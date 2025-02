Stuttgart M'gladbach 45. +2 Halbzeitfazit:

Borussia Mönchengladbach führt zur Pause des Bundesligaauswärtsspiels beim VfB Stuttgart mit 1:0. In einer ausgeglichenen Anfangsphase kamen die Fohlen durch Stöger, der freistehend an Nübel scheiterte, zu einer Großchance (7.). Die Brustringträger brachten daraufhin kurze, intensive Druckperioden auf den Rasen, mussten aber bis zur 23 Minute warten, ehe sie durch einen Kopfball Demirovićs ihre erste ernsthafte Annäherung verzeichneten. Der Gast konnte dann seine zweite Gelegenheit nutzen, um in Führung zu gehen; Ngoumou verwertete einen Flugball Weigls aus kurzer Distanz (25.). Das Hoeneß-Team kam auch in Rückstand liegend nicht dauerhaft ins Rollen und verpasste nennenswerte Ausgleichsmöglichkeiten. Bis gleich!

Heidenheim Dortmund 45. +2 Halbzeitfazit:

Dortmund führt zur Pause mit 1:0 in Heidenheim, was gemessen daran, dass die Rot-Blauen sich praktisch ausschließlich aufs Verteidigen konzentriert haben und nach vorne hin kaum eine nennenswerte Aktion hatten, auch verdient ist. Der BVB tat sich gegen sehr tiefe Brenzstädter zwar insgesamt sehr schwer, zu klaren Abschlüssen zu kommen. Bei einer schlecht verteidigten Ecke steckte Anton aber sehenswert auf Guirassy durch, der dann seinen Torriecher unter Beweis stellte und gedankenschnell den bislang einzigen Treffer des Nachmittags markierte. Bislang ließ eine Reaktion der Heidenheimer noch auf sich warten. Womöglich nutzt Schmidt nun aber die Pause, um sein Team für den zweiten Durchgang neu einzustellen.

Bayern Kiel 45. +4 Ende 1. Halbzeit

St. Pauli Augsburg 45. +2 Ende 1. Halbzeit

St. Pauli Augsburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Bayern Kiel 45. +3 Tooor für Bayern München, 2:0 durch Harry Kane

Kane erhöht kurz vor der Halbzeitpause auf 2:0! Der FCB läuft abermals mit seiner Offensive an, findet nun aber mit einem schönen Flankenball von Coman nochmal eine Lücke. Kane steht ohne Bewacher vor dem Tor und wuchtet den Ball mit dem Kopf ins Netz.

Bayern Kiel 45. +2 Immer wieder neue Bayern-Ecken! Musiala will nach Eckball Nummer acht am rechten Pfosten nachsetzen und zieht Gigović dabei zu Boden. Stürmerfoul.

Bochum Freiburg 45. +2 Ende 1. Halbzeit

St. Pauli Augsburg 43. Banks schiebt Weißhaupt im Sechzehner von hinten an und der Stürmer kommt zu Fall und bleibt liegen. Die Pfeife von Tobias Reichert bleibt aber zu Recht stumm.

Bochum Freiburg 45. +1 Pfiffe hallen durchs Stadion, nachdem Holtmann im Luftzweikampf zu Boden geht, während Welz weiterspielen lässt. Wittek nimmt die Kugel auf und jagt sie auf die Tribüne. Der rutscht ihm über den Spann.

Stuttgart M'gladbach 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Stuttgart M'gladbach 45. +2 Die Fohlen werden noch einmal gefährlich! Infolge eines Anspiels auf die rechte Offensivseite der Gäste kommt VfB-Keeper Nübel zwar vor Kleindienst an den Ball, spielt diesen aber in die Füße Hacks. Der probiert sich mit einem Lupfer in Richtung des leeren Kastens. Der ist aber zu niedrig angesetzt und wird durch Hendriks abgefangen.

Heidenheim Dortmund 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Heidenheim Dortmund 45. +1 An der Seitenlinie wird eine Minute Nachspielzeit angezeigt. Allzu viele Unterbrechungen gab es auch nicht.

Bochum Freiburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Bayern Kiel 45. +1 Nach den vielen Verletzungspausen gibt es drei Minuten Nachspielzeit.

Bochum Freiburg 45. Ginter kommt nach einer Grifo-Ecke zum Kopfball. Unter starker Bedrängnis kann er das Leder aber nicht aufs Tor bringen.

Heidenheim Dortmund 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Heidenheim Dortmund 44. Dortmund lässt den Ball weiterhin sicher durch die eigenen Reihen laufen und belässt es bei vereinzelten Nadelstichen, die zumeist über die schnellen Flügel gesetzt werden. Die Brenzstädter konzentrieren sich derweil weiterhin auf ihre Defensivarbeit. Sieht nicht so aus, als würde noch allzu viel vor der Pause passieren.

Stuttgart M'gladbach 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins in der MHPArena soll um 60 Sekunden verlängert werden.

Bayern Kiel 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

St. Pauli Augsburg 40. Egal was Augsburg probiert, an ein Durchkommen ist derzeit nicht zu denken. Die Fuggerstädter probieren es durchs Zentrum und über die Außenbahnen, doch St. Pauli macht bis hierhin alles richtig und lässt die Gäste nicht durch.

Bayern Kiel 44. Eine weitere Ecke von Kimmich führt über Coman und einen Abpraller bei Laimer hinter dem rechten Strafraum-Ende. Der Österreicher zieht direkt ab, doch Kiel kann vor dem Tor noch zur Ecke abfälschen. Auch danach geht es sofort mit den drückenden Bayern weiter.

Bochum Freiburg 44. Nach Rückstand konnte Bochum in dieser Saison noch kein einziges Spiel gewinnen, wobei es sich beim 3:3 gegen Leipzig vielleicht so angefühlt hat.

Stuttgart M'gladbach 43. Bei Millots folgender Freistoßflanke steht Demirović knapp im Abseits, was das Schiedsrichtergespann auf Anhieb erkennt. Auch aus diesem ruhenden Ball können die Schwaben keine Torgefahr ziehen.

Heidenheim Dortmund 41. Pieringer schickt Krätzig über links, der es aus relativ spitzem Winkel einfach mal mit einem strammen Linksschuss aufs lange Eck versucht. Kobel streckt sich und wehrt frontal ab, woraufhin Sabitzer den Ball sofort aus der Gefahrenzone schlägt. Dann geht zwar an der Seite auch die Fahne nach oben. Der VAR hätte diese Entscheidung aber im Fall eines Treffers durchaus auch kippen können. Sieht zumindest nach gleicher Höhe aus.

Bayern Kiel 42. Bleibt es erstmal beim 1:0 nach 45 Minuten? Die letzte Großchance der Kompany-Elf ist knapp zehn Minuten her. Die Heatmap ist aber weiter nur auf einer Seite knallrot: Vor dem Holstein-Tor.

