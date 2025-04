Nürnberg Paderborn 38. Wieder die Gäste! Zehnter bedient mit einem flachen Pass auf links Ansah. Der Angreifer flankt die Kugel aus dem linken Halbfeld lang und hoch an den zweiten Pfosten, doch Grimaldi verpasst die Hereingabe klar.

Nürnberg Paderborn 36. Weiter läuft bei den Franken nach dem Führungstreffer nicht viel zusammen. Jander sucht jetzt Schleimer mit einem tiefen Pass auf der rechten Seite, doch die Hereingabe ist viel zu steil und es bleibt bei dem einen Torschuss der Gastgeber.

Braunschweig K'lautern 35. Am linken Sechzehner gibt es einen Freistoß für die Löwen. Richmond Tachie nimmt sich der Sache an und will das Leder direkt aufs Tor bringen. Allerdings trifft der Angreifer die Zwei-Mann-Mauer der Pfälzer, und so entsteht keinerlei Gefahr.

Elversberg Düsseldorf 34. Damar tritt den ruhenden Ball rund 20 Meter vom Tor entfernt, schlenzt die Kugel aber in die Mauer. Da war mehr drin aus Sicht der SVE!

Braunschweig K'lautern 33. Die Braunschweiger sind weiterhin das bessere, aktivere Team. Allerdings geben die Löwen dem FCK auch immer wieder Raum für Kontermöglichkeiten. Bislang agieren die Roten Teufel im Umschaltspiel jedoch zu unsauber und können so noch kein Kapital daraus schlagen.

Elversberg Düsseldorf 33. Hoffmann unterbindet einen Konter! Zum wiederholten Male leistet sich die Fortuna im Aufbau einen leichten Fehler und die Saarländer schalten um. Asllani wartet zentral vor dem Strafraum darauf, dass Damar hinterläuft - doch bevor der Stürmer weiterleiten kann, wird er von Abwehrchef Hoffmann zu Fall gebracht. Erneut sieht Düsseldorfs Kapitän keine Karte!

Nürnberg Paderborn 33. Das Spiel beruhigt sich etwas. Beide Teams kommen in den letzten Minuten nicht mehr gefährlich in den gegnerischen Strafraum und die Partie findet viel im Mittelfeld statt.

Braunschweig K'lautern 31. Gelbe Karte für Léon Bell Bell (Eintracht Braunschweig)

Der FCK hat eine Umschaltaktion und Bell Bell kommt an der Mittellinie zu spät gegen Ragnar Ache. Die Aktion läuft zunächst aufgrund des Vorteils weiter, aber im Nachgang bekommt Bell Bell zurecht den gelben Karton.

Elversberg Düsseldorf 28. Elversberg wird zielstrebiger: Immer öfter schlagen die Saarländer gute lange Bälle auf die Außenbahnen und überbrücken damit die erste Pressinglinie der Rheinländer. Zimmerschied kommt halbrechts aus der Drehung zum Abschluss, verzieht aber deutlich.

Nürnberg Paderborn 30. Halbe Stunde um. Das 1:1 ist nach rund 30 Minuten für beide Teams mehr als verdient. Paderborn ist mittlerweile die bessere Mannschaft und der Club wartet immer wieder auf schnelle Umschaltmomente.

Braunschweig K'lautern 30. Nächste Aktion der Löwen! Eine Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld kommt halbhoch in die Mitte. Dort kommt Richmond Tachie an den Ball, lässt Ache mit einer schönen Körpertäuschung stehen und schließt dann aus sieben Metern halbrechter Position ab. Ein Pfälzer wirft sich jedoch noch in den Schuss und kann so Schlimmeres verhindern.

Nürnberg Paderborn 27. Wieder die Ostwestfalen. Zehnter flankt einen Ball von der linken Seite aus rund 25 Metern hoch an den langen Pfosten. Grimaldi steigt hoch, doch Torhüter Reichert hat freie Sicht und fängt die Kugel vor dem heranfliegenden Stürmer sicher.

