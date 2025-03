Paderborn K'lautern 46. Auswechslung bei SC Paderborn 07: Ilyas Ansah

Paderborn K'lautern 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Elversberg Pr. Münster 46. Weiter geht's, ohne personelle Veränderungen geht es in Durchgang zwei.

Elversberg Pr. Münster 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Düsseldorf Regensburg 47. Und direkt noch einmal die Fortunen, die scheinbar frühzeitig auf die Vorentscheidung drängen wollen. Dieses Mal ist es Kownacki, der im Zentrum nicht zwingend genug attackiert wird und aus 17 Metern frei abschließen kann. Der Ball kommt aber eine Spur zu zentral aufs Tor der Oberpfälzer. Pollersbeck ist zur Stelle und begräbt das Leder sicher unter sich.

Düsseldorf Regensburg 47. Bei einem Vorstoß über links landet die flache Hereingabe bei Appelkamp, der jedoch aus zehn Metern halblinker Position den Ball nicht richtig trifft. Abstoß Regelsburg.

Düsseldorf Regensburg 46. Die Teams kehren unverändert auf den Rasen zurück. Weiter geht's mit dem zweiten Durchgang.

Düsseldorf Regensburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Paderborn K'lautern 45. +8 Halbzeitfazit:

Der SC Paderborn 07 führt zur Pause der Zweitligasamstagspartie gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 3:2. Die Ostwestfalen gingen bereits in der 2. Minute durch den von Bilbija bedienten Zehnter, der im Strafraum freistehend vollstreckte, in Führung. Nach einem Foul Bauers an Bilbijas bekamen sie dann ebenfalls zu einem frühen Zeitpunkt einen Strafstoß zugesprochen, den Obermair sicher verwandelte (8.). Für lethargisch wirkende Pfälzer wurde es noch bitterer: Bilbija verwertete eine Flanke Zehnters per Kopf; das Tor wurde nach minutenlanger VAR-Überprüfung gültig (15.). In der Folge hatten die Blau-Schwarzen die Roten Teufel weiterhin im Griff, gingen aber nicht mit aller Macht auf weitere Treffer. So erholte sich Kaiserslautern zwar und vermied weitere brenzlige Abwehrsituationen, blieb aber lange Zeit harmlos. Dennoch konnten sie spät noch bedeutend verkürzen: Zunächst durch einen Strafstoß, den Götze gegen Redondo verursachte und den Hanslik verwandelte (45.+1), und dann infolge eines Querschlägers Götze, den Ache bestrafte (45.+8). Bis gleich!

Paderborn K'lautern 45. +8 Ende 1. Halbzeit

Paderborn K'lautern 45. +8 Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 3:2 durch Ragnar Ache

Kaiserslautern stellt noch vor dem Kabinengang den Anschluss her! Eine halbohe Flanke von der linken Außenbahn des FCK will Götze am kurzen Fünfereck klären, schlägt aber über den Ball. Ache steht in seinem Rücken und vollstreckt aus sechs Metern mit dem linken Fuß in die halbrechte Ecke.

Elversberg Pr. Münster 45. +5 Halbzeitfazit:

In einer extrem chancenarmen Partie geht es mit einem torlosen Remis in die Pause. Die SVE mit deutlich mehr Ballbesitz und den besseren Torannäherungen, wirkliche Großchancen waren für die Gastgeber aber nicht dabei. Lediglich Damar setzte einen guten Abschluss nur ans Außennetz. Münster macht es gut, steht defensiv sicher und sorgt mit offensiven Vorstößen für Entlastung. Wirklich gefährlich vor dem Tor aber wurden sie ebenfalls nicht und so prägen intensive Zweikämpfe bisher das Spiel.

Paderborn K'lautern 45. +7 Die Anfang-Truppe ist nach ihrem Premierentor entschlossener unterwegs, attackiert den Paderborner Aufbau mit viel mehr Konsequenz. In dieser langen Nachspielzeit bewegt sie sich erstmals auf Augenhöhe mit dem SCP.

