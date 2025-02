Karlsruhe Magdeburg 51. Mit dem Spielverlauf war nach einer halben Stunde Spielzeit überhaupt nicht zu rechnen! Nach der so dominanten Anfangsphase der Gäste spielen die Hausherren mittlerweile mutig nach vorne und drehen das Spiel komplett.

Pr. Münster Regensburg 51. Der auf der linken Strafraumseite durch Lorenz bediente Pick hat zwar zwar Regensburger vor sich, kann den Ball aber trotzdem an die halbrechte Fünferkante flanken. Breunig ist mit dem Kopf vor Friðjónsson zur Stelle.

Pr. Münster Regensburg 49. Weder Sascha Hildmann noch Andreas Patz haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

SSV Ulm Elversberg 48. Gelbe Karte für Luka Hyryläinen (SSV Ulm 1846)

Hyryläinen umarmt Sahin und hindert den Spielgestalter der Gäste damit an der Vorwärtsbewegung. Für dieses taktische Foul sieht der Ulmer die Gelbe Karte.

Karlsruhe Magdeburg 48. Tooor für Karlsruher SC, 2:1 durch Christoph Kobald

Blitzstart für den Karlsruher SC! Kaufmann findet mit seiner Flanke von der rechten Seite Wanitzek am langen Pfosten. Der köpft den Ball auf das Magdeburger Tor und zwingt Reimann zu einer Parade. Der Keeper reißt die Arme hoch und lenkt den Ball an die Querlatte. Von dort fliegt der Ball dem Torschützen auf den Kopf und der muss ihn aus kürzester Distanz nur noch über die Linie nicken.

SSV Ulm Elversberg 46. Einwechslung bei SV 07 Elversberg: Carlo Sickinger

Karlsruhe Magdeburg 47. Weiter geht's! Christian Titz nimmt zur zweiten Hälfte einen Wechsel vor uns bringt Lubambo Musonda für Bekir El-Zein.

SSV Ulm Elversberg 46. Auswechslung bei SV 07 Elversberg: Manuel Feil

SSV Ulm Elversberg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Pr. Münster Regensburg 46. Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten im Preußenstadion! Die fast schon unter Siegzwang stehenden Oberpfälzer haben sich zunächst auf Augenhöhe bewegt, sind im Laufe der ersten Halbzeit aber zu zurückhaltend geworden. Münster ist in die aufkommenden Lücken gestoßen und hat sich spät für die leichten Vorteile belohnt. Bring das Hildmann-Team den ersten Dreier seit Mitte Januar ins Ziel oder kommt der Jahn nach der Pause zurück?

Pr. Münster Regensburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Karlsruhe Magdeburg 46. Einwechslung bei 1. FC Magdeburg: Lubambo Musonda

Karlsruhe Magdeburg 46. Auswechslung bei 1. FC Magdeburg: Bekir El-Zein

Karlsruhe Magdeburg 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Karlsruhe Magdeburg 45. +3 Halbzeitfazit:

Mit einem 1:1 geht es in die Kabinen des Wildparks. Die Gäste aus Magdeburg begannen dominant und ließen den Gegner in der ersten halben Stunde kaum an den Ball kommen. Die Elf von Christian Titz konnte sich gegen die dicht gestaffelte KSC-Defensive zwar keine Vielzahl an Chancen herausspielen, ging aber völlig verdient durch einen Treffer von Barış Atik in Führung. Anschließend wurden die zuvor tief stehenden Karlsruher mutiger. Die Badener pressten höher, konnten dadurch Ballgewinne verzeichnen und in die gefährlichen Zonen kommen. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang dem Team von Christian Eichner nach einem Eckball der Ausgleich. Gleich geht's weiter!

