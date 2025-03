Bochum Hoffenheim 53. Gelbe Karte für Anton Stach (1899 Hoffenheim)



Bochum Hoffenheim 51. Bero schleudert einen Einwurf von der linken Offensivseite hoch herein. Sissoko kommt am ersten Pfosten zwar zum Kopfball, aber kann den Ball in einer kleinen Spieleransammlung nicht entscheidend verlängern.

Leipzig Mainz 50. Raum findet den am zweiten Pfosten einlaufenden Openda, der sich streckt, den Ball aber nicht mehr entscheidend kontrolliert bekommt. Zentner kann das Leder sicher aufnehmen.

Heidenheim M'gladbach 52. War das ein strafstoßwürdiger Kontakt? Scienza legt sich den Ball auf der linken Seite rechts an Itakura vorbei, ehe er zu Boden geht. Schiedsrichter Sören Storks entscheidet auf Weiterspielen und wird darin vom VAR bestätigt: Es hat maximal ein leichter Kontakt vorgelegen.

Werder Wolfsburg 49. Für die Gäste ist das natürlich ein perfekter Start in Durchgang zwei in dem sich direkt das Bild des ersten Abschnitts wiederholt. Wie reagiert Werder diesmal?

Leipzig Mainz 49. Bei einem Missverständnis in der Defensive landet ein Rückpass von Danny da Costa im Toraus, was RB Leipzig eine Ecke einbringt. Der ruhende Ball von Xavi Simons sorgt am ersten Pfosten aber für keinerlei Gefahr.

Bochum Hoffenheim 48. Bei einem VfL-Konter scheint Georgios Masouras, der aus abseitsverdächtiger Position startet, bereits auf Höhe der Mittellinie frei durch. Alexander Prass holt den Griechen aber noch ein und stellt ihn auch. Dadurch entsteht keinerlei Gefahr und im Zuge der TSG-Balleroberung geht dann auch die Fahne hoch.

St. Pauli Dortmund 51. Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Serhou Guirassy

Guirassy ist zur Stelle! St. Pauli klärt einen hohen Ball von Yan Couto nicht richtig, Adeyemi schnappt sich den zweiten Ball und macht ihn durch einen Pass in den Fünfmeterraum erneut scharf. Guirassy steht da, wo ein Stürmer stehen muss und bringt die Kugel aus drei Metern im Tor unter.

St. Pauli Dortmund 50. Schwarz-Gelb steht nun mit allen Feldspielern in der gegnerischen Hälfte, der Druck auf die Hamburger Abwehr wächst!

Heidenheim M'gladbach 50. Scienza scheitert an der Latte! Der Brasilianer zirkelt den Freistoß aus halblinken 19 Metern mit dem rechten Innenrist in Richtung oberer linker Ecke. Für den geschlagenen Nachwuchskeeper Pereira Cardoso rettet die Oberkante des Querbalkens.

Werder Wolfsburg 48. Tooor für VfL Wolfsburg, 0:2 durch Patrick Wimmer

Die Gäste erhöhen! Und nutzen ihre zweite Chance zu ihrem zweiten Treffer. Wimmer bekommt im linken Halbfeld den Ball und geht in die Mitte. Bittencourt lässt den Torschützen viel zu einfach gewähren, der die Kugel aus 27 Metern zentraler Position in die Maschen schweißt. Dabei fälscht Veljković noch leicht ab sodass sich die Kugel unangenehm von Zetterer weg ins Netz dreht.

Heidenheim M'gladbach 49. Gelbe Karte für Benedikt Gimber (1. FC Heidenheim 1846)

... und dieses löst Schiedsrichter Sören Storks mit Gelben Karten.

Werder Wolfsburg 47. Nach wenigen Sekunden bleibt Lynen am Boden liegen, steht aber kurz darauf wieder.

Heidenheim M'gladbach 49. Gelbe Karte für Ko Itakura (Bor. Mönchengladbach)

Vor der Ausführung eines Freistoßes der Hausherren kommt es zu einem Gerangel zwischen Itakura und Gimber...

St. Pauli Dortmund 48. Der BVB kommt aktiv aus der Kabine, versucht sich in dieser Anfangsphase des zweiten Durchgangs verstärkt über flache Pässe in den Strafraum zu kombinieren.

Heidenheim M'gladbach 48. Beide Trainer haben in der Pause gewechselt. Frank Schmidt bringt mit Pieringer und Beck zwei weitere frische Kräfte; Zivzivadze und Conteh sind in der Kabine geblieben. Gerardo Seoane ersetzt den angeschlagenen Ullrich durch Netz.

Werder Wolfsburg 46. Weiter geht's bei Werder ohne Ersatzkapitän Stark der wohl angeschlagen in der Kabine bleibt und durch Jung ersetzt wird. Bittencourt übernimmt die Kapitänsbinde.

Leipzig Mainz 46. Die Teams sind zurück auf dem Feld. Wechsel gibt es noch keine. Weiter geht's mit dem zweiten Durchgang.

Leipzig Mainz 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Werder Wolfsburg 46. Einwechslung bei Werder Bremen: Anthony Jung

Heidenheim M'gladbach 46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Voith-Arena! Die Schwarz-Weiß-Grünen deckten die defensiven Schwächen der Ostalbstädter früh auf und sorgten damit schnell für einen klaren Vorteil, wobei sie nicht mit letzter Konsequenz auf einen weitere Treffer gingen. Heidenheim hat in der Schlussphase seine offensiven Fähigkeiten mindestens angedeutet und muss aus den späten Aktionen Hoffnungen ziehen, nach der Pause eine Aufholjagd schaffen zu können.

Werder Wolfsburg 46. Auswechslung bei Werder Bremen: Niklas Stark

Werder Wolfsburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Heidenheim M'gladbach 46. Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Luca Netz

Bochum Hoffenheim 46. Weiter geht's! Beide Teams kehren zunächst unverändert auf das Feld zurück.

Heidenheim M'gladbach 46. Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Lukas Ullrich

St. Pauli Dortmund 46. Beide Mannschaften kommen unverändert zurück!

Bochum Hoffenheim 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Heidenheim M'gladbach 46. Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Adrian Beck

St. Pauli Dortmund 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Heidenheim M'gladbach 46. Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Sirlord Conteh

Heidenheim M'gladbach 46. Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Marvin Pieringer

Heidenheim M'gladbach 46. Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Budu Zivzivadze

Heidenheim M'gladbach 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Leipzig Mainz 45. +5 Halbzeitfazit:

RB Leipzig führt zur Pause mit 1:0 gegen Mainz 05. Die Roten Bullen legten los wie die Feuerwehr, trafen direkt in der ersten Minute und hatten kurz darauf noch zwei dicke Chancen, auf 2:0 zu stellen. Es dauerte fast eine Viertelstunde, ehe völlig überforderte Nullfünfer überhaupt erste Ballbesitzphasen hatten, woraufhin die Sachsen von Minute zu Minute passiver wurden. Das führte dazu, dass die Rheinhessen zuletzt spielbestimmend waren und in einem nicht allzu chancenreichen Spiel um ein Haar vor dem Pausenpfiff durch einen Lee-Kopfball ausgeglichen hätten, der das Leipziger Tor nur um eine Haaresbreite verfehlte. Findet RBL nicht zeitnah in die Aktivität zurück, könnte das die Roten Bullen noch teuer zu stehen kommen.

