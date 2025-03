SSV Ulm Köln 43. Nach Zuspiel Kainz' erzwingt Finkgräfe über den linken Flügel gegen Hyryläinen die dritte Gästeecke. Infolge einer kurzen Ausführung flankt Kainz im hohen Bogen an das rechte Fünfereck. Dort erlaubt sich SSV-Keeper Ortag eine Unsicherheit, kann die Flanke nicht fangen. Dies bleibt bis auf eine harmlose Folgeecke aber ohne Konsequenzen.

Fürth Magdeburg 42. Kaars übernimmt den ruhenden Ball, zirkelt die Kugel aus halblinker Position rund 20 Metern entfernt aber deutlich über den Kasten und Grill muss nicht eingreifen.

Hertha BSC Schalke 42. Gelbe Karte für Mickaël Cuisance (Hertha BSC)

Cuisance holt Aydın von den Beinen. Weil er zu Beginn der Begegnung schon einmal taktisch foulte und verschont blieb, bekommt er jetzt verspätet die Gelbe.

SSV Ulm Köln 42. Die Spatzen können sich in den letzten Minuten etwas befreien, aber nicht an ihre hohen Anteile der Anfangsphase anknüpfen. Der Weg zu einem Überraschungserfolg gegen den Aufstiegsfavoriten ist noch lang.

Fürth Magdeburg 41. Gelbe Karte für Noah Loosli (SpVgg Greuther Fürth)

Magdeburg zieht vor dem gegnerischen Strafraum ein schnelles Kurzpassspiel auf und Loosli lässt sich zu einem Halten gegen Nollenberger hinreißen. Er sieht die erste Gelbe Karte des Tages.

Hertha BSC Schalke 40. Die Riesenchance zum 1:1! Reese setzt sich auf dem rechten Flügel im zweiten Anlauf gegen Kalas durch. Seine halbhohe Flanke in die Mitte wird noch leicht abgefälscht und landet am zweiten Pfosten bei Zeefuik. Der Offensivmann taucht zum Flugkopfball ab, platziert diesen aus vier Metern freistehend aber neben dem Tor. Der MUSS eigentlich sitzen!

Fürth Magdeburg 38. Und dann werden die Kleeblätter mal wieder gefährlich: Gießelmann findet mit seiner hohen Hereingabe von links sein Pendant von der anderen Seite. Asta ist eingerückt, kann das Leder unter Bedrängnis aber nicht aufs Tor köpfen.

Hertha BSC Schalke 39. Gelbe Karte für Taylan Bulut (FC Schalke 04)

Bulut hat den Fuß zu weit oben im Zweikampf. Dafür sieht er den ersten gelben Karton der Partie.

Hertha BSC Schalke 38. Hatte die Hertha kurz nach dem 0:1 noch etwas Wut im Bauch, hat sich jetzt das übliche Spiel wieder eingestellt. Die Knappen lassen Ball und Gegner laufen. Berlin hingegen lauert auf Kontermomente.

SSV Ulm Köln 39. Ulm schafft's mal wieder nach vorne! Batista-Meier behauptet den Ball an der rechten Strafraumlinie und spitzelt ihn flach zu Telalović am nahen Fünfereck. Der eng bewachte Ex-England-Legionär gelangt zwar an den Ball, wird aber durch Schmied sauber ins Toraus abgedrängt.

Fürth Magdeburg 36. Die Gastgeber stehen nun mit allen Feldspielern in der eigenen Hälfte und machen es dem Aufstiegskandidaten dadurch das Leben schwer. Magdeburg findet nur schwer freie Räume und spielt daher viel horizontal anstatt vertikal in die Tiefe.

Hertha BSC Schalke 35. Wieder sieht Ernst bei einer Ecke nicht gut aus! Wieder zirkelt Seguin das Ding nah ans Tor, und am Fünfer klärt Gechter dann soeben per Kopf zum nächsten Standard. Hier wurde Ernst effektiv von den Schalkern geblockt. Ecke Nummer vier bringt dann nichts ein.

SSV Ulm Köln 36. Waldschmidt mit seiner zweiten Möglichkeit! Tigges schnappt sich den Ball nach Kolbes Rettungsgrätsche an der Fünferkante unweit der rechten Grundlinie. Er legt ab für den ehemaligen Wolfsburger, der nach innen zieht und aus elf Metern verdeckt gegen Ortags Laufrichtung flach auf die rechte Ecke schießt. Der Ball rauscht knapp am Pfosten vorbei.

