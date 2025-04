Bochum Stuttgart 33. Der VfL probiert viel, aber findet aus dem Positionsspiel heraus einfach keinen Weg, um zu Chancen zu kommen. Nach einer Passlack-Flanke vin rechts kommt Hofmann links in der Box zum Kopfball und nickt den Ball fast bis zur Eckfahne. Trotzdem ist es eine der gefährlichsten Torannäherungen der Bochumer.

Leipzig Hoffenheim 36. Hoffenheim kann sich aktuell besser befreien und sammelt auch mal wieder Zeit in der RB-Hälfte. Nach einer längeren Ballbesitzphase verstolpert allerdings Kramarić den Ball.

Freiburg Dortmund 37. In der Live-Tabelle rücken die Schwarz-Gelben durch den Treffer auf den achten Rang vor. Sie liegen aktuell zwei Punkte hinter EL-Rang fünf und vier Zähler hinter den Königsklassenplätzen.

Heidenheim Leverkusen 33. Krätzig bedient Pieringer, der aus 15 Metern halbrechter Position zum nächsten Abschluss kommt. Der Rechtsschuss verfehlt das lange Eck jedoch knapp.

Heidenheim Leverkusen 32. Ein Chip landet direkt im Lauf von Pieringer, der sich strecken muss, den Lupfer aus 14 Metern aber nicht mehr entscheidend kontrolliert bekommt. Der Ball landet auf dem Leverkusener Tor. Wäre womöglich aber auch Abseits gewesen, obschon die Fahne an der Seitenlinie nicht nach oben ging.

Leipzig Hoffenheim 35. Kramarić will für Entlastung in Unterzahl sorgen und schirmt den Ball auf der linken Seite gegen Orbán verzögernd ab. Danach folgt eine scharfe Hereingabe, die jedoch nicht ganz bis zu Bischof durchkommt.

Heidenheim Leverkusen 32. Traoré legt für den nachrückenden Busch ab, dessen schwache Flanke Tah aber mühelos klären kann.

Freiburg Dortmund 34. Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Karim Adeyemi

Adeyemi bringt den BVB in Führung! Nachdem Beier einen Mitteldistanzschuss durch Kollege Groß geblockt hat, landet der Abpraller beim Ex-Salzburger. Der jagt den Ball aus halblinken zehn Metern mit dem linken Spann in die Maschen.

Bochum Stuttgart 30. Fast das 3:0 für den VfB! Bei einem Konter legt Demirović von rechts am Strafraum in die Mitte zu Rieder. Der Schweizer visiert aus rund 18 Metern das untere rechte Eck an. Der Ball prallt aber nur an den Pfosten. Von dort springt die Kugel an den Rücken von Horn und wieder zurück in Richtung Tor. Der Ball kullert aber Millimeter am linken Pfosten vorbei und auch der auf den Apraller lauernde Woltemade kommt nicht mehr früh genug an den Ball, um ihn über die Linie zu drücken.

Mainz Kiel 34. Tooor für Holstein Kiel, 0:1 durch Alexander Bernhardsson



Leipzig Hoffenheim 33. Die Roten Bullen spielen sich mit zwei Ecken vorne fst. Raum hält von der linken Torauslinie direkt drauf und zwingt Baumann zu einer Faustabwehr auf Kosten eines weiteren Eckballs.

Freiburg Dortmund 33. Groß führt einen Freistoß im linken Halbraum aus, will den Ball vor den langen Pfosten schlagen. Sein Vorlagenversuch ist aber viel zu hoch angesetzt und segelt über Freund und Feind hinweg ins rechte Toraus.

Mainz Kiel 33. Gelbe Karte für Armin Gigović (Holstein Kiel)



Bochum Stuttgart 29. Stuttgart kontrolliert das Geschehen ohne selbst wirklich viel dafür machen zu müssen. Sie konzentrieren sich einfach auf eine gute Defensivarbeit und lauern immer wieder auf Konter.

Leipzig Hoffenheim 31. RB Leipzg ist jetzt im Aufwind! Raum taucht nach einem Steilpass im linken Strafraum-Eck auf und will hinter schnell hinter dem Fünfer für Šeško auflegen. Während der Aktion ertönt ein Pfiff: Abseits.

Heidenheim Leverkusen 29. Die Schwaben spielen weiter sehr mutig und engagiert nach vorne. Bislang ist es ein sehr überzeugender Auftritt der Schmidt-Elf, der nur noch das Tor fehlt.

Mainz Kiel 31. Die Partie lebt durchaus vom Tempo und vielen Zweikämpfen. Sowohl die Mainzer als auch die Kieler schenken sich auf dem Platz gar nichts. Bislang fehlen nur die Tore.

Mainz Kiel 29. Kiel kommt über die linke Seite mit Steven Skrzybski. Dieser legt dann in den Rückraum zu Shūto Machino, der das Leder allerdings aus 16 Metern nicht richtig trifft. So entsteht keine Gefahr für den Kasten von Robin Zentner.

Freiburg Dortmund 31. Adeyemi wirft auf dem linken Flügel den Turbo an, treibt den Ball in den Sechzehner und spielt einen Doppelpass mit Beier. Nachdem er den Ball zunächst verloren hat, kann er doch noch aus neun Metern trotz Bedrängnis abziehen. Ginter blockt den Versuch.

Leipzig Hoffenheim 29. Puh, harte Minuten für die TSG Hoffenheim! Die Kraichgauer verspielen nach einem starken Beginn erst das 1:0 und sehen nur vier Minuten später auch noch eine Rote Karte.

