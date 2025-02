Dortmund Stuttgart 46. Der zweite Durchgang läuft und beide Mannschaften kommen unverändert aus der Kabine.

Hoffenheim Union Berlin 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Freiburg Heidenheim 46. Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Benedikt Gimber

Hoffenheim Union Berlin 46. Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Lucas Tousart

Hoffenheim Union Berlin 46. Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Janik Haberer

Freiburg Heidenheim 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Dortmund Stuttgart 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Hoffenheim Union Berlin 46. Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Andrej Ilić

Hoffenheim Union Berlin 46. Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Ivan Prtajin

Hoffenheim Union Berlin 46. Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Gift Orban

Wolfsburg Leverkusen 46. Die Teams kehren auf den Rasen zurück. Wechsel gibt es noch keine. Weiter geht's.

Hoffenheim Union Berlin 46. Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Max Moerstedt

Wolfsburg Leverkusen 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Mainz Augsburg 45. +7 Halbzeitfazit:

Nach einer einschläfernden 1. Halbzeit geht es in der Mainzer Wintersonne mit einem ereignislosen 0:0 in die Pause. Der FSV Mainz startete zunächst mit einer Druckphase, die bis auf eine frühe Gelegenheit für Nebel (6.) aber nicht für nennenswerte Torgefahr sorgte. Danach steigerte sich Ausgburg zwar ebenfalls, konnte mit zu unplatzierten und hohen Bällen für Essende aber auch keine Torchancen kreieren. Ansonsten tauchen auf der Spielnotizkarte bisher nur vier Gelbe Karten auf, die symbolisch für die vielen intensiven und teilweise auch zu harten Zweikämpfe auf beiden Seiten stehen.

Mainz Augsburg 45. +7 Ende 1. Halbzeit

Mainz Augsburg 45. +7 Gelbe Karte für Cédric Zesiger (FC Augsburg)

Puh! Zwei Augsburger rasseln im gegnerischen Strafraum zusammen, woraufhin Mainz einen unerwarteten Konter erhält. Zesiger stoppt den Gegenangriff auf Kosten der nächsten Gelben Karte.

Mainz Augsburg 45. +6 Doch noch eine Chance für Mainz! Kurz vor dem Halbzeitpfiff schaffen es die 05er über die rechte Seite doch nochmal nach vorne. Nach einem Querpass landet der Ball links beim freien Weiper, der aber viel zu überrascht ist und verpasst.

Mainz Augsburg 45. +5 Auch die Nachspielzeit passt sich dem bisherigen Niveau an. Ich lege mich fest: Die Fans, die schon jetzt zum Kiosk gehen, machen alles richtig.

Hoffenheim Union Berlin 45. +3 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt Union Berlin mit 1:0 gegen die TSG Hoffenheim. Von Beginn an kontrollierte Union das Spiel und war über 45 Minuten die deutlich gefährlichere Mannschaft. Nach mehreren Chancen netzte Hollerbach in der 24. Minute zur Führung ein und im Anschluss hätten die Eisernen ihre Führung sogar ausbauen können, scheiterten aber mehrfach am Hoffenheimer Schlussmann Philipp. Die TSG drehte erst zum Schluss der Hälfte auf und Kramarić hätte das Spiel nach einem Konter kurz vor der Pause noch auf den Kopf stellen können, doch Rønnow parierte. In der zweiten Hälfte muss von den Sinsheimer offensiv deutlich mehr kommen, wenn sie dieses Spiel noch drehen wollen.

Mainz Augsburg 45. +3 Mainz verschleppt einen Konter auf der linken Seite und nimmt über die rechte Seite einen neuen Anlauf. Widmer hat freie Bahn für eine Flanke und bugsiert den Ball direkt in die Arme von Dahmen.

Wolfsburg Leverkusen 45. +3 Halbzeitfazit:

Nach der ersten Hälfte steht es zwischen Wolfsburg und Leverkusen noch 0:0. Bis auf ein Abseits-Tor von Koulierakis war dabei in den ersten gut 20 Minuten praktisch gar nichts los, ehe die Werkself so langsam aber sicher die Initiative übernahm und zwingender wurde. Lange hielt die Phase aber nicht an, weil der VfL ebenfalls aufwachte und sich mehrere starke Chancen erarbeitete. Auch dank starker Paraden von Hrádecký wollte der Ball aber noch nicht über die Linie, sodass sich die leichte Überlegenheit der Niedersachsen noch in nichts Zählbares verwandelt hat. Die Schwarzroten müssen dennoch eine gehörige Schippe draufpacken, wenn der Sechs-Punkte-Rückstand auf die Bayern wiederhergestellt werden soll.

Freiburg Heidenheim 45. +4 Halbzeitfazit:

Der SC Freiburg führt zur Bundesligasamstagspartie gegen den 1. FC Heidenheim 1846 mit 1:0. In einer ausgeglichenen, tempoarmen Anfangsphase blieben gefährliche Offensivszenen hüben wie drüben aus. Auch in der Folge lag der Schwerpunkt des Geschehens im Mittelfeld; konzentriert gegen den Ball arbeitende Ostalbstädter konnten brenzlige Situationen in ihrer Abwehr zunächst verhindern, brachten im Vorwärtsgang aber ebenso wenig zustande. Nach einer ersten ernsthaften Annäherung durch einen Mitteldistanzschuss Dinkçis (28.) nutzten die Breisgauer einen weiteren Gegenstoßmoment, um in Führung zu gehen; Dōans sanfte Hereingabe verwertete Grifo aus kurzer Distanz per Kopf (30.). Es schloss sich eine etwas zielstrebigere, aber abschlusslose Phase Freiburgs an. Der Vorjahresaufsteiger wurde kurzzeitig noch einmal aktiver, ohne sich dem Ausgleich auch nur ansatzweise anzunähern. Bis gleich!

Dortmund Stuttgart 45. +2 Halbzeitfazit:

Zwischen Dortmund und Stuttgart fallen im ersten Durchgang keine Treffer! Der BVB bestreitet sein Heimspiel vor ausverkauftem Haus sehr konzentriert, tut sich offensiv noch schwer gegen gut organisierte Schwaben. Bensebaïni kam nach einer Ecke aus dem Chaos heraus zum Abschluss, zielte jedoch zu hoch (12.) und bei einem Distanzsschuss von Gittens parierte Nübel konzentriert im kurzen Eck (27.) Die größte Chance ließ jedoch Undav auf Seiten des VfB liegen: Der Stürmer erlief einen zu kurzen Rückpass von Anton, wurde jedoch im Strafraum noch von Can abgelaufen anstatt aufs Tor zu schießen (37.). Insgesamt ist es eine durchschnittliche Bundesligapartie!

Mainz Augsburg 45. +1 Puh, nach schon zähen 45 Minuten gibt es jetzt auch nochmal sechs Minuten Nachschlag. Die lange Nachspielzeit ist aufgrund der vielen Verletzungsunterbrechungen aber gerechtfertigt.