Fürth Magdeburg 33. Nollenberger erobert auf der linken Seite in einem robust geführten Zweikampf gegen Consbruch die Kugel und zieht bis zur Grundlinie. Sein flaches Zuspiel nach innen wird von Quarshie abgefangen, der im Fünfmeterraum goldrichtig steht.

Hertha BSC Schalke 34. ...diesmal sorgt Seguins Hereingabe für keinerlei Gefahr.

Hertha BSC Schalke 33. Für einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld steht Seguin bereit. Den ruhenden Ball nickt Cuisance zur Ecke von links...

SSV Ulm Köln 34. Nach aktuellem Stand würde der FC mit einer Führung übrigens an die Spitze der Live-Tabelle zurückkehren. Konkurrent 1. FC Magdeburg kommt nämlich im parallelen Gastspiel bei der SpVgg Greuther Fürth nicht über ein 1:1 hinaus.

Fürth Magdeburg 31. Die Fürther Abwehr hat sich nun besser auf die langen Bälle der Magdeburger eingestellt und steht tiefer. Dadurch fehlt es den Gästen aktuell an Durchschlagskraft, die Partie ist ausgeglichener als noch in der Anfangsviertelstunde!

Hertha BSC Schalke 31. In der Entstehung ist der Treffer für die Alte Dame überaus unglücklich. Aus einem harmlosen Zweikampf entwickelte sich ein Querschläger, der in Richtung Toraus trudelte. Ernst wollte das Ding noch vor der Linie abfangen, kam aber etwas zu spät. Die Ecke führte dann zum 0:1.

SSV Ulm Köln 31. Das Wörle-Team setzt nach einer guten halben Stunde kaum noch offensive Akzente, leistet sich zu viele ungenaue Anspiele, um das Mittelfeld zu überqueren. Seine Abwehrarbeit ist bisher auf einem ordentlichen Niveau.

Hertha BSC Schalke 28. Berlin fordert Elfmeter. Bei Reeses langem Einwurf schießt ein Königsblauer Seguin aus kurzer Distanz wohl an die Hand. Schiedsrichter Gerach signalisiert sofort „Weiterspielen". Wohl die korrekte Entscheidung.

Fürth Magdeburg 28. Nach einem Foul von Loosli an Atik wird die Partie für eine Behandlungspause unterbrochen. Beide Mannschaften holen sich an der Seitenlinie Anweisungen ihrer Trainer.

SSV Ulm Köln 28. Waldschmidt vergibt aus bester Lage! Kainz bricht auf links durch und gibt im hohen Bogen vor den langen Pfosten. Waldschmidt hat sich von seinem Bewacher Kolbe gelöst und kann freistehend köpfen, befördert den Ball aus vier Metern aber hauchdünn an der rechten Stange vorbei.

Hertha BSC Schalke 27. Tooor für FC Schalke 04, 0:1 durch Tomáš Kalas

Schalke führt - und Ernst ist maßgeblich daran beteiligt! Seguin tritt eine Ecke von links hoch und weit auf den zweiten Pfosten. Ernst kommt aus seinem Tor, taucht aber unter dem Ball hindurch. Am langen Eck setzt sich Kalas im Duell mit Gechter durch und köpft ins leere Netz ein.

Fürth Magdeburg 25. Die Gäste halten das Spielgerät länger am Fuß und warten geduldig auf die Lücke im Fürther Pressing. Mit einem langen Ball auf Burcu wird der nächste Angriff eingeleitet, doch Itter bügelt seinen Stellungsfehler selbst wieder aus und klärt nach einem Laufduell an der Grundlinie.

Hertha BSC Schalke 25. Mit Ausnahme der S04-Chance aus Minute 14 warten wir weiter auf echte Hochkaräter. Hüben wie drüben finden die Offensivreihen im letzten Drittel keine echten Lösungen.

SSV Ulm Köln 26. Waldschmidt taucht auf halbrechts vor der letzten Ulmer Linie auf, dribbelt nach innen und schießt aus 21 Metern mit dem linken Spann. Wegen starker Rücklage rauscht der Ball weit über Ortags Kasten hinweg.

Fürth Magdeburg 22. Durch die schnelle Magdeburger Antwort startet das Spiel nun wieder bei Null. Die Fürther Führung hatte sich nicht unbedingt angedeutet und war aus einem Stellungsfehler der Gäste resultiert.