Elversberg Pr. Münster 45. +5 Ende 1. Halbzeit

Düsseldorf Regensburg 45. +3 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt Düsseldorf mit 1:0 gegen Regensburg, was angesichts der letzten zehn Minuten auch absolut verdient ist, als die Flingeraner genug hochkarätige Chancen hatten, um sogar zwei Treffer zu erzielen. Dabei fand der abstiegsbedrohte Jahn zunächst gut in die Partie hinein, hielt mit mutigem Angriffspressing voll dagegen und erarbeitete sich auch selbst mehrere Abschlüsse. Ein ums andere Mal mangelte es jedoch dem letzten Ball an der nötigen Präzision, ehe sich Pollersbeck dann bei einer Ecke verschätzte, was in den Führungstreffer der Fortunen mündete. Für die insgesamt etwas passiveren Oberpfälzer dürfte es gegen einen Gegner, der nun keine Eile mehr hat, jetzt umso schwerer werden.

Paderborn K'lautern 45. +5 Können die Blau-Schwarzen nach dem unerwarteten Gästetor einfach wieder einen Gang hochschalten? Seit der 15. Minute ist ihnen kein Abschluss mehr gelungen.

Paderborn K'lautern 45. +3 Castaneda ist Opfer eines harten, aber nicht mit einer Karte bestraften Einsatzes Redondos geworden. Er muss auf dem Rasen behandelt werden.

Düsseldorf Regensburg 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Düsseldorf Regensburg 45. +2 Gavory bringt den Ball von links flach in die Box, wo Kownacki den Ball geistesgegenwärtig für den völlig freien Vermeij ablegt, der aus elf Metern nun freie Schussbahn hätte, jedoch so überrascht von der Idee von Kownacki ist, dass er bei der Ballannahme patzt und das Leder verstolpert.

Elversberg Pr. Münster 45. +1 Stolze vier Minuten gibt es oben drauf, was aber aufgrund der Verletzungsunterbrechungen in Ordnung geht.

Düsseldorf Regensburg 45. +1 Zwei Minuten gibt es im ersten Durchgang noch on top.

Paderborn K'lautern 45. +1 Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 3:1 durch Daniel Hanslik

Hanslik lässt Kaiserslautern hoffen! Der Deutsch-Pole schickt SCP-Schlussmann Riemann aus seiner Sicht nach rechts und befördert den Ball dann mit dem linken Innenrist in die flache linke Ecke.

Elversberg Pr. Münster 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Düsseldorf Regensburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Düsseldorf Regensburg 45. Dicke Chance Düsseldorf! Die Flingeraner setzen noch einmal nach und Vermeij nimmt über links Gavory mit, der aus zehn Metern mit links Maß aufs kurze Eck nimmt, wo er den Ball unter die Latte nageln will. Pollersbeck ist da und klärt mit einem starken Reflex zur Ecke, die dieses Mal nichts weiter einbringt.

Paderborn K'lautern 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 8

Wegen der beiden sehr langen VAR-Überprüfungen fällt die Nachspielzeit sehr üppig aus.

Paderborn K'lautern 45. Es gibt Strafstoß für Kaiserslautern! Der auf die rechte Strafraumseite geschickte Redondo spielt den Ball flach zurück in Richtung Elfmeterpunkt, ehe er durch den grätschenden Götze getroffen wird.

Elversberg Pr. Münster 43. Glücklicherweise aber geht es bei beiden Spielern weiter, die SVE wieder komplett.

Elversberg Pr. Münster 41. Robin Fellhauer und Elias Baum müssen auf dem Rasen behandelt werden, wobei es bei Baum deutlich schlimmer aussieht. Der Leihspieler von Eintracht Frankfurt ist bei einer Landung unglücklich mit dem Knie weggeknickt.

Düsseldorf Regensburg 42. Auf der anderen Seite tankt sich Suhonen nach Doppelpass mit Adamyan links in den Düsseldorfer Strafraum hinein, verfehlt aus spitzem Winkel allerdings das Tor der Fortunen.

Paderborn K'lautern 42. Kaiserslautern baut seine Ballbesitzphasen deutlich aus, holt sich dadurch Sicherheit. Der Gast steigert zwar auch seine Präsenz im letzten Felddrittel, setzt die heimische Defensivabteilung aber nicht ernsthaft unter Druck.

Düsseldorf Regensburg 41. Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch Matthias Zimmermann

Beim fälligen Eckstoß schlagen die Hausherren zu und gehen mit 1:0 in Führung. Pollersbeck kommt aus dem Kasten raus und verschätzt sich deutlich. Zwar kann er das Leder mit den Fingerspitzen noch so ablenken, dass Vermeij nicht direkt einköpfen kann, allerdings wischt er den Ball direkt vor die Füße von Zimmermann, der nur noch eine Lücke zwischen zwei Verteidigern finden muss, um den Ball im leeren Tor unterzubringen. Das gelingt ihm mit einem strammen Sschuss aus zehn Metern.