SSV Ulm Elversberg 45. +4 Halbzeitfazit:

Torlos verabschieden sich Ulm und Elversberg in die Kabine! Die Spatzen machen einen guten Eindruck, haben defensiv und offensiv einen klaren Plan. Mit langen Bällen auf die Außenbahnen wurde der Aufsteiger mehrmals gefährlich, auch die Standards von Batista-Meier sorgten in der SVE-Defensive für Unordnung. Ein Treffer sprang jedoch nicht dabei heraus und auf der anderen Seite waren die Saarländer offensiv größtenteils ungefährlich.

SSV Ulm Elversberg 45. +4 Ende 1. Halbzeit

Karlsruhe Magdeburg 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Pr. Münster Regensburg 45. +3 Halbzeitfazit:

Der SC Preußen Münster liegt zur Pause des Heimspiels gegen Kellerkonkurrent SSV Jahn Regensburg mit 1:0 vorne. In einem von Anfang an intensiven Spiel auf holprigem Untergrund kamen die Oberpfälzer durch Adamyan zu einer ersten guten Möglichkeit (11.). Bei recht ausgeglichenen Kräfteverhältnissen waren beide Offensivreihen in der Folge harmlos, operierten vornehmlich mit langen Bällen, die meist souverän geklärt werden konnten. So bedurfte es eines Fehlers von Gästetorhüter Gebhardt, damit die Adlerträger durch Frenkert einen ersten gefährlichen Abschluss verzeichneten (30.). In der jüngsten Viertelstunde kombinierte Münster im Vorwärtsgang flüssiger und steigerte seine Chancenqualität. Nachdem Pick vom linken Fünfereck über den Regensburger Kasten geschossen hatte (37.), verwertete Joker Friðjónsson eine Flanke Kinsombis technisch anspruchsvoll eiskalt zur Führung der Westfalen (42.). Bis gleich!

Pr. Münster Regensburg 45. +3 Ende 1. Halbzeit

Karlsruhe Magdeburg 45. +3 Tooor für Karlsruher SC, 1:1 durch Nicolai Rapp

Der KSC gleicht nach einer Ecke aus! Wanitzek findet mit seiner Hereingabe den Kopf des Torschützen, der den Ball aus sechs Metern und halblinker Position in die linke Ecke köpft!

SSV Ulm Elversberg 45. +1 Gelbe Karte für Tom Gaal (SSV Ulm 1846)

Gall rückt aus der Fünferkette heraus und stört Zimmerschied bei der Ballannahme. Der Abwehrspieler trifft den Elversberger unten am Fuß und der Schiedsrichter steht direkt daneben, zückt die zweite Gelbe Karten an diesem Nachmittag.

SSV Ulm Elversberg 45. +1 Viele kleine Unterbrechungen führen in Summe zu drei Minuten Nachschlag.

Karlsruhe Magdeburg 45. +1 Zwei Minuten Nachspielzeit gibt es obendrauf.

SSV Ulm Elversberg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Karlsruhe Magdeburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Pr. Münster Regensburg 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Durchgang eins an der Hammer Straße soll um 180 Sekunden verlängert werden.

SSV Ulm Elversberg 43. Die Schlussphase des ersten Durchgangs plätschert so vor sich hin. Elversberg fällt offensiv im eigenen Ballbesitz weiterhin nur wenig ein und Ulm stellt konsequent alle Räume zu.

Karlsruhe Magdeburg 43. Mathisen luchst Wanitzek den Ball ab. Der Karlsruher Kapitän bekommt an der Strafraumkante den Ball, hat aber direkt den Innenverteidiger im Rücken, der ihm sauber den Ball abnimmt.

Pr. Münster Regensburg 43. Gelbe Karte für Felix Gebhardt (Jahn Regensburg)

Gebhardt beschwert sich nach dem Gegentor aus unbekannten Gründen beim Unparteiischen. Er handelt sich seine fünfte Gelbe Karte ein, sodass er am nächsten Samstag in Kaiserslautern fehlen wird.

