Wolfsburg Heidenheim 45. +8 Halbzeitfazit:

Mit Pfiffen begleitet gehen die Akteure des VfL Wolfsburgs und des FC Heidenheims mit einer 0:1-Führung der Gäste in die Kabine. Der erste Durchgang war kein fußballerischer Leckerbissen zwischen den beiden Teams, der mit Sicherheit auch nicht erwartet wurde. Aber die Taktik der Gäste ging besser auf. Sie wirkten gut auf die Wolfsburger eingestellt und zeigen großen Kampfgeist gegen die favorisierten Hausherren. Diesen Kampfgeist bewies auch Marvin Pieringer. Nach einer fiesen Kopfverletzung mit Platzwunde blieb der Angreifer nach einer kurzen Behandlung auf dem Rasen. Nur wenige Minuten darauf holte er den wichtigen Elfmeter heraus und verwandelte diesen auch noch selbst zum bisher einzigen Treffer dieser Begegnung. Auf der anderen Seite hatten die Wölfe kaum Ideen die Defensive der Heidenheimer zu überwinden und wirkten auch von der Körpersprache im ersten Durchgang schwach. Eine richtige Großchance gab es für die Wölfe nach 45 Minuten nicht. Im zweiten Durchgang müssen die Gastgeber ihre Leistung deutlich steigern, wenn sie noch Punkte sammeln möchten.

Bayern St. Pauli 45. +4 Halbzeitfazit:

Mit einem 1:1-Unentschieden geht es zwischen dem FC Bayern und dem FC St. Pauli in die Kabinen. Auch heute zeigt sich, dass die Münchner mit den vermeintlichen Pflichtaufgaben in der Liga im Moment einfach ihre Probleme haben und nicht immer voll auf der Höhe sind. Die Gäste witterten nach einer dominanten FCB-Anfangsphase deshalb phasenweise ihre Chance und kamen gleich mehrfach ziemlich einfach zu guten Gelegenheiten. Der Rekordmeister hatte über die gesamte erste Hälfte dennoch ein Übergewicht und könnte durchaus auch in Führung liegen. Da sie ihre Möglichkeiten jedoch nicht kaltschnäuzig genug nutzten, ist das Remis keinesfalls unverdient.

Wolfsburg Heidenheim 45. +8 Ende 1. Halbzeit

Wolfsburg Heidenheim 45. +7 Nach einer Hereingabe von Mæhle von der linken Seite können die Heidenheimer nicht konsequent klären. Die Kugel rutscht durch zu Fischer, der das Leder nochmal querlegt auf Wimmer. Aus elf Metern trifft der Österreicher aber die Kugel nicht ordentlich und der Ball kullert am Tor vorbei.

Wolfsburg Heidenheim 45. +5 Die Akteure des VfL wirken auf dem Rasen ratlos und frustriert. Viele Aktionen enden ohne großen Ertrag und die Köpfe hängen tief bei den Hausherren. Da wird Ralph Hasenhüttl in der Halbzeitpause eine große Aufgabe haben.

Hoffenheim Augsburg 45. +1 Halbzeitfazit:

Jetzt ist Pause in Sinsheim und es steht 0:0 zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Augsburg. In einem ausgeglichenen Duell begannen die Kraichgauer mit Offensivfußball und setzten immer wieder Impulse nach vorne. Die Gäste aus Bayern dagegen brauchten etwa zehn Minuten, bis auch sie sich offensiv beteiligten. Aber beiden Mannschaften fehlt in Summe die Präzision sowie die Konsequenz im Offensivspiel, um richtig gefährlich zu werden. So gab es nur eine nennenswerte Großchance, als der Kopfball von Bazoumana Touré an den Pfosten ging. Ansonsten ist das Spiel geprägt von vielen Hereingaben, die in der Regel aber schnell und einfach geklärt werden können. Wir dürfen auf den zweiten Durchgang gespannt sein.

M'gladbach Leipzig 45. +3 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen Gladbach und RB Leipzig noch 0:0. Im Spiel, das - vorsichtig ausgedrückt - enormes Steigerungspotenzial hat, kam im ersten Durchgang nie so wirklich viel Tempo auf, sodass es insgesamt ziemlich chancenarm im Borussia-Park zuging. Die wenigen Abschlüsse, die aufs Tor kamen, waren überdies so ungefährlich, dass die beiden Ersatzkeeper noch nicht wirklich geprüft wurden. Bleibt zu hoffen, dass beide Teams nach dem Seitenwechsel aufdrehen.

Bayern St. Pauli 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Kiel Werder 45. +2 Halbzeitfazit:

Das war's dann erstmal in Kiel! Die Störche liegen mit 0:1 gegen Werder Bremen zurück. Grund dafür ist ein sehr uninspirierter Aufritt der Hausherren, dem die Bremer viel Herz in den Zweikämpfen und einige spielerische Glanzpunkte entgegensetzten. Im Grunde genommen dominierten die Bremer diese erste Halbzeit komplett, gingen verdient in Führung und drängten Marcel Rapp schon nach einer guten halben Stunde zu einem Dreifachwechsel. Im Anschluss lief es etwas besser für Kiel, doch auf klare Chancen warten die Fans im Holstein-Stadion nach wie vor.

Bayern St. Pauli 45. +4 Gelbe Karte für Michael Olise (Bayern München)

Michael Olise zieht links in der gegnerischen Hälfte direkt vor der FCSP-Bank das taktische Foul gegen Danel Sinani und sieht dafür Gelb.

Bayern St. Pauli 45. +3 Die Bayern halten den Ball jetzt nochmal in den eigenen Reihen und suchen nach einer Lücke. Die bieten die Hamburger aber nicht mehr an. Nach einem Eckstoß wird es trotzdem nochmal gefährlich. Vasilj ist gegen einen Kopfballverlängerung von Dier aber zur Stelle.

Wolfsburg Heidenheim 45. +3 Aus dem linken Halbfeld bringt Arnold eine gute Hereingabe auf den zweiten Pfosten. Skov Olsen läuft ein, aber Müller ist zur Stelle. Der Keeper schätzt den Flankenball richtig ein und pflückt die Kugel vor Skov Olsen aus der Luft.

Kiel Werder 45. +2 Ende 1. Halbzeit

M'gladbach Leipzig 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Bayern St. Pauli 45. Drei Minuten kommen im ersten Abschnitt oben drauf und aktuell machen sogar die Gäste wieder den gefährlicheren Eindruck.

Wolfsburg Heidenheim 45. +1 Aufgrund der zwei Verletzungsunterbrechungen gibt es eine üppige Nachspielzeit. Sieben Minuten gibt Dankert für Durchgang eins obendrauf.

Hoffenheim Augsburg 45. +1 Ende 1. Halbzeit

Bayern St. Pauli 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Wolfsburg Heidenheim 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

Kiel Werder 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Hoffenheim Augsburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Kiel Werder 45. Friedl klärt eine scharfe Flanke von der linken Seite zur Ecke. Diese bringt dann nichts ein.

M'gladbach Leipzig 45. +1 Die ersten 45 Minuten sind um. Vermutlich wegen der Behandlungspause von Haïdara gibt es jetzt noch 120 Sekunden on top.

M'gladbach Leipzig 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

M'gladbach Leipzig 45. Honorat klärt einen ungefährlichen Ball zur Ecke, aber RBL nimmt dieses vermeintliche Geschenk nicht an. Die Hereingabe von Raum findet keinen Abnehmer.

Hoffenheim Augsburg 43. Es ist und bleibt viel Stückwerk. Die vielen Hereingaben werden in der Regel sofort geblockt und Kombinationen in den Sechzehner sind Mangelware. So deutet alles auf ein torloses Unentschieden zur Halbzeit hin.

