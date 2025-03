Fürth Schalke 72. Joker Donkor taucht am Ende eines schnellen Angriffs der Königsblauen auf der linken Strafraumseite auf und zieht aus gut 14 Metern mit dem linken Spann ab. Loosli kommt gerade noch rechtzeitig, um den Schuss mit dem rechten Oberschenkel aufzuhalten.

Regensburg Nürnberg 78. FCN-Coach Klose erhöht nochmal das Risiko und bringt mit Emreli und Forkel zwei frische Kräfte für die Offensive. Antiste und Karafiát haben Feierabend.

Pr. Münster Braunschweig 76. Kann eine der beiden Mannschaften das Spiel noch auf ihre Seite ziehen? Volles Risiko gehen die Teams logischerweise nicht, dafür geht es um zu viel.

Fürth Schalke 71. Meyerhöfer übernimmt Astas Aufgaben auf der rechten Schiene.

Regensburg Nürnberg 77. Einwechslung bei Jahn Regensburg: Sebastian Ernst

Regensburg Nürnberg 77. Auswechslung bei Jahn Regensburg: Noah Ganaus

Regensburg Nürnberg 77. Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Dustin Forkel

Regensburg Nürnberg 77. Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Ondřej Karafiát

Regensburg Nürnberg 77. Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Mahir Emreli

Regensburg Nürnberg 77. Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Janis Antiste

Pr. Münster Braunschweig 74. Einwechslung bei Preußen Münster: David Kinsombi

Regensburg Nürnberg 76. Justvan verzieht! Der Mann des Hinspiels versucht es halbrechts von der Strafraumkante, schießt aber einen guten Meter links am Tor vorbei.

Pr. Münster Braunschweig 74. Auswechslung bei Preußen Münster: Jorrit Hendrix

Pr. Münster Braunschweig 74. Einwechslung bei Preußen Münster: Babis Makridis

Fürth Schalke 70. Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Marco Meyerhöfer

Pr. Münster Braunschweig 74. Auswechslung bei Preußen Münster: Florian Pick

Fürth Schalke 70. Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Simon Asta

Fürth Schalke 70. Asta muss behandelt werden und ist ein Kandidat für eine weitere Auswechslung beim Kleeblatt.

Pr. Münster Braunschweig 74. Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Robin Krauße

Pr. Münster Braunschweig 74. Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Max Marie

Pr. Münster Braunschweig 74. Gute Chance für Münster! Ein Freistoß aus dem linken Halbfeld segelt weit in den Braunschweiger Strafraum. Am zweiten Pfosten kommt Koulis zum Kopfball. Sein Abschluss aus vollem Lauf geht knapp drüber.

Fürth Schalke 69. Jan Siewert schickt mit John und Futkeu seine ersten beiden Joker ins Rennen. Die Torschützen Consbruch und Srbeny verabschieden sich in den vorzeitigen Feierabend.

Regensburg Nürnberg 75. Eine Viertelstunde verbleibt dem 1. FC Nürnberg noch, um mindestens noch den Ausgleich zu erzielen. Die Gäste haben jetzt wieder etwas mehr vom Spiel als der Jahn und hatten in den vergangenen Minuten bereits vielversprechende Möglichkeiten zum 2:2.

Fürth Schalke 68. Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Noel Futkeu

Fürth Schalke 68. Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Dennis Srbeny

Fürth Schalke 68. Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Marco John

Fürth Schalke 68. Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Jomaine Consbruch

Fürth Schalke 67. Klaus taucht an der halblinken Strafraumkante auf und nimmt mit dem rechten Innenrist Maß. Der für den rechten Winkel bestimmte Schuss verfehlt diesen klar.

Pr. Münster Braunschweig 71. Hoffmann fängt eine Ecke von Lorenz ab und macht dann das Spiel schnell. Philippe geht über die linke Seite, wird aber am Strafraum von Kirkeskov gestoppt. Es geht mit Abstoß für Münster weiter.

Fürth Schalke 66. Kees van Wonderen wechselt offensiv, bringt Donkor und Toptorschütze Sylla, der nach Verletzung sein Comeback feiert. Sánchez und Ba verlassen das Spielfeld.

Regensburg Nürnberg 72. Gelbe Karte für Christian Kühlwetter (Jahn Regensburg)

Der Kapitän hält Jander mit beiden Händen am Trikot fest und wird dafür richtigerweise verwarnt.

Regensburg Nürnberg 71. Klasse von Gruber! Ganaus hat nach einem Ballgewinn der Regensburger jede Menge Platz und nimmt Tempo auf. Er hat am Strafraum nur noch den FCN-Verteidiger vor sich, der den Schuss super blockt und die Situation bereinigt.

Fürth Schalke 65. Einwechslung bei FC Schalke 04: Moussa Sylla

Fürth Schalke 65. Auswechslung bei FC Schalke 04: Pape Ba

Fürth Schalke 65. Einwechslung bei FC Schalke 04: Anton Donkor

Fürth Schalke 65. Auswechslung bei FC Schalke 04: Felipe Sánchez

Pr. Münster Braunschweig 69. Eine Münsteraner Flanke von links rutscht nach rechts in den Strafraum zu Pick durch. Pick zieht mit vollem Risiko mit links ab. Sein Schuss geht weit drüber.

Fürth Schalke 65. Nach kurzer Ausführung von der linken Fahne gibt Murkin im hohen Bogen auf die tiefe rechte Außenbahn. Karaman nickt aus spitzem Winkel auf die kurze Ecke. Massimo steht im Weg und blockt mit dem Kopf.

Pr. Münster Braunschweig 68. Das Spiel kann in dieser Phase in beide Richtungen kippen. In den vergangenen Minuten waren die Braunschweiger leicht überlegen, aber auch Münster hat immer wieder gute Angriffe.

Regensburg Nürnberg 70. Nürnberg spielt sich im zweiten Durchgang nicht mehr so sauber hinten raus wie noch in der ersten Halbzeit. Immer wieder unterlaufen dem Club ungenaue Zuspiele, die dann meist beim Gegner landen.

