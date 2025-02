St. Pauli Freiburg 45. +2 Beinahe Höler! Fast im Nachgang an den Strafstoß gelangt eine halbhohe Flanke an den ersten Pfosten. Dort rettet ein Braun-Weißer vor dem einschussbereiten Höler.

Union Berlin M'gladbach 45. +2 Da war mehr drin für den Gast! Er kombiniert sich durch Ngoumou und Scally wunderbar über rechts in den Sechzehner. Der Amerikaner will für Hack an den Elfmeterpunkt ablegen. Das Anspiel ist aber ungenau und wird durch Doekhi abgefangen.

Bochum Dortmund 45. +1 Viele Unterbrechungen gab es nicht, daher legt der Schiedsrichter nur zwei Minuten oben drauf.

Stuttgart Wolfsburg 45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Bochum Dortmund 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Bochum Dortmund 45. Bei einer Dortmunder Ecke ist viel Verkehr vor Horn, doch Schlotterbeck köpft aus rund vier Metern ebenfalls über die Latte. Beim BVB fehlt ohne Zweifel noch die Präzision beim Abschluss.

St. Pauli Freiburg 45. +1 Elfmeter verschossen von Vincenzo Grifo, SC Freiburg



Stuttgart Wolfsburg 45. +1 Gelbe Karte für Jeff Chabot (VfB Stuttgart)



Stuttgart Wolfsburg 44. Ein VfB-Standard sorgt beinahe für die Führung! Der ruhende Ball von der rechten Seite segelt hoch an den zweiten Pfosten, wo Hendriks zunächst mit seinem Kopfball hängen bleibt. Der Innenverteidiger kratzt den Ball daraufhin noch gerade eben vor der Grundlinie nach innen und macht die Situation damit nochmal richtig scharf. Aus kürzester Distanz nickt Karazor den Ball allerdings über den Kasten.

Union Berlin M'gladbach 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

Vor allem wegen der Verletzungsunterbrechungen werden satte sechs Minuten nachgespielt.

Bochum Dortmund 43. Wieder steht Guirassy im Mittelpunkt! Gittens spielt den Ball vom rechten Strafraumeck in Richtung langes Eck, wo Guirassy einspringt und die Kugel aus kurzer Distanz über die Latte schießt. Danach rauscht der Stürmer mit Horn zusammen, bleibt kurz liegen.

St. Pauli Freiburg 45. Elfmeter für Freiburg! Eine Kopfballbogenlampe im Hamburger Strafraum möchte Irvine wegköpfen. Dabei stützt er sich leicht gegen Dōan auf - und das reicht Schiedsrichter Brand, um auf den Punkt zu zeigen. Eine sehr harte Entscheidung.

Stuttgart Wolfsburg 42. Die Druckphase der Stuttgarter scheint nach der doppelten Behandlungspause erst einmal gebrochen. In der Defensive sind die Schwaben aber weiterhin aufmerksam und verteidigen alles weg.

St. Pauli Freiburg 43. ...Grifo übernimmt die Verantwortung. Mit viel Dampf wuchtet er den Ball aber ein gutes Stück über das Torwarteck.

St. Pauli Freiburg 42. Vielleicht wird es jetzt mal interessant. Smith tritt Röhl 18 Meter halbrechts vor dem eigenen Tor von den Beinen. Freistoß...

Bochum Dortmund 41. Guirassy lässt den Anschluss liegen! Can spielt einen weiten Ball nach vorn und Ordets köpft die Kugel im Strafraum in den Lauf des Stürmers. Aus elf Metern zieht Guirassy ab, haut das Leder ab für den Kasten!

Union Berlin M'gladbach 42. Kleindienst verlangt Rønnow alles ab! Stögers Eckstoßflanke von der rechten Fahne nickt Khedira in Richtung des Ex-Heidenheimers. Der köpft aus dem Stand und acht Metern auf die halbhohe linke Ecke. Rønnow streckt sich und rettet mit den Fingerspitzen der rechten Hand.

St. Pauli Freiburg 40. Zwei versuchte Abschlüsse der Gastgeber. Nacheinander bleiben Johannes Eggestein und Saad an Freiburger Abwehrbeinen hängen.

Stuttgart Wolfsburg 40. Nach längerer Unterbrechung geht das Spiel weiter. Ramon Hendriks muss zwar noch an der Seitenlinie warten, aber wird auch zeitnah auf das Feld zurückkehren.