St. Pauli Dortmund 45. +2 Halbzeitfazit:

Torlos verabschieden sich St. Pauli und der BVB in die Halbzeit! Die Gastgeber ließen sich vom hohen Pressing der Dortmunder zu Beginn nicht verunsichern, mehrmals setzte sich Weißhaupt auf der rechten Seite durch und versetzte die BVB-Abwehr in Alarmbereitschaft. Dortmund brauchte ein wenig, um die Spielkontrolle zu übernehmen, wusste mit dem zunehmend wachsenden Ballbesitz jedoch wenig anzufangen. Immer wieder wurde die Kugel planlos auf Guirassy geschlagen, der damit nichts anzufangen wusste. Die beste Hamburger Chancen vereitelte Bensebaïni durch eine Grätsche in höchster Not gegen Weißhaupt (25.). Anhänger der Borussia mussten sich bis in die Nachspielzeit gedulden, sahen dort die beste Chance durch Adeyemi, der das lange Eck nur knapp verpasst (45.+1).

Bochum Hoffenheim 45. +2 Halbzeitfazit:

Mit einem torlosen Remis geht es im Duell zwischen Bochum und Hoffenheim in die Kabinen. Von trostlosem Abstiegskampf oder Angst vor Fehlern war zu keiner Sekunde etwas zu sehen. Beide Mannschaften spielten mit sehr viel Energie und suchten durchaus die spielerischen Lösungen. Die TSG fand zwar besser in die Partie, aber ließ sich mit zunehmender Spielzeit vom VfL ein wenig den Schneid abkaufen. Die Gastgeber machten aus ihrer Überlegenheit aber zu wenig und so ist die Nullnummer zur Pause das logische und gerechte Resultat.

Leipzig Mainz 45. +5 Ende 1. Halbzeit

Werder Wolfsburg 45. +3 Halbzeitfazit:

Der VfL Wolfsburg führt zur Pause mit 1:0 bei Werder Bremen und hat das vor allem Keeper Müller zu verdanken. Bis auf den frühen Führungstreffer nach Zetterer-Fehler brachten die Wölfe kaum etwas zu Stande, können sich aber auf einen bärenstark aufgelegten Schlussmann verlassen. Der rettete gegen André Silva, Burke und Stage überragend und hält somit die Wolfsburger Führung fest. Werder zeigt einen couragierten Auftritt, erspielt sich auch beste Chancen, muss diese aber in Halbzeit zwei nutzen. Sonst bringen auch 11:6 Torschüsse und ein doppelt so hoher xGoals-Wert nichts Zählbares ein.

Leipzig Mainz 45. +4 Nach fast dreiminütiger Behandlung steht Xavi Simons jetzt wieder. Fürs Erste kann er weitermachen.

Leipzig Mainz 45. +3 Jenz trennt Simons mit einem harten, aber fairen Tackling vom Ball, woraufhin der Leipziger auf dem Spielfeld liegen bleibt und eine längere Behandlung braucht. Das dürfte sich auf die Nachspielzeit entsprechend auswirken.

Heidenheim M'gladbach 45. +2 Halbzeitfazit:

Borussia Mönchengladbach führt zur Pause des Bundesligaauswärtsspiels beim 1. FC Heidenheim 1846 mit 2:0. Durch einen von Hack erfolgreich abgeschlossenen Konter gingen die Fohlen schon in der achten Minute in Führung. Der Vorjahresaufsteiger schrammte durch einen Kopfball Föhrenbachs nur knapp am schnellen Ausgleich vorbei (11.). Die Seoane-Auswahl war aber weiterhin die zielstrebigere und legte durch Ngoumou, der nach einem Doppelpass mit Pléa unter Mithilfe der Latte netzte, den zweiten Treffer nach (18.). Sander ließ mit einem Fernschuss eine gute Möglichkeit zum Ausbau des Vorsprungs aus (27.). In der jüngsten Viertelstunde konnten sich die Ostalbstädter nach einem personellen Tausch stabilisieren, näherten sich dem Anschluss infolge einer weiteren Topchance Mönchengladbachs, die Ngoumou ausließ (43.) erst spät an: Mainka aus der Distanz (44.) und Siersleben per Kopf (45.) verpassten es, den FCH auf die Anzeigetafel zu bringen. Bis gleich!

Bochum Hoffenheim 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Werder Wolfsburg 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Bochum Hoffenheim 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

St. Pauli Dortmund 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Heidenheim M'gladbach 45. +2 Ende 1. Halbzeit

St. Pauli Dortmund 45. +1 Adeyemi verpasst das 1:0 knapp! Einen hohen Ball in den Lauf verarbeitet der Flügelflitzer technisch stark, zieht mit seinem Tempo rechts in den Strafraum ein. In höchstem Tempo sucht er aus spitzem Winkel flach den Abschluss, die Kugel rollt nur Zentimeter am langen Eck vorbei!

Werder Wolfsburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Bochum Hoffenheim 43. Kurz vor der Pause gestaltet die TSG das Geschehen wieder deutlich ausgeglichener und war bei den zwei Vorstößen auch direkt gefährlich. Bochum betreibt zwar einen hohen Aufwand, aber schafft es nicht sich in dem Zusammenhang gute Chancen herauszuspielen.

Werder Wolfsburg 45. Nochmal ist der Werder-Unmut groß als Brych nach einem abgefälschten André Silva-Abschluss auf Abstoß entscheidet.

St. Pauli Dortmund 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Leipzig Mainz 45. +1 Zwei Minuten gibt es im ersten Durchgang noch on top.

Heidenheim M'gladbach 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins auf dem Schlossberg soll um 60 Sekunden verlängert werden.

Leipzig Mainz 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

St. Pauli Dortmund 44. Bei den Kiezkickern sind lange Bälle deutlich effektiver als bei Dortmund, doch oftmals verlieren die Hamburger durch kleine technische Fehler in der letzten Linie das Spielgerät.

Heidenheim M'gladbach 45. Bei der folgenden Ecke findet Scienza Siersleben, der von einem Mitspieler an der Fünferkante leicht behindert wird. Deshalb fliegt sein Kopfball rechts am Ziel vorbei.

Werder Wolfsburg 44. Werner ist außer sich weil Wind kurz vor dem Strafraum ein Luftloch schlägt und dabei Weiser an der Rippe trifft. Das hätte man durchaus ahnden können und hätte eine gute Freistoßposition für Werder gegeben.

Heidenheim M'gladbach 44. Mainka gegen Pereira Cardoso! Infolge eines geblockten Schusses Wanners nimmt der Heidenheimer mit der sechs auf dem Rücken aus mittigen 19 Metern mit dem rechten Innenrist Maß. Mönchengladbachs Nachwuchstorhüter lenkt den Ball um den Pfosten.

Leipzig Mainz 43. Auf einmal kommen die Mainzer zu ihrer besten Chance. Openda fälscht eine Caci-Hereingabe gefährlich ab und Lee kommt aus sechs Metern unter Bedrängnis zum Kopfball, den er jedoch über die Querlatte hinweg setzt.

Bochum Hoffenheim 40. Hoffenheim kontert und wird direkt gefährlich! Orban macht den Ball links im Mittelfeld gut fest und bringt ihn aus dem Halbfeld hoch in die Mitte. Dort wird der Ball noch eine Station weiter zu Kramarić verlängert. Rechts im Strafraum ist der erste Kontakt des Kroaten jedoch nicht optimal. Dadurch verschlechtert sich seine anschließende Abschlussposition ein bisschen und der 33-Jährige schießt den Ball knapp rechts über den Knick.

Leipzig Mainz 42. Nach Balleroberung kombinieren die Sachsen sich schnell nach vorne, woraufhin Loïs Openda frei vor Robin Zentner auftaucht. Mit einem perfekt getimten Tackling trennt Andreas Hanche-Olsen ihn aber fair vom Ball.

Werder Wolfsburg 42. Drei Zeigerumdrehungen sind es bis zum Pausentee noch. Kann Werder seine Überlegenheit noch vor der Pause in den Ausgleich ummünzen?

Leipzig Mainz 41. Die Partie plätschert insgesamt sehr ereignisarm vor sich hin, weil RBL kaum noch etwas fürs Spiel tut und sich darauf konzentriert, die Rheinhessen mit konzentrierter Defensivarbeit vom eigenen Kasten fernzuhalten.

