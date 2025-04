Elversberg Regensburg 45. Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

Schalke SSV Ulm 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Schalke SSV Ulm 45. +1 Younes hat links mal Platz, zieht auf und holzt mit einem abgefälschten Abschluss immerhin eine Ecke heraus. Diese bringt aber letztlich keine Gefahr.

Schalke SSV Ulm 45. Nachspielzeit: Es werden 1 Minuten nachgespielt.

Magdeburg K'lautern 45. +1 Gelbe Karte für Livan Burcu (1. FC Magdeburg)



Schalke SSV Ulm 44. S04 kann aktuell froh sein, wenn es mit dem 0:1 in die Pause geht. Es läuft überhaupt nichts zusammen bei der Elf von Kees van Wonderen.

Elversberg Regensburg 44. VAR: Das Tor wird gegeben.



Elversberg Regensburg 44. Der VAR überprüft ein mögliches Tor.

Elversberg Regensburg 43. Tooor für SV 07 Elversberg, 3:0 durch Fisnik Asllani

Die Gastgeber machen munter weiter, Asllani trifft zum 3:0! Zunächst kombiniert man sich aus dem Gegenpressing der Regensburger in der eigenen Hälfte heraus, dann findet ein Schnittstellenpass Zimmerschied auf der halblinken Seite. Der kan eigentlich selbst auf das Tor ziehen, wartet aber etwas ab und legt den Ball dann in den Lauf von Asllani, der die Kugel zentral am Fünfer nur noch einschieben muss.

Schalke SSV Ulm 42. Schon wieder hebelt ein einziger Ball die gesamte Schalker Defensive aus und Kamiński muss in höchster Not gegen drei Ulmer zur Ecke klären. Der Routinier faltet danach erstmal ordentlich die Kollegen zusammen, Schalke ist gerade völlig von der Rolle.

Magdeburg K'lautern 43. Tooor für 1. FC Magdeburg, 2:0 durch Barış Atik



Magdeburg K'lautern 41. Ache wird mit einem langen hohen Pass auf den rechten Flügel geschickt. Er passt das Leder zurück zu Yokota, der dann ins Zentrum flankt, wo aber kein Mitspieler bereitsteht.

Elversberg Regensburg 42. Gelbe Karte für Elias Huth (Jahn Regensburg)



Zimmerschied spielt einen misgglückten Rückpass, dem Huth sofort nachjagt. Pinckert bereinigt aber für seinen Mitspieler und spitzelt den Ball weg. Danach wird er von Huth gefällt, der sieht die Gelbe Karte.

Elversberg Regensburg 41. Einwechslung bei Jahn Regensburg: Christian Viet

Elversberg Regensburg 41. Auswechslung bei Jahn Regensburg: Frederic Ananou

Magdeburg K'lautern 38. Burcu geht nach einem Zweikampf im Mittelfeld zu Boden und muss behandelt werden. Nach kurzer Unterbrechung geht es für den Stürmer aber wieder weiter.

Schalke SSV Ulm 40. Tooor für SSV Ulm 1846, 0:1 durch Felix Higl

Aus dem Nichts gehen die Gäste in Führung! Gaal schlägt von rechts unbedrängt einen feinen Diagonalball auf den ebenfalls sehr freien Batista-Meier. Dieser zieht in die Box und bleibt dann eigentlich an Kalas hängen, doch der Ball springt zufällig genau vor die Füße von Higl, der aus 13 Metern trocken unten links einnetzt und sein fünftes Saisontor markiert.

Elversberg Regensburg 39. Die Partie ist jetzt unterbrochen. Ananou hat sich auf den Rasen gesetzt und muss nun vom medizinischen Personal an der bereits bandagierten linken Wade behandelt werden. Für ihn scheint es nicht weiterzugehen. Regensburg bereitet den Wechsel vor.

Schalke SSV Ulm 37. Die Ulmer zeigen auch heute, warum sie trotz Tabellenplatz 17 eine der besten Defensiven der Liga haben. Die Spatzen verteidigen intensiv und immer wieder aktiv nach vorne und lassen den jeweils ballführenden Schalker keinen Zentimeter Raum. Allerdings wird zeitgleich auch mal wieder klar, warum Ulm die zweitschlechtes Offensive der Liga stellt. Nach einem hohen Ballgewinn laufen vier Ulmer auf drei Schalker zu und kriegen nicht mal ansatzweise einen Abschluss zustande.

