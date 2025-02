Düsseldorf Fürth 45. +2 Halbzeitfazit:

Nein, denn dann ist Pause, zwischen Düsseldorf und Fürth steht es 1:1. Die Partie hat angefangen wie die Feuerwehr, die Führung der Hausherren hatte dabei nur wenige Sekunden Bestand. Danach waren sowohl die Fortuna als auch die Kleeblätter bemüht, man fand gegen die jeweils andere gut sortierte Defensive jedoch keine Mittel. So sind die wenigen Gelegenheiten eher Produkte von individuellen Fehlern der Hintermannschaft. Im zweiten Abschnitt erhoffen wir uns da etwas mehr nach vorne, insbesondere die Gastgeber brauchen im Kampf um den Aufstieg diesen Dreier. Bis gleich.

Schalke Pr. Münster 45. +1 Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause der Zweitligafreitagspartie zwischen dem FC Schalke 04 und dem SC Preußen Münster. Nach einer von Ballbesitzvorteilen der Gäste geprägten, in Sachen Strafraumszenen ereignislosen Anfangsphase kam der Aufsteiger durch Mees, der freistehend an Karius scheiterte, zu einer Riesenchance (16.). Die Königsblauen verzeichneten durch einen scharfen Mitteldistanzschuss Aydın in Minute 24 einen ersten gefährlichen Abschluss. In der Folge wurde die van-Wonderen-Auswahl mutiger, baute ihre Anteile aus und übernahm phasenweise die Spielkontrolle, ohne im letzten Felddrittel wirklich zielstrebig zu agieren. Münster kam einem Treffer in der Schlussphase durch zwei Standards näher: Erst wurde eine Ecke Lorenz’ durch Karius an die Latte gelenkt (40.), dann setzt Mees einen unbedrängten Kopfball aus zentraler Lage über den Heimkasten (41.). Bis gleich!

Düsseldorf Fürth 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Schalke Pr. Münster 45. +1 Ende 1. Halbzeit

Düsseldorf Fürth 45. Zwei Minuten gibt es noch obendrauf. Sehen wir noch eine Chance?

Schalke Pr. Münster 45. +1 Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.

Düsseldorf Fürth 45. Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.

Schalke Pr. Münster 45. Kinsombi lässt Kamiński an der linken Grundlinie aussteigen, tankt sich in den Strafraum und passt flach an das nahe Fünfereck. Vor Mees ist Torhüter Karius zur Stelle.

Düsseldorf Fürth 44. Das Spiel ist doch sehr zerfahren inzwischen, immer wieder gibt es Ungenauigkeiten. Im zweiten Durchgang dürfte es dann doch etwas mehr Betrieb vor den Toren geben.

Düsseldorf Fürth 42. Nach einem Missverständnis von Oberdorf und Haag kann Fürth kontern, Futkeu geht mit Klaus halblinks Richtung Sechzehner. Das Ganze wird von Siebert jedoch gut verteidigt, so kommt kein Abschluss bei der durchaus vielversprechenden Gelegenheit heraus.

Schalke Pr. Münster 43. Schalke wird im Zusammenspiel wieder ungenauer, lässt sich viele Bälle bereits im Mittelfeld abnehmen. Angesichts der Chancenverhältnisse könnte sich S04 nicht über ein torloeses Pausenunentschieden beschweren.

Düsseldorf Fürth 41. Jetzt wird es zumindest ansatzweise mal wieder gefährlich. Jóhannesson legt einen Ball flach links in den Sechzehner zu van Brederode. Der geht aus spitzem Winkel auf Grill zu, wird dann aber im letzten Moment noch von Quarshie bedrängt. So springt das Spielgerät nur als Bogenlampe in den Fünfmeterraum und Itter kann klären.

Schalke Pr. Münster 41. Und auch die folgende Ecke hat es in sich! Nach kurzer Ausführung zirkelt Pick den Ball aus halblinker Position mit dem rechten Innenrist in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt. Der unbewachte Mees nickt knapp drüber.

