Pr. Münster Nürnberg 90. +3 Vom VAR wird Erbst an die Seitenlinie gerufen um sich die Szene erneut anzuschauen. Nach einigen Minuten kehrt er zurück aufs Feld und zieht den Strafstoß zurück.

Regensburg Paderborn 90. +3 Spielende

Regensburg Paderborn 90. +3 Gelbe Karte für Noah Ganaus (Jahn Regensburg)

Für ein taktisches Foul im Mittelfeld sieht Ganaus seine dritte Gelbe Karte in dieser Saison.

Hannover Braunschweig 85. Voglsammer verzieht! Der 33-Jährige haut den Ball halbrechts aus zwölf Metern drüber.

Regensburg Paderborn 90. +2 Die Riesenchance zum späten Paderborner Sieg! Grimaldi hat nach Zehnters Eckstoßflanke von der linken Fahne an der Fünferkante das bessere Timing als Bewacher Breunig. Er nickt über den zaghaften Keeper Pollersbeck hinweg auf die Mitte des Tores. Für den SSV rettet die Oberkante der Latte.

Regensburg Paderborn 90. +1 Nach einer Kopfballablage Grimaldis zieht Zehnter aus halblinken 14 Metern mit dem linken Spann ab. Wurm steht im Weg und blockt, sodass Pollersbeck nicht eingreifen muss.

Pr. Münster Nürnberg 90. Bei einem Freistoß von Marc Lorenz wehrt Jan Reichert die Kugel nach vorne ab. Schiedsrichter Erbst pfeift die Szene ab und zeigt völlig überraschend auf den Punkt. Anscheinend hat der in der Mauer stehende Caspar Jander das Leder mit dem Arm gespielt.

Hannover Braunschweig 84. Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Léon Bell Bell

Hannover Braunschweig 84. Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Fabio Di Michele Sanchez

Hannover Braunschweig 84. Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Sebastian Polter

Hannover Braunschweig 84. Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Levente Szabó

Regensburg Paderborn 90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Die Teams bekommen zusätzliche 180 Sekunden, um einen Sieger zu ermitteln.

Pr. Münster Nürnberg 89. Einwechslung bei Preußen Münster: Etienne Amenyido

Hannover Braunschweig 83. Gelbe Karte für Fabio Kaufmann (Eintracht Braunschweig)

Matondo nimmt nach der geklärten Ecke Fahrt auf und kann von Kaufmann nur mit einem taktischen Foul gestoppt werden.

Pr. Münster Nürnberg 89. Auswechslung bei Preußen Münster: David Kinsombi

Hannover Braunschweig 82. Wieder Tempelmann aus der Distanz! Nach einem Ballgewinn schalten die Gäste schnell um. Der Torschütze zum 1:0 versucht es wieder aus der zweiten Reihe. Zieler faustet den Ball über die Querlatte. Die Ecke bringt nichts ein.

Regensburg Paderborn 89. Huth und Götze sind während eines Luftduells mit den Köpfen zusammengestoßen und müssen auf dem Feld behandelt werden.

Pr. Münster Nürnberg 88. Im Parallelspiel hat Braunschweig die Führung gegen Hannover erzielt. Das ist natürlich doppelt bitter für Münster. Die Hausherren rutschen dadurch in der Live-Tabelle auf den Relegationsplatz ab.

Regensburg Paderborn 88. Paderborn will seine offensiven Bemühungen noch einmal intensivieren, steht sich mit vielen Ungenauigkeiten im Zusammenspiel aber weiterhin selbst im Weg. Aufstiegsreife ist dieser heutige Auftritt definitiv nicht.

Hannover Braunschweig 80. Jetzt muss Hannover 96 das Risiko deutlich erhöhen. Zehn Minuten sind noch auf der Uhr. Mit Matondo bringt Breitenreiter einen zusätzlichen Stürmer.

Regensburg Paderborn 87. Meyer und Huth sind Andreas Patz' Joker Nummer drei und vier. Ernst und Hottmann sehen sich den Rest der Partie von der Bank aus an.

Pr. Münster Nürnberg 85. Marc Lorenz arbeitet unentwegt weiter an einer Tovorlage, doch die Defensive der Clubberer kriegt immer wieder ein Fuß an das Leder und klärt vor den lauernden Angreifern der Gastgeber. Besonders Robin Knoche beweist sein Gespür für den Raum und steht oft goldrichtig.

Hannover Braunschweig 79. Einwechslung bei Hannover 96: Rabbi Matondo

Hannover Braunschweig 79. Auswechslung bei Hannover 96: Bartłomiej Wdowik

Regensburg Paderborn 86. Einwechslung bei Jahn Regensburg: Elias Huth

Regensburg Paderborn 86. Auswechslung bei Jahn Regensburg: Eric Hottmann

Regensburg Paderborn 86. Einwechslung bei Jahn Regensburg: Max Meyer

Regensburg Paderborn 86. Auswechslung bei Jahn Regensburg: Sebastian Ernst

Regensburg Paderborn 84. Die Oberpfälzer bleiben mutig, tragen ihren Teil zu einer offenen Schlussphase bei. Derweil gibt es in den Parallelspielen eine gute und eine schlechte Nachricht für das Schlusslicht: Während Münster gegen Nürnberg mit 0:1 hinten liegt, führt Braunschweig in Hannover seit wenigen Momenten.

Hannover Braunschweig 77. Tooor für Eintracht Braunschweig, 0:1 durch Lino Tempelmann

Die Eintracht geht in Führung! Der Ball gelangt über die rechte Seite zum Torschützen, der in halbrechter Position ein paar Schritte geht und aus zwanzig Metern den Ball in der linken Ecke unterbringt! Ein schöner Treffer!

Hannover Braunschweig 76. André Breitenreiter bringt mit Andreas Voglsammer nochmal frischen Wind für die Offensive. Jannik Rochelt hat Feierabend und verlässt das Feld.

Hannover Braunschweig 75. Einwechslung bei Hannover 96: Andreas Voglsammer

Hannover Braunschweig 75. Auswechslung bei Hannover 96: Jannik Rochelt

Pr. Münster Nürnberg 82. Tooor für 1. FC Nürnberg, 0:1 durch Lukas Schleimer

Dank einer phänomenalen Einzelaktion von Stefanos Tzimas geht Nürnberg mit 1:0 in Führung. Der Angreifer erhält nach einem Umschaltmoment auf der rechten Seite den Ball und setzt zum Dribbling. Er vernascht seine beiden Gegenspieler, liegt die Kugel per Tunnel am dritten Verteidiger vorbei und behält dann die Übersicht für den Querpass ins Zentrum. Dort steht Lukas Schleimer und schiebt aus neun Metern mit der rechten Innenseite staubtrocken ein.