Pr. Münster Regensburg 42. Tooor für Preußen Münster, 1:0 durch Hólmbert Friðjónsson

Friðjónsson bringt Münster kurz vor der Pause nach vorne! Der Isländer ist im Strafraumzentrum Adressat einer Flanke Kinsombis von der tiefen rechten Außenbahn. Durch eine technische perfekte Annahme mit dem rechten Fuß schüttelt er Bewacher Breunig ab und überwindet Keeper Gebhardt aus sechs Metern mit einem flachen Linksschuss.

SSV Ulm Elversberg 40. Die SVE kontert! Nach einem Ulmer Eckstoß geht es schnell in die andere Richtung und Außenverteidiger Raum zieht halbrechts aus rund 16 Metern ab. Ortags Sicht ist durch zwei Abwehrspieler in der Schussbahn leicht eingeschränkt, doch der Keeper reagiert gut und pariert zur Seite.

Karlsruhe Magdeburg 41. Kaars scheitert an Weiß! Nach einem Ballgewinn schaltet der FCM blitzschnell um. Am Ende hat Magdeburgs Torjäger nur noch Torhüter Weiß vor sich, scheitert aber im Eins-gegen-Eins!

SSV Ulm Elversberg 38. Nach der Drangphase der Spatzen ist das Spiel nun wieder ausgeglichener und findet ausschließlich im Mittelfeld statt. Immer wieder gibt es Unterbrechungen und der Spielfluss wird gestört.

Karlsruhe Magdeburg 39. Die Mannschaft von Christian Eichner steht jetzt insgesamt etwas höher und kann dadurch das bis hierhin sehr sichere Passspiel der Magdeburger stören. Die Partie gestaltet sich dadurch etwas offener als vor dem ersten Tor.

Pr. Münster Regensburg 39. Lorenz' weiter Einwurf von der tiefen linken Außenbahn findet den Weg in den Fünfmeterraum. Dort können die Oberpfälzer nach geblockten Abschlussversuchen Kinsombis und Frenkerts erst im dritten Anlauf klären.

Pr. Münster Regensburg 37. Pick mit Münsters erster herausgespielter Chance! Nach Lorenz' präziser Flugverlagerung auf die rechte Außenbahn gibt ter Horst im hohen Bogen an das linke Fünfereck. Pick nimmt den Ball mit der Brust herunter und zieht aus sieben Metern mit dem rechten Spann ab. Wegen starker Rücklage rauscht der Schuss klar drüber.

Karlsruhe Magdeburg 36. Gelbe Karte für Robin Heußer (Karlsruher SC)

Der 26-Jährige unterbindet einen Konter der Gäste, indem er Burcu im Mittelfeld festhält und ein taktisches Foul begeht.

Pr. Münster Regensburg 36. Preußen-Coach Sascha Hildmann reagiert schnell, nimmt den platzverweisgefährdeten Amenyido schon zehn Minuten vor dem Kabinengang herunter. Er ersetzt ihn im Angriff durch Friðjónsson.

SSV Ulm Elversberg 34. Gelbe Karte für Robin Fellhauer (SV 07 Elversberg)

Fellhauer kommt bei einem Pass zu spät an den Ball und trifft seinen Gegenspieler Brandt mit den Stollen an der Hacke. Beide Spieler müssen danach kurz behandelt werden.

Pr. Münster Regensburg 35. Einwechslung bei Preußen Münster: Hólmbert Friðjónsson

Pr. Münster Regensburg 35. Auswechslung bei Preußen Münster: Etienne Amenyido

SSV Ulm Elversberg 33. Die Gastgeber erhöhen den Druck und kommen erneut per Kopf zum Abschluss: Rechts bekommt Allgeier zu viel Platz, hebt das Spielgerät gefühlvoll ins Zentrum. Batista-Meier ist eingerückt, setzt den Ball per Kopf als Aufsetzer rechts am Tor vorbei.

Karlsruhe Magdeburg 33. Wird der Karlsruher SC jetzt etwas mutiger? Bisher fanden die Mannen von Christian Eichner offensiv nicht statt. Lassen sie den Gegner weiterhin das Spiel dominieren oder greifen sie etwas höher an?