Braunschweig K'lautern 28. Gelbe Karte für Lino Tempelmann (Eintracht Braunschweig)

Tempelmann kommt im Mittelfeld zu spät gegen Breithaupt und sieht Gelb. Eine durchaus harte Entscheidung, und bitter für den Braunschweiger, da es seine fünfte Verwarnung war. Damit wird er nächste Woche fehlen.

Braunschweig K'lautern 26. Vom FCK kommt in der Zwischenzeit gar nichts mehr. Die Angriffsbemühungen der Roten Teufel werden durch die gute Defensivarbeit der Löwen zunichte gemacht. Es ist bislang noch nicht der erhoffte Auftritt der Mannschaft von Markus Anfang.

Elversberg Düsseldorf 25. Fellhauer prüft Kastenmeier! Die Gastgeber bleiben nach einer zunächst geklärten Ecke vorne und sichern sich den zweiten Ball. Aus dem Rückraum kommt der Mittelfeldspieler recht ungestört zum Torschuss, doch Fortunas Keeper sieht den Ball früh kommen und pariert im rechten, unteren Eck.

Braunschweig K'lautern 24. Der anschließende Freistoß fliegt an den linken Sechzehner. Die erste Flanke von Nikolaou wird zwar geblockt, aber der Verteidiger bekommt noch einmal die Chance. Seine zweite Hereingabe kann der FCK nicht ordentlich klären, und so landet das Leder auf dem Fuß von Robin Krauße. Der Schuss des Sechsers aus zwölf Metern verfehlt sein Ziel jedoch deutlich.

Elversberg Düsseldorf 23. Auch weiterhin plätschert das Spiel vor sich hin, nennenswerte Szenen gab es bis dato nicht. Elversberg hat mehr Ballbesitz (56%), kann daraus aber kein Kapital schlagen und sich gefährlich ins letzte Drittel kombinieren.

Nürnberg Paderborn 25. Die Nürnberger wirken nach der Castrop-Verletzung und dem 1:1-Ausgleichstreffer noch ein wenig geschockt und kommen in den letzten Minuten gar nicht mehr aus der eigenen Hälfte. Die Gäste machen das Spiel.

Nürnberg Paderborn 22. Wieder die Gäste. Nach einem tiefen Pass von Ansah auf Bilbija auf links legt der Paderborner die Kugel von der Grundlinie zu Grimaldi ins Zentrum. Doch Gruber blockt den Schuss zur Ecke. Doch wegen einer Abseitsposition vom Spieler mit der Nummer sieben gibt es keinen Eckball für den SCP.

Braunschweig K'lautern 23. Gelbe Karte für Tim Breithaupt (1. FC Kaiserslautern)

Tim Breithaupt muss im Mittefeld ein taktisches Foul begehen und sieht dafür zurecht die gelbe Karte.

Braunschweig K'lautern 22. Erik Wekesser foult jetzt auf der linken Seite einen Löwen. Bei der anschließenden Hereingabe der Blau-Gelben entscheidet der Unparteiische auf ein Offensivfoul, sodass es keine Tor-Möglichkeit gibt.

Braunschweig K'lautern 20. Die Braunschweiger sind inzwischen mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar die bessere Mannschaft. Die Elf von Daniel Scherning lässt den Ball jetzt gut laufen. Die letzte Konsequenz lassen die Blau-Gelben jedoch noch vermissen.

Elversberg Düsseldorf 20. Düsseldorf stellt nun deutlich weiter vorne zu als noch in den ersten zehn Minuten und dadurch hat Elversberg mehr Schwierigkeiten beim Aufbau.