Düsseldorf Regensburg 40. Die Oberpfälzer sind weit aufgerückt und F95 kann einen Konter zum Laufen bringen. Kownacki ist im Zwei-gegen-Zwei durch, aber mit einem perfekt getimten Tackling trennt Breunig ihn in allerletzter Sekunde vom Ball und klärt zur Ecke.

Elversberg Pr. Münster 38. Muhammed Damar übernimmt den fälligen Freistoß aus 19 Metern von halblinks. Die Kugel fliegt zwar über die Mauer, landet aber viel zu zentral genau in den Armen von Schenk.

Düsseldorf Regensburg 38. Dicke Chance für Düsseldorf! Vermeij schickt Iyoha über rechts in die Tiefe, dessen Hereingabe in die Box von Appelkamp verpasst wird. Viet klärt dahinter jedoch per Kopf völlig fahrig in die Mitte des Strafraums, wo Kownacki nicht lange fackelt und sofort abschließt. Der Rechtsschuss aus zwölf Metern verfehlt das linke Ecke jedoch um wenige Zentimeter. Glück für den Jahn!

Paderborn K'lautern 39. Ache mit der gefährlichsten Szene des FCK! In den Nachwehen einer Freistoßflanke stochert Hanslik den Ball zum Angreifer auf die linke Strafraumseite. Der nimmt aus 13 Metern mit dem rechten Innenrist Maß, bleibt aber an Abwehrmann Götze hängen.

Elversberg Pr. Münster 38. Gelbe Karte für Dominik Schad (Preußen Münster)

Schad legt Neubauer mit einem Rempler nahe des Sechzehners, die gelbe Karte ist eine harte Entscheidung.

Paderborn K'lautern 36. Gelbe Karte für Ilyas Ansah (SC Paderborn 07)

Ansah bringt Redondo unweit der Mittellinie unsanft zu Fall und handelt sich die erste Gelbe Karte der Partie ein. Es ist seine vierte in der laufenden Saison.

Paderborn K'lautern 35. Im Falle eines Sieges müssten die Ostwestfalen den zweiten Tabellenplatz übrigens nur dann wieder hergeben, sollte Köln am Abend Darmstadt schlagen. Bei einem Unentschieden wären sie punktgleich mit den Geißböcken und blieben wegen des besseren Torverhältnisses vor ihnen.

Düsseldorf Regensburg 35. Iyoha schleudert einen Einwurf von rechts hoch in den Strafraum der Rothosen, wo Vermeij per Kopf auf Kownacki verlängert, dessen Rechtsschuss aus 14 Metern gefährlich aufsetzt, jedoch nicht genug Druck hat. Pollersbeck springt rechtzeitig ab und pflückt den Ball sicher aus dem linken Eck.

Elversberg Pr. Münster 34. Erster Eckstoß für die Gäste. Pick führt den Eckball kurz aus auf Lorenz, der am langen Pfosten den Kopf von Koulis findet. Sein Kopfball aus sechs Metern aber landet auf dem Tordach.

Paderborn K'lautern 33. Im Vorwärtsgang erlauben sich die Hausherren eine kleine Auszeit, kommen nicht mehr so zielstrebig daher. Zu den bisherigen drei Abschlüssen, die alle drei den Weg ins Netz gefunden haben, kommen noch keine weiteren hinzu.

Düsseldorf Regensburg 32. Iyoha wird am rechten Strafraumeck angespielt, hat allerdings gleich drei Gegenspieler vor sich. Dennoch legt er sich den Ball in einer fließenden Bewegung auf links und nimmt dann direkt Maß aufs lange Eck. Der Ball kommt nicht schlecht, verfehlt das Regensburger Tor aber um eine Haaresbreite.

Elversberg Pr. Münster 31. Gelbe Karte für Mikkel Kirkeskov (Preußen Münster)

Kirkeskov sieht für ein zu hartes Einsteigen im Mittelkreis gegen Petkov die erste Karte der Partie.

Elversberg Pr. Münster 29. Die Saarländer suchen die Lücken, Schenk ist bei einer Flanke von rechts von Baum mit einer Hand zur Stelle und befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Die SVE zwar mittlerweile bei fast 65% Ballbesitz aber ohne klare Torchancen.

