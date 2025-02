Kiel Leverkusen 30. Und auch die anschließende Ecke wird gefährlich, was sind das heute für Standards bei Leverkusen. Hincapié wird von rechts am zweiten Pfosten gefunden, kann das Leder unter Bedrängnis aus fünf Metern jedoch nicht Richtung Tor köpfen. Kiel spielt da mit dem Feuer.

Mainz St. Pauli 30. Sobald die Gäste ans Leder kommen, fliegt der Ball sofort schnell und direkt in die gegnerische Hälfte. St. Pauli will in die Momente stechen, wenn die Angriffsversuche der 05er vorzeitig enden.

Wolfsburg Bochum 30. Nach einer halben Stunde steht es bei guten Torchancen damit 1:1, gejubelt hat bisher aber noch keine Mannschaft. Es ist eine ausgeglichene Partie in der Volkswagen Arena.

M'gladbach Augsburg 23. Viel Mittelfeldgeplänkel, viel Klein-Klein und viel Stückwerk. Dafür leider im Moment nicht allzu viel Fußball, da auch der Spielfluss immer wieder durch kleine Fouls gestört wird.

Kiel Leverkusen 29. Aus dem linken Halbfeld flankt Wirtz mit viel Schnitt mit dem rechten Fuß auf den zweiten Pfosten. Weiner weiß nicht, ob noch jemand mit dem Kopf hinkommt, was nicht der Fall ist. Somit muss sich der Keeper dann doch Strecken, um das Leder aus dem langen Eck zu wischen.

Kiel Leverkusen 28. Die Gäste sind unverändert die bestimmende Mannschaft, es wirkt so, als könnte Bayer jederzeit eine gefährliche Aktion kreieren. Allerdings dürfen sie Kiel nicht mehr so einladen wie zuletzt.

Wolfsburg Bochum 27. Müller mit einem tollen Reflex! Bochum überbrückt mit einem langen Ball viel freie Wiese und Holtmann flankt die Kugel von links mit dem ersten Kontakt hoch in die Mitte. Masouras kommt eingelaufen, köpft die Flanke wuchtig gegen die Laufrichtung des Keepers, doch mit einer sehenswerten Parade pariert Müller.

Mainz St. Pauli 27. Viel los hier in der Anfangsphase! St. Pauli ist dicht am Führungstor, kann sich bisher aber noch nicht für die guten Offensivmomente belohnen. Auf der anderen Seite will Mainz zwar auch Druck machen, ist im letzten Drittel jedoch zu ungenau und wirkungslos.

M'gladbach Augsburg 20. Wolf muss eine Weile auf dem Feld behandelt werden, ist jetzt aber immerhin wieder auf den Beinen. Sieht so aus, als ginge es weiter für den Augsburger Rechtsverteidiger.

Kiel Leverkusen 25. Beim anschließenden Freistoß von der linken Seite kommt in der Mitte Adli zum Kopfball. Den Versuch aus acht Metern auf das kurze Eck kann Weiner parieren, das war aber eine seiner leichteren Übungen.

M'gladbach Augsburg 18. Gelbe Karte für Tim Kleindienst (Bor. Mönchengladbach)

Kleindienst rauscht mit hohem Tempo per Grätsche seitlich in Wolf hinein, den er dabei wirklich übel trifft. Glasklare Gelbe Karte.

Kiel Leverkusen 24. Gelbe Karte für David Zec (Holstein Kiel)

Adli ist auf dem Weg zur Außenlinie, wird bei seinem Pass dann aber noch von Zec am Knöchel getroffen. Wieder ist es eine unnötige Aktion, die zur nächsten Verwarnung eines Akteurs der Hausherren führt.

M'gladbach Augsburg 16. Beide Teams ringen um die Initiative, was viele Zweikämpfe zur Folge hat. Das Geschehen spielt sich nahezu ausschließlich im Zentrum ab. Die Borussen haben dabei deutlich mehr vom Ball, finden aber gegen sehr kompakte Gäste noch keine Lücke.

Mainz St. Pauli 25. Gelbe Karte für Philipp Treu (FC St. Pauli)

Kurz nach der Elfmeter-Situation kassiert Treu im Mittelfeld eine unberechtigte Gelbe Karte. Der St. Paulianer trifft mit einer Grätsche noch vor Nebel den Ball, woraufhin der Mainzer hoch wegspringt und die Szene dadurch härter aussieht, als sie eigentlich ist.