Magdeburg K'lautern 35. Yokoto kommt auf der linken Seite bis kurz vor die Grundlinie und flankt ans linke Fünfereck. Dort kommt Ache aber nicht ran und Reimann schnappt sich den Ball.

Elversberg Regensburg 36. Tooor für SV 07 Elversberg, 2:0 durch Carlo Sickinger

Sickinger übernimmt und verwandelt souverän rechts unten. Pollersbeck hatte sich für die andere Ecke entschieden und hechtet ins Leere.

Elversberg Regensburg 35. Es gibt Strafstoß! Nach einer schönen Ballstafette rutscht eine Flanke von rechts durch bis zu Sahin am langen Pfosten. Der zieht ab, wird dabei aber von Geipl geblockt. Die Gastgeber monieren sofort Handspiel und nachdem der Unparteiische noch kurz den Vorteil gegeben hat, zeigt er zu Recht auf den Punkt.

Elversberg Regensburg 34. Asllani sieht im Mittelkreis, dass Pollersbeck weit vor dem eigenen Tor steht und zieht unter Druck im Fallen aus großer Distanz ab, verfehlt das Tor aber doch recht deutlich.

Elversberg Regensburg 32. Elversberg wackelt nun defensiv ein bisschen. Handwerker setzt nach einem Ballverlust links an der Grundlinie nach, wodurch die Kugel bei Suhonen halblinks im Strafraum landet. Der legt einmal quer für Adamyan, welcher beim Abschluss aber wegrutscht, sodass Kristof den drucklosen Flachschuss sicher parieren kann.

Schalke SSV Ulm 34. Aaron Keller verbucht den insgesamt dritten Ulmer Torschuss, kann Heekeren mit seinem Versuch aus 20 Metern aber nicht in die Bredouille bringen. Der Schalker Keeper ist schnell unten und pariert sicher.

Magdeburg K'lautern 32. Etwas mehr als eine halbe Stunde ist gespielt und der FCM kontrolliert die Partie bisher. Die Roten Teufel kommen noch nicht richtig zum Zug und laufen dem Ball aktuell hauptsächlich hinterher.

Schalke SSV Ulm 32. Die Partie ist weiterhin von unheimlich vielen technischen Fehlern auf beiden Seiten geprägt. Es kommt kaum Spielfluss auf, da der ball immer wieder den Besitzer wechselt.

Elversberg Regensburg 30. Gelbe Karte für Lukas Petkov (SV 07 Elversberg)

Der Unparteiische fährt eine strikte Linie, Petkov verfolgt nach einem Ballverlust der SVE Suhonen im Mittelfeld und klammert dabei auch ein wenig. Für Schiedsrichter Hempel ist das ein klar taktisches Foul, daher gibt es auch hierfür Gelb.

Elversberg Regensburg 29. Zunehmend kann auch Regensburg sich immer wieder ins letzte Drittel spielen. Huth wird mit einem schönen Schnittstellenball gesucht, Kristof ist aber aufmerksam und klärt vor dem eigenen Strafraum.

Schalke SSV Ulm 29. Schalke 04 hat mittlerweile deutlich mehr Ballbesitz, doch das Spiel der Knappen ist auch heute einmal mehr sehr behäbig und einfallslos. Langsam wandert der Ball durch die königsblauen Reihen, ohne dass dabei ein Raumgewinn erzielt wird.

Magdeburg K'lautern 29. Tooor für 1. FC Magdeburg, 1:0 durch Barış Atik

Der FCM geht in Führung! Burcu passt den Ball halbrechts vor dem Sechzehner zu Atik auf Höhe des Elfmeterpunkts. Mit einer Drehung lässt er Elvedi stehen und netzt flach ins untere linke Eck ein.