Regensburg Paderborn 82. Kühlwetter scheitert an der Oberkante der Latte! Nach einem Ballverlust Götzes im Aufbau packt der Ex-Heidenheimer aus halbrechten 23 Metern einen wuchtigen Schuss mit dem rechten Spann aus, der für die rechte Ecke bestimmt ist. Für Riemann, der zu weit vor seinem Kasten postiert ist, rettet der Querbalken.

Hannover Braunschweig 75. Rochelt! Der ehemalige Elversberger zieht aus halbrechter Position ab. Nikolaou blockt den Schuss mit dem Oberkörper und entschärft die Situation.

Pr. Münster Nürnberg 80. Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Oliver Villadsen

Pr. Münster Nürnberg 80. Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Tim Janisch

Pr. Münster Nürnberg 79. Johannes Schenk spurtet bei einem langen Ball aus seinem Tor heraus. Er kommt zwar als erster an den Ball, trifft die Kugel aber nicht richtig und drischt das Spielgerät direkt in die Füße von Tzimas. Der Stürmer zielt sofort auf das leer stehende Tor, trifft die Kugel aber nicht richtig und knallt den Ball in Richtung Eckfahne.

Hannover Braunschweig 74. Hoffmann im Nachfassen. Der Torhüter kommt nach einem langen Dehm-Einwurf aus seinem Tor und schnappt sich den Ball.

Regensburg Paderborn 79. ... Zehnter gegen Pollersbeck! Der Paderborner Standardspezialist zirkelt den Ball aus 18 Metern mit dem linken Innenrist halbhoch auf die lange Ecke. Pollersbeck deckt seine Seite ordentlich ab und pariert zur Seite.

Hannover Braunschweig 71. Nikolaou köpft den Ball nach einer Ecke von der rechten Seite in Richtung Hannoveraner Tor, doch der wird von Halstenberg geblockt. Der ehemalige Leipziger schlägt den Ball hinten raus.

Regensburg Paderborn 78. Breunigs wiederholtes Foul an Bilbija bringt den Blau-Schwarzen einen Freistoß direkt an der halbrechten Strafraumkante ein...

Pr. Münster Nürnberg 77. Einwechslung bei Preußen Münster: Babis Makridis

Pr. Münster Nürnberg 77. Auswechslung bei Preußen Münster: Florian Pick

Pr. Münster Nürnberg 75. Tim Drexler leistet sich einen riesigen Fehler. Nach einem Querpass von Robin Knoche verspringt dem Innenverteidiger der Ball, sodass er Friðjónsson zum sofortigen Pressing einlädt. Der Stürmer blockt den anschließenden Passversuch nach Außen ab und lenkt die Kugel ins Zentrum, wo Malik Batmaz mitgelaufen ist. Allerdings ist Jan Reichert aufmerksam und nimmt die Kugel kurz vor dem Angreifer auf. Glück für Nürnberg und das nicht zum ersten Mal.

Regensburg Paderborn 76. Seit ein paar Minuten baut der Jahn seine aktive Phase aus, kann seine Defensivakteure dadurch entlasten. Ohne Gegentor blieb er in der laufenden Saison bisher fünfmal.

Hannover Braunschweig 68. Szabó verzieht nur knapp! Der 25-Jährige zieht zentral von der Strafraumgrenze ab und verfehlt die Querlatte nur um wenige Zentimeter!

Pr. Münster Nürnberg 74. Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Dustin Forkel

Pr. Münster Nürnberg 74. Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Julian Justvan

Hannover Braunschweig 68. Bei der Torschuss-Statistik haben die Gäste durch die Anfangsphase der zweiten Hälfte aufgeholt. Mittlerweile konnte Hannover zehn und Braunschweig sieben Abschlüsse verzeichnen.

Regensburg Paderborn 74. Letzter Joker auf Seiten der Ostwestfalen ist Hansen, der die Aufgaben Mehlems übernimmt.

Pr. Münster Nürnberg 71. Ohne Gegnereinfluss rutscht Justvan unglücklich weg, greift sich sofort an die Hüfte und bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Glücklicherweise kann er nach einer kurzen Behandlung von alleine wieder aufstehen und voraussichtlich sogar weiterspielen.

Regensburg Paderborn 73. Einwechslung bei SC Paderborn 07: Mattes Hansen

Regensburg Paderborn 73. Auswechslung bei SC Paderborn 07: Marvin Mehlem

Regensburg Paderborn 72. Andreas Patz' erste beiden Einwechselspieler heißen Suhonen und Ganaus. Sie ersetzen Geipl und Adamyan, sollen die eingeschlafene Offensive beleben.

Hannover Braunschweig 65. Sven Köhler scheint sich am Nacken verletzt zu haben. Er wird auf einer Trage vom Platz gebracht und durch Richmond Tachie ersetzt.

Pr. Münster Nürnberg 70. Hólmbert Friðjónsson macht gegen Robin Knoche einen langen Ball mit dem Rücken zum Tor fest, wird im Anschluss aber zu Fall gebracht. Knoche hebt verständnislos die Arme und schaut zum Schiedsrichter, kann an der Entscheidung aber natürlich nichts mehr ändern.

Regensburg Paderborn 71. Einwechslung bei Jahn Regensburg: Noah Ganaus

Hannover Braunschweig 65. Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Richmond Tachie

Regensburg Paderborn 71. Auswechslung bei Jahn Regensburg: Sargis Adamyan

Hannover Braunschweig 65. Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Sven Köhler

Regensburg Paderborn 71. Einwechslung bei Jahn Regensburg: Anssi Suhonen

Regensburg Paderborn 71. Auswechslung bei Jahn Regensburg: Andreas Geipl

Regensburg Paderborn 71. Regensburg taucht mal wieder vorne auf! Eine halbhohe Hereingabe Ernsts von links rutscht zu Ananou durch, der sich aus halbrechten 14 Metern mit einem rechten Spannschuss probiert. Castaneda steht im Weg und blockt.

Hannover Braunschweig 63. Das sieht nicht gut aus. Köhler und Ngankam prallen in einem Zweikampf mit den Köpfen zusammen. Vor allem den Braunschweiger scheint es erwischt zu haben.

Regensburg Paderborn 70. Wie zufrieden wäre der Jahn mit einem Unentschieden? Gegen einen Aufstiegskandidaten wäre dieses zwar beachtlich, würde im Kampf um den Klassenerhalt aber nicht wirklich weiterhelfen. In der Live-Tabelle ist Rang 16 immer noch sieben Punkte entfernt.

Pr. Münster Nürnberg 67. Im Anschluss an das Foul von Janisch zirkelt Lorenz den fälligen Freistoß aus zentraler Position und 22 Metern über die Mauer aufs Tor. Jan Reichert liegt quer in der Luft, streckt die Arme komplett aus und lenkt den Ball um den Pfosten zur Ecke.

Hannover Braunschweig 61. Beide Mannschaften kommen im Spiel nach vorne noch nicht entscheidend durch. Im letzten Drittel fehlt es auf beiden Seiten meist an Kreativität und Durchschlagskraft.