Heidenheim M'gladbach 43. Ngoumou hat die Großchance zum 0:3! Am Ende eines Konters gibt Sander vom linken Strafraumeck halbhoch nach innen. Ngoumou bringt den Ball aus spitzem Winkel mit dem rechten Fuß mittig auf den Kasten. Müller verhindert den Einschlag mit einem starken Reflex.

St. Pauli Dortmund 40. Aktuell plätschert das Spiel vor sich hin, weil Dortmund ideenlos ist und St. Pauli defensiv sicher steht, sich auf Umschaltmomente konzentriert.

Heidenheim M'gladbach 42. Honsak flankt einen Freistoß aus halblinker Position auf den Elfmeterpunkt. Sander hat das beste Timing und befördert den Ball per Kopf aus der Gefahrenzone.

Werder Wolfsburg 39. Wieder brennt es im Wölfe-Strafraum lichterloh und wieder hat Müller seine Aktien drin. Weiser verlängert eine Ecke von Bittencourt von links an den langen Pfosten wo Veljković aus einem Meter an Müller scheitert. Die Bremer wollen dabei ein Foulspiel des Torhüters gesehen haben, Veljković stand aber bei Weisers Kopfballverlängerung angeblich im Abseits, so zumindest die Entscheidung des Schiedsrichtergespanns. Der Bremer stand allerdings nicht in der verbotenen Zone, für einen Strafstoß reicht das Einsteigen Müllers allerdings auch nicht.

Heidenheim M'gladbach 40. Pléa mit der Direktabnahme! Nach einem gescheiterten Dribbling Itakuras im Strafraumzentrum kullert der Ball vor die Füße des Franzosen, der aus 17 Metern mit dem rechten Spann abzieht. Der Versuch fliegt klar links am Ziel vorbei.

Bochum Hoffenheim 37. Østigård drischt einen Freistoß fast von der Mittellinie einfach mal hoch bis in den Strafraum. Dort lauern nur zwei Hoffenheimer und der Rest spekuliert im Rückraum auf den zweiten Ball. Den können sie sich dadurch auch problemlos sichern. Am Ende probiert es Stach dann auch einfach mal aus der zweiten Reihe. Aus halbrechten 25 Metern drischt der 26-Jährige den Ball wuchtig in Richtung des rechten Ecks. Horn ist aber zur Stelle und kann den Ball um den Pfosten lenken.

Leipzig Mainz 38. Mainz wird stärker, aber der letzte Pass ist einfach noch zu unsauber. Erneut startet Burkardt über links zu früh. Abseits.

Heidenheim M'gladbach 39. Scienza, der durchaus belebend für die Heimoffensive wirkt, produziert aus halblinken 18 Metern einen Schuss mit dem rechten Fuß. Der landet abgefälscht im rechten Toraus; die fällige Ecke klärt Mönchengladbach im ersten Anlauf.

St. Pauli Dortmund 36. Sabitzer leitet den Angriff durch einen Ballgewinn im Mittelfeld selbst ein und verbucht einen Abschluss! Über Umwege kommt der Ball zu Adeyemi der das Leder zurücklegt zum Österreicher. Per Seitfallzieher will Sabitzer aus rund 13 Metern die Führung erzielen, doch das Spielgerät fliegt weit über den Kasten.

Heidenheim M'gladbach 38. Zivzivadze, der nach seinem Winterwechsel vom KSC noch auf seinen ersten Bundesligatreffer wartet, ist an der halbrechten Strafraumkante Adressat eines hohen Anspiels Scienzas. Dieses kann der Georgier aber nicht erreichen.

Werder Wolfsburg 36. Amoura legt bei einem Konter über links in die Mitte wo Dárdai zentral frei auftaucht. Gerade so schmeißt sich Stark dazwischen und blockt.

Bochum Hoffenheim 35. Nach der kurzen Pause rollt nicht nur wieder der Ball, sondern nur Sekunden später ist auch Alexander Prass wieder mit dabei.

Bochum Hoffenheim 34. Alexander Prass ist links im Mittelfeld im Zweikampf mit Felix Passlack unglücklich mit dem linken Fuß umgeknickt und muss behandelt werden.

Heidenheim M'gladbach 37. Die Fohlen müssen aufpassen, dass sie diese Partie trotz der Führung nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sie haben den Vorjahresaufsteiger bisher fast so gut im Griff wie einen unterklassigen Widersacher in der 1. DFB-Pokalrunde. Es bestehen aber kaum Zweifel, dass sich der FCH noch deutlich steigern kann.

Bochum Hoffenheim 33. Die TSG startete offensiv und mit viel Schwung. Davon ist mittlerweile jedoch nichts mehr zu sehen, da sich die Bochumer komplett in die Begegnung reingearbeitet haben. Mittlerweile haben die Hausherren sogar knapp 60 Prozent Ballbesitz und haben in dem Zuge wirklich alles im Griff.

St. Pauli Dortmund 34. Die nächste Chance gehört den Gastgebern: Einen Freistoß von rechts schlägt Smith hoch ins Zentrum. Dort wird das Leder an den zweiten Pfosten verlängert, wo Defensivspezialist Wahl freisteht und per Direktabnahme draufzieht. Sein Schuss fliegt links vorbei!

Werder Wolfsburg 33. Nach einem langen Ball des VfL geht es bei Bremen schnell. Burke will links im Strafraum nochmal ablegen, ein Wolfsburger spreizt dazwischen, spitzelt die Kugel aber in den Fuß von Weiser. Der hat rechts im Strafraum Platz und findet aus 14 Metern ebenfalls in Müller seinen Meister. Den zu unplatzierten Flachschuss des Bremers pariert der Gästekeeper mit einer Fußabwehr.

Leipzig Mainz 35. Amiri bedient Nebel, dessen hohe Hereingabe vom rechten Flügel aber einen Tick zu hoch für Burkardt ist. Dahinter klärt Geertruida per Kopf. Keine Gefahr.

Werder Wolfsburg 32. Wolfsburg erarbeitet sich durch eigenen Ballbesitz mal etwas Sicherheit, kommt damit aber kaum aus der eigenen Hälfte heraus.

St. Pauli Dortmund 32. Die langen Bälle auf Guirassy sind heute noch kein wirksames Mittel, zu selten kann der BVB-Stürmer die Kugel festmachen. Es bleibt ein chancenarmes Spiel!

Bochum Hoffenheim 31. Der anschließende Freistoß sorgt für keine Gefahr, da Baumann den Ball zur Ecke wegfausten kann. Auch der Standard verpufft.

Heidenheim M'gladbach 34. Scienza, der schon einige Minuten auf seine Hereinnahme gewartet hat, betritt den Rasen. Kerbers Arbeitstag ist nach 33 Minuten schon wieder beendet.

Leipzig Mainz 32. Die Nullfünfer kommen einfach partout nicht durch. Auch ein Lee-Schuss aus 18 Metern wird geblockt.

Werder Wolfsburg 30. Das ist schon etwas fahrlässig von der Werner-Elf. Mittlerweile wäre der Ausgleich absolut verdient.

Heidenheim M'gladbach 33. Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Léo Scienza

Heidenheim M'gladbach 33. Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Luca Kerber

Bochum Hoffenheim 30. Kadeřábek räumt Krauß auf der aus seiner Sicht rechten Defensivseite ab und wird dafür zum Gespräch gebeten. Badstübner verzichtet aber noch auf die Verwarnung.

Werder Wolfsburg 29. Stage scheitert wieder an Müller! Werder gelingt kurz vor dem Wolfsburger Sechzehner ein hoher Ballgewinn. Bittencourt gibt direkt zu Stage durch der plötzlich alleine vor Müller auftaucht. Der Däne wartet einen Moment zu lange und scheitert aus 15 Metern halbhoch am langen rechten Arm des Torhüters, der schnell draußen ist, sich groß macht und überragend pariert.

