Bayern Bochum 63. Einwechslung bei Bayern München: Konrad Laimer

Bayern Bochum 63. Auswechslung bei Bayern München: Sacha Boey

Bayern Bochum 62. Einwechslung bei Bayern München: Harry Kane

Bayern Bochum 62. Auswechslung bei Bayern München: Thomas Müller

Kiel Stuttgart 61. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Josha Vagnoman

Kiel Stuttgart 61. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Enzo Millot

Kiel Stuttgart 60. Die KSV hat sich etwas geschüttelt und versucht nun, das Kommando wieder zu übernehmen. In Überzahl müsste hier mehr drin sein als ein Unentschieden, es geht um viel. Schließlich zählt im Abstiegskampf jeder Punkt. Mittelstädt entschärft einen Vorstoß der Hausherren.

Dortmund Augsburg 60. Tooor für FC Augsburg, 0:2 durch Salih Özcan (Eigentor)



Leverkusen Werder 60. Eine Stunde ist auf der Uhr und weiterhin hat das frühe Werder-Tor von Schmid Bestand. Kann Bayer nach dem Wirtz-Schock nochmal zurückschlagen?

Wolfsburg St. Pauli 61. Tomás beinahe mit dem Ausgleich! Der am Ende einer direkten Kombination in die linke Tiefe geschickte Amoura legt im Sechzehner mit dem rechten Außenrist für den Portugiesen ab, der aus zwölf Metern mit dem rechten Innenrist in die lange Ecke vollenden will. Die verfehlt er knapp.

Bayern Bochum 61. Hofmann legt stark auf Bero ab, dessen Pfund aus 17 Metern gerade noch von Dier zur Ecke abgefälscht wird. Der ruhende Ball von rechts findet am ersten Pfosten aber keinen Abnehmer und rauscht ans Außennetz.

Leverkusen Werder 59. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Álex Grimaldo

Leverkusen Werder 59. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Florian Wirtz

Wolfsburg St. Pauli 59. Arnolds Freistoßflanke von der tiefen linken Außenbahn findet zwar den Weg zu Wind, doch der wird unweit der zentralen Fünferkante von zwei Gästespielern bewacht und bringt keinen kontrollierten Kopfball zustande.

Kiel Stuttgart 59. Durch die Rote Karte verschlimmert sich die ohnehin schon katastrophale Situation in der Defensive beim VfB noch weiter. Sebastian Hoeneß muss in der nächsten Woche wohl bei der U23 oder der A-Jugend nachfragen.

Leverkusen Werder 58. Die Werkself ist bereits seit rund fünf Minuten in Unterzahl, ist aber trotzdem im Vorwärtsgang.

Dortmund Augsburg 58. Einwechslung bei FC Augsburg: Kristijan Jakić

Dortmund Augsburg 58. Auswechslung bei FC Augsburg: Elvis Rexhbeçaj

Dortmund Augsburg 58. Einwechslung bei FC Augsburg: Samuel Essende

Dortmund Augsburg 58. Auswechslung bei FC Augsburg: Phillip Tietz

Leverkusen Werder 56. Bayer 04 ist dadurch für den Moment nur zu zehnt unterwegs. Draußen macht sich bereits Álex Grimaldo als Ersatz startklar.

Dortmund Augsburg 57. Gelbe Karte für Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Guirassy legt sich nach dem Foul an Gittens mit verbal mit Wolf an und schubst den Augsburger. Der Verteidiger macht nicht mehr draus und bleibt stehen, doch Aytektin stand direkt daneben und zückt erneut Gelb.

Kiel Stuttgart 57. Welch ein spektakulärer Beginn in dieser zweiten Halbzeit. Die Zuschauer erleben Highlight nach Highlight. Zehn Stuttgarter trotzen dem verpatzten Start und gleichen schnell wieder aus.

Dortmund Augsburg 57. Gelbe Karte für Elvis Rexhbeçaj (FC Augsburg)

Rexhbeçaj kommt an der Außenlinie nicht ins Laufduell mit Gittens und testet mit einem ordentlichen Zupfer stattdessen die Qualität des Dortmunder Sondertrikots. Der Augsburger sieht für dieses taktische Foul die Gelbe Karte.

Bayern Bochum 58. Riesenchance Bayern! Müller lässt für Gnabry prallen, der Guerreiro im perfekten Moment präzise in den Lauf bedient. Statt aus neun Metern hart und satt abzuziehen, packt der dann aber den Kunstschuss mit dem Außenrist in Richtung langes Eck aus. Knapp vorbei. Fahrlässig!

Dortmund Augsburg 55. Einen hohen Ball klärt die Abwehr des FCA nicht zwingend genug und Gittens nutzt den Abpraller für einen Torschuss. Doch ein Verteidiger stellt noch den Fuß rein, klärt zur Ecke, die wiederum Nichts einbringt.

Wolfsburg St. Pauli 57. Die Wölfe kommen nach einer knappen Stunde alles andere als zielstrebig daher, schaffen es in der gegnerischen Hälfte nur selten zwischen die Linien. Dieses Spiel gegen die viertbeste Abwehr der Bundesliga noch zu drehen, wird ein hartes Stück Arbeit.

Leverkusen Werder 54. Wirtz geht direkt in die Kabine! Der Leverkusener will eigentlich weitermachen, bricht aber noch vor dem Freistoß ab und muss wieder behandelt werden. Wirtz probiert es danach gar nicht mehr und geht sofort humpelnd vom Feld!

Bayern Bochum 56. Gelbe Karte für Bernardo (VfL Bochum)

Bernardo steigt gegen Sané hart ein und handelt sich damit eine Gelbe Karte mit Folgen ein. Der Defensivmann wird das nächste Spiel gegen Frankfurt verpassen.

Kiel Stuttgart 55. Tooor für VfB Stuttgart, 2:2 durch Ermedin Demirović

Und urplötzlich gleichen die Gäste aus. Stiller schickt Woltemade lang, der sich körperlich gegen gleich zwei Kieler Defensive durchsetzt und die Übersicht behält. Demirović veredelt das Zuspiel ohne große Mühe, der Bosnier trifft aus kürzester Distanz zum 2:2. Da hat die Zuordnung bei den Störchen aber mal so gar nicht gepasst.

Dortmund Augsburg 53. Auch wenn der Ausgleich nicht zählt - vielleicht gibt das dem Dortmunder Offensivspiel Auftrieb. Von der Tribüne kommt auf jeden Fall wieder mehr Unterstützung als noch zum Ende der ersten Halbzeit.

Kiel Stuttgart 54. Nübel rettet mithilfe der Latte! Machino tritt den fälligen Freistoß über die Mauer und zwingt den Stuttgarter Keeper zur einer Glanztat. Nübel streckt sich und lenkt die Kugel an die Latte.

Leverkusen Werder 53. Gelbe Karte für Mitchell Weiser (Werder Bremen)

Weiser geht zu hart gegen Weiser in einen Zweikampf und trifft den Leverkusener von oben auf dem Sprunggelenk. Eine klare Gelbe und bei Bayer auch Sorgen um Wirtz, der behandelt werden muss!

Bayern Bochum 54. Sané schickt Gnabry in die Tiefe, dessen Rechtsschuss aber von Oermann erfolgreich geblockt wird.

Leverkusen Werder 52. Also wenn Bayer zusätzliche Motivation braucht, lohnt ein Blick nach München: Bei Bayern gegen Bochum steht es 2:2 und der FCB ist dazu nur noch zu zehnt!

Dortmund Augsburg 50. VAR-Entscheidung: Das Tor durch J. Brandt (Borussia Dortmund) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:1

Brandts Ausgleich zählt nicht! Der BVB führt einen Eckball kurz aus, Gittens flankt hoch auf den zweiten Pfosten und von dort legt Schlotterbeck per Kopf quer. Brandt steht goldrichtig und schiebt aus vier Metern ein. Doch Dortmunds Nummer zehn stand beim Zeitpunkt von Schlotterbecks Kopfball einen Hauch im Abseits - es bleibt beim 0:1!