Paderborn K'lautern 30. Kaloč produziert von der linken Außenbahn einen Flugball, der für das Strafraumzentrum bestimmt ist. Der bislang beschäftigungslose Paderborner Torhüter Riemann hat sich rechtzeitig nach vorne bewegt und pflückt den Ball vor Ache aus der Luft.

Düsseldorf Regensburg 29. Gelbe Karte für Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf)

Adamyan nimmt im Zentrum Fahrt auf und wird von hinten von Kownacki gelegt, der sich damit die erste Gelbe Karte der Partie verdient.

Düsseldorf Regensburg 28. Bei einer hohen Hereingabe von links verpasst Suhonen knapp. Dahinter fällt die Kugel aber Heyer genau auf den Fuß, der diese nicht kontrollieren hat und Glück hat, dass das kein Regensburger Spieler ausnutzen kann.

Paderborn K'lautern 27. Kleinhansl bewirbt sich auf der linken Abwehrseite für eine erste Gelbe Karte, indem er Ansah ohne echte Chance auf den Ball niederstreckt. Dieses Frustfoul bleibt aber ohne persönliche Strafe.

Düsseldorf Regensburg 25. Die bislang beste Chance der Partie hat jetzt Ganaus, der sich den Ball im Sechzehner auf rechts legt, den strammen Schuss aber knapp am langen Eck vorbei setzt. Abstoß Düsseldorf.

Elversberg Pr. Münster 25. Einige Fouls hemmen nun den Spielfluss, Großchancen bleiben auf beiden Seiten Mangelware. Auch ein Freistoß für die SVE sorgt für keinerlei Gefahr für den Kasten von Johannes Schenk.

Paderborn K'lautern 24. Die Anfang-Auswahl bringt zaghafte Vorstoßversuche auf den Rasen, schafft es aber weiterhin nicht in den heimischen Sechzehner. Sie hat es auch zu diesem Zeitpunkt mit einem sehr bissigen SCP zu tun, der kaum freie Räume anbietet.

Elversberg Pr. Münster 22. Die SVE erhöht nun mehr und mehr den Druck, Münster leistet sich einige Unkonzentriertheiten und kann nur noch selten für Entlastung sorgen.

Paderborn K'lautern 21. Den Blau-Schwarzen gelang der bis heute deutlichste Triumph dieser Spielzeit Anfang Oktober, als sie vor eigenem Publikum den SSV Jahn Regensburg mit 3:0 schlugen.

Düsseldorf Regensburg 24. Die Ballbesitzphasen der Flingeraner werden zwar länger, aber das Gegenpressing der Rothosen funktioniert bislang hervorragend. Immer wieder kommt die Jahnelf zu wichtigen Balleroberungen oder zwingt die Fortuna zu Rück- und Querpässen.

Düsseldorf Regensburg 21. Noah Ganaus hat Platz auf dem rechten Flügel, aber seine flache Hereingabe in den Rückraum landet im Rücken von Anssi Suhonen, der sich dann auch noch ein Offensivfoul leistet. Der Jahn ist zwar bemüht, lässt seine offensiven Defizite aber immer wieder erkennen.

Paderborn K'lautern 18. Kaiserslauterns höchste Saisonniederlage ist bisher ein 1:5 Mitte Dezember beim SV Darmstadt 98. Hier und heute wird es wohl nur noch darum gehen, eine echte Klatsche zu verhindern.

Elversberg Pr. Münster 19. Fisnik Asllani wirbelt im Sechzehner und bedient dann von links mit einem Flachpass in der Mitte Sahin, der die Kugel aber nicht aufs Tor bekommt.

Paderborn K'lautern 15. Tooor für SC Paderborn 07, 3:0 durch Filip Bilbija

Der Schiedsrichter gibt den Treffer: Der SCP ist durch Bilbijas siebtes Saisontor auf dem Weg zu einem Kantersieg! In Zusammenarbeit mit dem VAR hat Wolfang Haslberger mehr als vier Minuten benötigt, um eine Entscheidung zu treffen.

Paderborn K'lautern 15. ... Bilbija hat wohl nicht im Abseits gestanden, aber Ansah, der zuvor einen Kopfball verpasst hat. Für Wolfang Haslberger, der erneut in der Review-Area steht, stellt sich die Frage, ob Ansah aktiv geworden ist.