M'gladbach Leipzig 42. Bei einem vielversprechenden Angriff durchs Zentrum legt sich Tomáš Čvančara den Ball einmal zu oft quer, anstatt mal direkt abzuschließen. Es sind viele solcher kleiner Entscheidungen, die dazu führen, dass gefährliche Abschlüsse weiterhin rar bleiben.

Bayern St. Pauli 43. Nach längerer Zeit gelingt es dem FCSP mal wieder einen Konter zu fahren. An dessen Ende verspringt Saad der Ball links an der Strafraumkante jedoch und Goretzka ist dazwischen.

Wolfsburg Heidenheim 43. Gelbe Karte für Adrian Beck (1. FC Heidenheim 1846)

Eine Karte aus dem Lehrbuch neben dem Begriff taktisches Foul. Grabara fängt eine Flanke ab und schaltet schnell. Er wirft das Leder in den Lauf zu Wimmer an die Mittellinie. Beck kommt nicht hinterher und zieht den Angreifer am Arm zu Boden. Natürlich ist das ein Foul und eine klare Gelbe Karte für den Mittelfeldakteur der Gäste.

Kiel Werder 42. Gute Aktion von Machino, der sich mit der Ballannahme dreht, um dann sofort von der Strafraumkante abzuziehen. Das Leder rauscht knapp am Tor vorbei links in die Bande!

Wolfsburg Heidenheim 41. Nach einem Einwurf der Heidenheimer auf der rechten Seite wird die Kugel per Kopf in den Sechzehner verlängert. Budu Zivzivadze stellt seinen Körper clever rein und will auf den Elfmeterpunkt zu Beck ablegen. Allerdings ist das Zuspiel des Georgiers etwas zu kurz und Vavro bolzt das Leder aus dem eigenen Strafraum.

Bayern St. Pauli 41. Der erste Durchgang neigt sich langsam dem Ende entgegen und den Hanseaten gelingt es jetzt zumindest wieder besser die Lücken zu schließen und Bälle in den Strafraum zu verhindern. Bayern läuft aber weiter geduldig an.

M'gladbach Leipzig 41. Die letzten fünf Minuten des ersten Durchgangs brechen an. Weiterhin ist es viel Mittelfeldgeplänkel und Klein-Klein.

Bayern St. Pauli 38. Der Druck der Heimelf nimmt jetzt nochmal ordentlich zu. Offensichtlich wollen die Münchner noch vor der Pause auf 2:1 stellen. St. Pauli kann im Moment fast gar nicht für Entlastung sorgen.

Hoffenheim Augsburg 40. Bazoumana Touré ist heute sehr umtriebig. Auch jetzt wird er auf der rechten Seite gefunden, hat jedoch keine Mitspieler in der Nähe. Seine Flanke im Anschluss kann sofort geklärt werden.

Kiel Werder 40. Links hat Skrzybski viel Platz, verzögert ein bisschen, wodurch Holtby mit viel Platz vor sich hinterlaufen kann. Ohne Not sucht Skrzybski aber selbst den Abschluss und zieht das Leder einen Meter links vorbei!

Wolfsburg Heidenheim 38. Kilian Fischer erobert auf seiner rechten Seite die Kugel im Aufbauspiel der Gäste und schickt Wimmer in den Lauf am Sechzehner. Mit einem Kontakt will der Österreicher das Leder in die Mitte zu Tiago Tomás spitzeln, trifft den Ball jedoch nicht. Das müssen die Wölfe ordentlicher ausspielen, denn Tiago Tomás wäre völlig blank im Zentrum gestanden.

Hoffenheim Augsburg 38. Jetzt gibt es mal wieder einen Abschluss. Andrej Kramarić legt den Ball 25 Meter vor dem Tor für Bazoumana Touré ab. Der Startelf-Debütant schließt direkt ab, aber sein Versuch ist zu schwach und so hat Finn Dahmen keine Probleme.

Bayern St. Pauli 35. Beinahe die erneute FCB-Führung! Musiala wird links in der Box von Sané bedient, tanzt leichtfüßig um einen Gegenspieler herum und sichert den Ball am Boden liegend noch stark vor der Grundlinie. Von dort legt der 22-Jährige nochmal an die Fünferkante zurück auf den weitergelaufenen Sané. Die Direktabnahme des Zehners kann Van Der Heyden aber noch irgendwie in höchster Not mit dem Kopf auf der Linie klären.

M'gladbach Leipzig 38. Baku erläuft einen weiten Orbán-Ball gerade noch vor der gegnerischen Torlinie und bringt die Kugel zum nachrückenden Openda, der aus 13 Metern halbrechter Position jedoch einen viel zu harmlosen Rechtsschuss flach und zentral aufs Gladbacher Tor bringt. Auch das stellt den 18-jährigen Pereira Cardoso vor gar keine Probleme.

Hoffenheim Augsburg 36. Die Partie ist inzwischen absolut ausgeglichen. Auch wenn die TSG bisher die gefährlicheren Abschlüsse hatte, ist der FCA da und spielt auch nach vorne. Aber weiterhin fehlt beiden Mannschaften die Präzision in der Offensive.

Kiel Werder 37. Gelbe Karte für Dirk Bremser (Holstein Kiel)

An der Seitenlinie sehen gleich zwei Kieler die Gelbe Karte. Nach einem Foul der Bremer haben sich Co-Trainer Dirk Bremser und ein Kollege zu energisch beschwert. Wer nun die zweite Verwarnung bekommen hat, ist noch unklar.

M'gladbach Leipzig 37. Bei einem vielversprechenden Hack-Pass in die Tiefe prallen Honorat und Čvančara an Seiwald und Klostermann ab. Die konzentrierten Defensivreihen geben in diesem chancenarmen Spiel weiterhin den Ton an.

Bayern St. Pauli 34. Michael Olise chipt den Ball aus dem rechten Halbfeld gekonnt in den Lauf von Jamal Musiala. Von rechts in der Box kriegt der Spielmacher den Ball sogar noch irgendwie mit dem ersten Kontakt über Nikola Vasilj befördert. Der Ball fliegt nur haarscharf am kurzen Eck vorbei.

Kiel Werder 36. Neben Shūto Machino und Timo Becker kommt Lewis Holtby mit einem Zettel bewaffnet ins Spiel. Hier dürfte sich einiges ändern, zumindest im fußballerischen Ansatz.

Wolfsburg Heidenheim 36. Mittlerweile kommen die Wölfe etwas besser in die Partie. Sie erobern schneller die Bälle zurück und setzen sich in der gegnerischen Hälfte fest.

Kiel Werder 35. Einwechslung bei Holstein Kiel: Shūto Machino

Kiel Werder 35. Auswechslung bei Holstein Kiel: Phil Harres

Kiel Werder 35. Einwechslung bei Holstein Kiel: Timo Becker

Wolfsburg Heidenheim 34. Natürlich ist die Ausführung des Freistoßes Chefsache. von der rechten Seite 22 Meter vor dem Tor legt sich Arnold die Kugel zurecht. Er zirkelt das Leder auf die kurze Ecke, doch sein Abschluss fliegt nur ans Außennetz. Dennoch war das die beste Möglichkeit der Wolfsburger in diesem Durchgang.

Kiel Werder 35. Auswechslung bei Holstein Kiel: Lasse Rosenboom

Kiel Werder 35. Einwechslung bei Holstein Kiel: Lewis Holtby

Hoffenheim Augsburg 34. Gelbe Karte für Cédric Zesiger (FC Augsburg)

Zesiger bekommt für das Foul an Baumann auch noch die gelbe Karte, und das zurecht. Der Verteidiger hat den Keeper am schnellen Weiterspielen durch ein Beinstellen gehindert.