Wolfsburg St. Pauli 54. In der Live-Tabelle bekommt St. Pauli wieder mehr Druck unten. Während Bochum bei den Bayern einen 0:2-Rückstand in ein 2:2 verwandelt hat, liegt Kiel daheim gegen Stuttgart sogar mit 2:1 vorne. Rang 16 ist "nur" fünf Punkte entfernt.

Kiel Stuttgart 52. Rote Karte für Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart)

Du liebe Güte, jetzt kommt es knüppeldick für den VfB! Stergiou muss das Feld nach einer Notbremse verlassen. Dem Aushilfs-Innenverteidiger der Schwaben verspringt der Ball bei einer Annahme leichtfertig. Skrzybski spritzt dazwischen und kann nur noch durch ein Foul gestoppt werden. Da Stergiou der letzte Mann ist, ist die Entscheidung von Dankert eindeutig.

Kiel Stuttgart 51. Der VfB hat den Ball, kommt aber kaum ins letzte Drittel. Es bleibt weiterhin ideenlos.

Leverkusen Werder 50. Für mehr Torgefahr bei Bayer will Mario Hermoso mit einer langgezogenen Hereingabe von links sorgen. Pieper verfolgt den Ball im Rückwartsgang aufmerksam und blockt per Kopf ab.

Bayern Bochum 51. Tooor für VfL Bochum, 2:2 durch Ibrahima Sissoko

Der VfL spielt seine Überzahl aus und gleicht auf 2:2 aus! Erst kann Urbig noch gegen Masouras retten, aber die Bochumer setzen über Passlack nach, dessen Flanke vom rechten Flügel genau auf dem Kopf von Sissoko landet. Der wird von Boey nicht entscheidend gestört und kann aus fünf Metern überlegt im langen Eck einköpfen. Alles wieder offen.

Wolfsburg St. Pauli 51. Saad mit der ersten Annäherung nach der Pause! St. Paulis offensiver Joker nimmt Roerslev den Ball auf der linken Offensivseite ab, tankt sich in den Sechzehner und will aus gut 13 Metern mit rechts abschließen. Vavro steht im Weg und blockt.

Bayern Bochum 48. Der erste Abschluss nach dem Seitenwechsel gehört dem VfL. Den Sissoko-Schuss aus der zweiten Reihe kann jedoch Müller noch blocken.

Leverkusen Werder 48. Die erste Aktion haben die Bremer! Schmid flankt eine Ecke von rechts punktgenau zum freien André Silva im Fünfer. Der Portugiese köpft den Ball unbedrängt links vorbei! Da war mehr drin...

Kiel Stuttgart 48. Stuttgart muss sich erstmal sammeln. Damit hatte hier niemand gerechnet. Alles, was in der Pause besprochen wurde, scheint nichtig. Nichtsdestotrotz versuchen es die Schwaben weiter und wollen durch die eingewechselten Bruun Larsen und Demirović mehr Gefahr in der Offensive erzeugen.

Dortmund Augsburg 47. Jensen leitet den Angriff durch eine Balleroberung im Mittelfeld selbst ein und wird in die Tiefe geschickt. Der flache Pass von rechts nach innen wird jedoch von der Defensive um Can abgefangen.

Wolfsburg St. Pauli 49. Beide Trainer haben in der Pause doppelt gewechselt. Alexander Blessin ersetzt Ritzka und Afolayan durch Saliakas und Saad. Ralph Hasenhüttl bringt Roerslev und Kapitän Arnold für Fischer und Svanberg.

Kiel Stuttgart 46. Tooor für Holstein Kiel, 2:1 durch Steven Skrzybski

Was ist das denn? Nach nur neun gespielten Sekunden im zweiten Durchgang führen die Hausherren! Vom Anstoß weg passen die Störche den Ball zurück zu Zec, der ihn lang nach vorne schlägt. Hendriks möchte klären, erwischt das Spielgerät aber nicht voll, sodass es zur Seite prallt. Skrzybski steht goldrichtig und trifft mit einem Kunstschuss der Kategorie Bogenlampe zur Verwunderung aller Stuttgarter links ins Eck.

Kiel Stuttgart 46. In der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins rollt die Kugel wieder. Kiel bleibt unverändert, der VfB wechselt gleich doppelt zur Pause.

Dortmund Augsburg 46. Beide Mannschaften kommen unverändert aus der Kabine, weiter geht's!

Leverkusen Werder 46. Der zweite Durchgang läuft! Bayer-Trainer Xabi Alonso reagiert auf die dünn erste Hälfte und wechselt dreifach: Mukiele, Exequiel Palacios und auch Wirtz sind neu dabei.

Leverkusen Werder 46. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Nordi Mukiele

Kiel Stuttgart 46. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Jacob Bruun Larsen

Dortmund Augsburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Wolfsburg St. Pauli 46. Gelbe Karte für Mohamed Amoura (VfL Wolfsburg)

Amoura rutscht in Treu hinein und verpasst dabei den Ball. Augenblicke nach Wiederbeginn zückt Schiedsrichter Robert Hartmann die erste Gelbe Karte der Partie.

Leverkusen Werder 46. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Edmond Tapsoba

Kiel Stuttgart 46. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Chris Führich

Wolfsburg St. Pauli 46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Volkswagen-Arena! Die zuletzt nur auf fremden Plätzen überzeugenden Niedersachsen schienen nach einem verschlafenen Auftakt auf einem guten Weg zu sein, wurden nach ihrer mit zu wenigen klaren Abschlüssen gespickten Drangphase für defensive Nachlässigkeiten dann aber bestraft. Können sie sich nach der Pause steigern und noch den ersten Heimsieg seit Mitte Januar einfahren oder nimmt St. Pauli Zählbares mit auf die Reise gen Norden?

Leverkusen Werder 46. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Exequiel Palacios

Kiel Stuttgart 46. Einwechslung bei VfB Stuttgart: Ermedin Demirović

Wolfsburg St. Pauli 46. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Maximilian Arnold

Leverkusen Werder 46. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Granit Xhaka

Kiel Stuttgart 46. Auswechslung bei VfB Stuttgart: Deniz Undav

Wolfsburg St. Pauli 46. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Mattias Svanberg

Leverkusen Werder 46. Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Florian Wirtz

Kiel Stuttgart 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Wolfsburg St. Pauli 46. Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Mads Roerslev

Leverkusen Werder 46. Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Emiliano Buendia

Wolfsburg St. Pauli 46. Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Kilian Fischer

Leverkusen Werder 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Bayern Bochum 46. Die Teams kehren auf den Rasen zurück. Wechsel gibt es noch keine. Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten.

Wolfsburg St. Pauli 46. Einwechslung bei FC St. Pauli: Elias Saad

Wolfsburg St. Pauli 46. Auswechslung bei FC St. Pauli: Oladapo Afolayan

Bayern Bochum 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Wolfsburg St. Pauli 46. Einwechslung bei FC St. Pauli: Manolis Saliakas

Wolfsburg St. Pauli 46. Auswechslung bei FC St. Pauli: Lars Ritzka

Wolfsburg St. Pauli 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Leverkusen Werder 45. +3 Halbzeitfazit:

Bayer Leverkusen kommt nach der Bayern-Pleite in der Champions League auch in der Liga noch nicht wieder in Tritt und liegt gegen Werder Bremen nach einer schwachen 1. Halbzeit erstmal mit 0:1 hinten. Schmid erzielte für den SVW bereits in der 7. Minute das Führungstor, das bisher auch den Unterschied macht. Leverkusen ist zwar insgesamt wie gewohnt mit dem Ball und dominant unterwegs, kann sich aber bislang kaum nennenswerte Torchancen erspielen. Die beste Gelegenheit der Werkself war passend dazu auch nur ein Freistoß, den Aleix García kurz vor der Pause gegen die Latte schlenzte.

Dortmund Augsburg 45. +4 Halbzeitfazit:

Dem FC Augsburg reicht gegen einen harmlosen BVB ein gefährlicher Standard, um zur Halbzeit mit 1:0 zu führen! Von Beginn an dominierte Schwarz-Gelb das Spiel mit mehr Ballkontrolle, doch überraschende Aktionen oder nennenswerte Torchance gab es für Dortmund in 45 Minuten nicht im Ansatz. Stattdessen überwand Gouweleeuw nach Freistoß von Ex-Dortmunder Wolf den Dortmunder Keeper per Kopf (23.). Danach setzte sich der BVB ohne dabei gefährlich zu werden in der gegnerischen Hälfte fest - es ist ein unterdurchschnittlicher Auftritt der Borussia!

