Köln Düsseldorf 58. Paçarada tritt die erste Ecke des zweiten Abschnitts von links rein. Die Kugel rutscht du Hübers durch der einen weiteren Eckball herausholt.

Fürth Braunschweig 57. Wenn es die Eintracht schafft, Geschwindigkeit ins eigene Spiel zu bekommen, kann für Gefahr an der Fürther Box gesorgt werden. Diese Geschwindigkeit bekommen die Niedersachsen allerdings noch zu selten hin.

Köln Düsseldorf 57. Rondićs Startelfdebüt verlief unauffällig und an dieser Stelle beendet. Downs kommt für ihn in die Partie.

Köln Düsseldorf 56. Einwechslung bei 1. FC Köln: Damion Downs

Darmstadt Schalke 55. Gelbe Karte für Killian Corredor (SV Darmstadt 98)

Mit Corredor erwischt es in Sachsen persönlicher Strafen erstmals einen SVD-Akteur; der Franzose ist Aydın auf den linken Fuß gestiegen.

Köln Düsseldorf 56. Auswechslung bei 1. FC Köln: Imad Rondić

Köln Düsseldorf 54. Köln darf mal kontern, der letzte Querpass von Waldschmidt auf Ljubicic ist aber nicht präzise genug sodass der nicht mal zum Abschluss kommt.

Fürth Braunschweig 54. Von den Gastgebern sind zögerlich die ersten Angriffsbemühungen im zweiten Abschnitt zu erkennen. Hrgota geht über die rechte Seite in den Sechzehner der Niedersachsen, verdribbelt sich dort aber gegen Ehlers.

Darmstadt Schalke 53. Gelbe Karte für Max Grüger (FC Schalke 04)

Der gebürtige Gelsenkirchener reißt Bueno unweit der Mittellinie zu Boden, um einen schnellen Gegenstoß der Lilien zu stoppen. Er kassiert seine fünfte Gelbe Karte in der laufenden Saison und fehlt am Freitag im Heimspiel gegen Münster.

Köln Düsseldorf 52. Bezeichnend für die Düsseldorfer Offensivbemühungen: Pejčinovićs Abschluss aus 20 Metern halbrechter Position misslingt komplett und kullert acht Meter links am Tor vorbei.

Darmstadt Schalke 51. Die Königsblauen erwischen einen ordentlichen Wiedereinstieg, kontrollieren das Geschehen. In Sachsen Passsicherheit können sie sich steigern, tauchen nun zuverlässig im letzten Felddrittel auf.

Fürth Braunschweig 51. Die Löwen wissen in diesen ersten Minuten nach Wiederanpfiff schon deutlich besser zu gefallen als noch in der gesamten ersten Halbzeit. Fürth sollte gewarnt sein!

Köln Düsseldorf 49. Der Beginn in Halbzeit zwei ähnelt dem Geschehen des ersten Abschnitts. Beide Teams scheuen nach wie vor jegliches Risiko.

Köln Düsseldorf 46. Weiter geht’s in Köln ohne Olesen, dafür mit Waldschmidt. Ein offensives Zeichen von Struber.

Köln Düsseldorf 46. Einwechslung bei 1. FC Köln: Luca Waldschmidt

Fürth Braunschweig 49. Nun versucht es Tempelmann mit einem Tempovorstoß. Aus 25 Metern aus der Mitte verzieht er seinen Rechtsschuss aber. So gibt es erneut Abstoß.

Fürth Braunschweig 48. Der erste Braunschweiger Eckstoß in Durchgang zwei durch Köhler kommt am kurzen Pfosten bei Bičakčić herunter. Dessen Kopfball geht jedoch klar am langen Pfosten vorbei.

Darmstadt Schalke 48. Grüger gegen Schuhen! Der Joker visiert aus halblinken 20 Metern mit dem rechten Innenrist die obere rechte Ecke an. Darmstadts Schlussmann ist rechtzeitig abgehoben und pariert zur Seite.

Fürth Braunschweig 46. Weiter geht es in Fürth! Daniel Scherning bringt mit Kaufmann, Rittmüller und Köhler gleich drei frische Kräfte auf den Rasen. Szabó, Dräger und Baas sind für diese in der Kabine geblieben.

Fürth Braunschweig 46. Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Sven Köhler

Fürth Braunschweig 46. Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Julian Baas

Fürth Braunschweig 46. Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Marvin Rittmüller

Darmstadt Schalke 47. Während Florian Kohfeldt in der Pause auf personelle Umstellungen verzichtet hat, schickt Kees van Wonderen mit Grüger eine frische Kraft ins Rennen. Der platzverweisgefährdete Barkok ist in der Kabine geblieben.

Darmstadt Schalke 46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang am Böllenfalltor! Das in der Rückrunde noch sieglose Darmstadt legte äußerst effizient los und überzeugte dann vor allem durch eine konzentrierte Defensivarbeit. Die Königsblauen leisten sich viel zu viele einfache Fehler im Zusammenspiel und benötigen deutlich mehr offensive Durchschlagskraft, um noch Zählbares mit auf die Heimreise nehmen zu können.