Stuttgart M'gladbach 42. Gelbe Karte für Kevin Stöger (Bor. Mönchengladbach)

Stöger rennt dem auf die rechte Stuttgarter Angriffsseite geschickten Millot in die Hacken. Referee Robert Hartmann ahndet das Vergehen mit der ersten Gelben Karte der Partie.

Bochum Freiburg 42. Gelbe Karte für Matúš Bero (VfL Bochum)

Bero tritt Röhl beherzt in die Beine, um den Angriff der Gäste zu stoppen. Dafür sieht er zurecht Gelb, obwohl er nach dem Foul bemerkenswert konsequent vor Schiedsrichter Welz davonläuft.

Stuttgart M'gladbach 41. Stuttgart hat 24 seiner 36 Saisontore vor eigenem Publikum erzielt, blieb in dieser Spielzeit erst einmal ohne eigenen Treffer in Bad Cannstatt, nämlich kurz vor Weihnachten bei der 0:1-Pleite gegen den FC St. Pauli.

Bayern Kiel 40. Im letzten Drittel fehlt Bayern derzeit der letzte Pass und die Präzision. Erst gibt es auf der rechten Seite ein Missverständnis zwischen Olise und Coman, kurz darauf stehen sich auch Kane und Kimmich selbst im Weg.

St. Pauli Augsburg 37. Der FCA findet nicht richtig ins Spiel und findet kein Mittel gegen die gutstehende Mannschaft der Gastgeber. Essende kommt bisher noch überhaupt nicht zum Zug und auch von Claude-Maurice ist nicht viel zu sehen.

Bochum Freiburg 39. Es geht schnell auf die andere Seite, wo sich Röhl halblinks bis zur Grundlinie und in den Fünfer dribbelt, ehe sein Lupfer ins Zentrum von Drewes geblockt wird!

Bochum Freiburg 38. Nächster Abschluss von Hofmann! In diesem Fall per Kopfball, der zu mittig aufs Tor von Atubolu zuspringt und damit keine Gefahr auslöst.

Bayern Kiel 38. Nach einem Antritt von Harres erspielt sich die KSV Holstein nach 38 Minuten ihre erste Ecke. Der Standard endet jedoch ohne Erfol, auch eine zweite Flanke von Holtby geht lediglich in die freien Arme von Neuer.

Heidenheim Dortmund 38. Gelbe Karte für Jonas Föhrenbach (1. FC Heidenheim 1846)

Föhrenbach, der von Duranville phasenweise schwindelig gespielt wurde und schon mehrere kleine Fouls begehen musste, grätscht nun Ryerson bei einer weiteren unsauberen Aktion um. Für sich genommen ist es sicherlich keine Gelbe Karte. Aber der Unparteiische hat dem 29-Jährigen schon bei der letzten Aktion zu verstehen gegeben, dass es beim nächsten Mal keine Ermahnung mehr gibt, weshalb diese Karte, über die die Heidenheimer Bank sich tierisch aufregt, letztlich nur konsequent ist.

Stuttgart M'gladbach 39. ... Stöger passt zu Hack an die halbrechte Strafraumkante. Der Ex-Bielefelder und Torschütze der Vorwoche nimmt mit dem rechten Innenrist aus 15 Metern direkt ab, doch Stergiou blockt den flachen Schuss.

Bayern Kiel 36. Olise übernimmt eine Ecke von der rechten Seite und verfrachtet den Ball für den Torhüter unangenehm in den Fünfen. Weiner hat in der Luft Probleme und kann den Ball nicht festhalten. Der Abpraller landet zum Glück der Kieler bei Verteidiger Komenda.

St. Pauli Augsburg 34. Sands spielt einen hohen Pass aus der eigenen Hälfte über 50 Meter weit rechts in den Sechzehner. Saliakas hat aber Probleme bei der Ballannahme und die Chance verpufft.

Stuttgart M'gladbach 38. Nach Hendriks' Handspiel infolge einer Flanke Ngoumous bekommt Mönchengladbach einen Freistoß direkt an der rechten Strafraumlinie zugesprochen...

Heidenheim Dortmund 36. Wirklich abgezeichnet hat sich die Dortmunder Führung zuletzt nicht, aber sie verschafft den Schwarzgelben jetzt die komfortable Situation, dass die Ostalbschwaben in der Bringschuld sind. Dadurch kann der BVB im Moment ohne Risiko den Ball in den eigenen Reihen halten und darauf warten, dass der FCH sich aus der Deckung locken lässt.

Bochum Freiburg 36. Hoher Ballgewinn gefolgt vom sofortigen Abschluss - Hofmann verpasst das untere linke Eck nur um wenige Zentimeter!

Bochum Freiburg 35. Das war übrigens das erste Tor in der Bundesliga für Kiliann Sildilla im 70. Einsatz.

Bayern Kiel 35. Kimmich führt den Ball auf der rechten Seite und kickt das Leder aus dem Stand hoch in den Torraum. Die gewollte Hereingabe für Kane wird zu lang und fliegt direkt ins Toraus.

Stuttgart M'gladbach 36. Mit der Arbeit gegen den Ball seiner Mannschaft kann Gerardo Seoane bislang zufrieden sein, vor allem im Zentrum sind die Fohlen sehr präsent. Schwächen haben sie auf den Außenbahnen; Scally auf rechts hat immer wieder Probleme mit Bruun Larsen.

Bochum Freiburg 34. Tooor für SC Freiburg, 0:1 durch Kiliann Sildillia

Der Freistoß führt zur Ecke und diese führt zum Tor! Günter schlägt den Ball scharf vor den Kasten von Drewes, wo sich Sildilla gegen Hofmann durchsetzt und unhaltbar unter die Latte köpft!

Bochum Freiburg 33. Wittek räumt Ginter ab, ehe der Ball überhaupt in der Nähe ist. Dafür hätte man auch Gelb zeigen können, wobei die Partie bis hierhin sehr fair gestaltet wird.

St. Pauli Augsburg 32. Wolf bringt eine Ecke von rechts an den ersten Pfosten. Seine Hereingabe ist aber viel zu kurz und Eggestein klärt die Kugel per Kopf aus der Gefahrenzone.

Bayern Kiel 33. Weiner verhindert das 2:0! Nach etwas Stillstand auf der rechten Seite lässt es Pavlović von links aus der zweiten Reihe krachen. KSV-Torhüter Weiner hebt zur Parade ab und boxt den Ball mit einer Hand über die Latte.