Kiel Werder 35. Auswechslung bei Holstein Kiel: Marko Ivezić

Kiel Werder 34. Immerhin - die Ecke bringt Bremen nichts ein, wobei sie im Angriff bleiben und wenig später in Person von Burke aufs Tor köpfen. Dem Versuch mangelt es allerdings an Kraft und Präzision, sodass Dähne das Leder problemlos aufnehmen kann.

Bayern St. Pauli 33. Die Hausherren müssen sich nach dem Rückschlag erst einmal berappeln und haben keine direkte Antwort parat.

Hoffenheim Augsburg 34. Nächste Freistoßflanke von Marius Wolf. Von der linken Seite fliegt das Leder in die Mitte. Oliver Baumann kommt raus und will den Ball abfangen, hat aber leichte Probleme. Im Nachfassen hat er das Leder dann doch sicher und wird am Ende von Cédric Zesiger noch gefoult.

M'gladbach Leipzig 34. Es bleibt weiterhin recht zäh im Borussia-Park. Beide Teams neutralisieren sich, sodass das phasenweise vorgetragene Angriffpressing kaum durchschlägt.

Kiel Werder 33. Die nächste Flanke von Agu muss Komenda per Kopf zur Ecke klären. Unterdessen bereitet Marcel Rapp an der Seitenlinie direkt drei Wechsel vor. Das gefällt ihm bis hierhin überhaupt nicht.

Hoffenheim Augsburg 33. Da war mehr drin. Bazoumana Touré erobert in der Hälfte des FCA stark den Ball und dann hat die TSG eine 3-gegen-2-Situation. Am Ende will Touré den Ball rechts zu Kramarić legen, aber der Pass ist zu weit und so gibt es Abstoß.

Bayern St. Pauli 31. Für Elias Saad war das 1:1 der dritte Saisontreffer. Alle drei hat der Tunesier in der Fremde erzielt. Darüber hinaus ist dadurch auch schon klar, dass Jonas Urbig auch in seinem dritten Bundesligaspiel nicht zu Null spielen kann.

Kiel Werder 32. Die Störche sammeln ein wenig Ballbesitz im Mittelfeld, ohne ernsthaft Gefahr auszustrahlen. In der ersten halben Stunde hat Bremen alles im Griff.

Wolfsburg Heidenheim 32. Gelbe Karte für Tim Siersleben (1. FC Heidenheim 1846)

Klarer kann eine Gelbe Karte kaum sein. Einmal können es die Wölfe schnell spielen. Wimmer bedient Dárdai am Mittelkreis mit der Hacke und hebelt damit drei Gegenspieler aus. Dárdai schickt Skov Olsen auf der rechten Seite in Richtung Sechzehner, der sich im Dribbling gegen Siersleben durchsetzt. Doch Siersleben stellt den Fuß heraus und bringt Skov Olsen zu Fall. Dadurch gibt es die ersten Gelbe Karte der Partie und einen Freistoß aus guter Distanz.

Wolfsburg Heidenheim 30. Wolfsburg ist auch nach einer halben Stunde nicht wirklich in der Partie. Sie haben zwar in dieser Phase viel Ballbesitz, bekommen die Offensive um Skov Olsen, Tiago Tomás und Wimmer nicht ins Spiel. Alles ist sehr vorhersehbar und demnach leicht für den FCH zu verteidigen.

Bayern St. Pauli 29. St. Pauli lag in der laufenden Saison in 15 Partien in Rückstand und konnte davon tatsächlich noch keine gewinnen. Die erste Antwort gegen den Rekordmeister ist mit dem Ausgleich schon einmal gelungen und auch mehr scheint nicht unmöglich. Die Münchner haben vor der Länderspielpause nämlich auch schon gegen Bochum und Union eigene Führungen aus der Hand gegeben.

Hoffenheim Augsburg 31. Jetzt vielleicht mal der FCA. Eine Freistoßflanke von Marius Wolf ist allerdings zu schwach und kann von den Blau-Weißen geklärt werden.

M'gladbach Leipzig 31. Haïdara steht wieder. Die Partie kann im Elf-gegen-Elf fortgesetzt werden.

Hoffenheim Augsburg 29. Jess Thorup kann mit dem Auftritt seiner Elf bislang noch nicht zufrieden sein. Den Augsburgern fehlt in der Offensive das Tempo sowie die Präzision. Die Hoffenheimer dagegen werden immer besser.

M'gladbach Leipzig 30. Amadou Haïdara hat den Ball voll ins Gesicht bekommen und bleibt benommen liegen. Er muss auf dem Platz behandelt werden.

M'gladbach Leipzig 29. Auch bei einer vielversprechenden Standardsituation brennt nichts an. Alassane Pléa haut einen direkten Freistoß aus 26 Metern mitten in die Mauer.

Hoffenheim Augsburg 27. Und die TSG bleibt dran, vor allem Bazoumana Touré. Einen Steckpass kann der Offensivspieler jedoch nicht richtig kontrollieren, sodass Finn Dahmen den Ball abfangen kann. Das hätte gefährlich werden können.

Kiel Werder 28. Aus großer Distanz nimmt sich Porath einen Schuss, der jedoch völlig ungefährlich rechts vorbeitrudelt.

Wolfsburg Heidenheim 27. Tatsächlich muss der Innenverteidiger das Feld verlassen und wird durch Vavro ersetzt. Nach seiner Verletzung im Länderspiel ist der Eingewechselte sicherlich noch nicht bei 100 Prozent und wäre wohl eher ein Kandidat für die Schlussphase gewesen. Nun muss er über eine Stunde ran.

M'gladbach Leipzig 27. Es bleibt insgesamt sehr chancenarm im Borussia-Park. Die Fohlen sind etwas aktiver, erarbeiten sich gegen defensiv sehr sichere Sachsen so gut wie gar keine Abschlüsse, bieten allerdings auch selbst nicht allzu viel an.

Hoffenheim Augsburg 25. Da ist die ganz dicke Möglichkeit! Marius Bülter hat im linken Halbfeld zu viel Zeit und flankt an den zweiten Pfosten. Dort steigt Bazoumana Touré hoch und köpft den Ball an den rechten Pfosten. Von dort kann der FCA das Leder klären.

Wolfsburg Heidenheim 26. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Denis Vavro

Bayern St. Pauli 27. Tooor für FC St. Pauli, 1:1 durch Elias Saad

Aus dem Nichts fällt der Ausgleich! St. Pauli kann erstaunlich ungestört in der FCB-Hälfte kombinieren und der Ball wandert rechts raus bis zu Saliakas. Der Grieche bringt den Ball direkt mit dem ersten Kontakt flach nach innen und findet zentral vor dem Tor den freistehenden Saad. Der 25-Jährige löst das dann optimal und streichelt den Ball lässig mit dem rechten Innenrist unhaltbar in das lange Eck.

Wolfsburg Heidenheim 26. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Konstantinos Koulierakis

Kiel Werder 26. Gelbe Karte für Marko Ivezić (Holstein Kiel)

Aua! Hartes Einsteigen von Ivezić! Im Vergleich zu Remberg trifft er überhaupt nicht den Ball und hat sogar Glück, dass er nur am Knöcheln des Gegners entlangschrammt, statt ihn voll zu treffen. Sonst hat die Karte schnell eine andere Farbe.

Wolfsburg Heidenheim 25. Nun könnte es noch bitterer werden für die Gastgeber. Konstantinos Koulierakis geht ohne Fremdeinwirkung zu Boden und scheint wohl nicht mehr weitermachen zu können. Dadurch wäre die Innenverteidigung Wolfsburg noch mehr geschwächt.

Hoffenheim Augsburg 24. Jetzt gibt es nach einem Freistoß von Augsburg die Kontermöglichkeit für Hoffenheim. Andrej Kramarić will seinen Mitspieler an der Mittellinie in Szene setzen, scheitert aber am Bein von Chrislain Matsima.