Braunschweig K'lautern 18. Das ist mal schnell und gut gespielt. Die Löwen verlagern das Spiel auf die rechte Seite. Dort spielen Tempelmann und Rittmüller einen feinen Doppelpass. Letztgenannter spielt das Leder dann flach nach innen, dort trifft Rayan Philippe aus sieben Metern das Spielgerät jedoch nicht richtig, und so verpufft diese Möglichkeit.

Nürnberg Paderborn 20. Tooor für SC Paderborn 07, 1:1 durch Tjark Scheller

Da ist der Ausgleich! Erneut flankt Obermair die Eckball von der linken Seite scharf und hoch an den zweiten Pfosten. Scheller schraubt sich hoch und nickt die Kugel mittig ins Tor. Es ist sein erster Treffer in der 2. Bundesliga.

Elversberg Düsseldorf 17. Nach einer Oberdorf-Flanke von rechts rauschen im Zentrum Kownacki und Zimmermann mit den Köpfen aneinander. Zuvor hatte der Pole das Spielgerät per Kopf ins Toraus verlängert. Für beide scheint es aber weiter zu gehen!

Nürnberg Paderborn 19. Erneut die Paderborner. Zehnter flankt einen Ball aus dem linken Halbfeld an den Fünfer, doch die Nürnberger klären zur Ecke.

Nürnberg Paderborn 18. Für den verletzten Castrop geht es nicht weiter. Schleimer ersetzt ihn.

Braunschweig K'lautern 16. Beiden Mannschaften fehlt bislang die Genauigkeit im letzten Pass. So spielt sich das Geschehen überwiegend im Mittelfeld ab. Große Chancen gibt es bisher nicht zu bestaunen.

Nürnberg Paderborn 18. Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Lukas Schleimer

Nürnberg Paderborn 18. Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Jens Castrop

Elversberg Düsseldorf 16. Wir warten weiterhin auf den ersten Torabschluss, aktuell findet das Geschehen ausschließlich zwischen den Strafräumen statt.

Nürnberg Paderborn 17. Bei Castrop scheint es eine schlimmere Verletzung zu sein. Er liegt immer noch auf dem Boden und muss wohl mit einer Trage abtransportiert werden.

Braunschweig K'lautern 14. Kenny Redondo musste kurz behandelt werden, aber kurz danach geht es beim Flügelspieler weiter. Marlon Ritter wird kurz danach ebenfalls gefoult, und so will momentan kein richtiger Spielfluss entstehen.

Nürnberg Paderborn 14. Castrop bleibt nach einem Zweikampf mit Obermair liegen und muss behandelt werden. Er hat Schmerzen im rechten Knie, ob es für ihn weitergehen kann, ist noch fraglich.

Elversberg Düsseldorf 13. Nach Aufstiegskampf schreit diese Begegnung bisher noch nicht - Elversberg und die Fortuna tasten sich eher ab und warten auf Fehler des Gegners.

Nürnberg Paderborn 13. Seit dem Gegentreffer übernehmen die Gäste die Spielkontrolle. Doch der Club steht bisher hinten sehr eng am Gegner und bringt die Kugel immer wieder aus dem Sechzehner. Nun wird Grimaldi im zentralen Strafraum gesucht, doch Götze ist vor ihm dran und klärt das Leder aus der Box.

Nürnberg Paderborn 10. Obermair bringt den ersten Eckball von der linken Seite scharf an den ersten Pfosten. Dort schraubt sich Hansen hoch und verlängert den Ball an den zweiten Pfosten, doch Grimaldi verpasst das Leder am zweiten Pfosten knapp.

Elversberg Düsseldorf 10. ..per Variante wird die Kugel flach rechts nach außen gelegt. Baum flankt halbhoch in die Mitte, doch erneut klärt Düsseldorf zur Ecke.