Schalke Pr. Münster 40. ... Lorenz probiert es direkt! Von der rechten Fahne zirkelt er den Ball mit dem linken Innenrist mittig auf den Heimkasten. Karius verhindert den Einschlag in Zusammenarbeit mit dem Querbalken.

Düsseldorf Fürth 38. Den Freistoß von der rechten Seite bringt Green in die Mitte, die Hintermannschaft kann jedoch klären. Zunächst bleibt Fürth in Ballbesitz, doch Lunddal Friðriksson macht dann endgültig die Möglichkeit zunichte.

Schalke Pr. Münster 39. Lorenz' eingentlich harmlose Freistoßausführung aus dem Mittelfeld köpft Kamiński ohne Not ins rechte Toraus, sodass der SCP eine Ecke zugesprochen bekommt...

Düsseldorf Fürth 37. Auf der rechten Seite kommt Siebert klar zu spät gegen Klaus und wird verwarnt. Zudem ist das mal wieder eine ganz annehmbare Freistoßposition.

Düsseldorf Fürth 37. Gelbe Karte für Jamil Siebert (Fortuna Düsseldorf)

Schalke Pr. Münster 37. Murkin dringt über die tiefe linke Seite in den Strafraum ein, nimmt den Kopf hoch und legt flach zurück für Seguin, der aus halblinken 19 Metern mit dem rechten Fuß Maß nimmt. Er erwischt den Ball nicht richtig; der Schuss segelt harmlos weit rechts am Ziel vorbei.

Düsseldorf Fürth 33. Fürth und Düsseldorf sind gut aufeinander eingestellt, die Partie bewegt sich komplett auf Augenhöhe. Darunter etwas zu leiden haben die fehlenden Möglichkeiten, denn die Mannschaften egalisieren sich doch sehr.

Schalke Pr. Münster 36. Münster befindet sich seit knapp zehn Minuten in einer reaktiven Rolle, ist fast nur noch in der Arbeit gegen den Ball gefordert. Da der Gast dieser aber konzentriert nachgeht, kann ein Chancenfestival der Gelsenkirchener bisher verhindert werden.

Düsseldorf Fürth 31. Die Fortuna geht, vermeintlich, wieder in Führung. Eine Ecke von links nickt Oberdorf am Fünfmeterraum ein, hat sich dabei aber offenbar gegen Loosli mit zu viel Armeinsatz Raum verschafft, Weisbach gibt den Treffer nicht. Das ist schon eine harte Entscheidung, der VAR greift jedoch nicht ein.

Schalke Pr. Münster 33. Viel geht bei den Königsblauen in dieser Phase über den linken Flügel. Dort sind Murkin und Antwi-Adjei deutlich auffälliger als ihre Gegenüber Bulut und Aydın.

Schalke Pr. Münster 30. Barkok hat Murkins Hereingabe von der linken Außenbahn auch deshalb verpasst, weil er leicht durch Kirkeskov berührt worden ist. Eine Überprüfung des VAR hat aber ergeben, dass dieser Kontakt nicht für einen Strafstoß ausreicht.

Schalke Pr. Münster 29. VAR: Es gibt keinen Elfmeter für Schalke.

Schalke Pr. Münster 29. Kirkeskov muss nach einer Kollision mit Barkok auf dem Rasen behandelt werden.

Schalke Pr. Münster 29. Der VAR überprüft einen möglichen Elfmeter (Schalke).

Düsseldorf Fürth 28. Das Spiel hat nach den turbulenten ersten Minuten etwas an Fahrt verloren. Keines der beiden Teams findet im Moment so richtig den Weg nach vorne.

Düsseldorf Fürth 26. Im Mittelfeld kommt Pejčinović zu spät gegen Hrgota und steigt diesem auf den Fuß. Dafür sieht er die Gelbe Karte.