Darmstadt Schalke 46. Einwechslung bei FC Schalke 04: Max Grüger

Fürth Braunschweig 46. Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Mohamed Dräger

Darmstadt Schalke 46. Auswechslung bei FC Schalke 04: Aymen Barkok

Darmstadt Schalke 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Fürth Braunschweig 46. Einwechslung bei Eintracht Braunschweig: Fabio Kaufmann

Köln Düsseldorf 46. Auswechslung bei 1. FC Köln: Mathias Olesen

Köln Düsseldorf 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Fürth Braunschweig 46. Auswechslung bei Eintracht Braunschweig: Levente Szabó

Fürth Braunschweig 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Fürth Braunschweig 45. +1 Halbzeitfazit:

In einem nicht sonderlich attraktiven Sonntagnachmittag-Kick führt die SpVgg Greuther Fürth durch Futkeus Treffer aus der zehnten Minute gegen Eintracht Braunschweig hochverdient mit 1:0. Hochverdient deshalb, weil die Franken das Spiel in sämtlichen Teilen dominierten. Das Kleeblatt war in fast allen Aktionen gedankenschneller und aktiver, während die Niedersachsen oftmals hinterherlaufen mussten. Nach vorne fand das Team von Daniel Scherning überhaupt nicht statt. Da braucht es in Durchgang zwei Anpassungen und klarere Lösungen. Fürth hingegen hätte weitere Tore nachlegen können. Bei 12 Torschüssen (Braunschweig hatte nur zwei) wäre der ein oder andere Treffer mehr möglich gewesen. So ist in Halbzeit zwei aber noch alles drin!

Köln Düsseldorf 45. +3 Halbzeitfazit:

Viel steht im Rheinderby zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf auf dem Spiel, drin ist in den ersten 45 Minuten wenig bis gar nichts. Zunächst war beiden die Wichtigkeit und damit verbundene Anspannung deutlich anzumerken. Die Gäste aus Düsseldorf stehen tief und im Strafraum auch kompakt. Der FC übernahm nach einer verhaltenen Viertelstunde das Kommando und bestimmt das Spiel. Dabei brachten die Hausherren auch ein paar Abschlüsse und gefährliche Hereingaben hervor, die letzte Präzision fehlt aber. F95 wurde vorne noch gar nicht wirklich vorstellig. Es kann im zweiten Durchgang aus neutraler Sicht nur bergauf gehen.

Köln Düsseldorf 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Köln Düsseldorf 45. +2 Oberdorf schlägt den Ball immerhin mal von halbrechts scharf vor das Tor, findet aber keinen Abnehmer sodass das Leder ins Toraus trudelt.

Darmstadt Schalke 45. +2 Halbzeitfazit:

Der SV Darmstadt 98 führt zur Pause der Zweitligasonntagspartie gegen den FC Schalke 04 mit 2:0. Den Lilien gelang mit einem schnellen Doppelpack Lidbergs, der die Vorlagen Corredors und Marseilers mit präzisen Strafraumschüssen verwertete, ein Traumstart (3., 5.). Die Königsblauen verzeichneten daraufhin klare Ballbesitzvorteile und setzten sich phasenweise vorne fest, brachten aber keine zwingenden Abschlüsse zustande. Die auf schnelle Gegenstöße lauernden Hessen schrammten durch einen Innenpfostenschuss Hornbys nur hauchdünn an ihrem dritten Treffer vorbei (23.). Ihre offensive Harmlosigkeit konnte die van-Wonderen-Truppe auch in der jüngsten Viertelstunde nicht ablegen. Erst in Minute 40 wurde sie mit einem Mitteldistanzschuss Seguins gefährlich. Bis gleich!

Darmstadt Schalke 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Fürth Braunschweig 45. +1 Ende 1. Halbzeit

Köln Düsseldorf 45. +1 Zwei Minuten lässt Schiedsrichter Bacher, der bisher mit einem sehr fairen Spiel nur wenig Mühe hat, nachspielen.

Fürth Braunschweig 45. +1 60 Sekunden werden in diesem ersten Spielabschnitt nachgespielt.

Fürth Braunschweig 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Köln Düsseldorf 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Darmstadt Schalke 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins am Böllenfalltor soll um 120 Sekunden verlängert werden.

Köln Düsseldorf 44. Kainz zieht wuchtig aus 20 Metern zentraler Position mit rechts ab, verpasst den linken Pfosten aber um gute drei Meter.

Fürth Braunschweig 42. Green sorgt nochmals für ein Raunen! Der Routinier versucht es, nach John-Vorlage per Hacke, aus 16 Metern von halblinker Position und trifft nur den linken Pfosten. Hoffmann streckt sich, hätte beim Einschlag aber keinerlei Chance gehabt. Glück für die Löwen!