Kiel Leverkusen 22. Plötzlich hat Kiel die Konterchance! Nach einem Ballgewinn schickt Gigović sofort den einstartenden Knudsen in die Lücke der aufgerückten Kette. Kovář kommt aus seinem Kasten und riskiert kurz vor dem Sechzehner alles, kommt jedoch rechtzeitig und kann den Schuss des Kielers so aus enorm kurzer Distanz abwehren. Dadurch wird die Situation bereinigt, den anschließenden Zusammenprall überstehen beide Akteure unbeschadet.

Wolfsburg Bochum 23. Nach dem starken Wolfsburger Beginn mit offensiven Akzenten pendelt sich das Spiel nun im Mittelfeld ein. Beide Defensiven stehen stabil und bieten kaum Räume.

Mainz St. Pauli 23. VAR: Kein Elfmeter! Schiri Zwayer bekommt ein Signal aus Köln und schaut sich die Szene liebr nochmal in der Review-Area an. Dabei fällt auf: Jenz trifft vielmehr den Rasen, woraufhin Saad ohne Kontakt schnell abhebt. Klare Sache und doch kein Strafstoß. Genau für solche Szenen wurde der VAR einst erfunden!

Kiel Leverkusen 21. Bayer lässt das Leder ruhig in den eigenen Reihen laufen, drückt Kiel so in die eigene Hälfte. Die Werkself hat sichtlich einen Gang rausgenommen.

Wolfsburg Bochum 20. Beim VfL Bochum ist das Spielgerät im Aufbau immer wieder schnell weg, Hofmann und Masouras können die langen Bällen noch nicht gewinnbringend verarbeiten.

M'gladbach Augsburg 13. Gelbe Karte für Dimitris Giannoulis (FC Augsburg)

Scally nimmt auf dem rechten Flügel Fahrt auf. Giannoulis verschätzt sich beim Tackling und räumt den Gladbacher rustikal ab, wofür er die frühe Gelbe Karte sieht.

Mainz St. Pauli 21. Elfmeter für den FC St. Pauli! Saad nimmt den Ball am rechten Pfostn vor Jenz an und wird dabei vom Mainzer am Hacken getroffen. Der Hamburger nimmt den Kontakt gerne an, geht zu Boden und Schiri Zwayer zeigt auf den Punkt.

Kiel Leverkusen 19. Der Druck der Gäste hat etwas nachgelassen nach dem Führungstor, man will Kiel wohl nun etwas mehr hinten herauslocken. Von den Gastgebern ist nach vorne noch überhaupt gar nichts zu sehen. Frimpong flankt von rechts ins Toraus.

M'gladbach Augsburg 11. Zehn Minuten sind um und nachdem die Fohlen druckvoll begannen, ist die Partie inzwischen sehr ausgeglichen. Die Fuggerstädter halten gut dagegen und können sich immer wieder spielerisch lösen, womit sie verhindern, hinten eingeschnürt zu werden.

Wolfsburg Bochum 17. Kurze Schrecksekunde für die Gastgeber: Amoura bleibt nach einem Zweikampf mit Mašović am linken Strafraumeck liegen, hält sich das Knie. Die Partie wird kurz unterbrochen, doch der Algerier berappelt sich.

Kiel Leverkusen 17. Ivezić spielt im Aufbau einen Ball direkt in den Fuß von Álex Grimaldo, der durchstartet und über Xhaka und Wirtz das Leder halblinks im Strafraum zurückerhält. Als er dabei an Ivezić vorbeigehen will, legt er sich das Spielgerät etwas zu weit vor, sodass Weiner aufnehmen kann. Ansonsten wäre der Spanier alleine vor dem Keeper der Störche aufgetaucht.

Mainz St. Pauli 18. Gelbe Karte für Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05)

Im Gegenzug wollen die St. Paulianer schnell kontern und werden dabei von Sano unfair gestoppt. Der Japaner sieht nach einem Foul an Weißhaupt die erste Gelbe.

Mainz St. Pauli 18. Da Costa läuft auf dem rechten Flügel in Richtung Eckfahne und flankt in den Fünfer. Am linken Alu geht Weiper hoch, kann den Ball aber nicht aufs Tor köpfen. Wahl geht noch vor Torhüter Vasilj dazwischen.