Union Berlin M'gladbach 40. Hack mit der Direktabnahme! Kleindienst legt einen Flugball an der mittigen Strafraumkante per Brust für den Ex-Bielefelder ab, der sich aus 18 Metern mit einem rechten Spannschuss probiert. Der segelt in Richtung Stadiondach.

Stuttgart Wolfsburg 38. Ramon Hendriks blutet nach dem Zusammenstoß heftig aus der Nase und Enzo Millot scheint am Hinterkopf ebenfalls zu bluten. Das kann noch ein wenig Zeit in Angriff nehmen.

Bochum Dortmund 37. Jetzt muss der BVB erstmal durchatmen, denn die Bochumer Führung hatte sich nicht unbedingt angedeutet und trotzdem liegt Schwarz-Gelb nun mit zwei Toren hinten. Auch im Hinspiel hatte der VfL zwischenzeitlich mit 2:0 geführt!

Union Berlin M'gladbach 39. Hacks Außenristflanke vom linken Flügel findet den Weg zum aufgerückten Elvedi. Der nickt in Bedrängnis aus etwa neun Metern weit über Rønnows Gehäuse hinweg.

St. Pauli Freiburg 37. Es häufen sich die kleinen Fouls. Gelbwürdig ist zwar keines davon - Spielfluss kommt so aber nicht auf.

Stuttgart Wolfsburg 37. Halbrechts vor dem gegnerischen Sechzehner prallen Ramon Hendriks und Enzo Millot ganz unglücklich mit den Köpfen zusammen. Beide Stuttgarter müssen behandelt werden.

Union Berlin M'gladbach 38. Hack treibt den Ball im Rahmen eines Konters über links temporeich nach vorne. Im Sechzehner wird er zwar ausgebremst, erzwingt aber immerhin einen Eckball. Den führen die Fohlen kurz aus und setzen sich ausnahmsweise vorne fest.

Union Berlin M'gladbach 36. Die Seoane-Auswahl muss in dieser Phase aufpassen, nicht zu zurückhaltend zu werden. Union bekommt im Mittelfeld aktuell viele Räume ohne Gegenwehr überlassen - noch macht der FCU viel zu wenig aus diesen Situationen.

Stuttgart Wolfsburg 34. Da ist der erste Schuss auf das Tor! Mittelstädt schaltet sich auf dem linken Flügel in das Offensivspiel mit ein und wird genau im richtigen Moment bedient. Der deutsche Nationalspieler löffelt den Ball direkt hoch in die Mitte. Dort setzt sich Undav in der Luft durch und köpft den Ball halblinks auf das Tor. Müller ist aber auf dem Posten und pariert sicher.

Bochum Dortmund 35. Tooor für VfL Bochum, 2:0 durch Georgios Masouras

Masouras schnürt den Doppelpack! Süle wird auf der rechten Seite abgedrängt und will hinten herum spielen - sein Rückpass auf Kobel ist aber deutlich zu lang und lädt den Griechen zum Solo ein. Masouras lässt sich nicht bitten und hebt das Leder im Strafraum am BVB-Keeper vorbei.

St. Pauli Freiburg 34. Dasselbe Spiel auf beiden Seiten: Ein Akteur bricht - oftmals auf der Seite - bis zu einem gewissen Punkt durch. Dann wird der Weg hintenrum gesucht. Es ist zu wenig Tempo im Match.

Stuttgart Wolfsburg 33. Es bleibt sehr temporeich wobei Stuttgart im Moment wieder vermehrt das Kommando übernimmt. Wolfsburg lauert aber ohnehin eher auf Konter und konzentriert sich einfach auf die kompakte Defensivarbeit.

Bochum Dortmund 33. Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Georgios Masouras

Dortmund sieht auf der rechten Abwehrseite nicht gut aus und Hofmann wird in den Strafraum geschickt. Der Stürmer zieht aus spitzem Winkel ab und Zentimeter vor der Linie grätscht Masouras noch in den flachen Schuss hinein und drückt das Leder über die Linie.

Bochum Dortmund 31. Die Gastgeber kontern nach einer BVB-Ecke im eigenen Stadion, doch Can stellt gegen Holtmann clever den Körper rein und zieht das Foul.

Union Berlin M'gladbach 33. Von ihren lautstarken Fans angetrieben, drängen die Köpenicker auf den Anschlusstreffer. Gegen konzentriert gegen den Ball arbeitende Fohlen haben sie allerdings weiterhin Probleme, beständig zwischen die Linien zu gelangen.

