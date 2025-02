K'lautern Pr. Münster 70. Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Kenny Redondo

K'lautern Pr. Münster 70. Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Erik Wekesser

K'lautern Pr. Münster 70. Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Jannis Heuer

K'lautern Pr. Münster 70. Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern: Filip Kaloč

Hamburg Hannover 70. Gelbe Karte für Jonas Meffert (Hamburger SV)

Matondo wird so langsam zum HSV-Problem! Der Hannoveraner entwischt den Rothosen bei einem Konter, sodass Meffert kurz vor dem Strafraum zu einem taktischen Foul greifen muss. Gelb!

Paderborn Fürth 63. Tooor für SC Paderborn 07, 1:2 durch Adriano Grimaldi

Der Anschlusstreffer! Zehnter hat viel zu viel Platz auf der linken Seite und kann unbedrängt vor den Fünfer flanken. Dort kommt Grimaldi angerauscht und setzt sich gegen Itter durch. Aus kurzer Distanz nickt er ins rechte Eck zum 1:2 ein.

K'lautern Pr. Münster 69. Sascha Hildmann schickt mit Makridis und Németh seine Joker Nummer zwei und drei ins Rennen. Amenyido und Kyerewaa haben das Feld verlassen.

Hamburg Hannover 68. Erster Torschuss von Matondo! Der neuer 96er dribbelt sich mit seinem Tempo über die linke Seite bis vors HSV-Tor und zielt auf die kurze Ecke. Heuer Fernandes taucht ab und verhindert mit einer Hand den Einschlag.

K'lautern Pr. Münster 68. Einwechslung bei Preußen Münster: András Németh

K'lautern Pr. Münster 68. Auswechslung bei Preußen Münster: Daniel Kyerewaa

K'lautern Pr. Münster 67. Einwechslung bei Preußen Münster: Babis Makridis

K'lautern Pr. Münster 67. Auswechslung bei Preußen Münster: Etienne Amenyido

Hamburg Hannover 66. HSV-Trainer Polzin reagiert auf die wiedererstarkten 96er und wechselt doppelt. Reis und Schonlau ersetzen Hadžikadunić sowie Richter.

Paderborn Fürth 62. John zieht vor dem linken Sechzehnereck flach ab, aber sein Schuss hat zu wenig Power um Gefahr auszustrahlen und Schubert hält das Leder sicher fest.

Hamburg Hannover 66. Einwechslung bei Hamburger SV: Ludovit Reis

Hamburg Hannover 66. Auswechslung bei Hamburger SV: Marco Richter

Hamburg Hannover 66. Einwechslung bei Hamburger SV: Sebastian Schonlau

Paderborn Fürth 60. Das war auch die letzte Aktion für Srbeny und Futkeu kommt für ihn ins Spiel.

K'lautern Pr. Münster 66. Viel geht bei den Roten Teufeln in diesen Minuten über den rechten Flügel. Dort setzt Yokoto mit seinem Tempodribblings viele Akzente, doch seine Folgeaktionen im Strafraum sind oft unglücklich und führen bisher nicht zu weiteren Abschlüssen.

Hamburg Hannover 66. Auswechslung bei Hamburger SV: Dennis Hadžikadunić

Paderborn Fürth 60. Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Noel Futkeu

Paderborn Fürth 60. Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Dennis Srbeny

Paderborn Fürth 59. Hrgota verschafft sich rechts vom Strafraum ein bisschen Platz und chippt den Ball vors linke Fünfereck. Dort will Srbeny den Ball mit der Brust annehmen, doch die Kugel verspringt dem Angreifer und die Chance verpufft.

Hamburg Hannover 64. Nach rund einer Stunde ist das Nordduell wieder komplett offen. Der HSV hat noch mit den Nachwirkungen des Ausgleichs zu kämpfen und muss sich Torchancen nun deutlich mehr erarbeiten.

Paderborn Fürth 56. Nach einem munteren Beginn hat sich das Spiel nun wieder ein wenig beruhigt. Die Intensität ist nicht sonderlich hoch und das meister spielt sich im Mittelfeld ab.

K'lautern Pr. Münster 64. Frenkert gegen Krahl! Nach einem weiteren weiten Einwurf Paetows kommt der gebürtige Münsteraner aus mittigen 13 Metern trotz Bedrängnis zum Schuss mit dem linken Fuß. Krahl hebt ab und fängt den tempoarmen Ball in der halblinken Ecke.

Hamburg Hannover 62. Dompé bleibt im Fokus und krallt sich nun einen Freistoß aus gefährlicher Position. Der Franzose will aus linken 23 Metern direkt verwandeln und trifft Neumann in der Mauer.

Hamburg Hannover 60. Jetzt legt Dompé in bekannter Manier den Turbo ein und lässt Dehm mit einem kurzen Sprint stehen. Die Hereingabe danach endet jedoch auf dem Kopf von Neumann.