Mainz St. Pauli 16. Bei den Hochkarätern steht es somit schon 2:0 für die Hamburger. Kann St. Pauli bei der Chancenverwertung noch zulegen?

Wolfsburg Bochum 15. Wimmer lässt mit einem tollen Solo seine Klasse aufblitzen, gleich mehrere Bochumer lässt er auf der linken Seite ins Leere laufen. Doch die Verlagerung nach rechts misslingt, weil das Zuspiel auf Tiago Tomás ins Seitenaus rollt.

M'gladbach Augsburg 8. Die flache Giannoulis-Ecke sieht zunächst ungefährlich aus, aber Kleindienst trifft den Ball beim Klärversuch nicht richtig, sodass es scharf bleibt und der FCA sich direkt den nächsten Eckstoß erarbeitet, den Schlitzohr Wolf dann von links einfach mal mit viel Effet direkt aufs Tor bringt. Der Ball dreht sich auch perfekt ein. Omlin wirkt überrascht, kann die Kugel dann aber noch aus dem Eck fausten.

Mainz St. Pauli 14. St. Pauli fast mit dem 0:1! Die Kiezkicker klauen den Hausherren den Ball im Spielaufbau und kombinieren sich zur nächsten Großchance. Saad steckt im Strafraum zu Eggestein durch, der aber am aufmerksamen Zentner hängenbleibt und einen Torschuss im Fallen verpasst.

Kiel Leverkusen 14. Bei einer Freistoßflanke von links an den zweiten Pfosten kommt Weiner sehr weit aus seinem Kasten. Mit etwas Glück kann er das Leder mit den Fingerspitzen noch so touchieren, dass Tah mit dem Kopf nicht richtig hinkommt.

Wolfsburg Bochum 13. Und dann kommt Bochum erstmals gefährlich ins letzte Drittel: Der Schuss von Hofmann aus dem Rückraum wird noch abgefälscht, Masouras schnappt sich den Abpraller und gerät links in einen zu spitzen Winkel. Müller macht den Ball im kurzen Eck fest.

M'gladbach Augsburg 6. Giannoulis hat auf dem linken Flügel etwas Platz und serviert die Flanke richtig gefährlich in die Box, wo Tietz denkbar knapp per Kopf verpasst. Dahinter klärt dann Hack vor Wolf zur Ecke.

Mainz St. Pauli 12. Mainz ist jetzt deutlich besser in den Zweikämpfen und geht auch in der gegnerischen Hälfte energischer ins Pressing. Vor allem Burkardt ist in der Anfangsphase auffällig und macht viele Bälle mit dem Rücken zum Tor fest.

Kiel Leverkusen 12. Gelbe Karte für Magnus Knudsen (Holstein Kiel)

Im Mittelfedl tritt Knudsen Wirtz von hinten über auf den Knöchel, dafür sieht er die erste Gelbe Karte der Partie. Das war eine vollkommen sinnfreie Aktion und der Kieler kann froh sein, dass da nichts Schlimmeres passiert ist.

Kiel Leverkusen 11. Auch im Hinspiel war Leverkusen früh in Führung gegangen, am Ende stand dann das Unentschieden zu Buche. Dementsprechend müssen die Kieler hier noch nicht frühzeitig die Segel streichen.

Wolfsburg Bochum 11. Horn verhindert den Rückstand! Nach einem Patzer von Bernardo taucht Amoura frei vor dem Bochumer Keeper auf. Im direkten Duell behält Horn die Nerven, macht sich groß und hält mit dem Arm.

M'gladbach Augsburg 3. Ngoumou erreicht einen hohen Ball in die Tiefe noch vor der Grundlinie und legt den Ball in den Rückraum zurück, wo Kleindienst für Stöger prallen lässt. Der legt sich auf sehr engem Raum die Kugel dann aber etwas zu weit vor, sodass Matsima noch klären kann.

Mainz St. Pauli 9. Die Ecke endet zwar unspektakulär, doch Mainz bleibt dran und ist nun häufiger in Ballbesitz. Nach einem Fehler von Wahl schaltet Burkardt schnell um und bedient Weiper neben sich am Elfmeterpunkt. Dort prallt der Mainzer allerdings an Nemeth ab.