Stuttgart Wolfsburg 30. Führich bringt den Ball nach einer kurz ausgeführten Ecke sieben Meter vor dem Tor zu Leweling. Doch auch der 23-Jährige schließt nicht ab, sondern wählt das Dribbling. Dabei bleibt er allerdings hängen und wird sogar abgeschossen. Deshalb resultiert aus der vielversprechenden Situation nur ein Abstoß für die Wölfe.

St. Pauli Freiburg 31. Inzwischen generiert Freiburg extrem viel Ballbesitz. Weil St. Pauli aber sehr kompakt steht, gibt es so gut wie keine Räume.

Bochum Dortmund 30. Brandt führt vom linken Strafraumeck einen Freistoß aus, setzt diesen jedoch in die Mauer und flankt den Abpraller in die Arme von Horn im Kasten des VfL.

Stuttgart Wolfsburg 28. Mohamed Amoura ließ sich nach der Aktion lange behandeln und läuft anschließend ohne Probleme wieder auf das Feld zurück. Dafür erntet der Algerier laute Pfiffe der VfB-Anhänger.

St. Pauli Freiburg 28. Ein Chip aus dem Anstoßkreis soll Höler in der Spitze erreichen. Vasilj kommt aber im richtigen Moment heraus und schnappt sich den Ball.

Union Berlin M'gladbach 30. Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Tom Rothe

Union Berlin M'gladbach 30. Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Robert Skov

Stuttgart Wolfsburg 26. Großchance für Wolfsburg! Wimmer ist ein richtiger Aktivposten und schickt dieses Mal Amoura perfekt auf die Reise. Der Neuner bittet im Strafraum gegen gleich mehrere Gegenspieler zum Tänzchen und kommt im Gedränge zu Fall. Es gibt zwar einen minimalen Kontakt von Vagnoman, aber den nimmt der 24-Jährige viel zu dankend an. Deshalb geht es zu Recht ohne Elfmeter weiter.

Union Berlin M'gladbach 28. Auch Steffen Baumgart ist zu einem frühen, verletzungsbedingten Wechsel gezwungen, denn Skov hat sich am linken Knie wehgetan und zeigt sofort an, dass es nicht weitergeht. Rothe steht zur Hereinnahme bereit.

Bochum Dortmund 27. Bochum sorgt per Eckstoß für Entlastung, doch Sissoko kann den Ball per Kopf nicht aufs Tor drücken und sein Abschluss fliegt am langen Pfosten vorbei.

Stuttgart Wolfsburg 24. Koulierakis musste nach dem Ellbogentreffer von Vagnoman deutlich länger behandelt werden und beschwert sich auch nochmal, dass es keinen Elfmeter gab. Allerdings bleibt es bei der Entscheidung gegen den Strafstoß. Möglicherweise liegt das daran, dass Vagnoman den Ball in der Szene wegköpft.

Union Berlin M'gladbach 26. Tooor für Bor. Mönchengladbach, 0:2 durch Tim Kleindienst

Effiziente Fohlen legen das zweite Tor nach! Der unbewachte Ngoumou ist auf der rechten Strafraumseite Adressat eines steilen Anspiels Stögers. Der Franzose nimmt den Kopf hoch und spielt flach in den Fünfmeterraum. Dort muss Kleindienst nur noch den linken Fuß hinhalten.

Bochum Dortmund 24. Obwohl der BVB mittlerweile Feldvorteile hat, kommt es nicht zu zwingenden Offensivaktionen. Adeyemi ist bisher noch komplett abgemeldet, von Gittens auf der linken Außenbahn kommt schon etwas mehr. Doch vieles ist Stückwerk und bis auf den Schuss von Guirassy (11.) wurde Dortmund noch nicht gefährlich.

Union Berlin M'gladbach 25. Scally rettet in höchster Not! Hollerbachs Flanke vom rechten Strafraumeck ist für den am langen Pfosten lauernden Skov bestimmt. Der holt schon zur Abnahme aus kurzer Distanz aus, als Scally mit Mühe klärt.

St. Pauli Freiburg 25. Seit inzwischen mehr als zehn Minuten sehen wir zahlreiche Fehlpässe, sobald das Mittelfeld überquert ist. Eine zunehmend zähe Angelegenheit.

Stuttgart Wolfsburg 23. Der anschließende Eckstoß von der linken Fahne segelt hoch an den ersten Pfosten. Dort prallen Konstantinos Koulierakis und Josha Vagnoman schwungvoll zusammen und müssen behandelt werden.

Stuttgart Wolfsburg 22. Wimmer wird mit einem Diagonalpass aus dem Mittelfeld perfekt halblinks im Strafraum in Szene gesetzt. Dort setzt sich der Österreicher zunächst gut gegen Vagnoman durch und sucht dann den Abschluss. Chabot kommt in letzter Sekunde noch von der Seite angeflogen und wehrt zur Ecke ab.