Magdeburg K'lautern 26. Nach einem Freistoß bleiben die Gastgeber in Ballbesitz und Nollenberger flankt aus dem linken Halbfeld vor den rechten Pfosten. Dort steht Ahl Holmström komplett frei, köpft die Kugel allerdings über die Latte.

Elversberg Regensburg 26. Fellhauer wird mit einem tollen Vertikalpass halbrechts in die Box geschickt, will es dort aber etwas zu kompliziert mit der Hacke lösen und verliert den Ball.

Schalke SSV Ulm 27. Auf der anderen Seite versucht es Paul Seguin mal aus der Distanz, setzt seinen Versuch aus 25 Metern aber deutlich zu hoch an.

Schalke SSV Ulm 26. Plötzlich die gute Möglichkeit für die Gäste! Allgeier hat nach Steilpass von Gaal rechts Platz, geht an die Grundlinie durch und legt dann flach in den Rückraum ab. Am Elfmeterpunkt steht Röser völlig frei, trifft bei seinem Abschluss den Ball aber nicht richtig und Heekeren fängt locker ab.

Elversberg Regensburg 24. Der SSV kann jetzt mal über die rechte Seite durchbrechen, Ananou bringt den Ball wuchtig flach in den Fünfer, dort ist aber Kristof zur Stelle.

Magdeburg K'lautern 24. Zentral vor dem Sechzehner verschafft sich Zimmer ein wenig Platz und chippt das Leder über die Abwehr. Allerdings kommt der Ball nicht bei einem Mitspieler an und Reimann fängt die Kugel.

Elversberg Regensburg 23. Nun wählt auch Elversberg mal den langen Ball. Zimmerschied erhäkt einen langen diagonalen Schlag und legt dann links aus der Box zurück an den Strafraum. Dort gelangt der Ball zu Baum, der versucht in die Box zu ziehen, sich gegen zwei Verteidiger aber nicht durchsetzen kann.

Schalke SSV Ulm 23. Die Hälfte der ersten Halbzeit ist rum und bisher geht das torlose Remis voll in Ordnung. Beide Seiten tun sich im Offensivspiel insgesamt noch recht schwer und kommen nur selten in wirklich gefährliche Situationen.

Elversberg Regensburg 21. Die Gäste tun sich schwer, sich in die gegnerische Hälfte zu kombinieren. Bislang sind lange Bälle das gewählte Mittel der Regensburger.

Magdeburg K'lautern 21. Burcu dribbelt auf der rechten Seite Elvedi aus und schließt aus rund 14 Metern flach ab. Sein Schuss geht ins lange Eck, doch Simoni streckt sich und verhindert den Einschlag.

Schalke SSV Ulm 20. Nach einigen druckvollen Minuten der Schalker hat Ulm es nun wieder geschafft, das Spiel weiter weg vom eigenen Tor zu halten und durch längere Ballstafetten für Entlastung zu sorgen.

Magdeburg K'lautern 19. Nollenberger dribbelt sich links vom Strafraum frei und nach einem Doppelpass mit Atik in den Sechzehner einlaufen. Sein Pass wird aber von einem Verteidiger abgefangen.

Elversberg Regensburg 19. Huth wird mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte gesucht, kann sich im Laufduell aber nicht durchsetzen.

Schalke SSV Ulm 17. Da hat nicht viel gefehlt! Younes schickt links Donkor in die Tiefe und dessen flache Hereingabe ist nur einen ganz kleinen Tick zu scharf für Sylla, der am Elfer knapp an der Kugel vorbeirutscht.

Magdeburg K'lautern 16. Nun probiert es auch Magdeburg mit einem Schuss aus der Distanz. Kaars Schuss aus knapp 22 Metern segelt aber recht deutlich über das Gehäuse der Gäste.

Schalke SSV Ulm 16. S04 wird langsam aktiver und kommt nun immer öfter selbst zu Offensivaktionen. Die Knappen stören den Ulmer Spielaufbau früh, erobern einige Bälle und werden immer sicherer in ihren Kombinationen.

Elversberg Regensburg 16. Gelbe Karte für Carlo Sickinger (SV 07 Elversberg)

Nach einem Einwurf kommt es auf der linken Seite zum Zusammenprall, Sickinger ist der Übeltäter und sieht seine vierte Gelbe Karte in der laufenden Spielzeit.