Pr. Münster Regensburg 33. Der bereits verwarnte Amenyido wandelt auf schmalem Grat, lässt sich erneut jenseits der Mittellinie zu einem härteren und regelwidrigen Einsteigen gegen Wurm hinreißen. Der Unparteiische spricht eine letzte Ermahnung aus.

SSV Ulm Elversberg 30. Hyryläinen köpft drüber! Erneut ist es ein starker Eckball von Batista-Meier, der Elversberg fast zum Verhängnis wird. Der Mittelfeldmann Hyryläinen wuchtet seinen Kopfball jedoch knapp drüber.

Pr. Münster Regensburg 30. Gebhardts Geschenk nimmt Münster nicht an! Der Regensburger Torhüter verlässt nach einer Flanke von der rechten Heimseite seinen Kasten, faustet den Ball aber unzureichend in den mittigen Bereich vor dem Strafraum. Frenkert befördert ihn aus 21 Metern im hohen Bogen in Richtung halblinker Ecke. Weit vor der Linie klärt Verteidiger Bulić.

SSV Ulm Elversberg 29. Die Saarländer bleiben unbeeindruckt von den Chancen des Gegners und setzen sich in der Hälfte der Spatzen fest. Doch Ulm steht defensiv sehr gut und reißt keine Lücken. Elversberg wartet noch auf einen Top-Chance!

Karlsruhe Magdeburg 30. Tooor für 1. FC Magdeburg, 0:1 durch Barış Atik

Der FCM geht völlig verdient in Führung! Der formstarke Nollenberger bekommt auf der linken Seite den Ball, geht einige Schritte Richtung Zentrum und findet dann den Torschützen an der Strafraumlinie. Der geht ein paar Meter und schießt den Ball aus etwa zehn Metern und halblinker Position unhaltbar in die rechte Ecke!

Karlsruhe Magdeburg 28. Es spielt weiterhin fast nur der 1. FCM. Allerdings tut sich der Gast gegen die dicht gestaffelte Defensive der Nordbadener durchaus schwer.

Pr. Münster Regensburg 27. Das spielerische Niveau passt zum Tabellenstand der beiden Kellerrivalen; selten schafft es ein Team durch einen flachen Aufbau aus der eigenen Hälfte bis in das letzte Felddrittel. In die Strafräume gelangt der Ball fast nur durch hohe Anspiele, sei es durch Flanken oder Einwürfe.

Karlsruhe Magdeburg 25. Die Ecke von der rechten Seite bringt nichts ein.

SSV Ulm Elversberg 25. Ulm hat nun die langen Bälle für sich entdeckt, kommt erneut zu einer Torchance: Keller nimmt ein hohes Zuspiel per Kopf mit und dringt halblinks in den Strafraum ein. Der Schweizer zieht aus spitzem Winkel ab, trifft das Außennetz.

Karlsruhe Magdeburg 24. El-Zein mit dem nächsten Abschluss! Er zieht aus etwa elf Metern und halbrechter Position ab und visiert die linke Ecke an. Ein Karlsruher Verteidiger blockt den Schuss zur Ecke.

Pr. Münster Regensburg 24. Gelbe Karte für Luca Bazzoli (Preußen Münster)

Bazzoli erwischt Viet während eines Luftduells mit dem linken Ellenbogen am Kinn. Schiedsrichter Felix Prigan hat dies genau beobachtet und zückt die dritte Gelbe Karte der Partie.

SSV Ulm Elversberg 22. Da war mehr drin für Ulm! Mit einem hohen Ball überspielt der Aufsteiger die Abwehr der SVE. Allgeier ist rechts durch und spielt das Leder von der Grundlinie aus flach auf den Elfmeterpunkt. Batista-Meier hat eigentlich genug Platz, doch der Ball verspringt ihm und Kristof nimmt das Spielgerät auf.