Fürth Schalke 64. ... Seguin zirkelt den Ball per rechtem Innenrist mit viel Effet an die mittige Fünferkante. Quarshie hat das beste Timing und klärt per Kopf auf Kosten einer Ecke.

Fürth Schalke 63. Karaman wird im halbrechten Offensivbereich unweit des Strafraums durch Itter zu Fall gebracht, sodass S04 einen Freistoß in guter Flankenlage zugesprochen bekommt...

Regensburg Nürnberg 68. Wir sehen jetzt einen offenen Schlagabtausch! Der Club scheint sich vom Schock erholt zu haben und spielt jetzt wieder zielstrebig nach vorne.

Regensburg Nürnberg 66. Gruber verpasst knapp! Bei einer Ecke segelt der Ball über Freund und Feind hinweg vor den langen Pfosten. Dort kommt Gruber nicht ganz an den Ball, den er nur noch über die Linie hätte drücken müssen.

Pr. Münster Braunschweig 65. Gelbe Karte für Luca Bazzoli (Preußen Münster)

Bazzoli geht robust gegen Marie rein, um dessen Dribbling zu unterbinden. Für das Einsteigen gibt es die Gelbe Karte.

Fürth Schalke 60. Die Königsblauen werden weiterhin lautstark aus dem Gästeblock unterstützt. Sie zeigen nach einer guten Stunde eine spielerisch ordentliche Auswärtsleistung, offenbaren in der Arbeit gegen den Ball aber große Mängel.

Pr. Münster Braunschweig 64. Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Rayan Philippe

Pr. Münster Braunschweig 64. Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Richmond Tachie

Pr. Münster Braunschweig 63. Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Mohamed Dräger

Regensburg Nürnberg 65. Schleimer! Der eingewechselte FCN-Akteur schließt halblinks aus etwa elf Metern knallhart ab und zwingt Pollersbeck zu einer tollen Reaktion.

Pr. Münster Braunschweig 63. Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Marvin Rittmüller

Pr. Münster Braunschweig 63. Im direkten Gegenangriff hat Pick viel Platz und müsste eigentlich nur querlegen, er legt sich aber den Ball zu weit vorbei, wodurch ein Verteidiger dazwischenkommt.

Pr. Münster Braunschweig 62. Braunschweig im Pech! Marie bringt von links eine weite Ecke in den Strafraum. Am zweiten Pfosten kommt Nikolaou zum Kopfball. Er setzt den Abschluss gegen die Unterkante der Latte, von wo der Ball gegen den linken Pfosten fliegt und dann rausspringt.

Fürth Schalke 57. Noch können die Schalker Anhänger einigermaßen beruhigt auf die Live-Tabelle blicken: Der Vorsprung auf die Abstiegszone verringert sich nur auf neun Punkte, da es zwischen Münster und Braunschweig weiterhin 1:1 steht.

Regensburg Nürnberg 63. Einwechslung bei Jahn Regensburg: Christian Viet

Regensburg Nürnberg 63. Auswechslung bei Jahn Regensburg: Frederic Ananou

Regensburg Nürnberg 63. Mit einem Sieg würde Jahn Regensburg den Rückstand auf den Relegationsrand zum jetzigen Zeitpunkt auf fünf Zähler verkürzen.

Pr. Münster Braunschweig 60. Einwechslung bei Preußen Münster: Malik Batmaz

Pr. Münster Braunschweig 60. Auswechslung bei Preußen Münster: Hólmbert Friðjónsson

Pr. Münster Braunschweig 60. Einwechslung bei Preußen Münster: András Németh

Pr. Münster Braunschweig 60. Auswechslung bei Preußen Münster: Joshua Mees

Regensburg Nürnberg 61. Höchststrafe für Flick. Der Verteidiger wurde in der ersten Hälfte für Knoche eingewechselt, erzielte dann ein Eigentor und verlor das Kopfballduell beim 1:2. Jetzt hat Trainer Klose genug gesehen und nimmt ihn vom Feld. Dafür kommt Gruber ins Spiel. Zudem kommt Schleimer für Lubach.

Fürth Schalke 54. Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 3:1 durch Dennis Srbeny

Fürth legt den dritten Treffer nach! Im offensiven Zentrum trifft Massimos halbhohes Anspiel den gesuchten Srbeny zwar am Rücken, doch bei freier Bahn kann er ihn doch schnell auf die Reise in Richtung Gästekasten mitnehmen. Er überwindet Heekeren aus gut elf Metern mit einem präzisen Rechtsschuss.

Regensburg Nürnberg 59. Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Lukas Schleimer

Regensburg Nürnberg 59. Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Rafael Lubach

Regensburg Nürnberg 59. Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Fabio Gruber

Regensburg Nürnberg 59. Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Florian Flick

Pr. Münster Braunschweig 57. Gut gespielt von den Gästen! Nach einem Ballgewinn geht es über die linke Seite schnell. Dann spielt Di Michele Sanchez flach an die Strafraumkante auf Gómez, der etwas zu lange für die Ballverarbeitung braucht. Der folgende Abschluss fliegt dann einige Meter drüber. Da war mehr drin.

Fürth Schalke 53. Gelbe Karte für Nahuel Noll (SpVgg Greuther Fürth)

... und an deren Ende stehen Verwarnungen gegen Karaman und Noll.

Fürth Schalke 53. Gelbe Karte für Kenan Karaman (FC Schalke 04)

Bas Schubser gegen Torhüter Noll, der den Ball bereits aus der Luft geflückt hat, löst im heimischen Strafraum eine Rudelbildung aus...

Regensburg Nürnberg 58. Innerhalb von nicht einmal zehn Minuten geben die Nürnberger das Spiel aus der Hand. Damit war nach der ersten Halbzeit überhaupt nicht zu rechnen. Die Elf von Miroslav Klose kommt nicht mehr in die Zweikämpfe und hat die Spielkontrolle völlig verloren.