Freiburg Heidenheim 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Freiburg Heidenheim 45. +4 Gelbe Karte für Maximilian Eggestein (SC Freiburg)

Für eine regelwidrige Grätsche gegen Kerber, die einen Heidenheimer Gegenstoß nicht gestoppt hat, sieht Eggestein bei der nächsten Unterbrechung die Gelbe Karte.

Mainz Augsburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

Hoffenheim Union Berlin 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Hoffenheim Union Berlin 45. +2 In der Schlussphase wird Hoffenheim plötzlich besser und auch das Gegenpressing funktioniert jetzt. Noch kann Union dem Druck aber standhalten.

Wolfsburg Leverkusen 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Wolfsburg Leverkusen 45. +2 Svanberg schickt nach einer tiefen Balleroberung Amoura auf die Reise, aber Boniface heftet sich an dessen Fersen und trennt seinen Gegenspieler dann stark vom Ball.

Mainz Augsburg 43. Gelbe Karte für Samuel Essende (FC Augsburg)

...gelb wird! Essende haut Widmer im Luftzweikampf mit dem Ellbogen um und sieht für sein Einsteigen ebenfalls die Gelbe Karte. Es bleibt dabei: In Mainz gibt es mehr Verwarnungen als Torschüsse.

Mainz Augsburg 42. Die Augsburger befreien sich mit Kurzpässen aus der kurzen Umklammerung der Mainzer und setzen sich auf der rechten Seite fest. Maier legt für Wolf auf, woraufhin der Ball im FSV-Fünfer landet und es wieder...

Dortmund Stuttgart 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Freiburg Heidenheim 45. +1 ... Grifos Ausführung findet zwar den Weg zu Ginter am fernen Fünfereck, doch der bringt per Kopf nur eine Bogenlampe zustande, die FCH-Keeper Müller vor dem linken Pfosten problemlos aufnimmt.

Hoffenheim Union Berlin 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Hoffenheim Union Berlin 44. Hollerbach gewinnt auf der linken Seite seinen Zweikampf gegen Arthur Chaves. Hollerbach zieht an der Strafraumkante leicht nach innen und schließt flach ab. Sein Schuss wird zur Ecke abgefälscht, die nichts einbringt. Im Anschluss kontern die Sinsheimer und Kramarić will das Leder über den Keeper lupfen. Rønnow lässt sich aber nicht täuschen.

Wolfsburg Leverkusen 45. +1 Die ersten 45 Minuten sind um. Zwei Minuten gibt es noch on top.

Freiburg Heidenheim 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

... Halbzeit eins soll um 180 Sekunden verlängert werden...

Wolfsburg Leverkusen 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Freiburg Heidenheim 45. Günter erzwingt über links die erste Heimecke...

Mainz Augsburg 40. Der Torversuch sorgt zumindest wieder für etwas mehr Bewegung in der FSV-Offensive. Die Hausherren schwärmen nun auf den Flügeln wieder mehr aus und wollen spürbar das Tempo erhöhen.

Dortmund Stuttgart 43. Die Partie wird hitziger, die Pfiffe des Schiedsrichters häufen sich. Bisher dato ist nur Can auf Seiten der Dortmunder verwarnt.

Freiburg Heidenheim 43. Freiburg kehrt zur vorherigen Kontrolle zurück, spielt im Zweifel stets den sicheren Pass. Mit aller Macht nimmt das Heimteam den Ausbau der Führung noch nicht ins Visier. Ohne Gegentor blieb es in dieser Saison bisher fünfmal.

Mainz Augsburg 38. Weiper macht uns fast alle wach! Der Mainzer geht bei einer Einwurf-Flanke von rechts im Fünfer hoch und köpft den Ball wuchtig auf die kurze Ecke. Dahmen passt aber auf und kassiert die Kugel mit beiden Händen ein.

Wolfsburg Leverkusen 43. Auf der anderen Seite kommt Xhaka aus der zweiten Reihe zum Abschluss. Sein satter Linksschuss aus 17 Metern rauscht jedoch knapp über die Querlatte hinweg.

Hoffenheim Union Berlin 41. Die TSG wird nun etwas mutiger und hält den Ball in den eigenen Reihen. Gegen die Berliner Defensive kommen die Kraichgauer aber nicht an und so gelingt nur selten der Schritt ins letzte Angriffsdrittel.

Wolfsburg Leverkusen 42. Gleich zwei Mal ist jetzt Hrádecký wieder gefragt, bewahrt sein Team aber sehenswert vor dem Rückstand. Den ersten Abschluss von Tomás wehrt er frontal nach vorne vor die Füße des Portugiesen ab, ehe er auch dessen Nachschuss mit einem starken Reflex pariert.

Dortmund Stuttgart 40. Nachdem vom VfB rund eine halbe Stunde offensiv nichts zu sehen war, kommen die Schwaben nun wieder mehr zum Zug. Die Gäste probieren es mit hohen Flanken, doch die Abwehr des BVB verteidigt bisher sehr konsequent und fehlerfrei.

Mainz Augsburg 37. Einwechslung bei FC Augsburg: Arne Maier

Mainz Augsburg 37. Auswechslung bei FC Augsburg: Kristijan Jakić

Mainz Augsburg 36. Kristijan Jakić muss ausgewechselt werden! Der Fuß des Augsburger schwillt sofort dick an und wird direkt dick eingepackt. Draußen macht sich bereits Arne Maier für seinen Einsatz fertig.

Wolfsburg Leverkusen 40. Wieder serviert Svanberg eine Ecke von links scharf in den Leverkusener Strafraum. Dieses Mal stimmt aber die Zuordnung bei der Werkself, die erfolgreich klären kann. Dennoch sind die Wölfe seit gut zehn Minuten klar am Drücker und geben den Ton an.

Freiburg Heidenheim 40. Immerhin bringt der FCH ein Powerplay auf den Rasen, hält die Hausherren für gut 90 Sekunden an dessen Sechzehner. Es ergibt sich aber nur ein harmloser Fernschuss Buschs. Der Aufsetzer aus mittigen 24 Metern ist in der halblinken Ecke leichte Beute für SCF-Keeper Atubolu.

Hoffenheim Union Berlin 38. Berlin überlässt den Hausherren nun mal für eine längere Phase den Ball, aber die Eisernen stehen hinten sehr stabil und lassen nur wenig zu.

Freiburg Heidenheim 39. Höler nimmt Busch den Ball auf der rechten Offensivseite ab und flankt direkt vor den Gästekasten. Dort findet sich allerdings kein Abnehmer im roten Dress.

Mainz Augsburg 34. Gelbe Karte für Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05)

Jetzt sieht auch Weiper den Gelben Karten. Der Mainzer trifft Jakić in der Luf, der danach auch noch länger am Fuß behandelt werden muss.

