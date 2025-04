Halbzeitfazit: Zur Pause steht es zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli 1:1. Die Gäste fanden deutlich schneller ins Spiel und war in der Anfangsphase auch deutlich besser. Allerdings gingen die Störche mit dem ersten richtigen Torschuss der Partie durch Bernhardsson in der 21. Minute in Führung. Im Anschluss wirkten die Kieler etwas stabiler, aber die Hamburger rafften sich auf und kamen durch Sinani zum Ausgleich. Insgesamt ist das Unentschieden zur Pause aber absolut leistungsgerecht.

Halbzeitfazit: Halbzeit in Bochum! Der FC Augsburg führt beim VfL Bochum mit 1:0. In einer unterhaltsamen ersten Halbzeit starteten die Augsburger mit viel Tempo und gingen folgerichtig in der 16. Minute in Führung. Im weiteren Verlauf kamen dann auch die Gastgeber besser in die Partie und erspielten sich einige gefährliche Aktionen – doch Finn Dahmen zeigte starke Paraden. Auf der Gegenseite hatten auch die Fuggerstädter die Chance, ihre Führung auszubauen. Timo Horn war bereits geschlagen, als Ivan Ordets auf der Linie rettete. Insgesamt profitieren beide Teams von zahlreichen Ungenauigkeiten, wodurch sich immer wieder Möglichkeiten ergeben. Der zweite Durchgang verspricht Spannung!

Halbzeitfazit: Effiziente Hoffenheimer führen zur Pause mit 2:0 gegen Mainz. Zunächst legte die TSG auch los wie die Feuerwehr, obgleich es beim 1:0 deutlich zu leicht ging. Ein weiter Abschlag von Baumann landete bei Touré, der für Kramarić im rechten Moment quer legte. Der Rest war Formsache. Mit viel Engagement erarbeiteten die Rheinhessen sich dann zwar die Oberhand, blieben aber offensiv insgesamt zu zahm. Immer wieder fehlte dem finalen Ball die Präzision. Dennoch waren die Rot-Weißen am Drücker, ehe eine Mainzer Ecke einen TSG-Konter nach sich zog, der sehr an das 1:0 erinnerte. Wieder war Touré durch und bediente Kramarić, der dieses Mal aus 16 Metern sicher vollstreckte. Mit ihren einzigen zwei nennenswerten Angriffen erzielten die Sinsheimer damit gegen defensiv manchmal zu luftige Nullfünfer zwei Tore.

1:1 steht es zur Pause der Bundesligasamstagspartie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg. Die Breisgauer waren in der Anfangsphase überzeugendere, weil sauberer aufbauende Team, verpassten aber zwingende Offensivszenen. Eher auf schnelle Gegenstöße Hausherren nutzten einen solchen um in Führung zu gehen; Honorats Flachpass fälschte Günter in den eigenen Kasten ab (14.). Fast im direkten Gegenzug glich die Schuster-Auswahl durch einen haltbaren Kopfball Osterhages aus (16.). In der Folge nahm der Betrieb in beiden Strafräumen bei Vorteilen der Elf vom Niederrhein zu, ohne dass es zunächst zu weiteren Chancen kam. In der jüngsten Viertelstunde ließ der Sport-Club durch Küblers unbedrängten, aber unpräzisen Strafraumabschluss eine gute Möglichkeit aus (36.), ehe das Seoane-Team durch einen Pfostenschuss Hacks nur hauchdünn die erneute Führung verpasste (38.). Durch Dōan, der verdeckt aus 16 Metern knapp neben den Heimkasten schoss, ergab sich für Freiburg eine weitere Großchance (44.). Bis gleich!