Darmstadt Schalke 43. Corredor taucht mittig vor der letzten gegnerischen Linie auf und probiert sich aus 21 Metern mit einem Rechtsschuss. Der verfehlt die linke Ecke um etwa einen halben Meter, wobei Heekeren zur Stelle gewesen wäre.

Köln Düsseldorf 41. Paçarada darf zwei Mal von links an den Fünfer flanken, Siebert und Oberdorf köpfen aber nach wie vor alles was in den F95-Strafraum kommt raus.

Darmstadt Schalke 42. Schalke schnürt die Lilien in der Schlussphase der ersten Halbzeit in deren Hälfte ein. Bis zum letzten Felddrittel kombiniert der Gast recht schnell und direkt; am und im Sechzehner fehlt weiterhin die Präzision.

Fürth Braunschweig 41. Die erste Halbzeit plätschert der Pause entgegen. Braunschweig ist weiterhin bemüht, bekommt nach vorne hin aber überhaupt nichts auf die Kette. Die Franken stehen kompakt und lauern auf schnelle Umschaltaktionen. Aber auch die kommen aktuell kaum zustande, weil das Tempo immer wieder verschleppt wird.

Darmstadt Schalke 40. Seguin prüft Schuhen! Infolge einer von rechts kurz ausgeführten Ecke gelangt der Ball durch flache Pässe in die halblinke Spur zum gebürtigen Magdeburger. Der befördert ihn mit dem rechten Innenrist auf die halbrechte obere Ecke. Schuhen lenkt ihn mit der rechten Hand über den Kasten.

Köln Düsseldorf 38. Hübers fasst sich mal ein Herz und marschiert von der Mittellinie bis an die Sechzehnerkante, der Steckpass zu Ljubicic ist aber zu ungenau.

Darmstadt Schalke 39. Gantenbein flankt vom rechten Flügel erstmals aus dem laufenden Spiel scharf in den Sechzehner. Vor dem lauernden Ba ist Vukotić zur Stelle, erneut mit der Stirn.

Fürth Braunschweig 38. Gelbe Karte für Noah Loosli (SpVgg Greuther Fürth)

Die dritte Gelbe Karte in diesem Spiel. Der Fürther Verteidiger verzögert eine schnelle Braunschweiger Spielfortsetzung, indem er den Ball wegspielt. Eine unnötige Verwarnung.

Köln Düsseldorf 37. Auch eine Standardsituation bringt den Gästen nichts ein. Jóhannessons Flanke aus dem rechten Halbfeld wird vom ersten Kölner Verteidiger rausgeköpft.

Darmstadt Schalke 38. Seguin zirkelt einen Eckball von der linken Fahne per rechtem Innenrist direkt vor den kurzen Pfosten. Vor Keeper Schuhen ist viel Betrieb. Abwehrmann Vukotić springt ein und köpft den Ball aus dem Sechzehner.

Fürth Braunschweig 36. Gómez versucht es aus der zweiten Reihe, muss sein Visier aber noch einstellen. Der Linksschuss aus der Mitte geht weit über die Latte.

Köln Düsseldorf 35. Düsseldorf kommt immerhin mal zu etwas Ballbesitz in Kölns Hälfte, kann daraus aber keine Gefahr entwickeln.

Darmstadt Schalke 35. Nach längerer Zeit hält die Kohfeldt-Auswahl den Ball in ihren Reihen und schiebt zudem etwas mutiger nach. Sie scheint verstanden zu haben, dass noch zu lange zu gehen ist, um einfach nur auf Halten zu spielen.

Fürth Braunschweig 33. Gelbe Karte für Lino Tempelmann (Eintracht Braunschweig)

Der bis dato unglücklich aufspielende Winter-Neuzugang läuft Itter von hinten in die Hacken und muss dafür Gelb sehen.

Köln Düsseldorf 32. Bisher halten nur die Fans was dieses Derby verspricht. Auf dem Rasen spielt sich weiter viel zwischen den beiden Strafräumen ab. Auch in den Zweikämpfen ist noch nicht allzu viel Feuer drin.

Fürth Braunschweig 32. Futkeu versucht es aus rund 23 Metern aus dem Zentrum und zwingt Hoffmann zum Abheben. Der Keeper kratzt den Ball aus dem rechten Eck. Tolle Parade von Hoffmann!

Darmstadt Schalke 32. Die Gelsenkirchener warten immer noch auf ihren ersten zwingenden Abschluss. Standardsituationen liefern bisher nicht einmal den Hauch von Gefahr. So auch Murkins Eckstoß von der rechten Fahne, die Schuhen an der halblinken Fünferkante aus der Luft pflückt.

Fürth Braunschweig 30. Baas bekommt zwei Standards in Serie für sich, bringt beide aber nicht bei Mitspielern an. So kann Loosli schlussendlich für das Kleeblatt bereinigen.