Kiel Stuttgart 45. +2 Halbzeitfazit:

Eine ausgeglichene Partie zwischen Kiel und Stuttgart geht mit einem leistungsgerechten Remis in die Pause. Der VfB traf mit seiner ersten Chance durch Leweling zur Führung (15.), bevor die Störche nach einem langen Einwurf ausglichen, Skrzybski schoss das 1:1 (30.). Insgesamt machten es die Hausherren mehr als ordentlich und boten dem Gast aus Schwaben Paroli. Hinten standen die Kieler meist sicher und näherten sich mehrfach vorne an. Sebastian Hoeneß kann nicht vollends zufrieden sein. Insbesondere im letzten Drittel agierten seine Spieler weitestgehend kreativlos. Die zweite Hälfte verspricht Spannung, alles ist offen.

Bayern Bochum 45. +4 Halbzeitfazit:

Zur Pause führen die Bayern mit 2:1 gegen Bochum, was mit Blick auf die Spielanteile fast schon zu wenig ist. Weil Horn aber eine Glanzparade gegen Dier zeigte und Gnabry einen Strafstoß verschoss, reichte ein Eckball den in allen Belangen unterlegenen Gästen, um sogar zum Anschlusstreffer zu kommen. Kurz vor der Pause flog dann auch noch Palhinha mit Rot vom Platz, sodass die Roten ihren knappen Vorsprung nun eine volle Spielhälfte in Unterzahl verteidigen müssen. Entsprechend spannend ist die Frage, wie die Blau-Weißen ihre Überzahl nun auszuspielen gedenken.

Dortmund Augsburg 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Wolfsburg St. Pauli 45. +3 Halbzeitfazit:

Der FC St. Pauli liegt zur Pause des Bundesligasamstagsspiels beim VfL Wolfsburg mit 1:0 vorne. Der Aufsteiger erwischte den besseren Beginn, brachten in den ersten Minuten einige schnelle Angriffe auf den Rasen, ohne sich zwingende Chancen zu erarbeiten. Die Niedersachsen mussten sich zunächst auf die Herangehensweise ihres Widersachers einstellen. Durch einen Mitteldistanzschuss Gerhardts, der das Gästegehäuse nur knapp verfehlte, kamen sie in der 17. Minute zu einer ersten guten Möglichkeit. In der Folge bauten sie ihre Spielanteile aus, hielten die Braun-Weißen meist in deren Hälfte, brachten weitere Abschlüsse hochkarätiger Natur mangels Plan auf engem Raum aber nicht zustande. In der anbrechenden Schlussphase setzte St. Pauli vermehrt offensive Akzente und konnte sich belohnen: Nach einer Ecke traf der durch Irvine bediente Van Der Heyden aus kurzer Distanz per Kopf (38.). Bis gleich!

Bayern Bochum 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Leverkusen Werder 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Leverkusen Werder 45. +2 In den letzten Sekunden der 1. Halbzeit will Bayer nochmal mehr Alarm machen. Tapsoba vergisst bei einem Sprint auf der rechten Seite jedoch den Ball und übergibt ihn ungewollt an Werder.

Wolfsburg St. Pauli 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Dortmund Augsburg 45. +2 Fast schon sinnbildlich schlägt Groß die neunte BVB-Ecke hoch und weit hinter dem zweiten Pfosten ins Aus. Erneut sind Pfiffe von der Tribüne zu hören.

Kiel Stuttgart 45. +1 Ende 1. Halbzeit

Kiel Stuttgart 45. +1 Stergiou blockt einen Abschluss von Machino in der einminütigen Nachspielzeit.

Bayern Bochum 45. +1 Drei Minuten gibt es jetzt noch als Nachschlag, während die Münchner sich in Unterzahl neu sortieren.

Dortmund Augsburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Leverkusen Werder 45. +1 Latte! Aleix García übernimmt in Vertretung von Wirtz den Freistoß und streichelt das Leder mit einem fast perfekten Freistoß gegen den Querträger. Der Ball küsst die Oberkante der Latte und wird danach von Zettere aus der Luft abgefangen.

Kiel Stuttgart 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Dortmund Augsburg 45. Die Schlussphase der ersten Halbzeit läuft, doch weiterhin gibt es keine nennenswerten Offensivaktionen. Augsburg konzentriert sich nach dem Führungstreffer noch mehr als sonst ausschließlich auf die Defensive und der BVB läuft ideenlos an.

Leverkusen Werder 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Kiel Stuttgart 45. Im VfB-Sechzehner klingeln die Alarmglocken, denn Machino setzt zum langen Einwurf an. Dieses Mal behalten die Schwaben die Lufthoheit vor dem eigenen Tor, Karazor klärt.

Bayern Bochum 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Wolfsburg St. Pauli 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins in der Volkswagen-Arena soll um 120 Sekunden verlängert werden.

Leverkusen Werder 43. Gefährlicher Freistoß für Leverkusen! Die Werkself hat etwas Platz im Werder-Strafraum, verpasst aber den richtigen Moment für einen Abschluss. Kurz vor der Sechzehner-Grenze steigt Lynen auf den Fuß von Tella und schenkt Bayer so einen heißen Standard aus 17 Metern.

Kiel Stuttgart 43. Zec steckt durch zu Gigović, der aus 30 Metern einfach mal draufhält. Der Schuss wird abgefälscht und landet bei Skrzybski, welcher von Mittelstädt gerade noch so am Abschluss gehindert wird.

Dortmund Augsburg 42. Zum ersten Mal blitzt Adeyemis Klasse auf und er tänzelt durch zwei Augsburger hindurch. Flach bedient er Brandt, der zentral zwischen Strafraumgrenze und Elfmeterpunkt zum Abschluss kommt. Doch der Dortmunder trifft das Leder scheinbar nicht richtig und es rollt ohne Tempo am Pfosten vorbei.

Wolfsburg St. Pauli 43. Wolfsburg fällt durch den Rückstand wieder auf den siebten Tabellenplatz zurück. Im Falle einer Niederlage könnte sich der Rückstand auf die Champions-League-Ränge an diesem 25. Spieltag auf sieben Punkte vergrößern.

Bayern Bochum 43. Rote Karte für João Palhinha (Bayern München)

Bei einem Zweikampf im Zentrum zieht João Palhinha gegen Erhan Mašović einmal komplett durch und tritt seinem Gegenspieler brutal auf den Knöchel. Der Unparteiische zückt sofort die Rote Karte.

Leverkusen Werder 41. Richtig fit ist Veljković noch nicht, doch der Werder-Leader macht erstmal weiter. Auch wenn der Nacken noch sichtbar schmerzt...

Bayern Bochum 41. Die Münchner sind druchaus gewillt, vor der Pause noch einmal den alten Zwei-Tore-Abstand wiederherzustellen, allerdings lassen die Gäste aus dem Ruhrgebiet im Moment wenig zu. Immer wieder laufen die Bemühungen des deutschen Rekordmeisters ins Leere.

Dortmund Augsburg 40. Spielfluss kommt bei der Borussia weiterhin nicht auf. Gut möglich, dass Kovač in der Halbzeit wechseln wird. Das Tempo von Gittens und Adeyemi wurde bisher noch nicht in Szene gesetzt, letzter ist heute komplett abgemeldet auf der rechten Seite.

Leverkusen Werder 39. Schmid übernimmt einen Werder-Freistoß und verfrachtet den Ball von links hinten bis vor den rechten Pfosten. Hrádecký eilt aus seinem Tor und boxt den Ball hoch im Fünfer vor Veljković in die Ferne. Der Werder-Captain prallt dabei gegen die Brust von Hrádecký und muss länger behandelt werden.

Wolfsburg St. Pauli 41. Nun macht den Anhängern der Braun-Weißen der Blick auf die Live-Tabelle noch mehr Spaß: St. Pauli baut den Vorsprung auf Rang 16 durch die Führung auf sieben Zähler aus.