Fürth Schalke 52. Da war mehr drin für das Kleeblatt! Nach eigener Eroberung im königsblauen Aufbau treibt Massimo den Ball über halblinks in den Sechzehner. Anstatt freistehenden Hrgota zu bedienen, zieht er aus 14 Metern überhastet ab und schießt weit oben rechts am Ziel vorbei.

Pr. Münster Braunschweig 55. Lorenz schlägt aus dem rechten Halbfeld eine Freistoßflanke vor das Tor. Hoffmann fängt die Kugel problemlos ab, wird dann aber von Friðjónsson umgelaufen. Das war ziemlich riskant vom Stürmer, weil er bereits verwarnt ist. Er kommt ohne die zweite Gelbe Karte davon.

Fürth Schalke 51. Ba verwertet eine Freistoßflanke Seguins aus der halbrechten Offensivspur, indem er aus neun Metern per Kopf einen Aufsetzer in die linke Ecke produziert. Die Fahne des zuständigen Assistenten geht aber direkt hoch: Der Senegalese hat klar im Abseits gestanden.

Regensburg Nürnberg 55. Tooor für Jahn Regensburg, 2:1 durch Noah Ganaus

Regensburg dreht die Partie! Hottmann erläuft einen Steilpass auf der rechten Seite und flankt von der Eckfahne ins Zentrum. Dort setzt sich der Torschütze am kurzen Pfosten durch und köpft den Ball aus fünf Metern über Reichert hinweg ins Tor!

Pr. Münster Braunschweig 53. Münster spielt nach einem Ballgewinn schnell nach vorne. Von links kommt eine Hereingabe in den Strafraum auf Mees, der direkt aus zwölf Metern mit links abzieht. Sein Schuss geht deutlich drüber.

Fürth Schalke 49. Während Jan Siewert in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, schickt Kees van Wonderen mit Barkok seinen ersten freiwilligen Einwechselspieler auf den Rasen. Bachmann ist in der Kabine geblieben.

Regensburg Nürnberg 54. Kann das Tabellenschlusslicht die Partie komplett drehen? Die Mannschaft von Andreas Patz setzt den FCN weiter mit hohem Pressing früh unter Druck und ist damit erfolgreicher als im ersten Durchgang.

Pr. Münster Braunschweig 52. Gelbe Karte für Hólmbert Friðjónsson (Preußen Münster)

Friðjónsson tritt Nikolaou unbeabsichtigt mit der offenen Sohle in die Hacke. Dafür gibt es zu Recht die Gelbe Karte.

Pr. Münster Braunschweig 50. Zwei Chancen für Braunschweig! Eine Flanke von links landet zentral im Strafraum bei Gómez, der mit rechts aus zwölf Metern abzieht. Sein Schuss wird geblockt. Im Nachgang kommt Tempelmann von der Strafraumkante mit der rechten Innenseite zum Abschluss. Sein Versuch geht knapp drüber.

Fürth Schalke 46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Ronhof! Nach der in der Schlussphase kassierten Heimniederlage gegen Hannover 96 dominierte S04 die Anfangsphase, offenbarte nach der frühen Führung aber große Schwächen in der Arbeit gegen den Ball. Fürth hat es sich mit klaren Chancenvorteilen verdient, den Spielstand auf seine Seite zu ziehen. Antwortet das Kleeblatt auf die Derbypleite mit einem Dreier oder kommt Schalke nach der Pause zurück?

Fürth Schalke 46. Einwechslung bei FC Schalke 04: Aymen Barkok

Fürth Schalke 46. Auswechslung bei FC Schalke 04: Janik Bachmann

Regensburg Nürnberg 51. Reichert räumt nach einer Flanke der Hausherren Hottmann ab. Der scheint sich am Kopf verletzt zu haben, kann nach einer kurzen Behandlung aber weiterspielen.

Fürth Schalke 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Pr. Münster Braunschweig 49. Die zweite Halbzeit geht ziemlich gemächlich los. Bisher kommt noch keine Mannschaft in die Offensive.

Regensburg Nürnberg 50. Was für ein Blitzstart für den SSV. Die Gäste aus Nürnberg scheinen mit den Köpfen noch nicht wieder auf dem Feld zu sein. Regensburg spielt auch nach dem Ausgleich nach vorne und hat Oberwasser.

Pr. Münster Braunschweig 46. Die zweite Halbzeit läuft. Es geht ohne Änderungen weiter.

Regensburg Nürnberg 47. Tooor für Jahn Regensburg, 1:1 durch Florian Flick (Eigentor)

Der Jahn gleicht aus! Ananou hat auf der rechten Seite jede Menge Platz und marschiert die Linie entlang. Er bringt den Ball flach in die Mitte, wo Flick mit einer Grätsche klären will, den Ball aber unfreiwillig ins eigene Tor abfälscht.

Pr. Münster Braunschweig 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Regensburg Nürnberg 46. Weiter geht's!

Regensburg Nürnberg 46. Einwechslung bei Jahn Regensburg: Rasim Bulić

Regensburg Nürnberg 46. Auswechslung bei Jahn Regensburg: Andreas Geipl

Regensburg Nürnberg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Fürth Schalke 45. +10 Halbzeitfazit:

Die SpVgg Greuther Fürth liegt zur Pause des Zweitligaheimspiels gegen den FC Schalke 04 mit 2:1 vorne. Die Königsblauen verzeichneten in der Anfangsphase klare Ballbesitz- und Feldvorteile und gingen durch Karaman früh in Führung; der Routinier bestrafte einen Aussetzer Massimos mit einem anspruchsvollen Schuss aus spitzem Winkel in das leere Tor (9.). Das Kleeblatt glich fast im direkten Gegenzug durch den von Consbruch bedienten Massimo, der per Flugkopball netzte, aus (11.) und kamen durch Klaus, der im Sechzehner an Karius scheiterte, zu einer Großchance (17.). Die Franken waren nun sehr zielstrebig und schrammten durch einen Pfostenkopfball Itters erneut nur knapp an der Führung vorbei (24.). Die gelang wenig später durch Consbruch, der nach einem durch Seguin verursachten und durch Srbenys verschossenen Strafstoß erfolgreich abstaubte (26.). Daraufhin kehrte in den beiden Strafräumen Ruhe ein; weitere zwingende Abschlüsse blieben bei ausgeglichenen Verhältnissen aus. Bis gleich!