Köln Düsseldorf 30. Eine halbe Stunde ist gespielt und von Düsseldorf kommt bisher nicht viel. Köln ist die spielbestimmende Mannschaft.

Fürth Braunschweig 29. Immerhin kann Fabio Di Michele Sanchez einen Eckstoß über die linke Seite herausholen. Sein Torschuss (der erste der Gäste heute) zuvor wurde von einem Gegenspieler abgefälscht.

Darmstadt Schalke 29. Durch Fürths parallele 1:0-Führung im Heimspiel gegen Braunschweig rutschen diese beiden Teams in der Tabelle einen Platz nach unten. Der Zwischenstand hat aber auch eine positive Seite: Der Vorsprung auf Rang 16 wächst auf sieben bzw. sechs Zähler an.

Köln Düsseldorf 27. Maina legt links für Paçarada raus der mit seiner flachen Hereingabe aber wieder keinen Mitspieler findet. Die Geißböcke erzeugen zwar viele Flanken und tauchen mittlerweile häufig im Strafraum auf, warten aber weiter auf eine richtig gute Möglichkeit.

Fürth Braunschweig 27. Das Kleeblatt macht für das Spiel jedoch auch nicht viel mehr als nötig. So ist kein sonderlich hochklassiges Zweitligaspiel im Ronhof zu sehen.

Köln Düsseldorf 25. Haag hat an der Mittellinie im Kopfballduell mit Rondić einen abbekommen, kehrt aber nach kurzer Behandlungspause zurück.

Darmstadt Schalke 26. Im Aufbau leistet sich Schalke viele Ungenauigkeiten; zudem ist das Rückzugsverhalten in vielen Situationen mangelhaft. Durch leichte Fehler hat S04 die kriselnden Hessen aufgebaut, ihnen ganz viel Sicherheit gegeben.

Köln Düsseldorf 24. Im Anschluss an die Ecke kommt der Ball rechts raus zu Gazibegović der flach an den Fünfer gibt. Kastenmeier ist knapp vor Hübers am Ball und packt zu.

Fürth Braunschweig 25. Daniel Scherning schickt seine Ersatzspieler schon mal zum Warmmachen. Nach aktuellem Stand hat der Trainer auch genügend Auswahl auf dem Platz stehen, die er herausnehmen kann. Weiterhin ist Braunschweig zwar bemüht, gelingen mag aber weiterhin nichts. So warten wir noch auf den ersten Torabschluss der Niedersachsen.

Köln Düsseldorf 23. Ljubicic bekommt halbrechts an der Strafraumkante den Ball von Rondić und zieht schnörkellos ab. Kastenmeier fliegt und pariert zur Ecke.

Köln Düsseldorf 23. Köln erhöht den Druck und kommt zu immer mehr Strafraumaktionen. Paçarada flankt diesmal von links im Strafraum an den langen Pfosten wo Gazibegović nicht ganz rankommt und so per Bogenlampe neben das Tor köpft.

Köln Düsseldorf 22. Der FC bekommt seine zweite Ecke und spielt diese von links kurz aus. Paçaradas Chipball an den Fünfer findet keinen Abnehmer.

Fürth Braunschweig 22. Gelbe Karte für Marco Meyerhöfer (SpVgg Greuther Fürth)

Der Außenverteidiger bringt Tempelmann auf der linken Außenbahn mit einem taktischen Foul zu Fall. Haslberger zückt direkt Gelb.

Fürth Braunschweig 21. Green hat im Zentrum vor der Box zu viel Freiraum und schließt mit seinem Rechten einfach mal ab. Der Ball segelt halbhoch knapp am rechten Pfosten vorbei.

Fürth Braunschweig 20. Bereits zum 13. Mal liegen die Mannen von Daniel Scherning in dieser Saison in Rückstand. Geholt wurden schlussendlich nur zwei Punkte. Eine Bilanz, die für die Blau-Gelben kaum Optimismus bietet.

Darmstadt Schalke 23. Hornby scheitert am Innenpfosten! Corredor wirft in der halblinken Offensivspur den Turbo an und schickt den Schotten steil in den Sechzehner. Der schießt aus spitzem Winkel und sieben Metern auf die flache rechte Ecke. Für den geschlagenen Torhüter Heekeren rettet die Stange.

Köln Düsseldorf 19. Auf der anderen Seite versucht es Jóhannesson flach und wuchtig aus der Distanz, wird aber geblockt.

Darmstadt Schalke 21. Hornby will den fälligen Freistoß vom linken Strafraumeck per rechtem Innenrist direkt im Gästegehäuse unterbringen. Sein unplatzierter Aufsetzer ist leichte Beute für Heekeren.

Köln Düsseldorf 18. Kainz steckt rechts in den Strafraum durch wo Maina aus zwölf Metern direkt abzieht. Der flache Rechtsschuss aufs linke Eck ist nicht schlecht, Kastenmeier aber schnell unten. Der Fortuna-Keeper pariert sicher.