Bochum Dortmund 21. Auf beiden Seiten wird häufiger auf Flanken ins Zentrum zurückgegriffen, doch diese finden meist keinen Abnehmer oder die Aktion wird zu umständlich ausgespielt.

St. Pauli Freiburg 22. Es bleibt dabei: Weder die Blessin- noch die Schuster-Elf finden aktuell ein Durchkommen. So geschieht relativ wenig.

Stuttgart Wolfsburg 20. Bei einer Freistoßvariante der Stuttgarter spielt Führich den Ball aus dem linken Halbfeld flach an der Ein-Mann-Mauer vorbei in den VfL-Strafraum. Dorthin startet Leweling durch dessen Laufweg clever freigeblockt wird. Am Ende fehlen dem 23-Jährigen nur wenige Zentimeter, um den Ball zu erreichen und frei vor dem Tor zu stehen.

Union Berlin M'gladbach 22. Ilić mit dem Kopf! Juranovićs Freistoßflanke aus dem Mittelkreis setzt im Strafraum einmal auf und erreicht den Serben überraschend am linken Fünfereck. Er nickt tempoarm auf die nahe Ecke, wo Omlin sicher zugreift.

Stuttgart Wolfsburg 18. Obwohl alle im Stadion noch auf den ersten Schuss der Partie warten, ist es eine durchaus ansehnliche Begegnung. Beide Klubs suchen die spielerischen Lösungen und versuchen zielstrebig nach vorne zu spielen.

Union Berlin M'gladbach 21. Omlin, der seinen Stammplatz im Herbst an Nicolas verloren hat, kommt zu seinem vierten Ligaeinsatz in dieser Saison. Gleich bei seiner ersten Aktion auf dem Rasen lässt sich der Schweizer auf sein Dribbling gegen den anlaufenden Jeong ein, das trotz eines Ausrutschers gut geht.

Union Berlin M'gladbach 20. Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Jonas Omlin

Union Berlin M'gladbach 20. Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Moritz Nicolas

St. Pauli Freiburg 19. Seit der Chance für die Schwarzwälder ist etwas Sand im Getriebe der zwei Mannschaften. So richtig konstruktiv nach vorne geht es gerade nirgends.

Bochum Dortmund 18. Bochum hat den Gästen die Spielkontrolle nun übergeben und Dortmund sucht die Lücken.. Der VfL stellt sich jedoch nicht hinten herein, sondern läuft Schlotterbeck & Co. aktiv an.

Union Berlin M'gladbach 18. Für Gästetorhüter Nicolas geht es nicht weiter; der ehemalige Eiserne hat sich beim Fangen der jüngsten Fanke Skovs verletzt. Es scheint sich um Adduktorenprobleme zu handeln.

Stuttgart Wolfsburg 15. Wolfsburg löst sich mit einem langen Schlag aus dem VfB-Pressing und gewinnt im Mittelfeld den zweiten Ball. Dadurch bietet sich mal etwas Freiraum. Dabei schüttelt Tiago Tomás sogar Mittelstädt ab. Doch die flache Hereingabe des Portugiesen von rechts in der Box sorgt für keine Gefahr.

Union Berlin M'gladbach 17. Hollerbach tanzt Itakura auf der linken Strafraumseite aus und sucht Ilić mit einem Querpass an die Fünferkante. Dort ist Elvedi zur Stelle und klärt. Augenblicke später segelt Skovs Flanke von links zu Nicolas, der die kurze Ecke abdeckt.

Bochum Dortmund 15. Wieder bekommt der VfL im Zentrum keinen Zugriff und Brandt kann sich nach Zuspiel von Can aufdrehen. Mit Tempo zieht der Spielmacher in Richtung Strafraum, sein flacher Schuss aus rund 18 Metern rauscht etwa einen halben Meter am linken Pfosten vorbei.

St. Pauli Freiburg 16. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde steht es noch torlos. Beide Teams agieren nach vorne, gehen logischerweise aber noch nicht das letzte Risiko ein. Dennoch hätte es durch Dōan beinahe geklingelt.

Union Berlin M'gladbach 16. Union antwortet mit einer langen Ballbesitzphase auf den Rückstand, schafft es abgesehen von Einwürfen bisher zu selten in den gegnerischen Sechzehner. Derweil legen beide Fanlager eine Gedenkminute für einen verstorbenen Jugendtrainer des FCU ein.