Kiel Stuttgart 40. Die Störche kontern im eigenen Stadion. Skrzybski legt raus auf Rosenboom, der das Auge für Machino in der Spitze hat. Der Japaner köpft den hohen Ball rechts am Kasten vorbei.

Kiel Stuttgart 39. In diesen Minuten lassen die Schwaben die Pille kreisen, allerdings ohne nennenswert nach vorne zu kommen. Die letzte Kette der Kieler steht momentan sicher. Undavs zentraler Abschluss von rechts ist kein Problem für Weiner.

Bayern Bochum 38. Der Ball zappelt erneut im Bochumer Netz, aber der Treffer zählt nicht. Gnabry startet bei einem Gorezka-Zuspiel aus einer Abseitsposition heraus.

Leverkusen Werder 37. Ohne Wirtz scheint Bayer keinen Plan zu haben. Aktuell umspielt die Werkself die tiefstehende Werder-Abwehr vor dem Strafraum und steckt im Rückraum fest. Bayer fehlt das Tempo im letzten Drittel.

Dortmund Augsburg 36. Augsburg hat mit der Führung im Rücken keinen Druck und spielt die Kugel auch ohne Druck immer wieder zu Dahmen zurück. Die langen Bälle des Schlussmanns sind bisher aber sehr fehleranfällig und landen immer bei einem Dortmunder.

Wolfsburg St. Pauli 38. Tooor für FC St. Pauli, 0:1 durch Siebe Van Der Heyden

Van Der Heyden lässt die 8000 Gästefans jubeln! Sinanis Eckstoßflanke von der rechten Fahne senkt sich erst unweit der linken Torlinie. Irvine nickt im hohen Bogen über VfL-Torhüter Müller hinweg vor die rechte Torecke. Gut einen Meter vor der Linie nickt Van der Heyden ein.

Wolfsburg St. Pauli 37. Afolayan aus der Distanz! Infolge eines Ballverlusts Vavros im Aufbau taucht der Engländer in der halblinken Offensivspur auf und schießt aus gut 20 Metern mit dem rechten Spann auf die rechte Ecke. Müller hebt ab und lenkt den Ball um den Pfosten.

Wolfsburg St. Pauli 36. Weißhaupt lässt auf der rechten Sechzehnerseite auf engstem Raum drei Wolfsburger aussteigen und will aus gut acht Metern mit dem linken Spann abziehen. Im letzten Augenblick kommt Vavro zwischen Ball und Tor, sodass Müller nicht eingreifen muss.

Bayern Bochum 36. Wieder ist Passlack gefragt, der nach einem scharfen Sané-Diagonalball Gnabry entscheidend abschirmt, der zur Grätsche runtergehen muss und den Ball nicht kontrollieren kann. Abstoß Bochum.

Leverkusen Werder 35. Werder kann jetzt auch länger vom Ball trennen und kommt zu mehr eigenen Momenten am Ball. Bringt Xabi Alonson gleich in der 2. Halbzeit Wirtz?

Kiel Stuttgart 36. Schon wieder ist es Skrzybski, der im Mittelpunkt steht. Anstatt noch weiter auf der rechten Seite zu laufen, spielt der Torschütze einen ungenauen hohen Pass in die Spitze. Dort passt Hendriks auf und bereinigt die Situation.

Wolfsburg St. Pauli 35. Da war mehr drin für den VfL! Nach Winds Kopfballverlängerung verpasst Tomás im Sechzehner trotz freier Bahn zunächst den richtigen Zeitpunkt für einen eigenen Schuss und gibt dann den Ball zu Skov Olsen ab. Der bleibt mit einem Versuch an Van Der Heyden hängen.

Leverkusen Werder 33. Keine gute Phase von Bayer 04! Die Hausherren wirken derzeit etwas ratlos und sind in der Hintermannschaft dazu fehleranfällig. Nun muss Mario Hermoso den Ball nach einem schlechten Pass von Hrádecký schnell ins Seitenaus hämmern, bevor Werder mit einem Mal frei vor dem Tor steht.

Dortmund Augsburg 33. Brandt steckt nach einer gute Kombination über Adeyemi flach durch in den Lauf von Guirassy. Der Stürmer kommt nach einem leichten Schubser von Zesiger im Strafraum zu Fall, doch Aytekin lässt weiterlaufen. Die Wiederholung zeigt: Die Berührung war minimal, das reicht nicht.

Bayern Bochum 34. Müller geht auf dem linken Flügel gegen Passlack mal ins Dribbling, lässt sich im Laufduell aber ziemlich deutlich abkochen.

Kiel Stuttgart 33. Jetzt ist alles wieder offen. Die KSV trifft während einer guten Phase des VfB zum nicht unverdienten Ausgleich. Die Mannschaft aus dem hohen Norden besticht durch Leidenschaft und Intensität.

Leverkusen Werder 31. Abseits-Tor! Schmid bugsiert den Eckball scharf vor das Bayer-Tor, wo Burke zunächst mit einem Dropkick hängenbleibt. Veljković staubt danach frei vor Hrádecký ab, wobei jedoch schon die Fahne hochgeht. Abseits!

Dortmund Augsburg 31. In der Offensive bleibt es eine zähe Angelegenheit von Schwarz-Gelb, von der Tribüne ertönt hier und da bereits ein Pfiff. Die Partie plätschert im Mittelfeld so vor sich hin.

Wolfsburg St. Pauli 32. Nach einer knappen halben Stunde strahlen die Niedersachsen jene Dominanz aus, die sich Trainer Ralph Hasenhüttl von Anfang an gewünscht haben dürfte. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, ist die Heimführung wohl nur noch eine Frage der Zeit.

Kiel Stuttgart 30. Tooor für Holstein Kiel, 1:1 durch Steven Skrzybski

Die Störche gleichen nach einem langen Einwurf aus. Machinos weiter Wurf gelangt in die Strafraummitte, dort will Hendriks per Kopf klären, aber befördert das Spielgerät genau vor die Füße von Skrzybski. Der Kieler lässt sich nicht zweimal bitten und schiebt überlegt unten links ein.

Leverkusen Werder 30. Werder funkt bei den langen Ballbesitzphasen vereinzelt dazwischen und will danach sofort schnell umschalten. So sichert sich Grün-Weiß nun auch Eckball Nummer zwei.

Bayern Bochum 31. Tooor für VfL Bochum, 2:1 durch Jakov Medić

Aus dem Nichts erzielen die Gäste nun den Anschlusstreffer zum 1:2. Müller hilft hinten aus und klärt zur Ecke, die am ersten Pfosten durchrutscht und Müller im Zentrum auf den Oberschenkel fällt. Der Ball prallt direkt vor die Füße von Medić, der aus zwölf Metern mit rechts die Fackel zündet und den Gewaltschuss trocken und unhaltbar für Urbig in den Maschen versenkt.

Kiel Stuttgart 29. Undav scheitert freistehend! Einen langen Ball auf den zweiten Pfosten legt Leweling mit viel Übersicht zurück auf den lauernden Undav, der sofort abschließt. Zec wirft sich mit letzter Kraft in den Schuss und blockt diesen damit. Das ist eine sehr wertvolle Rettungstat des Slowenen.

Wolfsburg St. Pauli 29. Gerhardt verlängert ein hohes Anspiel am Elfmeterpunkt per Kopf an die halbrechte Fünferkante. Wind bleibt mit seiner Direktabnahme mit dem rechten Spann am herausstürmenden Keeper Vasilj hängen. Als offizielle Chance gilt dieser Abschluss aber nicht, denn Wind hat nach Ansicht des Assistenten im Abseits gestanden.

Leverkusen Werder 28. Bayer und Schick nähern sich an! Schick nimmt eine hohe Hereingabe zunächst mit rechts an und schließt dann direkt danach mit links ab. Der satte Schuss aus 14 Metern rauscht knapp am linken Pfosten vorbei.

Dortmund Augsburg 27. Kurzer Schreckmoment für Dortmund: Guirassy bleibt nach einem Luftzweikampf mit Gouweleeuw auf Höhe der Mittellinie eine Weile liegen, berappelt sich in der nächsten Unterbrechung aber wieder und scheint weitermachen zu können.