Dortmund Stuttgart 37. Undav muss das 1:0 machen! Anton leistet sich einen fatalen Rückpass auf Kobel, der deutlich zu kurz gerät. Der Stuttgarter Stürmer zieht allein in den Strafraum ein, hat scheinbar zu viel Zeit zum Nachdenken und nimmt das Tempo raus anstatt den Abschluss zu suchen. Can kommt noch rechtzeitig dazu, läuft den Ball ab und verhindert den Rückstand aus Dortmunder Sicht.

Wolfsburg Leverkusen 37. Gelbe Karte für Robert Andrich (Bayer Leverkusen)

Wimmer nimmt wieder Fahrt im Zentrum auf und Andrich kann seinen Gegenspieler nicht mehr fair stoppen. Klares Foul, klare Gelbe Karte.

Mainz Augsburg 33. Wann wird's unterhaltsamer? Die Mainzer sind derzeit wieder dran und suchen nach Ideen für ihre Offensive. Augsburg verschiebt aufmerksam mit und wehrt die FSV-Versuche schon vor dem eigenen Sechzehner ab.

Hoffenheim Union Berlin 36. Gelbe Karte für Dennis Geiger (1899 Hoffenheim)

Geiger beschwert sich über einen Pfiff und dafür zeigt ihm Tobias Stieler die Gelbe Karte.

Hoffenheim Union Berlin 35. Bischof probiert es aus der Distanz. Sein Flachschuss aus knapp 18 Metern halblinker Position ist aber zu unplatziert und bringt Rønnow nicht in Bedrängnis.

Freiburg Heidenheim 36. Nach dem Treffer attackiert die Schuster-Truppe mit etwas mehr Schwung, bleibt aber weiterhin ein großes Stück von ihrem Optimum entfernt. Der FCH hat den Rückstand noch nicht wirklich verdaut und muss aufpassen, dass der Widersacher nicht nachlegt.

Wolfsburg Leverkusen 35. Eine Fischer-Flanke von rechts wird leicht von Svanberg per Kopf in den Lauf von Wind verlängert, der sich aber vergeblich streckt und den Ball per Grätsche nicht mehr erreicht. Hrádecký wirft sich sofort auf das Leder und begräbt es sicher unter sich.

Hoffenheim Union Berlin 33. Berlin dreht immer mehr auf und wieder geht es über die rechte Seite. Juranović kann unbedrängt in die Mitte flanken und Prtajin kommt zentral vor dem Fünfer zum Kopfball. Sein Versuch segelt aber deutlich über die Latte.

Dortmund Stuttgart 33. Die Spielkontrolle liegt komplett beim BVB, doch Highlights sind dennoch Mangelware in dieser recht durchschnittlichen Partie. Von Seiten des VfB häufen sich aktuell die Fouls, bisher regelt der Schiedsrichter jedoch viele Aktionen verbal anstatt Karten zu zücken.

Mainz Augsburg 30. Weiper will einen langen Befreiungsschlag vor Schlotterbeck annehmen, teilt aber schon vor der Ballannahme viel zu wild mit seinen Armen aus. Klares Stürmerfoul des Mainzers.

Freiburg Heidenheim 33. In der Live-Tabelle rücken die Breisgauer durch die Führung auf den sechsten Rang vor. Aktuell sind sie punktgleich mit Champions-League-Platz vier. Heidenheim liegt wie vor dem Spieltag vier Punkte hinter dem 15. Rang, da Hoffenheim gegen Union Berlin ebenfalls mit 0:1 hinten ist.

Wolfsburg Leverkusen 33. Großchance Wolfsburg! Niemand attackiert Patrick Wimmer, der aus 20 Metern einfach mal die Fackel zündet. Jonathan Tah steht noch im Weg und blockt das Geschoss erfolgreich zur Ecke, die Mattias Svanberg stark in die Mitte der Box zieht. Dort steht Maximilian Arnold völlig frei und kann sich die Ecke praktisch aussuchen. Sein Kopfball aus fünf Metern kommt aber exakt auf Lukáš Hrádecký, der sicher zupackt und den Ball festhält.

Mainz Augsburg 29. Auf der anderen Seite mangelt es an Abstimmung: Wolf blockt den Ball nach einer Ecke vor dem Seitenaus ab und ruft Kömür für einen Doppelpass herbei. Dessen Ablage landet direkt in der Werbebande.

Hoffenheim Union Berlin 30. Eine halbe Stunde ist gespielt und Union führt verdient. Von Hoffenheim kommt offensiv viel zu wenig und die Gastgeber können froh sein, dass sie erst ein Tor kassiert haben. Dafür müssen sie sich bei ihrem Schlussmann bedanken.

Wolfsburg Leverkusen 31. Auch eine Mæhle-Flanke vom linken Flügel misslingt völlig und landet hinter dem zweiten Pfosten im Toraus. Offensiv ist es auf beiden Seiten noch Schonkost.

Mainz Augsburg 27. Amiri will gegen die Langweile etwas unternehmen und chippt einen Freistoß vom rechten Seitenrand scharf vor den linken Pfosten. Wolf deckt Weiper und köpft das Leder rechtzeitig zur Seite weg.

Dortmund Stuttgart 30. ..Brandt probiert es direkt und setzt die Kugel deutlich drüber!

Dortmund Stuttgart 29. Dortmund bekommt rund 23 Metern vom Tor entfernt einen Freistoß, weil Undav gegen Can zu ungestüm in den Zweikampf gegangen war..

Freiburg Heidenheim 30. Tooor für SC Freiburg, 1:0 durch Vincenzo Grifo

Grifo bringt den Sport-Club nach vorne! Nach einem Solo über rechts rennt sich Dōan im Sechzehner zunächst, kann den Ball aber gegen zwei Verteidiger behaupten. Er lupft gefühlvoll an die mittige Fünferkante. Grifo nickt aus dem Lauf und vier Metern in die halbhohe rechte Ecke ein.

Wolfsburg Leverkusen 29. Jetzt schalten die Niedersachsen doch mal um. Tiago Tomás holt aber nur einen Einwurf heraus, nach dem es aber zumindest etwas gefährlich wird. Die hohe Seitenverlagerung ist aber etwas zu scharf für Mohamed Amoura, der sich streckt, den Ball jedoch nicht mehr erreicht.

Hoffenheim Union Berlin 27. Die nächste Chance für Berlin! Prtajin bekommt den Ball nach einer Flanke von Skov von rechts. Der Neuzugang hält aus zentraler Position drauf, aber Philipp pariert mit beiden Fäusten.

Mainz Augsburg 25. In der Mainzer Wintersonne gibt es nun viel Stückwerk auf beiden Seiten. Die Mainzer suchen nach dem letzten Pass, den sie noch nicht finden und ihre Angriffe daher immer wieder vorzeitig abbrechen müssen.