Elversberg Regensburg 16. Regensburg zeigt eine gute Reaktion und legt an Aggressivität zu.

Schalke SSV Ulm 15. Ein feiner Steckpass von Barkok findet Gantenbein, der gleich die nächste Ecke für Königsblau herausholt. Seguins Hereingabe wird aber auch diesmal von den Ulmern geklärt.

Magdeburg K'lautern 13. Zimmer chippt den Ball hinter die Abwehrkette und Redondo kommt rechts im Strafraum an die Kugel. Mathisen kommt nicht hinterher, aber der Schuss von Redondo wird von Simoni weggefaustet.

Schalke SSV Ulm 13. Erste gute Chance für Schalke! Younes schickt den offenbar knapp nicht im Abseits stehenden Sylla auf die Reise, der dann im Strafraum von links nach innen zieht und abdrückt. In letzter Sekunde grätscht Strompf dazwischen und blockt zur Ecke.

Elversberg Regensburg 13. Tooor für SV 07 Elversberg, 1:0 durch Tom Zimmerschied

Umschalten können die Elversberger! Nach dem fälligen Eckball kontert die SVE schnell über rechts. Baum steckt den Ball in die Tiefe auf Petkov. Der legt den Ball scharf quer in die Box, in der Asllani am Fünfer geistesgegenwärtig durchlässt, sodass der am zweiten Pfosten komplett blank stehende Zimmerschied den Ball unbedrängt in den Maschen unterbringen kann.

Magdeburg K'lautern 11. Erster Abschluss für den FCK. Ritter zieht aus der Distanz ab, doch sein Schuss aus rund 20 Metern kommt viel zu zentral und stellt Reimann nicht vor Probleme.

Elversberg Regensburg 12. Aus einer guten Phase heraus kommt der Jahn zum ersten hochgefährlichen Abschluss der Partie. Huth flankt den Ball von rechts an den Fünfer, dort steht Adamyan bereit und schließt mit zwei Kontakten ab, der Schuss wird noch abgefälscht und landet am Außennetz.

Schalke SSV Ulm 11. Der SSV Ulm ist nach wie vor besser in der Partie, hat mehr Ballbesitz und kommt setzt sich immer wieder vorne fest. Lucas Röser wird immer wieder als Wandspieler gesucht, der dann die nachrückenden Kollegen einbindet.

Magdeburg K'lautern 10. Burcu dribbelt sich halblinks vor dem Sechzehner nach innen und passt nach rechts zu Hercher. Seine hohe Hereingabe landet aber direkt in den Armen von FCK-Keeper Simoni.

Elversberg Regensburg 10. Dieses Mal übernimmt Sahin den Freistoß, schießt ihn aber in die Mauer. Da wäre mehr drin gewesen.

Magdeburg K'lautern 7. Eine Ecke von links wird kurz ausgeführt und Kaars flankt an den langen Pfosten. Dort steht Ahl Holmström, doch die Flanke gerät etwas zu hoch und geht ins Aus.

Elversberg Regensburg 9. Gelbe Karte für Robin Ziegele (Jahn Regensburg)

Neubauer findet seinen Mitspieler mit einem cleveren Freistoß auf halblinks direkt am Strafraum, der wird von Ziegele direkt an der Strafraumkante zu Fall gebracht. Dafür gibt es die erste Gelbe Karte der Partie und eine aussichtsreiche Freistoßposition.

Elversberg Regensburg 7. Nun gelingt auch den Regensburgern der erste gute Vorstoß. Adamyan wird mit einem schönen Heber in die Tiefe geschickt und dringt in die Box ein. Dort kommt er zwar zum Schuss, Pinckert wirft sich aber stark dazwischen, blockt ab und kann dann zum Eckball klären.

Schalke SSV Ulm 8. Auch S04 meldet sich jetzt mal vorne an. Sylla wird erst bei einem Distanzschuss geblockt und serviert wenig später von außen für Gantenbein, der am ersten Pfosten aber nicht richtig an den Ball kommt.