Elversberg Pr. Münster 17. Beinahe das 1:0! Muhammed Damar wird nach einem Fehlpass von Koulis steil geschickt und bringt den Ball von rechts aus dem Sechzehner aus 14 Metern auch am herausstürzenden Schenk vorbei. Die Kugel aber geht nur ans Außennetz.

Düsseldorf Regensburg 18. Und noch einmal Iyoha, der es nun kurzerhand einfach mal selbst probiert. Der Linksschuss aus 23 Metern kommt nicht ungefährlich aufs rechte untere Eck, hat aber zu wenig Wucht. Pollersbeck ist rechtzeitig unten und pariert sicher.

Düsseldorf Regensburg 17. Regensburg läuft nun selbst in einen Konter, den die Flingeraner aber viel zu fahrig ausspielen, weil Iyoha, der nach starkem Diagonalball auf dem rechten Flügel frei auftaucht, die flache Hereingabe in die Box in den Rücken aller Mitspieler spielt.

Elversberg Pr. Münster 16. Der Ball ist im Netz der Elversberger, zuvor hatte aber Schiedsrichter Michael Bacher auf Stürmerfoul entschieden, eine richtige Entscheidung.

Paderborn K'lautern 15. Die Blau-Schwarzen lassen das Netz des Gästekastens zum dritten Mal zappeln; Bilbija hat eine Flanke Zehnters vom rechten Flügel per Stirn aus acht Metern in die halbhohe rechte Ecke befördert. Der zuständige Assistent hat aber eine Abseitsstellung erkannt, aber die Entscheidung ist knapp...

Elversberg Pr. Münster 15. Immer wieder blitzt die spielerische Klasse der Gastgeber auf, noch aber schaffen es die Westfalen die Räume eng zu halten und selbst für Entlastung zu sorgen.

Düsseldorf Regensburg 14. Gute Chance für die Oberpfälzer! Anssi Suhonen findet mit einem starken Chip in Richtung zweiter Pfosten den sträflich freien Sargis Adamyan, der es aus fünf Metern und leicht spitzem Winkel mit einer Direktabnahme probiert, die er jedoch nur ans Außennetz setzt. Abstoß Düsseldorf.

Paderborn K'lautern 14. Das Kwasniok-Team attackiert den gegnerischen Aufbau auch infolge der beiden frühen Treffer, ist bisher kaum in der eigenen Hälfte gefordert. Es trifft auf einen verunsicherten Gast, der sich viele ungenaue Pässe erlaubt.

Elversberg Pr. Münster 12. David Kinsombi lässt sich auf rechts nicht abschütteln und setzt sich gegen zwei Gegenspieler durch. Seine Flanke in die Mitte ist dann nicht so schlecht, Elversberg aber kann per Kopf klären.

Düsseldorf Regensburg 11. Iyoha und Zimmermann kombinieren sich erstmals gefährlich nach vorne und Zimmermann ist es, der dann aus 18 Metern halbrechter Position einfach mal satt abzieht. Der Ball kommt zentral aufs Regensburger Tor, setzt aber unangenehm auf. Pollersbeck ist dennoch rechtzeitig unten und packt sicher zu.

Paderborn K'lautern 11. Schlechter hätten die Roten Teufel natürlich nicht in dieses Spitzenspiel starten können. In der Live-Tabelle werden sie vom heutigen Gastgeber überholt und rutschen auf den vierten Rang ab. Paderborn ist aktuell Zweiter.

Elversberg Pr. Münster 9. Die Gäste verstecken sich hier in den ersten Minuten keinesfalls und pressen hoch, was die SVE immer wieder vor Probleme stellt. Insgesamt mehr Ballbesitz haben aber die Gastgeber.

Elversberg Pr. Münster 7. Joshua Mees mit einer starken Balleroberung im Mittelfeld. Der Sechser zieht dann in Richtung Tor, sein Abschluss aus 22 Metern aber geht einen guten Meter am linken Pfosten vorbei.

Paderborn K'lautern 8. Tooor für SC Paderborn 07, 2:0 durch Raphael Obermair

Paderborn führt früh mit 2:0! Schütze Obermair verzögert seinen Anlauf leicht. Nachdem sich FCK-Schlussmann Krahl aus Sicht des Paderborners für die rechte Ecke entschieden hat, vollendet Obermair halbhoch und mittig in die Maschen.