Mainz Kiel 27. Es bleibt weiter lebhaft in Mainz. Über die rechte Seite kommt Danny da Costa bis zur Grundlinie und spielt dann eine schöne Flanke hinter den zweiten Pfosten. Dort steigt Jonathan Burkardt hoch und will den Ball als Aufsetzer ins Tor bugsieren. Sein Versuch landet allerdings am Ende auf dem Tordach.

Bochum Stuttgart 26. In der Blitztabelle sieht die Welt für die Stuttgarter durch den aktuellen Dreier direkt wieder viel schöner aus. Mit nun 40 Punkten ist der sechste Platz nur noch drei Zähler entfernt und selbst zum Champions-League-Rang vier sind es nur sechs Punkte.

Heidenheim Leverkusen 26. Riesenchance Heidenheim! Die Brenzstädter erarbeiten sich ihren ersten Eckball. Krätzig zieht den Ball eigentlich zu fahrig flach an den ersten Pfosten, wo Xhaka allerdings den Ball fahrlässig durchlässt. Hinter ihm reagiert Gimber sofort, zieht wuchtig aus der Drehung ab, nagelt das Leder jedoch nur an die Unterkante der Latte, von der es ins Feld zurück springt. Dusel für die Werkself.

Mainz Kiel 24. Marco Komenda muss jetzt behandelt werden. Im Sechzehner der Mainzer hatte Caci den Kieler getroffen. Für einen Elfmeter reicht das aber nicht.

Freiburg Dortmund 29. Höler, der am vergangenen Wochenende gegen Union Berlin sein drittes Saisontor erzielte, muss auf dem Feld behandelt werden. Er scheint aber weitermachen zu können.

Leipzig Hoffenheim 28. Rote Karte für Leo Østigård (1899 Hoffenheim)

Hoffenheim nur noch zu zehnt! Der bisher auffällig abgeklärte Østigård geht zu spät in ein Laufduell mit Openda und bringt den Leipziger als aufgerückter letzter Mann zu Fall. Schiri Hartmann berät sich kurz mit seinem Team und zückt anschließend Rot!

Leipzig Hoffenheim 25. Noch ist es kein Spiel für die Torhüter. Bei beiden Toren sehen die Keeper jeweils nicht gut aus und hätten die haltbaren Schüsse eigentlich haben müssen.

Heidenheim Leverkusen 23. Jetzt meldet sich Leverkusen erstmals an. Tella schickt Frimpong rechts in die Box, dessen scharfe Hereingabe Adli am zweiten Pfosten nur knapp verpasst.

Mainz Kiel 22. Auch auf der anderen Seite gibt es die dicke Möglichkeit. Eine Freistoßhereingabe von Tolkin wird an den rechten Pfosten gespielt. Von dort gibt Rosenboom das Leder noch einmal in die Mitte. Durch einen verunglückten Klärungsversuch von Jenz kommt das Leder zu Shūto Machino am linken Pfosten. Der Angreifer probiert es mit einem Kopfball ins lange Eck, aber Zentner kann mit einer klasse Parade vereiteln.

Bochum Stuttgart 23. Die erste VfL-Chance! Hofmann wird auf der linken Seite gut von Holtmann in Richtung Grundlinie geschickt. Von dort bringt der Stürmer den Ball einfach mal hoch vor das Tor. Zwar findet er nicht direkt einen Abnehmer, aber der Ball setzt noch einmal auf und landet dann am langen Pfosten beim eingerückten Passlack. Der Kopfball des Außenverteidigers segelt nur haarscharf über den Kasten und liegt schlussendlich auf dem Tordach.

Freiburg Dortmund 26. Grifo verpasst im Strafraum! Eggestein ist auf der tiefen rechten Strafraumseite Adressat eines flachen Passes. Er legt mit dem ersten Kontakt zurück für seinen Kapitän, der mit rechts abziehen will, den Ball aus sieben Metern aber verpasst.

Mainz Kiel 21. Es wird ruppiger in der MEWA-Arena. Moritz Jenz kommt im Mittelfeld viel zu spät gegen John Tolkin. Der Unparteiische belässt es jedoch bei einer Ermahnung.

Bochum Stuttgart 21. Immer wieder agieren die Gäste mit langen Bällen, um das hohe Pressing der Bochumer zu überspielen. Das gelingt wirklich gut, da der VfL mit Sissoko nur einen echten Sechser hat. Dadurch landen spätestens die zweiten Bälle immer wieder bei den Stuttgartern.

Leipzig Hoffenheim 24. Tooor für RB Leipzig, 1:1 durch Benjamin Šeško

Auch Baumann patzt! Raum verfrachtet eine Ecke von links hoch in den Fünfer. Šeško geht hoch und köpft den Ball mit einem Aufsetzer relativ mittig aufs Tor. Baumann kann den Ball trotzdem nicht festhalten und lässt die Kugel durch seine Hände ins Tor rutschen.

Heidenheim Leverkusen 21. Die Schwarzroten tun sich bei eigenem Ballbesitz bemerkenswert schwer. Heidenheim verteidigt das richtig stark, verdichtet das Zentrum und stellt die Anspielstationen effektiv zu. Leverkusen beißt sich immer wieder die Zähne aus.

Freiburg Dortmund 23. Beier taucht nach einem feinen Außenristanspiel Chukwuemekas mittig im Sechzehner auf und nimmt aus gut zwölf Metern mit dem rechten Innenrist Maß. Lienhart bekommt gerade noch rechtzeitig einen Fuß dazwischen und erspart Torhüter Müller damit die Arbeit.