Kiel Leverkusen 9. Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Patrik Schick

Jetzt ist es dann so weit, Leverkusen geht in Führung. Ein Einwurf wird links schnell ausgeführt, Adli kämpft sich in den Strafraum und dreht dort ein paar Pirouetten, dann chippt er schließlich von der Grundlinie in die Mitte. Weiner kommt noch an das Leder, klatscht es jedoch nur an den Fünfmeterraum, wo Schick richtig steht und aus halbrechter Position das Spielgerät über die Linie hieft.

Wolfsburg Bochum 8. Der anschließende Freistoß findet Amoura im Strafraum, doch der Kopfball fliegt zu zentral auf Horn zu, der die Kugel ohne Mühe fängt.

Mainz St. Pauli 7. Jetzt sind die bunten Trikots der Mainzer auch erstmals im Pauli-Strafraum zu sehen. Sano macht in der Mitte einen Schritt zur Seite und holt mit einm abgeblockten Schuss die erste FSV-Ecke heraus.

M'gladbach Augsburg 1. Der Ball rollt im Borussia-Park. Die Hausherren treten ganz in Weiß an, die Gäste sind in Weinrot gekleidet. Los geht's.

M'gladbach Augsburg 1. Spielbeginn

Kiel Leverkusen 6. Und gleich das nächste Ding hinterher! Die Ecken sind wirklich brandgefährlich, Kiel scheint da überhaupt nicht gewappnet zu sein. Von links ist es Álex Grimaldo zum dritten Mal, nun findet er den eingelaufenen Schick, der aus sieben Metern halblinker Position auf das lange Eck köpft. Weiner ist schon geschlagen, doch für ihn klärt Machino per Kopf auf der Linie.

Wolfsburg Bochum 7. Gelbe Karte für Matúš Bero (VfL Bochum)

Bero sieht früh die Gelbe Karte, weil er Roerslev bei dessen Haken nach innen ein Bein stellt und zu Fall bringt. Eine durchaus harte Entscheidung, aber der Schiedsrichter hat das Foul wohl als taktisch gewertet.

Wolfsburg Bochum 6. Bochum hat den Wolfsburgern nun den Ball überlassen, doch die Gastgeber wissen noch nicht so recht, was sie damit anfangen sollen. Wie auch gegen den BVB steht das Team von Dieter Hecking defensiv sehr diszipliniert.

Kiel Leverkusen 5. Weiner muss zum ersten Mal ran! Wieder ist es eine Ecke von Álex Grimaldo von links, die in der Mitte Tapsoba per Kopf erwischt. Dabei köpft er im Getümmel noch einen Kieler an, von dort wird das Leder zur leichten Bogenlampe, die der Keeper der Hausherren zentral gerade noch so über die Latte lenken kann.

Mainz St. Pauli 6. Alu-Pech für St. Pauli! Noah Weißhaupt löst sich im Zentrum vor dem gegnerischen Strafraum und hämmert den Ball mit einem harten Flachschuss an den linken Pfosten.

Mainz St. Pauli 5. In den ersten Minuten gibt erstmal St. Pauli die Spielrichtung vor. Während die Fans auf den Rängen ausgelassen die 5. Jahreszeit feiern, müssen die Maizer auf den Rasen erst noch zu sich finden.

Kiel Leverkusen 4. Bei einer Ecke von links von Álex Grimaldo kann Tah am Elfmeterpunkt noch unter Bedrängnis volley abschließen, doch das Leder fliegt klar drüber. Da müssen die Störche jedoch aufpassen, das hätte durchaus schon der Gegentreffer sein können.

Kiel Leverkusen 2. Am eigenen Strafraum spielt Ivezić einen Fehlpass, Gefahr entsteht jedoch nicht. Die Gäste beginnen gleich dominant, das ist wenig überraschend.

Wolfsburg Bochum 3. Beide Mannschaften sind in der Anfangsphase um einen kontrollierten Spielaufbau bemüht. Bisher gab es noch keine Aktionen im letzten Drittel.

Mainz St. Pauli 3. Nicht viel! Eric Smith probiert es direkt und schlenzt den Ball rund einen Meter über den Querträger. FSV-Torwart Robin Zentner muss nicht eingreifen.