Schalke SSV Ulm 7. Ein erstes Raunen geht durch die Arena als Karius-Vertreter Justin Heekeren einen ersten harmlosen Torschuss der Gäste gleich mal fallen lässt. Gefährlich wird es aber nicht, da die Abseitsfahne hochgeht.

Schalke SSV Ulm 6. Ulm startet hier durchaus mutig und hat zunächst mehr vom Spiel. Über die linke Seite kombinieren die Spatzen sich nach vorne und im Sechzehner angekommen dreht Keller Gantenbein einmal ein, findet dann mit seiner Hereingabe aber keinen Abnehmer.

Elversberg Regensburg 5. Der Standard gerät etwas zu kurz und kann über Umwege von den Gästen zu einem Einwurf klären.

Magdeburg K'lautern 4. In den ersten Minuten machen die Gastgeber Druck, doch Kaiserslautern ist nun sortierter als zu Beginn und lässt den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen.

Elversberg Regensburg 4. Das Spiel bleibt schon früh sehr körperbetont, Petkov will auf dem rechten Flügel durchbrechen und wird dabei zu Fall gebracht. Erneut gibt es Freistoß.

Elversberg Regensburg 3. Petkov übernimmt den Standard und tritt ihn mit viel Zug direkt, setzt den Ball aber ein paar Meter links neben das Tor. Pollersbeck muss noch nicht eingreifen.

Schalke SSV Ulm 4. Ein erster zaghafter Vorstoß der Gäste mündet in einem langen Einwurf an den Schalker Fünfer, wo Schallenberg die Kugel souverän aus der Gefahrenzone befördert.

Elversberg Regensburg 2. Die SVE legt gut los, Sahin holt halblinks etwa 26 Meter vor dem Tor einen Freistoß heraus.

Magdeburg K'lautern 1. Gleich die erste Chance! Nollenberger bringt den Ball von links scharf an den zweiten Pfosten. Dort läuft Kaars ein, der nur knapp an der Hereingabe vorbeispringt.

Schalke SSV Ulm 3. Die Partie beginnt recht zerfahren mit vielen Fehlern und Ungenauigkeiten auf beiden Seiten. Schalke startet in einem 4-2-3-1, Ulm hält ein 3-4-1-2 dagegen.

Elversberg Regensburg 1. Der Unparteiische eröffnet die Partie, Regensburg in Weinrot stößt an, die Gastgeber treten ihnen in Weiß gegenüber.

Magdeburg K'lautern 1. Der Ball rollt! Magdeburg hat Anstoß.

Schalke SSV Ulm 1. Der Ball rollt! Die Hausherren spielen wir üblich in Blau und Weiß, Um trägt Weiß und Schwarz.

Elversberg Regensburg 1. Spielbeginn

Magdeburg K'lautern 1. Spielbeginn

Schalke SSV Ulm 1. Spielbeginn

Schalke SSV Ulm Schiedsrichter der Partie ist Lukas Benen. An den Seitenlinien assistieren Luca Jürgensen und Stefan Zielsdorf und für die Auswertung der Videobilder ist Markus Schmidt zuständig.

Magdeburg K'lautern Kaiserslautern lieferte in der Rückrunde ab und verlor von zehn Spielen erst zwei. Nur in Hamburg (0:3) und in Paderborn (3:5) gab es keine Zähler für die Roten Teufel. Chefcoach Markus Anfang zeigt sich vor dem Verfolgerduell zuversichtlich. „Magdeburg ist ein Gegner, der auf jeden Fall seine Qualitäten hat. Die gilt es dann auch zu bekämpfen, um unser Spiel durchzubekommen. Wir wollen einfach rausgehen und das Spiel gewinnen“, so Anfang.

Magdeburg K'lautern Für den FCM lief in den vergangenen Wochen nicht wie erhofft. Von den letzten fünf Spielen gewann die Elf von Cheftrainer Christian Titz nur gegen den SV Darmstadt (4:1). Drei Partien endeten mit einem Remis und gegen den KSC eine 1:3-Niederlage. Gegen Lautern soll nun aber wieder ein Sieg her. „Kaiserslautern ist sehr kampfstark und hat mit Ragnar Ache einen guten Zielspieler. In dieser Phase der Saison stehen einige Mannschaften in der Tabelle eng zusammen. Natürlich wollen wir das Heimspiel am Sonntag für uns entscheiden“, so der 54-Jährige.