Schalke Pr. Münster 27. Schalke zieht Sicherheit aus seiner ersten Möglichkeit, kombiniert in den letzten Minuten flüssiger und schafft es zuverlässig in das letzte Drittel. Barkok kommt einen Schritt zu spät, um Murkins Flanke von links am Elfmeterpunkt zu verwerten.

Düsseldorf Fürth 26. Gelbe Karte für Dženan Pejčinović (Fortuna Düsseldorf)

Düsseldorf Fürth 25. Nach einem abgewehrten Freistoß bleibt Düsseldorf dran, links im Sechzehner wird Siebert von Kwarteng bedient und gibt mit einem kurzen Pass weiter zu van Brederode. Der kommt links am Fünfmeterraum zur Grundlinie, seine flache Hereingabe bleibt jedoch an einer Vielzahl von Fürther Verteidigern hängen.

Düsseldorf Fürth 23. Beinahe verliert Quarshie als letzter Mann das Leder gegen Kwarteng, kann seinen Fehler dann aber noch ausbügeln. Das wäre eine tolle Chance für Düsseldorf gewesen.

Schalke Pr. Münster 24. Aydın gegen Schenk! Der Deutsch-Türke taucht durch einen flachen Pass vom linken Flügel mittig direkt vor der letzten gegnerischen Linie auf und schießt aus 20 Metern mit dem rechten Spann wuchtig auf die flache rechte Ecke. SCP-Torhüter Schenk ist schnell unten und pariert zur Seite.

Schalke Pr. Münster 22. Das van-Wonderen-Team ist noch nicht richtig in dieser Begegnung angekommen, die sie in den Abstiegsstrudel ziehen könnte. Im Falle einer Niederlage könnte sich der Vorsprung auf den Relegationsplatz auf drei Punkte verringern.

Düsseldorf Fürth 21. Von der rechten Seite gibt Loosli das Leder flach in die Mitte, Futkeu lässt zentral am Sechzehner für Hrgota durch. Dadurch wird das Spielgerät etwas weit nach links abgetrieben, der Schuss des Schweden aus 17 Metern ist somit auch komplett ungefährlich.

Schalke Pr. Münster 21. Barkok tritt den fälligen Freistoß von der tiefen linken Außenbahn. Seine Flanke ist unpräzise und wird durch die Gäste im ersten Anlauf geklärt.

Düsseldorf Fürth 19. Am gegnerischen Sechzehner geht Klaus in einem Zweikampf mit Haag zu Boden, sieht jedoch selbst die Gelbe Karte, weil er das Leder mit der Hand berührt. Das ist eine harte Entscheidung mit Folgen, denn der ehemalige Düsseldorfer fehlt damit nächste Woche.

Schalke Pr. Münster 20. Ter Horst streckt auf der rechten Abwehrseite unweit der Grundlinie den flankenden Antwi-Adjei mit einer seitlichen Grätsche nieder. Schiedsrichter Deniz Aytekin zückt die erste Gelbe Karte der Partie.

Schalke Pr. Münster 20. Gelbe Karte für Jano ter Horst (Preußen Münster)

Düsseldorf Fürth 19. Gelbe Karte für Felix Klaus (SpVgg Greuther Fürth)

Düsseldorf Fürth 19. Die Ecke kommt von links herein, doch Heyer ist zur Stelle und klärt per Kopf. Die Spielvereinigung bleibt dran und schiebt nach vorne.

Düsseldorf Fürth 18. Klaus lässt sich gut zentral zwischen die Linien fallen und findet so den freien Raum, Futkeu gibt anschließend nach links raus. Die Flanke von John kann zur Ecke geblockt werden.

Schalke Pr. Münster 19. Da war mehr drin für Münster! Lorenz flankt einen Freistoß aus dem halblinken Offensivkorridor in Richtung langer Ecke. Seine Ausführung ist für die Kollegen zu hoch angesetzt und landet im rechten Toraus.