Fürth Schalke 45. +10 Ende 1. Halbzeit

Fürth Schalke 45. +8 In der Nachspielzeit der Nachspielzeit will es Schalke noch einmal wissen, kombiniert in diesen Minuten wieder flüssiger. Dies macht aus Gästesicht Hoffnung für die zweite Halbzeit.

Regensburg Nürnberg 45. +3 Halbzeitfazit:

Der 1. FC Nürnberg führt zur Pause verdient mit 1:0 in Regensburg. Der FCN nahm von Beginn an das Heft in die Hand und kontrollierte die Partie. Janis Antiste brachte den Club nach toller Vorarbeit des starken Jens Castrop früh in Führung. Der Jahn versuchte es immer wieder mit hohem Pressing, auf das die Nürnberger aber fast immer eine Antwort fanden. Die Elf von Miroslav Klose ließ den Ball super laufen und befreite sich auch in engsten Räumen mit feinem Kurzpassspiel. Ein bis hierhin starker Auftritt vom FCN. Gleich geht's weiter!

Fürth Schalke 45. +7 Murkin zirkelt einen Eckstoß von der rechten Fahne vor den langen Pfosten. Fürths Schlussmann Noll hat einige Spieler vor sich und kann den Ball nur mit Mühe mit der rechten Hand erreichen. Antwi-Adjei will den Ball wieder vor den Kasten befördern, bleibt aber an Klaus hängen.

Pr. Münster Braunschweig 45. +2 Halbzeitfazit

Münster und Braunschweig gehen mit einem 1:1 in die Pause. Die ersten Minuten der Partie waren wild: Die Eintracht ging nach sieben Sekunden durch Tachie in Führung, aber Preußen konnte schon in der 4. Minute durch einen Elfmeter von Lorenz wieder ausgleichen. Danach entwickelte sich ein unterhaltsames, wenn auch phasenweise etwas zerfahrenes Spiel. Beide Mannschaften agierten offensiv mutig, was immer wieder zu Kontersituationen führte. Die besseren Chancen hatten insgesamt die leicht überlegenen Hausherren. Hoffmann bewahrte Braunschweig vor einem Rückstand zur Pause.

Fürth Schalke 45. +4 Einwechslung bei FC Schalke 04: Justin Heekeren

Fürth Schalke 45. +4 Auswechslung bei FC Schalke 04: Loris Karius

Regensburg Nürnberg 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Regensburg Nürnberg 45. +3 Schöner Schuss von Lubach! Der Mittelfeldspieler zieht aus gut zwanzig Metern und halblinker Position ab und zwingt Pollersbeck zu einer sehenswerten Parade. Nach der anschließenden Ecke kommt Yılmaz zum Schuss, der aber geblockt wird.

Fürth Schalke 45. +3 Ersatzkeeper Heekeren macht sich schon zur Hereinnahme bereit. Für ihn ist es der erste Einsatz seit der 0:2-Auswärtsniederlage in Darmstadt am 23. Februar.

Pr. Münster Braunschweig 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Pr. Münster Braunschweig 45. +2 Münster hat insgesamt 57 Prozent Ballbesitz. Das zeigt, dass die Hausherren mit zunehmender Spielzeit immer mehr die Spielkontrolle übernommen haben.

Fürth Schalke 45. +2 Klaus ist im Fallen mit dem herauslaufenden Keeper Karius kollidiert. Der Schalker Torhüter hat sich dabei an der linken Wade verletzt, muss behandelt werden und wird nicht weiterspielen können.

Fürth Schalke 45. +1 War das eine Notbremse? Nach einem weiten Abschlag Nolls ist Klaus kurz vor der Strafraumkante einen Schritt schneller als Schallenberg, der ihm dann einen leichten Schubser mitgibt. Dem Unparteiischen Max Bauer reicht der Kontakt nicht für ein Foul aus.

Pr. Münster Braunschweig 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Regensburg Nürnberg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Regensburg Nürnberg 45. Jander foult Kühlwetter nahe des rechten Strafraumecks. Der Ball kommt hoch in die Mitte und ist für Reichert eine leichte Beute. Der Schlussmann pflückt den Ball souverän aus der Luft.

Fürth Schalke 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

Nach zwei langen VAR-Überprüfungen fällt der Nachschlag mit sechs Minuten üppig aus.

Pr. Münster Braunschweig 44. Gelbe Karte für Jannis Nikolaou (Eintracht Braunschweig)

Nikolaou holt Mees von den Beinen, um einen Konter zu unterbinden. Dafür gibt es Gelb.

Fürth Schalke 44. Gelbe Karte für Ron Schallenberg (FC Schalke 04)

Schallenberg bremst einen Heimkonter aus, indem er Klaus auf der halblinken Abwehrseite mit einem seitlichen Tritt zu Fall bringt. Als erster Schalker sieht er die Gelbe Karte.

Pr. Münster Braunschweig 41. Pick spielt sich durch einen Doppelpass halbrechts in den Strafraum, er kommt aber letztlich nicht zum Abschluss und der Ball geht ins Toraus.

Regensburg Nürnberg 42. Gelbe Karte für Sargis Adamyan (Jahn Regensburg)

Nachdem Lubach seinen Gegenspieler mit einem zu hohen Fuß im Gesicht trifft, gibt der Unparteiische nur ein Foulspiel und keine Gelbe Karte. Damit ist Adamyan nicht einverstanden und beschwert sich beim Schiedsrichter. Der verwarnt ihn für sein Verhalten.

Regensburg Nürnberg 42. Auffällig ist, dass Nürnberg sich immer wieder super aus den Pressing-Situationen befreit - mit technischer Stärke und gutem Kurzpassspiel.