Heidenheim M'gladbach 31. Hack aus spitzem Winkel! Der Ex-Bielefelder ist auf der tiefen rechten Strafraumseite Adressat eines steilen Anspiels Sanders. Mangels Kollegen in der Mitte schießt er fast von der Grundlinie auf den kurzen Pfosten. Dort packt FCH-Schlussmann Müller sicher zu.

Leipzig Mainz 29. RB Leipzig hat insgesamt alles unter Kontrolle und behält in den entscheidenden Zweikämpfen stets die Oberhand. Bei eigenem Ballbesitz haben die Roten Bullen es allerdings auch nicht eilig, weshalb im Moment nicht allzu viel passiert.

St. Pauli Dortmund 28. Nach guten Angriffen auf beiden Seiten flacht das Spiel nun wieder etwas ab. Dortmund dominiert das Mittelfeld, tut sich aber schwer ins letzte Drittel zu kombinieren.

Bochum Hoffenheim 27. Eine Bero-Ecke von der rechten Seite legt Sissoko am langen Pfosten mit dem Kopf nochmal für Medić ab. Der Innenverteidiger schließt fast am Elfmeterpunkt direkt ab. Mit seinem Volley bleibt er aber an Østigård hängen.

Werder Wolfsburg 28. Stark sucht Burke mit einem langen Ball, der aber zu Müller durchrutscht. Nach der kurzen Bremer Drangphase ist die Partie wieder verflacht.

Bochum Hoffenheim 24. Als überlegenes Team ist der VfL natürlich auch dem Treffer etwas näher. Allerdings würde eine Führung der Bochumer rein gar nichts bedeuten. Der Revierklub lag schließlich bereits neunmal in Front, aber konnte nur viermal gewinnen. Hoffenheim konnte auf der Gegenseite bereits sechsmal nach Rückstand noch punkten.

Heidenheim M'gladbach 29. Das zweite Gegentor setzt der Schmidt-Truppe stark zu; wirklich selbstbewusst tritt sie in diesen Minuten nicht mehr auf. Heidenheims Trainer scheint früh zu reagieren, bereitet wohl einen personellen Tausch vor.

St. Pauli Dortmund 25. Bensebaïni klärt gegen Weißhaupt! Ritzka flankt von links aus vollem Lauf scharf in die Mitte und Weißhaupt läuft im richtigen Moment am Fünfmeterraum ein, wird jedoch von Bensebaïni im letzten Moment am Abschluss gestört.

Leipzig Mainz 26. Mainz ist bemüht und kann sich immer mal wieder spielerisch aus dem hohen Pressing der Sachsen befreien. Lediglich hinter die letzte Kette kommen die Rheinhessen noch nicht. Die Sachsen lassen defensiv rein gar nichts zu.

Heidenheim M'gladbach 27. Sander aus der zweiten Reihe! Nachdem er dem ausgerutschten Kerber den Ball im Mittelfeld abgenommen hat, treibt der Ex-Kieler ihn durch das Zentrum in Richtung Sechzehner. Aus vollem Lauf und 19 Metern will er ihn mit dem rechten Fuß im rechten Winkel unterbringen. Er verfehlt diesen ganz knapp.

St. Pauli Dortmund 24. Die Gäste nähern sich an, weil Guirassy sich fallen lässt und das flache Anspiel auf Beier prallen lässt. Der Nationalspieler hat den Blick für Adeyemi, der von rechts eingerückt ist. Adeyemi verarbeitet die Flanke auf Höhe des Elfmeterpunkts per Kopf, doch Vasilj fängt den unplatzierten Abschluss locker.

Werder Wolfsburg 25. Diesmal fällt Weiser nach einem Zweikampf mit Wimmer im Strafraum, auch das war allerdings kein Foul. Den Konter vergibt Amoura kurz vor dem Sechzehner mit einem Kontakt zu viel.

Werder Wolfsburg 24. Stage geht rechts bis zur Grundlinie durch und flankt in die Mitte, Müller fängt die Hereingabe aber problemlos ab.

Bochum Hoffenheim 21. Jakov Medić wird zentral vor dem eigenen Strafraum angelaufen und spielt deshalb sicherheitshalber zu Timo Horn zurück. Der Keeper ist von dem Rückpass ein wenig überrascht, aber kann den Ball noch sicherheitshalber in das Seitenaus schießen.

Werder Wolfsburg 22. Bremens Reaktion ist mittlerweile gut, von Wolfsburg kommt seit dem Führungstreffer nichts mehr. Die Gäste stehen tief und überlassen Werder den Ball.

Leipzig Mainz 23. El Chadaïlle Bitshiabu findet nun Benjamin Šeško mit einem starken Steckpass. An der Strafraumgrenze drückt der sofort mit links ab, verfehlt das linke untere Eck aber knapp.

Werder Wolfsburg 21. Müller rettet gegen Burke! Bremen wird stärker und kommt beinahe zum Ausgleich. Von rechts flankt Weiser mustergültig an den Fünfer wo Burke am ersten Pfosten per Flugkopfball aufs kurze Eck an Müller scheitert.

Heidenheim M'gladbach 24. In der Live-Tabelle rücken die Fohlen auf den achten Platz vor. Sie rücken auf einen Zähler an die internationalen Ränge heran. Ihnen winkt der dritte Auswärtssieg in Serie; dies gelang ihnen letztmals im Frühjahr 2020.

Bochum Hoffenheim 18. Bochum gibt im Moment den Ton an und findet über einen Pass von Matúš Bero mal wieder den Weg in den gegnerischen Sechzehner. Das Anspiel zu Georgios Masouras gerät allerdings minimal zu lang und Oliver Baumann, der geistesgegenwärtig aus seinem Tor kommt, schnappt sich den Ball.

St. Pauli Dortmund 21. St. Pauli bleibt dem flachen Spielaufbau treu, obwohl der BVB hoch anläuft und Fehler erzwingt. Das klappt mittlerweile immer häufiger, sodass die Gäste über 60% Ballbesitz verbuchen. Gefährliche Abschlüsse im Strafraum gab es jedoch noch nicht.

Leipzig Mainz 21. Auch die Rheinhessen haben jetzt längere Ballbesitzphasen, finden allerdings noch keinen Weg, die präsente Defensive der Sachsen zu überwinden.

Werder Wolfsburg 19. André Silva an den Außenpfosten! Der Portugiese verzeichnet auch den zweiten Bremer Abschluss und der hat es in sich: Aus 17 Metern halbrechter Position zieht der Winterneuzugang mit links ab und befördert die Kugel an den linken Pfosten von dem das Leder ins Toraus springt.

Werder Wolfsburg 19. Auf der anderen prüft André Silva Wölfe-Keeper Müller mal von links aus spitzem Winkel, das ist aber kein Problem für den Torwart der Gäste.

Heidenheim M'gladbach 21. Gimber visiert aus zentralen 24 Metern mit dem rechten Fuß die flache rechte Ecke. Pereira Cardoso ist schnell unten und hält den Ball, der den Gästekasten wohl verfehlte hätte, fest.

Werder Wolfsburg 18. Nächste Standardsituation für die Gäste, diesmal köpft Stage einen Freistoß von Skov Olsen aus dem linken Halbfeld aber sicher aus der Gefahrenzone.

Bochum Hoffenheim 17. Die Bedeutung der Partie ist beiden Teams anzumerken. Jedoch hemmt der Druck die Mannschaften nicht, sondern sorgt für ein intensives Match bei dem es hin und her geht.

St. Pauli Dortmund 18. Dortmund arbeitet viel mit hohen Flanken und sucht Guirassy, doch der Stürmer ist bisher noch abgemeldet und bei Wahl & Co. gut aufgehoben.