Braunschweig K'lautern 12. Gelbe Karte für Max Marie (Eintracht Braunschweig)

Hartes, wenn auch unbeabsichtigtes Einsteigen von Marie. Nach einem hohen Ball schaut der Braunschweiger in die Luft und will das Leder dann mit einem hohen Bein vom Himmel pflücken. Redondo will den Ball allerdings mit dem Oberschenkel annehmen, und so trifft Marie Redondo mit ausgestrecktem Bein in Höhe der Brust. Gelb geht in der Summe dann in Ordnung

Braunschweig K'lautern 10. Die Braunschweiger laufen jetzt mal etwas höher, etwa in der Mitte der gegnerischen Hälfte, an und können so schnellere Ballgewinne feiern. So kommen die Löwen auch besser in die Begegnung.

Braunschweig K'lautern 8. Maximilian Bauer spielt von der linken Seite einen Rückpass zu Julian Krahl. Der Keeper hat technische Schwierigkeiten, und so läuft Richmond Tachie schnell an. Der Torhüter des FCK will den Ball dann klären, aber Tachie bekommt noch einen Fuß ans Leder. Allerdings springt das Spielgerät dann nur ins Toraus.

Elversberg Düsseldorf 9. Hoffmann streckt Asllani zentral im Mittelfeld mit einem gestreckten Bein zu Boden, wird aber nicht verwarnt. Stattdessen bekommt die Elv einen Freistoß aus rund 25 Metern Torentfernung..

Nürnberg Paderborn 9. Mal die Gäste! Die Ostwestfalen setzen sich jetzt mal um den gegnerischen Sechzehner fest. Nach einem Pass von Zehnter zieht Ansah einfach mal aus halblinker Position aus rund zehn Metern mit rechts ab, doch sein Schuss wird geblockt.

Elversberg Düsseldorf 7. Beide Teams wollen im Ballbesitz nach vorne spielen, doch Elversberg spielt bisher zielstrebiger als die Fortuna. Düsseldorf sucht vergeblich nach Lücken, bekommt die Abwehr der Gastgeber noch nicht auseinandergezogen.

Nürnberg Paderborn 8. Wieder versuchen es die Hausherren. Diesmal sucht Emreli mit einem tiefen Pass auf links den Vorbereiter, doch diesmal ist die flache Hereingabe etwas zu lang für Justvan.

Braunschweig K'lautern 6. Die Gäste lassen die Löwen bisher noch gar nicht in die Partie kommen. Die Mannschaft von Daniel Scherning läuft bislang nur dem Ball hinterher.

Nürnberg Paderborn 7. Übrigens ist es für die Gastgeber das schnellste Tor seit drei Jahren. Nur im Januar 2022 gegen Düsseldorfer trafen die Franken noch schneller.

Nürnberg Paderborn 5. Was für ein Beginn der Franken! Die Nürnberger starten perfekt ins Spiel und gehen gleich mit der ersten Chance in Führung. Die Paderborner müssen sich aber nur kurz schütteln und schicken Obermair auf rechts in den Sechzehner, doch der Pass ist etwas zu steil für den Ostwestfalen.

Elversberg Düsseldorf 4. Elversberg nähert sich erstmals an: Aus einem ruhigen Spielaufbau heraus wird Asllani auf der rechten Seite tief geschickt. Der Stürmer chippt das Leder hoch in die Mitte und Düsseldorf klärt zum ersten Eckstoß der Partie.

Braunschweig K'lautern 4. Der erste Abschluss gehört dann aber trotzdem den Gastgebern. Nach einer Flanke von Rayan Philippe von der linken Seite kommt Marvin Rittmüller aus elf Metern zum Kopfball. Sein Versuch ist aber nicht wirklich gefährlich und geht am linken Pfosten vorbei.

Braunschweig K'lautern 3. Die Pfälzer übernehmen direkt zu Beginn das Kommando und lassen das Leder sauber durch die eigenen Reihen laufen. Nach einem Ballverlust geht die Mannschaft von Markus Anfang dann auch sofort ins Gegenpressing.

Elversberg Düsseldorf 3. Die ersten Minuten sind geprägt von vielen Einwürfen, so richtig kommt noch kein Spielfluss auf.