Regensburg Paderborn 68. Regensburg kann sich in diesen Minuten gar nicht mehr befreien, wird weit an den eigenen Strafraum gedrückt. Reihenweise segeln Flugbälle vor den Kasten Pollersbecks, der nach der Pause aber noch nicht ernsthaft geprüft worden ist.

Pr. Münster Nürnberg 66. Einwechslung bei Preußen Münster: Malik Batmaz

Pr. Münster Nürnberg 66. Auswechslung bei Preußen Münster: Jano ter Horst

Pr. Münster Nürnberg 66. Einwechslung bei Preußen Münster: Lukas Frenkert

Pr. Münster Nürnberg 66. Auswechslung bei Preußen Münster: Rico Preißinger

Hannover Braunschweig 59. Dehm wirft den Ball beim Einwurf von der rechten Seite weit in den Sechzehner. Dort kann Braunschweig aber klären.

Pr. Münster Nürnberg 65. Gelbe Karte für Tim Janisch (1. FC Nürnberg)



Regensburg Paderborn 65. Mit Routinier Michel bringt Łukasz Kwasniok einen weiteren Angreifer von der Bank; der 34-Jährige steht bei drei Saisontoren. Ansah hat das Feld verlassen.

Pr. Münster Nürnberg 62. Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Lukas Schleimer

Regensburg Paderborn 64. Einwechslung bei SC Paderborn 07: Sven Michel

Pr. Münster Nürnberg 62. Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Janis Antiste

Regensburg Paderborn 64. Auswechslung bei SC Paderborn 07: Ilyas Ansah

Pr. Münster Nürnberg 61. Nürnberg wankt aktuell gewaltig. Pick umkurvt mehrere Gegenspieler mit dem Ball am Fuß. Kurz vor dem Strafraum legt er das Leder auf die linke Seite und spurtet in Abschlussposition. Am Elfmeterpunkt angekommen wird er von Lorenz bedient und drückt sofort ab. Das Leder wird geblockt, springt dem Ex-Nürnberger erneut vor die Füße, sodass er ein zweites Mal aufs Tor zielt. Wieder springt Berkay Yılmaz in den Ball und verhindert das Führungstor für Münster.

Hannover Braunschweig 56. Ivanov klärt per Kopf. Rochelts Flanke von der linken Seite ist etwas zu kurz und der Braunschweiger Verteidiger köpft den Ball aus der Gefahrenzone.

Regensburg Paderborn 64. Immer häufiger wissen sich die Oberpfälzer nur mit Fouls zu behelfen. Noch wandeln die Gäste ihre zahlreichen ruhenden Bälle zu selten in gefährliche Abschlüsse um.

Regensburg Paderborn 61. Gelbe Karte für Louis Breunig (Jahn Regensburg)

Auch Breunig räumt Bilbija regelwidrig ab und wird für das Vergehen verwarnt.

Hannover Braunschweig 53. Zieler lenkt den Ball über die Latte! Köhlers Freistoß aus gut 35 Metern und halblinker Position senkt sich gefährlich und der Torhüter der Gastgeber greift sicherheitshalber ein. Philippes Ecke kann Hannover per Kopf klären.

Pr. Münster Nürnberg 59. Gelbe Karte für Jorrit Hendrix (Preußen Münster)



Regensburg Paderborn 60. Nach einem ausgeglichenen Wiederbeginn übernimmt Paderborn allmählich die Kontrolle, hat im letzten Felddrittel aber weiterhin Probleme, freie Räume zu finden. Nur durch einen Sieg würde der SCP in die Aufstiegszone vorstoßen.

Pr. Münster Nürnberg 58. Kinsombi fehlt heute definitiv das Glück beim Abschluss. Wieder ist der Offensivspieler nach einer Lorenz-Flanke zur Stelle und drückt einen Kopfball auf den Kasten der Gäste. Vom Pfosten prallt das Leder ab, fliegt an die Fingerkuppen von Jan Reichert und wieder zurück an den Pfosten. Im Anschluss springt der Ball zur Seite und wird aus der Gefahrenzone geklärt.

Hannover Braunschweig 52. Wir sehen eine muntere Anfangsphase der zweiten 45 Minuten. Beide Teams spielen mutig nach vorne.

Hannover Braunschweig 50. Lee mit dem nächsten Abschluss auf der Gegenseite! Nach einem geblockten Schuss kommt Lee zentral im Strafraum zum Abschluss, schießt den Ball aber knapp am linken Pfosten vorbei.

Pr. Münster Nürnberg 56. Jorrit Hendrix lässt sich im Spielaufbau zwischen seine beiden Innenverteidiger fallen. Die Fächern daraufhin zur Seite auf und bilden eine Dreierkette. Münster öffnet mit diesem kleinen taktischen Kniff neue Räume für die Spieleröffnung und baut zunehmend Druck auf die letzte Kette der Franken auf.

Regensburg Paderborn 57. Gelbe Karte für Andreas Geipl (Jahn Regensburg)

Geipl streckt Bilbija mit einem seitlichen Tritt nieder und kassiert als erster SSV-Akteur die Gelbe Karte. Für ihn ist es die siebte in der laufenden Spielzeit.

Hannover Braunschweig 49. Baas! Nach einer Flanke von der linken Seite können die Hausherren per Kopf nicht richtig klären. Der Ball fällt dem Niederländer vor die Füße und er versucht es aus zentraler Position von der Strafraumkante. Der Ball wird zur Ecke abgefälscht. Die bringt nichts ein.

Pr. Münster Nürnberg 54. Die Frequenz der Strafraumszenen nimmt merklich zu. Hólmbert Friðjónsson leitet eine halbhohe Hereingabe mit dem Oberschenkel direkt zu David Kinsombi weiter. Der kommt jedoch nicht mehr an den Ball. Stattdessen wird das Spielgerät ins Seitenaus geklärt. Dort schreitet erneut Marc Lorenz zur Tat und schleudert den Einwurf an den Fünfmeterraum. Jan Reichert greift etwas fahrig daneben, hat aber Glück, dass der Ball ins Toraus geköpft wird.

Regensburg Paderborn 55. Auf der Gegenseite erreicht Joker Grimaldi ebenfalls eine Ecke von links mit der Stirn. Dass er den Heimkasten aus sechs Metern klar verfehlt, spielt keine Rolle, denn er hat sich bei Breunig aufgestützt.