Leipzig Hoffenheim 22. Nicht ungefährlich! Kramarić übernimmt einen Freistoß aus circa 25 Metern und zieht den Ball mit Schnitt vor den linken Pfosten. Im Fünfer schafft es allerdings kein Hoffenheimer an den Ball.

Mainz Kiel 19. Das muss die Führung für die 05er sein! Nach einem Fehler im Aufbauspiel spielen die Mainzer den Ball schnell nach vorne zu Jonathan Burkardt. Der Nationalspieler läuft auf 20 Metern alleine auf Thomas Dähne zu und schießt das Leder rechts am Keeper der Störche vorbei. Allerdings ist der Versuch etwas zu ungenau, und so knallt das Spielgerät gegen den rechten Pfosten. Solche Chancen entgehen Burkardt normalerweise nicht.

Freiburg Dortmund 21. Kübler bekommt bei seiner Flanke vom rechten Flügel keinen Verteidigerdruck. Seine für Grifo bestimmte Hereingabe klärt Anton unweit des Elfmeterpunkts per Kopf.

Leipzig Hoffenheim 20. RB rennt immer wieder im Vollsprint mit der Offensive an, kommt aber nicht bis ins letzte Drittel. Geht der Ball dort verloren, starten die Gäste sofort ihre gefährlichen Umschaltaktionen.

Bochum Stuttgart 18. Die komplett neu zusammengewürfelte VfB-Defensive, in der Luca Jaquez sogar sein Startelf-Debüt feiert, macht in der Anfangsphase einen sehr stabilen Eindruck. Bochum findet offensiv einfach noch keine Lösungen und wartet noch immer auf den ersten Abschluss.

Heidenheim Leverkusen 18. Traoré kann ungestört vom rechten Flügel aus flanken. Tah taucht unter dem Ball durch und die Kugel kommt beim hinter dem zweiten Pfosten lauernden Krätzig an, der das Leder mit der Brust annimmt und dann aus sechs Metern sofort abzieht. Der Ball klatscht jedoch nur ans Außennetz.

Leipzig Hoffenheim 18. Sehr mutig! Openda sieht bei einem Ballgewinn, dass Baumann weit vor seinem Tor steht und holt daher kurz hinter der Mittellinie zu einem Heber aus. Der Ball geht meterweit rechts vorbei.

Mainz Kiel 17. Freistoß von der rechten Seite für die 05er. Nadiem Amiri bringt das Leder ganz gefährlich in die Mitte. Zehn Meter vor dem Tor steigt Jonathan Burkardt hoch, trifft das Leder aber nicht perfekt, und so geht der Versuch über den Kasten. Andreas Hanche-Olsen war hinten dran, wahrscheinlich in einer etwas besseren Position.

Leipzig Hoffenheim 17. Starkes Tackling! Šeško sprintet rechts außen gefährlich in eine Lücke und will vors TSG-Tor. Nsoki geht im richtigen Moment runter und grätscht den Leipziger mit einem perfektem Timing ab.

Freiburg Dortmund 18. Der Sport-Club streut eine erste sehr aktive Phase ein, in der er seinen Widersacher an dessen Strafraum hält. Er operiert mit vielen hohen Verlagerungen auf die beiden Außenbahnen. Von dort stimmt die Präzision dann aber nur selten.

Bochum Stuttgart 15. Die Bochumer sind nach dem doppelten Rückschlag um eine Antwort bemüht. Dadurch sammelt der Revierklub gerade viel Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte. Da sich der VfB aber auch gezielt ein bisschen zurückzieht und kompakt verteidigt, wird es für Nübel nicht gefährlich.

Heidenheim Leverkusen 15. Entwarnung: Hrádecký und Pieringer stehen wieder. Die Partie kann ohne Wechsel fortgesetzt werden.

Mainz Kiel 15. Die Rheinhessen sind im Passspiel bislang etwas zu unsauber. So ergeben sich auch immer wieder Kontermöglichkeiten für die Störche. Bis jetzt kann die Mannschaft von Marcel Rapp diese Möglichkeiten aber nicht ausnutzen.

Heidenheim Leverkusen 14. Bei einem hohen Ball in die Tiefe kommt Hrádecký heraus und fängt den Ball sicher vor Pieringer ab, der jedoch anschließend in den Leverkusener Keeper hinein rauscht. Beide Spieler bleiben benommen liegen und müssen behandelt werden.

Leipzig Hoffenheim 16. Nach einer Tempoverschärfung läuft Baku mit viel freiem Grün vor sich auf den Strafraum zu und schlenzt einen Fernschuss von links klar über den Kasten.

Bochum Stuttgart 13. Von sechs Umstellungen in der Startelf oder einem Negativlauf von sechs sieglosen Ligaspielen ist bei den Schwaben heute wirklich rein gar nichts zu sehen. Karazor hat sein Assistkonto durch seine zwei Vorlagen jetzt sogar bereits in weniger als 15 Minuten bereits verdoppelt. Für Chabot war es das zweite Saisontor und Demirović steht nun bei elf Treffern.

Mainz Kiel 12. Etwas mehr als 10 Minuten sind vorbei, und es ist eine offene Partie mit ganz viel Tempo. Beide Mannschaften suchen den Weg in die Offensive, und so dürfte es auch nicht mehr allzu lange dauern, bis es hier den ersten Treffer zu bejubeln gibt.