Mainz St. Pauli 2. Direkt eine gute Freistoßchance für St. Pauli! Angreifer Elias Saad wird kurz vor dem Strafraum-Grenze von der Mainzer Abwehr gelegt. Was machen die Gäste aus dem Standard?

Wolfsburg Bochum 1. Bochum stößt an!

Wolfsburg Bochum 1. Spielbeginn

Mainz St. Pauli 1. Jetzt rollt im Fastnachts-Stadion der Ball! Die bunten Mainzer stoßen an, St. Pauli trägt weiße Trikots. Der Schiedsrichter ist Felix Zwayer.

Kiel Leverkusen 1. Dann rollt der Ball auch schon. Leverkusen hat angestoßen.

Kiel Leverkusen 1. Spielbeginn

Mainz St. Pauli 1. Spielbeginn

Kiel Leverkusen Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Daniel Schlager den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

M'gladbach Augsburg Der Anpfiff verzögert sich! Weil der Mannschaftsbus der Gäste im Stau stand, wird die Partie siebeneinhalb Minuten später angepfiffen.

Wolfsburg Bochum Trotz des Aufschwungs dürfte Bochumer Fans folgender Fakt Sorgen bereiten: Das Team aus dem Ruhrgebiet hat letztmalig im März 2010 einen Treffer in der Volkswagen Arena erzielt! Daraus resultieren neun Wolfsburger Heimsiege aus den letzten zehn Spielen in Niedersachsen! Im Hinspiel gewannen die Grün-Weißen mit 3:1.

Kiel Leverkusen Seit fünf Partien ist der KSV sieglos, allerdings sind seit der Winterpause in jedem Spiel mit Kiel-Beteiligung mindestens vier Treffer gefallen. Das liegt natürlich auch an der schwachen Defensive, allerdings versucht es der Gastgeber auch immer nach vorne. Wir dürfen uns demnach auf eine spannende Partie freuen, denn auch die Alonso-Elf steht unverändert für offensives Spektakel.

Wolfsburg Bochum Beim VfL Bochum gibt es nach dem Derbysieg gegen den BVB scheinbar keinen Grund zum Wechseln. Wittek und Drewes sind wieder gesund, haben ihre Startelfplätze aber für den Moment scheinbar verloren. Zwischen den Pfosten steht somit erneut Timo Horn. Offensiv brachte Masouras das Bochumer Stadion letzte Woche per Doppelpack zum Beben, auch heute stürmt der Grieche neben Kapitän Hofmann.

Wolfsburg Bochum Personell sind die Wechsel bei den Gastgebern überschaubar: Fischer ist wegen seiner Gelbsperre nicht dabei und dadurch kommt Roerslev zu seinem Debüt für den VfL. Auch der zweite Wechsel betrifft die Defensivreihe, da Gerhardt wieder für Mæhle Platz machen muss, der letzte Woche gesperrt war. An der Offensive um Top-Scorer Amoura gibt es dagegen nicht zu rütteln, der Algerier hat bereits neun Treffer in dieser Saison erzielt.

M'gladbach Augsburg Aufpassen muss Augsburg heute allen voran auf Tim Kleindienst, der bereits bei 14 Toren steht und in den letzten fünf Bundesliga-Spielen immer getroffen hat. Insbesondere hohe Bälle könnten dabei das Gladbacher Mittel der Wahl sein, denn während kein anderer Bundesligist mehr Tore per Kopf erzielte als die Borussia (neun), musste lediglich Holstein Kiel noch mehr Gegentore durch Kopfbälle hinnehmen (13) als die Fuggerstädter (neun).

Mainz St. Pauli Bei den Hausherren setzt FSV-Tainer Henriksen auf Kontinuität und vertraut der Elf, die am vergangenen Spieltag einen 2:0-Sieg in Heidenheim holte. Für die passende Tormusik zur Narrenzeit - in Mainz erklingt nach Toren das bekannte Fastnachts-Lied - sollen das zuletzt erfolgreiche Sturmduo Burkardt und Weiper sorgen.