Wolfsburg Heidenheim 24. Nach einem Konter der Heidenheimer hätten die Hausherren die Chance schnell umzuschalten. Doch die Gäste sind extrem schnell wieder sortiert und Arnold bricht den Angriff ab. Bisher ist es noch nicht das Spiel der Wölfe.

Bayern St. Pauli 24. Mit dem Führungstor haben die Münchner die erste gute Phase des Aufsteigers komplett gebrochen und sind jetzt wieder ihrerseits voll am Drücker.

Kiel Werder 25. Tooor für Werder Bremen, 0:1 durch Marvin Ducksch

Den macht er direkt! Eben regt er sich noch über das Einsteigen von Remberg auf, jetzt schlenzt er den Ball kaum fünf Meter von der Grundlinie entfernt über Dähne und den am zweiten Pfosten hochspringenden Bernhardsson hinweg an den Innenpfosten, von dem der Ball ins Tor prallt!

M'gladbach Leipzig 24. Nach einem Weigl-Fehler kann Xavi Simons erneut aus der zweiten Reihe abziehen. Sein Rechtsschuss aus 20 Metern kommt jedoch nicht allzu gefährlich flach und halbrechts aufs Gladbacher Tor. Tiago Pereira Cardoso packt sicher zu.

Kiel Werder 24. Gelbe Karte für Nicolai Remberg (Holstein Kiel)

Mit vollem Tempo räumt Remberg Schmid ab. Das sorgt sogar für eine kleine Rudelbildung, weil Remberg dabei hohes Risiko eingeht. Gleichzeitig spielt er ganz viel Ball, insofern kann man durchaus über die Karte streiten.

Bayern St. Pauli 21. Guerreiro wird links im Sechzehner perfekt von Olise bedient. Der Außenverteidiger schaut erst noch einmal hoch, aber findet keine Anspielstation. Deshalb entscheidet er sich aus extrem spitzem Winkel doch zum Abschluss. Mit voller Gewalt probiert der 31-Jährige den Ball hoch im kurzen Eck zu versenken. Vasilj reißt allerdings überragend die Arme nach oben und kann den Einschlag noch verhindern.

Hoffenheim Augsburg 22. Die Offensivbemühungen beider Mannschaften fokussieren sich bislang auf das Flankenspiel. Aber sowohl auf Seiten der Gastgeber als auch auf Seiten der Gäste sind die Hereingaben zu unpräzise, sodass es auch noch keine großen Tormöglichkeiten gibt.

M'gladbach Leipzig 24. Gelbe Karte für Ridle Baku (RB Leipzig)

Baku kommt zu spät gegen Ullrich und verpasst seinem Gegenspieler einen ganz klassischen Stempel. Klare Gelbe Karte.

Wolfsburg Heidenheim 21. Nun zirkuliert die Kugel durch die Reihen der Wolfsburger, die kaum Raumgewinne erzielen. Arnold versucht Wimmer am Sechzehner in Szene zu setzen, doch der Angreifer wird gut gestört und verliert den Ball.

Bayern St. Pauli 19. Harry Kane steht nun bei 22 Saisontoren und hat damit zwei mehr auf dem Konto als der FC St. Pauli als Team auf dem Konto hat. Zudem beendet der Engländer eine Flaute von fünf Bundesligaspielen in Folge ohne eigenen Treffer und netzt obendrein auch noch gegen den letzten noch offenen Bundesligisten auf seiner Liste.

Kiel Werder 21. Schmid kann mit Tempo auf den Strafraum der Hausherren zumarschieren, will kurz links rauslegen, doch Burke vergisst den Ball beim ersten Kontakt. So geht ein Kieler dazwischen und bereinigt die Situation.

Hoffenheim Augsburg 20. Die Partie bleibt zu ungenau. So hat Wolf jetzt die Möglichkeit, im Sechzehner auf Fredrik Jensen durchzustecken. Der Pass ist allerdings zu weit, sodass ein TSG-Verteidiger relativ einfach klären kann.

M'gladbach Leipzig 21. Über Weigl und Pléa landet der Ball bei Hack, der aus 15 Metern mit links frei abschließen kann, die Kugel aber nicht perfekt trifft. Der zu zentrale Schuss ist ein gefundenes Fressen für Vandevoordt, der das Leder sicher unter sich begräbt.

Kiel Werder 20. Etwas mehr Ruhe kommt ins Spiel. Kiel behauptet sich gut gegen den formschwachen Favoriten, wobei die Gäste praktisch nichts zulassen.

M'gladbach Leipzig 20. Wieder nimmt Baku Fahrt auf, der nun mit seiner Seitenverlagerung auch Raum findet. Der will volley in die Strafraummitte querlegen, aber die Gladabacher Defensive steht gut und klärt.

Hoffenheim Augsburg 18. Jetzt muss Finn Dahmen das erste Mal eingreifen. Andrej Kramarić hat im rechten Halbfeld zu viel Platz und flankt dann stark auf den zweiten Pfosten. Dort hat Marius Bülter viel Platz, aber sein Kopfball landet zu zentral in den Armen von Dahmen.

Wolfsburg Heidenheim 18. Nach dieser Führung der Gäste könnte es für den VfL ein sehr kompliziertes Spiel werden. Die frühe Führung spielt dem FCH natürlich in die Karten und Wolfsburg muss mal wieder vor heimischen Publikum einem Rückstand hinterherlaufen.

M'gladbach Leipzig 17. Auf beiden Seiten sind die Offensivbemühungen noch viel Stückwerk. Baumgartner schickt Baku über rechts auf die Reise, dessen Flanke aber fernab jeglicher Mitspieler im Toraus landet.

Bayern St. Pauli 17. Tooor für Bayern München, 1:0 durch Harry Kane

Die Bayern nehmen das Gastgeschenk an! Van Der Heyden vertändelt den Ball auf der linken Seite gegen den aufmerksamen Musiala. Der 22-Jährige dribbelt sofort in Richtung Strafraum los, aber wird noch vehement vom Belgier festgehalten. Musiala beschwert sich bereits, aber der Ball landet rechts in der Box bei Olise, der den Kopf oben hat und nochmal nach innen zum freien Kane ablegt. Der Neuner hat daraufhin keinerlei Probleme mehr dem Ball im Tor unterzubringen und schiebt entspannt zur Führung ein. Da hat der Unparteiische sehr gut den Vorteil laufen lassen.

Bayern St. Pauli 14. Lattenkracher! Smith zirkelt den anschließenden Freistoß mit dem rechten Innenrist zu Irvine. Im Luftduell der beiden Kapitäne kommt sowohl der Australier als auch Kimmich mit dem Kopf an den Ball und verlängern die Hereingabe wuchtig links oben an das Gebälk. Da haben die Münchnern wirklich Glück, dass sie nicht in Rückstand geraten.

Hoffenheim Augsburg 16. Etwas mehr als eine Viertelstunde ist jetzt absolviert und wir sehen eine ausgeglichene Partie. Während die TSG in den ersten Minuten die bessere Mannschaft war, kommt in den letzten Minuten die Elf von Jess Thorup besser in die Begegnung.

Wolfsburg Heidenheim 16. Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 0:1 durch Marvin Pieringer

Es sind die Minuten des Marvin Pieringer. Der Gefoulte schnappt sich selbst das Leder und tritt nur sechs Minuten nach seinem Zusammenprall mit Bornauw zum Strafstoß an. Er entscheidet sich flach für die linke Ecke und Grabara ahnt das. Der Keeper ist unterwegs und kommt mit den Fingerspitzen noch an die Kugel ran. Doch der Strafstoß ist zu genau und Grabara kann den Einschlag nicht mehr verhindern. Dadurch gehen die Heidenheimer in Führung.