Heidenheim Dortmund 33. Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Serhou Guirassy

Gimber blockt einen Ryerson-Schuss aus 16 Metern zur Ecke, bei der es dann erstmals im Kasten der Rot-Blauen klingelt. Nach der Hereingabe von Ryerson bekommt Heidenheim den Ball nicht so richtig weg, woraufhin Anton aus dem Rückraum heraus zum Dribbling ansetzt und halb im Fallen die Kugel, die er vermutlich sogar aufs Tor bringen wollte, perfekt auf Guirassy durchsteckt. Der schaltet aus sechs Metern schnell und versenkt das Leder aus der Drehung heraus im linken unteren Eck.

Stuttgart M'gladbach 34. Eine Statistik darf die Anhänger im Gästeblock positiv stimmen: In der laufenden Saison haben die Fohlen nach Führung noch keinen einzigen Punkt verspielt. Sie sind aktuell auf Kurs zum dritten Auswärtsdreier.

Bochum Freiburg 31. Im Kopfballduell setzt sich Hofmann gegen zwei Gegenspieler durch, sodass Holtmann die Kugel aufnehmen und von der Mittellinie bis zum Strafraum ziehen kann. Mitspieler sind diesmal keine zu sehen, weshalb er mit dem schwachen Fuß abzieht und das Leder deutlich übers Tor zieht.

St. Pauli Augsburg 29. Rund eine halbe Stunde ist gespielt und bisher haben die Kiezkicker alles in der Hand. Augsburg kommt nicht richtig in die Zweikämpfe und gab noch keinen Schuss aufs Tor ab.

Bayern Kiel 31. Kurios: Bayern ist mit weiter 80 Prozent Ballbesitz drückend überlegen und führt auch hochverdient mit 1:0. Die besseren Gelegenheiten - und den höheren Wert bei den erwarteten Toren - haben jedoch die Kieler.

Heidenheim Dortmund 31. Auf der anderen Seite hat Ryerson Platz und findet mit einer starken Flanke den sträflich freien Groß, der den Ball aus sechs Metern mit seinem Volley mit rechts nicht richtig trifft. Heraus kommt ein harmloses Schüsschen aufs linke Eck, das Müller, der rechtzeitig abtaucht, sicher unter sich begräbt.

Stuttgart M'gladbach 31. Die Hoeneß-Truppe drängt auf eine schnelle Antwort, kann Mönchengladbach immer wieder länger an den Strafraum drängen. Es mangelt nach einer halben Stunde aber zu oft an der Genauigkeit im letzten Felddrittel.

Heidenheim Dortmund 30. Die Kicker von der Ostalb kommen mal ins Umschaltspiel. Scienza schickt Schöppner über rechts auf die Reise, der wiederum Zivzivadze findet. Dessen Linksschuss aus 17 Metern ist dann jedoch nicht optimal getroffen und verfehlt das linke obere Eck des Dortmunder Kastens knapp. Abstoß BVB.

Bochum Freiburg 29. Starke Aktion von Broschinski! Vorne rechts an der Grundlinie geht er in den Zweikampf mit Günter, täuscht den Gang weiter zur Linie an, ehe er in die Mitte zieht und mit links aufs lange Eck zielt. Knapp rauscht der Ball am Tor vorbei!

Bayern Kiel 29. Olise! Der Franzose lässt trickst Tolkin mit einem Übersteiger aus und schlenzt den Ball danach vom linken Strafraum-Rand am linken Pfosten vorbei. Ein halber Meter fehlt zum 2:0.

Bochum Freiburg 28. Diesmal ist er zu eigensinnig! Erneut bekommt Holtmannn vor dem gegnerischen Strafraum ein bisschen Platz und sucht den Abschluss. Diesen Versuch blockt die Abwehr, während sich freistehende Bochumer über den Egoismus echauffieren.

St. Pauli Augsburg 26. Die nächste Chance! Wieder geht es über die rechte Seite über Guilavogui. Der passt flach und scharf an den ersten Pfosten, wo Weißhaupt bereitsteht. Wolf kommt aber noch dazwischen und klärt zur Ecke, die nichts einbringt.

Stuttgart M'gladbach 28. In der Live-Tabelle nehmen die Schwarz-Weiß-Grünen Rang sieben ein. Die Schwaben bleiben erst einmal Fünfter, konnten aber am frühen Abend durch Leipzig überholt werden, sollten sie ihre Partie nicht für sich entscheiden.

Bochum Freiburg 27. Sildilla verlängert einen hohen Ball von rechts auf den zweiten Pfosten, an dem der aufgerückte Ginter lauert. Vor dem Freiburger schnappt sich allerdings Drewes den Ball.

Heidenheim Dortmund 27. Bei einem hohen Ball in die Tiefe kocht Gittens Traoré ab und hat anschließend viel Platz auf dem linken Flügel. Die Flanke für Guirassy ist aber einen Tick zu scharf. Der Angreifer bekommt hinter den Kopfball nicht mehr genug Druck, wodurch Müller letztlich wenig Mühe hat, den Ball sicher zu fangen.

Bayern Kiel 27. Wieder ein Kiel-Konter! Die Störche haben weiter ihre Gelegenheiten und verpassen das 1:1 erneut nur knapp. Nach einem Vorstoß über die auffällige linke Seite kann Holtby im Fünfer freistehend abziehen. Neuer ist geschlagen, wird aber von Kim als Retter auf der Torlinie blendend vertreten.

Heidenheim Dortmund 26. Bei einem Heidenheimer Freistoß klärt Ryerson etwas zu fahrig per Kopf. Der Ball landet direkt vor den Füßen von Zivzivadze, dessen Rechtsschuss aus 14 Metern aber links am Dortmunder Tor vorbei rauscht.

Bochum Freiburg 25. Jetzt ergibt sich mal Platz hinter der letzten Kette, in den Broschinski sofort geschickt wird. Auf dem Weg zum Tor holen ihn jedoch die Abwehrspieler ein und er sieht sich allein auf weiter Flur. Letztlich verliert er den Ball im Zweikampf.

Bayern Kiel 25. Gefährlicher Freistoß! Kimmich heckt mit Olise eine Freistoß-Variante aus und chippt das Leder von rechts direkt aufs kurze Eck. Weiner wischt den Ball zur Seite weg.

Stuttgart M'gladbach 25. Tooor für Bor. Mönchengladbach, 0:1 durch Nathan Ngoumou

Mönchengladbach reißt die Führung an sich! Kapitän Weigl bedient Ngoumou aus der halbrechten Spur mit einem gefühlvollen Lupfer auf die rechte Strafraumseite. Nach einer nicht optimalemn Brustannahme kommt der Franzose noch vor dem herausstürmenden Nübel an den Ball und drückt ihn vom Fünfereck in die Maschen.

St. Pauli Augsburg 23. Nun lassen sich die Gastgeber ein wenig fallen und überlassen den Augsburgern den Ball. Gegen die zweitstärkste Defensive der Liga tun sich die Gäste aber noch schwer und kommen nur selten ins letzte Angriffsdrittel.