SSV Ulm Köln 24. Kainz' Ablage findet keinen Kollegen! Gazibegovićs nächste Hereingabe vom rechten Flügel senkt sich im Sechzehner an der linken Grundlinie. Kainz spielt mit dem linken Innenrist scharf in den Fünfmeterraum. Bevor es wirklich brenzlig wird, klärt Kolbe.

Hertha BSC Schalke 22. Wieder können die Hausherren mal schnell kontern. Zunächst bleibt Maza mit seinem Zuspiel nach links zu Reese hängen. Im zweiten Anlauf findet er den Ex-Schalker doch noch, der es aber mit einem sehr unkonventionellen Schuss von der halblinken Strafraumkante probiert. Weit drüber.

SSV Ulm Köln 23. Die Struber-Auswahl baut ihre Spielanteile aus, verlagert den Schwerpunkt des Geschehens in die heimische Hälfte. Tigges ist im Strafraumzentrum Adressat einer scharfen Flanke Gazibegovićs von der rechten Außenbahn. Reichert ist aber vor dem Mittelstürmer zur Stelle.

Fürth Magdeburg 20. Tooor für 1. FC Magdeburg, 1:1 durch Barış Atik

Da ist die direkte Antwort! Wieder erobert Magdeburg einen Befreiungsschlag der Gastgeber im Mittelfeld und El-Zein hebt die Kugel hoch in den Lauf von Atik. Asta ist zwar an dem Außenstürmer dran, doch Atik schüttelt ihn halblinks im Strafraum ab und trifft aus der Drehung halbhoch ins lange Eck - eine tolle Einzelaktion des 30-Jährigen!

Hertha BSC Schalke 19. Nach mehr als einer Viertelstunde sind die Königsblauen das etwas aktivere Team, das durch Antwi-Adjei bereits eine passable Möglichkeit besaß. Die Herthaner hingegen haben immer mal wieder gute Umschaltsituationen, spielen diese aber noch zu unsauber aus.

SSV Ulm Köln 20. Tigges gelangt auf der rechten Strafraumseite an den Ball, zieht nach innen und holt zu einem Versuch mit dem linken Fuß aus. Abwehrmann Kolbe stellt sich in den Weg und verhindert, dass Torhüter Ortag eingreifen muss.

Fürth Magdeburg 17. Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 1:0 durch Noel Futkeu

Eine tolle Kombination führt zum 1:0! Itter spielt Green einen flachen Ball in den Lauf, der nimmt die Kugel mit viel Tempo mit und stößt durch eine Lücke in der Abwehr. Im Strafraum sieht der ehemalige Bayern-Spieler den mitgelaufenen Futkeu, legt quer und Fürths Stürmer muss aus sieben Metern nur noch einschieben.

Hertha BSC Schalke 17. Nun auch mal ein Abschluss der Gastgeber: Nach einem abgewehrten Einwurf fällt der Ball Cuisance vor die Füße. Dessen Schuss aus mittigen 16 Metern entschärfen die Gelsenkirchener im Verbund.

SSV Ulm Köln 17. Finkgräfe muss nach einer Kollision mit Brandt im eigenen Sechzehner behandelt werden. Es deutet aber viel darauf hin, dass der gebürtige Mönchengladbacher seinen Arbeitstag fortsetzen kann.

Fürth Magdeburg 15. Und dann geht es schnell in die andere Richtung, weil Magdeburg das hohe Pressing der Kleeblätter überspielt und mit mehreren Spielern auf Fürths Strafraum zuläuft. Nach einem Übersteiger zentral vor dem Sechzehner nimmt sich Burco den Abschluss, der wird jedoch geblockt.

Fürth Magdeburg 13. Erste Chance für Fürth! Consbruch erobert rechts nahe der Eckefahne die Kugel, zieht nach innen und legt flach in den Rückraum. Green kommt aus rund 17 Metern frei zum Abschluss, doch Reimann pariert und trotz eines Abprallers ist die Aktion kurz darauf vorbei, weil die Gastgeber ein ungestümes Stürmerfoul begehen.