Düsseldorf Fürth 16. Die Hausherren bringen etwas Ruhe ein, der Ball läuft durch die eigenen Reihen. Kastenmeier schaltet sich ins Aufbauspiel ein, schiebt Oberdorf und Siebert nach außen. Fürth läuft über Klaus, Hrgota und Futkeu an.

Düsseldorf Fürth 13. Über rechts kombiniert sich die Fortuna nach vorne, Pejčinović löst die Situation technisch hochwertig auf. Auf der linken Seite kommt der Angriff dann jedoch etwas ins Stocken, die Flanke von Jóhannesson fliegt schließlich komplett ins Nichts.

Schalke Pr. Münster 16. Mees mit der Riesenchance zum 0:1! Hendrix' flaches Diagonalanspiel aus dem linken Mittelfeld hebelt die gesamte Schalker Abwehrkette aus. Mees hat freie Bahn in Richtung Heimkasten und visiert aus 15 Metern mit dem rechten Fuß die linke Ecke an. Karius pariert mit dem rechten Bein.

Schalke Pr. Münster 14. Im Falle eines dreifachen Punktgewinns würde die Hildmann-Auswahl ihren Vorsprung auf Rang 16 jedenfalls bis morgen auf fünf Punkte ausbauen. Eintracht Braunschweig hat im Kellerduell den SSV Ulm 1946 zu Gast.

Schalke Pr. Münster 13. Die durch Antwi-Adjei auf der linken Außenbahn erarbeitete Ecke befördert Seguin an die mittige Fünferkante. Dort begeht Barkok ein Offensivfoul an Hendrix.

Düsseldorf Fürth 11. Eine Ecke von rechts findet in der Mitte Siebert, dessen Kopfball sich Grill jedoch ohne Probleme schnappen will. Nach einer kurzen Phase des Abtastens ist hier richtig Schwung drin.

Düsseldorf Fürth 9. Dann kommt es zum schnellen Ausgleich, es ist eine wilde Anfangsphase! Die Ecke von links nach der Futkeu-Chance wird flach an den kurzen Pfosten gebracht, wo Klaus eingelaufen ist und per Hacke an den Elfmeterpunkt ablegt. Dort wiederum wartet Hrgota bei der einstudierten Variante auf das Leder und schiebt flach rechts unten ein. Kastenmeier kann nicht reagieren, vor ihm war das Spielgerät durch viel Verkehr durchgerutscht.

Schalke Pr. Münster 12. Die Königsblauen bringen eine erste aktivere Phase auf den Rasen, suchen Wege in den Sechzehner des Aufsteigers aber noch vergeblich. Sie spielen ohne gelernten Angreifer; Younes und Barkok übernehmen diese Rolle abwechselnd.

Düsseldorf Fürth 9. Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 1:1 durch Branimir Hrgota

Düsseldorf Fürth 9. Die Gäste reagieren umgehend. John legt das Leder am Strafraum für Futkeu ab, dessen Schuss aus 16 Metern abgefälscht links vorbeigeht. Kastenmeier muss nicht eingreifen.

Schalke Pr. Münster 9. Pick nimmt im Mittelfeldzentrum an Fahrt auf und gibt vor dem Sechzehner an Lorenz ab, der sich aus halblinken 21 Metern mit einem linken Spannschuss probiert. Karius nimmt den Ball in der kurzen Ecke souverän auf.

Düsseldorf Fürth 8. Die Gastgeber gehen mit der ersten Chance in Führung! Ein langer Ball kann links nicht richtig geklärt werden, van Brederode wird dann auch nicht wirklich angegriffen und gibt kurz weiter zu Jóhannesson. Der zieht am linken Sechzehnereck auf und schlenzt wunderbar ins lange Eck, Grill kann da überhaupt nichts machen. Es ist ein wunderbarer Treffer.