Fürth Schalke 41. Das Siewert-Team kann damit leben, dass Schalke seine Ballbesitzanteile wieder deutlich ausbaut. Es hat seine defensiven Räume nämlich gut im Griff; nach dem Gegentor ist es für Keeper Noll nicht mehr brenzlig geworden.

Pr. Münster Braunschweig 41. Ein weiter Einwurf von der linken Seite von Lorenz sorgt für Gefahr im Braunschweiger Strafraum. Am Ende kann aber ein Verteidiger klären.

Regensburg Nürnberg 41. Gelbe Karte für Andreas Geipl (Jahn Regensburg)



Pr. Münster Braunschweig 39. Köhler bringt den fälligen Freistoß aus dem rechten Halbfeld als Flanke vor das Tor. Jaeckel kommt aus zehn Metern zum Kopfball, der Abschluss ist aber keine Herausforderung für Schenk.

Pr. Münster Braunschweig 38. Gelbe Karte für Jorrit Hendrix (Preußen Münster)

Hendrix kommt im Mittelfeld gegen Nikolaou zu spät und bekommt dafür die Gelbe Karte.

Fürth Schalke 38. Schalke bringt ein wenig Ruhe in die Partie, kann den Ball etwas länger in den eigenen Reihen halten. In den aktiven Phasen präsentiert sich der Gast auf einem höheren Niveau, als es der Zwischenstand vermuten lässt.

Regensburg Nürnberg 39. Die Gastgeber laufen häufig nur hinterher. Zu flüssig läuft der Ball auf Seiten der Nürnberger.

Pr. Münster Braunschweig 37. Braunschweig spielt einen Ecke von links kurz. Dann flankt Marie von der linken Seite auf den zweiten Pfosten, wo Nikolaou per Kopf ablegt, er findet aber keinen Mitspieler.

Pr. Münster Braunschweig 36. Das Spiel ist jetzt ein bisschen verflacht. Der Ball ist überwiegend im Mittelfeld.

Regensburg Nürnberg 36. Auch die Statistiken sprechen für den FCN. 55 Prozent Ballbesitz und vier Torabschlüsse, von denen zwei auf das Regensburger Tor gingen. Der Jahn hat bis hierhin drei Abschlüsse zu verzeichnen, die aber allesamt neben das Tor gingen.

Fürth Schalke 35. Im Vorwärtsgang findet die van-Wonderen-Auswahl nach einem vielversprechenden Beginn kaum noch statt. Die vier Offensivspieler werden so gut wie gar nicht mehr jenseits der Mittellinie in Szene gesetzt.

Regensburg Nürnberg 33. Unsicherheit von Reichert! Nach einem hohen Regensburger Ball kommt der Torhüter aus seinem Kasten, geht nach dem Luftduell gegen Ganaus aber zu Boden. Der Stürmer kann halblinks im Strafraum ins leere Tor schießen, trifft den Ball aber nicht richtig. Dann pfeift der Schiedsrichter die Szene aufgrund des Foulspiels etwas verspätet ab.

Pr. Münster Braunschweig 33. Hendrix bekommt 20 Meter halbrechts vor dem Tor den Ball. Er legt ihn sich auf links und zieht ab. Sein Schuss geht knapp rechts am Tor vorbei.

Fürth Schalke 32. Die Partie ist nun sehr hektisch und wild. Fürth hat das Momentum auf seiner Seite und traut sich den schnellen dritten Treffer vor. Die Schalker Abwehrreihe verliert zunehmend den Überblick.

Regensburg Nürnberg 31. Da braucht Castrop zu lange! Die Gäste haben einen vielversprechenden Umschaltmoment und spielen sich bis zum Regensburger Strafraum durch. Dann braucht der bisher starke Offensivakteur zu lange und der SSV Jahn kann klären.

Pr. Münster Braunschweig 30. Es ist jetzt ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften agieren weiterhin mutig.

Fürth Schalke 29. In der Live-Tabelle rücken die Franken durch die Führung auf den elften Tabellenplatz vor. Sie bauen ihren Vorsprung auf zwölf Punkte aus.

Fürth Schalke 26. Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 2:1 durch Jomaine Consbruch

... im Anschluss an eine weitere längere Überprüfung dürfen die Heimfans erneut jubeln! Karius hat den Ball noch nicht kontrolliert und ist deshalb nicht gefoult worden.

Fürth Schalke 26. ... der Schiedsrichter sieht sich die Szene in der Review-Area an...

Pr. Münster Braunschweig 27. Tempelmann hat man 20 Meter vor dem Tor ein wenig Platz, den er für einen Fernschuss nutzt. Zwei Münsteraner werfen sich dazwischen und blocken den Ball.

Regensburg Nürnberg 28. Nürnberg hat das Spiel im Griff. Immer wieder ist Castrop der Dreh- und Angelpunkt im Spiel des Clubs. Der Jahn unterlaufen im eigenen Ballbesitz zu häufig Fehler.

Pr. Münster Braunschweig 26. Die Latte rettet für Braunschweig! Ein Vertikalpass erreicht Friðjónsson zentral am Sechzehner. Er dreht auf und schießt dann aus 15 Metern mit links drauf. Sein Schuss wird abgefälscht und fliegt gegen die Latte.

Fürth Schalke 26. Elfmeter verschossen von Dennis Srbeny, SpVgg Greuther Fürth

Srbeny scheitert erst vom Punkt und dann auch im Nachschuss am jeweils herausragend parierenden Karius. Consbruch stochert in der Folge gegen den am Boden liegenden Keeper und befördert den Ball über die Linie. Der Unparteiische hat allerdings ein Foul des Ex-Bielefelders an Karius beobachtet und gibt den Treffer zunächst nicht...

Pr. Münster Braunschweig 24. Lorenz bringt einen Preußen-Freistoß aus dem rechten Halbfeld weit in den Strafraum. Ein Braunschweiger Verteidiger kann per Kopf klären.