Schalke SSV Ulm S04-Coach Kees van Wonderen erwartet wie beim 0:0 im Hinspiel eine schwere Aufgabe für seine Elf. "Sie sind sehr unbequem auf dem Platz", sagte der Holländer über die Gäste aus Ulm und forderte vollen Einsatz von seinem Team: "Wir wissen, dass es jede Woche ein intensiver Kampf um Punkte in dieser Liga ist. Nun wollen wir sie mit aller Energie im Heimspiel einfahren." Für Robert Lechleiter ist das Spiel in der vollen Schalker Arena derweil "mit Sicherheit etwas Besonderes." Aber der Coach stellte auch gleich klar, dass es nicht nur ein Betriebsausflug für seine Ulmer werden soll. " Wir wollen da natürlich nicht nur hinfahren weil es ein schönes Stadion ist, sondern weil wir Etwas mitnehmen wollen", so Lechleiter.

Magdeburg K'lautern Im Vergleich zum torlosen Remis gegen Hannover spielt bei Magdeburg Müller anstelle von Heber, der aufgrund einer Oberschenkelverletzung ausfällt. Außerdem beginnt Ahl Holmström für El-Zein, der zunächst auf der Bank Platz nimmt. Bei Kaiserslautern fehlt Hanslik, weil er beim 3:1-Sieg über Düsseldorf seine fünfte Gelbe Karte sah. Für ihn rückt Yokota in die Anfangsformation.

Elversberg Regensburg Im Vergleich zum hart erkämpften 0:0-Remis gegen den Tabellenführer Hamburg gibt es zwei Änderungen bei den Elversbergern. Der gesperrte Damar und Schnellbacher machen Platz, für sie rücken Sickinger und Zimmerschied in die Startelf. Andreas Patz nimmt bei seinem Team verglichen mit dem 2:1-Sieg über Nürnberg drei Wechsel vor. Bulić, Ernst und Huth sind neu in der Anfangsformation, dafür müssen Ganaus, Hottmann und der gesperrte Kühlwetter weichen. Das Schiedsrichtergespann stellt in dieser Partie Richard Hempel mit seinen Assistenten Tobias Schultes und Daniel Bartnitzki. Der Vierte Offizielle heißt Luca Schlosser.

Schalke SSV Ulm Ein Blick auf die Aufstellungen: S04-Coach Van Wonderen tauscht nicht nur notgedrungen den Torwart, sondern nimmt gleich noch ganze sechs weitere Wechsel vor. Janik Bachmann, Christopher Antwi-Adjei und Mehmet-Can Aydın fehlen verletzungsbedingt, während Felipe Sánchez, Derry Murkin und Pape Ba auf die Bank rotieren. Die neue Innenverteidigung bilden Tomáš Kalas und Marcin Kamiński, links verteidigt Anton Donkor. Ron Schallenberg rückt wieder ins Mittelfeld vor und kriegt dort Unterstützung vom neuen Offensivduo aus Aymen Barkok und Amin Younes. In der Spitze gibt Moussa Sylla sein Startelf-Comeback. Gästecoach Robert Lechleiter setzt derweil exakt auf die gleiche Elf, die zuletzt gegen Darmstadt erfolgreich war.

Elversberg Regensburg Im Formcheck können aber beide Teams nur mäßig überzeugen. Die Gastgeber verloren zwar nur eines der letzten fünf Ligaspiele, holten in dieser Zeitspanne aber auch nur sieben Punkte und schossen mit Ausnahme des 4:0-Siegs über Hertha auch nur ein Tor. Der Jahn hingegen holte zuletzt nach sechs sieglosen Partien mal wieder einen Sieg gegen Elversbergs Tabellennachbarn Nürnberg. Aber auch bei den Gästen ist die Offensive als ein Defizit auszumachen: In den letzten fünf Ligapartien kam man nur auf zwei Treffer, in der ganzen Saison nur auf 16- natürlich Negativ-Bestwert der Liga. Einer davon war aber aus Elversberger Sicht ein ganz schmerzhafter: Der 1:0-Siegtreffer von Noah Ganaus aus dem Hinspiel das somit an Regensburg ging.