Düsseldorf Fürth 8. Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch Ísak Jóhannesson

Düsseldorf Fürth 5. Noch kann keine der beiden Mannschaften das Heft des Handelns in die Hand nehmen, es ist ein offener Beginn. Sowohl Fürth als auch Düsseldorf scheinen hier nach vorne spielen und den Gegner nicht lange in Ballbesitz lassen zu wollen.

Schalke Pr. Münster 8. Antwi-Adjei treibt den Ball über die halbrechte Spur temporeich nach vorne. Er bedient Barkok mit einem flachen Anspiel auf den Flügel. Der Ex-Mainzer flankt in den Sechzehner, wo Freund und Feind verpassen.

Schalke Pr. Münster 6. Karius ist wachsam! Ter Horsts langer Schlag aus dem rechten Mittelfeld ist für den durchstartenden Kinsombi bestimmt. Karius hat seinen Sechzehner verlassen und ist per Flugkopball kurz vor dem SCP-Akteur mit der vier auf dem Rücken zur Stelle.

Düsseldorf Fürth 3. Die Gastgeber leisten sich zu Beginn zwei kleine Unkonzentriertheiten, der Ball springt so ins Seitenaus. Gefahr entsteht dadurch nicht, aber es braucht wohl noch kurz, bis das Spiel ins Rollen kommt.

Schalke Pr. Münster 4. Der Aufsteiger bestimmt die ersten Momente mit hohen Ballbesitzwerten. Die allermeisten Kontakten finden aber in der eigenen Hälfte statt; die Hausherren attackieren den Aufbau Münsters erst unweit der Mittellinie.

Düsseldorf Fürth 1. Dann rollt der Ball auch schon. Düsseldorf hat angestoßen.

Schalke Pr. Münster 1. Schalke gegen Münster – auf geht's in Gelsenkirchen!

Düsseldorf Fürth 1. Spielbeginn

Schalke Pr. Münster 1. Spielbeginn

Düsseldorf Fürth Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichter Eric Weisbach den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Schalke Pr. Münster Schiedsrichter der Partie ist Deniz Aytekin, der nach achtmonatiger Verletzungspause sein Comeback feiert.

Schalke Pr. Münster Soeben haben die beiden Mannschaften den Rasen betreten.

Düsseldorf Fürth Im Hinspiel hatte Düsseldorf das bessere Ende für sich, 2:1 hieß es damals am Ende. Srbeny konnte damals für Fürth die Führung von Haag zwar umgehend ausgleichen, das Kleeblatt musste sich jedoch in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter von Jóhannesson geschlagen geben. Gelingt heute die Revanche?

Düsseldorf Fürth Anders ist die Lage in Fürth. Mit zehn Punkten Rückstand auf den oberen und acht Zählern Vorsprung auf den unteren Relegationsplatz befinden sich die Bayern im Niemandsland der Tabelle. In den letzten Partien zeigt die Formkurve der Spielvereinigung aber immerhin nach oben, von den letzten vier Spielen konnte man drei gewinnen, zuletzt klar und deutlich mit 3:0 gegen Braunschweig. Das Kleeblatt will auch heute ein unangenehmer Gegner sein, in dieser verrückten 2. Bundesliga muss man sowieso mit allem rechnen. Wer weiß, was eine Siegesserie alles noch bedeuten könnte.

Schalke Pr. Münster Bei den Adlerträgern, die zwei ihrer bisherigen elf Matches in der Fremde gewannen und die mit einem Dreier auf einen Punkt an ihren heutigen Widersacher heranrücken würden, stellt Coach Sascha Hildmann nach dem 2:0-Heimerfolg gegen den SSV Jahn Regensburg zweimal um. Kirkeskov und Mees bekommen den Vorzug vor Frenkert und Amenyido (beide auf der Bank).