Kiel Stuttgart 28. Machino dribbelt sich in den Sechzehner, verpasst die Gelegenheit zum Abschluss und gibt nochmal zurück zum mitgelaufenen Knudsen, der von der Strafraumkante voll draufhält. Der stramme Versuch wird geblockt.

Bayern Bochum 28. Tooor für Bayern München, 2:0 durch Raphaël Guerreiro

Der Rekordmeister setzt nach und erhöht auf 2:0. Dabei schnürt Guerreiro per Kopf einen Doppelpack. Itō hat am linken Strafraumeck viel Platz und findet Müller am zweiten Pfosten, der per Kopf auf den einlaufenden Guerreiro quer legt. Der wird von Oermann lediglich begleitet und kann relativ ungehindert aus knapp fünf Metern einköpfen. Defensiv ist das schon sehr mager, was die Blau-Weißen in dieser Szene anbieten.

Wolfsburg St. Pauli 28. Tomás sucht Skov Olsen! Der durch Amoura auf die linke Strafraumseite geschickte Portugiese spielt auf Höhe der Fünferkante flach und scharf nach innen, wo sein Kollege aus Dänemark lauert. Ritzka rettet im letzten Moment vor Skov Olsen.

Leverkusen Werder 26. So könnte es für Bayer gehen! Aleix García überrascht die Werder-Abwehr mit eine flachen Hereingabe, die Buendia im Fünfer per Grätsche verwerten will. Zetterer ist hellwach und wirft sich aufmerksam mit seinem Körper dazwischen.

Bayern Bochum 26. Zielspieler Müller legt am Strafraum für den nachrückenden Gnabry ab, der seinen Fehlschuss gerne wiedergutmachen möchte. Sein satter Rechtsschuss aus 19 Metern rauscht jedoch rechts am Bochumer Tor vorbei.

Dortmund Augsburg 24. Offensiv waren die Gäste bis zum Führungstreffer gar nicht in Erscheinung getreten! Nun wartet auf den BVB eine schwere Aufgabe, denn der FCA hat seit mittlerweile über 450 Minuten keinen Gegentreffer kassiert und offensiv wirkt die Borussia noch nicht zwingend genug, um das zu ändern.

Bayern Bochum 25. Der VfL greift durchs Zentrum an, aber Ibrahima Sissoko patzt bei der Ballannahme und tritt dann auch noch Hiroki Itō beim Nachsetzen auf den Fuß, was der Unparteiische abpfeift. Offensiv ist von den Gästen wirklich noch gar nichts zu sehen.

Kiel Stuttgart 25. Karazor köpft nach einem langen Zuspiel von Hendriks weit am Tor von Weiner vorbei.

Leverkusen Werder 24. Auch Standards helfen Bayer noch nicht. Tapsoba nimmt eine weite Ecke von der linken Seite am anderen Ende des Strafraums auf und bleibt dort an Weiser hängen. Der Bremer ist sofort energisch im Zweikampf und hebelt Tapsoba mit einem Ausfallschritt aus.

Wolfsburg St. Pauli 25. Svanberg findet Wind! Der Heimkapitän zirkelt einen Eckstoß von der linken Fahne an die mittige Fünferkante. Dort hat Wind das bessere Timing als sein Bewacher Wahl, nickt aber letztlich recht deutlich über das Gehäuse.

Kiel Stuttgart 24. Der Gegentreffer scheint Holstein Kiel etwas Wind aus den Segeln genommen zu haben. Vom mutigen Anlaufen der ersten Minuten ist aktuell nichts zu sehen. Die Rapp-Elf überlässt den Gästen, die derzeit nur verwalten, den Ball.

Dortmund Augsburg 23. Tooor für FC Augsburg, 0:1 durch Jeffrey Gouweleeuw

Augsburg trifft per Standard! Der BVB hat den Spielführer der Gäste bei dem weiten Freistoß von Wolf einfach gar nicht auf dem Schirm. Der Verteidiger platziert seinen Kopfball per Bogenlampe über Kobel hinweg und der FCA jubelt!

Wolfsburg St. Pauli 23. Erstmals ist der VfL in der Lage, den Aufsteiger über einen längeren Zeitraum in dessen Hälfte zu halten. In den Sechzehner schafft er es vornehmlich mit hohen Hereingaben. Die bekommt St. Pauli bisher ganz gut verteidigt.

Dortmund Augsburg 21. Dortmund nähert sich erneut mit einem hohen Ball an, doch Groß' Hereingabe gerät am zweiten Pfosten etwas zu hoch für Adeyemi, der in Stellung gelaufen war.

Kiel Stuttgart 22. Stergiou findet Mittelstädt auf links, allerdings steht der deutsche Nationalspieler im Abseits.

Bayern Bochum 22. Elfmeter verschossen von Serge Gnabry, Bayern München

Gnabry übernimmt als Kane-Vertreter beim Strafstoß die Verantwortung. Zwar verlädt er Horn mit einem harten und platzierten Flachschuss aufs linke untere Eck, jedoch klatscht der Ball nur an den Innenpfosten und springt von dort vorbei an allen Münchnern ins Feld zurück. Es bleibt damit beim 1:0.

Leverkusen Werder 21. Gelbe Karte für Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

Jetzt sieht der Tscheche gibt! Schick grätscht seitlich in Agu und ist einen Tick zu spät. Die erste Aktion des Bayer-Stürmers ist also keine Torchance, sondern Gelb...

Bayern Bochum 21. Gelbe Karte für Jakov Medić (VfL Bochum)

Gelb gibt es bei ausgesetzter Doppelbestrafung für diese Notbremse noch on top.

Leverkusen Werder 21. Die Werkself lässt sich vom Gegentor nicht verunsichern, muss aber immer noch auf die erste Großchance warten. Bislang kommen auch zu wenig Bälle bei Schick an.

Bayern Bochum 20. Elfmeter für Bayern! Müller leitet ein Zuspiel im perfekten Moment in den Lauf von Sané weiter, der rechts in den Strafraum eindringt und von hinten von Medić gelegt wird. Der Unparteiische zeigt sofort auf den Punkt.

Kiel Stuttgart 20. Skrzybski macht einige Meter auf rechts und versucht es mit dem Steilpass vors Tor. Jedoch ist keiner seiner Störche mitgelaufen und die Chance verpufft.

Wolfsburg St. Pauli 20. Für St. Pauli gibt es schon zu diesem Zeitpunkt gute Nachrichten aus den anderen Stadien. So liegen mit Bochum (in München) und Kiel (gegen Stuttgart) zwei der Kellerkonkurrenten jeweils mit 0:1 hinten. In der Live-Tabelle wächst der Vorsprung auf die Abstiegszone auf fünf Punkte an.

Leverkusen Werder 18. Gelbe Karte für Senne Lynen (Werder Bremen)

Lynen foult Aleix García bei einem Bayer-Konter vor den Trainerbänken und sieht dafür die erste Verwarnung des Tages.

Bayern Bochum 18. Boey holt gegen Bernardo einen weiteren Eckstoß heraus, der nun mustergültig auf den freien Dier serviert wird. Dessen Kopfball aus fünf Metern wischt Horn aber mit einem Wahnsinnsreflex noch über die Querlatte hinweg. Der anschließende Eckball verpufft dann.

Kiel Stuttgart 18. Der Treffer hat sich nicht unbedingt angekündigt. Allerdings scheinen die Worte von Sebastian Hoeneß angekommen zu sein. Seine Mannschaft zeigt sich absolut kaltschnäuzig und nutzt die erste Gelegenheit zur Führung.

Dortmund Augsburg 18. Die Anfangsviertelstunde ist durch und eine nennenswerte Torchance gab es noch für keine der beiden Mannschaften. Der BVB dominiert, es scheint jedoch auf ein Geduldsspiel gegen tief stehenden Augsburger hinaus zu laufen.

Leverkusen Werder 17. Glück für Werder! Nach einem Querschläger fliegt der Ball im Rücken der Abwehr zu Tella. Der pfeilschnelle Leverkusener sprintet sofort los, kommt gegen Zetterer vor dem SVW-Tor aber trotzdem einen Schritt zu spät.

Bayern Bochum 17. Mit der Führung im Rücken haben die Münchner erst recht keine Not mehr, stumpf anzurennen. Der deutsche Rekordmeister hat weiterhin den Ballbesitz auf seiner Seite und legt sich den sehr defensiven VfL nach und nach zurecht.