Düsseldorf Regensburg 8. Der Jahn macht das in der Anfangsphase mehr als ordentlich. Regensburg erobert im Angriffspressing einen Ball nach dem nächsten und lässt den Fortunen kaum die Chance, sich mal spielerisch zu lösen. Lediglich der erste gefährliche Abschluss lässt noch auf sich warten.

Paderborn K'lautern 7. ... und es gibt Strafstoß für Paderborn! Der Referee erkennt auf den Bildern nicht nur einen Kontakt Bauers gegen Bilbija, sondern auch, dass der SCP-Akteur vor dem Abwehrspieler am Ball gewesen ist.

Paderborn K'lautern 6. Der Unparteiische Wolfang Haslberger wird nun doch wegen der vorherigen Szene vom VAR in die Review-Area gerufen...

Düsseldorf Regensburg 5. Kühlwetter schlägt den Ball vom rechten Flügel aus hoch ins vordere Zentrum. Zwei Meter vor dem eigenen Strafraum muss Kastenmeier gegen Adamyan ins Luftduell gehen, behält aber die Oberhand und klärt per Kopf. Knapp.

Elversberg Pr. Münster 5. Erster Abschluss der Partie. Asllani setzt mit der Hacke in der Zentrale fein Damar in Szene. Sein Abschluss aber wird noch abgefälscht und ist kein Problem für Schenk.

Paderborn K'lautern 4. Nach Ansahs Querpass vom linken Flügel geht Bilbija im Strafraumzentrum zum Ball, wird aber noch rechtzeitig durch Bauer gestoppt. Der Paderborner mit der sieben auf dem Rücken will elfmeterwürdig zu Fall gebracht worden sein, doch diese Ansicht teilt der Schiedsrichter Wolfgang Haslberger nicht.

Düsseldorf Regensburg 3. Noah Ganaus gelingt im Zentrum eine Balleroberung, woraufhin er auf dem rechten Flügel Fahrt aufnimmt. Letztlich bringt er mit einem flachen Rechtsschuss eine Mischung aus Torschuss und Flanke in die Düsseldorfer Box. Für einen Mitspieler ist der Ball aber zu steil, der das lange Eck wiederum auch deutlich verfehlt. Abstoß Düsseldorf.

Elversberg Pr. Münster 3. Beide Teams mit den ersten Offensivvorstößen, die aber jeweils in einem Stürmerfoul münden.

Paderborn K'lautern 2. Tooor für SC Paderborn 07, 1:0 durch Aaron Zehnter

Paderborn jubelt nach 62 Sekunden! Infolge einer hohen Verlagerung auf die rechte Außenbahn schlägt Bilbija den Ball im hohen Bogen auf die linke Strafraumseite. Der unbewachte Zehnter kann den Ball ohne Druck annehmen, ehe er ihn aus 13 Metern mit dem linken Spann in der flachen rechten Ecke versenkt.

Elversberg Pr. Münster 1. Der Ball rollt, die Gäste haben angestoßen!

Elversberg Pr. Münster 1. Spielbeginn

Düsseldorf Regensburg 1. Anpfiff in der Merkur Spiel-Arena. Die Hausherren spielen ganz in Rot, die Gäste aus der Oberpfalz sind in Weiß gekleidet. Los geht's.

Düsseldorf Regensburg 1. Spielbeginn

Paderborn K'lautern 1. Paderborn gegen Kaiserslautern – die ersten 45 Minuten des Zweitligasamstags laufen!

Paderborn K'lautern 1. Spielbeginn

Paderborn K'lautern Soeben haben die 22 Spieler den Rasen betreten.

Elversberg Pr. Münster Die Teams kommen auf den Rasen in der Ursapharm Arena an der Kaiserlinde in Elversberg. Schiedsrichter Michael Bacher nimmt die Seitenwahl vor. Gleich geht es hier los!

Elversberg Pr. Münster Die Gastgeber nehmen im Vergleich zum 1:1 beim 1. FC Kaiserslautern vergangenen Woche zum dritten Mal in Folge keine Änderung in ihrer Startelf vor. Anders als beim 1:1 im Hinspiel zwischen Münster und Elversberg, wo der Kapitän der SVE spät zum Ausgleich traf, setzen die Saarländer heute nicht auf ein 442, sondern auf das zuletzt bewährte 4231-System.