Heidenheim Dortmund 24. Der BVB hat zwar defensiv keinerlei Probleme, weil der FCH schlicht und ergreifend kaum Ballbesitz hat. Die Schwarzgelben kommen aber partout nicht durch, weil alle Anspielstationen zugestellt sind und das Zentrum verdichtet ist. Es fehlen die zündenden Ideen.

Bochum Freiburg 23. Das ist sehr gut gespielt! Per Doppelpass kommt Röhl im Strafraum in Schussposition, als ihm im letzten Moment eine Grätsche in die Aktion fährt. Der Ball springt übers Tor, während an der Seitenlinie die Fahne wegen Abseits gehoben wird.

St. Pauli Augsburg 20. Die Führung hatte sich nicht angedeutet, ist aber verdient. Die Fuggerstädter machen aktuell zu wenig für das Spiel.

Bayern Kiel 22. Auch nach dem Premierentor geht es nach wie vor weiter mit der bayerischen Überlegenheit. Die Kompany-Elf spielt Pass um Pass vor der Mauer der Störche und will am liebsten sofort nachlegen.

Stuttgart M'gladbach 23. Die erste Annäherung Stuttgarts! Bruun Larsen setzt sich auf der tiefen linken Außenbahn gegen Scally durch und flankt in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt. Demirović springt höher als Bewacher Elvedi, nickt aus acht Metern aber recht weit links daneben.

Bochum Freiburg 21. Lattenkracher von Holtmann! Der Außenspieler hat rechts zu viel Platz, marschiert bis zum Strafraum und hält dann einfach drauf. Der Ball saust hoch auf Atubolu zu, der die Kugel mit den Fingerspitzen ans Gebälk lenkt! Von dort springt das Leder vor die Torlinie. Pech für den VFL - aber stark gehalten von Atubolu!

Heidenheim Dortmund 21. Pieringer legt Can, aber beim schnell ausfgeführten Freistoß kann Föhrenbach Duranville anschließend mit einer sauberen Grätsche vom Ball trennen. Die Westfalen prallen im Moment immer wieder ab an der defensiven Wand der Brenzstädter.

Stuttgart M'gladbach 20. Woltemade bewirbt sich für eine erste Gelbe Karte, indem er gegen Sander den linken Ellenbogen ausführt und den Ex-Kieler am Kinn trifft. Schiedsrichter Robert Hartmann entscheidet sich gegen einen frühen Einstieg in die persönlichen Strafen.

St. Pauli Augsburg 17. Tooor für FC St. Pauli, 1:0 durch Noahkai Banks (Eigentor)

Die Hausherren gehen in Führung! St. Pauli erobert den Ball im Mittelfeld und Guilavogui wird über die rechte Seite geschickt. Er flankt hoch vor den Fünfer, wo Treu angerauscht kommt und wuchtig aufs Tor köpft. Dahmen kann zwar parieren, aber Treu kommt zum Nachschuss und versenkt die Kugel aus kurzer Distanz. Banks will auf der Linie klären, rutscht aber aus und kann den Einschlag nicht mehr verhindern und befördert das Leder ins eigene Tor.

Bochum Freiburg 19. Am zweiten Pfosten steht de Wit vollkommen frei, möchte den Ball aber wieder in die Mitte köpfen. Da stehen einige Freiburger im Weg und klären für den Moment. Ein Konter zerschlägt sich, stattdessen greifen erneut die Hausherren an. Oermann spielt flach an den Fünfer, doch Broschinski kann sich im Zweikampf nicht durchsetzen!

Bayern Kiel 19. Tooor für Bayern München, 1:0 durch Jamal Musiala

Jetzt führt der FC Bayern! Nach einer schönen One-Touch-Kombination vor dem gegnerischen Strafraum löst sich Coman mit einem Steilpass und bedient Musiala direkt vor dem Tor. Der Nationalspieler muss nur noch den Fuß hinhalten und macht das übefällige 1:0.

Bayern Kiel 19. Wo ist die Lücke? Coman schafft es nicht hinter die letzte Abwehrkette der Kieler und hebelt daher die nächste Flanke vors Tor. Weiner passt auf und fängt die Kugel aus der Luft ab.

Stuttgart M'gladbach 19. Der Elf vom Niederrhein winkt im Falle eines Auswärtssieges das Heranrücken an die internationalen Ränge; die Top sechs wären dann nur noch einen Zähler entfernt. Sie würden den Rückstand auf den VfB auf zwei Punkte verkürzen.

Bochum Freiburg 18. Im Übrigen hat sich Noah Atubolu mit Blick auf die tiefstehende Sonne eine Cap aufgesetzt. Das sieht man auch nicht mehr allzu häufig.

Heidenheim Dortmund 18. Die Schwarzgelben haben zwar weiterhin den Ballbesitzvorteil, werden aber zu selten im gegnerischen Drittel vorstellig. Heidenheim macht das defensiv bislang sehr konzentriert und ordentlich.

Bochum Freiburg 17. Zum ersten Mal gehen die sprintstarken Sildilla und Holtmann ins Laufduell. Letzterer setzt sich knapp durch, allerdings legt er sich den Ball zu weit vor, weshalb es mit einem Abstoß weiter geht.

Bayern Kiel 17. Die Hausherren sind mittlerweile bei fast 90 Prozent Ballbesitz. Den Torschrei haben die Fans in der Allianz Arena aber noch nicht auf den Lippen. Die bisher beste Gelegenheiten hatten sogar die Kieler...

Bochum Freiburg 16. Die erste Viertelstunde ist rum. Zwei, drei spannende Szenen waren schon zu beobachten, ohne dass das Spiel spielerisch zu überzeugen wüsste.

St. Pauli Augsburg 14. Nach rund 15 Minuten stehen die Hansestädter bei rund 60 Prozent Ballbesitz und bestimmen das Spielgeschehen. Von der Augsburger Offensive ist bisher noch nichts zu sehen.

Stuttgart M'gladbach 16. Bruun Larsen lässt auf der linken Strafraumseite Ngoumou stehen und tankt sich an die Grundlinie, von der er vor das Gehäuse flanken will. Am kurzen Pfosten greift Gästeschlussmann Nicolas problemlos zu.

Heidenheim Dortmund 15. Beim fälligen Freistoß landet der Ball bei Traoré, der aus 20 Metern einfach mal mit rechts abzieht. Der hohe Abschluss kommt aber zu zentral aufs Dortmunder Tor. Kobel steht gut, entschärft das Geschoss, indem er es erst einmal abtropfen lässt, und nimmt die Kugel anschließend sicher auf.

Bayern Kiel 15. Olise stoppt auf der rechten Außenbahn kurz ab und zieht die Kugel mit viel Effet vor den linken Pfosten. Coman springt zum Ball und verpasst die Hereingabe nur um wenige Zentimeter.