Pr. Münster Regensburg 22. Die Adlerträger würden bereits mit einem Unentschieden Rang 15 vorrücken, lägen dann wegen der besseren Tordifferenz vor Eintracht Braunschweig. Die Niedersachsen sind morgen in Fürth im Einsatz.

Karlsruhe Magdeburg 21. Atik aus der zweiten Reihe! Der fleißige Nollenberger findet auf der linken Seite keine Lücke und legt zurück auf den 30-Jährigen Stürmer. Der zieht aus gut 25 Metern flach ab und der Ball rauscht knapp links am Pfosten vorbei.

SSV Ulm Elversberg 20. Das Spiel ist weiterhin ausgeglichen, die Spatzen kommen aber immer besser rein und setzen offensiv Akzente. Doch auf beiden Seiten ist die Fehlerquote im Mittelfeld weiterhin hoch!

Karlsruhe Magdeburg 19. Auch die Ballbesitzstatistik zeigt, dass das Auswärtsteam spielbestimmend ist. 75 Prozent Ballbesitz hat die Elf von Trainer Christian Titz bis hierhin zu verzeichnen.

SSV Ulm Elversberg 17. Zwei Ecken sorgen für Gefahr: Batista-Meier schlägt zwei ruhende Bälle von rechts hoch in den Strafraum und Elversberg sieht in beiden Aktionen nicht gut aus, kann die Angriffe jedoch im Nachfassen klären.

Pr. Münster Regensburg 19. Gelbe Karte für Etienne Amenyido (Preußen Münster)

Amenyido steigt Bulić auf dem linken Flügel seitlich in die Beine. Dieses Frustfoul zieht ebenfalls eine Verwarnung nach sich.

Pr. Münster Regensburg 18. Ter Horst prüft Gebhardt! Lorenz' Einwurf von der rechten Außenbahn nimmt der Flügelverteidiger am nahen Strafraumeck mit der Brust an und packt dann einen wuchtigen Schuss mit dem rechten Spann aus. Gebhardt ist in der kurzen Ecke sicher zur Stelle.

SSV Ulm Elversberg 15. Batista-Meier prüft Kristof! Der Mittelfeldmann zieht aus rund 20 Metern einfach mal ab, der Flatterball wird vom Elversberger Keeper jedoch pariert. Telalović will den Abpraller verarbeiten, stand aber im Abseits und wird zurückgepfiffen.

Karlsruhe Magdeburg 16. Klasse pariert von Weiß! Nollenberger wird auf der linken Seite steil geschickt. Der 27-Jährige dringt in den Strafraum ein und spielt den Ball halbhoch in die Mitte, wo Torjäger Kaars lauert. Der Karlsruher Schlussmann kommt aber rechtzeitig aus seinem Tor und fängt das Zuspiel ab. Gut aufgepasst!

Karlsruhe Magdeburg 15. Kobald verpasst! Wanitzek bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld auf den langen Pfosten. Dort bekommt der KSC-Verteidiger den Fuß nicht an den Ball und es gibt einen Abstoß für die Gäste.

SSV Ulm Elversberg 14. Ulms Fünferkette macht bisher einen guten Job, Asllani ist bis auf seinen ungefährlichen Abschluss in der 8. Spielminute noch nicht in Szene getreten.

Pr. Münster Regensburg 15. Gelbe Karte für Sargis Adamyan (Jahn Regensburg)

Infolge einer harmlosen Gästeecke entsteht ein Konter der Hausherren, den Adamyan beendet, indem er Lorenz bei erhöhtem Tempo zu Fall bringt. Schiedsrichter Felix Prigan ahndet das Vergehen mit der ersten Gelben Karte.

Pr. Münster Regensburg 14. Die Westfalen halten sich erstmals länger tief in der gegnerischen Hälfte. Ihre Offensivperiode endet mit einer Eckstoßausführung Lorenz' von der linken Fahne, die vor dem Gästekasten Freund und Feind verpassen.