K'lautern Pr. Münster 62. Der Blick auf die Live-Tabelle erfreut derweil die Pfälzer, die ihr Punktekonto durch die Führung auf 35 stellen und damit punktgleich mit den Plätzen zwei und drei sind. Hamburg hat in der Zwischenzeit gegen Hannover das 1:1 kassiert.

Hamburg Hannover 59. Auch Dompé erhält nun weniger Szenen und probiert es mangels Alternativen mit einem kunstvollen Fernschuss. Der Versuch aus spitzem Winkel fliegt deutlich über Zieler ins Toraus.

Paderborn Fürth 53. Das Kleeblatt lässt nun nicht nach und will nachlegen. Srbeny kommt rechts in den Sechzehner eingelaufen, wird aber von Brackelmann gestoppt und Schubert nimmt die Kugel schließlich auf.

Hamburg Hannover 57. Hamburg sucht nach einer Lücke im 96-Strafraum und spielt um die Gefahrenzone der Gäste herum. Den Rothosen fehlt derzeit das Tempo, um die besser sortierte Hannover-Abwehr auszuhebeln.

K'lautern Pr. Münster 59. Münster hat bereits am vergangenen Wochenende in Hannover Comebackqualitäten bewiesen, braucht nun aber wieder mehr Konsequenz in der Arbeit gegen den Ball. Aktuell liegt der SCP wie vor dem Wochenende drei Punkte vor Rang 16.

Hamburg Hannover 55. Der etwas kuriose Treffer der Hannoveraner ist ein Neustart für das Nordduell. Hannover macht nach dem Ausgleich selbstbewusst weiter. Der HSV sammelt sich erstmal mit ein paar Sicherheitspässen in der eigenen Hälfte.

Paderborn Fürth 50. Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 0:2 durch Noah Loosli

Fürth baut die Führung aus und wieder führt ein Standard zum Tor! Green bringt eine Ecke von rechts vor den Fünfer. Dort wird Loosli nicht richtig angegangen und er köpft das Leder aus rund sechs Metern locker ein.

K'lautern Pr. Münster 56. Gelbe Karte für Marlon Ritter (1. FC Kaiserslautern)

Ritter bremst einen Gästekonter regelwidrig aus, indem er Kyerewaa bei erhöhter Geschwindigkeit mit einer Grätsche zu Fall bringt. Der Kapitän sieht als erster FCK-Akteur die Gelbe Karte.

Paderborn Fürth 49. In den ersten Minuten bestimmen die Fürther das Spielgeschehen und erhöhen kontinuierlich den Druck.

K'lautern Pr. Münster 54. Ritter will den Freistoß aus zentralen 21 Metern mit dem rechten Innenrist in das rechte Kreuzeck schlenzen. Seine Ausführung ist zu niedrig angesetzt und bleibt in der schwarzen Mauer hängen.

K'lautern Pr. Münster 53. Gelbe Karte für David Kinsombi (Preußen Münster)

Yokota wird im offensiven Zentrum bei erhöhtem Tempo durch Kinsombi zu Fall gebracht. Zum Freistoß in aussichtsreicher Position gesellt sich eine Gelbe Karte.

Hamburg Hannover 53. Tooor für Hannover 96, 1:1 durch Nicolo Tresoldi

Tresoldi bringt den Ball irgendwie über die Linie! Der 96er scheitert aus kurzer Distanz erst an Heuer Fernandes. Danach prallt die Kugel im Fünfer ans Knie von Mikelbrencis und zurück zum Hannoveraner. Tresoldi verwertet den zweiten Versuch und staubt zum 1:1-Ausgleich ab!

Hamburg Hannover 51. Die Anfangsphase geht wie zu Beginn der Partie wieder nach Hannover. Werden die Niedersachsen bei ihren Angriffen jetzt auch zwingender, oder macht der HSV einfach eiskalt das 2:0?

Paderborn Fürth 46. Die zweite Hälfte beginnt! Bei Paderborn ist Grimaldi nun neun dabei und dafür bleibt Musliu in der Kabine.

Hamburg Hannover 50. Gefährlicher 96-Angriff! Kunze schnappt sich den Ball im HSV-Aufbau und schickt Tresoli direkt danach in den Lauf vors Tor. Heuer Fernandes und Elfadli retten im hohen Strafraum im Verbund. Die folgende Ecke bringt 96 nichts ein.

Paderborn Fürth 46. Anpfiff 2. Halbzeit

K'lautern Pr. Münster 50. Tooor für 1. FC Kaiserslautern, 1:0 durch Marlon Ritter

Kapitän Ritter bringt den FCK nach vorne! In einer Druckphase steckt Wekesser auf der linken Strafraumseite zum Kollegen mit der sieben auf dem Rücken durch. Der vollendet aus gut acht Metern trotz zugestellter Schussbahn mit dem rechten Innenrist in die flache rechte Ecke.

Paderborn Fürth 46. Einwechslung bei SC Paderborn 07: Adriano Grimaldi

Paderborn Fürth 46. Auswechslung bei SC Paderborn 07: Visar Musliu

Hamburg Hannover 48. Die Gäste wollen Matondo direkt einbinden und verlagern das Spiel auf die linke Seite. Von dort geht allerdings ein Pass hinter die Kette von Halstenberg direkt zu Heuer Fernandes.