Leipzig Mainz 18. Die Mainzer greifen mal über links an. Die Burkardt-Hereingabe von links wird jedoch von Bitshiabu zur Ecke geklärt, zu der es dann allerdings nicht kommt. An der Seite geht die Fahne nach oben. Der Goalgetter der Nullfünfer ist zu früh gestartet. Abseits.

Bochum Hoffenheim 15. Zum Glück scheint es nach der kurzen Behandlungsunterbrechung mit allen Akteuren weitergehen zu können.

Heidenheim M'gladbach 18. Tooor für Bor. Mönchengladbach, 0:2 durch Nathan Ngoumou

Mönchengladbach schlägt erneut eiskalt zu! Infolge eines Anspiels Scallys auf dem rechten Flügel zieht Ngoumou vor dem Sechzehner nach innen und spielt einen Doppelpass mit Pléa. Er schießt mit dem rechten Innenrist in Richtung oberer rechter Ecke. Von der Unterkante der Latte springt der Ball ins Netz.

Werder Wolfsburg 17. Wimmers Treffer war übrigens bereits Wolfsburgs achtes Tor nach einem Eckball - ligaweit Spitzenwert!

Heidenheim M'gladbach 17. ... Sanders Ausführung senkt sich am halbrechten Fünfereck. Dort kommt Pléa zwar an den Ball, bringt aber keinen kontrollierten Abschluss zustande. Der Ball kullert ins rechte Toraus.

Bochum Hoffenheim 13. Arthur Chaves kommt nach einem Luftduell mit Matúš Bero unglücklich auf dem Boden auf und überstreckt das linke Bein komplett. Deshalb liegt der Brasilianer aktuell mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen und muss behandelt werden.

St. Pauli Dortmund 15. Langsam aber sicher übernimmt Schwarz-Gelb die Spielkontrolle und St. Pauli ist mit Defensivarbeit beschäftigt. Doch die Kiezkicker stehen gut, verschieben im Verbund und die Dortmunder Viererkette findet keine Lücken.

Heidenheim M'gladbach 16. Hack dringt nach einem Kurzpass Ngoumous über links in den Sechzehner ein. Er legt sich den Ball dort aber zu weit vor und holt gegen den herauslaufenden Keeper Müller aus spitzem Winkel nur eine Ecke heraus...

Werder Wolfsburg 15. Die Hausherren sind um eine Reaktion bemüht und haben mittlerweile deutlich mehr Ballbesitz. Es mangelt jedoch noch an Präzision und Ideen in der Offensive.

Leipzig Mainz 15. Von den Nullfünfern ist in der Anfangsviertelstunde praktisch gar nichts zu sehen. Die Rheinhessen haben mit der Defensivarbeit alle Hände voll zu tun und kommen mit ihrem hohen Pressing kaum zu Ballgewinnen.

Werder Wolfsburg 13. Das Weserstadion schreit auf weil Vavro André Silva im eigenen Strafraum mit ordentlich Körpereinsatz wegblockt. Der Portugiese will dafür einen Strafstoß, Brych winkt zurecht sofort ab.

Heidenheim M'gladbach 14. Mönchengladbachs 18-jähriger Torhüter Pereira Cardoso kommt zu seinen ersten Ballkontakten. Er steht heute erstmals im Spieltagskader der Profis. Für die Nationalmannschaft Luxemburgs hat er bereits drei Länderspiele absolviert.

St. Pauli Dortmund 13. Gelbe Karte für Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Früh sieht Schlotterbeck die Gelbe Karte, weil er sich Weißhaupt nach dessen Solo im Mittelfeld in den Weg stellt und ihn blockt. Harte Entscheidung, weil der Dortmunder noch zurückzieht, aber der Schiedsrichter hatte die Karte schnell gezückt.

Leipzig Mainz 12. Noch einmal Openda, der nun auf Haïdara durchsteckt, der die Kugel jedoch frei vor Zentner nicht mehr entscheidend trifft. Ohnehin geht an der Seitenlinie aber die Fahne nach oben. Ein möglicher Treffer hätte überprüft werden müssen.

St. Pauli Dortmund 11. Gefährlicher Umschaltmoment des BVB! Die Hamburger geraten im Pressing unter Druck und verlieren die Kugel wenige Meter vor dem eigenen Strafraum. Sabitzer wird rechts in die Tiefe geschickt und findet mit der hohen Hereingabe Guirassys Kopf. Doch der Stürmer kann das Leder in Rücklage nicht aufs Tor drücken.

Werder Wolfsburg 11. Werder kommt erstmals in den Wölfe-Sechzehner. Nach flacher Hereingabe von der Grundlinie von rechts braucht Burke bei der Ballbehandlung halbrechts im Strafraum aber zu lang und wird schließlich geblockt.

Bochum Hoffenheim 10. Die erste Großchancen hat der VfL! Bero bringt einen Freistoß aus dem Halbfeld hoch links in den Strafraum. Von dort wird der Ball nochmal quergelegt und Hofmann hat Pech, dass er wenige Meter vor dem Tor etwas falsch zum Ball steht und dadurch nicht zum Abschluss kommt. Der Routinier macht aber das beste aus der Situation und legt nochmal für Passlack ab. Der Schuss des 26-Jährigen wird noch abgefälscht und landet dadurch links im Fünfer bei Medić. Aus extrem spitzem Winkel köpft der Innenverteidiger den Ball aber nur an den Außenpfosten.

Leipzig Mainz 11. Nach Ballgewinn im eigenen Drittel kombiniert RB Leipzig sich schnell nach vorne. Der Pass in die Tiefe von Xavi Simons ist aber etwas zu lang. Robin Zentner ist zuerst am Ball und kann ihn sicher unter sich begraben.

Bochum Hoffenheim 8. Unter Dieter Hecking haben die Bochumer wieder an Selbstvertrauen gewonnen und kommen keinesfalls ausschließlich über den Kampf. Gerade mit den eigenen Fans im Rücken, die auch heute wieder für beste Stimmung sorgen, sind die Blauen deshalb extrem schwer zu bezwingen.

St. Pauli Dortmund 10. Die Gäste suchen noch nach Ruhe im eigenen Spiel, zu oft wird der lange Ball auf Guirassy geschlagen. In der Anfangsphase hat St. Pauli mehr Stabilität im eigenen Spiel und ist auch gefährlicher in der Offensive.

Heidenheim M'gladbach 12. Trotz eines ordentliches Beginns rennt der Tabellenvorletzte einem Rückstand hinterher. Im Falle einer Niederlage könnte der Rückstand auf den Relegationsrang an diesem Nachmittag auf fünf Punkte anwachsen.

Werder Wolfsburg 10. Amoura taucht zentral mit Platz im Strafraum auf, nimmt die Kugel aber mit der Hand an. Bremen muss aufpassen.

Bochum Hoffenheim 6. Die TSG ist bemüht Bochum von der ersten Aktion an zu beschäftigen und voll dagegenzuhalten. Dadurch ergeben sich immer wieder intensive Zweikämpfe.

Heidenheim M'gladbach 10. Föhrenbach beinahe mit der schnellen Antwort! Wanner flankt aus der halbrechten Offensivspur an das linke Fünfereck. Föhrenbach will mit einem Flugkopfball vollenden, setzt den Ball aber hauchdünn an der linken Stange vorbei.

Werder Wolfsburg 7. Es ist natürlich ein denkbar ungünstiger Start in die Partie für die ohnehin verunsicherten Gastgeber. Das Stadion wirkt geschockt, von den Rängen kommt derzeit nicht viel.

Leipzig Mainz 8. Bei einem Raum-Einwurf von links macht Openda den Ball an der Strafraumgrenze fest, spielt dann aber einen sehr schlampigen Chip, der für Haïdara unerreichbar ist und im Toraus versandet.