Wolfsburg St. Pauli 17. Gerhardt aus der zweiten Reihe! Der Ex-Kölner ist in der halbrechten Offensivspur Adressat eines Anspiels Fischers vom nahen Flügel. Er zirkelt den Ball aus 20 Metern mit dem linken Innenrist in Richtung rechter Ecke und verfehlt den Gästekasten nur knapp.

Dortmund Augsburg 15. Nun nimmt der FCA auch mal aktiv am Spiel teil und baut von hinten kontrolliert auf. Doch ein zu leichter Fehlpass von Wolf in der Vorwärtsbewegung kostet die Gäste ihre erste Torchance.

Leverkusen Werder 16. Mittlerweile hat Bayer 04 den frühen Rückstand abgeschüttelt. Die Hausherren sind mit allen Feldspielern in der gegnerischen Hälfte und wie gewohnt dominant.

Kiel Stuttgart 15. Tooor für VfB Stuttgart, 0:1 durch Jamie Leweling

Ein echtes Geschoss bringt die Gäste in Führung. Millot setzt sich artistisch im Mittelfeld durch und schickt Leweling auf der rechten Seite auf die Reise. Der Stuttgarter zieht in den Strafraum ein und haut voll drauf in Richtung des langen Ecks. Sein Schuss knallt wuchtig in die Maschen, allerdings sieht Weiner nicht besonders gut aus.

Leverkusen Werder 14. Xhaka nimmt die Verwirrung zum Anlass, mal das Gespräch mit dem Referee zu suchen. Der Leverkusener ist unzufrieden mit den Entscheidungen und wird so langsam zum ersten Kandidaten für eine Gelbe Karte.

Wolfsburg St. Pauli 14. Mit einem Dreier würden die Niedersachsen übrigens auf den fünften Tabellenplatz vorrücken. Mit dem SC Freiburg und dem RB Leipzig treffen die beiden unmittelbar vor Wolfsburg platzierten Klubs im Samstagabendspiel aufeinander.

Kiel Stuttgart 14. Ein langer Einwurf von Machino läutet die nächste Kieler Aktion vor dem VfB-Tor ein. Nübel fängt eine weite Rosenboom-Flanke routiniert ab.

Bayern Bochum 14. Tooor für Bayern München, 1:0 durch Raphaël Guerreiro

Die Münchner setzen gut nach und gehen mit 1:0 in Führung. Itō findet Gnabry mit einem bärenstarken Steckpass. Gnabry geht jedoch im Zweikampf mit Passlack zu Boden, woraufhin der Ball direkt vor den Füßen von Guerreiro landet. Der fackelt aus 15 Metern nicht lange und haut den strammen Schuss an die Unterkante der Latte, von der die Kugel ins Netz rauscht.

Leverkusen Werder 12. Rund um ein Foul von Stage an Tella gibt es kurz Unruhe, da die Entscheidung des Schiris für alle Beteiligten lange nicht erkennbar ist. Erst nach einigen Augenblicken klärt Welz auf: Freistoß für Bayer.

Dortmund Augsburg 12. Der BVB verlagert das Spiel weitestgehend in die gegnerische Hälfte, doch noch fehlt es an Tempo und überraschenden Aktionen der Gastgeber. Augsburg steht stabil und wartet erstmal ab.

Kiel Stuttgart 11. Nun haben die Gäste aus dem Süden vermehrt den Ball und versuchen, etwas in Ordnung ins eigene Spiel zu bekommen. Die Kieler bleiben weiterhin frech und stören den vermeintlichen Favoriten früh.

Bayern Bochum 10. Dier findet Müller mit einem Chip, der den Ball für Gnabry ablegt. Der kommt allerdings nicht zum Abschluss und wird entscheidend von Krauß gestört. An der Seite geht jedoch ohnehin die Fahne nach oben. Müller startet aus einer vermeintlichen Abseitsstellung.

Wolfsburg St. Pauli 11. Die Hasenhüttl-Truppe wirkt ein wenig überrascht ob der aktiven Herangehensweise der Braun-Weißen. Sie kommt noch nicht in ihren Rhythmus, ist vornmehmlich in der Arbeit gegen den Ball gefordert.

Leverkusen Werder 9. Kann Leverkusen antworten? Tella schaltet links den Turbo an und flankt den Ball von der Torauslinie scharf auf den ersten Pfosten. Pieper passt auf Bayer-Stürmer Schick auf und klärt kurz vor dem Tschechen per Grätsche zur Ecke.

Wolfsburg St. Pauli 8. Weißhaupt tauscht erneut direkt vor der letzten gegnerischen Linie auf, diesmal im Zentrum. Aus gut 20 Metern schießt er flach mit dem linken Spann, verfehlt die rechte Ecke aber ziemlich klar.

Dortmund Augsburg 9. Nach nicht mal zehn Minuten führen die Gastgeber beim Eckenverhältnis mit 3:0 und auch die zweiten Bälle landen fast ausschließlich bei den Schwarz-Gelben. Es ist ein guter Start der Dortmunder!

Bayern Bochum 8. Der FCB gibt den Ton an und ist kaum vom Ball zu trennen. Bochum steht sehr tief, stellt allerdings Räume und Anspielstationen gut zu.

Kiel Stuttgart 8. Gelbe Karte für Enzo Millot (VfB Stuttgart)

Enzo Millot reißt Armin Gigović im Mittelfeld zu Boden und holt sich eine frühe Verwarnung ab.

Wolfsburg St. Pauli 7. Müller wackelt! Der Grabara-Ersatz verlässt nach einer hohen Hereingabe von St. Paulis rechter Außenbahn seinen Kasten und will den Ball am fernen Fünfereck aus der Luft pflücken. Er lässt sich von Van Der Heyden behindern; der Ball springt in die Mitte. Dort kann Afolayan aber nicht abstauben.

Kiel Stuttgart 8. Über Führich und Mittelstädt will es Stuttgart auf links probieren. Remberg klärt den ersten offensiven Vorstoß der Schwaben resolut.

Dortmund Augsburg 7. Augsburg ist in der Anfangsphase eigentlich nur mit Defensivarbeit beschäftigt, weil der BVB sehr druckvoll beginnt und die Kugel immer wieder schnell zurückgewinnt.

Leverkusen Werder 7. Tooor für Werder Bremen, 0:1 durch Romano Schmid

Werder schockt Bayer mit dem frühen 0:1! Nach einem Einwurf patzt Mario Hermoso und schenkt Werder am eigenen Strafraum den Ball. Burke und Stage erkennen sofort die Chance und leiten im Fünfer perfekt nach links weiter. Schmid steht frei vor dem Tor und schiebt gegen Hrádecký ganz überlegt ein.

Kiel Stuttgart 6. Zec kommt nach einer weiteren Ecke von Machino zum Kopfball und setzt diesen nur knapp links am Kasten vorbei. Der VfB ist noch nicht am Spiel beteiligt.

Bayern Bochum 5. Boey holt über rechts einen Eckball heraus, den Sané jedoch zu kurz auf den ersten Pfosten zieht. Hofmann klärt sicher per Kopf.

Dortmund Augsburg 4. Der Eckball bringt nichts ein, doch der Dortmund bleibt in der Aktion und Groß flankt den zweiten Ball aus dem Halbfeld erneut hoch in die Mitte. Guirassy steigt hoch, kann das Leder aber nicht in Richtung Dahmen drücken.

Kiel Stuttgart 4. Rosenboom wird auf rechts freigespielt und könnte selbst abschließen. Der Schienenspieler entscheidet sich jedoch für einen Pass in die Mitte. Mittelstädt bekommt den Fuß rechtzeitig dazwischen. Anschließend entschärft Leweling die erste Ecke der Kieler, die hier durchaus mutig starten.

Wolfsburg St. Pauli 5. Auch der Premierenabschluss gehört den Kiezkickern. Weißhaupt taucht nach Treus Anspiel vom rechten Flügel an der Sechzehnerkante auf und visiert mit dem rechten Fuß die flache linke Ecke an. Die verfehlt er etwa um anderthalb Meter.