Hannover Braunschweig 46. Einwechslung bei Hannover 96: Jannik Dehm

Hannover Braunschweig 46. Auswechslung bei Hannover 96: Sei Muroya

Hannover Braunschweig 46. Einwechslung bei Hannover 96: Hyun-ju Lee

Hannover Braunschweig 46. Auswechslung bei Hannover 96: Lars Gindorf

Hannover Braunschweig 46. Einwechslung bei Hannover 96: Jessic Ngankam

Hannover Braunschweig 46. Auswechslung bei Hannover 96: Håvard Nielsen

Hannover Braunschweig 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Pr. Münster Nürnberg 52. Die Clubberer sichern sich den Ball nach einer verkorksten Ecke und erspielen sich eine gute Gelegenheit. Jander legt den Ball von der Grundlinie in Richtung Elfmteterpunkt, wo Drexler im Radius von fünf Metern vollkommen alleine auftaucht. Ihm fehlt jedoch die Ruhe, sodass er die Kugel mit der rechten Innenseite nur schlapp aufs Tor schiebt. Johannes Schenk bedankt sich brav und nimmt die Kugel in Ruhe auf.

Regensburg Paderborn 52. Hottmann mit der Großchance zum 1:0! Handwerkers Eckstoßflanke von der linken Fahne ist für die halblinke Fünferkante bestimmt. Hottmann hat Bewacher Götze abgeschüttelt und köpft knapp über den linken Winkel hinweg.

Pr. Münster Nürnberg 50. Knoche leistet sich im Spielaufbau einen katastrophalen Fehlpass und schenkt Münster eine Gelegenheit zum Kontern. Wieder wird der Ball auf die linke Seite gespielt, wo Marc Lorenz dieses Mal aber einen flachen Pass ins Zentrum wählt. Unberührt rollt das Leder jedoch an allen Mit- und Gegespielern vorbei.

Regensburg Paderborn 49. ... Obermair will den Ball aus 18 Metern per rechtem Innenrist direkt in den linken Winkel schlenzen. Seine Ausführung ist aber viel zu niedrig angesetzt und bleibt in der weiß-roten Mauer hängen.

Pr. Münster Nürnberg 48. Der zweite Durchgang beginnt mit einer Szene, die den Zuschauern schon aus dem ersten Spielabschnitt bestens bekannt ist Marc Lorenz erhält auf dem linken Flügel die Kugel, verzichtet auf spektakuläre Szenen und schlägt eine Flanke in den Strafraum. David Kinsombi kann sich acht Meter vom Tor entfernt in der Luft durchsetzen, seinem Kopfball aber keine große Kraft mitgeben. Jan Reichert packt entspannt zu.

Regensburg Paderborn 48. Mehlem wird unweit der halblinken Strafraumkante durch Wurm zu Fall gebracht, sodass der SCP einen Freistoß in aussichtsreicher Position zugesprochen bekommt...

Regensburg Paderborn 47. Während Andreas Patz in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, schickt Łukasz Kwasniok mit Grimaldi eine frische Kraft ins Rennen. Terho ist in der Kabine geblieben.

Pr. Münster Nürnberg 46. Beide Teams starten unverändert in den zweiten Spielabschnitt.

Pr. Münster Nürnberg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Regensburg Paderborn 46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Jahnstadion! Die formstarken Ostwestfalen haben Mühe, beim Schlusslicht ihre spielerischen Fähigkeiten zu präsentieren; ihnen wird ein echtes Kampfspiel aufgezwungen. Der Jahn zeigte im Rahmen seiner Möglichkeiten eine gute Leistung, ist aber wohl auf gegnerische Aussetzer angewiesen, um alle drei Punkte einzufahren. Zudem muss die anstrengende Herangehensweise erst einmal über 90 Minuten durchgehalten werden.

Regensburg Paderborn 46. Einwechslung bei SC Paderborn 07: Adriano Grimaldi

Regensburg Paderborn 46. Auswechslung bei SC Paderborn 07: Casper Terho

Regensburg Paderborn 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Hannover Braunschweig 45. +11 Halbzeitfazit:

Die beiden Mannschaften aus Hannover und Braunschweig gehen nach einer torlosen ersten Halbzeit in die Kabinen. Weil einige Fans immer wieder Feuerwerkskörper und Tennisbälle auf den Platz warfen, gab es zwischenzeitlich mehrere Unterbrechungen. Diese waren wohl ein Grund dafür, warum das Spiel sich auf überschaubarem Niveau abspielte und kein Spielfluss zustande kam. Beide Teams kamen zu wenigen Torchancen, die allesamt ungenutzt blieben. Die beste Möglichkeit hatte Tresoldi, der Hoffmann mit seinem Kopfball aus kürzester Distanz zu einer tollen Parade zwang. Gleich geht's weiter!

Hannover Braunschweig 45. +11 Ende 1. Halbzeit

Hannover Braunschweig 45. +9 Klasse Parade von Zieler! Philippe wird mit einer Flanke vom linken Flügel bedient, seine Ballannahme mit der Brust misslingt ihm aber. Der Ball fliegt aber gefährlich in Richtung rechte Torecke. Der Hannoveraner Schlussmann macht sich lang und pariert!

Hannover Braunschweig 45. +7 Das Zuspiel ist etwas zu lang. Philippe will rechts im Strafraum einen langen, hohen Ball erlaufen, kommt aber nicht ran.

Hannover Braunschweig 45. +4 Muroya ans Außennetz! Eine Flanke von der linken Seite wird per Kopf verlängert und der Ball fällt dem Japaner vor die Füße. Der schließt aus halbrechter Position und etwa acht Metern ab und trifft das Außennetz!

Pr. Münster Nürnberg 45. Halbzeitfazit:

Ohne Tore treten beide Mannschaften den Weg in die Kabinen an. Münster war in den ersten 30 Minuten extrem engagiert, lief die Franken im Aufbauspiel konstant hoch an und forcierte mehrere Ballverluste. Kinsombi und Lorenz ließen allerdings die besten Gelegenheiten liegen. Auf der anderen Seite hielten die Clubberer an ihrer Flachpass-Philosophie fest und kamen mit zunehmender Spieldauer besser ins Spiel. Justvan hatte die beste Gelegenheit, zirkelte einen Freistoß aus 28 Metern jedoch nur an den Außenpfosten. Es bleibt spannend im Preußenstadion.

Regensburg Paderborn 45. +2 Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause der Zweitligasonntagspartie zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem SC Paderborn 07. Das Schlusslicht gestaltete die Kräfteverhältnisse in der Anfangsphase ausgeglichen, hielt den Ball durch hohen Laufaufwand zunächst über weite Strecken fern vom eigenen Kasten. So dauerte es bis zur 19. Minute, ehe sich der Gast durch einen Strafraumschuss Bilbijas eine erste ernsthafte Annäherung erarbeitete. Die Blau-Schwarzen verzeichneten zwar Ballbesitzvorteile, fanden in einem zähen Spiel auf schwierigem Untergrund aber nur selten Wege in den heimischen Sechzehner. Götze, der nach einer Ecke Zehnters aus kurzer Distanz nicht auf das Gehäuse köpfen könnte, kam zu einer weiteren guten Chance des Aufstiegskandidaten (33.). Regensburg schrammte in der Schlussphase nur knapp an der überraschenden Führung vorbei; Ernst nickte nach einem Fehler von Gästetorhüter Riemann nur an das Außennetz (40.). Bis gleich!