K'lautern Pr. Münster 49. Weder Markus Anfang noch Sascha Hildmann haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

Hamburg Hannover 46. Der zweite Durchgang läuft! 96-Coach André Breitenreiter wechselt zur Pause und will seine Offensive mit Winter-Neuzugang Rabbi Matondo verstärken. Bartłomiej Wdowik bleibt in der Kabine.

K'lautern Pr. Münster 46. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Fritz-Walter-Stadion! Nach zwei Siegen zum Rückrundenauftakt haben die Roten Teufel große Mühe mit dem auswärts zuletzt so konstanten SCP, hätten sich über einen Pausenrückstand nicht beklagen dürfen. Steigern sie sich nach dem Seitenwechsel und holen den dritten Sieg in Serie oder fügt Münster durch das sechste ungeschlagene Match in der Fremde in Serie Zählbares zum Punktekonto hinzu?

Hamburg Hannover 46. Einwechslung bei Hannover 96: Rabbi Matondo

K'lautern Pr. Münster 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Hamburg Hannover 46. Auswechslung bei Hannover 96: Bartłomiej Wdowik

Hamburg Hannover 46. Anpfiff 2. Halbzeit

Paderborn Fürth 45. +7 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt die SpVgg Greuther Fürth mit 1:0 gegen den SC Paderborn. Zu Beginn des Spiels sah es so aus, als ob der Favorit hier die Kontrolle übernimmt und war die ersten 20 Minuten auch die bessere Mannschaft. Aber der erfahrene Hrgota brachte die Gäste mit einem tollen Freistoßtreffer in Führung. Nur fünf Minuten später wurde es noch bitterer für die Ostwestfalen, denn Riemann wurde nach einer Notbremse frühzeitig zum Duschen geschickt. Trotz Überzahl dominierten die Fürther das Spiel aber nicht, sondern konzentrierten sich auf die Abwehrarbeit und das gelang dem Kleeblatt gegen zehn Paderborner auch gut.

Paderborn Fürth 45. +7 Ende 1. Halbzeit

Paderborn Fürth 45. +6 Zehnter bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld vor das rechte Fünfereck. Brackelmann verpasst die Hereingabe allerdings.

Hamburg Hannover 45. +2 Halbzeitfazit:

Der HSV hat im Nordduell mit Hannover 96 die Nase vorn und führt zur Halbzeit verdient mit 1:0. Hannover gelang zunächst der bessere Start und spielte sich erstmal mit viel Ballbesitz in der HVS-Hälfte fest. Offensiv fehlte den Niedersachsen dabei allerdings die letzte Durchschlagskraft. Der HSV netzte hingegen in der 15. Minute durch Hefti und übernahm danach auch schnell die Spielkontrolle. Während 96 vorne trotz guter Ansätze nicht durchkommt, ist der HSV mit seinem Tempo und einem Dompé in Bestform bislang deutlich gefährlicher.

Paderborn Fürth 45. +3 Die SpVgg konzentriert sich nun aufs Verteidigen, denn in den letzten drei Partien kassierte das Kleeblatt ganze elf Gegentore.

K'lautern Pr. Münster 45. +2 Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause der Zweitligasonntagspartie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SC Preußen Münster. Die Roten Teufel verzeichneten in der Anfangsphase Ballbesitzvorteile, waren im Vorwärtsgang aber harmlos. In einer aktiveren Phase nach etwa einer Viertelstunde kamen die in ihrer Defensive gut organisierten Adlerträger zu einigen Kontakten im heimischen Strafraum und zu einem erfolgreichen Abschluss Kinsombis, der wegen einer Abseitsstellung aber nicht zählte (18.). In der Folge steigerte Kaiserslautern zwischenzeitlich den Druck auf die Abwehr der Hildmann-Auswahl, ohne sich einem Treffer ernsthaft anzunähern. Ganz anders der viel zielstrebigere Aufsteiger: Pick ließ innerhalb kurzer Zeit eine Riesen- und eine gute Chance ungenutzt, scheiterte jeweils an FCK-Schlussmann (34., 37.). Die Anfang-Truppe erarbeitete sich erst in Minute 39 durch einen Mitteldistanzschuss Kaločs eine zwingende Möglichkeit. Bis gleich!

K'lautern Pr. Münster 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Paderborn Fürth 45. +2 Gelbe Karte für Dennis Srbeny (SpVgg Greuther Fürth)

Srbeny kommt gegen Engelns zu spät und sieht ebenfalls die Gelbe Karte.

Hamburg Hannover 45. +2 Ende 1. Halbzeit

Paderborn Fürth 45. +1 Gelbe Karte für Sven Michel (SC Paderborn 07)

Michel beschwert sich zu lautstark beim Schiri und sieht dafür gelb. Es ist seine fünfte Verwarnung der Saison und fehlt somit nächste Woche gegen Ulm.