Bayern Bochum 4. Die Roten sind in den ersten Minuten kaum vom Ball zu trennen, tauchen aber noch nicht gefährlich im gegnerischen Drittel auf. Bei einem vielversprechenden Diagonalball von Itō ist Sané zwar schneller als Wittek, erreicht die Kugel am rechten Strafraumeck jedoch trotzdem nicht.

Leverkusen Werder 5. Die Alonso-Elf attackiert Werder schon früh in der eigenen Hälfte und will direkt den Ball und die Spielkontroll an sich reißen.

Dortmund Augsburg 3. Die erste Torannäherung verzeichnet der BVB über Gittens: Der Engländer setzt sich links im Strafraum gegen Matsima durch, seine hohe Flanke wird am ersten Pfosten jedoch zur ersten Ecke geklärt.

Kiel Stuttgart 3. Ein erster Freistoß der KSV wird zunächst abgewehrt. Gigović erhält den Abpraller und verzieht aus großer Distanz deutlich.

Leverkusen Werder 3. Bayer 04 macht sofort Dampf! Nach einer Balleroberung von Buendia im Zentrum schwärmt die Werkself erstmal mit ihrer Offensive aus. Mario Hermoso nimmt auf der linken Außenbahn einen Seitenwechsel auf, scheitert aber danach an brauchbaren Flanke.

Wolfsburg St. Pauli 4. Die Partie beginnt ziemlich hektisch, ist in den ersten Minuten von vielen Ballbesitzwechseln geprägt. Eine erste Flanke der Gäste durch Ritzka von der linken Außenbahn klärt der VfL im ersten Anlauf.

Dortmund Augsburg 1. Los geht's, der FC Augsburg stößt an!

Dortmund Augsburg 1. Spielbeginn

Leverkusen Werder 1. Der Ball rollt! Schiri Tobias Welz pfeift an und Werder stößt an. Die Gäste tragen heute ihr weißes Trikot, die Werkself ist in Rot und Schwarz unterwegs.

Kiel Stuttgart 1. Schiedsrichter Bastian Dankert pfeift an, das Spiel im hohen Norden läuft. Das Holstein-Stadion meldet: Ausverkauft!

Kiel Stuttgart 1. Spielbeginn

Wolfsburg St. Pauli 1. Wolfsburg gegen St. Pauli – die ersten 45 Minuten in der Volkswagen-Arena laufen!

Bayern Bochum 1. Nach einer großen Choreographie anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Münchner ertönt nun der Anpfiff an der Isar. Die Hausherren treten heute in roten Sondertrikots über weißen Hosen an. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet sind ganz in Dunkelblau gekleidet. Los geht's.

Bayern Bochum 1. Spielbeginn

Wolfsburg St. Pauli 1. Spielbeginn

Leverkusen Werder 1. Spielbeginn

Leverkusen Werder Erholt sich Bayer heute von der Bayern-Pleite, oder kann Werder beim deutschen Meister überraschen? Lassen wir uns überraschen, gleich erfahren wir mehr!

Wolfsburg St. Pauli Soeben haben die 22 Akteure den Rasen betreten.

Dortmund Augsburg Die Gäste wechseln dagegen nur auf einer Position, weil Rexhbeçaj im Mittelfeld den Vorzug gegenüber Jakić erhält. Viele Blicke dürften in diesem Spiel auf die Defensive des FCA fallen, denn Keeper Dahmen hat seit vier Pflichtspielen keinen Gegentreffer mehr kassiert und damit einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. In der Offensive liegen die Augsburger Hoffnungen auf Claude-Maurice, der mit elf Scorerpunkten der gefährlichste Spieler seiner Mannschaft ist. Das Hinspiel hatte der Franzose per Doppelpack für den FCA entschieden.

Dortmund Augsburg Kovač reagiert vor diesem Spiel mit drei Veränderungen in der Startelf, zu einer davon wird er gezwungen: Svensson wurde unter der Woche verletzt ausgewechselt und steht vorerst nicht zur Verfügung. Seinen Platz in der Viererkette übernimmt Yan Couto wie auch schon auf St. Pauli. Zudem rotieren Ryerson und Sabitzer auf die Bank, beide waren unter dem neuen Coach zuletzt gesetzt gewesen. Bensebaïni und Özcan kommen neu ins Team, der ehemalige Kölner steht damit erstmals in dieser Saison in der Startformation des BVB.

Bayern Bochum Spannend ist die Frage, ob Harry Kane, der zunächst auf der Bank Platz nimmt, bei einer möglichen Einwechslung seine jüngste Torflaute beendet. Der Brite blieb zuletzt erstmals überhaupt in drei Bundesliga-Spielen am Stück torlos. Allerdings liegt Bochum dem 31-Jährigen. Gegen keinen anderen Bundesligisten war Kane bislang an noch mehr Toren direkt beteiligt (sieben – fünf Treffer, zwei Vorlagen). Beim 7:0-Heimsieg im September 2023 glückten ihm dabei zum einzigen Mal sogar fünf direkte Torbeteiligungen in einem Spiel (drei Tore, zwei Assists).

Leverkusen Werder Bayer-Trainer Xabi Alonso wechselt im Vergleich zur Königsklasse ordentlich durch und verändert seine Startelf auf insgesamt sieben Positionen: Hrádecký kehrt ins Tor zurück, dazu laufen auch Tapsoba, Aleix García, Álex Grimaldo, Tella, Buendia und mit Schick auch wieder ein klassischer Stürmer auf. Wirth sitzt für den Notfall auf der Bank.

Kiel Stuttgart Kiel muss notgedrungen zwei Mal wechseln. Geschwill und Harres fallen erkrankt aus. Für sie spielen heute Ivezić und Skrzybski. Die Gäste laufen personell bekanntlich auf der letzten Rille. Hendriks und Stergiou verteidigen anstelle des gesperrten Jeltsch und dem angeschlagenen Chabot. Zudem beginnt Millot für Vagnoman.

Kiel Stuttgart Bei den Schwaben läuft es nicht rund, in der Liga konnte man nur eines der letzten sechs Spiele gewinnen. Damit die internationalen Plätze nicht außer Reichweite gelangen, ist ein Erfolg in der Fremde am heutigen Tage Pflicht. VfB-Coach Sebastian Hoeneß, der mit massiven Verletzungssorgen in der Defensive konfrontiert ist, fordert den Einsatz von Leidenschaft und Tugend seitens seiner Truppe: „Es braucht mehr Kaltschnäuzigkeit, mehr Schärfe und Killerinstinkt im letzten Drittel.“

Leverkusen Werder Beim nächsten Anlauf den ersten Dreier seit Ende Januar einzufahren (1:0 gegen Mainz) wechselt Werder-Coach Werner heute auf zwei Positionen: Junz und Schmid kommen für Stark und Bittencourt in die erste Elf.

Bayern Bochum Der VfL Bochum blieb zwar in zwei Bundesliga-Auswärtsspielen in Folge ungeschlagen (zwei Remis). Insgesamt liest sich die Auswärtsbilanz der Blau-Weißen aber katastrophal. Gerade einmal fünf Punkte holten die Kicker aus der Grönemeyer-Stadt in der Ferne – ligaweiter Tiefstwert. Dabei gab es einen Teil dieser Zähler sogar am Grünen Tisch durch das mit 2:0 gewertete Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin.

Wolfsburg St. Pauli Bei den Kiezkickern, die im Hinspiel Ende Oktober im Millerntorstadion ein 0:0-Unentschieden ergatterten und die den Vorsprung auf den Relegationsplatz heute Nachmittag auf bis zu sieben Punkte ausbauen können, stellt Coach Alexander Blessin nach der 0:2-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund zweimal um. Sinani und Afolayan verdrängen Eggestein und Saad auf die Bank.

Dortmund Augsburg In der Tabelle sind Dortmund und Augsburg Tabellennachbarn, der BVB liegt mit drei Punkten mehr vor den Gästen auf Rang zehn. Da mit Freiburg und Leipzig heute Abend zwei direkte Konkurrenten aus dem oberen Tabellendrittel aufeinandertreffen, könnten sowohl Dortmund als auch Augsburg im Rennen um das internationale Geschäft Punkte gut machen. Im Hinspiel holte der FCA einen 2:1-Heimsieg, zu harmlos hatte das Team aus dem Ruhrgebiet am 8. Spieltag agiert.