Kiel Leverkusen In einer ganz anderen, aber doch vergleichbaren Situation, befindet sich Leverkusen. Durch das total überlegene, aber letztlich enttäuschende 0:0 gegen Bayern ist der Rekordmeister nach wie vor acht Punkte enteilt, die Meisterschaft scheint damit in weite Ferne gerückt. Im Champions-League-Achtelfinale trifft Bayer dann wieder auf Bayern, der Fokus wird sich sicherlich etwas zu diesem Wettbewerb verschieben. Nichtsdestotrotz will die Werkself weiter punkten, nur eine Partie hat man in der Liga verloren, das ist schon eine Weile her. Die Serie soll demnach fortgesetzt werden.

M'gladbach Augsburg Allerdings blieben die Fuggerstädter beim jüngsten 0:0 gegen RB Leipzig auch schon zum achten Mal in der Saison 2024/25 ohne eigenen Torerfolg. Ligaweit hat kein anderes Team einen so niedrigen Expected-Goals-Wert wie der FCA (22,1), der diesen Wert aber immerhin überbieten konnte und bei insgesamt 24 Treffern steht.

Mainz St. Pauli An der Seitenlinie darf Pauli-Coach Blessin aufgrund einer Gelbsperre heute aber nicht sein. Vertreten wird der Chefcoach der Kiezkicker von Co-Trainer Németh. Im Vergleich zur 0:1-Niederlage am letzten Spieltag in Freiburg wechselt das Trainerduo einmal: Im Mittelfeld ersetzt Ritzka den schwerverletzten Sands.

M'gladbach Augsburg Der FC Augsburg ist inzwischen schon seit sechs Bundesliga-Spielen ungeschlagen, was allen voran darauf zurückzuführen ist, dass die bayrischen Schwaben ihre Durststrecke auf fremden Plätzen überwunden haben. Der FCA hat keines seiner letzten vier Bundesliga-Auswärtsspiele mehr verloren (zwei Siege, zwei Remis) und ließ in diesen vier Partien nur ein einziges Gegentor insgesamt zu. Zum Vergleich: In den sieben Gastspielen der Saison 2024/25 zuvor gab es keinen Sieg (zwei Remis, fünf Niederlagen) und satte 22 Gegentore.

Mainz St. Pauli Für den St. Pauli ist das Auswärtsspiel hingegen fast schon ein Kulturschock. Viel weiter weg als im kühlen Hamburg kann man vom Karneval wohl kaum sein. Dementsprechend wollen die Kiezkicker heute zum Partycrasher werden und ganz nüchtern – auf ihre norddeutsche Art – drei Punkte entführen. Dabei mithelfen soll vor allem die defensive Stabilität, die St. Pauli in dieser Saison auszeichnet. „Wir müssen Geduld haben und dürfen nicht zu schnell zu viel wagen“ sagt Trainer Alexander Blessin zum Plan der Kiezkicker gegen die Mainzer Narren.

Kiel Leverkusen Der direkte Klassenerhalt scheint für Kiel mit acht Punkten Rückstand abgefahren, um so wichtiger ist jedoch der Kampf um den Relegationsplatz mit Bochum und Heidenheim, die jeweils einen Zähler mehr haben als die Störche. Angesichts dessen scheint der heutige Gegner übernächtigt zu sein, allerdings will man bei Holstein die große Überraschung schaffen. Dabei lohnt auch der Blick auf das Hinspiel, als man nach 0:2 noch zu einem sensationellen 2:2 kam, ein ähnliches Ergebnis würde man an der Förde sicherlich auch heute gerne nehmen.

Wolfsburg Bochum Die Blau-Weißen haben in der Rückrunde damit nun schon neun Punkte geholt, in der kompletten Hinrunde fuhr man dagegen nur klägliche zwei Zähler ein! Der erste Nichtabstiegsplatz ist zwar sieben Punkte entfernt, doch Heidenheim steht nur dank des besseren Torverhältnisses auf dem Relegationsplatz vor den Bochumern. Wolfsburg steht im gesicherten Mittelfeld und ist dank der zuletzt starken Leistungen weiterhin ein Kandidat für das internationale Geschäft: Platz sechs ist vor dieser Partie nur zwei Zähler entfernt

M'gladbach Augsburg Borussia Mönchengladbach hat bereits 34 Punkte auf dem Konto – und damit genauso viele Zähler wie in der gesamten Saison 2023/24. Das letzte Mal, als die Elf vom Niederrhein so viele Punkte an den ersten 22 Spieltagen holte (2019/20), wurden die Fohlen am Saisonende Vierter und zogen in die UEFA Champions League ein.