St. Pauli Dortmund 7. Saad köpft vorbei! St. Pauli ist richtig griffig und kann sich in der Anfangsphase immer wieder über die Außenbahnen durchsetzen. Erneut ist es Weißhaupt, der von rechts nach innen spielt. Seine hohe Flanke findet Saad, der unter Bedrängnis ein gutes Stück am Dortmunder Kaster vorbeiköpft.

Heidenheim M'gladbach 8. Tooor für Bor. Mönchengladbach, 0:1 durch Robin Hack

Per Konter geht die Fohlenelf früh in Führung! Gegen aufgerückte Hausherren erobert Kleindienst den Ball unweit der Mittellinie. Kapitän Weigl schickt Hack in die halbrechte Gasse. Der Ex-Bielefelder überwindet Müller aus gut 15 Meter per Flachschuss in die linke Ecke.

Heidenheim M'gladbach 6. Gelbe Karte für Joe Scally (Bor. Mönchengladbach)

Scally holt sich früh seine fünfte Gelbe Karte in der laufenden Saison ab. Er stoppt einen Heimkonter in der Entstehung, indem er Mainka zu Boden reißt.

Leipzig Mainz 5. Dicke Chance für RBL! Die Gastgeber sind voller Spielfreude und erhöhen beinahe auf 2:0. Haïdara taucht nach einem Doppelpass mit Baku frei vor Zentner auf und nimmt aus zwölf Metern halbrechter Position dann Maß aufs lange Eck, das er nur um eine Haaresbreite verfehlt.

Werder Wolfsburg 6. Tooor für VfL Wolfsburg, 0:1 durch Patrick Wimmer

Mit seiner ersten Chance geht der VfL in Führung! Und das nach einem Standard. Skov Olsen bringt die erste Ecke der Partie von rechts an den Fünfer wo Zetterer rauskommt, die Kugel im Getümmel neben Wind und André Silva aber nicht erwischt. Wimmer dreht sich sogar von der Kugel weg, schiebt aber mit dem Rücken glücklich aus vier Metern ins leere Tor ein. Da hat der Bremer Keeper einen großen Anteil dran.

Bochum Hoffenheim 3. Von der ersten Sekunde an ist hier richtig Schwung drin. Dieses Mal sind es die Hausherren, die über die linke Seite und Wittek nach vorne kommen. Die Halbfeldflanke kann Østigård aber noch vor dem lauernden Masouras wegköpfen.

Werder Wolfsburg 5. Es ist klar zu erkennen dass Werder nach Ballgewinnen sehr zielstrebig nach vorne spielen will. Stages Steilpass auf Burke gerät aber viel zu weit.

St. Pauli Dortmund 4. Doch der Außenseiter zeigt, dass man ebenfalls Fußball spielen kann: Angefeuert vom frenetischen Publikum stößt Weißhaupt rechts bis zur Grundlinie durch und spielt die Kugel von dort flach nach innen. Doch der BVB ist im eigene Strafraum gut genug besetzt und klärt.

Leipzig Mainz 4. Die Sachsen setzen nach und erarbeiten sich direkt den nächsten Abschluss. Beim Linksschuss aus 15 Metern bekommt Benjamin Šeško aber nicht genug Druck auf den Ball, der von Robin Zentner mühelos aufgenommen werden kann.

Bochum Hoffenheim 2. Hoffenheim bekommt früh einen ersten Freistoß zugesprochen. Bischof bringt den Ball hoch in den Strafraum und sorgt damit für ein erstes kleines Durcheinander. Am Ende kann Medić die Situation aber entschärfen.

Leipzig Mainz 2. Der VAR schautsich die Szene noch einmal an, um zu prüfen, ob vielleicht eine Abseitsstellung vorliegt. Dem ist aber nicht so. Der Treffer zählt.

St. Pauli Dortmund 2. Dortmund hat sich viel vorgenommen, setzt St. Pauli gegen den Ball früh unter Druck und Keeper Vasilj wird im Fünfer erstmals zu einem unkontrollierten Schlag ins Seitenaus gezwungen.

Werder Wolfsburg 2. Es ist ein munterer Beginn an der Weser. Nach einem geblockten Wolfsburger Abschluss setzt Burke noch in der eigenen Hälfte zum Konter an und marschiert bis zum Wölfe-Sechzehner wo er sich den Ball aber einen Tick zu weit vorlegt. Konterchance vertan.

Werder Wolfsburg 1. Werder stößt an und muss gleich mal einen kurzen Schockmoment überstehen. Amoura läuft Zetterer hoch an und kommt im Bremer Fünfer auch an die Kugel, allerdings nicht entscheidend.

Bochum Hoffenheim 1. Los geht's! Die Gäste stoßen an und spielen in ihren grellen Ausweichtrikots. Bochum hält im gewohnten Dunkelblau dagegen.

Leipzig Mainz 1. Tooor für RB Leipzig, 1:0 durch Xavi Simons

Den Roten Bullen gelingt der Traumstart. RBL geht mit 1:0 in Führung. Šeško tankt sich über rechts durch und legt dann in die Mitte quer, wo die Kugel vor die Füße vom nachrückenden Haïdara geblockt wird. Dessen Schuss aus zwölf Metern wird dann wiederum von Hanche-Olsen abgefälscht, woraufhin der Ball direkt vor den Füßen von Simons landet. Aus vier Metern haut der die Kugel trocken ins Netz.

Heidenheim M'gladbach 3. Ngoumou verpasst knapp! Der Franzose ist im Strafraumzentrum Adresat einer scharfen Flanke Hacks vom linken Flügel. Die verpasst er nur knapp.

Bochum Hoffenheim 1. Spielbeginn

St. Pauli Dortmund 1. Die Kugel rollt, der BVB stößt an.

St. Pauli Dortmund 1. Spielbeginn

Werder Wolfsburg 1. Spielbeginn

Heidenheim M'gladbach 1. Heidenheim gegen Mönchengladbach – auf geht's in der Voith-Arena!

Heidenheim M'gladbach 1. Spielbeginn

Leipzig Mainz 1. Anpfiff in der Red Bull Arena. Die Sachsen treten ganz in Weiß an, die Gäste aus Rheinland-Pfalz sind komplett in Rot gekleidet. Los geht's.

Leipzig Mainz 1. Spielbeginn

Werder Wolfsburg Der erfahrene Dr. Felix Brych wird die Partie leiten und von Mitja Stegemann und Nikolai Kimmeyer an den Seitenlinien begleitet. Als VAR-Assistent im Kölner Keller fungiert Daniel Schlager. Die Teams sind bereits auf dem Rasen des ausverkauften Weserstadions. Gleich geht's demnach los, viel Spaß!

St. Pauli Dortmund Die Mannschaften laufen ein, in wenigen Minuten geht es los!

Heidenheim M'gladbach Soeben haben die 22 Akteure den Rasen betreten.

Werder Wolfsburg Mit Wolfsburg trifft der SVW ausgerechnet jetzt auf eine Art Angstgegner. Die Wölfe konnten gegen keinen Bundesligisten mehr Auswärtssiege feiern wie in Bremen (12) und dabei ebenfalls die meisten Tore auf fremden Platz erzielen (45). Auch für VfL-Coach Hasenhüttl sind die Bremer so etwas wie ein Lieblingsgegner, mit fünf Siegen aus acht Partien gegen hat der Coach so oft gegen Werder gewonnen wie gegen keine andere Bundesliga-Mannschaft. Immerhin aus SVW-Sicht: Das Hinspiel konnte die Werner-Elf in Wolfsburg mit 4:2 gewinnen.