Karlsruhe Magdeburg 13. Günther lässt sich von Magdeburgs hohem Pressing stören und kann ein Zuspiel von Schlussmann Weiß nahe der Außenlinie nicht annehmen. Es gibt einen Einwurf für den FCM.

SSV Ulm Elversberg 11. Elversberg ist in Ballbesitz mittlerweile zielstrebiger, doch das Passspiel bleibt noch zu fehlerhaft und dadurch kommt es nicht zu nennenswerten Aktionen.

Karlsruhe Magdeburg 11. Die Eichner-Elf steht im Spiel gegen den Ball tief und lässt Magdeburg spielen. Erst ab der Mittellinie presst die Mannschaft in den blauen Trikots.

Pr. Münster Regensburg 11. Adamyan gegen Schenk! Regensburgs Winterleihe flankt vom linken Flügel mit dem rechten Innenrist in den Sechzehner. Nachdem Hottmann die Abnahme per Kopf verpasst hat, setzt der Ball einmal auf und bewegt sich in Richtung langer Ecke. Münsters Torhüter Schenk verhindert den Einschlag mit einer tollen Flugeinlage.

SSV Ulm Elversberg 8. Der erste Abschluss gehört den Saarländern: Baum bricht auf rechts durch und bedient mit einem flachen Pass in den Rückraum Asllani. Der Stürmer schließt direkt ab, trifft das Leder jedoch nicht richtig und sein Flachschuss ist leichte beute für Ortag.

Karlsruhe Magdeburg 8. Die Magdeburger haben in den ersten Minuten etwas mehr vom Spiel. Die Elf von Christian Titz lässt den Ball durch die eigenen Reihen laufen, sucht aber noch die Lücken im Spiel nach vorne.

Pr. Münster Regensburg 9. Gebhardt kommt gerade noch rechtzeitig! Nach einem Flugball aus Münsters linkem Mittelfeld in das offensive Zentrum will Pick ein Missverständnis zwischen dem SSV-Keeper und Abwehrmann Breunig nutzen. Direkt vor dem Angreifer wirft sich Gebhardt unweit des Elfmeterpunkts auf den Ball.

Pr. Münster Regensburg 7. Da war mehr drin für den Jahn! Hein schafft auf dem linken Flügel den Durchbruch und flankt von der Grundlinie an das ferne Fünfereck. Der unbewachte Ernst kann den Ball unbedrängt annehmen, verpasst dann aber einen Schuss und lässt sich von Frenkert abdrängen.

Karlsruhe Magdeburg 5. Kaufmann mit dem ersten Abschluss! Die Hausherren führen einen Einwurf schnell aus. Heußer bringt den Ball von der Torauslinie im Sechzehner auf den kurzen Pfosten, wo Stürmer Kaufman das Tor deutlich verfehlt. Der Ball segelt meterweise drüber.

SSV Ulm Elversberg 5. Die Anfangsphase ist sehr hektisch, keines der beiden Teams kann die Kugel lange in den eigenen Reihen halten und sich nach vorne kombinieren.

Karlsruhe Magdeburg 4. Erster Eckball für die Gäste. Der kommt hoch rein, aber der KSC kann per Kopf klären. Auch die erneute Hereingabe von Gnaka aus dem rechten Halbfeld findet keinen Abnehmer aus den eigenen Reihen.

Pr. Münster Regensburg 4. Die ersten Momente an der Hammer Straße verlaufen hektisch, sind von vielen Ballbesitzwechseln geprägt. Es deutet sich eine sehr intensive Partie an.

Karlsruhe Magdeburg 3. Beim Karlsruher SC fällt direkt auf, dass er im Spiel mit dem Ball in einer Dreierkette agiert. Im Spiel gegen den Ball spielen die Karlsruher mit fünf Spielern in der Abwehrreihe.

SSV Ulm Elversberg 2. Elversberg bleibt seinem Stil treu und setzt die Gastgeber früh unter Druck. Ein kontrollierter Spielaufbau ist bei den Ulmern dadurch noch nicht möglich.