Paderborn Fürth 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

K'lautern Pr. Münster 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins auf dem Betzenberg soll 120 Sekunden betragen.

K'lautern Pr. Münster 44. Die Pfälzer rennen noch einmal an, wollen die Pausenführung erzwingen. Im letzten Felddrittel bleibt ihr Vorgehen aber immer noch umständlich. Ritter zieht aus halbrechten 20 Metern ab, verfehlt die lange Ecke aber deutlich.

Paderborn Fürth 44. Kurz vor der Pause versucht Fürth das Spiel schnell zu machen, scheitern aber weil es im Passspiel an der Präzision hapert.

Hamburg Hannover 45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Hamburg Hannover 45. Richter nimmt einen Schnittstellen-Pass von Dompé am linken Fünfer-Rand mit und zieht sofort aus der Drehung ab. Zieler fängt den leicht abgefälschten Schuss sicher ab.

Hamburg Hannover 44. Kurz vor der Pause macht Hannover nochmal offensive Fortschritte, wobei im letzten Drittel weiter die Präzision fehlt. Der HSV kann so nach einer abgefangenen Flanke von Neumann wieder Vollgas geben. Sahiti schafft es auf der rechten Seite diesmal aber nicht bis vor Zieler.

K'lautern Pr. Münster 42. Münsters Tabellennachbar Fürth liegt in Paderborn kurz vor dem Kabinengang mit 1:0 vorne. Damit rutscht der SCP im Live-Ranking auf Rang 15 ab. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt vier Punkte.

Paderborn Fürth 43. Gelbe Karte für Marcel Hoffmeier (SC Paderborn 07)

Hoffmeier sieht gelb, weil er John an der Mittellinie stempelt.

Hamburg Hannover 42. Gelbe Karte für Marcel Halstenberg (Hannover 96)

Im Anschluss will Halstenberg eine Ecke und beschwert sich zu lautstark über die Entscheidung des Schiedsrichters auf Abstoß. Auch dafür gibt es Gelb.

Hamburg Hannover 42. Hannover nähert sich an! Nach einem Einwurf von Dehm verlängert Nielsen den Ball mit Heber. Das Leder wird immer länger und fliegt am rechten Pfosten knapp an Halstenberg vorbei.

Paderborn Fürth 40. Zehnter bringt einen Freistoß aus dem Mittelfeld mittig vor den Fünfer. Noll ist aber aufmerksam, steigt in die Luft und fängt die Kugel sicher.

Hamburg Hannover 40. Der Freistoß danach rutscht durch den 96-Strafraum und zu Karabec, der mit der Fußspitze verlängert. Zieler wirft sich aufmerksam auf die Kugel.

K'lautern Pr. Münster 40. Gelbe Karte für Lukas Frenkert (Preußen Münster)

Frenkert erwischt Zimmer während eines Luftduells mit dem linken Ellenbogen im Gesicht. Dieses Einsteigen zieht die zweite Verwarnung der Partie nach sich.

Paderborn Fürth 37. Green zieht aus rund 25 Metern ab und Schubert pariert den flachen Schuss zur Ecke. Nach dieser kommt John aus der Distanz zum Nachschuss, doch sein Volleyversuch geht rund einen halben Meter links vorbei.

Hamburg Hannover 39. Gelbe Karte für Bartłomiej Wdowik (Hannover 96)

Wdowik steigt Sahiti kurz vor dem rechten Seitenaus auf das Standbein und sieht dafür die erste Gelbe Karte des Tages.

K'lautern Pr. Münster 39. Kaloč verlangt Behrens alles ab! Der Tscheche taucht auf halblinks unmittelbar vor der letzten gegnerischen Linie auf und feuert den Ball aus 19 Metern per rechtem Spann wuchtig auf die halblinke Ecke. Behrens ist schnell unten und pariert nach vorne, woraufhin Paetow klärt.

K'lautern Pr. Münster 37. Münster schrammt erneut hauchdünn am 0:1 vorbei! Nach einem verlängerten Einwurf von der rechten Außenbahn taucht Pick erneut in aussichtsreicher Position im Strafraum auf, bleibt in Bedrängnis aber an FCK-Keeper Krahl hängen. Einen Nachschuss verpasst der SCP in der Folge.

Hamburg Hannover 37. Dompé spielt groß auf! Nach seiner Vorlage zum 1:0 holt der Franzose jetzt sogar die Hacke hoch und bedient Karabec sehenswert. Natürlich auf der starken linken Flügelseite.

K'lautern Pr. Münster 36. Wegen Meckerns zeigt Schiedsrichter Patrick Schwengers FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen die Gelbe Karte.

Paderborn Fürth 35. Gelbe Karte für Julian Green (SpVgg Greuther Fürth)

Green grätscht im Mittelfeld Bilbija um und sieht dafür die Gelbe Karte.

Hamburg Hannover 36. Der HSV kontrolliert die Partie jetzt mit mehr Ballbesitz. Hannover fehlt gerade in den Zweikämpfen der letzte Punch, um mehr Ballgewinne herauszuholen.