Fürth Braunschweig 19. Auch jetzt nichts. Nach einem Foul von Klaus gegen Szabó im rechten Halbfeld schickt Baas das Leder per Freistoßflanke hoch in die Mitte. Als einziger Abnehmer wird aber nur Schlussmann Noll gefunden.

Darmstadt Schalke 20. Glück für Barkok! Der bereits verwarnte Startelfdebütant verfehlt während eines schnellen Gegenstoßes der Lilien auf der rechten Abwehrseite gegen Corredor den Ball, bringt nur den Gegenspieler zu Fall. Schiedsrichter Nicolas Winter entscheidet sich in dieser Szene noch gegen die Ampelkarte.

Köln Düsseldorf 17. Rondić behauptet den Ball links an der Mittellinie und verlagert stark rechts raus. Dann geht er ins Zentrum mit, verpasst aber Gazibegovićs Flanke.

Fürth Braunschweig 18. Die Gastgeber wirken in vielen Aktionen einen Schritt schneller und spritziger. Braunschweig findet kaum Zugang und keinerlei Lösungen in Richtung Offensive.

Darmstadt Schalke 17. Der Gast, der auf gut zwei Drittel Ballbesitz kommt, erarbeitet sich den ersten Eckstoß. Seguins Ausführung von der linken Fahne ist für die kurze Ecke bestimmt. Dort befördert Lidberg den Ball per Kopf aus der Gefahrenzone.

Fürth Braunschweig 16. Die Eintracht versucht nun, mit Ballbesitz ins Spiel zurückzufinden. Das gelingt jedoch nicht wirklich, da die Bälle zu oft leichtfertig verloren werden. Fürth hingegen macht es bei den Umschaltsituationen kaum besser.

Köln Düsseldorf 16. Beim Gegenzug fliegt ein langer Ball von Lunddal Friðriksson aus dem rechten Halbfeld über Hübers aber auch über Kownacki ins Toraus.

Köln Düsseldorf 15. Die bringt Paçarada halbhoch an den ersten Pfosten wo Schmied mit der Hacke verlängert. Lunddal Friðriksson klärt am eigenen Fünfer.

Köln Düsseldorf 14. Olesen kommt rechts mal in den Strafraum und holt die erste Ecke der Partie heraus.

Fürth Braunschweig 13. Dieser frühe Treffer kann dem Spielverlauf eigentlich nur guttun. Während die ersten zehn Minuten schon arg mit Abtasten zu tun hatten, muss zumindest vom BTSV ab sofort mehr kommen in Richtung Strafraum der Franken.

Darmstadt Schalke 14. Ba behauptet den Ball an der linken Strafraumlinie gegen Vukotić und will Bachmann mit einer Flanke in Szene setzen. Das Anspiel segelt zu nahe vor den Heimkasten und wird durch Torhüter Schuhen aus der Luft gepflückt.

Köln Düsseldorf 12. Beiden ist die Anspannung deutlich anzusehen, so spielt sich bisher fast alles rund um die Mittellinie ab. Sowohl der FC als auch die Fortuna wollen bis dato Fehler vermeiden.

Darmstadt Schalke 11. Gelbe Karte für Aymen Barkok (FC Schalke 04)

Barkok kann im Mittelfeld nicht mit dem Tempo Marseilers mithalten; er bringt ihn regelwidrig zu Fall. Schiedsrichter Nicolas Winter ahndet das Vergehen mit der ersten Gelben Karte.

Darmstadt Schalke 10. Die Königsblauen stehen also früh mit dem Rücken zur Wand, sind für zwei zaghafte Defensivaktionen eiskalt bestraft worden. Nach der 3:5-Hinspielpleite haben sie gegen Darmstadt nun schon sieben Gegentore zugelassen.

Köln Düsseldorf 9. Düsseldorf kommt erstmals in den Strafraum, macht aber zu wenig draus. Links im Sechzehner hat van Brederode Platz, bringt aber aus 13 Metern nur ein harmloses Schüsschen in die Arme von Schwäbe zu Stande.

Fürth Braunschweig 10. Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 1:0 durch Noel Futkeu

Die Franken gehen in Führung! Klaus kann auf dem rechten Flügel mit seinem Tempo an Bičakčić vorbeiziehen. Den Rückpass bekommt Klaus rechts in der Box perfekt zum einlaufenden Futkeu, der das Leder aus zehn Metern an Jaeckel als letzten Mann gekonnt vorbei legt. Hoffmann ist bereits aus dem Tor gestürmt und hat so keinerlei Chance mehr.

Fürth Braunschweig 8. Nun auch mal etwas von den Franken! Über die linke Seite bringt John den Ball ins Zentrum, wo Klaus, Dietz und Hrgota insgesamt fünf Mal mit ihren Schussversuchen in oder an der Box an einem Braunschweiger Spieler hängen bleiben.