Leipzig Hoffenheim 15. Der Gegentreffer ist für RB erstmal ein Schock. Die Leipziger wollen zwar mit ihrer Offensive sofort antworten, sind aber im Passspiel zu anfällig und auch etwas unsicher.

Freiburg Dortmund 15. Adamu schiebt den Ball nach einem Querpass Makengos freistehend aus acht Metern am halbleeren Gästekasten vorbei. Dann geht zwar die Fahne wegen einer vermuteten Abseitsstellung hoch, doch die ist sehr fragwürdig. Ein erfolgreicher Abschluss hätte möglicherweise nachträglich zum 1:0 geführt.

Mainz Kiel 10. Die ganz dicke Chance für Kiel! Die Störche kombinieren sich schnell und sicher durch das Mittelfeld. Shūto Machino dribbelt dann Richtung Sechzehner und spielt einen tollen Steckpass auf Steven Skrzybski. Dieser leitet dann nochmal weiter. Am rechten Pfosten, fünf Meter vor dem Kasten, kommt Lasse Rosenboom zum Abschluss, scheitert aber am herausstürmenden Robin Zentner. Das war knapp!

Heidenheim Leverkusen 11. Riesenchance für den FCH! Xhaka leistet sich im Aufbauspiel einen haarsträubenden Fehler und Pieringer schickt Beck auf die Reise, der frei durch ist. Sein Linksschuss aus leicht spitzem Winkel verfehlt das lange Eck allerdings um wenige Zentimeter. Glück für die Gäste!

Leipzig Hoffenheim 13. Die Gäste-Führung ist nicht unverdient. Hoffenheim setzte schon in den ersten Minuten einige gefährliche Konter und führt nun dank der Mithilfe der Leipziger.

Heidenheim Leverkusen 10. Die Werkself greift nach dem fälligen Abstoß schnell über rechts aus, aber die Adli-Hereingabe wird vor Boniface ins Seitenaus geklärt. Nach dem Einwurf probiert es dann Hincapié mit einem Linksschuss aus 24 Metern, der das Heidenheimer Tor aber meilenweit verfehlt.

Freiburg Dortmund 13. Groß' Ausführung der Premierenecke von der linken Fahne senkt sich an der halbrechten Fünferkante. Dort hat Bensebaïni das beste Timing, bringt aber nur einen harmlosen Kopfball in Richtung halblinker Ecke zustande. Dōan schlägt den Ball aus der Gefahrenzone.

Heidenheim Leverkusen 9. Busch gelingt eine hohe Balleroberung, aber dann dauert es einfach zu lang. Die Leverkusener Abwehr steht gut und ein für Busch gedachter Steckpass von Traoré hat dann zu viel Power und landet im Toraus. Abstoß Leverkusen.

Bochum Stuttgart 11. Tooor für VfB Stuttgart, 0:2 durch Ermedin Demirović

Den Stuttgartern gelingt der schnelle Doppelschlag! Es geht vermeintlich ungefährlich mit einem Einwurf der Gäste auf der linken Defensivseite los. Woltemade behauptet den Ball noch minimal innerhalb der eigenen Hälfte gegen gleich mehrere Gegenspieler aber stark, nimmt Karazor mit und der schickt Demirović direkt perfekt in die Tiefe. Der Neuner läuft dadurch alleine auf das Tor zu. Von halblinks im Strafraum lässt sich der 27-Jährige die Chance nicht mehr nehmen und lupft den Ball sehenswert über den herauskommenden Horn hinweg in die Maschen.

Leipzig Hoffenheim 11. Tooor für 1899 Hoffenheim, 0:1 durch Tom Bischof

Gulácsi patzt zweimal und Hoffenheim sagt Danke! Erst spielt der RB-Keeper einen einfachen Kurzpass in die Beine von Touré, woraufhin die TSG auf die aufgerückte RB-Abwehr zuläuft. Bischof schießt danach aus fast 30 Metern von halbrechts und drückt den Ball durchaus haltbar ins linke Eck.

Leipzig Hoffenheim 10. Gefährlicher Nachschuss! In Folge einer Ecke bleibt zunächst Šeško bei einem Distanzschuss hängen. Orbán nimmt den Abpraller auf und zimmert den Ball aus Drehung übers Tor.

Mainz Kiel 8. Die Mainzer kommen. Paul Nebel wird auf der rechten Seite freigespielt und bringt dann die Flanke in die Mitte. Die Hereingabe ist scharf, aber ein Kieler Verteidiger kann per Kopf klären.

Heidenheim Leverkusen 6. Aleix García sucht mit einem Freistoß vom linken Flügel den auf der anderen Seite lauernden Álex Grimaldo, dessen Flanke in die Heidenheimer Box aber keinen Mitspieler findet. Die FCH-Defensive klärt sicher.

Leipzig Hoffenheim 8. Auch die Leipziger wollen das Tempo anziehen und probieren es mit einem eröffnenden Steilpass von Šeško in Richtung Strafraum. Kurz vor dem TSG-Tor geht Østigård mit einem langen Bein dazwischen.

Freiburg Dortmund 10. Svensson mit dem Kopf! Der Schwede ist am fernen Fünfereck Adressat einer scharfen Flanke Ryersons von der rechten Außenbahn. Er nickt flach auf die kurze Ecke. Die deckt Atobolu-Vertreter Müller gut ab und fängt den Ball.