Düsseldorf Regensburg Die Bilanz spricht klar für Fortuna Düsseldorf. Die Flingeraner setzten sich nicht nur bereits im Hinspiel in der Oberpfalz mit 3:0 durch, sondern gewannen die letzten vier Pflichtspiele gegen den Jahn bei 11:0-Toren allesamt ohne Gegentor. Überhaupt ging bis dato erst ein einziges der zwölf Aufeinandertreffen beider Teams an die Rothosen (vier Remis, sieben Niederlagen).

Elversberg Pr. Münster Zum Personal auf dem Rasen: Bei Münster gab es in den letzten Tagen eine Krankheitswelle, weshalb Lukas Frenkert im Kader fehlt. Zurück nach Erkrankung kehren Mees und Kirkeskov , dafür müssen Preißinger und ter Horst auf die Bank weichen. Der gelbgesperrte Sechser Hendrix wird vom zuletzt ebenfalls erkrankten Bazzoli ersetzt.

Düsseldorf Regensburg Ob Jahn Regensburg Profit aus der defensiven Anfälligkeit der Flingeraner schlagen kann, sei aber mal dahingestellt. Kein anderes Team blieb an den ersten 25 Spieltagen im Unterhaus des deutschen Fußballs dermaßen häufig ohne eigenen Torerfolg wie die Oberpfälzer (schon 16 Mal). Das gab es in der eingleisigen 2. Liga zuvor erst ein einziges Mal – bei Eintracht Braunschweig in 2006/07 (ebenfalls torlos in 16 der ersten 25 Ligaspiele).

Elversberg Pr. Münster Münster hingegen konnte in der vergangenen sechs Partien lediglich einmal punkten, allerdings dreifach. Zudem waren viele der Niederlagen extrem knapp und unglücklich, wie vergangene Woche bei der 0:1-Heimniederlage gegen Nürnberg. Trainer Hildmann betonte im Vorfeld der Partie die fußballerische Qualität von Elversberg und zog aus der Niederlage vom letzten Wochenende einiges Positives: „Nürnberg hatte auch viel fußballerische Qualität, da haben wir es geschafft, sie nicht so zur Entfaltung kommen zu lassen. Das müssen wir jetzt wieder schaffen." „Unsere Aussprache nach dem Spiel war gut, denn die Leistung stimmte.“

Paderborn K'lautern Bei den Pfälzern, die das Hinspiel Mitte Oktober im Fritz-Walter-Stadion dank der Treffer Aches (30.), Sirchs (87.) und Ritters (90.) mit 3:0 für sich entschieden und die drei der letzten vier Gastspiele beim SCP gewannen, stellt Coach Markus Anfang nach dem 1:1-Heimremis gegen die SV 07 Elversberg gezwungenermaßen einmal um. Redondo ersetzt den gelbgesperrten Ex-Paderborner Ritter.

Düsseldorf Regensburg Obwohl es seit geraumer Zeit nicht mehr rund läuft für die Flingeraner, die nur noch auf Rang neun stehen, fehlen auf den Relegationsplatz nur fünf Zähler. Startet F95 noch einmal eine Serie, könnte in der sehr engen 2. Bundesliga womöglich noch etwas gehen. Dazu muss allerdings in erster Linie die defensive Stabilität wiederhergestellt werden. In zehn aufeinanderfolgenden Zweitliga-Partien behielten die Fortunen inzwischen keine Weiße Weste mehr. In der Rückrunde hat sogar kein anderer Zweitligist noch mehr Gegentore kassiert als Düsseldorf (15).

Paderborn K'lautern Auf Seiten der Ostwestfalen, deren Defensive mit 29 Gegentoren die beste der aktuellen Top-sechs-Teams ist und die im Falle eines dreifachen Punktgewinns jedenfalls bis zum Abend auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken würden, hat Trainer Łukasz Kwasniok im Vergleich zum 0:0-Auswärtsunentschieden beim SSV Jahn Regensburg zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Scheller (Gelbsperre) und Terho (Bank) beginnen Curda und Ens.

Elversberg Pr. Münster Seit sechs Spielen ist die SVE ungeschlagen und möchte diese Serie heute fortführen. Trainer Horst Steffen sieht in Münster trotz der Tabellensituation einen Gegner, der „eine gute Spielanlage“ hat und „in der bisherigen Saison insgesamt nur vier Großchancen weniger als wir kreiert hat. Das ist auch bezeichnend und zeigt, dass sie nach vorne Qualität haben."