Hertha BSC Schalke 14. Die erste gute Gelegenheit gehört S04! Hertha geht die Schalker nicht richtig an, die sich nach und nach nach vorne kombinieren. Schließlich findet Seguin mit einem tollen Steckpass durch die halblinke Angriffsspur im Sechzehner Antwi-Adjei. Der zieht mit einem Haken in die Mitte, bleibt aus zwölf Metern aber gerade noch an Leistners Abwehrbein hängen.

SSV Ulm Köln 14. Mit einem Sieg würden die Donaustädter übrigens mindestens bis morgen auf den Relegationsplatz vorrücken, lägen sie dann wegen des besseren Torverhältnisses vor Eintracht Braunschweig. Die Löwenstädter sind morgen zum Niedersachsenderby bei Hannover 96 zu Gast.

Fürth Magdeburg 12. Nun kann sich das Kleeblatt für längere Zeit den Ball sichern und damit für Entlastung sorgen. Doch Magdeburg geht gewohnt früh vorne drauf und lässt keinen ruhigen Spielaufbau zu, das machen die Gäste wirklich stark.

Hertha BSC Schalke 11. Infolge mehrerer Passstafetten setzen sich die Gäste am gegnerischen Strafraum fest. Am Ende versucht es Antwi-Adjei mit einem Schuss von halblinks aus 21 Metern - der rutscht ihm aber über den Schlappen, weit rechts daneben.

SSV Ulm Köln 11. Mit Verzögerung sind die Geißböcke im Spiel angekommen, halten den Ball nun länger in ihren Reihen und finden zunehmend Wege in das letzte Felddrittel. Mit Downs (neun Ligatore) fehlt ihnen heute ihr bester Schütze.

Fürth Magdeburg 9. Atik bekommen die Gastgeber noch nicht in den Griff: Erneut holt er sich im Halbraum die Kugel ab, dreht auf und spielt einen feinen Ball in die Tiefe. Doch das Zuspiel gerät zu lang für Kaars, der seinen Laufweg frühzeitig abbricht.

Hertha BSC Schalke 9. Cuisance hat auf der anderen Seite mal etwas zu viel Platz. Aus dem rechten Halbraum steckt er in den Lauf von Reese durch, dessen Direktabnahme blockt Bachmann per Grätsche.

Fürth Magdeburg 7. Grill wackelt bei einem Distanzschuss! Musonda zieht flach aus der zweiten Reihe ab und Grill hält den Ball nicht fest. Kaars setzt nach und wird im Fünfmeterraum von Loosli mit einer riskanten Grätsche entscheidend gestört.

Hertha BSC Schalke 7. Antwi-Adjei ist Adressat einer weiten Seitenverlagerung links im Sechzehnmeterraum von Bulut. Technisch anspruchsvoll bugsiert er die Murmel noch an den ersten Pfosten, wo Ba aus praktisch unmöglicher Position eine Kopfballbogenlampe in die Arme von Ernst befördert.

SSV Ulm Köln 8. Kainz beinahe mit dem 0:1! Gazibegović wirft auf dem rechten Flügel den Turbo an und flankt aus vollem Lauf an das ferne Fünfereck. Dort kann Kainz unbedrängt per linkem Innenrist abnehmen, setzt den Ball aber nur an das Außennetz.

Hertha BSC Schalke 7. In den ersten Minuten ist den Berlinern anzumerken, dass sie sich zunächst einmal stabil präsentieren möchten. Schalke presst dagegen hoch, ohne bisher relevante Ballgewinne zu verzeichnen.

Fürth Magdeburg 5. Beide Mannschaften wollen mit dem Ball am Fuß nach vorne spielen und deshalb entwickelt sich eine unterhaltsame Anfangsphase.

SSV Ulm Köln 5. Die erste Chance gehört dem Aufsteiger! Nachdem Telalović nach Batista-Meiers Querpass vom rechten Flügel aus mittigen 13 Metern an Hübers hängengeblieben ist, kann er den Ball zu Mitspieler Röser spitzeln. Der verpasst aus acht Metern einen schnellen Abschluss; sein Rechtsschuss wird schließlich durch Schmied in höchster Not geblockt.

Hertha BSC Schalke 4. Nach einem feinen Solo über die rechte Außenbahn gibt Bulut kurz zu Aydın. Dessen Flanke ins Zentrum klärt Leistner etwas unglücklich zur Ecke. Diese nimmt Ba auf Höhe des Elfmeterpunktes volley, trifft dabei aber den Ball nicht richtig. Ernst fängt ihn sicher auf.