Bochum Stuttgart 8. Tooor für VfB Stuttgart, 0:1 durch Jeff Chabot

Ein Standard bringt den VfB in Front! Führich brint einen Eckstoß von der linken Fahne hoch und weit in den Fünfer. Dort setzt sich Karazor stark in der Luft durch und legt für Chabot ab. Der Innenverteidiger zieht anschließend aus rund acht Metern direkt ab und lässt Horn gar keine Abwehrchance.

Freiburg Dortmund 9. Der auf die tiefe rechte Strafraumseite geschickte Osterhage legt flach zurück für Grifo, der aus gut neun Metern direkt mit rechts abzieht. Can steht im Weg und blockt, sodass Keeper Kobel nicht eingreifen muss.

Mainz Kiel 6. Paul Nebel gewinnt in der eigenen Hälfte stark per Grätsche den Ball. Allerdings ist das Umschaltspiel dann zu langsam, und so können sich die Störche wieder sortieren.

Freiburg Dortmund 8. Die Schwarz-Gelben verzeichnen Ballbesitzvorteile und schieben den Schwerpunkt des Geschehens nun auch weiter in die Hälfte der Breisgauer. Die scheinen erst einmal hinnehmen zu können, vornehmlich gegen den Ball zu arbeiten.

Bochum Stuttgart 5. Dr. Felix Brych hat in intensiven ersten Minuten bereits viel zu tun. Der Rekordschiedsrichter der Bundesliga hat aber alles im Griff und schafft es auch die Gemüter an der Seitenlinie mit seiner Art erst einmal zu beruhigen.

Leipzig Hoffenheim 6. Die nachfolgende Ecke von der linken Seite endet ohne einen Torabschluss für die Gäste.

Mainz Kiel 4. Aber auch die Mainzer kommen das erste Mal. Über die rechte Seite bringt Anthony Caci eine Flanke an den zweiten Pfosten. Dort steigt Jonathan Burkardt hoch und köpft das Leder aus spitzem Winkel auf den Kasten. Allerdings ist der Versuch kein Problem für Thomas Dähne.

Heidenheim Leverkusen 3. Die Hausherren spielen durchaus mutig nach vorne. Bei einer Krätzig-Hereingabe von rechts ist allerdings Hincapié zur Stelle und kann klären.

Leipzig Hoffenheim 5. Die TSG ist sofort im Spiel! Nsoki leitet auf der linken Seite schnell weiter und bedient den bereits startenden Tabakovic. Der Stürmer will quer in den Strafraum zu Touré auflegen, wird aber noch von Vermeeren zur Ecke abgedrängt.

Freiburg Dortmund 6. Groß ist der Ball aus kurzer Distanz gegen den Solarplexus geflogen. Der Ex-England-Legionär bleibt kurz liegen, kann dann aber ohne Behandlung weiterspielen.

Bochum Stuttgart 2. Ein weiter Schlag von Nübel rutscht durch bis zu Führich. Der Linksaußen ist dadurch plötzlich schon durch und im Sechzehner. Allerdings ist seine Ballmitnahme nicht perfekt. Deshalb können sich noch zwei Bochumer in seinen Schussversuch aus zentraler Position werfen und auch den umgehenden Nachschuss blocken.

Mainz Kiel 3. Da ging es das erste Mal ganz schnell. Aus der eigenen Hälfte spielt Marco Komenda einen langen Ball in die Spitze zu Alexander Bernhardsson. Der Angreifer kann den Ball jedoch nicht richtig kontrollieren, und so verpufft diese Möglichkeit. Das Schiedsrichtergespann entscheidet im Nachgang noch auf Abseits.

Freiburg Dortmund 4. Die Hausherren attackieren den Aufbau des BVB sehr früh und sorgen damit für frühe Probleme. Der Gast schafft es aber mit seinem ersten Vorstoß über links in den Sechzehner. Beier kann den Ball gegen Ginter zunächst behaupten, bleibt mit seinem Rechtsschuss aber am Ex-Dortmunder hängen.

Leipzig Hoffenheim 4. Gelbe Karte für Bazoumana Touré (1899 Hoffenheim)

Kurz darauf sieht der Hoffenheimer wegen eines taktischen Fouls an Xavi die erste Gelbe Karte des Spiels.

Leipzig Hoffenheim 2. Hoffenheim mit der ersten Chance! Touré läuft nach einem Tiefenpass auf der linken Seite Verfolger Raum davon und prüft Gulácsi mit einem Schuss aus spitzem Winkel. Der RB-Schlussmann pariert im Nachfassen.

Heidenheim Leverkusen 1. Das Tornetz ist provisorisch mit Knoten und Kabelbinder repariert und die Partie kann mit etwas Verzörung nun starten. Die Hausherren treten ganz in Rot an, die Gäste aus dem Rheinland sind Weiß gekleidet. Der Ball rollt.

Bochum Stuttgart 1. Los geht's! Die in Dunkelblau spielenden Gäste stoßen an. Der VfB hält in den gewohnten weißen Trikots mit rotem Brustring dagegen.

Heidenheim Leverkusen 1. Spielbeginn

Heidenheim Leverkusen Bei der Inspektion der Tornetzte ist dem Unparteiischen ein Fehler aufgefallen. Vor dem Anpfiff rückt noch Stadionpersonal an, um das Netz zu flicken.

Leipzig Hoffenheim 1. Der Ball rollt! Die TSG Hoffenheim trägt ihr blaues Trikot und stößt die Partie an. RB läuft im weißen Heimdress auf.

Freiburg Dortmund 1. Freiburg gegen Dortmund – Durchgang eins im Europa-Park-Stadion läuft!

