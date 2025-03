Magdeburg Hamburg 11. In der Live-Tabelle stehen die Rothosen nun bei 48 Punkten. Sie bauen ihren Vorsprung auf den Relegationsplatz, aktuell vom morgen in Paderborn geforderten 1. FC Kaiserslautern belegt, auf fünf Zähler aus.

Schalke Hannover 9. Für die beiden Akteure gab es schnell ein paar Snacks und etwas zu trinken und schon rollt der Ball wieder.

Schalke Hannover 8. Die Partie ist unterbrochen damit Mehmet-Can Aydın und Pape Ba, die den Ramadan feiern, pünktlich zum Sonnenuntergang etwas essen können.

Magdeburg Hamburg 9. Tooor für Hamburger SV, 0:1 durch Ransford Königsdörffer

Hamburg belohnt sich für den dominanten Auftakt! Reis spitzelt Gnaka den Ball im Heimaufbau vom Fuß, woraufhin die Gäste blitzschnell im Sechzehner ankommen. Nachdem Königsdörffer einen Abschluss zunächst verpasst hat, bekommt er nach einem unglücklichen Klärungsversuch Gnakas die zweite Chance und jagt den Ball aus halbrechten zehn Metern unter die Latte.

Magdeburg Hamburg 8. Die Gäste sind in der Anfangsphase klar das durchschlagskräftigere Team, schaffen es beinahe mit jedem Vorstoßversuch in den Sechzehner. Zum Topstart fehlt nur noch der Treffer.

Schalke Hannover 6. Hannover beginnt mit der neu zusammengewürfelten Elf recht passiv und überlässt den Gelsenkirchenern erstmal den Ball. Im klassischen 4-4-2 verteidigen sie in der eigenen Hälfte und schauen erstmal was die Königsblauen so zu bieten haben.

Magdeburg Hamburg 7. Königsdörffer scheitert an der Latte! Muheims Eckstoßflanke von der rechten Fahne senkt sich an der halbrechten Fünferkante. Königsdörffer hat sich von seinem Bewacher Hugonet gelöst und nickt mittig in Richtung Kasten. Der Ball fliegt frontal gegen den Querbalken.

Magdeburg Hamburg 5. Königsdörffer gegen Reimann! Der Hinspieltorschütze wird durch Karabec in die halbrechte Offensivspur geschickt. Er behauptet den Ball gegen Müller und schießt vom Strafraumeck auf die kurze Ecke. Reimann ist schnell unten und pariert zur Seite.

Schalke Hannover 3. Die Stimmung in der Veltins-Arena ist bei diesem Traditionsduell von Beginn an ausgezeichnet. Das scheint die Schalker zusätzlich zu motivieren, denn sie erwischen den besseren Start. Ein Weitschuss von Derry Murkin geht aber deutlich rechts am Tor vorbei.

Magdeburg Hamburg 3. Muheims Premierenflanke von der tiefen rechten Außenbahn findet zwar keinen Abnehmer im weißen Gästetrikot, bringt aber eine Ecke ein, da Loric ins linke Toraus klärt. Die erste Standardsituation des Abends bringt dem HSV nichts ein.

Schalke Hannover 1. Los geht's! Die Gastgeber stoßen an und spielen im gewohnten Blau-Weiß. Hannover hält in roten Trikots mit schwarzen Hosen dagegen.

Magdeburg Hamburg 1. Magdeburg gegen Hamburg – auf geht's in der Avnet-Arena!

Magdeburg Hamburg 1. Spielbeginn

Schalke Hannover 1. Spielbeginn

Magdeburg Hamburg Die beiden Mannschaften betreten den Rasen.

Schalke Hannover Der direkte Vergleich spricht eindeutig für Schalke. Allerdings ist es Hannover im Hinspiel gelungen im 13. Anlauf den ersten Sieg in der 2. Bundesliga gegen die Königsblauen einzufahren. Beim Debüt von Kees van Wonderen reichte der frühe Treffer von Fabian Kunze zum knappen 96-Sieg. Tore scheinen bei diesem Match ohnehin garantieret, da keins der 85 Pflichtspielduelle mit einer Nullnummer endete.

Magdeburg Hamburg Bei den Rothosen, die das Hinspiel Ende Oktober im Volksparkstadion durch Treffer Königsdörffers (5.), Katterbachs (42.) und Selkes (45.+1) mit 3:1 für sich entschieden und die von ihren bisherigen zwölf Partien in der Fremde fünf gewannen, stellt Coach Merlin Polzin nach dem 4:1-Heimerfolg gegen Fortuna Düsseldorf gezwungenermaßen einmal um. Königsdörffer ersetzt den gelbgesperrten Selke. Glatzel steht erstmals seit Anfang Oktober wieder im Kader.