SSV Ulm Elversberg 1. Die Kugel in Ulm rollt!

SSV Ulm Elversberg 1. Spielbeginn

Karlsruhe Magdeburg 1. Der Ball rollt!

Karlsruhe Magdeburg 1. Spielbeginn

Pr. Münster Regensburg 1. Münster gegen Regensburg – das Kellerduell im Preußenstadion läuft!

Pr. Münster Regensburg 1. Spielbeginn

Karlsruhe Magdeburg Die beiden Mannschaften betreten den Rasen. In wenigen Augenblicken kann es losgehen!

Pr. Münster Regensburg Die Mannschaften betreten den Rasen.

Karlsruhe Magdeburg Im Hinspiel trennten sich die beiden Clubs mit einem 2:2-Unentschieden. Amaechi brachte Magdeburg früh in Führung, doch noch vor der Pause drehte Karlsruhe durch Tore von Jensen und Wanitzek die Partie. Den Schlusspunkt setzte Hercher mit dem Ausgleich gut zehn Minuten vor dem Ende.

Karlsruhe Magdeburg FCM-Trainer Titz nimmt nach dem Sieg gegen Köln zwei Wechsel vor. Müller und El-Zein starten für Heber und Ahl Holmström.

Karlsruhe Magdeburg Auf Seiten der Hausherren sehen wir im Vergleich zum Spiel gegen Schalke vier Wechsel in der ersten Elf. Für Herold, Pinto Pedrosa, Jensen und den gelbgesperrten Burnić beginnen Jung, Beifus, Günther und Heußer.

SSV Ulm Elversberg In der Hinrunde trafen Ulm und Elversberg erstmals in der 2. Bundesliga aufeinander. Die Spatzen setzten sich am 6. Spieltag mit 3:1 durch, feierten damit den ersten Saisonsieg. Doch für den Aufsteiger bleibt es eine schwierige Saison und mit 17 Zählern auf dem Konto springt für Ulm nur der vorletzte Tabellenplatz heraus. Das rettende Ufer ist jedoch nur vier Punkte entfernt. Elversberg hingegen steht auf einem gesicherten Rang sieben und ist mit nur Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz sogar noch in Schlagdistanz im Aufstiegsrennen.

Karlsruhe Magdeburg Die Gäste aus Magdeburg konnten in der vergangenen Wochenende ihren Heim-Fluch besiegen. Der bis dahin letzte Heimsieg in einem Pflichtspiel gelang dem FCM im Februar 2024. Beim 3:0 gegen den 1. FC Köln platzte der Knoten bei den Magdeburgern. Heber, El Hankouri und Loric besorgten mit drei Treffern innerhalb der letzten zwanzig Minuten den Endstand.

SSV Ulm Elversberg Die SV Elversberg holte am vergangenen Wochenende mit dem 2:0 gegen Fürth den ersten Heimsieg 2025 und blieb zudem zum zweiten Mal in Serie ohne Gegentreffer. Auch die Saarländer müssen ihre Startelf wegen des Platzverweises umbauen: Petkov muss aussetzen und wird durch Sahin ersetzt. Zudem rotiert Sickinger auf die Bank und Feil startet im defensiven Mittelfeld neben Fellhauer. Im Sturm war Asllani unter der Woche fraglich, steht aber zu Begin auf dem Feld.

Pr. Münster Regensburg Bei den Oberpfälzern, deren Tordifferenz mit -34 die mit Abstand schlechteste in den drei deutschen Topligen ist und die in der Fremde in zehn Anläufen erst einen Punkt ergatterten, stellt Coach Andreas Patz nach dem 1:1-Heimunentschieden gegen den Hamburger SV einmal um. Viet ersetzt Suhonen (nicht im Kader).