Wolfsburg Leverkusen 28. Die Wölfe lassen sich zunehmend im eigenen Drittel einschnüren, stehen defensiv aber sehr sicher und stellen alle Anspielstationen zu. Die ballsicheren Rheinländer bieten allerdings auch keine Ballverluste ein, nach denen es mal zu einer Umschaltsituation kommen könnte.

Freiburg Heidenheim 28. Dinkçi trifft das Außennetz! Infolge eines erfolgreichen Angriffspressings Grifos gelangt der Ball auf der linken Offensivseite über Höler zum Ex-Heidenheimer. Dinkçi zieht vor dem Sechzehner nach innen und schießt aus 19 Metern flach auf die kurze Ecke. Der Ball rauscht knapp an der Stange vorbei.

Dortmund Stuttgart 27. Wieder Gittens aus der Distanz! Erneut setzt der Youngster auf seiner linken Seite zum Solo an, zieht nach innen und prüft Nübel per Flachschuss aus über 20 Metern. Der Keeper ist aufmerksam und klärt im kurzen Eck zur nächsten Ecke für den BVB.

Mainz Augsburg 23. Kurz darauf landet der Ball rechts im Rückraum bei Widmer, der sofort auf den Torschuss geht. Dahmen hat lange Zeit und wirft sich ganz sicher auf den Flachschuss in die Mitte.

Freiburg Heidenheim 27. Die Schmidt-Auswahl kann zwar immer wieder aktive Phasen einstreuen, passt sich in Sachsen offensiver Harmlosigkeit aber den Breisgauern an. Auch nach einer knappen halben Stunde sehen die Zuschauer im Europa-Park-Stadion einen ziemlich langatmigen Kick.

Mainz Augsburg 22. Die Hausherren fallen nach dem guten Start derweil etwas ab und haben aktuell mit zu vielen Fehlpässen zu kämpfen. Lee will Weiper mit einem Schnittstellen-Pass lang schicken, bleibt aber an Schlotterbeck hängen.

Dortmund Stuttgart 25. Adeyemi kommt auf der rechten Seite an Hendriks vorbei, wählt halbrechts im Strafraum jedoch den Pass nach innen anstatt selbst aufs Tor zu schießen. Letztlich wird die Aktion durch ein Offensivfoul des Dortmunders beendet.

Wolfsburg Leverkusen 25. Die Schwarzroten werden jetzt etwas zwingender und entwickeln mehr Zug zum Tor. Nach hoher Seitenverlagerung kommt Tella aber im Dribbling an der Grundlinie nicht an zwei Gegenspielern vorbei und vertändelt den Ball ins Aus.

Hoffenheim Union Berlin 24. Tooor für 1. FC Union Berlin, 0:1 durch Benedict Hollerbach

Union geht in Führung! Hollerbach passt zentral im Halbfeld auf die linke Seite zu Skov. Der flankt flach vor den Fünfer, wo Skarke zum Abschluss kommt und Philipp den Ball nach vorne abprallen lässt. Hollerbach staubt aus rund zehn Metern ab und versenkt das Leder in der unteren linken Ecke.

Mainz Augsburg 20. So langsam legen die Augsburger zu! Die offensiven Momente der Gäste nehmen zu und gipfeln nach zwei Ecken nun auch mit dem ersten Abschluss: Essende sortiert seine Beine vor dem FSV-Strafraumd und schiebt den Ball aus der zweiten Reihe rechts vorbei.

Freiburg Heidenheim 24. Kerber bewirbt sich für eine weitere Verwarnung, indem er im Laufduell mit Dōan den rechten Ellenbogen ausführt. Dieses Einsteigen reicht dem Unparteiischen Timo Gerach allerdings nicht aus, um eine persönliche Strafe auszusprechen.

Hoffenheim Union Berlin 21. Kramarić kommt mit dem Ball bis ans linke Sechzehnereck, wo er allerdings von Skarke gestört wird und den Ball verliert.

Dortmund Stuttgart 22. Sabitzer verlagert das Spiel mit einem hohen Ball nach links, wo Gittens Tempo aufnimmt und in gewohnter Manier nach innen zieht. Der Flachschuss des Engländers aus rund 18 Metern ist jedoch leichte Beute für Nübel im Kasten des VfB.

Freiburg Heidenheim 23. Ginter kann wieder mitwirken. SCF-Coach Julian Schuster scheint im Gegensatz zu seinem Amtskollegen nicht zu einem frühen personellen Tausch gezwungen zu sein.

Wolfsburg Leverkusen 22. Bei einer Ecke von links wird die Werkself nun erstmals gefährlich. Am zweiten Pfosten setzt sich Hincapié stark gegen Wimmer durch und legt dann per Kopf ins Zentrum quer. Mukiele ist davon aber zu überrascht und kann den harten Ball zwei Meter vor dem Tor nicht mehr kontrollieren. Die Kugel fliegt in hohem Bogen über das Tor hinweg.

Mainz Augsburg 17. Erneut bugsieren die Gäste den Ball ohne richtiges Konzept hoch und weit in Richtung Essende. Da Costa läuft mit zur rechten Seite und schirmt den Ball clever mit seinem Körper ab.

Dortmund Stuttgart 21. Borussia Dortmund hat durch 63% Ballbesitz mehr Kontrolle, kann daraus aber noch kein Kapital schlagen. Die Flügelspieler Gittens und Adeyemi finden bisher noch gar nicht statt, auch Guirassy wartet auf seine erste nennenswerte Aktion im letzten Drittel.

Freiburg Heidenheim 20. Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Marnon Busch

Freiburg Heidenheim 20. Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Jonas Föhrenbach

Freiburg Heidenheim 20. Ginter benötigt medizinische Unterstützung, scheint unsanft auf der linken Schulter gelandet zu sein. Derweil geht es für Föhrenbach nun doch nicht weiter; alles deutet auf eine Gehirnerschütterung hin. Busch steht zur Einwechslung bereit.

Hoffenheim Union Berlin 18. Geiger bekommt den Ball halbrechts vor dem Sechzehner und leitet die Kugel weiter zu Moerstedt, der aus halbrechter Position und 12 Metern zum Abschluss kommt. Sein Schuss wird aber zu Ecke abgefälscht, die keine Gefahr bringt.

Freiburg Heidenheim 19. Bei der folgenden Freistoßflanke Grifos ist Lienhart Adressat. Der aufgerückte Abwehrmann bringt aus zentralen 13 Metern aber eher einen unkontrollierten Kopfstoß zustande; der Ball segelt recht klar an der oberen linken Ecke vorbei.

Dortmund Stuttgart 18. Der VfB jubelt, aber das Tor zählt nicht! Mittelstädt hebt den Freistoß gefühlvoll in die Mitte, wo Chabot einspringt und per Kopf einnickt. Doch sofort ist die Fahne oben und der Abwehrspieler macht sich wieder auf den Weg nach hinten anstatt zu jubeln.