Paderborn Fürth 33. Fürth hat in Überzahl nun Blut geleckt und erhöht den Druck. Die Gäste stehen hoch und versuchen die Paderborner Defensive unter Druck zu setzen. Noch kommen die Ostwestfalen aber gut damit klar.

K'lautern Pr. Münster 34. Pick mit der Großchance für die Preußen! Kinsombi treibt den Ball nach eigener Eroberung im linken Mittelfeld nach vorne und schickt den Ex-FCK-Akteur mit einem Steilpass in die halblinke Gasse. Im Strafraum angekommen, zieht dieser gegen Elvedi nach innen und schießt bei freier Bahn aus elf Metern auf die flache halblinke Ecke. Krahl pariert mit dem rechten Fuß.

Hamburg Hannover 33. Über einen Crash gelangt der Ball zu Dehm, der halbrechts sofort Tresoldi schickt. Der Angreifer der Niedersachsen rutscht unglücklich aus und steht dazu im Abseits.

K'lautern Pr. Münster 33. SCP-Urgestein Scherder, der nach seiner Verwarnung bereits ein weiteres Foul begangen hat, verlässt wegen Gelb-Rot-Gefahr schon nach 32 Minuten das Feld. Gästecoach Sascha Hildmann ersetzt ihn durch Bazzoli.

Hamburg Hannover 32. Auch Standards helfen 96 nicht: Leopold zieht eine Ecke von links auf den ersten Pfosten und findet nur Karabec, der den Plan des Hannoveraners schon ahnte.

K'lautern Pr. Münster 32. Einwechslung bei Preußen Münster: Luca Bazzoli

K'lautern Pr. Münster 32. Auswechslung bei Preußen Münster: Simon Scherder

Paderborn Fürth 30. Klaus macht Tempo und kommt links in die Box eingelaufen. Er spitzelt den Ball mit der Picke vor den rechten Pfosten, wo Hrgota angelaufen kommt. Der Schwede erreicht den Pass aber knapp nicht.

Hamburg Hannover 30. Die 1:0-Führung für den Hamburger SV ist mitterweile absolut verdient. 96 jagt die Rothosen zwar mit viel Engagement, ist aber zu wirkungslos und kann bislang keine eigenen Torchancen herausholen. Der HSV gestaltet es dagegen schnell, direkt und erfolgreich.

Paderborn Fürth 28. Łukasz Kwasniok muss handeln und nimmt Terho runter und Ersatzkeeper Schubert betritt das Feld.

K'lautern Pr. Münster 30. Ritter flankt einen Eckstoß von der linken Fahne an das nahe Fünfereck. Elvedi kommt angelaufen und kann trotz Bedrängnis köpfen. Er nickt aber aus sechs Metern recht klar an der kurzen Ecke vorbei, sodass SCP-Schlussmann Behrens nicht eingreifen muss.

Paderborn Fürth 28. Einwechslung bei SC Paderborn 07: Markus Schubert

Paderborn Fürth 28. Auswechslung bei SC Paderborn 07: Casper Terho

Hamburg Hannover 28. Riesenchance für den HSV! Die Rothosen erhöhen wieder schlagartig das Tempo und rücken nun auch mal auf der rechten Seite vor. Sahiti spielt den Ball flach in den Rückraum. Karabec steht völlig frei, tritt nach einem Platzfehler aber über den Ball!

Paderborn Fürth 27. Beide bleiben nach dem Zusammenstoß erstmal liegen und Riemann hält sich die rechte Schulter fest, als er den Platz verlässt. Auch Klaus muss behandelt werden, kann aber weitermachen.

K'lautern Pr. Münster 27. Da war mehr drin für den FCK! Im Rahmen eines Gegenstoßes nimmt Yokota auf der rechten Außenbahn an Fahrt auf, tankt sich im Sechzehner an die Grundlinie und gibt halbhoch in den Fünfmeterraum. Nach Behrens' Rettungsaktion kann ter Horst endgültig klären.

Hamburg Hannover 26. Dompé marschiert abermals auf der auffälligen linken HSV-Seite und flankt nun mit viel Gefühl vor den zweiten Pfosten. Richter grätscht den Ball in der Luft am Tor vorbei.

Paderborn Fürth 26. Rote Karte für Manuel Riemann (SC Paderborn 07)

Der Keeper fliegt vom Platz! Klaus ist nach einem hohen Pass hinter die Abwehrkette frei durch. Riemann kommt aus dem Kasten gestürmt und rennt Klaus rund zehn Meter vor dem Sechzehner um und trifft ihn dabei mit dem ausgestreckten Arm am Hals. Richard Hempel bleibt keine andere Wahl und zeigt dem Paderborner Schlussmann die Rote Karte.

Paderborn Fürth 24. Die Führung kommt etwas unerwartet, doch das die Fürther gute Standardschützen haben ist bekannt. Es war bereits der 14. Treffer in dieser Saison.