Stuttgart Wolfsburg 13. Die linke Seite ist bekanntermaßen ein Aktivposten im VfB-Spiel. Über die macht Chris Führich nun Dampf und dribbelt dynamisch nach innen bis in den Sechzehner. Dabei lässt der 27-Jährige erst Tiago Tomás und dann auch noch Kilian Fischer einfach hinter sich. Mit seinem Querpass findet er jedoch keinen Abnehmer in der Mitte.

Bochum Dortmund 13. Dortmund kombiniert sich mit wenigen Kontakten durch das Mittelfeld, der vertikale Pass von Brandt auf Groß ist dann letztlich zu steil und landet im Aus. Doch so langsam kommt der BVB in diesem Spiel an!

Union Berlin M'gladbach 13. In der Live-Tabelle rücket die Elf vom Niederrhein durch den Treffer auf Rang sechs vor. Sie verkürzt den Rückstand auf die Top vier auf drei Zähler.

St. Pauli Freiburg 13. Nun gibt es die Großchance für Freiburg! Ginter spielt einen weiten Ball aus der eigenen Hälfte in den Lauf von Dōan. Der Japaner nimmt das Rund etwas umständlich mit, scheitert letztlich aus 13 Metern relativ freistehend an Vasilj.

Stuttgart Wolfsburg 10. Jetzt melden sich auch die Stuttgarter mal vorne an und können sich sogar in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Doch auch die Schwaben finden aus dem Spiel heraus noch nicht den Weg in den Strafraum.

Bochum Dortmund 11. Horn pariert gegen Guirassy! Nun kann sich auch der Bochumer Keeper auszeichnen, weil Guirassy Mašović im Strafraum mit einem Haken aussteigen lässt und mit rechts flach abzieht. Horn ist schnell unten und pariert zur Ecke!

St. Pauli Freiburg 11. Erneut geht es bei den Kiezkickern über links. Van Der Heyden gibt nahe der Torauslinie halbhoch ins Zentrum, wo die Kugel durchrutscht. Am Ende bekommen die Gäste die Angelegenheit geklärt.

Bochum Dortmund 9. Wieder Masouras! Oermann schaltet sich offensiv ein und über Hofmann, der das Leder am Elfmeterpunkt gut fest macht, kommt der Ball zu Bochums Nummer elf. Masouras schließt aus der Drehung ab und prüft Kobel, der schnell genug die Fäuste hoch bekommt.

Union Berlin M'gladbach 10. Tooor für Bor. Mönchengladbach, 0:1 durch Lukas Ullrich

Der gebürtige Berliner Ullrich bringt die Fohlen nach vorne! Der Linksverteidiger treibt den Ball zunächst über die Mittellinie und gibt ihn dann an Hack ab, bevor er in den Sechzehner durchstartet. Hacks Querpass nimmt Ullrich an und jagt ihn dann mit dem linken Spann aus leicht spitzem Winkel wuchtig in die kurze Ecke.

St. Pauli Freiburg 9. Insgesamt sehen wir einen recht ausgeglichenen Beginn. Der SCF generiert etwas mehr Ballbesitz, den einzigen Torschuss hatte dafür der FCSP.

Union Berlin M'gladbach 9. Ngoumou bricht nach einem Pass Stögers auf rechts durch. Der Franzose dribbelt auf den Sechzehner zu und sucht Kleindienst mit einem flachen Anspiel. Auch dieses hat zu viel Tempo und landet bei FCU-Schlussmann Rønnow.

Stuttgart Wolfsburg 8. Gelbe Karte für Kilian Fischer (VfL Wolfsburg)

Knapp innerhalb der VfB-Hälfte kommt Kilian Fischer einen Schritt zu spät gegen Enzo Millot. Dadurch tritt er dem Franzosen ungewollt auf den Fuß und sieht direkt für das erste Vergehen die Gelbe Karte. Damit fehlt der Rechtsverteidiger in der kommenden Woche gegen Bochum.

Stuttgart Wolfsburg 5. Wolfsburg ist in den ersten Augenblicken die aktivere Mannschaft. Die Niedersachsen setzen sich sofort vorne fest und machen ordentlich Druck.

Bochum Dortmund 7. Erstmals können die Gäste das Spiel beruhigen und den Ball laufen lassen. Doch Bochum ist gut im Spiel und ist bei leichten Fehler immer wieder zur Stelle und schnappt sich das Leder.

St. Pauli Freiburg 6. Der erste Abschluss gehört dann den Hausherren. Saad zieht vom linken Flügel an Sildillia vorbei in die Mitte. Aus 15 Metern befördert er den Ball flach in Atubolus Arme.