Regensburg Nürnberg 25. Antiste! Der Torschütze erläuft einen langen Ball und visiert dann aus etwa elf Metern und halbrechter Position die kurze Ecke an. Pollersbeck pariert, dann geht aber auch die Fahne des Assistenten hoch - Abseits.

Fürth Schalke 25. Es gibt Strafstoß für Fürth! Nach Hrgotas flacher Rückgabe von links in das Sechzehnerzentrum soll Asta nach der Annahme durch einen Tritt Seguins zu Fall gebracht worden sein. Der Unparteiische Max Bauer zeigt sofort auf den Punkt.

Fürth Schalke 24. ... und der führt zu einer weiteren Großchance für Fürth! Consbruchs Ausführung senkt sich am fernen Fünfereck. Itter nickt im hohen Bogen in Richtung langer Ecke. Für den geschlagenen Keeper Karius rettet der Pfosten.

Regensburg Nürnberg 24. Verletzungsbedingter Wechsel auf Seiten der Gäste. Robin Knoche hat sich nach wenigen Minuten leicht verletzt, dann aber vorerst weitergespielt. Jetzt geht es für den Routinier doch nicht weiter. Für ihn kommt Florian Flick ins Spiel.

Regensburg Nürnberg 23. Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Florian Flick

Fürth Schalke 23. Asta erzwingt auf der tiefen rechten Außenbahn gegen den grätschenden Murkin einen Freistoß...

Regensburg Nürnberg 23. Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Robin Knoche

Pr. Münster Braunschweig 21. Köhler bringt den fälligen Freistoß als Flanke in den Sechzehner. Die Münsteraner können klären.

Pr. Münster Braunschweig 21. Braunschweig wird jetzt ein wenig dominanter. Gómez holt im rechten Halbfeld einen Freistoß raus.

Regensburg Nürnberg 21. Der Club macht das sehr ordentlich. Die Mannen von Miroslav Klose lassen den Ball gut laufen und schaffen es immer wieder, das hohe Pressing der Hausherren zu überspielen. Dann ergeben sich meist Räume für den FCN.

Fürth Schalke 21. Nach sehr passivem Beginn tragen die Franken ihren Teil zu einem kurzweiligen Zweitligaspiel bei. Schalke hat in der Arbeit gegen den Ball recht viel Mühe, kann durch steile Angriffe immer wieder recht einfach überspielt werden.

Pr. Münster Braunschweig 18. Es ist bisher ein sehr unterhaltsames Spiel, weil beide Mannschaften mit offenem Visier agieren. Es gelingt zwar nicht alles, aber durch die offensive Ausrichtung der Teams, kommt es immer wieder zu schnellen Gegenangriffen, die Gefahr bringen.

Regensburg Nürnberg 18. Kühlwetter aus der zweiten Reihe! Der 28-Jährige zieht aus etwa zwanzig Metern und halbrechter Position ab. Der Ball rauscht einen knappen Meter rechts am Pfosten vorbei.

Fürth Schalke 18. Gelbe Karte für Branimir Hrgota (SpVgg Greuther Fürth)

Der Schwede verhindert die schnelle Ausführung eines Schalker Einwurfs, indem er Seguin den Ball aus den Händen schlägt. Er handelt sich seine fünfte Gelbe Karte in der laufenden Saison ein und fehlt damit am kommenden Wochenende in Darmstadt.

Regensburg Nürnberg 16. Hottmann nimmt auf der linken Seite Fahrt auf und wird von Justvan verfolgt. Der setzt seinen Körper ein und stößt den Regensburger zur Seite. Der Unparteiische lässt überraschenderweise weiterspielen.

Pr. Münster Braunschweig 15. Herausragend pariert von Hoffmann! Eine Preußen-Flanke von der rechten Seite landet fünf Meter vor dem Tor auf dem Kopf von Friðjónsson. Hoffmann reißt den Arm hoch und wehrt den Kopfball mit einem starken Reflex ab. Dann kommt Mees aus kurzer Distanz zum Nachschuss. Auch diesen Ball pariert Hoffmann.

Fürth Schalke 17. Klaus beinahe mit dem 2:1! Nach einem langen Schlag aus der Heimhälfte verschätzt sich Schallenberg. Trotz schlechter Annahme kann dann der Ex-Hannoveraner aus halbrechten acht Metern unbedrängt in Richtung flacher linker Ecke abziehen. Karius verhindert den Einschlag mit einer starken Einlage.

Fürth Schalke 14. Im Abstiegsduell zwischen Münster und Braunschweig steht es nach zwei noch schnelleren Treffern übrigens ebenfalls 1:1. Damit liegen Fürth und Schalke wie vor dem Wochenende zehn Punkte vor der Abstiegszone.

Pr. Münster Braunschweig 13. Lorenz bringt eine Freistoßflanke von halblinks in den Sechzehner, aber die Standardsituation führt nur zu einem Braunschweiger Konter. Am Ende des Konters rutscht ein Münsteraner Verteidiger aus und grätscht dadurch aus Versehen Marie um, der sonst links in den Strafraum eingedrungen wäre. Weisbach lässt weiterlaufen - eine Fehlentscheidung.

Regensburg Nürnberg 14. Die Führung ist durchaus verdient. Der 1. FC Nürnberg war von Beginn an um Spielkontrolle bemüht und setzte sich unter anderem mit zwei Eckbällen in der gegnerischen Hälfte fest.

Fürth Schalke 11. Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 1:1 durch Roberto Massimo

... und nachträglich wird der Treffer gegeben! Die Überprüfung hat knapp zweieinhalb Minuten in Anspruch genommen, weil gleich drei mögliche Abseitsstellungen überprüft werden mussten.

Fürth Schalke 11. Massimo scheint seinen Fehler gleich wiedergutmachen zu können, indem er nach einer Consbruchs aus halbrechter Position per Flugkopfball aus sieben Metern in die linke Ecke vollendet. Wegen einer vermuteten, knappen Abseitsstellung in der Entstehung wird der Treffer zunächst nicht gegeben.