Kiel Werder 16. Gelbe Karte für Lasse Rosenboom (Holstein Kiel)

Da ist der Frust groß bei Rosenboom, der zunächst Agu den Ball abluchst, einer Grätsche ausweicht, nur um dann wegen eines leichten Zupfers ein Offensivfoul gegen sich gepfiffen zu bekommen. Daraufhin schießt er den Ball ins Nirvana, weshalb er mit Gelb verwarnt wird.

Hoffenheim Augsburg 13. Die Augsburger bleiben dran. Jetzt flankt Elvis Rexhbeçaj von der linken Seite in die Mitte, aber auch hier fehlt die Präzision und so gibt es erstmal keine Gefahr für den Kasten von Oliver Baumann.

Wolfsburg Heidenheim 14. Pieringer holt den Elfmeter heraus! Frisch auf dem Rasen wird Pieringer von Zivzivadze auf die linke Seite geschickt. Er zieht in die Mitte, wird von Bornauw begleitet und bekommt von Mæhle den Kontakt im Sechzehner. Der Däne trifft den Angreifer am Fuß und Pieringer geht zu Boden. Bastian Dankert zögert kurz mit seinem Pfiff, zeigt dann aber richtigerweise auf den Punkt.

Wolfsburg Heidenheim 13. Mittlerweile läuft das Spiel wieder und Pieringer kommt ebenfalls auf den Rasen zurück. Er scheint von der medizinischen Abteilung grünes Licht bekommen zu haben und wirkte auch beim Verlassen des Feldes klar.

M'gladbach Leipzig 14. Franck Honorat tankt sich auf dem rechten Flügel nach vorne und bringt dann eine etwas zu unplatzierte Flanke in die mit drei Mitspielern besetzte Leipziger Box. Tomáš Čvančara kann den Kopfball in Rückenlage nicht mehr kontrollieren. Abstoß RB Leipzig.

Bayern St. Pauli 13. Gelbe Karte für Raphaël Guerreiro (Bayern München)

Guerreiro kann den davoneilenden Weißhaupt auf seiner linken Defensivseite knapp vor dem eigenen Sechzehner nur noch mit einem Foul stoppen. Dadurch verhindert der Portugiese eine aussichtsreiche Situation für die Gäste, aber wird auch zu Recht verwarnt.

Bayern St. Pauli 12. Eric Smith treibt den Ball aus dem Mittelfeld bis fast 20 Meter vor dem Tor und wird dabei gar nicht angegriffen. Deshalb probiert es der 28-Jährige auch einfach mal. Den strammen Rechtsschuss aus der Distanz jagt der Schwede allerdings ein gutes Stück links über den Kasten.

Hoffenheim Augsburg 11. Jetzt kommen die Fuggerstädter auch erstmals in die Offensive. Über Umwege gelangt der Ball zu Marius Wolf auf die rechte Seite. Dessen Flanke wird an den Sechzehner geblockt. Dort kommt Elvis Rexhbeçaj zum Abschluss, doch auch sein Schuss wird von einem Hoffenheimer Bein abgefälscht.

Kiel Werder 12. Nächste gute Flanke der Bremer! Agu zieht das Ding mit gutem Auge an den zweiten Pfosten, allerdings kommt Stage einen Schritt zu spät, um zum Schuss anzusetzen. Unter strenger Beobachtung von Dähne springt die Kugel knapp rechts vorbei.

Wolfsburg Heidenheim 12. Weiterhin wird Pieringer am Boden liegend behandelt. An der Seitenlinie macht sich auch einige Heidenheimer bereit, sollte der Angreifer nicht weiterspielen können. Bei diesem harten Zusammenprall liegt natürlich auch eine Kopfverletzung nahe und es wird hoffentlich kein Risiko eingegangen.

Bayern St. Pauli 10. St. Pauli traut sich nach der defensiv stabilen Anfangsphase jetzt immer weiter hinten heraus und ist seit der ersten eigenen Möglichkeit aus dem Nichts plötzlich sogar ein bisschen am Drücker.

M'gladbach Leipzig 12. Nach Scally-Foul an Simons bringt Raum einen Freistoß aus dem linken Halbfeld hoch in die Box. Der Ball wird vor die Füße von Haïdara geklärt, dessen Rechtsschuss aus gut 25 Metern aber völlig misslingt. Weit vorbei.

Bayern St. Pauli 8. Nach einer weiteren längeren FCB-Ballbesitzphase rücken die Kiezkicker Stück für Stück immer weiter hinten raus und erhöhen den Druck. Dadurch erzwingen sie einen Ballverlust der Münchner und einen Einwurf auf der linken Offensivseite. Im Anschluss daran rutscht Treu eine Flanke von dem linken Flügel etwas über den Fuß. Dadurch wird die Hereingabe aber sogar zu einem direkten Torschuss. Urbig ist gegen den sich erst spät senkenden Schuss aber mit einer Hand zur Stelle und lenkt den Ball noch über die Latte.

Wolfsburg Heidenheim 10. Das sieht schmerzhaft aus! Bei einem Luftzweikampf rasseln Bornauw und Pieringer mit den Köpfen aneinander. Dabei erleidet der Heidenheimer eine Platzwunde und muss erstmal behandeln werden.

Kiel Werder 10. Nach schwachem Pass von Weiser zieht Steven Skrzybski in den Strafraum, sucht den Abschluss, doch wird von Friedl zur Ecke geblockt!

Wolfsburg Heidenheim 9. Bisher ist noch nicht der große Unterhaltungsfaktor in dieser Partie. Beide Mannschaften sind gut aufeinander eingestellt und an den gegnerischen Sechzehnern ist meistens Schluss.

Hoffenheim Augsburg 9. Nächste Aktion der Gastgeber. Marius Bülter bekommt auf der linken Seite den Ball und flankt ihn direkt in die Mitte. Allerdings ist dort kein Mitspieler zu finden, sodass das Leder ins Toraus geht.

M'gladbach Leipzig 9. Der erste Abschluss der Partie gehört den Gästen. Xavi Simons zieht am Gladbacher Strafraum nach innen, bringt den Ball aber nicht allzu druckvoll und vor allem viel zu zentral aufs Tor der Borussia. Der junge Tiago Pereira Cardoso kann den ersten Ball auf sein Gehäuse somit mühelos fangen.

Hoffenheim Augsburg 7. Die Kraichgauer haben ein paar Minuten gebraucht, sind aber jetzt die aktivere Mannschaft. Die Elf von Christian Ilzer sucht immer wieder den Weg nach vorne, bislang fehlt jedoch die nötige Präzision.

M'gladbach Leipzig 8. Die Elf vom Niederrhein ist in den ersten Minuten klar am Drücker, kommt aber noch nicht zum Abschluss. Nach einem Hack-Steckpass könnte es zwar gefährlich werden, aber Honorat ist zu früh gestartet. Abseits.

Kiel Werder 7. Beide Teams suchen munter den Weg nach vorne. Eine Flanke von links kann Stage allerdings nicht aufs Tor drücken, weshalb Dähne zum Abstoß antreten darf.

Bayern St. Pauli 5. Kimmich lässt sich im Aufbau immer wieder mit in die letzte Reihe neben Dier fallen und treibt von der rechten Halbspur mit an. Dier übernimmt dabei den Posten in der Mitte und Kim lässt sich ein bisschen nach links raus fallen.

Wolfsburg Heidenheim 6. Von der linken Außenbahn zieht Joakim Mæhle kurz vor dem Sechzehner nach Innen und sucht aus 21 Metern den Abschluss. Sein Schuss fliegt einen Meter über den Kasten.

Kiel Werder 6. Es geht auf die andere Seite! Zunächst klären die Bremer eine Flanke von Bernhardsson, wenig später bringt Porath seine Hereingabe nicht an den Mann. Dennoch zeigen sich die Kieler im Angriff.