Köln Düsseldorf 8. Köln hat in der Anfangsphase deutlich mehr Ballbesitz, ist aber immer noch nicht in den Strafraum der Gäste gekommen.

Darmstadt Schalke 8. Nach knapp 380 Minuten ohne einen eigenen Treffer schlagen die Lilien innerhalb weniger Momente zweimal zu. In der Live-Tabelle ziehen sie an ihrem heutigen Gegner vorbei und bauen den Vorsprung auf Rang 16 auf sechs Punkte aus.

Köln Düsseldorf 7. Gelbe Karte für Moritz Heyer (Fortuna Düsseldorf)

Gazibegović nimmt mal rechts kurz hinter der Mittellinie Tempo auf und wird taktisch von Heyer gestoppt.

Fürth Braunschweig 6. Die Niedersachsen lassen das Kleeblatt gar nicht ins Spiel kommen. Bereits früh pressen die Gäste die Hausherren an und zwingen diese so zu langen Bällen nach vorne. Diese landen mühelos bei den Löwen.

Köln Düsseldorf 5. Kownacki bekommt in einem intensiv geführten Zweikampf den Finger von Schmied ins Auge, kehrt nach kurzer Behandlungspause aber auf den Rasen zurück.

Köln Düsseldorf 4. Gazibegović verzeichnet den ersten Abschluss der Partie, der Linksschuss rauscht aus gut 21 Metern halbrechter Position aber drei Meter rechts am Tor vorbei.

Darmstadt Schalke 5. Tooor für SV Darmstadt 98, 2:0 durch Isac Lidberg

Lidberg gelingt der Fünf-Minuten-Doppelpack! Der Schwede legt einen Abschlag Schuhens kurz hinter der Mittellinie per Brust für Hornby ab, der zu Marseiler passt. Der schickt den durchstartenden Lidberg in die halbrechte Gasse. Im Sechzehner überwindet der Angreifer den herauslaufenden Keeper Heekeren aus zehn Metern mit einem präzisen Lupfer.

Köln Düsseldorf 2. Köln lässt den Ball durch die eigenen Reihen laufen und wird von der Fortuna ab der Mittellinie unter Druck gesetzt.

Fürth Braunschweig 3. Bei nicht ganz optimalen Platzverhältnissen (sehr löchriger und holpriger Rasen) starten die Gäste sehr munter und mit viel Selbstvertrauen. Zwar wird es vor dem Tor von Noll noch nicht gefährlich, aber Braunschweig zeigt bereits, dass sie sich hier nicht hinten reinstellen werden.

Darmstadt Schalke 3. Tooor für SV Darmstadt 98, 1:0 durch Isac Lidberg

Nach nicht einmal drei Minuten ist Darmstadts Durststrecke beendet! Corredor treibt den Ball über links nach vorne und gibt ihn an Lidberg ab. Der dringt ohne echte Gegenwehr in den Sechzehner ein, lässt Gantenbein stehen und vollendet aus 13 Metern mit dem rechten Innenrist sehenswert in die halbhohe rechte Ecke.

Köln Düsseldorf 1. Mit einer eindrucksvollen Choreo der FC-Fans wird die Partie von Bacher angepfiffen.

Fürth Braunschweig 1. Nun rollt der Ball bei frühlingshaften Bedingungen! Braunschweig stößt an und spielt zunächst von links nach rechts in blau-gelben Trikots.

Köln Düsseldorf 1. Spielbeginn

Darmstadt Schalke 1. Darmstadt gegen Schalke – auf geht's am Böllenfalltor!

Fürth Braunschweig 1. Spielbeginn

Darmstadt Schalke 1. Spielbeginn

Köln Düsseldorf Michael Bacher leitet die Partie und wird von Kevin Behrens und Tobias Fritsch an den Seitenlinien begleitet. Im Kölner Keller fungiert Benjamin Brand als VAR-Assistent. Gleich geht es im Rheinenergie-Stadion bei bester Karnevalsstimmung los. Viel Spaß!

Darmstadt Schalke Soeben haben die 22 Akteure den Rasen betreten.

Köln Düsseldorf Lange wartet die Fortuna auf einen Derbysieg in Köln - der letzte Düsseldorfer Erfolg datiert aus der Bundesliga aus dem Jahr 1989 (3:1). Das Hinspiel bot bereits einiges an Dramatik als Niemiec in der fünften Spielminute zum 2:2-Ausgleichstreffer für F95 einnetzte.

Köln Düsseldorf Auch Thioune wechselt bei den Gästen aus Düsseldorf zweifach. Pejčinović wird nach seinem Doppelpack gegen die Hertha (2:1) mit einem Startelfeinsatz belohnt und verdrängt Niemiec auf die Bank. Außerdem beginnt Appelkamp anstelle von Kwarteng. Iyoha, Jastrzembski, Kwasigroch, Rossmann und Sobottka fallen nach wie vor verletzt aus.