Pr. Münster Braunschweig 11. Das Spiel ist jetzt erstmals über mehrere Minuten am Stück nicht unterbrochen. Aktuell tun sich aber beide Mannschaften schwer, in die Offensive zu kommen. Es ist zerfahren.

Regensburg Nürnberg 11. Tooor für 1. FC Nürnberg, 0:1 durch Janis Antiste

Der FCN geht in Führung! Nach einem Ballgewinn schalten die Nürnberger schnell um. Castrop geht einige Meter, dringt rechts in den Strafraum ein und spielt den Ball gefühlvoll in die Mitte auf den Torschützen. Der verlängert am Fünfer klasse in die linke Ecke. Ein schöner Treffer!

Regensburg Nürnberg 10. Knoche per Kopf! Nach einer Ecke von der linken Seite kommt der Innenverteidiger am langen Pfosten zum Kopfball. Pollersbeck lenkt den Ball über die Querlatte.

Fürth Schalke 9. Tooor für FC Schalke 04, 0:1 durch Kenan Karaman

Karaman bringt S04 mit einem technisch anspruchsvollen Treffer nach vorne! Der Deutsch-Türke fängt auf der rechten Offensivseite einen ungenauen Rückpass Massimos vor Torhüter Noll ab. Aus spitzem Winkel befördert er den Ball per rechtem Innenrist im hohen Bogen in den verlassenen Kasten.

Pr. Münster Braunschweig 8. Gelbe Karte für Marvin Rittmüller (Eintracht Braunschweig)

Rittmüller schubst Lorenz um, weil er den Ball für einen Einwurf haben will. Dafür bekommt der Braunschweiger Gelb.

Regensburg Nürnberg 8. Hottmann findet mit einem langen Diagonalball Ananou am rechten Strafraumeck. Der Rechtsverteidiger nimmt den Ball an, geht zwei Schritte und schließt ab. Aber auch der Schuss verfehlt sein Ziel deutlich.

Fürth Schalke 8. Der sehr agile Antwi-Adjei taucht zweimal innerhalb einer Minute auf dem tiefen rechten Flügel auf. Seine beiden flachen Anspiele in den Sechzehner finden aber keine Abnehmer.

Pr. Münster Braunschweig 7. Braunschweig bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum, es entsteht aber keine Gefahr, weil Nikolaou ein Offensivfoul begeht.

Pr. Münster Braunschweig 6. Das Spiel lief bisher kaum. Die ersten Minuten waren komplett verrückt.

Fürth Schalke 7. Die Königsblauen sind in den ersten Momenten klar tonangebend, lassen das Heimteam bisher kaum an den Ball kommen. Trotz der jüngsten Niederlage vor der Länderspielpause präsentiert sich S04 als sehr selbstbewusst.

Regensburg Nürnberg 6. Erster Abschluss der Partie! Justvan bekommt halblinks zwölf Meter vor dem Regensburger Gehäuse den Ball und zieht ab. Der Ball segelt aber deutlich drüber.

Pr. Münster Braunschweig 4. Tooor für Preußen Münster, 1:1 durch Marc Lorenz

Preußen-Kapitän Lorenz tritt zum Strafstoß an. Er schießt den Ball halbhoch gegen den rechten Innenpfosten. Von dort geht die Kugel ins Netz. Da kann Hoffmann nichts machen.

Regensburg Nürnberg 3. Die Regensburger agieren von der ersten Sekunde an mit hohem Pressing und setzen die Nürnberger früh unter Druck. Mutige Anfangsphase vom Jahn.

Fürth Schalke 4. Der erste Abschluss gehört dem Gast! Ba legt einen Flugball aus dem Mittelfeld an der Strafraumkante per Kopf für Antwi-Adjei ab, der sich über halbrechts in den Sechzehner tankt und aus vollem Lauf und elf Metern die kurze Ecke anvisiert. Der flache Rechtsschuss trifft nur das Außennetz.

Pr. Münster Braunschweig 3. Es gibt Elfmeter für Münster! Was ist hier los? Polter will im eigenen Strafraum den Ball wegschlagen, Koulis ist aber zuerst dran, sodass Polter nur seinen Gegenspieler trifft. Das ist ein klarer Strafstoß.

Pr. Münster Braunschweig 2. Jetzt muss sich Münster erstmal sammeln. Das war ein absolutes Blitztor.

Pr. Münster Braunschweig 1. Tooor für Eintracht Braunschweig, 0:1 durch Richmond Tachie

Was ist das denn? Braunschweig geht nach sieben Sekunden in Führung! Nach dem Anstoß der Löwen kommt ein langer Schlag nach vorne. Am Strafraum leitet Polter auf Tachie weiter, der halbrechts in den Strafraum geht und dann aus sechs Metern mit rechts abzieht. Sein Schuss geht wuchtig ins lange Eck.

Pr. Münster Braunschweig 1. Spielbeginn

Regensburg Nürnberg 1. Der Ball rollt!

Regensburg Nürnberg 1. Spielbeginn

Fürth Schalke 1. Fürth gegen Schalke – Durchgang eins im Ronhof läuft!

Fürth Schalke 1. Spielbeginn

Fürth Schalke Soeben haben die 22 Akteure den Rasen betreten.

Regensburg Nürnberg Die beiden Mannschaften betreten den Rasen. In wenigen Augenblicken kann es losgehen!

Regensburg Nürnberg Das Hinspiel Ende Oktober ging in die Geschichtsbücher ein. Elf Treffer sahen die Zuschauer im Max-Morlock-Stadion beim 8:3-Sieg der Nürnberger. In dem turbulenten Spiel egalisierte Regensburg gleich zwei Mal einen Rückstand, in der zweiten Hälfte machte der FCN dann aber alles klar. Überragender Akteur war Justvan, der drei Tore und einen Assist zum Sieg beisteuerte.