Heidenheim Dortmund 14. Gelbe Karte für Julien Duranville (Borussia Dortmund)

Duranville blockiert völlig unnötig die Ausführung eines Heidenheimer Strafraums auf Höhe der Mittellinie. Der Schiedsrichter zeigt ihm daraufhin die Gelbe Karte.

Stuttgart M'gladbach 15. Die Brustringträger schnüren ihren Widersacher zunehmend in dessen Hälfte ein. Sie bringen auch einige Bälle im Sechzehner an den Mann, verpassen dort aber bisher direkte Abschlüsse und auch Folgepässe gehen noch fehl.

Bayern Kiel 13. Die Gelegenheit der Störche ist für den FC Bayern ein Warnsignal. Wenn die Kieler mal an den Ball kommen, geht es ziemlich schnell und furchtlos nach vorne.

St. Pauli Augsburg 11. Giannoulis spielt den Ball von der Mittellinie aus vertikal in den Lauf von Weißhaupt. Der ist frei durch und läuft allein auf den Keeper zu, wird aber noch im letzten Moment von Banks gestört. Allerdings stand der Angreifer zuvor im Abseits und der Treffer hätte ohnehin nicht gezählt.

Bochum Freiburg 13. Bero ist mit dem Oberarm am Ball, weshalb Welz den Freiburgern einen Freistoß etwas mehr als 20 Meter vor dem Tor zuspricht. Natürlich schnappt sich Grifo das Leder, schlenzt ihn über die Mauer, aber letztlich zu zentral aufs Tor. Drewes fängt den Ball.

Heidenheim Dortmund 13. Die Hausherren bekommen einfach so gut wie gar keine Ballbesitzphasen. Immer ist das Leder nach Balleroberungen rasch wieder weg. Die Westfalen geben an der Brenz klar den Ton an.

Bochum Freiburg 12. Links hat Günter etwas Platz zu schießen, braucht aber zu lange, wodurch er doch noch zur Ecke abgefälscht wird. Diese fliegt wieder nah vors Tor, wobei diesmal die Abwehrspieler des VfL klären.

Bayern Kiel 12. Großchance für Kiel! Die Gäste überraschen Bayerns Hintermannschaft mit einer Tempoverschärfung auf der linken Seite. Harres erhält daraufhin im Fünfer eine freie Schusschance und haut den Ball knapp am linken Alu vorbei!

St. Pauli Augsburg 10. Saliakas hat ein wenig Platz auf dem rechten Flügel und flankt hoch ins Zentrum. Seine Hereingabe landet aber direkt in den Armen von Dahmen.

Stuttgart M'gladbach 13. Viel geht bei der Seoane-Auswahl über den rechten Flügel. Dort ist Ngoumou, heute erstmals seit Ende September in der Startelf, deutlich aktiver als Hack auf der linken Außenbahn.

Bayern Kiel 10. Nun muss auch die medizinische Abteilung der Kieler auf den Platz: Javorček verletzt sich bei einem Zusammenprall mit Laimer und wird ebenfalls behandelt.

Heidenheim Dortmund 10. Brandt zieht eine Ecke von links scharf zum ersten Pfosten, wo Bensebaïni aber per Kopf knapp verpasst. Der Ball hüpft daraufhin einmal an Mit- und Gegenspielern vorbei quer durch den Fünfmeterraum.

Bochum Freiburg 10. Es geht wieder auf die andere Seite, denn Grifo darf einen Eckball in die Mitte treten. Der fliegt ihm etwas zu nah vors Tor, sodass Drewes mühelos zupacken kann.

St. Pauli Augsburg 7. Die Gastgeber lassen den Ball nun gut durch die eigenen Reihen laufen und die Augsburger stehen zwar nicht sonderlich hoch, dafür aber sehr kompakt, sodass die Kiezkicker nicht durchkommen.

Stuttgart M'gladbach 10. Woltemade taucht mittig direkt vor der letzten Linie der Gäste auf. Er will Demirović mit einem halbhohen Lupfer bedienen, doch das Anspiel ist zu steil. Nicolas schnappt sich den Ball am Elfmeterpunkt.

Bochum Freiburg 8. Fast das Eigentor! Von links schlägt Bero einen Freistoß in den Strafraum, der abgefälscht bis auf den Fuß von Höfler durchrutscht. Dadurch erwischt er Atubolu fast auf dem falschen Fuß, doch der kann den Ball gerade so blocken, sodass Höfler den Ball wieder aufnehmen und klären kann. Ein Doppelpass im eigenen Fünfer sozusagen.

Bayern Kiel 9. Weiter geht's mit Dauerdruck der Bayern! Nach einem abgeblockten Schuss von Kane folgt der zweite Eckball für den FCB. Die Kompany-Elf lässt die Störche kaum aus der eigenen Gefahrenzone.

Heidenheim Dortmund 8. Traoré gelingt gegen Gittens eine hohe Balleroberung. Statt aber direkt ins Umschaltspiel zu gehen, kommt direkt der Rückpass. Der FCH versucht, zunächst mal über Ballbesitz irgendwie in diesem Spiel anzukommen, das bislang komplett vom BVB dominiert wird.

Bayern Kiel 7. Gute News für Bayern: Michael Olise ist zurück auf dem Feld und kann erstmal weiterspielen.

Bochum Freiburg 6. Günter versucht es vorne über die linke Seite, begeht jedoch ein Offensivfoul. Für den fälligen Freistoß legt sich Patrick Drewes den Ball zurecht.

Stuttgart M'gladbach 7. Stöger mit der Großchance zum 0:1! Der Österreicher wird durch Itakuras Flugball in die halbrechte Spur hinter die heimische Abwehrkette geschickt. Bei freier Bahn zieht der Ex-Bochumer aus 13 Metern mit dem rechten Spann ab, bleibt aber am herauslaufenden Nübel, der mit der linken Hand zur Stelle ist, hängen.

Bayern Kiel 6. Jetzt auch der erste Schuss der Störche! Der Aufsteiger spielt einen Angriff auf der linken Seite schnell aus und übergibt an Rosenboom vor dem Strafraum. Der Kieler dreht sich um die eigene Achse und knallt den Ball rechts drüber.

Stuttgart M'gladbach 6. Nach frühen Druckmomenten der Hausherren bauen die Fohlen ihre Spielanteile aus, kommen im Vorwärtsgang einigermaßen präzise daher. Der VfB lässt sie im Mittelfeld allerdings auch gewähren.

St. Pauli Augsburg 4. In den ersten Minuten kann sich hier noch kein Team einen Vorteil erspielen. Die Gäste haben zwar mehr Ballbesitz, vor dem gegnerischen Tor waren sie aber noch nicht.

Heidenheim Dortmund 6. Duranville lässt Föhrenbach sehenswert stehen und schlägt dann vom rechten Flügel eine scharfe Flanke in die Box, wo aber Gittens und Groß beide knapp verpassen.