Bochum Hoffenheim Bochum trifft auf seinen Lieblingsgegner! Seit Hoffenheim 2008 in die Bundesliga aufgestiegen ist, konnte der VfL sechsmal gegen die TSG gewinnen und damit so häufig wie gegen keine andere Mannschaft. Doch damit nicht genug. Daheim konnte der Revierklub sogar viermal in Serie den direkten Vergleich für sich entscheiden.

Bochum Hoffenheim Im Vergleich zum 1:1-Unentscheiden nimmt Christian Ilzer gleich vier Wechsel vor. Oliver Baumann ist wieder fit und steht für Luca Philipp zwischen den Pfosten. Zudem kehren auch Leo Østigård und Pavel Kadeřábek in die erste Elf zurück und verdrängen Kevin Akpoguma und Stanley Nsoki auf die Bank. Mit Marius Bülter hat die TSG aber auch einen Ausfall zu beklagen. Für den Linksaußen rückt Max Moerstedt neu rein.

Bochum Hoffenheim Mit Gerrit Holtmann, Erhan Mašović und Ivan Ordets fallen beim VfL gleich drei Startelfspieler der Vorwoche aus. Dafür rücken Maximilian Wittek, Jakov Medić und Felix Passlack neu in die Anfangsformation.

Werder Wolfsburg Bei den Gästen aus Wolfsburg nimmt Hasenhüttl im Vergleich zum 0:1 in Leipzig lediglich zwei Änderungen vor. Der dänische Winterneuzugang Roerslev kommt zu seinem zweiten Startelfeinsatz und verdrängt Fischer auf die Bank. Außerdem stürmt Wind anstelle von Tiago Tomás (Bank). Im Kader fehlt nach wie vor Stammtorwart Grabara sowie die Langzeitverletzten Rogério, Paredes, Majer und Białek. Neben Nmecha und Bornauw kommt die Partie auch für Wölfe-Kapitän Arnold noch zu früh. Hasenhüttl erwartet trotz Krise keinen grundveränderten Gegner: "Es ist eine Mannschaft die über ihre Automatismen kommt und mit Ball richtig gute Lösungen hat. Deswegen müssen wir das tun was uns in den letzten Spielen stark gemacht hat".

Leipzig Mainz Insgesamt spricht die Bilanz in diesem Duell zwar für die Leipziger, die acht der bisherigen 17 Bundesliga-Spiele gegen Mainz 05 gewannen (vier Remis, fünf Niederlagen) und auch im Hinspiel mit 2:0 in der Mewa Arena siegten. Davor blieben jedoch die Rheinhessen in vier aufeinanderfolgenden Ligaspielen gegen die Sachsen ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis). Beim letzten Gastspiel der Nullfünfer in der Red Bull Arena gab es ein 0:0-Unentschieden.

St. Pauli Dortmund Wie verlief das Hinspiel? Im Oktober setzte sich Dortmund knapp mit 2:1 durch, die Hamburger hatten sich jedoch mehr als beachtlich geschlagen und waren durch ein Traumtor von Smith zwischenzeitlich zum Ausgleich gekommen. St. Pauli wartet seit 1989 auf einen Bundesligasieg gegen Dortmund, 2002 holte man beim 1:1 im Ruhrgebiet letztmals einen Punkt gegen den heutigen Gegner. Doch in der Ferne tut sich Schwarz-Gelb in dieser Saison schwer: Nur acht Zähler holte Dortmund in elf Auswärtsspielen - letzte Woche verlor der BVB beim abstiegsbedrohten VfL Bochum hochverdient mit 0:2!

Werder Wolfsburg Nach dem Bremer Pokalaus fand allen voran Bittencourt durchaus harsche Worte an die Mitspieler und heizte die ohnehin angespannte Stimmung an der Weser weiter an. Chefcoach Werner blickt derweil lieber auf die Partie gegen Wolfsburg: "Entscheidend ist, sich danach zusammenzuraufen und als Einheit auf dem Platz zu stehen. Im Moment reden wir viel, entscheidend ist auf dem Platz". Bittencourt rückt nach gutem Jokerauftritt auf der Alm nun in die erste Elf wie auch Torschütze Burke, Agu, Veljković und Pieper. Dafür erstmal auf die Bank müssen Unglücksrabe Malatini, Jung und Köhn während Ducksch (Muskelverletzung im Oberschenkel) und Grüll (krank) im Kader fehlen. Dort fehlen auch die ebenfalls erkrankten Schmid und Njinmah sowie Friedl, der nach wie vor mit einer Innenbandzerrung ausfällt. Auch deswegen stehen die jungen Łukowicz und Coulibaly erstmals im SVW-Kader.

St. Pauli Dortmund Tabellarisch trennen die beiden Teams nur vier Plätze (10. & 15.), doch punktetechnisch sind Dortmund und St. Pauli in komplett verschiedenen Welten unterwegs: Der Aufsteiger kämpft um den Klassenerhalt und musste durch das Urteil am grünen Tisch einen weiteren Dämpfer hinnehmen. Die Hamburger haben dadurch nur noch vier Punkte Puffer auf den Relegationsplatz. Der BVB schielt nach einem schwachen Jahresbeginn weiter auf die internationalen Plätze und könnte heute zudem aus dem direkten Duell zwischen Mainz und Leipzig Kapital schlagen. Der FSV und RB haben der Borussia vor diesem Spieltag jeweils sechs Zähler voraus.

Heidenheim M'gladbach Bei der Elf vom Niederrhein, die das Hinspiel Mitte Oktober in der Hennes-Weisweiler-Allee durch Tore Itakuras (22.) und Kleindiensts (62., 75.) mit 3:2 für sich entschied und die auswärts bereits zu diesem Zeitpunkt mehr Zähler einfuhr (14) als in den kompletten letzten beiden Saisons (13 und zehn), stellt Coach Gerardo Seoane nach der 0:3-Heimniederlage gegen den FC Augsburg ebenfalls zweimal um. Anstelle von Omlin (Rotsperre) und Stöger (Bank) beginnen der Nachwuchstorhüter Pereira Cardoso und Pléa.

Leipzig Mainz Neben der intakten Defensive ist ein Schlüssel zum aktuellen Mainzer Erfolg allerdings auch die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. Die Henriksen-Truppe kommt in der Saison 2024/25 auf eine Quote von 51 Prozent bei der Großchancenverwertung. Das ist der Bestwert in der Bundesliga. Mit bereits 13 erzielten Toren und drei Vorlagen sticht dabei allen voran Jonathan Burkardt heraus, der am letzten Spieltag aber ohne Torbeteiligung blieb.

Werder Wolfsburg Auch der VfL schied unter der Woche im Viertelfinale des DFB-Pokals aus, gab beim bitteren 0:1 in Leipzig aber eine sehr ordentliche Figur ab. Ähnlich waren die Wölfe zuletzt auch in der Liga unterwegs auch wenn sie sich vergangene Woche gegen Bochum (1:1) sicher mehr erhofft hatten. Zuvor holte Wolfsburg in Stuttgart (2:1), gegen Leverkusen (0:0) und in Frankfurt (1:1) starke fünf Punkte aus drei Partien gegen Top-Teams. Mit einem Dreier in Bremen könnte der VfL an Stuttgart vorbei auf Platz sieben ziehen.

Heidenheim M'gladbach Auf Seiten der Ostalbstädter, die durch das gestrige, zugunsten des VfL Bochum ausgefallene Berufungsurteil auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht sind und die mit sieben Punkten aus elf Matches das schwächste Heimteam des nationalen Fußball-Oberhauses stellen, hat Trainer Frank Schmidt im Vergleich zum 2:2-Auswärtsunentschieden beim RB Leipzig zwei personelle Ändeurngen vorgenommen. Wanner und Zivzivadze ersetzen Schöppner (Gelbsperre) und Pieringer (Bank).