SSV Ulm Elversberg Personell gibt es bei den Spatzen zwei Wechsel im Vergleich zum Gastspiel im Frankenland: In der Defensive ist Strompf heute nicht dabei, stattdessen startet Reichert neben Gaal und Kolbe. Das Mittelfeld bleibt unverändert, doch in der Offensiv ist Krattenmacher durch seine Gelb-Rote Karte nicht dabei und wird durch Allgeier ersetzt. Im Sturm ruhen die Ulmer Hoffnungen weiterhin auf Telalović, der neun der 24 SSV-Tore erzielt hat.

Karlsruhe Magdeburg Kann der Karlsruher SC mit einem Erfolgserlebnis den Abwärtstrend stoppen? Der KSC konnte in diesem Jahr erst einen Zähler aus insgesamt fünf Spielen mitnehmen. Mittlerweile sind die Nordbadener aufgrund der Negativ-Serie auf Platz zehn abgerutscht. Am vergangenen Wochenende verlor die Elf von Christian Eichner mit 1:2 beim FC Schalke.

SSV Ulm Elversberg Ulm hat letzte Woche in Nürnberg die dritte Niederlage in Folge kassiert und will das Ruder heute vor heimischer Kulisse rumreißen. Doch auf den Aufsteiger wartet eine schwere Aufgabe: Die SV Elversberg hat sich nach einem holprigen Jahresbeginn wieder stabilisiert und ist seit drei Spielen ungeschlagen. Dadurch haben sich die Saarländer auf Rang sieben vorgekämpft, stellen zudem die fünftbeste Offensive im deutschen Unterhaus.

Pr. Münster Regensburg Auf Seiten der Westfalen, die das Hinspiel Ende September im Jahnstadion dank der Treffer Grodowskis (29.), Makridis’ (60.) und Friðjónssons (71.) mit 3:0 gewannen und die durch den jüngsten Negativtrend auf den 16. Tabellenplatz abgerutscht sind, ist Trainer Sascha Hildmann im Vergleich zur 0:2-Auswärtsniederlage beim SC Paderborn 07 zu drei personellen Umstellungen gezwungen. Anstelle der gelbgesperrten Kirkeskov, Paetow und Mees beginnen Scherder, Koulis und Lorenz.

Pr. Münster Regensburg Der SSV Jahn Regensburg feierte am vergangenen Wochenende einen kleinen Achtungserfolg. War dem 2:0-Heimsieg gegen Hertha BSC eine 1:2-Auswärtsniederlage bei der SpVgg Greuther Fürth gefolgt, lagen die Weiß-Roten vor eigenem Publikum gegen den Hamburger SV durch ein frühes Kontertor Adamyans (6.) lange Zeit vorne, fingen sich in Überzahl durch einen Strafstoß aber noch spät den Ausgleich ein (83.) und holten damit ein Unentschieden gegen einen Aufstiegskandidaten.

Pr. Münster Regensburg Nachdem der SC Preußen Münster mit dem 2:1-Heimsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth und dem 2:2-Auswärtsunentschieden bei Hannover 96 vielversprechend in die Rückrunde gestartet war, kassierte er zuletzt Niederlagen beim 1. FC Kaiserslautern (1:2), gegen den Hamburger SV (1:2) und beim SC Paderborn 07 (0:2). In allen drei Begegnungen gerieten die Adlerträger spät auf die Verliererstraße: Infolge der Nachspielzeit-Knockouts auf dem Betzenberg und gegen den HSV kassierten sie die beiden Gegentore beim westfälischen Rivalen in der 81. und 84. Minute.

SSV Ulm Elversberg Hallo und willkommen zum 23. Spiel in der 2. Bundesliga! Um 13 Uhr treffen Ulm und Elversberg aufeinander.

Pr. Münster Regensburg Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Samstagnachmittag! Im Kellerduell des 23. Spieltags hat der SC Preußen Münster den SSV Jahn Regensburg zu Gast. Westfalen und Oberpfälzer stehen sich ab 13 Uhr auf dem Rasen des Preußenstadions gegenüber.