Bayern Bochum Sollte es heute wieder deutlich werden, winkt dem FC Bayern die Einstellung eines 32 Jahre alten Rekords. Die Münchner feierten zehn Bundesliga-Heimsiege in Serie, bei denen stets mindestens drei eigene Tore erzielt wurden. Elf Heimsiege mit je mindestens drei Treffern gab es in der Bundesliga lediglich mal bei den Bayern selbst im Jahr 1993 unter dem späteren Teamchef der deutschen Nationalmannschaft, Erich Ribbeck.

Kiel Stuttgart Nach dem 1:0-Auswärtssieg bei Union Berlin schöpften die Störche neue Hoffnung und durften nach einer schwierigen Saisonphase mal kollektiv durchatmen. Holstein liegt aktuell nur noch einen Punkt hinter dem Relegationsplatz. Nun soll es gegen formschwache Stuttgarter den nächsten Erfolg geben. Cheftrainer Marcel Rapp erkennt, dass im knappen Wettbewerb ums rettende Ufer alles noch drin ist: „Gefühlt hat es keine Mannschaft da unten geschafft, zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Diese Chance wollen wir beim Schopfe packen.“

Wolfsburg St. Pauli Auf Seiten der Niedersachsen, die lediglich drei ihrer bisherigen zwölf Heimspiele gewannen und die nur einen der bisherigen 15 Profivergleiche mit St. Pauli für sich entschieden (neun Unentschieden, fünf Niederlagen), hat Trainer Ralph Hasenhüttl im Vergleich zum 2:1-Auswärtserfolg beim SV Werder Bremen drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Roerslev, Dárdai (beide auf der Bank) und Wimmer (Infekt) beginnen Fischer, Gerhardt und Tomás.

Leverkusen Werder Der Gegner kommt für die angeknockte Werkself vielleicht zur richtigen Zeit. Der SV Werder ist seit Wochen in einer schweren Formkrise und verlor zuletzt sogar fünf Pflichtspiele in Serie. Statt nach Europa, schaut Werder mittlerweile wieder nach unten und steht als Tabellen-12. im Niemandsland der Tabelle. Auch Trainer Ole Werner erfährt an der ansonsten ruhigen Weser langsam mehr Gegenwind. Laut Medienberichten stoppte der SVW zuletzt sogar die Gespräche für eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Werner.

Bayern Bochum Die Bilanz spricht klar für den deutschen Rekordmeister, der in der Bundesliga erst ein einziges der 37 Heimspiele gegen den VfL Bochum verloren hat (28 Siege, acht Remis) – ein 0:2, das auf August 1991 zurück datiert. In zwei der letzten drei Heimspiele überrollten die Roten die Blau-Weißen sogar jeweils mit 7:0. Auch im Hinspiel im Ruhrgebiet feierte die Kompany-Elf einen fulminanten 5:0-Auswärtssieg.

Dortmund Augsburg Der BVB holte am vergangenen Wochenende mit dem 2:0 gegen St. Pauli erstmals zwei Auswärtssiege in Folge, musste sich am Dienstag in der Königsklasse gegen Lille aber mit einem 1:1 zufriedengeben. Zu sehr hatten die Schwarz-Gelben im zweiten Durchgang nachgelassen. Damit ist Dortmund wie der FCA seit vier Pflichtspielen ungeschlagen, bei den Augsburgern steht dabei jedoch nur ein Sieg zu Buche. Am letzten Spieltag trennte sich der Tabellenelfte vom SC Freiburg 0:0.

Wolfsburg St. Pauli Der FC St. Pauli befindet sich zehn Spieltage in einer Krise. Nachdem die Braun-Weißen mit zwei Siegen in die Rückrunde gestartet waren, zogen sie aus den jüngsten fünf Begegnungen nur noch einen Punkt, verloren viermal in Serie ohne eigenen Treffer. Bei der jüngsten 0:2-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund verkauften sie sich teuer, bewegen sich in Halbzeit durch eine intensive Herangehensweise auf Augenhöhe, doch vom schwarz-gelben Doppelpack nach der Pause erholten sie sich nicht mehr.

Kiel Stuttgart Die Störche empfangen den VfB zur besten Bundesligazeit: Ein Duell mit ungleichen Vorzeichen. Während die Kieler tief im Abstiegskampf stecken und um jeden Punkt kämpfen, haben die Gäste aus Stuttgart die europäischen Plätze weiterhin im Blick. Doch die jüngste Formkurve weicht von der Tabellensituation leicht ab. Den direkten Vergleich führen derweil die Hausherren an. Von bisher fünf direkten Duellen gewannen die Kieler drei, der VfB ging zwei Mal als Sieger vom Platz.

Bayern Bochum Der VfL Bochum musste sich nach drei Ligaspielen ohne Niederlage (ein Sieg, zwei Remis) am letzten Samstag der TSG Hoffenheim mit 0:1 geschlagen geben. Dieter Hecking verzichtet dennoch auf Wechsel und entsendet die gleiche Startformation erneut aufs Feld.

Wolfsburg St. Pauli Der VfL Wolfsburg hat keines der letzten sechs Bundesligapartien verloren und seit Jahresbeginn in neun Partien starke 16 Punkte geholt. War dem 2:1-Auswärtserfolg beim VfB Stuttgart ein enttäuschendes 1:1-Heimunentschieden gegen den VfL Bochum gefolgt, durften die Niedersachsen am letzten Wochenende in der Fremde wieder jubeln: Beim SV Werder Bremen gewannen sie dank zweier Treffer Wimmers (6., 48.) und einer starken Torhüterleistung Müllers mit 2:1 und verkürzten den Rückstand auf die internationalen Ränge auf einen Zähler.

Bayern Bochum Unter der Woche ließ der FCB in der Champions League beim 3:0-Heimsieg über Leverkusen seine Muskeln spielen. Trainer Vincent Kompany vollzieht im Vergleich zu diesem Spiel heute allerdings bei fast kompletter Rotation sage und schreibe zehn Wechsel. Nur Leon Goretzka steht erneut in der Startelf. Für den verletzten Manuel Neuer steht dabei Winterneuzugang Jonas Urbig erstmals in der Bundesliga für die Münchner zwischen den Pfosten. Dayot Upamecano und Kingsley Coman werden derweil geschont und sind heute nicht im Kader.

Leverkusen Werder Drei Tage nach der enttäuschenden 0:3-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Bayern will sich Bayer 04 Leverkusen heute mit einem Sieg in der Liga wieder neues Selbstvertrauen holen. „Die Stimmung ist besser als gestern. Wir wollen jedes Spiel Vollgas geben“, sagte Bayer-Trainer Xabi Alonso auf der Pressekonferenz am Freitag.

Bayern Bochum Während die Roten bei acht Zählern Vorsprung auf Bayer Leverkusen voll auf Kurs in Richtung Meisterschaft sind, geht es für die Gäste aus dem Ruhrgebiet weiterhin ums nackte Überleben. Die Blau-Weißen holten nur 17 Punkte, stehen allerdings mit einem Punkt Vorsprung auf Holstein Kiel auf dem Relegationsplatz. Ein Punktgewinn an der Isar wäre dementsprechend Gold wert.

Kiel Stuttgart Herzlich willkommen zur Partie zwischen Holstein Kiel und dem VfB Stuttgart am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Das Spiel im Holstein-Stadion beginnt um 15:30 Uhr.

Wolfsburg St. Pauli Ein herzliches Willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Der VfL Wolfsburg empfängt am 25. Spieltag den FC St. Pauli. Der Anstoß des Duells zwischen Autostädtern und Kiezkickern soll um 15:30 Uhr erfolgen.

Bayern Bochum Guten Tag und herzlich willkommen aus der Allianz Arena. Hier empfängt der FC Bayern München heute um 15:30 Uhr den VfL Bochum im Rahmen des 25. Spieltags der Fußball-Bundesliga.

Dortmund Augsburg Hallo und willkommen zum Spiel Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg! Die Partie findet am 25. Spieltag statt und beginnt um 15:30 Uhr im Signal Iduna Park.