Wolfsburg Leverkusen 18. Strafraumszenen lassen weiterhin auf sich warten. Bislang besteht die Partie aus viel Mittelfeldgeplänkel, wobei beide Teams immer wieder den Gang nach hinten antreten müssen, weil von beiden Seiten sehr gut gegen den Ball gearbeitet wird.

Mainz Augsburg 15. Augsburg findet langsam besser ins Spiel und verlagert die Partie mit langen Bällen zumindest zeitweise auch mal in die Hälfte der Mainzer. Die Bälle, die bisher bei Essende landen, sind für den FCA-Angreifer allerdings zu unpräzise und nicht zu erreichen.

Freiburg Heidenheim 18. Gelbe Karte für Benedikt Gimber (1. FC Heidenheim 1846)

Dōan wird nach einem Doppelpass mit Höler im rechten Mittelfeld bei erhöhtem Tempo niedergestreckt. Schiedsrichter Timo Gerach ahndet das rustikale Einsteigen mit der ersten Gelben Karte der Partie.

Hoffenheim Union Berlin 16. Die Anfangsviertelstunde gehört klar den Gästen, die hier bisher einen guten Eindruck machen und immer öfter ins letzte Angriffsdrittel kommen. Die Kraichgauer hingegen finden noch nicht richtig ins Spiel.

Freiburg Heidenheim 17. Mit ihrem siebten Heimsieg in der laufenden Saison würde der Sport-Club im Optimalfall auf den fünften Tabellenplatz vorrücken. Dazu müsste Stuttgart parallel in Dortmund verlieren und Mainz dürfte das Heimspiel gegen Augsburg nicht gewinnen. Dort steht es jeweils noch 0:0.

Dortmund Stuttgart 17. Gelbe Karte für Emre Can (Borussia Dortmund)

Undav dreht sich bei einem hohen Ball gut um Can herum, der den Stuttgarter nur noch mit einem kräftigen Ziehen stoppen kann.

Dortmund Stuttgart 15. Die erste Viertelstunde ist rum! Die beiden Mannschaften spielen im Ballbesitz sehr konzentriert, herausgespielte Torchancen sind dagegen noch recht selten.

Mainz Augsburg 13. Schon in der Anfangsphase wird deutlich, dass beide Teams mit hoher Intensität zu Werke gehen. Die Zweikämpfe haben es in sich und enden teilweise mit klaren Fouls. Die erste Gelbe von eben kommt da nicht überraschend...

Hoffenheim Union Berlin 13. Jeong erobert im rechten Halbfeld den Ball und kommt bis an die Strafraumkante. Dort schnappt sich Prtajin die Kugel, doch sein Flachschuss geht rechts vorbei.

Wolfsburg Leverkusen 15. Gelbe Karte für Victor Boniface (Bayer Leverkusen)

Boniface langt gegen Amoura hart zu und sieht dafür die erste Gelbe Karte der Partie.

Mainz Augsburg 11. Nach rund zehn Minuten betreten jetzt auch mal die Fuggerstädter den gegnerischen Strafraum. Essende nimmt einen Steilpass von Wolf mit, steht dabei aber klar im Abseits.

Freiburg Heidenheim 15. Beide Mannschaften kommen in Ballbesitz recht zaghaft daher, rücken nur sehr vorsichtig nach. Nach passiven ersten Minuten attackiert der FCH den Freiburger Aufbau mittlerweile schon in der Heimhälfte und sorgen damit durchaus für Probleme.

Wolfsburg Leverkusen 13. Leverkusen ist noch nicht im Spiel. Die harte Rotation und der lange Pokalabend fordern offenkundig ihren Tribut. Wolfsburg schlägt daraus aber kaum Profit, da es den Rheinländern immerhin gelingt, längere Ballbesitzphasen zu haben, obgleich Bayer kaum im gegnerischen Drittel vorstellig wird.

Dortmund Stuttgart 12. Bensebaïni schnuppert an der Führung! Die Dortmunder spielen die anschließende Ecke kurz aus und Stuttgart wirkt nicht sattelfest. Anton macht das Leder am zweiten Pfosten noch mal scharf, der Abpraller landet beim Algerier, dessen Abschluss aus rund elf Metern knapp am linken Winkel vorbeirauscht!

Dortmund Stuttgart 10. Bei Adeyemis erster Aktion vernascht der Außenspieler auf rechts Mittelstädt und hebt das Leder dann hoch in die Mitte. Guirassy hatte sich positioniert, doch Chabot kommt vor ihm zum Kopfball und klärt zur Ecke.

Mainz Augsburg 8. Gelbe Karte für Moritz Jenz (1. FSV Mainz 05)

Nach acht Minuten gibt es bereits die erste Verwarnung! Jenz stempelt Essende nach einem Ballverlust und sieht zu Recht Gelb.

Hoffenheim Union Berlin 10. Die Eisernen sind in der Anfangsphase deutlich aktiver und tun mehr für das Spiel. Wieder setzt sich Hollerbach auf dem linken Flügel durch und flankt nach innen. Dort klärt aber Geiger zur Ecke, die nichts einbringt.

Freiburg Heidenheim 12. Nach eigener Eroberung im Mittelkreis treibt Gimber den Ball durch das Zentrum bis in die Nähe des Sechzehners. Sein Fernschussversuch wird zur Premierenecke abgefälscht. Honsaks Ausführung von der linken Fahne segelt über Freund und Feind hinweg.

Wolfsburg Leverkusen 10. Die Niedersachsen setzen weiterhin nach und sind das aktivere Team. Von der Werkself ist in den ersten zehn Minuten fast gar nichts zu sehen.

Mainz Augsburg 6. Nächste Chance für Mainz! Diesmal steuert der FSV die rechte Seite an und erhält vor dem Strafraum viel Platz vom FCA. Nebel tankt sich nach einer Vorlage von Weiper durch das Zentrum und hämmert den Ball mit einem Dropkick aufs Tor. Dahmen im FCA-Tor wehrt den Ball stark nach links ab.

Mainz Augsburg 6. Danny da Costa will den Ball aus der eigenen Hälfte nach vorne schlagen und tritt dabei Alexis Claude-Maurice auf das Stadnbein. Der Augsburger muss kurz behandelt werden, kann aber weitermachen.

Dortmund Stuttgart 8. Die Gäste bauen offensiv nun immer mehr Druck auf und Dortmund ist gefordert. Undav schießt aus elf Metern über das Tor, dann geht die Fahne noch, weil Leweling zuvor im Abseits gestanden hatte.

Freiburg Heidenheim 9. Der Vorjahresaufsteiger zeigt erstmals Präsenz im letzten Felddrittel. Schöppner taucht auf halbrechts direkt vor der letzten gegnerischen Linie auf und probiert sich aus 18 Metern mit einem rechten Innenristschuss. Lienhart steht im Weg und blockt.