Union Berlin M'gladbach 7. Elvedi schaltet sich nach einer flachen Verlagerung Weigls auf halblinks mit nach vorne ein. Der Schweizer will zu Hack durchstecken. Das Anspiel ist aber zu steil geraten und wird durch Rønnow aufgenommen.

St. Pauli Freiburg 5. Weiter geht es mit einer Freiburger Ecke von rechts. Gefahr entsteht dabei allerdings nicht.

Bochum Dortmund 4. Erster Torschuss für Bochum! Mit einem langen Ball hebelt der VfL die gesamte Dortmunder Mannschaft aus und Masouras kommt halbrechts im Strafraum zum Abschluss. Doch der Ball fliegt zu zentral auf Kobel zu und der Schweizer sichert das Spielgerät im Nachfassen.

Stuttgart Wolfsburg 3. Ein erster VfL-Freistoß aus dem rechten Halbfeld segelt aus großer Distanz hoch in den Strafraum. Dort kriegen die Hausherren den ball zunächst nicht weggeköpft. Trotzdem kriegen sie die Situation am Ende ohne Probleme entschärft.

Union Berlin M'gladbach 5. Infolge einer hohen Eroberung auf dem rechten Flügel flankt Skarke im hohen Bogen auf die linke Strafraumseite. Jeong produziert mit dem Kopf eine Bogenlampe, die - wie von Nicolas erwartet - auf der Oberkante der Latte aufsetzt und dann hinter dem Kasten landet.

St. Pauli Freiburg 3. Aus dem Gästefanblock ziehen Rauchschwaden aufs Feld. Für den Moment ist die Begegnung unterbrochen.

Union Berlin M'gladbach 3. Juranović sorgt mit zwei weiten Einwürfen von der rechten Außenbahn für die ersten beiden Strafraumaufenthalte der Hausherren. Der zweite führt über Umwege zu einem bedrängten Kopfball Ilićs aus mittigen acht Metern. Der ist unplatziert und daher leichte Beute für Gästekeeper Nicolas.

Bochum Dortmund 2. Die mitgereisten Dortmunder Fans haben Pyrotechnik gezündet und dadurch ist der BVB-Strafraum in dichten Nebel gehüllt. Bochum nutzt das aus und holt die erste Ecke heraus.

St. Pauli Freiburg 1. Auf geht's.

St. Pauli Freiburg 1. Spielbeginn

Stuttgart Wolfsburg 1. Los geht's! Die Teams wurden mit einer beeindruckenden Choreo empfangen, ehe der VfB jetzt in den gewohnten weißen Trikots mit rotem Brustring anstößt. Wolfsburg hält in Dunkelgrün dagegen.

Bochum Dortmund 1. Die Kugel im Vonovia Ruhrstadion rollt!

Bochum Dortmund 1. Spielbeginn

Stuttgart Wolfsburg 1. Spielbeginn

Union Berlin M'gladbach 1. Union Berlin gegen Mönchengladbach – Durchgang eins im Stadion An der Alten Försterei!

Union Berlin M'gladbach 1. Spielbeginn

Union Berlin M'gladbach Soeben haben die 22 Akteure die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Stuttgart Wolfsburg Im Hinspiel lieferten sich die beiden Vereine einen Schlagabtausch an dessen Ende ein Last-Minute-Treffer von Deniz Undav für ein 2:2-Unentschieden sorgte. Auch in den beiden Aufeinandertreffen davor fiel jeweils mindestens vier Treffer, wobei Stuttgart beide Duelle für sich entscheiden konnte. Torreich dürfte es auch heute werden. Schließlich sind die Offensivreihen beider Mannschaften ligaweit gefürchtet und zuletzt endete der direkte Vergleich zwischen dem VfB und dem VfL 2007 mit einer Nullnummer.

St. Pauli Freiburg Werfen wir noch einen schnellen Blick auf die Statistik: Im direkten Vergleich sind bislang 28 Pflichtspiele verzeichnet, von denen beide Mannschaften jeweils zehn für sich entscheiden konnten. Hinzu kommen acht Remis – eine Punkteteilung gab es dabei zuletzt am 9. Spieltag der Saison 2010/2011 (2:2 am Millerntor). Das Hinspiel in der laufenden Spielzeit im Schwarzwald entschied der Aufsteiger überraschend klar für sich (3:0).