Schalke SSV Ulm Die Gäste aus Ulm haben jüngst mit ihrem ersten Sieg seit Ende Januar mal wieder ein Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet. Lucas Röser und Oliver Batista Meier schossen die Spatzen zu einem 2:1 gegen Darmstadt 98, nachdem man in der Woche zuvor bereits ein Remis beim Karlsruher SC erkämpfen konnte. Robert Lechleiter ist damit als Ulmer Trainer noch ungeschlagen und konnte vier Punkte aus seinen ersten zwei Spielen holen. Verzichten müssen die Gäste auf ihren Mittelfeldriesen Luka Hyryläinen, der eine Gelbsperre absitzt.

Schalke SSV Ulm Der FC Schalke hat in den letzten Wochen zwar nicht immer überzeugt, dafür aber solide gepunktet. Sieben Zähler aus vier Spielen haben die Knappen vorerst aus dem Tabellenkeller gebracht. Zuletzt erkämpfte sich die Elf von Kees van Wonderen bei Greuther Fürth nach 1:3-Rückstand noch ein 3:3. Rückkehrer Moussa Sylla knipste tief in der Nachspielzeit zum Ausgleich. Königsblau geht also durchaus mit Rückenwind, aber auch erstmals wieder ohne Loris Karius, der sich in Fürth verletzte, ins Spiel. Justin Heekeren kehrt zurück ins Schalker Tor.

Magdeburg K'lautern Die Saison geht in die heiße Phase und sowohl Magdeburg als auch Kaiserslautern kämpfen noch um den Aufstieg in die Bundesliga. Die Roten Teufel haben derzeit die Nase vorne und stehen mit 46 Zählern auf dem dritten Platz. Dahinter kommen der SC Paderborn (45 Punkte), Düsseldorf (44) und Magdeburg sowie Hannover mit jeweils 43 Punkten. Mit einem Sieg könnte sich der FCK heute also etwas Luft verschaffen und würde auf einen Punkt auf Köln herankommen. Die Magdeburger brauchen die drei Punkte, um den Anschluss an die oberen Ränge nicht zu verlieren.

Elversberg Regensburg Die Rollen scheinen vor dieser Partie klar verteilt: Die Gastgeber aus dem Saarland belegen derzeit mit 41 Zählern den achten Tabellenplatz und gehen als Favorit in dieses Duell mit dem Tabellenletzten aus Regensburg. Der Aufsteiger kommt im bisherigen Saisonverlauf gerade einmal auf 19 Punkte und hat damit im Kampf um den Klassenerhalt einen schweren Stand. Mitunter ein Grund dafür ist die schwache Auswärtsleistung der Regensburger, die in dieser Saison überhaupt erst einen Punkt in der Fremde holen konnten. Elversberg hingegen schneidet mit sieben Heimsiegen und 23 Punkten in der Heimtabelle recht ordentlich ab.

Schalke SSV Ulm Durch den 3:2-Erfolg der Braunschweiger Eintracht gegen den SC Paderborn am Freitag sind beide Teams heute unter Zugzwang. Schalke hat nun nur noch sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und will mit einem Dreier letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigen. Die Ulmer brauchen derweil bei aktuell vier Punkten Rückstand auf Rang 16 unbedingt etwas Zählbares, um das rettende Ufer nicht aus den Augen zu verlieren.

Magdeburg K'lautern Herzlich willkommen zum 28. Spieltag der zweiten Bundesliga. Um 13:30 Uhr empfängt der 1. FC Magdeburg den 1. FC Kaiserslautern. Geleitet wird die Partie von Michael Bacher.

Schalke SSV Ulm Hallo und herzlich willkommen zum Sonntag in Liga zwei! Der FC Schalke 04 hat am 28. Spieltag den SSV Ulm 1846 zu Gast in der Veltins-Arena. Um 13:30 Uhr geht’s los!