Mainz Augsburg 5. Die Hausherren bleiben dran und geben mit viel Ballbesitz direkt die Richtung vor. Der FC Augsburg läuft erstmal hinterher und steht tief in der eigenen Zone.

Hoffenheim Union Berlin 7. Der nächste Berliner Vorstoß! Hollerbach kommt auf der linken Seite durch kommt bis zur Grundlinie. Er chippt die Kugel nach innen, doch Philipp ist aufmerksam und fängt das Leder am ersten Pfosten.

Wolfsburg Leverkusen 7. VAR-Entscheidung: Das Tor durch K. Koulierakis (VfL Wolfsburg) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:0

Mit einer Standardsituation gelingt den Niedersachsen nun das Tor zum 1:0. Svanberg hebt die Kugel hoch in die Box, wo niemand an Koulierakis dran ist, der nach starkem Laufweg frei per Kopf abschließen kann. Aus sechs Metern versenkt er den Ball perfekt im rechten oberen Eck. Dann meldet sich allerdings der VAR: Koulierakis ist einen Hauch zu früh gestartet. Abseits. Der Treffer wird annulliert.

Dortmund Stuttgart 6. Nach einem guten Umschaltmoment im Mittelfeld gibt es den ersten Abschluss der Partie für den VfB: Stillers Schuss wird letztlich im Strafraum zur Ecke geblockt. Dortmund verteidigt den ersten Standard konsequent und Stuttgart baut hinten herum auf.

Freiburg Heidenheim 7. Nach etwa 50 Sekunden in Unterzahl kehrt Föhrenbach auf den Rasen zurück. Honsak, der dessen Aufgaben auf der linken Abwehrseite übernommen hat, kann wieder vorrücken.

Mainz Augsburg 3. Erster Angriff der 05er! Nach einer Flanke von Lee auf den Elfmeterpunkt nimmt Nebel den Ball herrlich aus der Luft und löffelt die Kugel ansatzlos aufs Tor. Der Ball geht rund einen Meter über die Latte.

Dortmund Stuttgart 5. Stuttgart kann das Leder bisher noch nicht allzu lang in den eigenen Reihen halten. Dortmund geht aggressiv drauf und gewinnt die Kugel nach Ballverlust direkt wieder. Ein guter Start der Schwarz-Gelben!

Hoffenheim Union Berlin 4. Berlin ist in den ersten Minuten die offensivere Mannschaft. Juranović hat Platz auf der rechten Seite und flankt auf Höhe des Elfmeterpunkts. Dort kommt Khedira angelaufen, erwischt die Kugel mit dem Kopf aber nicht richtig und die Chance verpufft.

Freiburg Heidenheim 6. Augenblicke, nachdem der Schiedsrichter Timo Gerach die Partie wegen eines Offensivfouls Ginters unterbrochen hat, schießt Eggestein aus kurzer Distanz gegen Föhrenbachs Kopf. Der Linksverteidiger des FCH ist benommen und muss behandelt werden.

Wolfsburg Leverkusen 4. Beide Teams lassen es noch sehr ruhig angehen und beschnuppern sich in der Anfangsphase.

Mainz Augsburg 1. Und jetzt gehen wir rein! Der FC Augsburg eröffnet die Partie und ist am Rhein in grünen Trikots zu Gast. Die Mainzer tragen traditionell Rot-Weiß.

Freiburg Heidenheim 4. Dinkçi verpasst einen Schuss aus guter Position! Im Anschluss an eine lange Ballbesitzphase der Hausherren dribbelt Lienhart durch den halblinken Korridor in den Sechzehner und gibt per Kurzpass an den Ex-Heidenheimer ab. Der entscheidet sich gegen einen direkten Abschluss aus zentralen 14 Metern und wird dann sauber durch Mainka gestoppt.

Mainz Augsburg 1. Spielbeginn

Dortmund Stuttgart 3. Dortmund lässt sich in den ersten Minuten nicht vom Pressing der Gäste aus der Ruhe bringen, verlagert das Spiel mit viel Präzision im Passspiel in die gegnerische Hälfte.

Hoffenheim Union Berlin 2. Gelbe Karte für Marius Bülter (1899 Hoffenheim)

Bülter trifft Skov bei einem Luftduell mit dem Ellenbogen im Gesicht und sieht früh die Gelbe Karte.

Mainz Augsburg Jetzt laufen die Protagonisten ein! Grund für die Verzögerung ist ein technisches Problem am Funkgerät des Schiris, das nun aber gelöst wurde.

Hoffenheim Union Berlin 1. Der Ball rollt! Berlin hat Anstoß.

Mainz Augsburg Der Anpfiff verzögert sich um wenige Minuten. In den Katakomben stehen die Spieler bereits parat, allerdings fehlt noch der Schiri Daniel Schlager.

Hoffenheim Union Berlin 1. Spielbeginn

Dortmund Stuttgart 1. Los geht's! Die Gäste stoßen an!

Dortmund Stuttgart 1. Spielbeginn

Freiburg Heidenheim 1. Freiburg gegen Heidenheim – auf geht's im Europa-Park-Stadion!

Wolfsburg Leverkusen 1. Anpfiff in der Volkswagen Arena. Die Wölfe treten in Grün an, die Werkself ist ganz in Weiß gekleidet. Los geht's.

Wolfsburg Leverkusen 1. Spielbeginn

Freiburg Heidenheim 1. Spielbeginn

Freiburg Heidenheim Die Mannschaften haben vor wenigen Augenblicken den Rasen betreten.

Mainz Augsburg Kurz vor Anpfiff wird es im Stadion nun emotional: Die 05er verabschieden Martin Schmidt, der am Freitag seinen Rücktritt von allen offiziellen Ämtern verkündete. Nach insgesamt zwölf Jahren in Mainz als Trainer, Sportdirektor und zuletzt Berater zieht sich Schmidt aus privaten Gründen zurück.

Hoffenheim Union Berlin Heute stehen beide Teams unter Druck, die TSG hat aber den Heimvorteil und Union konnte auswärts bisher nicht glänzen. Die Eisernen holten in der Fremde nur fünf Punkte in zehn Spielen. Dabei schossen sie gerade einmal sechs Tore, so wenig wie kein anderes Team. Doch die Kraichgauer sind auf heimischem Boden anfällig für Gegentore. In den vergangenen 30 Bundesliga-Heimspielen kassierte Hoffenheim mindestens ein Gegentor und wenn Berlin heute trifft, würde die TSG den Negativrekord des VfB Stuttgart einstellen. Allerdings hat Berlin mit nur 16 geschossenen Toren den schwächsten Angriff der Liga und verlor zudem die letzten sechs Auswärtsspiele.

Mainz Augsburg Bei den Hausherren tauscht Trainer Henriksen zweimal: Jenz und Widmer spielen für Caci und Bell. Topstürmer Burkardt ist nach überstandener Oberschenkelverletzung wieder im Kader und sitzt zunächst als Joker auf der Bank.