Schalke Pr. Münster Auf Seiten der Königsblauen, die das Hinspiel Ende September im Preußenstadion nach Rückstand (53.) durch einen Doppelpack Syllas (67., 74.) mit 2:1 für sich entschieden und die in ihren Heimspielen durchschnittlich 2,4 Tore pro Partie zulassen, hat Trainer Kees van Wonderen im Vergleich zur 0:2-Auswärtsniederlage beim SV Darmstadt 98 vier personelle Änderungen vorgenommen. Wie angekündigt feiert Karius im Tor sein Debüt für S04, verdrängt Heekeren auf die Bank. Zudem beginnen Kalas, Bulut und Antwi-Adjei anstelle von Gantenbein, Ba, (allesamt auf der Bank) und Schallenberg (Wadenverletzung).

Düsseldorf Fürth Es beginnt die wichtige Zeit im Kampf um den Aufstieg und Düsseldorf ist rechtzeitig in Form. Vor der Winterpause gab es noch eine heftige Klatsche gegen Magdeburg, seitdem ist die Fortuna jedoch ungeschlagen. Zuletzt trennte sich der Gastgeber 1:1 im Derby gegen Köln, dadurch belegt man Rang fünf, vier Punkte hinter Tabellenführer Hamburg. F95 ist somit auch heute Favorit, muss sich aber defensiv steigern. Zuletzt ohne Gegentor blieb man Anfang Dezember gegen Braunschweig, es knallt also regelmäßig hinten.

Schalke Pr. Münster Der SC Preußen Münster konnte den 23. Spieltag positiv gestalten, gelang ihm nach drei Niederlagen in Serie doch ein 2:0-Auswärtssieg gegen Mitaufsteiger und Schlusslicht SSV Jahn Regensburg. Durch die Tore Friðjónssons (42.) und Scherders (69.) sowie eine über weite Strecken sichere Abwehrleistung entschieden die Schwarz-Weiß-Grünen das Kellerduell für sich und schoben sich in der Tabelle wieder an Eintracht Braunschweig vorbei auf den 15. Platz. Können sie ihren Vorsprung auf die Abstiegszone an diesem Wochenende ausbauen?

Schalke Pr. Münster Der FC Schalke 04 muss seinen Blick in der Tabelle des nationalen Fußball-Unterhauses weiterhin nach unten richten. Infolge des 2:1-Heimsieges gegen den Karlsruher SC verpassten es die Königsblauen wie nach den vorherigen sechs Dreiern der laufenden Saison, auch das folgende Spiel erfolgreich zu gestalten. Beim stark kriselnden SV Darmstadt 98 verloren sie am Sonntag nach zwei sehr frühen Gegentoren (3., 5.) mit 0:2; eine Gelb-Rote Karte des eingewechselten Grüger (77.) und ein Kreuzbandriss des Talents Amoussou-Tchibara in der Nachspielzeit komplettierten einen negativen Nachmittag.

Schalke Pr. Münster Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Freitagabend! Der FC Schalke 04 empfängt am 24. Spieltag den SC Preußen Münster. Königsblaue und Adlerträger stehen sich ab 18:30 Uhr auf dem Rasen der Veltins-Arena gegenüber.

Düsseldorf Fürth Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Düsseldorf beruft Trainer Daniel Thioune mit Kwarteng nur einen Neuen im Vergleich zum letzten Spiel in die Startelf, das liegt daran, dass Kownacki gelbgesperrt fehlt. Dazu kommen die verletzen Iyoha, Jastzembski, Kwasigroch und Rossmann. Auf der anderen Seite rotiert auch Fürth-Coach Jan Siewert. Grill und Asta ersetzen Noll und Meyerhöfer in der Anfangsformation. Noll ist nach muskulären Problemen nicht rechtzeitig fit geworden, deshalb der Wechsel auf der Torhüterposition, ebenfalls nicht dabei sind Çalhanoğlu und Körber. Auf beiden Seiten muss heute aufgepasst werden, insgesamt sind neun Spieler mit vier Gelben Karten notiert, es droht eine Sperre.