Fürth Magdeburg 2. Fürth setzt auf frühes Pressing und läuft mit zwei Spielern auf Magdeburgs Abwehrchef Pfeiffer zu. Der macht das mit dem Rücken zum restlichen Spielfeld richtig stark und lässt beide Fürther mit einer guten Körpertäuschung ins Leere laufen.

SSV Ulm Köln 3. Der Aufsteiger ist in den ersten Momenten das aktivere Team, beginnt mit einem konzentrierten Aufbauspiel. Der FC ist zunächst fast ausschließlich in der Arbeit gegen den Ball gefordert.

Hertha BSC Schalke 1. Mit Anstoß für die Leitl-Truppe geht's los.

Hertha BSC Schalke 1. Spielbeginn

Fürth Magdeburg 1. Der Ball ist freigegeben, los geht's!

Fürth Magdeburg 1. Spielbeginn

SSV Ulm Köln 1. Ulm gegen Köln – auf geht's im Donaustadion!

SSV Ulm Köln 1. Spielbeginn

SSV Ulm Köln Die Mannschaften betreten in diesen Augenblicken den Rasen.

Hertha BSC Schalke Sehen wir uns den direkten Vergleich beider Mannschaften einmal an. In 99 Pflichtspielen gingen die Hauptstädter 37x als Sieger, 45x als Verlierer vom Feld, 17x teilten sie sich die Punkte. Seit dem letzten Abstieg beider Klubs in der Saison 2022/2023 spricht die Statistik aber klar für die Hertha. Zweimal bezwangen sie ihren ungeliebten Gegner, in der Hinrunde der laufen Spielzeit gab es immerhin ein Remis (2:2).

Fürth Magdeburg Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften 2:2, Magdeburg hatte durch einen schnellen Doppelschlag Mitte der ersten Hälfte jedoch mit 2:0 geführt. In Erinnerung blieb dieses Aufeinandertreffen wegen der zwei kuriosen Handelfmeter, die Schiedsrichter Bastian Dankert pfiff.

Hertha BSC Schalke Die Königsblauen stehen indes vier Punkte vor den Herthanern auf Platz 13, sind aber auch nicht vollständig aus dem Abstiegssumpf entkommen. Umso wichtiger war der Dreier vor acht Tagen im Duell mit dem SC Preußen Münster (1:0), bei dem Keeper Loris Karius sein Debüt im S04-Dress feierte – und direkt zum Matchwinner avancierte. Mehrere Male ließ er die Westfalen verzweifeln und machte damit die mäßige Leistung seines Teams weitgehend vergessen. Das wiederum will nun endlich wieder auswärts einen Sieg einfahren, den letzten gab es im Dezember in Elversberg (4:1).

Fürth Magdeburg Weil Kaiserslautern gestern Abend nicht über ein 1:1 gegen Elversberg hinauskam, winkt dem FCM im Falle eines Auswärtssiegs zumindest bis heute Abend der Sprung an die Tabellenspitze. Im Abendspiel könnte der HSV den Patzer der Roten Teufel ebenfalls ausnutzen und den Magdeburgern Rang eins wieder strittig machen. Doch die Gäste sollten Fürth als Tabellenelften nicht unterschätzen, da die Mannschaft von Jan Siewert vier der letzten fünf Pflichtspiele gewinnen konnte! Magdeburg hingegen konnte in diesem Kalenderjahr och keine zwei Siege in Folge einfahren.

SSV Ulm Köln Bei den Rheinländern, die das Hinspiel Anfang Oktober im RheinEnergieStadion dank der Tore Hübers’ (8.) und Waldschmidts (47.) nach knapp 70-minütiger Überzahl mit 2:0 für sich entschieden und die im Falle eines Sieges mindestens bis zum Abend auf einen direkten Aufstiegsplatz vorrücken würden, stellt Coach Gerhard Struber nach der 0:1-Auswärtsniederlage beim Karlsruher SC fünfmal um. Thielmann, Huseinbašić, Olesen, Waldschmidt und Tigges ersetzen Heintz, Ljubicic (beide auf der Bank), Martel (Infekt), Maina (Sprunggelenksverletzung) und Downs (Handverletzung).