Hamburg Hannover 25. Dehm muss nach einem Zusammenstoß im Mittelfeld kurz behandelt werden. Der 96-Verteidiger kann weiterspielen.

K'lautern Pr. Münster 24. Da Hamburg im Heimspiel gegen Hannover aktuell mit 1:0 vorne liegt, können die Pfälzer mit einer Führung lediglich auf den vierten Tabellenplatz zurückkehren. Sie liegen derzeit zwei Zähler hinter Relegationsrang drei.

Hamburg Hannover 23. Mit der Führung im Rücken kann der HSV mehr eigene Umschaltmomente generieren. Vor allem die Flügelspieler Sahiti und Dompé profitieren davon und werden dazu von der 96-Abwehr teilweise zu wenig angegangen.

Paderborn Fürth 21. Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 0:1 durch Branimir Hrgota

Und der Freistoß sitzt! Hrgota trifft den Ball wuchtig mit links und gibt ihm einen ordentlichen Spin mit. Die Kugel umkurvt die Mauer und schlägt mittig ein. Riemann sieht in dieser Szene nicht gut aus, allerdings sieht er den Ball auch erst spät.

K'lautern Pr. Münster 21. Die Roten Teufel warten immer noch auf eine nennenswerte Offensivszene. Immerhin tauchen sie nun häufiger am Sechzehner der Westfalen auf; dies war bis vor wenigen Minuten noch überhaupt nicht gelungen.

Hamburg Hannover 22. Halstenberg hebelt eine hohe Flanke auf die frei rechte Seite und zu Dehm. Nach einem erneuten Seitenwechsel bleibt Rochelt bei einem Dropkick-Schuss hängen.

Paderborn Fürth 20. Srbeny holt zentral kurz vor der Strafraumkante einen Freistoß raus. Green, Klaus und Hrgota stehen bereit!

K'lautern Pr. Münster 18. Nach einem abgefälschten Schuss Picks rutscht der Ball im Strafraum zu Amenyido durch, der nach einem harten Einsatz gegen Sirch Kinsombi bedient. Der Leihspieler aus Paderborn kann FCK-Keeper Krahl zu aus sieben Metern überwinden. Wegen einer Abseitsstellung Amenyidos wird der Treffer aber nicht gegeben.

Hamburg Hannover 20. Bei den Gästen fehlen noch die Abschlüsse. Die Breitenreiter-Elf hat überraschend viel Ballbesitz und auch viele eigene Momente. Bei den Torschüssen steht bei Hannover aber noch eine große Null.

Paderborn Fürth 17. Der SCP sucht die Lücke und findet sie derzeit aber nicht. Fürth hat sich nach dem nicht gegebenen Treffer ein wenig stabilisiert und lässt nur wenig zu.

Hamburg Hannover 19. 96 zeigt sich vom Gegentreffer erstmal unbeeindruckt. Die Niedersachsen sind weiter das aktivere Team, liegen nun aber 0:1 hinten.

Hamburg Hannover 17. Kann 96 antworten? Dehm macht mit einem Sprint einige Meter auf der rechten Seite und flankt danach aus dem Stand ins Zentrum. Nielsen rutscht in die Flugbahn, kann den Ball aber mit seiner Grätscht nicht ganz kontrollieren.

K'lautern Pr. Münster 17. Die Adlerträger setzen in dieser Phase einige offensive Akzente, kommen bisher zu deutlich mehr Strafraumaktionen als das Heimteam. In der Fremde hat der SCP seit dem 5. Oktober nicht mehr verloren.

Paderborn Fürth 14. Green zieht einen Freistoß aus dem linken Halbfeld scharf vor den Fünfer. Dort steht aber ein Verteidiger genau richtig und entschärft die Situation.

Hamburg Hannover 15. Tooor für Hamburger SV, 1:0 durch Silvan Hefti

Hefti kickt die Kugel ins Netz! Dompé steuert einen HSV-Angriff ungestört auf der linken Seite und sieht rechts neben sich Hefti. Der Schweizer schließt aus dem Rückraum ab und schiebt rechts unten ein!

K'lautern Pr. Münster 14. Gelbe Karte für Simon Scherder (Preußen Münster)

Scherder kommt unweit des heimischen Sechzehners mit einer Grätsche gegen Ritter deutlich zu spät. Nach einer knappen Viertelstunde zückt der Unparteiische Patrick Schwengers die erste Gelbe Karte.

K'lautern Pr. Münster 13. Hendrix mit der ersten regulären Annäherung! Der auf den rechten Flügel geschickte Amenyido gibt halbhoch nach innen. EX-FCK-Spieler Pick verpasst zwar eine direkte Abnahme, kann aber für den Kapitän ablegen. Der befördert den Ball aus 17 Metern recht klar drüber.

Hamburg Hannover 13. Wieder Hamburg! Karabec dreht sich nach einem Steilpass auf der rechten Außenbahn schnell um die eigene Achse und will aufs kurze Eck schießen. Tomiak stellt im letzten Moment seinen Fuß dazwischen.