Stuttgart Wolfsburg Bei Wolfsburg ist Ralph Hasenhüttl nach dem Remis gegen den amtierenden Meister zu zwei Wechseln gezwungen. Für den gelbgesperrten Joakim Mæhle beginnt Yannick Gerhardt als Linksverteidiger. Zudem fehlt Maximilian Arnold verletzt und wird durch Aster Vranckx ersetzt, der dadurch zu seinem ersten Startelfeinsatz seit Oktober kommt.

Stuttgart Wolfsburg Sebastian Hoeneß sieht nach dem 2:1-Erfolg bei Borussia Dortmund verständlicherweise keinen Grund für große Veränderungen. Nur Josha Vagnoman ist neu dabei und ersetzt hinten rechts Leonidas Stergiou, der dafür zunächst auf der Bank Platz nimmt.

Bochum Dortmund Im Hinspiel drehte die Borussia vor heimischer Kulisse einen 0:2-Rückstand und gewann am Ende mit 4:2. In Bochum tun sich die Schwarz-Gelben dagegen fast schon historisch schwer: Der letzte Auswärtssieg des BVB liegt mit 2010 schon eine Weile zurück! Die Saisonziele der beiden Vereine sind klar: Dortmund will die Qualifikation für die Königsklasse schaffen, der VfL hat als Tabellenschlusslicht aktuell die schlechtesten Karten im Abstiegskampf. Drei Punkte trennen Bochum von der Relegation, sieben vom direkten Klassenerhalt.

St. Pauli Freiburg Den peilen naturgemäß auch die Breisgauer an. Mit bisher 33 ergatterten Punkten belegen sie die sechste Position im Klassement. Nur sechs Zähler trennen sie von der Eintracht aus Frankfurt auf Platz drei, allerdings drücken von hinten auch der 1. FSV Mainz 05 (ein Punkt Rückstand), Borussia Mönchengladbach (zwei) sowie der VfL Wolfsburg und der SV Werder Bremen (jeweils drei). Umso wichtiger war es, dass sie durch die beiden zurückliegenden Erfolge (zwei 1:0-Siege beim VfL Bochum und gegen den 1. FC Heidenheim) Selbstvertrauen tanken konnten – schließlich gingen zuvor drei Partien nacheinander verloren.

Bochum Dortmund Deutlich verletzungsgeplagter geht Bochum in dieses "kleine" Revierderby: Mit Drewes (krank), Boadu (Oberschenkel), Passlack (Augen-OP) und Wittek (Gelbsperre) fehlen VfL-Coach Hecking gleich mehrere Spieler. Im Tor kommt Horn dadurch zu seinem Debüt für die Bochumer, die anderen Plätze in der Startelf schnappen sich Mašović, Sissoko und Hofmann. Besonders bitter wiegt die Verletzung von Boadu, der in Kiel in wenigen Minuten doppelt getroffen hatte.

Stuttgart Wolfsburg Beim VfL Wolfsburg lässt sich angesichts von vier sieglosen Begegnungen hintereinander auf den ersten Blick von einer kleinen Krise sprechen. Beim genaueren Blick auf die Partien ist das jedoch keinesfalls so. Schließlich war nur das Remis gegen Kiel ein kleiner Patzer. Bei der knappen Niederlage gegen den FC Bayern war bereits mehr drin und auch bei dem Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt und der Nullnummer gegen Leverkusen konnten die Wölfe durchaus überzeugen. Mit dem VfB haben die Niedersachsen nun direkt das nächste Schwergewicht vor der Brust. Heute wollen sie sich aber auch endlich mit einem Erfolg belohnen.

Union Berlin M'gladbach Bei der Elf vom Niederrhein, die das Hinspiel Ende September im Borussia-Park dank eines späten Treffers Čvančaras (90.+6) mit 1:0 für sich entschieden und die die meisten Kopfballtore in der nationalen Eliteklasse erzielen (neun), stellt Coach Gerardo Seoane nach dem 1:1-Heimremis gegen die SG Eintracht Frankfurt zweimal um. Anstelle von Friedrich und Neuhaus beginnen Elvedi und Sander.

Bochum Dortmund Beim BVB fehlt Ryerson (Rotsperre), doch Schlotterbeck darf nun auch wieder in der Liga eingreifen und steht nach dem Champions-League-Spiel in Portugal erneut in der Startelf. Der Ersatz des Norwegers heißt heute Süle und damit muss sich Anton mit dem Platz auf der Bank begnügen. Winter-Neuzugang Svensson darf auch heute links in der Viererkette ran, die Doppelsechs Groß und Sabitzer scheint unter Kovač zunächst gesetzt. In der Spitze führt kein Weg an Guirassy vorbei (ein Tor, ein Assist gegen Sporting).