Fürth Braunschweig Das Hinspiel entschied der BTSV im September 2024 mit 2:0 für sich. Rayan Philippe traf dabei doppelt. Der letzte Auswärtssieg der Niedersachsen in Fürth liegt jedoch schon zehn Jahre zurück. Im April 2015 gab es ein 1:2. Danach folgten drei Heimsiege und drei Remis. Gelingt heute, unter der Leitung von Referee Wolfgang Haslberger, endlich der langersehnte Sieg im Frankenland?

Köln Düsseldorf Beim FC reicht es neben den Langzeitverletzten Uth, Christensen und Kilian auch bei Lemperle, Pauli und Martel noch nicht für den Kader. Struber gönnt Downs eine Pause, der 20-Jährige (drei Tore in den letzten vier Spielen) nimmt zunächst auf der Bank Platz und wird durch Rondić ersetzt - der Winter-Neuzugang feiert nach drei Einwechslungen sein Startelfdebüt im FC-Dress. Außerdem rückt im Vergleich zum 0:3 in Magdeburg Gazibegović für den gelbgesperrten Thielmann in die Anfangsformation.

Fürth Braunschweig Der Übungsleiter der Blau-Gelben muss aufgrund der Kopfverletzung von Robert Ivanov einmal in seiner Startelf im Gegensatz zum Sieg gegen Darmstadt umstellen. Für den Verteidiger wird Paul Jaeckel starten.

Köln Düsseldorf Formstark kommen die Gäste aus der Landeshauptstadt nach Köln. Nach der Winterpause hat das Team von Daniel Thioune noch nicht verloren und aus fünf Spielen elf Zähler geholt. Dabei bewiesen die Rheinländer in Karlsruhe (3:2), gegen Ulm (3:2) und gegen Hertha (2:1) mehrfach dass sie knappe Spiele auf ihre Seite ziehen können. Der Chefcoach weiß um die Stärken des FC, blickt aber optimistisch auf das Derby: "Die Stabilität muss da sein, denn die Kölner haben nach wie vor die meisten Torabschlüsse der Liga. Wir müssen aber auch aus wenig viel machen und darin besitzen wir eine große Qualität. Unser Plan ist klar".

Fürth Braunschweig Acht Punkte aus fünf Spielen - so lautet die Ausbeute der Eintracht nach der Winterpause. Nach den beiden Erfolgen zuletzt gegen Karlsruhe und Darmstadt - je zu null - sprang die Mannschaft von Daniel Scherning sogar wieder über den Strich im Keller. Die Gründe für diesen Aufschwung sind unter anderem darin zu finden, dass die Defensive stark verbessert daherkommt. Nur drei Gegentore 2025 bedeuten Bestwert im Unterhaus. Um auch heute erfolgreich sein zu können fordert Scherning von seinen Spielern unter anderem "eine läuferische Top-Leistung" und sehr gute Arbeit mit dem Ball. Denn nur die Ergebnisse zählen schließlich im Keller.

Darmstadt Schalke Bei den Gelsenkirchenern, deren Defensive mit 41 Gegentoren die viertschwächste der 2. Bundesliga ist und bei denen Eigengewächs Bulut unter der Woche seinen Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängerte, stellt Coach Kees van Wonderen nach dem 2:1-Heimsieg gegen den Karlsruher SC gezwungenermaßen dreimal um. Gantenbein, Barkok und Younes ersetzen Bulut (Oberschenkelbeschwerden), Mohr und Karaman (beide erkrankt).

Köln Düsseldorf Nach drei Siegen in Folge kassierten die Kölner zuletzt in Magdeburg (0:3) eine bittere Pleite gegen einen direkten Konkurrenten. Heute setzt das Team von Gerhard Struber auf seine Heimstärke: Seit Ende Oktober (1:2 gegen Paderborn) sind die Geißböcke bei vier Siegen und einem Remis ungeschlagen. Der Cheftrainer gönnte sich im Vorfeld auch einen Blick auf die Tabelle und sprach von einer "riesigen Chance, sich von Düsseldorf abzusetzen", weiß aber auch um die Stärken der Fortuna: "Wir haben großen Respekt vor Fortuna Düsseldorf. Sie versuchen, schnell zu kontern und zeigen sich effizient im Torabschluss".

Fürth Braunschweig Fürths Coach nimmt im Vergleich zur 0:2-Pleite gegen Elversberg drei Wechsel vor. Auf der Doppelsechs müssen Jomaine Consbruch und Reno Münz (beide auf der Bank) weichen und werden durch Julian Green und Maximilian Dietz ersetzt. Außerdem startet Noel Futkeu in der Sturmspitze anstelle von Dennis Srbeny.