Schalke Hannover Hannover 96 hatte sich durch den Trainerwechsel zu André Breitenreiter noch mehr Schwung im Aufstiegsrennen erhofft. Nach acht Pflichtspielen sind die Niedersachsen als einzige Mannschaft in der Rückrunde noch immer ungeschlagen. Allerdings sind zwei Siege und gleich sechs Unentschieden dennoch zu wenig, um ganz oben mitzuspielen. Bei nur vier Zählern Rückstand auf die auf Platz drei liegenden Lauterer ist im Saisonendspurt dennoch weiterhin alles möglich. Mit einem Erfolg könnten die Roten also nicht nur weiteres Selbstvertrauen sammeln, sondern rechtzeitig zur Länderspielpause doch nochmal richtig oben anklopfen.

Schalke Hannover Die Leistung der Schalker ließ in den letzten Wochen zwar weiterhin Wünsche offen, aber es ist den Königsblauen trotzdem irgendwie gelungen die passenden Ergebnisse zu erzielen. Gleich drei der letzten vier Begegnungen konnten die Gelsenkirchener für sich entscheiden und mit den Zittersiegen gegen Preußen Münster (1:0) und Hertha BSC (2:1) sogar direkte Konkurrenten im Abstiegskampf auf Distanz halten. Damit hat S04 erstmals in dieser Saison zwei Dreier in Folge eingefahren. Die daraus resultierenden 33 Punkten reichen für den elften Platz und bedeuten wirklich das absolute Mittelmaß. Immerhin beträgt der Schalker Abstand auf die Relegationsplätze jeweils zehn Punkte.

Magdeburg Hamburg Auf Seiten der Sachsen-Anhalter, die mit 53 Treffern die zweitbeste Offensive der 2. Bundesliga hinter ihrem heutigen Widersacher (55) stellen und die in nur einem ihrer letzten zwölf Matches ohne Gegentor blieben, hat Trainer Christian Titz im Vergleich zum 1:1-Auswärtsremis bei der SpVgg Greuther Fürth drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Pfeiffer (Bank), Heber (Gelbsperre) und Musonda (muskuläre Probleme) beginnen Hugonet, Mathisen und Loric.

Schalke Hannover Der Auftritt seiner Mannschaft im Derby gegen Eintracht Braunschweig scheint André Breitenreiter überhaupt nicht gefallen zu haben. Der 51-Jährige nimmt gleich acht Wechsel vor. Unter anderem kehren mit Enzo Leopold und Fabian Kunze die beiden zentralen Mittelfeldspieler der Hannoveraner nach abgesessener Gelbsperre zurück und gesellen sich zu den drei aus der Vorwoche verbliebenen Ron-Robert Zieler, Phil Neumann und Josh Knight.

Schalke Hannover Kees van Wonderen nimmt im Vergleich zum glücklichen 2:1-Sieg gegen Hertha BSC drei Veränderungen vor. Mit Adrian Gantenbein, Ron Schallenberg und Derry Murkin kommen gleich drei Neue in die Viererkette, die durch Marcin Kamiński komplettiert wird.

Magdeburg Hamburg Der Hamburger SV ist seit dem 21. Februar Spitzenreiter des nationalen Fußball-Unterhauses natürlich gewillt, bis zum 18. Mai auf einem der beiden oberen Tabellenplätze zu verbleiben und nach sieben Jahren endlich in die Bundesliga zurückzukehren. Für einen erfolgreichen Endspurt spricht zweifelsohne eine zuletzt bewiesene, gewachsene Resilienz: Waren die Rothosen mit einer ernüchternden 0:2-Auswärtspleite beim SC Paderborn 07, der ersten Niederlage unter Merlin Polzin, in den März gestartet, überzeugten sie gegen Fortuna Düsseldorf auf ganzer Linie und siegten hochverdient mit 4:1.

Magdeburg Hamburg Der 1. FC Magdeburg befindet sich im Aufstiegsrennen in der Rolle des ersten Verfolgers, belegt er doch neun Spieltage vor dem Saisonende den vierten Tabellenplatz. Nachdem die Blau-Weißen durch den 4:1-Erfolg gegen den SV Darmstadt 98, bei dem sie einen 0:1-Pausenrückstand in einen deutlichen Sieg umwandelten, ihren zweiten Heimdreier nach langer Durststrecke eingefahren hatten, reichte es im Gastspiel bei der SpVgg Greuther Fürth nur zu einem 1:1-Unentschieden. Atik glich den Rückstand (17.) schnell aus (20.).

Magdeburg Hamburg Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Freitagabend! Der 1. FC Magdeburg fordert im Spitzenspiel der 26. Runde den Hamburger SV heraus. Das Duell zwischen Sachsen-Anhaltern und Rothosen soll um 18:30 Uhr in der Avnet-Arena angepfiffen werden.