Regensburg Paderborn 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Hannover Braunschweig 45. +2 Aufgrund der zahlreichen Unterbrechungen fällt die Nachspielzeit in Höhe von zehn Minuten üppig aus.

Hannover Braunschweig 45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 10

Pr. Münster Nürnberg 45. Ende 1. Halbzeit

Pr. Münster Nürnberg 45. Simon Scherder verspürt an der Mittellinie keinen Gegnerdruck, nimmt seinen Mut zusammen und treibt das Leder bis tief in die gegnerische Hälfte. Kurz vor dem Strafraum schlägt der Innenverteidiger eine hohe Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Marc Lorenz den Ball Volley aufs Tor bringen will, die Kugel aber ins Toraus befördert.

Hannover Braunschweig 45. +1 Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Kevin Ehlers

Regensburg Paderborn 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins im Jahnstadion soll um 120 Sekunden verlängert werden.

Hannover Braunschweig 45. +1 Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Ermin Bičakčić

Hannover Braunschweig 45. Jetzt muss Bičakčić aufpassen! Der bereits verwarnte Kapitän der Gäste kommt nahe der Seitenlinie gegen Tresoldi zu spät und trifft ihn am Fuß. Nach einer kurzen Unterbrechung kann es weitergehen.

Regensburg Paderborn 43. Im Falle eines Unentschiedens würden die Ostwestfalen übrigens auf den fünften Tabellenplatz zurückfallen. Rang zwei wäre dann zwei Punkte entfernt und sie lägen einen Zähler hinter dem dritten Tabellenplatz.

Pr. Münster Nürnberg 42. Die Geduld der Clubberer zahlt sich in der aktuellen Phase aus. Nürnberg gestaltet das Spiel nun ausgeglichener und hat Wege gefunden, den Ball über flache Pässe in die gegnerische Hälfte zu befördern. Viele Torszenen ergeben sich zwar nicht, doch fußballerisch ist das ein durchaus bemerkenswerter Ansatz für die jüngste FCN-Startelf der vergangenen 40 Jahre.

Hannover Braunschweig 43. Nielsen lässt seinen Gegenspieler rechts im Strafraum stehen und sucht dann Tresoldi mit einer Flanke. Hoffmann kommt aber rechtzeitig aus seinem Gehäuse und fängt den Ball ab.

Hannover Braunschweig 41. Neumann verlängert einen Braunschweiger Freistoß aus dem rechten Mittelfeld unfreiwillig auf Philippe, der am langen Pfosten lauert. Der bekommt den Ball aber nicht unter Kontrolle und Hannover 96 bekommt den Abstoß.

Pr. Münster Nürnberg 39. Energisch spurtet Berkay Yılmaz einem Zuspiel in den Strafraum hinterher, umkurvt den überraschten Pick und kommt noch vor der Grundlinie an den Ball. Parallel zur Torauslinie wird er verfolgt und läuft unter Druck in die Arme von Scherder. Vor dem Innenverteidiger geht er zu Boden und schaut sofort in Richtung des Schiedsrichters, bekommt jedoch nur ein kopfschütteln zu sehen. Das war kein Foul.

Regensburg Paderborn 40. Ernst beinahe mit dem 1:0! Nachdem SCP-Schlussmann Riemann Handwerkers Eckstoßflanke von links unterlaufen hat, kann der Ex-Hannoveraner vom rechten Fünfereck köpfen. Er setzt den Ball aber nur an das Außennetz.

Regensburg Paderborn 39. Ansah gegen Pollersbeck! Der 20-Jährige ist am Elfmeterpunkt Adressat einer Flanke Mehlems aus dem linken Halbfeld. In Bedrängnis verlängert er den Ball mit der rechten Fußspitze mittig auf den Heimkasten. Dort packt Regensburgs Schlussmann sicher zu.

Hannover Braunschweig 39. Insgesamt haben die Gäste etwas mehr vom Spiel. Die Mannschaft in den gelben Trikots hat einen Ballbesitz in Höhe von 54 Prozent vorzuweisen.

Hannover Braunschweig 37. Zieler pariert! BTSV-Stürmer Szabó kommt halbrechts im Sechzehner zum Abschluss. Sein Schuss wird gefährlich abgefälscht, aber der Hannoveraner Schlussmann ist hellwach und kratzt den Ball aus der kurzen Ecke. Der anschließende Eckball bringt nichts ein.

Pr. Münster Nürnberg 36. Caspar Jander will in der eigenen Hälfte einen Freistoß kurz ausführen, findet auf der Suche nach einem Mitspieler jedoch nur Profis der Gastgeber. Mehrfach hüpft er um den Ball, ehe ihm nach 30 Sekunden nur ein Zuspiel zurück zum eigenen Torhüter bleibt.

Regensburg Paderborn 37. Die nächste Eckstoßausführung Zehnters von der rechten Fahne ist gefährlich. Wurm am ersten und Kühlwetter am zweiten Pfosten verhindern jeweils mit der Stirn, dass ein Paderborner zum Abschluss kommt.

Hannover Braunschweig 34. Riesenchance für Tresoldi! Rochelt läuft links in den Strafraum ein und findet den Stürmer mit einer klasse Flanke am langen Pfosten. Der gebürtige Italiener zwingt Hoffmann mit seinem Kopfball aus kurzer Distanz zu einer Glanzparade!

Pr. Münster Nürnberg 34. Gelbe Karte für Florian Pick (Preußen Münster)



Regensburg Paderborn 35. Łukasz Kwasniok reagiert schnell, indem er den platzverweisgefährdeten Scheller keine fünf Minuten nach seinem zweiten härteren Einsteigen vom Rasen holt. Curda übernimmt dessen Aufgaben in der Abwehrkette.

Regensburg Paderborn 34. Einwechslung bei SC Paderborn 07: Laurin Curda

Regensburg Paderborn 34. Auswechslung bei SC Paderborn 07: Tjark Scheller

Regensburg Paderborn 33. Götze vergibt aus bester Position! Zehnters Eckstoßflanke von der rechten Fahne senkt sich am langen Pfosten. Der vorgerückte Verteidiger will aus drei Metern mit der Stirn vollenden, produziert aber einen Aufsetzer, der den Kasten klar verfehlt.

Pr. Münster Nürnberg 33. Pick schaltet nach einem Ballverlust in höchstem Tempo um, rutscht kurz vor seinem Tackling gegen Jens Castrop aus und geht mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Sofort greift sich der Ex-Nürnberger an den unteren Rücken, kann nach einigen Sekunden aber vorerst weitermachen.

Hannover Braunschweig 31. Tempelmann aus spitzem Winkel! Der 26-Jährige erläuft einen super Steilpass, dringt von links in den Strafraum ein und zieht flach ab. Der Ball rauscht knapp am rechten Pfosten vorbei.