Paderborn K'lautern Der 1. FC Kaiserslautern ist am vergangenen Wochenende vom zweiten auf den dritten Tabellenplatz abgerutscht. Nachdem die Roten Teufel auf die 0:3-Auswärtspleite beim Hamburger SV mit einem 3:0-Heimsieg gegen den SSV Jahn Regensburg geantwortet hatten, reichte es im jüngsten Heimspiel gegen die SV 07 Elversberg trotz guter Leistung nur zu einem 1:1-Unentschieden. Nach Aches Führungstor kurz vor der Pause (41.) verpassten sie es, nachzulegen, und kassierten in der 75. Minute den Ausgleich.

Düsseldorf Regensburg Während auswärts nur Magdeburg (29) und Köln (23) noch mehr Punkte holten als Düsseldorf (22), lief es vor heimischer Kulisse nicht allzu rund für die Fortunen. Nach drei Zweitliga-Heimspielen in Folge ohne Niederlage (zwei Siege, ein Remis) gab es beim jüngsten 1:2 gegen Greuther Fürth nicht nur die erste Heimniederlage im Jahr 2025, sondern auch die bereits fünfte Heimpleite in der Saison 2024/25. Das ist schon jetzt eine Niederlage mehr als in der gesamten Vorsaison (vier).

Elversberg Pr. Münster Während die SVE sogar noch ein Wörtchen im Kampf um die Aufstiegsränge mitredet, geht es bei den Preußen aus Münster lediglich darum, die Klasse zu halten. Aktuell steht das Team aus Westfalen auf Tabellenplatz 15, punktgleich mit den auf dem Relegationsplatz stehenden Braunschweigern. Elversberg hingegen steht auf Platz sieben und hat lediglich vier Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz

Paderborn K'lautern Seitdem der SC Paderborn 07 im Dezember innerhalb von zwei Spieltagen von der Tabellenführung auf Rang sechs abgerutscht ist, konnte er nicht mehr einen der drei Topplätze des nationalen Fußball-Unterhauses belegen. Die aktuell seit fünf Begegnungen ungeschlagenen Blau-Schwarzen kamen infolge des überzeugenden Heimauftritts gegen den Hamburger SV (2:0) nicht über ein torloses Unentschieden bei Schlusslicht SSV Jahn Regensburg hinaus und verpassten dadurch den Sprung auf den zweiten Platz.

Düsseldorf Regensburg Regensburg punktete am vergangenen Sonntag vor heimischer Kulisse gegen den SC Paderborn (0:0). Coach Andreas Patz wechselt im Vergleich zu dieser Partie auf zwei Positionen: Für Eric Hottmann und Sebastian Ernst (beide Bank) starten Anssi Suhonen und Noah Ganaus.

Düsseldorf Regensburg Schauen wir uns zunächst an, wie es beide Teams heute personell angehen. Bei den Flingeranern gibt es nach dem jüngsten 1:4 beim Hamburger SV drei Veränderungen an der Startelf: Daniel Thioune lässt Vincent Vermeij, Shinta Appelkamp und Emmanuel Iyoha für Dženan Pejčinović (Bank), Jamil Siebert (Gelbsperre) und Moritz Kwarteng (Bänderverletzung) von Anfang an spielen.

Paderborn K'lautern Ein herzliches Willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Samstagnachmittag! Der SC Paderborn 07 empfängt am 26. Spieltag den 1. FC Kaiserslautern. Ostwestfalen und Pfälzer stehen sich ab 13 Uhr auf dem Rasen der Home-Deluxe-Arena gegenüber.

Elversberg Pr. Münster Hallo und herzlich willkommen zum 26. Spieltag in der 2. Bundesliga mit dem Duell zwischen der SV 07 Elversberg und Preußen Münster. Anstoß bei dieser Partie ist um 13:00!

Düsseldorf Regensburg Die Fortuna hat zuletzt wieder zwei Ligaspiele in Folge verloren, empfängt nun aber das abgeschlagene Schlusslicht. Der Jahn holte nur 16 von 75 möglichen Punkten und hat bereits sieben Zähler Rückstand zum rettenden Ufer. Auswärts blieb Regensburg in zwölf Zweitliga-Gastspielen in 2024/25 gänzlich sieglos (ein Remis, elf Niederlagen) und schoss gerade einmal sieben Tore in der Ferne.