Wolfsburg Heidenheim 5. Mainka schiebt aus der Dreierkette über die rechte Seite an. Mit einem Zuspiel durch das Zentrum sucht er Pieringer in die Spitze. Doch das Zuspiel des Kapitäns ist etwas zu weit und der Angreifer scheint überrascht. Dadurch kullert das Leder zu Grabara.

Hoffenheim Augsburg 5. Das sah gar nicht verkehrt aus. Gift Orban schickt Bazoumana Touré zentral auf die Reise. Dimitris Giannoulis ist jedoch am Offensivspieler dran und kann mit einer riskanten Grätsche im eigenen Sechzehner den Abschluss verhindern.

Bayern St. Pauli 3. Die Bayern legen direkt mit erwartbar viel Ballbesitz los. St. Pauli steht jedoch keinesfalls nur hinten drin, sondern probiert auch mal vorne drauf zu pressen. Es ist also kein vollständiges hinten Reinstellen des Aufsteigers.

Kiel Werder 5. Doppelchance für Werder! Zunächst scheitert Ducksch mittig an Dähne, der die Kugel nur nach vorne blockt. So kommt Burke an der Sechzehnerkante zum Nachschuss, hebt das Ding aber übers Tor!

M'gladbach Leipzig 5. Gladbach erarbeitet sich die erste Ecke, aber beim ruhenden Ball von Franck Honorat behält die Leipziger Defensive die Lufthoheit im eigenen Sechzehner. Keine Gefahr.

Wolfsburg Heidenheim 3. Nach etwas mehr als zwei Minuten ist die Partie kurz unterbrochen. Teile der Wolfsburger Choreographie fliegen in den Sechzehner von Kevin Müller. Ein paar Ordner räumen das Lametta aus dem Strafraum und dann geht's auch schon weiter.

Bayern St. Pauli 1. Kimmich führt einen Freistoß zentral aus der eigenen Hälfte flach rechts raus zu Olise aus. Der Franzose flankt den Ball daraufhin mit Schnitt zum Tor nach innen zu Goretzka. Der Nationalspieler nickt den Ball aus sieben Metern halbhoch in Richtung linkes Eck. Vasilj ist aber auf dem Posten und wehrt den dankbaren Versuch locker ab.

Kiel Werder 3. Romano Schmidt tritt den Ball von der linken Seite tief in den Strafraum, letztlich zu weit, denn die Kugel segelt unberührt ins Toraus.

Hoffenheim Augsburg 3. Zu Beginn zeigt sich direkt, dass die Augsburger mit viel Selbstvertrauen auftreten. Die Elf von Jess Thorup lässt den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen, während die Hoffenheimer abwartend agieren.

M'gladbach Leipzig 2. Maarten Vandevoordt ist erstmals gefragt, als es bei einem langen Ball der Fohlen gefährlich zu werden droht. Der Gulácsi-Vertreter ist aber rechtzeitig draußen und klärt per Kopf ins Seitenaus.

Kiel Werder 2. Ein erster Angriff über die linke Seite wird im Strafraum der Kieler abgefangen. Bremen bleibt in der Offensive und holt den ersten Eckball der Partie heraus.

Wolfsburg Heidenheim 1. Der Ball rollt und die Heidenheimer schlagen die Kugel direkt nach vorne auf die rechte Seite. Schöppner war nach vorne gesprintet und versucht sich gegen Mæhle durchzusetzen. Aber der Däne agiert sicher im Zweikampf und kann sich durchsetzen.

Bayern St. Pauli 1. Los geht's! Der FC Bayern stößt an und spielt in den hellen Champions-League-Trikots. Die Gäste halten in Braun dagegen.

Kiel Werder 1. Die Störche stoßen an. Die Kugel rollt in Bremen. Und ab geht die wilde Fahrt!

Wolfsburg Heidenheim 1. Spielbeginn

Bayern St. Pauli 1. Spielbeginn

Kiel Werder 1. Spielbeginn

Hoffenheim Augsburg 1. Spielbeginn Die Partie läuft! Die Gastgeber, komplett in Blau, stoßen an und spielen in der ersten Hälfte von rechts nach links.

M'gladbach Leipzig 1. Anpfiff im Borussia-Park. Die Hausherren laufen in ihren weißen Heimfarben auf. Die Sachsen sind ganz in Rot gekleidet. Los geht's.

M'gladbach Leipzig 1. Spielbeginn

Wolfsburg Heidenheim Bastian Dankert wird die Partie heute Nachmittag leiten und steht im Spielertunnel an der Spitze der Protagonisten bereit. Er führt die Spieler auf den Rasen in der Volkswagen Arena und jeden Augenblick geht es los. Es könnte ein packendes Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams werden und wir freuen uns auf 90 unterhaltsame Minuten.

Kiel Werder Bei bestem Wetter und milden Temperaturen treten die beiden Teams hinaus auf den Rasen des Holstein-Stadions. Es dauert nicht mehr lange!

Kiel Werder Der erfahrene Sascha Stegemann wird diese Partie leiten. Dem 40-jährigen Diplom-Verwaltungswirt stehen die Linienassistenten Christof Günesch und Fabian Maibaum zur Seite.

Wolfsburg Heidenheim Im Hinspiel konnten sich die Wölfe mit 3:1 gegen den FC Heidenheim durchsetzen. In der Hinrunde hatte Schmidt, aufgrund der Conference League, insgesamt neun Wechsel in der Startelf vorgenommen. So fehlte die Ordnung bei den Heidenheimern und auch Müller machte im Kasten keine allzu gute Figur. Dadurch begünstigt lagen die Wolfsburger durch Treffer von Gerhardt und Dárdai mit 2:0 vorne. Pieringer verkürzte zwar noch einmal in der zweiten Hälfte, doch kurz vor dem Schlusspfiff setzte Tiago Tomás den Schlusspunkt. Doch vor allem im zweiten Durchgang war der FCH die bessere Mannschaft und hätte auch einen Punkt verdient gehabt. Heute wollen sie diese Leistung gegen die favorisierten Wolfsburger zeigen, um damit mindestens einen Punkt aus der Autostadt zu entführen.

Hoffenheim Augsburg Schauen wir auf die Aufstellungen: Christian Ilzer nimmt im Vergleich zur 0:1-Niederlage gegen St. Pauli drei Änderungen vor. Akpoguma, Becker und Tohumcu müssen zunächst auf der Bank Platz nehmen. Dafür rücken Arthur Chaves, Bülter und Touré in die Startelf – Letztgenannter feiert heute sein Startelf-Debüt. Jess Thorup hingegen sieht keinen Grund für Veränderungen und setzt auf die gleiche Elf wie vor der Länderspielpause.

Kiel Werder Im Hinspiel setzte sich Werder Bremen mit großer Mühe gegen die Kieler durch. In einer starken ersten Halbzeit brachte Jens Stage sein Team zwar verdientermaßen in Führung, allerdings glich Kiel kurz nach der Pause durch Phil Harres aus. Es entwickelte sich ein zäher zweiter Durchgang, bis Oliver Burke in der 89. Minute zum späten Sieg einköpfte. Damals feierte Bremen den ersten Heimsieg der Saison.

Wolfsburg Heidenheim Bei den Gästen ist es wesentlich einfacher. Lediglich Traoré fehlt den Heidenheimern. Auch er hat eine Gelbsperre vom vergangenen Spieltag abzusitzen. Für ihn übernimmt Busch den rechten Flügel und Siersleben rückt in die Dreierkette. Ansonsten vertraut Frank Schmidt seiner Mannschaft vom 3:1-Erfolg gegen Kiel.