Pr. Münster Nürnberg 30. Im Anschluss an ein taktisches Foul von Jano ter Horst erhält Nürnberg einen Freistoß aus knapp 28 Metern. Julian Justvan nimmt sich der Sache an, zirkelt den Ball in einer wunderschönen Kurve um die Mauer in Richtung Tor. Sein Linksschuss kracht jedoch gegen den Außenpfosten und von dort ins Toraus.

Hannover Braunschweig 31. Beide Mannschaften tun sich aufgrund der zahlreichen Unterbrechungen verständlicherweise schwer, in den Spielrhythmus zu kommen.

Regensburg Paderborn 31. Der vor wenigen Minuten verwarnte Scheller fährt im Luftduell mit Hottmann den linken Ellenbogen aus, erwischt seine Gegenspieler am Hals. Er hat Glück, dass Schiedsrichter Lukas Benen keinen Platzverweis ausspricht.

Pr. Münster Nürnberg 29. Gelbe Karte für Jano ter Horst (Preußen Münster)



Pr. Münster Nürnberg 27. Münster lässt die erste große Gelegenheit der Begegnung liegen. Von der Grundlinie fliegt eine Flanke in den Strafraum. Am zweiten Pfosten wird David Kinsombi sträflich alleingelassen und kommt von der Fünfmeterkante zum Abschluss. Beim Versuch, den Ball per Volley aufs Tor zu bringen, rutscht Kinsombi jedoch die Kugel ab, prallt auf den Boden und von dort über den Querbalken.

Hannover Braunschweig 29. Der Unparteiische gibt den Ball wieder frei.

Regensburg Paderborn 29. Handwerker befördert eine Regensburger Ecke von der linken Fahne an das nahe Fünfereck. Der aufgerückte Wurm befindet sich zwar in der Nähe des Ball, verpasst bei enger Bewachung aber einen Kopfball aus sechs Metern.

Hannover Braunschweig 28. Nachdem das Spiel kurzzeitig wieder lief, kommen die nächsten Tennisbälle auf das Spielfeld geflogen. Einige Mitarbeitende der Gastgeber räumen die Bälle direkt vom Feld. Hoffen wir, dass das die letzte Unterbrechung gewesen sein wird.

Pr. Münster Nürnberg 27. Florian Pick ist erst in diesem Winter von Nürnberg nach Münster gewechselt. Gegen seinen Ex-Klub ist der Offensivspieler besonders motiviert. Von der Außenbahn zieht Pick gefährlich ins Dribbling, führt den Ball eng am Fuß und schlägt erfolgreich mehrere Haken. Als der dritte Verteidiger hinzukommt, verliert er aber den Ball am Strafraumrand.

Hannover Braunschweig 26. Schiedsrichter Jöllenbeck muss die Partie erneut unterbrechen. Aktuell kommen Tennisbälle aus dem Block auf der Gegengeraden geflogen.

Regensburg Paderborn 26. Gelbe Karte für Tjark Scheller (SC Paderborn 07)

Scheller kann den schon an ihm vorbeigezogenen Kühlwetter nur mit einem Tritt gegen das linke Schienbein stoppen. Er sieht für dieses Einsteigen seine fünfte Gelbe Karte in der laufenden Saison und fehlt damit am kommenden Wochenende gegen Kaierslautern.

Regensburg Paderborn 25. Für den Jahn könnte dieser 25. Spieltag bereits vorentscheidenden Charakter haben. Im Optimalfall verkürzt er den Rückstand auf den Relegationsplatz heute Nachmittag auf vier Zähler; sollte es schlecht laufen, wäre dieser zehn Punkte entfernt.

Hannover Braunschweig 25. Gelbe Karte für Sei Muroya (Hannover 96)



Hannover Braunschweig 24. Eckball für 96. Der kommt von der rechten Seite auf den langen Pfosten, wo Halstenberg den Ball in die Mitte bringen will. Den anschließenden Konter unterbricht Muroya mit einem Foulspiel.

Pr. Münster Nürnberg 24. Nürnberg bewegt den Ball kaum aus der eigenen Hälfte, ohne sofort das Leder wieder abzugeben. Knoche, Drexler und Seidel schieben sich die Kugel zwar lange hin und her, eine klare Passlinie für ein Linien brechendes Zuspiel ergibt sich in der Zwischenzeit aber nur selten.

Regensburg Paderborn 22. Die Oberpfälzer sind gegen den Aufstiegskandidaten konkurrenzfähig, wobei sich die Frage stellt, ob sie den bisherigen hohen Laufaufwand über die gesamte Spielzeit durchhalten können. Zudem mangelt es ihnen noch an Torgefahr.

Hannover Braunschweig 22. Gelbe Karte für Ermin Bičakčić (Eintracht Braunschweig)

Der Kapitän foult seinen Gegenspieler nach einem Fehlpass und sieht direkt die Gelbe Karte.

Pr. Münster Nürnberg 21. Gelbe Karte für Rico Preißinger (Preußen Münster)

Ein taktisches Foul wie es im Lehrbuch zu finden ist. Preißinger packt seinem Gegenspieler an die Hüfte und lässt erst wieder los, als dieser zu Fall kommt.

Hannover Braunschweig 20. Szabó aus der Distanz! Der ungarische Stürmer visiert etwa zwanzig Meter halblinks vor dem Tor die lange Ecke an. Der Ball rauscht wenige Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

Pr. Münster Nürnberg 20. Sobald Jan Reichert ein Zuspiel seiner Teamkollegen erhält, sprinten die Münsteraner in höchstem Tempo nach vorne und laufen den Torhüter der Franken an. Der kann das Leder in den meisten Fällen nur noch ins Seitenaus befördern.

Regensburg Paderborn 19. Bilbija mit der ersten Chance! Zehnter befördert einen Freistoß aus dem halbrechten Mittelfeld halboch in den Lauf des Kollegen mit der sieben auf dem Rücken. Im Sechzehner legt sich dieser den Ball links an Breunig vorbei und schießt aus zwölf Metern mit dem linken Spann auf die flache rechte Ecke. Pollersbeck ist schnell unten und hält den Ball fest.

Pr. Münster Nürnberg 17. Marc Lorenz ist der auffälligste Offensivspieler in der ersten Viertelstunde. Aus dem linken Halbfeld schlägt der Kapitän eine butterweiche Flanke auf den zweiten Pfosten. Der aus dem Rückraum hervor preschende David Kinsombi verpasst im Hechtsprung um Haaresbreite die Kugel.

Hannover Braunschweig 18. Das Spiel läuft wieder!

Hannover Braunschweig 18. Bereits vor der Pause verzichteten beide Fanlager aufgrund des reduzierten Kontingents für die Braunschweiger Anhänger auf organisierten Support.

Regensburg Paderborn 17. Hottmann verpasst einen Abschluss! Adamyans wunderbare hohe Verlagerung aus dem linken Mittelfeld an die halbrechte Fünferkante nimmt der Angreifer zunächst wunderbar mit der Brust mit und holt aus 15 Metern zum Linksschuss aus. Im letzten Moment wird er sauber durch Scheller gestoppt.