Bochum Stuttgart 1. Spielbeginn

Leipzig Hoffenheim 1. Spielbeginn

Freiburg Dortmund 1. Spielbeginn

Mainz Kiel 1. Spielbeginn Die Partie läuft! Die Gastgeber in roten Trikots stoßen an und spielen in der ersten Hälfte von links nach rechts.

Leipzig Hoffenheim Auf den Tribünen gibt es bei den RB-Fans zahlreiche Banner und Danksagungen für Ex-Coach Marco Rose. Auf der Bank sind dazu alle Blicke und Kameras auf Nachfolger Zsolt Löw gerichtet.

Freiburg Dortmund Soeben haben die 22 Akteure den Rasen betreten.

Leipzig Hoffenheim Schießt sich RB den Pokal-Frust von der Seele, oder landet die TSG bei den Roten Bullen wichtige Big Points für den Klassenerhalt? Gleich erfahren wir mehr!

Mainz Kiel Schauen wir uns nun die Aufstellungen an: Bo Henriksen tauscht nach der Niederlage gegen den BVB einmal: Der zuletzt gelbgesperrte Mwene kommt in die Startelf. Dafür muss Silvan Widmer auf die Bank. Marcel Rapp auf Seiten der Gäste tauscht gleich vierfach: Becker, Gigovic, Tolkin sowie Machin starten anstelle von Ivezic, Knudsen, Porath und Harres, die alle auf der Bank Platz nehmen.

Bochum Stuttgart Der direkte Vergleich spricht in jüngerer Vergangenheit eindeutig für die Stuttgarter. Von 15 Aufeinandertreffen verloren die Süddeutschen nur eins und konnten sogar zehnmal gewinnen. Den einzigen VfL-Sieg gab es aber ausgerechnet beim letzten Duell an der Castroper Straße bei dem Matúš Bero vor etwas über einem Jahr den goldenen Treffer erzielte.

Leipzig Hoffenheim Bei den Hausherren wechselt Löw nach der Pokal-Niederlage in Stuttgart zweimal: Gulácsi kehrt als Stammkeeper ins Tor zurück, dazu startet Lukeba als neuer Partner von Kapitän Orbán in der Innenverteidigung. Neben dem Duo feiert außerdem Nedeljković sein Startelfdebüt als rechter Außenverteidiger.

Bochum Stuttgart Der VfB blieb in der Liga zuletzt sechsmal in Folge sieglos. Das ist die längste Serie aller Bundesligisten und der längste Negativlauf seit Hoeneß die Geschicke bei den Schwaben leitet. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge droht jetzt sogar die längste Pleiten-Serie unter dem eigentlichen Erfolgscoach. Das internationale Geschäft ist durch die vergangenen Resultate in der Liga erst einmal in weitere Ferne gerückt. Durch den 3:1-Sieg im DFB-Pokal gegen Leipzig bietet sich Stuttgart jetzt aber auch die Möglichkeit sich mit einem Finalsieg gegen Bielefeld für die Europa League zu qualifizieren. Der Druck im vermeintlichen Alltagsgeschäft ist damit also ein bisschen raus. Trotzdem wollen Woltemade und Co. in der Tabelle natürlich bestmöglich abschließen. Damit das gelingt muss der Abwärtstrend aber beendet werden. Die Hoffnungen, dass das bereits heute möglich ist, sind durchaus berechtigt. Schließlich gab es mit dem 2:1 in Dortmund den letzten Dreier in der Liga ausgerechnet nach dem letzten Pokaleinsatz.

Mainz Kiel Für die Gäste aus Kiel geht es in den letzten sieben Saisonspielen um den nackten Abstiegskampf. Mit nur 17 Punkten nach 27 Spielen steht die Elf von Marcel Rapp auf dem letzten Tabellenplatz und hat momentan fünf Punkte Abstand zum möglicherweise rettenden Relegationsplatz. Die letzten beiden Spiele gegen Werder Bremen und den FC Heidenheim verloren die Störche recht deutlich und müssen sich schnellstmöglich rehabilitieren. Dazu beitragen soll die kommunizierte Vertragsverlängerung von Marcel Rapp, dem trotz der schwierigen Saison weiterhin das Vertrauen geschenkt wird.

Heidenheim Leverkusen Sollten die Rheinländer in der Voith-Arena ein Tor erzielen, wäre es übrigens das 200. Bundesliga-Tor, das Leverkusen unter der Führung von Xabi Alonso schießt – wohlgemerkt in dessen erst 88. Bundesliga-Spiel. Im aktuellen Jahrtausend knackte die 200-Tore-Marke nur ein einziger Trainer noch schneller: Pep Guardiola mit den Bayern in seinem 76. Spiel.

Leipzig Hoffenheim Im Vergleich zum 1:1 gegen den FC Augsburg tauscht TSG-Trainer Ilzer heute auf drei Positionen: In der Viererkette gibt es mit Nsoki und Gendrey zwei neue Außenverteidiger. Im Sturm erhält zudem Tabakovic eine neue Chance.