Regensburg Nürnberg Die Gäste nehmen nach dem Erfolg gegen Fürth lediglich einen Wechsel in der ersten Elf vor. Jens Castrop beginnt für den angeschlagenen Stefanos Tzimas.

Regensburg Nürnberg SSV-Trainer Andreas Patz nimmt im Vergleich zur Niederlage in Düsseldorf zwei Veränderungen in der Startelf vor. Robin Ziegele und Eric Hottmann ersetzen den verletzten Louis Breunig und Christian Viet.

Fürth Schalke Bei den Gelsenkirchenern, die im nationalen Fußball-Unterhaus bisher nicht gegen das Kleeblatt gewinnen konnten (zwei Remis, drei Niederlagen) und die in der Fremde bisher nur einen Punkt weniger geholt haben (16) als daheim (17), stellt Coach Kees van Wonderen nach der 1:2-Heimpleite gegen Hannover 96 gezwungenermaßen einmal um. Sánchez ersetzt den gelbgesperrten Kamiński.

Regensburg Nürnberg Der bislang letzte Sieg der Regensburger liegt schon etwa acht Wochen zurück. Nach dem 1:0-Sieg gegen Hertha BSC Berlin setzte es für den Jahn zuletzt sechs Spiele ohne Sieg. Aus den vergangenen vier Spielen nahm der SSV nur einen Zähler mit. Vor der Länderspielpause verlor die Elf von Andreas Patz mit 0:1 in Düsseldorf.

Fürth Schalke Auf Seiten der Franken, die das Hinspiel Ende Oktober bei den Königsblauen dank der Tore Massimos (23., 39.), Michalskis (27.) und Futkeus (62.) mit 4:3 für sich entschieden und deren Defensive mit 48 Gegentoren die viertschwächste der 2. Bundesliga ist, hat Trainer Jan Siewert im Vergleich zur 0:3-Auswärtsniederlage beim 1. FC Nürnberg drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von John, Futkeu (beide auf der Bank) und Green (muskuläre Probleme) beginnen Massimo, Consbruch und Srbeny.

Regensburg Nürnberg Haben die Nürnberger noch ein Wörtchen um den Aufstieg mitzureden? Zwei Siege in Serie gab es zuletzt für die Mannschaft von Miroslav Klose. Am vergangenen Spieltag gewann der FCN mit 3:0 gegen formstarke Fürther. Ein Doppelpack von Justvan sowie ein Treffer von Tzimas besorgten den Sieg für Nürnberg.

Pr. Münster Braunschweig Wenig überraschend nimmt Daniel Scherning bei den Löwen nach der derben Niederlage gegen Berlin deutlich mehr Wechsel vor. Der Trainer tauscht gleich auf sechs Positionen: Ivanov, Bičakčić, Kaufmann, Baas, Philippe und Szabó werden durch Jaeckel, Rittmüller, Marie, Tachie, Gómez und Polter ersetzt.

Fürth Schalke Der FC Schalke 04 hat wie der heutige Gastgeber 33 Punkte auf dem Konto und befindet sich damit tabellarisch ebenfalls jenseits von Gut und Böse. Hatten die Königsblauen zuvor starke neun Punkte aus den Begegnungen mit dem Karlsruher SC (2:1), dem SV Darmstadt 98 (0:2), dem SC Preußen Münster (1:0) und Hertha BSC (2:1) gezogen, mussten sie sich unmittelbar vor dem vereinsfußballfreien Wochenende vor eigenem Publikum Hannover 96 mit 1:2 geschlagen geben. Nach Antwi-Adjeis Treffer (27.) brachte sie ein später Doppelschlag der Niedersachsen um den Lohn (87., 88.).

Pr. Münster Braunschweig Zum Personal: Sascha Hildmann nimmt bei Preußen eine Änderung im Vergleich zum Sieg in Elversberg vor. Hendrix kehrt von seiner Gelbsperre zurück. Er startet anstelle von Kinsombi im zentralen Mittelfeld.

Pr. Münster Braunschweig Die Mannschaften sind mit sehr unterschiedlichen Gefühlen in die Länderspielpause gegangen: Münster hat einen enorm wichtigen 1:0-Sieg gegen Elversberg gefeiert und dürfte heute mit breiter Brust antreten. Braunschweig hingegen verlor zu Hause mit 1:5 gegen Berlin und muss heute unbedingt ein anderes Gesicht zeigen.

Fürth Schalke Die SpVgg Greuther Fürth bewegt sich acht Partien vor dem Saisonende unter den Erwartungen, muss sich bei zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone aber immerhin wohl keine Sorgen um den Klassenerhalt mehr machen. Das Kleeblatt ist dennoch mit einem schlechten Gefühl in die jüngste Länderspiel gegangen: Nachdem es mit den Siegen gegen Eintracht Braunschweig (3:0) und bei Fortuna Düsseldorf (2:1) sowie dem Unentschieden gegen den 1. FC Magdeburg (0:0) die beste Drei-Spiele-Ausbeute der Saison schaffte, setzte es im Frankenderby beim 1. FC Nürnberg eine 0:3-Klatsche.

Regensburg Nürnberg Hallo und herzlich willkommen im Jahnstadion Regensburg zum 27. Spieltag der 2. Bundesliga und der Partie zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem 1. FC Nürnberg. Um 13:30 Uhr geht’s los.

Pr. Münster Braunschweig Münster (15.) gegen Braunschweig (17.) ist der Inbegriff eines Sechs-Punkte-Spiels. Wenn Preußen gewinnt, wächst der Abstand auf den Relegationsplatz (Ulm) und auf die Eintracht auf sechs Punkte an. Wenn Braunschweig gewinnt, sind die beiden Mannschaften plötzlich wieder punktgleich.

Fürth Schalke Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Sonntagnachmittag! Die SpVgg Greuther Fürth empfängt am 27. Spieltag den ebenfalls im grauen Tabellenmittelmaß befindlichen FC Schalke 04. Franken und Gelsenkirchener stehen sich ab 13:30 Uhr im Ronhof gegenüber.