Bayern Kiel 5. Früher Wechsel beim FCB? Olise verdreht sich bei einem Zweikampf ohne gegnerische Einwrikung und muss länger behandelt werden. Bayern macht erstmal in Untrzahl weiter.

Bochum Freiburg 4. Wir werfen noch einen kurzen Blick auf die Bank, denn da gibt es gewissermaßen drei Debütanten. Der bereits angesprochene Ritsu Dōan sitzt erstmals in dieser Saison zu Spielbeginn auf der Bank. Neben ihm sitzt der 19-jährige Yann Sturm, dem in der Regionalliga in 15 Spielen 12 Tore gelangen. Auf der anderen Seite darf Bochums Neuzugang Tom Krauß zum ersten Mal Platz nehmen.

Bayern Kiel 5. Nächster Standard! Kimmich chippt eine Flanke vom linken Rückraum vors rechte Alu, wo Upamecano gefährlich mit dem Kopf verlängert. Kiels Torhüter Weiner behält die Übersicht und wirft sich klärend aufs Leder.

Heidenheim Dortmund 4. Der BVB stört früh und legt in der Anfangsphase viel Zug zum gegnerischen Tor an den Tag, kommt aber noch zu keinem Abschluss. Brandt und Guirassy arbeiten sich im Zentrum per Doppelpass nach vorne, kommen allerdings nicht hinter die bislang sehr gut postierte Defensivkette der Hausherren.

Stuttgart M'gladbach 4. Ngoumou mit dem Kopf! Der Franzose ist auf der rechten Sechzehnerseite Adressat einer scharfen Flanke Ullrichs von der linken Außenbahn. Er nickt in Bedrängnis aus gut acht Metern druckarm in Richtung Nübel. Der packt im Fünfmeterraum sicher zu.

Bochum Freiburg 3. Es ist ein sehr engagierter, sehr konzentrierter Start in dieses Spiel. Im Mittelfeld wird um den Ball gekämpft. Lücken eröffnen sich noch nicht.

Bayern Kiel 4. Kimmich übernimmt den Eckstoß, findet Kane mit seiner Hereingabe in den Fünfer aber nicht. Danach bleiben die Bayern weiter in Ballbesitz. Die Hausherren beginnen wie erwartet dominant.

Bayern Kiel 2. Der Rekordmeister macht sofort Dampf! Coman schüttelt Rosenboom mit einem Wackler ab und zieht danach vom linken Strafraum-Eck ab. Die Störche klären zur ersten Ecke.

St. Pauli Augsburg 1. Am Millerntor rollt der Ball! St. Pauli hat Anstoß.

Stuttgart M'gladbach 3. Woltemade schirmt den Ball auf der linken Strafraumseite gegen Itakura ab. Er findet den Weg an die Grundlinie, wird dann aber noch sauber vom Japaner gestoppt, der zudem einen Eckstoß verhindert.

St. Pauli Augsburg 1. Spielbeginn

Bayern Kiel 1. Und los! Die Bayern stoßen an und sind heute im bekannten Heimtrikot aktiv. Die Kieler gastieren in weiß. Schiedsrichter ist Florian Exner, den wir heute vielleicht auch hören! Das Spiel gehört zum Testlauf rund um die Stadiondurchsagen bei einem VAR-Einsatz.

Bochum Freiburg 1. Welz gibt den Ball frei. Der SC Freiburg stößt an. Und ab geht die wilde Fahrt!

Bayern Kiel 1. Spielbeginn

Heidenheim Dortmund 1. Anpfiff auf dem Schlossberg. Die Heidenheimer spielen ganz in Rot, die Gäste aus Westfalen sind in Gelb gekleidet. Los geht's.

Bochum Freiburg 1. Spielbeginn

Stuttgart M'gladbach 1. Stuttgart gegen Mönchengladbach – die ersten 45 Minuten in der MHPArena laufen!

Heidenheim Dortmund 1. Spielbeginn

Stuttgart M'gladbach 1. Spielbeginn

Bochum Freiburg Wie gewohnt empfangen die Fans im Ruhrstadion die beiden einlaufenden Teams mit einer hervorragenden Stimmung. Es dauert nicht mehr lange!

Stuttgart M'gladbach Die Mannschaften verlassen die Katakomben in Richtung Rasen.

Bochum Freiburg Geleitet wird die Partie von Tobias Welz. Dem 47-jährigen Polizeibeamten aus Wiesbaden assistieren die Linienrichter Dr. Martin Thomsen und Jonas Weickenmeier.

Bayern Kiel Bei den Kielern kehrt Routinier und Kapitän Holtby nach Rot-Sperre zurück. Im Mittelfeld feiert zudem Tolkin sein Startelf-Debüt. Im Sturm hoffen die Störche auch heute wieder auf Tore von Senkrechtstarter Harres.

Bayern Kiel Schauen wir auf das Personal: Beim FC Bayern gibt es nach dem 3:1-Sieg in der Champions League gegen Bratislava insgesamt fünf Wechsel. Neu mit dabei sind Upamecano, Laimer, Guerreiro sowie Musiala und Coman für die Offensive. Der abwanderungswillige Tel ist nicht im Kader, dafür aber der neue Ersatztorwart Urbig.

St. Pauli Augsburg Nach dem Sieg gegen Berlin verändert Alexander Blessin seine Startelf auf einer Position. In der Verteidigung startet heute Smith anstelle von Ritzka, der aufgrund von muskulären Problemen ausfällt. Auch Jess Thorup nimmt nach dem Erfolg gegen Heidenheim nur einen Wechsel vor. Maier nimmt vorerst auf der Bank Platz und dafür darf Jakić von Beginn an ran.

Bochum Freiburg Das Hinspiel stand noch unter anderen Vorzeichen. Damals trainierte Peter Zeidler den VfL und sah, wie sein Team durch Myron Boadu kurz vor der Pause in Führung ging. Allerdings drehte Freiburg in der zweiten Halbzeit auf und drehte das Spiel durch einen Doppelpack von Junior Adamu. Weitere Chancen auf ein 3:1 wurden vergeben, dennoch muss sich Bochum heute von einer deutlich besseren Seite zeigen.

St. Pauli Augsburg Auch beim FC Augsburg läuft es derzeit richtig gut und entschieden nach einer Serie von drei Niederlagen in Folge die letzten drei Spiele für sich. Berlin und Bremen schlugen die Fuggerstädter jeweils mit 2:0 und vergangene Woche gewannen sie knapp mit 2:1 gegen Heidenheim. In der Rückrundentabelle belegen die Schwaben damit den zweiten Platz. Jess Thorup, der heute zum 50. Mal als FCA-Chefcoch an der Seitenlinie steht, erwartet eine Partie auf Augenhöhe, sieht seine Mannschaft aber im Vorteil. „Wir haben zuletzt die Basics auf den Platz gebracht und unsere Offensivaktionen verbessert. Es ist gut zu sehen, dass wir variabel treffen – sei es nach Umschaltmomenten, Standards oder aus dem Spiel heraus“, so der 54-Jährige.