Bochum Stuttgart Bochum musste mit Leverkusen, Frankfurt und Bayern zuletzt gleich gegen drei absolute Hochkaräter ran. Dabei hielten sie in allen drei Begegnungen deutlich besser dagegen als es womöglich absehbar war und mit dem Dreier in München glückte dem Revierklub sogar eine große Überraschung. Das waren natürlich absolute Bonuspunkte im Abstiegskampf, die aber auch absolut nötig waren. Mit 20 Zähler ist der VfL aktuell nämlich Vorletzter und muss sich im Schlussprogramm gegen vermeintlich machbarere Gegner nun auch für die gefestigten Leistungen belohnen. Ihr Rückstand auf das rettende Ufer beträgt nämlich bereits fünf Zähler und die wieder verbesserten Heidenheimer sind auf dem Relegationsplatz auch schon zwei Pünktchen voraus. Daheim lief es für die Bochumer aber nicht so gut. Es setzte gleich zwei Pleiten in Folge und eine dritte wäre ein Novum unter Dieter Hecking.

Freiburg Dortmund Bei den Westfalen, die das Hinspiel Ende November dank der Treffer Beiers (7.), Nmechas (40.), Brandts (66.) und Gittens’ (77.) mit 4:0 für sich entschieden und die mit elf Punkten das drittschwächste Auswärtsteam des nationalen Fußball-Oberhauses sind, stellt Coach Niko Kovač nach dem 3:1-Heimerfolg gegen den 1. FSV Mainz 05 dreimal um. Bensebaïni, Svensson und Startelfdebütant Chukwuemeka nehmen die Plätze Coutos, Özcans (beide auf der Bank) und Schlotterbecks (Gelbsperre) ein.

Mainz Kiel Im Vorfeld der Saison war die Erwartungshaltung der Rheinhessen klar: Es zählte einzig und allein der Klassenerhalt, der in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag gesichert wurde und in diesem Jahr früher gelingen sollte. Der Klassenerhalt ist nun schon lange fix, und so spielen die Rot-Weißen in den letzten Saisonspielen um nicht weniger als die Champions-League-Plätze. Nach zuvor vier Siegen in Folge haben die Mainzer die letzten zwei Spiele nicht gewinnen können. Neben einem 2:2-Unentschieden gegen Freiburg gab es in der vergangenen Woche eine deutliche 3:1-Niederlage bei Borussia Dortmund. So will die Elf von Bo Henriksen heute den Bock umstoßen und wieder dreifach punkten, um den Traum von Europa am Leben zu erhalten.

Freiburg Dortmund Auf Seiten der Breisgauer, die die letzten sechs Vergleiche mit dem BVB bei insgesamt 24 Gegentoren verloren und die in der Rückrunde erst zehn Gegentore zuließen (zweitbester Wert in der Bundesliga), hat Trainer Julian Schuster im Vergleich zur 1:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Union Berlin vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Atobolu (Schulterverletzung), Sildillia, Günter und Gregoritsch (allesamt auf der Bank) beginnen Müller, Kübler, Makengo und Adamu.

Heidenheim Leverkusen Bayer Leverkusen hat zwar in der Champions League (0:3 bei den Bayern) sowie im DFB-Pokal (1:2 auf der Bielefelder Alm) zwei nationale Auswärtsspiele verloren. In der Bundesliga jedoch gab es seit inzwischen 30 Gastspielen keine Niederlage mehr (22 Siege, acht Remis). Das ist die zweitlängste Serie in der Geschichte der Bundesliga nach einem 33 Spiele langen Lauf der Bayern zwischen 2012 und 2014. Auch in 2024/25 ist die Werkself mit 29 Punkten die stärkste Auswärtsmannschaft in der Beletage des deutschen Fußballs.

Leipzig Hoffenheim Anders als damals, als die Hoffenheimer als frecher Bundesliga-Neuling sogar Herbstmeister wurde, sieht die Realität für die TSG dagegen grau aus: Die Kraichgauer stolpern als Tabellen-14. dem Saisonende entgegen und müssen im Saisonendspurt sogar noch um den Klassenerhalt zittern. Aktuell hat die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer ein Polster von fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz, gewann aber auch nur eines ihrer letzten fünf Bundesligaspiele.

Bochum Stuttgart Mit Ameen Al-Dakhil, Maximilian Mittelstädt und Angelo Stiller fehlen den Stuttgartern heute gleich drei Akteure gesperrt. Trotzdem hören die Wechsel beim VfB da noch nicht auf. Mit Finn Jeltsch, Enzo Millot und Jamie Leweling erhalten drei Vielspieler der vergangenen Wochen eine Verschnaufpause und kommen heute maximal auf Jokereinsätze. Dadurch rotiert Sebastian Hoeneß im Vergleich zum Weiterkommen im DFB-Pokal gegen Leipzig gehörig durch. Mit Ramon Hendriks, Luca Jaquez, Leonidas Stergiou, Yannik Keitel, Chris Führich und Fabian Rieder sind es gleich sechs Neue auf einen Schlag. Mit nur sieben Auswechselspielern ist der Kader der Schwaben heute aber generell dünn besetzt.

Freiburg Dortmund Borussia Dortmund antwortete auf die vorherigen Pleiten gegen den FC Augsburg (0:1) und beim RB Leipzig (0:2) mit einer überzeugenden Leistung gegen den 1. FSV Mainz 05, die einen 3:1-Sieg einbrachte. Die Schwarz-Gelben hoffen, dass das jüngste Erfolgserlebnis der Beginn ein Aufholjagd darstellt, die für die Teilnahme am internationalen Geschäft nötig ist: Conference-League-Platz sechs ist immer noch vier, Europa-League-Platz fünf fünf und Champions-League-Platz vier sieben Punkte entfernt.