Dortmund Stuttgart Tabellarisch scheinen beide Teams in unterschiedlichen Sphären unterwegs zu sein, doch es liegen nur drei Zähler zwischen den Schwaben und den Gastgebern: Stuttgart steht derzeit auf Rang fünf, Dortmund belegt vor diesem Duell Tabellenplatz elf und könnte in Hinblick auf die Punktausbeute gleichziehen. Doch der VfB hat sich in den letzten Jahren zu einem Angstgegner der Borussen entwickelt: Seit Oktober 2022 konnte Dortmund nicht mehr gegen Stuttgart gewinnen, die letzten drei Partien gingen allesamt an den VfB. Beim Hinspiel kehrten Guirassy und Anton an alte Wirkungsstätte zurück, doch der BVB war beim 1:5 über weite Strecken chancenlos!

Dortmund Stuttgart Für die Gäste war der Sieg im Pokal auch ein Befreiungsschlag nach drei Niederlagen in Serie. Dabei hatte der VfB mit vier Siegen in Folge zunächst gut ins neue Jahr gefunden. Anders dagegen Borussia Dortmund: Nach vier Niederlagen in Serie musste Nuri Sahin gehen, unter Tullberg holten die Schwarz-Gelben aus drei Spielen zumindest sieben Punkte. Am letzten Wochenende holte der BVB in Heidenheim zudem den ersten Auswärtssieg seit Jahresbeginn.

Hoffenheim Union Berlin Christian Ilzer verändert seine Anfangsformation nach der 1:3-Niederlage gegen Leverkusen auf drei Positionen. Neuzugang Østigård feiert sein Debüt und beginnt in der Innenverteidigung für Hranáč. Außerdem werden Becker und Yardımcı durch Kramarić und Moerstedt ersetzt. Steffen Baumgart nimmt nach dem Unentschieden gegen Leipzig nur eine Veränderung an seiner Startelf vor. Anstelle des erkrankten Bénes startet heute Jeong.

Mainz Augsburg FCA-Trainer Thorup rotiert nach dem Pokalaus insgesamt viermal: Dahmen kehrt als Stammtorhüter für die Liga zurück, dazu laufen im Mittelfeld Kömür und Zesiger auf. Im Sturm erhält Essende den Vorzug vor Tietz.

Mainz Augsburg Ab sofort im DFB-Pokal zuschauen muss der FC Augsburg. Die Fuggerstädter verloren unter der Woche knapp mit 0:1 beim Vizemeister VfB Stuttgart und verpassten damit den Sprung ins Halbfinale. In der Liga kommt der FCA trotzdem mit Rückenwind: Augsburg gewann drei der letzten Partien und ist als Tabellen-12. mittlerweile im gesicherten Mittelfeld angekommen.

Wolfsburg Leverkusen Im Hinspiel zwischen beiden Teams ging es übrigens heiß her. Beim 4:3-Sieg der Werkself fielen satte sieben Tore. Dabei blieb Leverkusen auch im sechsten Bundesliga-Spiel in Folge gegen den VfL Wolfsburg ungeschlagen (vier Siege, zwei Remis). Das ist die längste Siegesserie der Rheinländer gegen die Niedersachsen.

Hoffenheim Union Berlin Auch bei Union Berlin kriselt es und auch der neue Trainer Steffen Baumgart hat noch nicht die gewünschte Trendwende geschafft. Die Eisernen unterlagen in den letzten fünf Bundesligapartien dem 1. FC Heidenheim (0:2), dem FC Augsburg (0:2) und dem FC St. Pauli (0:3). Nur gegen die Mainzer sprang ein knapper 2:1-Sieg heraus und vergangene Woche trotze man den Leipzigern ein 0:0 ab. „Hoffenheim ist eine Mannschaft, die spielerisch mehr Qualität hat, als es der aktuelle Tabellenstand vermuten lässt. Dennoch wollen wir den Schwung aus dem letzten Heimspiel mitnehmen und darauf vorbereitet sein, mögliche Rückschläge schnell abzuhaken, um direkt wieder unseren Fokus zu finden“, so Baumgart.

Freiburg Heidenheim Bei den Ostalbstädtern, die zehn ihrer letzten zwölf Bundesligamatches verloren und die an den nächsten beiden Donnerstagen das Conference-League-Playoff-Duell mit dem FC København bestreiten werden, stellt Coach Frank Schmidt nach der 1:2-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund zweimal um. Anstelle von Scienza und Pieringer beginnen Beck und Honsak.

Mainz Augsburg FSV-Trainer Bo Henriksen feierte erst gestern seinen 50. Geburtstag und wünscht sich von seiner Mannschaft natürlich einen Sieg zum Ehrentag: „Wir müssen alles geben in jedem Spiel, das ist mein Geburtstagswunsch“, sagte Henriksen zugleich mit Blick auf die kommenden Wochen. Selbst mithelfen an der Seitenlinie kann Däne heute aber nicht: Ausgerechnet beim Geburtstags-Heimspiel fehlt Henriksen wegen einer Sperre und muss erneut, wie schon vor drei Wochen gegen Union Berlin, von der Tribüne zuschauen.

Dortmund Stuttgart Die Stuttgarter zogen unter Woche durch ein 1:0 gegen den FC Augsburg ins Halbfinale des DFB-Pokals ein, Undav krönte sich mit seinem Treffer zum Spieler des Abends. Auch heute steht der Nationalspieler in der Startelf, Woltemade muss sich mit der Rolle des Jokers begnügen. Ein großes Fragezeichen stand hinter Millot, der sich scheinbar schwerer verletzt hatte - nur wenige Tage später steht der Offensivmann jedoch sogar von Beginn an auf dem Feld. Auch Leweling ist neu in Hoeneß' erster Elf, Bruun Larsen (krank) und Demirović (Bank) geben ihren Plätze frei.

Freiburg Heidenheim Auf Seiten der Breisgauer, die das Hinspiel Ende September auf dem Schlossberg dank der Tore Dōans (54.) und Grifos (59., 65.) mit 3:0 für sich entschieden und die im Wintertransferfenster den ehemaligen Heidenheimer Beste vom SL Benfica verpflichteten (heute auf der Bank), hat Trainer Julian Schuster im Vergleich zum 1:0-Auswärtssieg beim VfL Bochum eine personelle Änderung vorgenommen. Dōan verdrängt Röhl in das erweiterte Aufgebot.

Wolfsburg Leverkusen Durch die neuerliche Sieglos-Serie, in deren Rahmen die Wölfe sogar vor heimischer Kulisse gegen Holstein Kiel die drei Punkte verpassten (2:2), steht der VfL Wolfsburg nur auf einem enttäuschenden zehnten Platz in der Tabelle. Bei nur drei Zählern Rückstand auf Rang fünf wäre allerdings mit einem Heimsieg heute ein großer Sprung möglich. Dafür müssen die Grün-Weißen jedoch ihre Führungen etwas geschickter verwalten. Bereits 15 Punkte wurden in 2024/25 verspielt. Das entspricht dem ligaweiten Höchstwert. Aber: Direkt dahinter kommt bereits Bayer Leverkusen mit 13 nach Führungen noch liegen gelassenen Punkten.