Nürnberg Paderborn 2. Tooor für 1. FC Nürnberg, 1:0 durch Mahir Emreli

Erste Chance, erstes Tor! Justvan schickt mit einem tiefen Pass auf die linke Seite des Sechzehner Emreli. Durch den Pass hinter die Kette taucht er frei vor Riemann auf und drückt das Leder mit links rechts am Keeper vorbei unten rechts ins Tor.

Elversberg Düsseldorf 1. Bei bestem Fußballwetter im Saarland stoßen die Düsseldorfer an!

Nürnberg Paderborn 1. Los geht's! Schiedsrichter Prigan gibt die erste Hälfte frei. Die Gäste stößen an.

Braunschweig K'lautern 1. Los geht's! Die Löwen, heute in Gelb, stoßen an und spielen in der ersten Hälfte von rechts nach links.

Elversberg Düsseldorf 1. Spielbeginn

Nürnberg Paderborn 1. Spielbeginn

Braunschweig K'lautern 1. Spielbeginn

Braunschweig K'lautern Schauen wir einmal auf die Aufstellungen. Daniel Scherning vertraut nach dem Sieg beim HSV der gleichen ersten Elf und nimmt keine Wechsel vor. Markus Anfang auf Seiten der Gäste tauscht dagegen dreimal: Heuer, Robinson und Wekesser starten anstelle von Elvedi, Hanslik und Kaloc, die alle auf der Bank Platz nehmen.

Elversberg Düsseldorf Was sagen die beiden Trainer vor diesem richtungsweisenden Duell? SVE-Coach Horst Steffen hebt die Qualität des Gegners hervor: "Düsseldorf hat individuell gute Spieler, die auch spielintelligent und laufstark sind." Doch auch die Gastgeber stehen nicht umsonst unter den besten fünf Mannschaften, wie Fortunas Trainer Daniel Thioune verdeutlicht: "Elversberg ist die beste Heimmannschaft in Sachen geschossener Tore und erzielt die meisten Tore aus dem laufenden Spiel heraus. Wir müssen brutal aggressiv gegen den Ball arbeiten."

Nürnberg Paderborn Die Gastgeber tauschen einmal gegenüber dem 2:1-Sieg gegen Kaiserslautern. Cheftrainer Klose startet mit Jander im Mittelfeld statt Schleimer (Bank).Jander hat seine Gelb-Sperre abgesessen und rückt für ihn in die Startaufstellung. Sein Gegenüber Kwasniok verändert seine Anfangsformation auf drei Positionen. Für Curda, Herrmann (beide Bank) und Castaneda (Rotsperre) starten Mehlem, Hansen und Ansah von Beginn an.

Braunschweig K'lautern Bei den Roten Teufeln dagegen geht die Stimmung momentan eher in die andere Richtung. Aus den letzten vier Partien kassierte die Mannschaft von Markus Anfang drei Niederlagen. So stehen die Pfälzer momentan mit 46 Punkten auf Rang 6 der 2. Bundesliga. Hoffnung macht allerdings, dass auch die Konkurrenten patzen und der Relegationsrang somit nur einen Punkt entfernt ist. Die Hoffnungen ruhen weiterhin auf Ragnar Ache, der mit 16 Saisontoren zu den Top-Torschützen der zweiten Liga zählt.

Nürnberg Paderborn Auch der SC Paderborn ist noch voll im Aufstiegskampf. Die Ostwestfalen stehen mit 45 Punkten einen Platz besser da als die Franken und haben ebenso noch den Aufstieg im Blick. Zuletzt gab es für die Mannschaft von Chefcoach Lukas Kwasniok aber drei herbe Dämpfer im Aufstiegsrennen. Erst gab es eine knappe 1:2-Niederlage gegen Köln, dann folgte eine 2:3-Niederlage gegen Eintracht Braunschweig und zuletzt verlor der SCP knapp mit 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf. Mit einem Sieg heute könnte es für die Paderborner bis auf Rang drei vorgehen.