M'gladbach Augsburg Beim FC Augsburg gibt es nach dem torlosen Remis gegen RB Leipzig heute ebenfalls nicht allzu viele Gründe für Veränderungen an der Startformation. Trainer Jess Thorup belässt es bei einem Wechsel und beordert Phillip Tietz für Samuel Essende (Bank) in die Startelf.

Wolfsburg Bochum Beide Mannschaften befinden sich deutlich im Aufwärtstrend: Die Wolfsburger sind seit vier Spielen ungeschlagen, verloren überhaupt erst ein Pflichtspiel in diesem Jahr (2:3 gegen den FCB). Am letzten Wochenende drehte der VfL ein 0:1 in Stuttgart und entführte weitere drei Punkte. Auch die Bochumer gehen mit Selbstbewusstsein in dieses Spiel, denn letzte Woche holte das abstiegsbedrohte Team ein überraschendes 2:0 gegen Borussia Dortmund und sendete damit ein deutliches Signal an die Konkurrenz.

M'gladbach Augsburg Letzten Samstag feierte Gladbach einen 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Union Berlin. Trainer Gerardo Seoane muss heute lediglich auf die Adduktorenverletzung von Keeper Moritz Nicolas reagieren, für den Jonas Omlin übernimmt. Weitere Wechsel gibt es bei den Borussen nicht.

Kiel Leverkusen Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Kiel beruft Trainer Marcel Rapp mit Weiner, Rosenboom, Javorček, Ivezić, Knudsen und Machino sechs Neue im Vergleich zum letzten Spiel in die Startelf. Für sie müssen Dähne, Nekić, Becker, Holtby, Porath und Arp weichen. Nekic fehlt dabei wegen muskulären Problemen, auch Porath ist verletzt, dazu kommen noch die ebenfalls verletzten Bernhardsson, Pichler, Schulz, Skrzybski und Tolkin. Immerhin kann Stammtorwart Weiner wieder beginnen. Auf der anderen Seite rotiert auch Leverkusen-Coach Xabi Alonso. Kovář, Andrich, Adli und Schick ersetzen Hrádecký, Mukiele, Palacios und Tella in der Anfangsformation. Belocian und Terrier sind langzeitverletzt, Tapsoba, Mukiele und Hincapié droht eine Gelbsperre, deswegen wird zumindest Mukiele geschont, um nächste Woche sicher einen der drei zur Verfügung zu haben. Im Sturmzentrum wird mit Schick wieder auf einen klassischen Neuner gesetzt.

Mainz St. Pauli In der Mainzer MEWA Arena wird es heute närrisch: Eine Woche vor dem Höhepunkt der 5. Jahreszeit steht bei den 05ern gegen den FC St. Pauli der traditionelle Fastnachtsspieltag an. Geplant ist ein großes Rahmenprogramm und natürlich ein buntes Stadion voller verkleideter FSV-Fans auf den Rängen. Auf dem Rasen wollen die Mainzer ebenfalls feiern und nach dem 0:0 beim letzten Heimspiel gegen Augsburg den nächsten Heimdreier. Stilecht für Fastnacht natürlich im Sondertrikot.

M'gladbach Augsburg Beide Teams sind ausgesprochen formstark. Während die Fohlen zehn von zwölf möglichen Punkten aus den letzten vier Ligaspielen holten und in der Rückrundentabelle auf Rang zwei stehen, blieben die Augsburger erstmals in ihrer Vereinshistorie an den ersten fünf Spieltagen einer Rückrunde in der Bundesliga gänzlich ungeschlagen.

M'gladbach Augsburg Guten Tag und herzlich willkommen aus dem Borussia-Park. Hier empfängt Borussia Mönchengladbach heute um 15:30 Uhr den FC Augsburg im Rahmen des 23. Spieltags der Fußball-Bundesliga.

Wolfsburg Bochum Herzlich willkommen zum 23. Spieltag der Bundesliga und dem Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem VfL Bochum! Um 15:30 Uhr geht es in der Volkswagen-Arena los.

Kiel Leverkusen Herzlich willkommen zum 23. Spieltag in der Bundesliga, es stehen sich Holstein Kiel und Bayer Leverkusen gegenüber. Anstoß im Holstein-Stadion ist um 15:30 Uhr!