Fürth Braunschweig Das Kleeblatt erlebt 2025 bislang eine richtige Achterbahnfahrt, zumindest was die Ergebnisse angeht. Nach zwei Niederlagen zum Jahresstart folgten zwei Siege gegen Paderborn und Regensburg. Nur um dann in der vergangenen Woche wieder gegen die SV Elversberg mit 0:2 zu verlieren. So kamen die Fürther nicht wirklich vom Fleck und müssen aktuell immer wieder den Blick nach hinten richten. Denn der Vorsprung auf die Abstiegsplätze (fünf Punkte) ist zwar noch da, aber dieser kann auch schnell weg sein. So müssen ab sofort regelmäßig Punkte gesammelt werden. Am besten schon heute. Cheftrainer Jan Siewert fordert von seiner Elf gegen Braunschweig Intensität und "auch die nötige Ruhe mit Ball". "Es geht jetzt nicht nur darum, sie zu bearbeiten, sondern auch mit Ball Lösungen zu finden, um dann in einen besseren Spielfluss zu kommen und ihre Reihen zu brechen.", so der Coach auf der Pressekonferenz im Vorfeld.

Darmstadt Schalke Auf Seiten der Hessen, die im Hinspiel Mitte September in der Veltins-Arena einen 0:3-Rückstand in einen 5:3-Triumph umwandelten und die lediglich drei ihrer bisherigen elf Heimpartien gewannen, hat Trainer Florian Kohfeldt im Vergleich zur 0:1-Auswärtsniederlage bei Eintracht Braunschweig drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Thiede, Lakenmacher (beide auf der Bank) und Boëtius (Gelb-Rot-Sperre) beginnen López, Marseiler und Hornby.

Darmstadt Schalke Der FC Schalke 04 hat aus den jüngsten fünf Spielen acht Zähler gezogen und muss seinen Blick weiterhin nach unten richten. Infolge der beiden Niederlagen gegen den 1. FC Magdeburg (2:5) und beim 1. FC Köln (0:1) setzten sich die Königsblauen am letzten Sonntag im Heimspiel gegen den Karlsruher SC dank der Treffer Bachmmanns (6.) und Bas (34.) mit 2:1 durch. Die spielerische Entwicklung ist wieder ins Stocken geraten – sollten sich die Ergebnisse diesem Trend anpassen, kehrt S04 in den Abstiegskampf zurück.

Köln Düsseldorf Es ist ein Derby von besonderer Brisanz in Köln. Sowohl der FC als auch die Fortuna befinden sich voll im Aufstiegsrennen und können jeden Zähler gebrauchen um oben dran und drin zu bleiben. Die Geißböcke können mit einem Derbysieg am HSV vorbei an die Tabellenspitze springen, Düsseldorf könnte mit einem Auswärtssieg am FC vorbei auf Aufstiegsrang zwei springen.

Darmstadt Schalke Der SV Darmstadt 98 wartet als einziges Team des nationalen Fußball-Unterhauses noch auf den ersten Rückrundensieg. Der Hinrundenzehnte war mit einem 2:2-Auswärtsunentschieden bei Fortuna Düsseldorf in das Kalenderjahr 2025 gestartet, gingen die folgenden vier Partien gegen den SC Paderborn 07 (0:1), beim 1. FC Nürnberg (0:1), gegen die SV 07 Elversberg (0:3) und bei Eintracht Braunschweig (0:1) allesamt ohne eigenen Treffer verloren. Bei mittlerweile nur noch vier Punkten Vorsprung auf Rang 16 sind die Lilien im Abstiegskampf angekommen.

Fürth Braunschweig Am heutigen Wahl-Sonntag zum deutschen Bundestag geht es nicht nur um wichtige Prozentpunkte für die Parteien, sondern auch beim heutigen Zweitliga-Duell zwischen dem Tabellen-13. gegen den 16. geht es um enorm wichtige Punkte, um nicht noch tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen. Vor allem für die Franken zählt es, die aktuellen fünf Punkte Vorsprung auf die Eintracht auszubauen. Doch das dürfte gar nicht so einfach werden. Die Niedersachsen kamen durchaus verbessert aus der Winterpause und kletterten Stück für Stück aus der roten Zone. Durch die bisherigen Ergebnisse des Spieltags rutschten die Löwen allerdings wieder auf den Relegationsplatz ab. Mit einem Dreier in Fürth können die Braunschweiger das Kleeblatt jedoch ordentlich mit in den Abstiegskampf hineinziehen. Für Spannung ist also geboten in Mittelfranken.

Darmstadt Schalke Ein herzliches Willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Sonntagnachmittag! Der sich im Absturz befindliche SV Darmstadt 98 empfängt den FC Schalke 04, der in der Vorwoche einen wichtigen Sieg einfuhr. Das Duell zwischen Hessen und Gelsenkirchenern soll um 13:30 Uhr am Böllenfalltor angepfiffen werden.

Köln Düsseldorf Herzlich willkommen zum 23. Spieltag der 2. Bundesliga und dem Spitzenspiel zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf! Anpfiff des Rheinderbys ist um 13:30 Uhr.