Union Berlin M'gladbach Auf Seiten der Köpenicker, die 16 ihrer 24 Punkte vor eigenem Publikum holten und die noch kein einziges Heimspiel gegen Mönchengladbach verloren (vier Siege, ein Unentschieden, zudem erfolgreiches Elfmeterschießen im DFB-Pokal-Halbfinale 2001), hat Trainer Steffen Baumgart im Vergleich zum 4:0-Auswärtserfolg bei der TSG 1899 Hoffenheim eine personelle Änderung vorgenommen. Vorwochentorschütze Ilić verdrängt Prtajin auf die Bank.

St. Pauli Freiburg 21 Punkte nach 21 Spielen, Platz 14 und sieben Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang: Für die Elbstädter verläuft die Saison gemischt. So auch in den letzten Wochen – konnte mit dem Erfolg beim 1. FC Heidenheim (2:0) Mitte Januar die kleine Niederlagenserie gestoppt werden, gab es danach einen Sieg über den 1. FC Union Berlin (3:0), ein Remis gegen den FC Augsburg (1:1) und jüngst eine Pleite bei RB Leipzig (0:2). Um den Abstiegsrängen weiter zu entfliehen, wäre ein Dreier heute Gold wert.

Bochum Dortmund Nachdem bei den Gästen das Bundesliga-Debüt von Trainer Niko Kovač beim 1:2 gegen den VfB Stuttgart misslang, fuhr der neue Coach unter der Woche in Lissabon ein wichtiges 3:0 ein - großer Leistungssteigerung in Halbzeit zwei inklusive. Der VfL hat in der Rückrunde neun von elf Punkten gesammelt und holte nach zwei Niederlagen in Serie am vergangenen Wochenende in Kiel zumindest einen Punkt (2:2).

Union Berlin M'gladbach Borussia Mönchengladbach konnte sich am letzten Samstag weiter stabilisieren. Nachdem die Schwarz-Weiß-Grünen auf drei aufeinanderfolgende Niederlagen zum Beginn des Kalenderjahres mit Siegen gegen den VfL Bochum (3:0) und beim VfB Stuttgart (2:1) geantwortet hatten, trotzten sie der SG Eintracht Frankfurt im heimischen Borussia-Park ein 1:1-Unentschieden ab. Dabei überzeugten die Fohlen eine halbe Stunde lang auf ganzer Linie und lagen verdient durch ein Kopfballtor Kleindiensts vorne (26.), doch nach dem schnellen gegnerischen Ausgleich (31.) bauten sie ab und holten letztlich ein etwas glückliches Remis.

Union Berlin M'gladbach Der 1. FC Union Berlin landete am vergangenen Wochenende einen echten Befreiungsschlag. Waren dem Premierensieg unter Steffen Baumgart gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:1) eine 0:3-Auswärtsniederlage beim FC St. Pauli und ein torloses Heimremis gegen den RB Leipzig gefolgt, entschieden die Köpenicker das Gastspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim durch die Hollerbachs (24., 87.), Ljubičićs (61.) und Ilićs (73.) überraschend deutlich für sich. Sie haben sich damit nicht von den Kraichgauern abgesetzt, sondern bei nun zehn Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz vorerst aus dem Abstiegskampf verabschiedet.

Stuttgart Wolfsburg Der VfB Stuttgart konnte sich nach kräftezehrenden englischen Wochen mal wieder eine komplette Trainingswoche lang auf eine Begegnung vorbereiten. Nach zuletzt bereits zwei Pflichtspielsiegen in Folge gegen Dortmund und im Pokal gegen Augsburg, soll heute der dritte Dreier in Serie folgen. Sollte es den Schwaben gelingen den nächsten Erfolg einzufahren, würden sie in der Tabelle sogar an RB Leipzig vorbeiziehen und sich den vierten Platz sichern, der die Qualifikation für die Champions League bedeuten würde.

Bochum Dortmund Hallo und herzlich willkommen Spiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund! Die Partie beginnt um 15:30 Uhr.

St. Pauli Freiburg Hallo und herzlich willkommen zum 22. Spieltag der Bundesliga! Im Duell zweier Traditionsklubs gastiert der SC Freiburg beim FC St. Pauli. Anstoß ist um 15:30 Uhr.

Stuttgart Wolfsburg Hallo und herzlich willkommen zum 22. Spieltag der Bundesliga. Der VfB Stuttgart empfängt den VfL Wolfsburg. Anstoß der Partie ist um 15:30 Uhr in der MHPArena.