Paderborn Fürth 11. Fürth hat Glück und entgeht dem Rückstand. Trotzdem muss das Kleeblatt enorm aufpassen, denn die Hausherren kontrollieren bis hierhin die Partie und strahlen deutlich mehr Gefahr aus.

K'lautern Pr. Münster 12. Nach einer Freistoßflanke Picks legt Frenkert per Brust für Paetow ab, der bei freier Bahn aus mittigen zehn Metern weit links neben den Heimkasten schießt. Die Fahne des Assistenten geht aber sofort hoch: Gleich fünf Gästeakteure haben im Abseits gestanden.

Hamburg Hannover 12. So langsam taut der HSV aus. Nach der Aktion gibt es zwei Ecken für die Hamburgr und einen Abschluss von Königsdörffer aus der zweiten Reihe. Der Ball fliegt vom linken Strafraum-Eck etwas zu hoch über die Querlatte.

Hamburg Hannover 10. Erste HSV-Chance! Dompé nimmt einen Seitenwechsel auf dem linken Flügel mit der Brust an und schickt Karabc kurz danach mit einem Steilpass in den Fünfer. Der Tscheche zieht aus spitzem Winkel ab und scheitert an einer Fußparade von Zieler.

Paderborn Fürth 8. VAR-Entscheidung: Das Tor durch C. Brackelmann (SC Paderborn 07) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:0

Zehnter bringt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld vor den Fünfer. Dort steht Brackelmann frei und köpft das Leder links oben ein. Nach VAR-Check wird das Tor aber nicht gegeben, da Brackelmann beim Freistoß im Abseits stand.

K'lautern Pr. Münster 10. ... Ritter erwischt den Ball mit dem rechten Innenrist nicht richtig. Seine Flanke segelt über Freund und Feind hinweg. Sie landet im rechten Toraus.

K'lautern Pr. Münster 9. Nach ter Horsts Foul an Kaloč bekommt der FCK einen Freistoß auf dem linken Flügel zugesprochen...

Paderborn Fürth 7. Fast die Führung für Fürth! John wird steil durchs Zentrum geschickt und läuft alleine aufs Tor zu. Er schließt aus halbrechter Position und rund 12 Metern Entfernung ab, aber Riemann fährt das Bein beim Flachschuss aus und der Ball geht knapp am linken Pfosten vorbei. Die anschließende Ecke bringt keine Gefahr.

Hamburg Hannover 8. Gefährlich! Die Hamburger wollen über Torhüter Heuer Fernandes flach aufbauen und setzen im eigenen Strafraum auch trotz anstürmenden 96ern voll auf Kurzpässe. Tresoldi ergattert dadurch beinahe die Kugel, zieht aber gegen Elfadli ein Stürmerfoul.

K'lautern Pr. Münster 7. In den ersten Momenten lassen die Pfälzer den Ball meist in den eigenen Reihen kreisen, bauen mit einer defensiven Dreierreihe auf, in der Sirch die zentrale Rolle einnimmt. Die Wege in das letzte Felddrittel sind bisher noch versperrt.

Hamburg Hannover 7. Hannover bleibt danach weiter in Ballbesitz und gibt im Volkspark erstmal die Spielrichtung vor. Nach einem Fehlpass von Neumann will der HSV schnell umschalten, wird aber bei einem Pass von Meffert zu unsauber.

Hamburg Hannover 4. Bei den Hausherren läuft der Ball nun auf der rechten Seite erstmal in die Spitze. Hefti flankt mit viel Druck vor Tor. Zieler pariert mit einer Faust.

Paderborn Fürth 4. Erster guter Abschluss! Bilbija hat Platz auf dem linken Flügel und läuft in den Strafraum ein. Er schließt aus sehr spitzem Winkel wichtig ab, doch Noll ist zur Stelle.

K'lautern Pr. Münster 4. Hendrix bewirbt sich für eine frühe Gelbe Karte. Der SCP-Ersatzkapitän streckt Ritter in der Nähe der Mittellinie mit einem seitlichen Tritt unsanft nieder. Schiedsrichter Patrick Schwengers belässt es bei einer Ermahnung.

Hamburg Hannover 3. Der HSV ist noch nicht ganz wach! Der anschließende Freistoß fliegt abgefälscht durch den Strafraum der Rothosen und endet mit einer Halbchance durch Nielsen. Sein Kopfball geht allerdings nicht aufs Tor.

Paderborn Fürth 1. Schon nach wenigen Sekunden bricht Terho auf der rechten Seite durch und flankt ins Zentrum. Dort steht aber Keeper Noll richtig und fängt die Kugel in der Luft.

Hamburg Hannover 2. Hannover will die Hamburger in der Anfangsphase überraschen und geht sofort mutig mit Angriffspressing auf die HSV-Abwehr. Dehm sichert den Niedersachsen dabei einen Freistoß auf Höhe der rechten Eckfahne.

Paderborn Fürth 1. Der Ball rollt! Paderborn hat Anstoß.