Mainz Kiel Die Gäste aus dem Norden sind heute erst das zweite Mal in der Geschichte in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Das letzte Duell in Mainz fand 2018 in der zweiten Runde des DFB-Pokals statt. Damals setzten sich die 05er mit 3:2 nach Verlängerung durch. Auch in dieser Saison gab es bereits ein Duell zwischen den beiden Mannschaften, das in Kiel stattfand. Dort gewann die Mannschaft von Bo Henriksen verdient mit 3:0.

Bochum Stuttgart Dieter Hecking nimmt nach der 3:1-Pleite in Leverkusen nur eine personelle Veränderung in der Anfangsformation vor. Myron Boadu ist körperlich komplett fit und kehrt in die erste Elf zurück. Der VfL-Toptorschütze verdrängt Georgios Masouras auf die Bank.

Heidenheim Leverkusen Der 1. FC Heidenheim feierte zwar zuletzt einen 3:1-Heimsieg über Holstein Kiel. In der Heimtabelle der Bundesliga stehen die Schwaben jedoch auf Platz 18. Kein anderer Bundesligist holte in 2024/25 dermaßen wenig Punkte vor heimischer Kulisse wie die Kicker von der Ostalb (nur zehn), deren erst zwölf erzielte Heimtore lediglich von Union Berlin (elf) und St. Pauli (acht) noch unterboten werden. Dabei haben die Brenzstädter vor dem Sieg über die Störche auch alle vier vorherigen Heimspiele der Rückrunde auf dem Schlossberg verloren.

Freiburg Dortmund Der SC Freiburg ist im März ausgebremst worden. Nachdem er mit vier gegentorlosen Siegen einen makellosen Februar geschafft hatte und vom zehnten auf den vierten Tabellenplatz vorgerückt war, gelang ihm in den jüngsten vier Begegnungen kein einziger Sieg. Infolge der Unentschieden beim FC Augsburg, gegen den RB Leipzig (jeweils 0:0) und beim 1. FSV Mainz 05 (2:2) musste sich der Sport-Club vor eigenem Publikum dem 1. FC Union Berlin mit 1:2 geschlagen geben. Hölers Führungstor (29.) wurde postwendend ausgeglichen (30.); kurz nach der Pause kassierte Freiburg den entscheidenden Gegentreffer (48.).

Leipzig Hoffenheim Für RB-Interimstrainer Zsolt Löw beginnt in der Liga heute das Projekt „Champions League." Der 45-Jährige steht nach dem Pokalaus in Stuttgart vor seinem Bundesliga-Debüt an der Seitenlinie und soll die Roten Bullen mit einem Lauf in den letzten sieben Spielen doch noch in die Königsklasse führen. Zum Start gibt es für Löw ein Wiedersehen mit einem Ex-Verein: Von 2006 bis 2008 spielte der Ungar bei der TSG und war Teil der ersten Bundesliga-Mannschaft der Hoffenheimer nach dem Aufstieg.

Mainz Kiel Herzlich Willkommen zum 28. Spieltag in der Bundesliga zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Holstein Kiel. Anstoß in der MEWA-Arena ist um 15:30 Uhr.

Heidenheim Leverkusen Die Bilanz spricht klar für den amtierenden Double-Sieger, der zwar 2019 einst im DFB-Pokal eine 1:2-Niederlage in Heidenheim hinnehmen musste, die bisherigen drei Bundesliga-Duelle mit den Brenzstädtern aber allesamt gewonnen hat. Auch im Hinspiel gab es einen souveränen 5:2-Heimsieg für die Rheinländer, die jedoch in allen vier Pflichtspielen gegen den FCH stets mindestens ein Gegentor zugelassen haben.

Freiburg Dortmund Ein herzliches Willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Der SC Freiburg empfängt am 28. Spieltag Borussia Dortmund. Breisgauer und Westfalen stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen des Europa-Park-Stadions gegenüber.

Bochum Stuttgart Hallo und herzlich willkommen zum 28. Spieltag der Bundesliga. Der abstiegsbedrohte VfL Bochum empfängt den Pokalfinalisten aus Stuttgart. Anstoß der Partie ist um 15:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion.

Leipzig Hoffenheim Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga! Um 15:30 Uhr feiert RB-Trainer Zsolt Löw sein Heim-Debüt und trifft im ersten Ligaspiel auf die TSG Hoffenheim. Gibt es zum Start einen Sieg?

Heidenheim Leverkusen Bei Bayer Leverkusen gibt es im Vergleich zum blamablen 1:2 in Bielefeld vom Dienstagabend drei Veränderungen an der Startelf: Xabi Alonso beordert Victor Boniface, Nathan Tella und Aleix García in die Startformation. Draußen bleiben dafür Nordi Mukiele, Patrik Schick (beide Bank) und Exequiel Palacios (muskuläre Probleme).

Heidenheim Leverkusen Der 1. FC Heidenheim meldete sich mit zwei Siegen im Abstiegskampf zurück und feierte letzten Samstag einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg in Wolfsburg. Frank Schmidt belässt es daher bei einem notgedrungenen Wechsel: Für Budu Zivzivadze (Sprunggelenksverletzung) startet heute Omar Traoré.

Heidenheim Leverkusen Bei der Werkself platzte unter der Woche durch das 1:2 bei Arminia Bielefeld im Halbfinale des DFB-Pokals ein weiterer Titeltraum. In der Bundesliga zogen die Bayern durch den gestrigen Sieg in Augsburg mit neun Zählern Vorsprung von dannen. Lassen die Schwarzroten heute auf der Ostalb etwas liegen, dürfte die ohnehin schon geringe Chance auf die Titelverteidigung der Meisterschale völlig in den Keller gehen.