Braunschweig K'lautern Für die Braunschweiger steht heute das dritte Duell in Folge mit einer Mannschaft an, die um den Aufstieg kämpft. Die Bilanz in diesen Spielen spricht für die Löwen: Vor zwei Wochen gewann die Mannschaft von Daniel Scherning mit 3:2 gegen Paderborn, und letzte Woche besiegte man den Tabellenführer aus Hamburg mit 4:2. Durch diese Siege stehen die Blau-Gelben nun mit 30 Punkten auf Platz 15. In den letzten fünf Partien müssen die Löwen allerdings noch ordentlich punkten, um den direkten Klassenerhalt zu schaffen.

Elversberg Düsseldorf Auch Düsseldorf hat die letzten beiden Spiele gewonnen, setzte sich gegen Münster und Paderborn jedoch nur knapp durch. Am Personal gibt es bei der Fortuna dagegen nur wenig zu verändern, Daniel Thioune scheint seinem Team zu vertrauen. Nur Niemiec wird durch Jóhannesson ersetzt, ansonsten ist in der Offensive das Trio Schmidt, Kownacki und Appelkamp gesetzt.

Braunschweig K'lautern Während die Blau-Gelben um den Klassenerhalt kämpfen, sind die Roten Teufel mitten im Aufstiegskampf. Im Hinspiel gewannen die Pfälzer in einem spannenden Duell auf dem Betzenberg mit 3:2. Heute können beide Teams die drei Punkte gut gebrauchen, und so dürfen wir uns auch diesmal auf ein unterhaltsames Spiel freuen.

Elversberg Düsseldorf Elversberg hat sich nach dem überraschend 0:1 gegen Abstiegskandidat Münster Mitte März wieder stabilisiert: Auf ein 0:0 gegen den HSV folgten zwei überzeugende Siege gegen Regensburg und Hannover. Bei 96 glänzte Asllani per Hattrick in der zweiten Hälfte. Im Vergleich zu dieser Partie gibt es bei der Elv drei Veränderungen in der Startelf: Feil startet für Petkov auf Rechtsaußen, im defensiven Mittelfeld beginnt Sickinger für Sahin und in der Innenverteidigung ersetzt Le Joncour Rohr.

Nürnberg Paderborn Der 1. FC Nürnberg hat zuletzt ein wenig im Aufstiegsrennen geschwächelt. Die Franken verloren erst mit 1:2 gegen Jahn Regensburg und kassierten dann auch gegen den Hamburger Sportverein eine klare 0:3-Niederlage. Zuletzt siegte das Team von Cheftrainer Miroslav Klose aber gegen den Aufstiegsaspiranten aus Kaiserslautern mit 2:1. Damit steht der FCN mit 44 Punkten auf dem achten Rang in der 2. Bundesliga und hat nur drei Zähler Rückstand auf den Dritten aus Elversberg. Mit einem Sieg heute könnte Nürnberg bis auf Platz vier hochklettern.

Elversberg Düsseldorf Der Sieger dieser Partie sichert sich Big Points im Kampf um den Aufstieg! Elversberg und Düsseldorf haben beide 47 Zähler auf dem Konto, die heutigen Gastgeber liegen nur dank der deutlich besseren Tordifferenz auf dem Relegationsplatz. Im Hinspiel ging Elversberg beim 2:0 im Rheinland als Sieger hervor.

Elversberg Düsseldorf Herzlich willkommen zum 30. Spieltag der 2. Bundesliga! Um 13 Uhr empfängt die SV Elversberg zum Topspiel des Tages die Fortuna aus Düsseldorf.

Braunschweig K'lautern Herzlich willkommen zum 30. Spieltag in der 2. Bundesliga zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern. Anstoß im EINTRACHT-Stadion ist um 13:00 Uhr.