Fürth Magdeburg Auch der 1. FC Magdeburg lief am vergangenen Spieltag gegen Darmstadt einem Rückstand hinterher, münzte ein 0:1 nach der Pause aber noch in ein 4:1! Doch die Gäste werden zu drei Veränderungen ihrer Startaufstellung gezwungen, weil Hugonet und El Hankouri angeschlagen ausfallen und Mathisen gesperrt ist. Zusätzlich rotiert Amaechi auf die Magdeburger Bank. Neu dabei sind Müller, El-Zein, Pfeiffer und Atik, der nach seiner abgesessenen Gelb-Rot-Sperre wieder mitmischen darf.

Hertha BSC Schalke Ist der Trainereffekt bereits verpufft? Nachdem Ex-Coach Cristian Fiél infolge von vier Pleiten am Stück gehen musste, wurde der ehemalige Hannoveraner Trainer Stefan Leitl als sein Nachfolger installiert. Sein Start war zunächst durchaus vielversprechend: Gegen den 1. FC Nürnberg sprang vor heimischem Publikum zwar nur ein Punkt heraus (0:0) – die Spielanteile sprachen allerdings klar für die Berliner. Am vergangenen Wochenende gab es mit der Klatsche bei der SV Elversberg (0:4) aber einen echten Tiefschlag. Gegen die Gelsenkirchener muss heute deswegen unbedingt Zählbares her.

Fürth Magdeburg Fürth konnte am letzten Wochenende einen frühen Rückstand gegen Fortuna Düsseldorf drehen und gewann dank eines verwandelten Foulelfmeters von Green mit 2:1. Dennoch nimmt Jan Siewert zwei Anpassungen in seiner Startelf vor: Klaus ist heute gelbgesperrt nicht an Bord und wird durch Consbruch ersetzt. Hinten links steht John heute nicht im Kader, seinen Platz übernimmt der erfahrene Gießelmann. Der beste Scorer der Kleeblätter ist Stürmer Futkeu mit acht Treffern und drei Assists, er steht von Beginn an auf dem Feld.

SSV Ulm Köln Auf Seiten der Donaustädter, deren Defensive mit 31 Gegentoren die geteilt fünftbeste ist und die mit zehn Punkteteilungen die Unentschiedenkönige der 2. Bundesliga sind, hat Trainer Thomas Wörle im Vergleich zum 1:1-Auswärtsremis bei Eintracht Braunschweig drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Gaal (Gelbsperre), Krattenmacher und Keller (beide auf der Bank) beginnen Stoll, Kolbe und Telalović.

SSV Ulm Köln Beim 1. FC Köln zeigte die Formkurve zuletzt nach unten. Nachdem die Geißböcke Anfang Februar die Tabellenführung übernommen und eine Woche später bei 28 Punkte aus den vergangenen elf Partien gestanden hatten, zogen sie aus ihren jüngsten drei Begegnungen nur noch einen einzigen Zähler. So wurde das ärgerliche 1:1-Heimunentschieden im Derby gegen Fortuna Düsseldorf durch Auswärtsniederlagen beim 1. FC Magdeburg (0:3) und beim Karlsruher SC (0:1) eingerahmt. In Baden besiegelte ein Eigentor Hübers’ (52.) die Pleite, durch die der FC auf Rang fünf abrutschte.

SSV Ulm Köln Der SSV Ulm 1846 läuft zehn Spieltage vor dem Saisonende seinem Ziel, im nationalen Fußball-Unterhaus zu verbleiben, hinterher, belegt er mit drei Punkten Rückstand auf den Relegationsrang den vorletzten Tabellenplatz. Nach zuvor drei Niederlagen in Serie ergatterten die Spatzen zuletzt immerhin zwei Unentschieden: Nach dem Heim-0:0 gegen die SV 07 Elversberg waren sie im Gastspiel bei Kellerkonkurrent Eintracht Braunschweig durch Rösers frühen Treffer (11.) lange Zeit auf Siegkurs, kassierten aber noch spät das Gegentor zum 1:1 (85.), das das Vorbeiziehen an den Niedersachsen verhinderte.

Fürth Magdeburg Herzlich willkommen zum 25. Spieltag im deutschen Unterhaus! Um 13 Uhr empfängt Greuther Fürth die Gäste aus Magdeburg.

Hertha BSC Schalke Hallo und herzlich willkommen zum 25. Spieltag in der 2. Bundesliga! In einem echten Traditionskracher empfängt Hertha BSC heute den FC Schalke 04. Anstoß im Olympiastadion ist um 13:00 Uhr.