Hannover Braunschweig 17. Einige Mitarbeitende von Hannover 96 räumen die Feuerwerkskörper vom Rasen. Die Teams formieren sich langsam aber sicher wieder auf dem Feld.

Pr. Münster Nürnberg 14. Julian Justvan erhält an der Mittellinie ein ungenaues Zuspiel. Unter Gegnerdruck verliert der beste Vorlagengeber der Franken die Kugel. Etwas frustriert bleibt er stehen und verweigert das sofortige Gegenpressing. Ein gutes Beispiel dafür, wie eng die Preußen an ihren Gegenspielern bis jetzt dran sind.

Regensburg Paderborn 15. Infolge eines dominanten Beginns bekommt die Kwasniok-Truppe mittlerweile viel Gegenwehr im Mittelfeld und hat Mühe, Wege in die Spitze zu finden. Es fehlt die Genauigkeit im Zusammenspiel.

Hannover Braunschweig 14. Die beiden Mannschaften stehen aktuell vor den Trainerbänken und nutzen die Unterbrechung für eine Trinkpause.

Pr. Münster Nürnberg 12. Beide Mannschaften favorisieren bislang die linke Außenbahn für eigene Vorstöße ins Angriffsdrittel. Die Adlerträger stressen Nürnberg bis jetzt ziemlich erfolgreich im Aufbauspiel und lassen kaum ein Zuspiel in den eigenen Strafraum zu.

Regensburg Paderborn 12. Gelbe Karte für Marvin Mehlem (SC Paderborn 07)

Nach eigenem Handspiel im Mittelfeld und erfolgtem Pfiff des Schiedsrichters kickt Mehlem den Ball weg. Der Referee Lukas Benen zückt die erste Gelbe Karte.

Hannover Braunschweig 11. Der Schiedsrichter muss die Partie unterbrechen. Von den Rängen fliegen Feuerwerkskörper auf das Spielfeld.

Regensburg Paderborn 10. Durch die Unentschieden Kaiserslauterns (1:1 gegen Elversberg) Magdeburgs (1:1 in Fürth) würde Paderborn mit einem Sieg auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken. Auf einem direkten Aufstiegsrang stand der SCP letztmals Anfang Dezember.

Pr. Münster Nürnberg 9. Die stimmungsvollen Zuschauer verleihen dieser Begegnung einen besonderen Charme. Münster zeigt sich in der Anfangsphase durchaus gewillt, die Clubberer schon am Sechzehner anzulaufen. Mehrfach schon forcierten die Gastgeber dadurch einen Einwurf in aussichtsreicher Position, wie gemalt für Marc Lorenz. Noch ist daraus kein Torabschluss entstanden, doch es wirkt stets unruhig im Strafraum der Gäste-

Hannover Braunschweig 10. Nach einer Wdowik-Flanke von der linken Seite bekommt Nikolaou einen abgefälschten Ball ins Gesicht. Die Hannoveraner reklamieren sofort ein Handspiel und wollen einen Strafstoß bekommen. Der Unparteiische lässt aber richtigerweise weiterspielen.

Hannover Braunschweig 8. Muroya schlägt den Ball von der rechten Seite in den Strafraum, doch dort steht Köhler und klärt humorlos zum Einwurf.

Hannover Braunschweig 7. Aufgrund des hohen Pressings sehen wir viele ungenaue, hektisch gespielte Pässe, die meist beim Gegenspieler landen.

Pr. Münster Nürnberg 6. Geduldig zieht Nürnberg das eigene Kombinationsspiel auf. Von Tim Drexler wird der Ball auf die linke Seite verlagert, wo sich Berkay Yılmaz auf den Weg nach vorne macht, einen Doppelpass spielt und danach die Kugel ins Zentrum weiterleitet. Dort setzt Julian Justvan zu einem Steck-Pass mit dem linken Außenrist an. Dieser gerät jedoch etwas zu steil für Stefanos Tzimas.

Regensburg Paderborn 7. Bisher zurückhaltende Hausherren verzeichnen ihre ersten Kontakte im letzten Felddrittel. Handwerker behauptet den Ball auf dem linken Flügel gegen zwei Paderborner und gibt halbhoch nach innen. Dort scheint der SCP im ersten Anlauf zu klären, doch eine Nachlässigkeit von Torhüter Riemann führt zu einer gefährlichen Situation. Nachdem ihm Ananou den Ball an der rechten Grundlinie abgenommen hat, flankt dieser vor den verlassenen Kasten. Götze verhindert per Kopf, dass der Jahn aus diesem Fehler Kapital schlägt.

Hannover Braunschweig 5. Beide Mannschaften laufen von Beginn an hoch an und setzen die Abwehrreihe des Gegners im Spielaufbau direkt unter Druck.

Pr. Münster Nürnberg 3. In der Nähe des FCN-Strafraums erhält Preußen Münster einen Einwurf. Diesen bringt Kapitän Marc Lorenz wie einen Freistoß in den Sechzehner. Mehrere Spieler stehen in der Luft und strecken sich in Richtung Ball. Bevor die Szene jedoch richtig spannend wird, entscheidet Lars Erbst auf Freistoß für Nürnberg.

Hannover Braunschweig 2. Rochelt mit dem ersten Abschluss! Der 26-Jährige kommt halblinks im Strafraum an den Ball und visiert mit einem Flachschuss die kurze Ecke an. BTSV-Keeper Hoffmann taucht ab und hat den Ball.

Regensburg Paderborn 4. Der Gast wird früh gefährlich! Zehnters Freistoßflanke von der linken Außenbahn ist für die mittige Fünferkante bestimmt. Dort verpasst Vorwochentorschütze Bilbija nur knapp eine Direktabnahme.

Pr. Münster Nürnberg 1. Bei strahlendem Sonnenschein pfeift Schiedsrichter Lars Erbst die Begegnung im Preußenstadion an.

Pr. Münster Nürnberg 1. Spielbeginn

Hannover Braunschweig 1. Das Niedersachsen-Derby läuft!

Regensburg Paderborn 1. Regensburg gegen Paderborn – auf geht's im Jahnstadion!

Regensburg Paderborn 1. Spielbeginn

Hannover Braunschweig 1. Spielbeginn

Hannover Braunschweig Die beiden Mannschaften betreten den Rasen. In wenigen Augenblicken kann es losgehen!

Regensburg Paderborn Die Mannschaften betreten den Rasen.

Pr. Münster Nürnberg Eine große Schwäche der Gäste sind die gegnerischen Standards. Nürnberg (17) hat nach Regensburg (18) die meisten Standard-Gegentore aller Zweitliga-Teams zugelassen. Schon im Hinrunden-Duell hat die Klose-Elf beide Gegentreffer nach einem ruhenden Ball kassiert.