Bochum Freiburg Auch Julian Schuster rotiert auf vier Positionen, was aber nicht an Rückkehrern, sondern unter anderem an Ausfällen liegt. Lukas Kübler (Gelbsperre) und Max Rosenfelder (Hüfte) fallen aus, weshalb Kiliann Sildilla und Matthias Ginter in der Startelf stehen. Außerdem beginnen Christian Günter und Vincenzo Grifo, nachdem gegen die Bayern noch Jordy Makengo und Ritsu Dōan ran durften.

Heidenheim Dortmund Zumindest die Bilanz spricht für Borussia Dortmund. Drei Mal standen sich beide Teams bislang in Pflichtspielen gegenüber (alle seit Beginn der Saison 2023/24 in der Bundesliga) und drei Mal blieben die Westfalen dabei ungeschlagen (ein Sieg, zwei Remis). Nachdem beide Duelle in der abgelaufenen Spielzeit remis endeten, sicherten die Westfalen sich im Hinspiel beim 4:2-Sieg am 3. Spieltag ihren ersten Dreier gegen die Ostalbschwaben.

Bayern Kiel Für Holstein Kiel ist das Duell beim Rekordmeister auch ein Rekordspiel: Erstmals in ihrer Vereinsgeschichte spielen die Störche vor einer Kulisse von 75.000 Zuschauenden. „Wir dürfen mitunter gegen die besten Fußballer der Welt spielen, und das ist eine Auszeichnung für jeden von uns“, sagt KSV-Trainer Marcel Rapp vor dem Ausflug in den Süden. Obwohl der Aufsteiger als krasser Außenseiter ins Spiel geht, besteht trotzdem ein wenig Hoffnung auf eine Überraschung: Schon beim Sieg gegen den BVB (4:2) und Meister Bayer Leverkusen (2:2) entpuppten sich die Störche als großer Favoritenschreck und sammelten Bonuspunkte für den Abstiegskampf.

Bochum Freiburg Auf vier Positionen verändert Dieter Hecking seine Startelf. Grund dafür sind unter anderem die Comebacks von Ivan Ordets und Matúš Bero. Ordets musste zuletzt Rückenprobleme auskurieren, während Bero gelbgesperrt war. Dazu stehen Gerrit Holtmann und Moritz Broschinski wieder in der Startelf. Für das Quartett müssen Jakov Medić, Felix Passlack, Anthony Losilla und Myron Boadu auf die Bank weichen.

Heidenheim Dortmund Dass die Borussia aktuell im Niemandsland der Tabelle zu finden ist, liegt auch daran, dass es an den ersten 19 Spieltagen bereits 33 Gegentore hagelte. Mehr Gegentreffer gab es für die Westfalen seit Beginn der 1990er Jahre nur ein einziges Mal – 36 Gegentore nach 19 Bundesliga-Spieltagen in 2007/08. Lediglich einmal in ihren letzten 17 Partien in der Beletage des deutschen Fußballs behielten die Schwarzgelben überdies eine Weiße Weste. Auf dermaßen wenig Spiele ohne Gegentor kommt in diesem Zeitraum sonst nur noch Holstein Kiel.

Stuttgart M'gladbach Bei der Elf vom Niederrhein, die seit September 2015 auf einen Dreier in Bad Cannstatt wartet (seitdem fünf Niederlagen, ein Unentschieden) und die am Freitag den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Geschäftsführer Sport Roland Virkus verlängerte, stellt Coach Gerardo Seoane nach dem 3:0-Heimerfolg gegen den VfL Bochum dreimal um. Anstelle von Friedrich, Čvančara (beide auf der Bank) und Reitz (Operation am rechten Großzeh) beginnen Itakura, Sander und Ngoumou.

St. Pauli Augsburg Die Hanseaten befinden sich in aufsteigender Form und gewannen die letzten beiden Spiele souverän. Nach einem 2:0-Erfolg gegen Heidenheim folgte ein 3:0 gegen Union Berlin. In der Rückrundentabelle steht die Mannschaft von Cheftrainer Alexander Blessin sogar auf dem ersten Platz. Das liegt unter anderem an der defensiven Stabilität. St. Pauli kassierte erst 21 Gegentreffer und stellt damit die zweitbeste Defensive der Liga. Die Kiezkicker wollen nun nachlegen. „Es wird sicherlich kein leichtes Unterfangen, aber wir brauchen uns nicht verstecken. Nach den letzten beiden Spielen gehen wir mit breiter Brust in dieses Heimspiel“, so Blessin.

Bochum Freiburg Der SC Freiburg hatte zuletzt mit drei Teams aus den Top-6 zu tun, womit sich die Breisgauer aus irgendeinem Grund immer enorm schwer tun. Wenig überraschend setzte es drei Niederlagen gegen Frankfurt, Stuttgart und die Bayern, wobei ausgerechnet das Spiel gegen den FCB nur knapp verloren wurde. Letztlich reichte der Anschlusstreffer von Matthias Ginter aber nicht, um dem Rekordmeister einen Punkt abzutrotzen. Gut also, dass man heute einen Abstiegskandidaten bespielt - hier punktet der Sport-Club regelmäßig.

Bayern Kiel Trotz der vielen Ablenkungen ist das Duell mit dem Aufsteiger eine klare Pflichtaufgabe für den FCB. Die Münchner empfangen den Aufsteiger als beste Offensive der Liga (58 Tore) und treffen mit 48 Gegentoren bei den Störchen auf die schlechteste Defensive. Mit einem Heimsieg könnten die Kompany-Elf den Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen dazu über Nacht auf neun Punkte ausbauen.

Stuttgart M'gladbach Auf Seiten der Schwaben, die das Hinspiel Mitte September im Borussia-Park dank der Tore Undavs (21.) und Demirovićs (57., 61.) mit 3:1 für sich entschieden und die mit einem Sieg auf zwei Zähler an den dritten Tabellenplatz heranrücken würden, hat Trainer Sebastian Hoeneß im Vergleich zur 1:4-Heimniederlage gegen den Paris Saint-Germain FC sieben personelle Änderungen vorgenommen. Nübel, Hendriks, Stergiou, Rouault, Demirović, Woltemade und Bruun Larsen ersetzen Bredlow, Vagnoman, Mittelstädt, Undav, Führich (allesamt auf der Bank), Chabot und Karazor (beide gelbgesperrt).