Hoffenheim Augsburg Ganz anders sieht die Situation bei den Fuggerstädtern aus. In der Formtabelle der letzten fünf Spiele belegt die Mannschaft von Jess Thorup mit 11 Punkten und 0 Gegentoren den zweiten Platz hinter Mainz 05 – eine beeindruckende Bilanz. Seit zehn Spielen ist Augsburg ungeschlagen und hat inzwischen sogar die internationalen Plätze im Visier. Dabei agiert die Elf aus Bayern äußerst minimalistisch: Mit nur 29 erzielten Treffern stellt sie die viertschwächste Offensive der Liga, doch mit lediglich 35 Gegentoren überzeugt sie defensiv. Auch heute soll die stabile Abwehr der Schlüssel zum Erfolg sein, um die Chancen auf Europa weiter zu erhöhen.

Kiel Werder Ole Werner wechselt vor allem in der Verteidigung, weil Niklas Stark und Kapitän Marco Friedl wieder fit für die Startelf sind. Dafür fehlt jetzt Miloš Veljković mit muskulären Problemen, während Anthony Jung auf die Bank rutscht. Ebenfalls nicht mehr in der Startelf stehen Issa Kaboré und André Silva, obwohl letzterer am vergangenen Spieltag noch einen Treffer erzielen konnte. Anstatt der Beiden beginnen Mitchell Weiser (zurück nach abgesessener Gelbsperre) und Marvin Ducksch.

M'gladbach Leipzig Überhaupt hat RB Leipzig in der Bundesliga bereits 13 Weiße Westen in der Saison 2024/25 behalten. Damit spielten die Roten Bullen in der Hälfte aller Spiele zu Null, was ein ligaweiter Bestwert ist. Entsprechend schwer wird dieses Heimspiel für die Fohlen, die ausgerechnet gegen die defensivstarken Sachsen auf ihren gesperrten Toptorjäger Tim Kleindienst verzichten müssen, der bei bereits 15 Toren steht und zuletzt auch im DFB-Dress in der Nations League gegen Italien seinen Torinstinkt unter Beweis stellen konnte.

Wolfsburg Heidenheim Bei den Hausherren nimmt Ralph Hasenhüttl im Vergleich zur Auswärtsniederlage am Spieltag vor der Länderspielpause vier Wechsel in der Startformation vor. Vavro, der wichtige Innenverteidiger der Wölfe, musste das Länderspiel für die Slowakei nach zehn Minuten aufgrund von Oberschenkelproblemen abbrechen. Er hat es immerhin noch in den Kader geschafft, wird aber von Bornauw in der Startelf ersetzt. Zudem fehlt Svanberg aufgrund von Knieproblemen. Für ihn rückt Gerhardt in die erste Elf. Im Angriff kommt es zu zwei Veränderungen. Amoura fehlt aufgrund seiner Gelbsperre und für ihn startet Skov Olsen. Außerdem ersetzt Wimmer heute Nachmittag Wind, der zunächst auf der Bank sitzt.

Bayern St. Pauli Der direkte Vergleich spricht nach 23 Aufeinandertreffen ziemlich deutlich für den FC Bayern, der 15 Siege feiern konnte. Die Kiezkicker konnten nur dreimal gewinnen. Das Hinspiel war trotzdem deutlich knapper als es anhand dieser Statistik zu erwarten wäre. Am Ende entschied ein Traumtor von Jamal Musiala die Begegnung.

M'gladbach Leipzig Allerdings ist RB Leipzig alles andere als auswärtsstark. Die Roten Bullen warten bereits seit sechs Bundesliga-Auswärtsspielen auf einen Dreier (vier Remis, zwei Niederlagen) – nur der 1. FC Heidenheim noch länger (zehn Spiele). Gleich drei Mal hintereinander spielten die Sachsen dabei auswärts 0:0.

Kiel Werder Beim Blick auf die Aufstellungen fällt vor allem der Torwartwechsel von Trainer Marcel Rapp auf. Timon Weiner muss trotz auskurierten grippalen Infekts von der Bank aus zuschauen. Dafür beginnt Thomas Dähne, der vor rund einen Monat einen starken Eindruck bei der Niederlage gegen Frankfurt hinterließ. Dazu sollen Marko Ivezić, Alexander Bernhardsson und Phil Harres für eine bessere erste Hälfte als gegen Heidenheim sorgen. Dafür sitzen Timo Becker, Armin Gigović und Shūto Machino an der Seitenlinie.

Hoffenheim Augsburg Die Gastgeber können mit der bisherigen Saison nicht zufrieden sein. Mit nur 26 Punkten steht die TSG auf Platz 14 und muss den Blick auf den Abstiegskampf richten. In den letzten drei Partien traf die Mannschaft auf die Teams der Tabellenplätze 15, 16 und 18, konnte dabei aber nur einen Sieg einfahren. Gegen den VfL Bochum gewann die Elf von Christian Ilzer mit 1:0, doch im darauffolgenden Spiel gegen den Tabellenletzten aus Heidenheim reichte es nur zu einem 1:1. Im letzten Spiel vor der Länderspielpause musste Hoffenheim dann eine 0:1-Niederlage gegen den FC St. Pauli hinnehmen. Um sich etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen, ist ein Sieg heute Pflicht.

Bayern St. Pauli St. Pauli konnte sich vor der Länderspielpause eindrucksvoll aus einer kleinen Ergebniskrise von vier Niederlagen hintereinander herauskämpfen. Erst feierte der Kiez-Klub ein 1:1 beim VfL Wolfsburg und zuletzt gab es gegen Hoffenheim sogar den ersten Sieg seit Ende Januar. Dadurch liegen die Hanseaten aktuell fünf Punkte vor den auf dem Relegationsplatz liegenden Bochumern und haben heute sogar die Chance mit einer Sensation gegen den Branchenprimus diesen Vorsprung noch weiterauszubauen. In der Hinrunde holte der FCSP gegen die letzten acht Gegner zu denen neben dem FCB auch noch Leverkusen, Stuttgart und Frankfurt gehören nur noch sechs Punkte. Ausgerechnet am letzten Spieltag gibt es zudem sogar noch das direkte Duell gegen Bochum. Dementsprechend wird der Aufsteiger versuchen alles daranzusetzen den Klassenerhalt irgendwie schon vorher zu sichern und den ganz großen Showdown zum Abschluss zu verhindern.

M'gladbach Leipzig Obschon die Elf vom Niederrhein sich grundsätzlich im Aufschwung befindet, liest sich die jüngste Heimbilanz dennoch sehr dürftig. Im Jahr 2025 holten die Fohlen in fünf Bundesliga-Heimspielen gerade einmal vier Zähler (ein Sieg, ein Remis, drei Niederlagen). Nur die TSG Hoffenheim punktete im laufenden Jahr vor heimischer Kulisse noch schlechter (drei). Zuletzt gab es gleich zwei Heimniederlagen in Folge.

Bayern St. Pauli Die Meisterschaft der Bayern schien Anfang des Monats fast schon nur noch Formsache. Doch anstatt weiter vorne wegzumarschieren, patzten die Münchner in der Liga zuletzt zweimal in Folge komplett überraschend. Gegen Bochum und Union Berlin verspielten die Süddeutschen jeweils eine Führung und sammelten aus den beiden Begegnungen gegen Abstiegskandidaten am Ende nur einen von sechs möglichen Punkten. Da Leverkusen gestern Abend bereits gewinnen konnte, beträgt der Vorsprung auf den Verfolger aus dem Rheinland nur noch drei Zähler. Dementsprechend darf sich der FCB keinen weiteren Ausrutscher mehr erlauben und steht vor dem Aufeinandertreffen mit dem Aufsteiger aus Hamburg durchaus unter Druck.

Kiel Werder Fans von Werder Bremen dürften froh sein, dass die Hinrunde so erfolgreich war. Im neuen Jahr feierte der SVW nämlich nur zwei Siege - ausgerechnet gegen Mainz und Leverkusen. Vielleicht hilft es, dass Trainer Ole Werner den heutigen Gegner in- und auswendig kennt. 15 Jahre verbrachte er als Spieler und Trainer bei den Störchen, ehe er zu den Bremern wechselte. An der Weser führt er sein Team offenbar zurück in sichere Gefilde. Trotzdem müssen wieder Siege her, um die positive Stimmung im Verein zu sichern.