St. Pauli Dortmund Borussia Dortmund löste letzte Woche gegen Union Berlin die Handbremse und fertigte die Berliner mit 6:0 ab. Nur zu gerne hätte Niko Kovač die gleiche Startelf auf den Platz geschickt, doch Ryerson fehlt krankheitsbedingt und wird durch Yan Couto ersetzt. Das bleibt die einzige Veränderung in der schwarz-gelben Startformation und damit ist auch klar, dass der zuletzt angeschlagene Brandt heute erstmals auf der Bank Platz nimmt. Seine Position im offensiven Mittelfeld bekleidet Reyna, zudem erhält Beier nach starker Leistung den Vorzug gegenüber Gittens (ebenfalls Bank).

Bochum Hoffenheim Die TSG blieb zuletzt zweimal ungeschlagen. Dabei lag Hoffenheim sowohl beim Sieg gegen Bremen als auch dem Remis gegen Stuttgart zunächst in Rückstand. Unter Christian Ilzer beweisen die Sinsheimer aber regelmäßig gute Comeback-Qualitäten. Immerhin konnten sie bereits sechsmal nach einem Rückstand noch punkten. Das ist ligaweit der Bestwert. Heute wollen die Kraichgauer die Serie sicherlich nicht ausbauen. Ein drittes Mal in Folge ohne Niederlage ist aber garantiert das ausgeschriebene Ziel. Es wäre das erste Mal, dass ihnen dieses Kunststück unter der Leitung des Österreichers gelingt.

Bochum Hoffenheim Bochum blieb zuletzt erstmals in der laufenden Saison drei Begegnungen in Folge ungeschlagen. In Kiel und Wolfsburg gab es jeweils ein Unentschieden und daheim gegen Borussia Dortmund konnte der VfL sogar mit 2:0 gewinnen. Zusätzlich dazu wurde auch das Skandalspiel gegen Union Berlin zu Gunsten des Klubs aus dem Ruhrgebiet gewertet. Dadurch stehen die Blauen bei mittlerweile 17 Punkten und belegen den 16. Platz. Mit einem Sieg könnten sie die Abstiegsränge zwar immer noch nicht verlassen, aber zumindest bis auf ein Pünktchen an St. Pauli heranrücken und sogar Hoffenheim wieder tief in den Abstiegskampf mitreinziehen.

Heidenheim M'gladbach Borussia Mönchengladbach hatte auf drei Niederlagen in Serie zum Jahresbeginn mit zehn Zählern aus vier Partien geantwortet, ehe es am vergangenen Samstag einen Rückschlag gab. So verloren die Fohlen ihr Heimspiel gegen den FC Augsburg unerwartet deutlich mit 0:3, kassierten dabei sämtliche Gegentore nach einem auf einer Notbremse Omlins beruhenden Platzverweis (28.). Die internationalen Ränge hat Mönchengladbach bei nun vier Zählern Rückstand auf den sechsten Tabellenplatz vorerst wieder aus den Augen verloren.

St. Pauli Dortmund Die Gastgeber blieben letzte Woche beim 0:2 in Mainz zum dritten Mal in Serie ohne Tor und warten damit seit vier Pflichtspielen auf einen Sieg. Am Millerntor soll diese Serie gegen den BVB nun beendet werden, das Personal verändert Alexander Blessin dennoch nicht. St. Pauli wird in einem 3-4-3 auftreten, in der Offensive sollen Saad, Eggestein und Weißhaupt für Torgefahr sorgen. Irvine spielt damit erneut im Mittelfeld mit Smith im Zentrum. Einen Hoffnungsschimmer gibt es durch die Rückkehr von Saliakas, der erstmals seit einem Monat wieder im Kader steht.

Leipzig Mainz Der 1. FSV Mainz 05 stellt mit nur 24 Gegentoren die zweitbeste Bundesliga-Defensive hinter den Bayern (19). Gleich drei Mal in Folge behielten die Rheinhessen zuletzt eine Weiße Weste. Damit kommen die Nullfünfer auf insgesamt neun Zu-Null-Spiele in der Saison 2024/25. Das überbietet ligaweit neben den Bayern (zwölf) nur noch der heutige Gastgeber RB Leipzig (elf).

Werder Wolfsburg Die Bremer Pleitenserie fand in Bielefeld (1:2) beim vor allem in Halbzeit eins überaus enttäuschenden Auftritt einen weiteren Tiefpunkt. Nach den Schlappen in München (0:3), gegen Hoffenheim (1:3) und in Freiburg (0:5) war es bereits die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Serie. In der Liga holte der SVW nach der Winterpause nur fünf Zähler aus acht Partien und brachte so einen erheblichen Rückstand zwischen sich und die europäischen Plätze. Immerhin muss sich Werder wohl keine Sorgen mehr um den Klassenerhalt machen, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt noch satte 13 Punkte.

Heidenheim M'gladbach Der 1. FC Heidenheim 1846 gewann lediglich eines seiner letzten 18 Bundesligapartien. Am letzten Sonntag war der Vorjahresaufsteiger in der Auswärtspartie beim RB Leipzig durch frühe Treffer Honsaks (6.) und Pieringers (13.) auf einem guten Weg zum fünften Dreier der laufenden Saison, doch reichte es in Sachsen letztlich nur zu einem Unentschieden. Die Blau-Rot-Weißen haben ihre Konkurrenzfähigkeit aber zweifellos unter Beweis gestellt und wollen sich nun endlich wieder mit einem Erfolgserlebnis belohnen.

Leipzig Mainz Die Nullfünfer feierten am vergangenen Samstag einen 2:0-Heimsieg über den FC St. Pauli. Trainer Bo Henriksen reagiert hierauf ebenfalls mit zwei Wechseln. Für Dominik Kohr (Gelbsperre) und Nelson Weiper (Bank) starten Jae-sung Lee und Andreas Hanche-Olsen.

St. Pauli Dortmund Herzlich willkommen zum 24. Spieltag! Borussia Dortmund ist zu Gast am Millerntor und trifft ab 15:30 Uhr auf den Aufsteiger St. Pauli.

Heidenheim M'gladbach Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Der 1. FC Heidenheim 1846 peilt im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach den ersten Bundesligasieg seit sieben Wochen an. Das Duell zwischen Ostalbstädtern und der Elf vom Niederrhein soll um 15:30 Uhr in der Voith-Arena angepfiffen werden.

Werder Wolfsburg Herzlich willkommen zum Bundesliga-Duell des 24. Spieltags zwischen Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg! Können die Werderaner sich gegen die Wölfe aus der Krise schießen? Anpfiff im Weserstadion ist zur besten Fußballzeit um 15:30 Uhr.

Bochum Hoffenheim Hallo und herzlich willkommen zum 24. Spieltag der Bundesliga. Der VfL Bochum empfängt im Kampf um die Nichtabstiegsplätze die TSG 1899 Hoffenheim. Anstoß der Partie ist um 15:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion.

Leipzig Mainz Die Roten Bullen zogen am Mittwochabend durch einen 1:0-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg ins Halbfinale des DFB-Pokals ein. Trainer Marco Rose wechselt im Vergleich zu diesem Spiel doppelt: Zwischen den Pfosten steht wieder Péter Gulácsi für Maarten Vandevoordt (Bank). Außerdem erhält Amadou Haïdara den Vorzug vor Kevin Kampl (ebenfalls Bank).

Leipzig Mainz RB Leipzig hat zwar keines der sechs Ligaspiele der Rückrunde verloren (ein Sieg, fünf Remis). Durch die Ausbeute von nur acht von 18 möglichen Punkten rutschten die Sachsen trotzdem auf Rang sechs ab und stehen damit aktuell sogar hinter dem heutigen Gast aus Rheinland-Pfalz. Durch die gestrige Niederlage der Stuttgarter würden die Mainzer bereits mit einem Remis in der Red Bull Arena mindestens auf Rang fünf verbleiben.