Heidenheim Dortmund Auch der 1. FC Heidenheim hinkt seiner Vorjahresform aber deutlich hinterher. Die Brenzstädter stehen bei 14 Punkten aus 19 Ligaspielen. Zum Vergleichszeitpunkt waren es in der Vorsaison bereits 23 Zähler. Ebenfalls besorgniserregend: Die Rot-Blauen haben bereits 13 der ersten 19 Partien verloren. Das ist schon jetzt eine Niederlage mehr als in der gesamten Saison 2023/24 (zehn Siege, zwölf Remis, zwölf Niederlagen).

St. Pauli Augsburg Im Millerntor-Stadion kommt es heute zu einem Duell zwischen zwei Tabellennachbarn. Der Aufsteiger aus Hamburg steht derzeit mit 20 Zählern auf Platz 13. Die Augsburger haben genauso viele Punkte auf dem Konto und sind nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter den Hanseaten. Bisher trafen beide Mannschaften siebenmal aufeinander und vier Duelle entschieden die Fuggerstädter für sich, zweimal gewann der FCSP und eine Begegnung endete mit einem Remis. Vor heimischem Publikum verlor St. Pauli allerding noch nie gegen den FCA. Das Hinspiel entschied Augsburg mit 3:1 für sich.

Stuttgart M'gladbach Borussia Mönchengladbach landete am vergangenen Wochenende einen Befreiungsschlag. Waren die Schwarz-Weiß-Grünen durch die Niederlagen gegen den FC Bayern München (0:1), beim VfL Wolfsburg (1:5) und bei Bayer Leverkusen (1:3) bis dato noch ohne Zähler nach der kurzen Winterpause gewesen, wurden sie ihrer Favoritenrolle im Heimspiel gegen den VfL Bochum gerecht, indem sie durch die Treffer Reitz’ (34.), Hacks (55.) und Kleindiensts (86.) mit 3:0 gewannen.

Bochum Freiburg Nach dem Sieg gegen St. Pauli und einem fulminanten Unentschieden gegen RB Leipzig überraschte der VfL Bochum vergangenen Woche mit einer deutlichen Niederlage bei der Borussia Mönchengladbach. Obwohl die Fohlen selbst ein bisschen kriselten, agierten die Bochumer beim 0:3 viel zu harmlos. So liegt der VfL weiterhin vier Punkte hinter dem Relegationsrang und schon acht Punkte hinter der direkten Rettung. Die gute Nachricht ist: Sowas passiert einer Mannschaft unter Dieter Hecking eigentlich nicht zweimal.

Bayern Kiel Irgendwo zwischen Losglück in der Champions League und Transfers-Stress rund um Mathys Tel geht es für den FC Bayern heute mit dem eigentlichen Kerngeschäft in der Bundesliga weiter. Der Fokus bei Bayern liegt aufgrund der vielen Themen allerdings abseits des Platzes und nicht wirklich auf Holstein Kiel: „Wir sitzen in der Spieltags-Pressekonferenz und es gab es bisher eine Frage zum Kader“, sagte Sportvorstand Max Eberl, der auf dem Podium mehr Fragen zum möglichen Tel-Abgang als zum Gegner beantworten musste. „Das ist schon ein bisschen Schade. Jedes Spiel ist wichtig.“

Heidenheim Dortmund Für den BVB geht es heute darum, die Durststrecke aus vier Bundesliga-Partien in Folge ohne Sieg (ein Remis, drei Niederlagen) zu beenden, die die Westfalen bis auf Platz elf der Tabelle hat abrutschen lassen. Die nur 26 Punkte aus 19 Ligaspielen bescheinigen den Schwarzgelben ihre schwächste Bundesliga-Saison im Oberhaus des deutschen Fußballs seit zehn Jahren, als 2014/15 unter Jürgen Klopp sogar nur 16 Punkte aus 19 Spielen zu Protokoll standen.

Stuttgart M'gladbach Der VfB Stuttgart steht am Ende einer enttäuschenden Woche. Nachdem die Hoeneß-Truppe mit vier Pflichtspielsiegen optimal in das Kalenderjahr 2025 gestartet, damit in der Bundesliga vom zehnten auf den vierten Tabellenplatz vorgerückt war und in der Champions League die Chance auf das Weiterkommen gewahrt hatte, verlor sie zunächst am letzten Samstag bei einem starken 1. FSV Mainz 05 verdient mit 0:2 und verabschiedete sich am Mittwoch durch eine 1:4-Heimniederlage gegen den Paris Saint-Germain FC und ausgebliebener Schützenhilfe aus der Königsklasse.

Bochum Freiburg Zwei Mannschaften in der Verfolgung. Der VfL Bochum empfängt den SC Freiburg. Wer kann aufholen? Wir finden es bald heraus. Herzlich willkommen!

St. Pauli Augsburg Herzlich willkommen zum 20. Spieltag der Bundesliga. Um 15:30 Uhr treffen der FC St. Pauli und der FC Augsburg aufeinander. Geleitet wird die Partie von Tobias Reichel.

Stuttgart M'gladbach Ein herzliches Willkommen zur Bundesliga am Samstagnachmittag! Der VfB Stuttgart empfängt nach zwei Pflichtspielniederlagen in Serie Borussia Mönchengladbach. Brustringträger und Fohlen stehen sich ab 15:30 Uhr auf dem Rasen der MHPArena gegenüber.

Heidenheim Dortmund Mike Tullberg verändert seine Startelf nach dem 3:1-Sieg über Shakhtar Donetsk derweil auf drei Positionen: Waldemar Anton, Pascal Groß und Julien Duranville starten für Maximilian Beier, Karim Adeyemi (beide Bank) und Nico Schlotterbeck (Rotsperre). Salih Özcan sitzt nach vorzeitig beendeter Leihe derweil erstmals wieder auf der Bank.

Heidenheim Dortmund Schauen wir uns direkt an, wie beide Teams dieses Duell personell angehen. Bei den Heidenheimern gibt es nach dem jüngsten 1:2 in Augsburg zwei Wechsel: Für Adrian Beck und Paul Wanner (beide Bank) laufen heute Léo Scienza und Marvin Pieringer von Beginn an auf.

Bayern Kiel Hallo und herzlich willkommen zur Bundesliga! Um 15:30 Uhr trifft der FC Bayern auf Aufsteiger Holstein Kiel. Holt der FCB den Pflichtsieg für die Meisterschaft?

Heidenheim Dortmund Die Schwarzgelben treten beim heutigen Gastspiel auf dem Schlossberg zum dritten und letzten Mal unter Führung von Mike Tullberg an, ehe morgen dann Niko Kovač mit seinem Team das Zepter bei den Westfalen übernimmt. Für den BVB zählt beim schwächsten Heimteam der Bundesliga – der FCH holte in neun Bundesliga-Heimspielen nur sieben Zähler – heute natürlich nur der Sieg. Allerdings holten in 2024/25 nur Bochum (einer) und Kiel (drei) auswärts noch weniger Punkte als die Borussen (fünf).