Wolfsburg Heidenheim Natürlich wird die Schlussphase der Bundesligasaison auch für den FC Heidenheim entscheidend. Mit mageren 19 Punkten stehen sie auf dem vorletzten Tabellenplatz und kämpfen gegen den Abstieg. Immerhin gelang den Heidenheimern am vergangenen Spieltag im Duell der Schlusslichter gegen Holstein Kiel ein Befreiungsschlag. Mit einem 3:1-Heimerfolg kletterten sie in der Tabelle an Kiel vorbei und stehen nach der Niederlage des VfL Bochum gegen Leverkusen gestern Abend nur noch einen Punkt hinter dem Relegationsplatz. Durch den Erfolg am letzten Spieltag könnten die heutigen Gäste etwas Aufschwung in diese Begegnung mitnehmen und ein Unentschieden würde reichen, damit sie sich auf den 16. Rang vorschieben. Doch auf Heidenheim warten in den nächsten vier Spielen richtige Kracher. Es geht gegen Frankfurt, Leverkusen, Bayern und Stuttgart. Demnach sollte Frank Schmidt, der heute sein 700. Pflichtspiel als Cheftrainer beim FC Heidenheim feiert, bewusst sein, dass ein Sieg heute Nachmittag extrem hilfreich wäre.

M'gladbach Leipzig Die Bilanz spricht klar für die Gäste. Gegen keinen anderen Verein holte Gladbach in der Bundesliga durchschnittlich schließlich noch weniger Punkte als gegen RB Leipzig (nur 0,76 pro Spiel). Zuletzt schossen die Fohlen sogar in vier aufeinanderfolgenden Bundesliga-Duellen mit den Sachsen noch nicht einmal mehr ein Tor (ein Remis, drei Niederlagen).

Bayern St. Pauli Alexander Blessin nimmt nach dem 1:0-Erfolg gegen Hoffenheim nur einen Wechsel in der Startelf vor. Adam Dźwigała beginnt in der Dreierkette für Hauke Wahl, der damit erstmals in dieser Saison fehlt.

Hoffenheim Augsburg Es ist heute das 40. Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften. Die Statistik spricht dabei leicht für die Gastgeber: Die Kraichgauer konnten 19 Partien für sich entscheiden, während die Gäste aus Bayern 12 Siege feiern konnten. Acht Begegnungen endeten mit einem Unentschieden – so auch das Hinspiel in Augsburg. In einem ereignisarmen Spiel trennten sich beide Mannschaften mit einem 0:0.

Kiel Werder Vor der Länderspielpause kassierte Holstein Kiel einen herben Rückschlag. Die Störche mussten sich im Abstiegskracher dem 1. FC Heidenheim geschlagen geben, wodurch sie auf den letzten Tabellenplatz abrutschten. Mit nur 17 Punkten auf dem Konto stehen sie nun einer schier unmöglichen Aufgabe gegenüber, denn noch nie konnte ein Team mit 17 Punkten nach 26 Spieltagen die Klasse halten. Mit einem Sieg wäre Kiel aber plötzlich wieder punktgleich mit dem VfL Bochum. Es ist also alles drin!

Bayern St. Pauli Für den FC Bayern hielt die Länderspielpause gleich zwei Hiobsbotschaften bereit. Alphonso Davies erlitt bei der kanadischen Nationalmannschaft einen Kreuzbandriss und auch Dayot Upamecano wird aufgrund freier Gelenkkörper im Knie langfristig ausfallen. Damit fällt die Hälfte der bayrischen Viererkette im so wichtigen Saisonendspurt aus. Vincent Kompany und sein Trainerteam sind jetzt also gefragt die bestmöglichen Alternativen zu finden. Heute entscheidet sich der Belgier für Raphaël Guerreiro und Min-jae Kim, der nach seiner Verletzung zurückkehrt. Zudem beginnt im Vergleich zum Remis gegen Union Konrad Laimer hinten rechts für Josip Stanišić und Leroy Sané ersetzt Serge Gnabry auf dem linken Flügel.

M'gladbach Leipzig Marco Rose hat zwei kurzfristige Ausfälle zu beklagen: Péter Gulácsi und Kevin Kampl leiden an einem Infekt und stehen heute nicht im Kader. Drei Wechsel sind es bei den Sachsen im Vergleich zum jüngsten 2:0-Heimsieg über Borussia Dortmund: Maarten Vandevoordt, Lukas Klostermann und Amadou Haïdara spielen für Péter Gulácsi (krank), Benjamin Šeško und Lutsharel Geertruida (beide Bank).

M'gladbach Leipzig Schauen wir uns direkt an, wie beide Trainer es taktisch angehen. Bei Gladbach gibt es im Vergleich zum jüngsten 4:2-Sieg beim SV Werder Bremen vier Wechsel. Da sowohl Omlin als auch Nicolas verletzt sind, hütet heute Pereira Cardoso das Tor. Außerdem spielen Honorat, Reitz und Čvančara für Ngoumou (Bank), Kleindienst (Gelb-Rot-Sperre) und Sander (krank).

Wolfsburg Heidenheim Für die Teams der Bundesliga geht die Saison nun in die entscheidende Phase und im Saisonendspurt werden noch einige Entscheidungen fallen. Für die heutigen Gastgeber, den VfL Wolfsburg, sind die europäischen Plätze ein Thema. Mit 38 Punkten steht die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl auf dem achten Tabellenrang vier Punkte hinter dem SC Freiburg, die auf Rang sechs und damit auf einem gesicherten europäischen Platz stehen. Der Kampf um Europa könnte diese Saison extrem spannend werden, denn mit Freiburg, Gladbach und Leipzig vor den Wolfsburgern und Teams wie die formstarken Augsburger, Stuttgart und der BVB hinter den Wölfen gibt es viele Anwärter für die begehrten Plätze. Mit einer ordentlichen Serie von ungeschlagenen Spielen, brachte sich der VfL vor der Länderspielpause in eine gute Ausgangslage. Am vergangenen Spieltag riss die Serie der Wölfe von sieben ungeschlagenen Partien in Serie allerdings mit einer 0:1-Niederlage gegen Augsburg. Demnach mussten sie im Rennen etwas abreißen lassen und sollten heute die Pflichtaufgabe gegen abstiegsbedrohte Heidenheimer erfüllen.

Kiel Werder Nordduell in der Bundesliga! Holstein Kiel empfängt um 15:30 Uhr den SV Werder Bremen. Herzlich willkommen!

Hoffenheim Augsburg Herzlich willkommen zum 27. Spieltag der Bundesliga zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Augsburg! Anstoß in der PreZero-Arena ist um 15:30 Uhr.

Bayern St. Pauli Hallo und herzlich willkommen zum 27. Spieltag der Bundesliga. Der FC Bayern München empfängt den FC St. Pauli zum Duell Meisterrennen gegen Abstiegskampf. Anstoß der Partie der Gegensätze ist um 15:30 Uhr in der Allianz Arena.

M'gladbach Leipzig Marco Rose kehrt heute an seine alte Wirkungsstätte zurück und braucht im Kampf um die Champions-League-Startplätze einen Dreier. Für die Elf vom Niederrhein ist es aber ebenfalls eine Chance, aus eigener Kraft in die Top-Sechs zu klettern. Die Fohlen würden die Roten Bullen im Fall eines Heimsiegs definitiv überholen.

M'gladbach Leipzig Guten Tag und herzlich willkommen aus dem Borussia-Park. Hier empfängt Borussia Mönchengladbach heute um 15:30 Uhr RB Leipzig im Rahmen des 27. Spieltags der Bundesliga.