Dortmund Stuttgart Beim BVB steht erstmals Niko Kovač als neuer Cheftrainer an der Seitenlinie, gegenüber der letzten Startelf von Interimscoach Tullberg gibt es allerdings nur eine Veränderung: Duranville rotiert auf die Bank, wird von Adeyemi ersetzt. Ansonsten dürfen sich Groß und Sabitzer erneut auf der Doppelsechs beweisen, Rückkehrer Özcan hat das Nachsehen. In der Innenverteidigung spielen Anton und Can, Schlotterbeck ist noch gesperrt. Überraschend gibt Süle sein Comeback im Kader, erst unter der Woche war er wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Neuzugang Svensson sitzt ebenfalls auf der Bank, für Chukwuemeka hat es nach einem Schlag aufs Knie nicht für den Kader gereicht.

Hoffenheim Union Berlin Die TSG Hoffenheim befindet sich seit Wochen in der Krise und steckt im Tabellenkeller fest. Mit nur 18 Zählern auf dem Konto stehen die Kraichgauer derzeit auf Platz 15 und haben lediglich vier Punkte Vorsprung auf Heidenheim. Das Team von Cheftrainer Christian Ilzer gewann von den letzten fünf Partien in der Liga nur gegen Aufsteiger Kiel. Gegen München (0:5), Wolfsburg (0:1) und Leverkusen (1:3) verloren die Sinsheimer und gegen Frankfurt schoss Hlozek kurz vor Abpfiff noch den Ausgleich zum 2:2. Nun geht es aber gegen einen direkten Konkurrenten und Ilzer weiß, welche Bedeutung die heutige Begegnung hat. „Union Berlin ist in Reichweite für uns, deswegen hat das Spiel einen hohen Stellenwert für uns. Im Februar und März haben wir viele direkte Duelle. Diese Spiele gilt es zu gewinnen. Wir haben uns sehr gut auf das Spiel vorbereitet.“

Freiburg Heidenheim Der 1. FC Heidenheim 1846 kassierte am 20. Spieltag seine dritte Niederlage in Serie. Waren die Blau-Rot-Weißen mit dem 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Union Berlin und dem 3:3-Auswärtsunentschieden beim SV Werder Bremen vielversprechend aus der kurzen Winterpause zurückgekehrt, setzte es gegen den FC St. Pauli (0:2), beim FC Augsburg und gegen Borussia Dortmund (1:2) Pleiten. Aussichtslos ist die Lage beim FCH trotz der anhaltenden Krise nicht: Der 15. Tabellenplatz ist weiterhin vier Punkte entfernt.

Mainz Augsburg Nach der 0:1-Niederlage bei Werder Bremen will Mainz 05 heute mit seiner Heimstärke die nächsten drei Punkte für das Rennen um die Europapokal-Plätze holen. Die Rheinhessen feierten zuletzt fünf Heimsiege in Serie und könnten mit einem weiteren Dreier gegen Augsburg sogar einen neuen Vereinsrekord aufstellen: Noch nie gewann Mainz in der Bundesliga sechs Heimspiele nacheinander.

Freiburg Heidenheim Für den SC Freiburg hat die Rückrunde erst am vergangenen Samstag so richtig begonnen. Nachdem der Sport-Club mit Niederlagen beim VfB Stuttgart (0:4) und gegen den FC Bayern München (1:2) in die zweite Saisonhälfte gestartet war, gewann er beim VfL Bochum dank eines Kopfballtores Sildillias (34.) mit 1:0. Spielerisch überzeugend war sein Auftritt beim Schlusslicht allerdings nicht – Freiburg scheint sich die Erfolge, die dazu nötig sind, in Sichtweite zu den internationalen Rängen zu bleiben, in dieser Phase hart erkämpfen zu müssen.

Wolfsburg Leverkusen Bayer 04 Leverkusen ist seit sage und schreibe 26 Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen (19 Siege, sieben Remis). Dabei könnte Trainer Xabi Alonso heute einen alten Rekord einstellen. Bislang blieb lediglich Udo Lattek zwischen 1985 und 1992 mal als Trainer in 27 Bundesliga-Auswärtsspielen in Folge ohne Niederlage.

Dortmund Stuttgart Hallo und willkommen zum 21. Spieltag der Bundesliga! Borussia Dortmund empfängt um 15:30 Uhr den VfB Stuttgart.

Hoffenheim Union Berlin Herzlich willkommen zum 21. Spieltag der Bundesliga. Um 15:30 Uhr trifft die TSG Hoffenheim auf Union Berlin. Geleitet wird die Partie von Tobias Stieler.

Freiburg Heidenheim Ein herzliches Willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Der SC Freiburg empfängt am 21. Spieltag den 1. FC Heidenheim 1846. Breisgauer und Ostalbstädter stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen des Europa-Park-Stadions gegenüber.

Wolfsburg Leverkusen Den Schwarzroten stecken 120 Pokalminuten vom Mittwochabend in den Knochen. Als Reaktion darauf gibt es gleich acht Wechsel: Xabi Alonso schickt lediglich Nordi Mukiele, Jonathan Tah und Granit Xhaka erneut von Anfang an aufs Feld und rotiert ansonsten einmal kräftig durch. Álex Grimaldo fehlt derweil gesperrt.

Mainz Augsburg Hallo und herzlich willkommen zum 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga! Um 15:30 Uhr empfängt der 1. FSV Mainz 05 den FC Augsburg. Holen die 05er den nächsten Heimsieg?

Wolfsburg Leverkusen Wolfsburg blieb beim jüngsten 1:1 in Frankfurt auch im dritten Punktspiel in Folge sieglos (zwei Remis, eine Niederlage). Trainer Ralph Hasenhüttl hat beim Punktgewinn am Main dennoch viel Gutes gesehen und belässt es heute bei zwei Veränderungen an seiner Startelf: Keeper Kamil Grabara fällt aufgrund von einer Oberschenkelverletzung aus und wird von Marius Müller vertreten. Außerdem startet Patrick Wimmer für Yannick Gerhardt (Bank).

Wolfsburg Leverkusen Die Werkself entging durch den Last-Minute-Ausgleich unter der Woche vor heimischer Kulisse gegen Zweitligist Köln der Blamage im DFB-Pokal und zog ins Semifinale ein. Dort könnte es zu einem Wiedersehen mit dem heutigen Gegner Wolfsburg kommen. Die Niedersachsen müssen allerdings erst noch das Viertelfinale heil überstehen, in dem es Ende Februar zu RB Leipzig geht.