Hannover Braunschweig Im Hinspiel Anfang Oktober setzte sich Eintracht Braunschweig mit 2:0 durch. Fabio Kaufman brachte die Braunschweiger in der ersten Halbzeit in Führung, Rayan Philippe setzte in der Nachspielzeit per Strafstoß den Schlusspunkt.

Hannover Braunschweig Bei den Gästen gibt es nach dem vergangenen Spieltag ebenfalls drei Wechsel in der Startelf. Kevin Ehlers, Marvin Rittmüller und Johan Gómez weichen für Jannis Nikolaou, Fabio Kaufmann und Sven Köhler.

Hannover Braunschweig Auf Seiten der Hannoveraner gibt es im Vergleich zum Sieg in Nürnberg drei Veränderungen in der Startelf. Für Fabian Kunze, Enzo Leopold und Jessic Ngankam beginnen Boris Tomiak, Lars Gindorf und Nicolo Tresoldi.

Pr. Münster Nürnberg Münster hat in dieser Spielzeit erst 26 Treffer erzielt (15.). Sieben dieser Tore gingen auf das Konto von Joshua Mees. Der Top-Torschütze der Adlerträger fehlt heute allerdings krankheitsbedingt im Kader, ebenso wie Luca Bazzoli und Mikkel Kirkeskov. Darüber hinaus überrascht Sascha Hildmann mit der Nominierung von Dominik Schad für die Anfangsformation. Es ist das Startelf-Debüt für den Außenverteidiger, der damit Lukas Frenkert auf die Bank verdrängt.

Hannover Braunschweig Eintracht Braunschweig, das sich mitten im Abstiegskampf befindet, konnte auswärts erst sechs Punkte einfahren. Nach zwei durchaus überraschenden Siegen gegen den Karlsruher SC und Darmstadt 98 verlor die Elf von Daniel Scherning mit 0:3 in Fürth. Am vergangenen Spieltag trennte sich der BTSV mit einem 1:1 vom SSV Ulm. Sebastian Polter egalisierte den frühen Rückstand mit einem späten Treffer wenige Minuten vor dem Ende.

Pr. Münster Nürnberg Sascha Hildmann und Miroslav Klose kennen sich bereits aus ihre gemeinsamen Zeit beim 1. FC Kaiserslautern. In der Saison 1999/2000 spielten die beiden in der Zweitvertretung der Roten Teufel. Im ersten Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gewann Nürnberg mit 3:2. Herausragender Akteur dieser Hinrunden-Begegnung war Caspar Jander. Der ehemalige Adlerträger erzielte einen Treffer selbst und leitete die beiden übrigen Tore ein.

Regensburg Paderborn Bei den Ostwestfalen, die das Hinspiel Anfang Oktober dank der Treffer Klaas' (14.), Zehnters (65.) und Kinsombis (81.) mit 3:0 gewannen und die auswärts lediglich eine der bisherigen zwölf Partien verloren, stellt Coach Łukasz Kwasniok nach dem 2:0-Heimerfolg gegen den Hamburger SV gezwungenermaßen einmal um. Den länger ausfallenden Brackelmann (Muskelbündelriss und Sehnenabriss) ersetzt Castaneda.

Pr. Münster Nürnberg Sascha Hildmann, Trainer der Hausherren, geht von einer attraktiven Partie für das Publikum aus. "Nürnberg ist sehr offensiv ausgerichtet. Das kann ein Schlagabtausch und für die Zuschauer echt spannend werden. Wir freuen uns tierisch auf Sonntag."

Hannover Braunschweig Hannover 96 kassierte die bislang letzte Niederlage am 15. Dezember 2024, konnte seitdem allerdings erst zwei Siege einfahren. Den letzten Heimsieg gab es Anfang Dezember vergangenen Jahres. Nach zuletzt fünf Remis in Serie gewann das Team von André Breitenreiter am vergangenen Wochenende mit 2:1 in Nürnberg. Durch Treffer von Leopold und Knight drehte 96 das Spiel.

Regensburg Paderborn Auf Seiten der Oberpfälzer, die 14 ihrer 15 Punkte vor eigenem Publikum holten und die die letzten fünf Heimpartien gegen den SCP ohne ein einziges Gegentor verloren, hat Trainer Andreas Patz im Vergleich zur 0:3-Auswärtsniederlage beim 1. FC Kaiserslautern drein personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Hein, Ziegele (beide auf der Bank) und Pröger (Faserriss im Oberschenkel) beginnen Handwerker, Wurm und Viet.

Pr. Münster Nürnberg Nürnberg belegt derzeit den zehnten Tabellenplatz (35 Punkte) und hat acht Zähler Rückstand auf das an dritter Stelle positionierte Kaiserslautern (43). Zuletzt verpassten die Clubberer in zwei aufeinanderfolgenden Zweitliga-Paarungen einen Sieg (1U, 1N), holten aber vier Punkte aus den letzten beiden Auswärtsspielen.

Regensburg Paderborn Der SC Paderborn 07 hat fast optimale zehn Punkte aus den jüngsten vier Begegnungen gezogen und so den Rückstand auf die Aufstiegszone auf zwei Zähler verkürzt. Nachdem die Blau-Schwarzen im Gastspiel bei Hannover 96 durch einen späten Treffer Grimaldis (90.) ein 1:1-Unentschieden ergattert hatten, schlugen sie den formstarken Spitzenreiter Hamburger SV mit 2:0; die Tore besorgten Bilbija (15.) und Grimaldi (84.). In dieser Saisonphase glänzt auch die Abwehr, die in drei der letzten vier Matches ohne Gegentor geblieben ist.

Regensburg Paderborn Zehn Spieltage vor dem Saisonende deutet viel darauf hin, dass der SSV Jahn Regensburgs nach nur einer Saison im nationalen Fußball-Unterhaus in die Drittklassigkeit zurückkehrt, liegt er doch als Schlusslicht sieben Punkte hinter dem Relegationsrang und müsste acht Zähler gutmachen, um den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Von aufsteigender Form ist zudem nichts mehr zu sehen: Nachdem die Weiß-Roten mit einem 2:0-Heimerfolg gegen Hertha BSC in den Februar gestartet waren und auch in der folgenden Heimpartie gegen den Hamburger SV gepunktet hatten (1:1), mussten sie sich zuletzt beim SC Preußen Münster (0:2) und beim 1. FC Kaiserslautern (0:3) geschlagen geben.

Hannover Braunschweig Hallo und herzlich willkommen in der Heinz von Heiden Arena zum 25. Spieltag der 2. Bundesliga und der Partie zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig. Um 13:30 Uhr geht’s los.

Regensburg Paderborn Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Sonntagnachmittag! Der SSV Jahn Regensburg hat am 25. Spieltag den SC Paderborn 07 zu Gast. Oberpfälzer und Ostwestfalen stehen sich ab 13:30 Uhr auf dem Rasen des Jahnstadions gegenüber.