Paderborn Fürth 1. Spielbeginn

Hamburg Hannover 1. Schiri Michael Bacher gibt den Ball frei und pfeift an. Hannover gastiert an der Elbe in Schwarz-Grün, der HSV spielt klassisch in weiß und mit roten Hosen.

K'lautern Pr. Münster 1. Kaiserslautern gegen Münster – die ersten 45 Minuten auf dem Betzenberg laufen!

K'lautern Pr. Münster 1. Spielbeginn

Hamburg Hannover 1. Spielbeginn

K'lautern Pr. Münster Soeben haben die 22 Akteure den Rasen betreten.

Hamburg Hannover Hereinspaziert! Die Spieler laufen ein, draußen warten über 57.000 Fans im ausverkauften Volksparkstadion. Gleich geht das Nordduell los!

Paderborn Fürth Jan Siewert verändert seine Anfangsformation auf vier Positionen. Die Neuzugänge Quarshie und Loosli ersetzen in der Verteidigung Jung und Gießelmann, die aber beide im Kader stehen. Außerdem rücken John und Green in die Startelf. Massimo sitzt zunächst auf der Bank und Müller fehlt aufgrund seiner Roten Karte aus dem Spiel gegen Lautern.

Hamburg Hannover Beim HSV übernimmt Königsdörffer die Rolle von Stürmer Glatzel. Auf den Flügeln laufen Dompé und Sahiti auf. Hefti übernimmt dazu den Platz von Muheim in der Viererkette.

Hamburg Hannover Hannover-Trainer Breitenreiter muss nach dem 2:2-Remis beim Heimspiel-Debüt gegen Preußen Münster zweimal wechseln: Nielsen ersetzt den gesperrten Ngankam im Angriff, dazu vertritt Dehm den erkrankten Muroya in der Abwehr.

Paderborn Fürth Nach dem Erfolg gegen Darmstadt nimmt Lukas Kwasniok insgesamt drei Wechsel vor. Götze fehlt aufgrund einer Gelbsperre und Kapitän Obermair war unter der Woche erkältet und nimmt vorerst auf der Bank Platz. Außerdem fehlt Matchwinner Platte verletzt. Dafür spielen Brackelmann, Musliu und Engelns von Beginn an.

Hamburg Hannover Auch Hannover 96 träumt in dieser Spielzeit wieder vom Aufstieg und könnte als Tabellensechster mit einem Sieg sogar mit dem HSV auf 34 Punkte gleichziehen. Dass die Niedersachsen es mit der 1. Liga ernst meinen, zeigen die jüngsten Transfers: 96 legte in dieser Woche auch nochmal für die Offensive nach und verpflichtete Ex-Schalker Rabbi Matondo von den Glasgow Rangers per Leihe. Der Waliser ist damit neben Boris Tomiak und Kenneth Schmidt bereits der dritte Winter-Neuzugang bei 96.

Paderborn Fürth Ganz anders sieht die Situation bei Greuther Fürth aus. Die Franken haben die letzten drei Ligaspiele verloren und zwei davon sogar sehr deutlich. In Hamburg kam das Team von Chefcoach Jan Siewert mit 0:5 unter die Räder, gegen Münster gab es eine knappe 1:2-Niederlage und letzte Woche unterlag das Kleeblatt mit 2:4 dem 1. FC Kaiserslautern. Im Tableau steht Fürth derzeit mit 20 Punkten auf Platz 15 und hat nur drei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf dem sich aktuell der SSV Ulm befindet. Mit einem Sieg würden die Paderborner den Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz aber sogar auf acht Punkte erhöhen.

K'lautern Pr. Münster Bei den Westfalen, die in der Fremde so viele Punkte holten wie im Preußenstadion (zehn) und die ihren Vorsprung auf die Abstiegszone mit einem Sieg auf sechs Zähler verdoppeln würden, stellt Coach Sascha Hildmann nach dem 2:2-Auswärtsunentschieden bei Hannover 96 fünfmal um. Anstelle von Schenk, Mees (beide erkrankt), Kirkeskov (aus privaten Gründen abwesend), Makridis und Németh (beide auf der Bank) beginnen Behrens, Frenkert, Kyerewaa, Pick und Amenyido.

Hamburg Hannover Damit es mit der Tabellenführung klappt, braucht der HSV heute trotz einer langen Ausfallliste unbedingt wieder seine Heimstärke, so wie beim 1:0-Sieg im letzten Topspiel gegen den 1. FC Köln. Nicht mit dabei sind: Goalgetter Davie Selke, Robert Glatzel, Bakery Jatta und Miro Muheim wegen einer Gelbsperre. Insgesamt beklagen die Rothosen sogar acht Ausfälle. Der erst kürzlich verpflichtete Flügelstürmer Adedire Mebude steht daher auch direkt im Kader.

K'lautern Pr. Münster Auf Seiten der Pfälzer, die das Hinspiel Ende August im Preußenstadion durch ein spätes Kopfballtor Aches (86.) mit 1:0 für sich entschieden und die heute im Optimalfall auf Rang drei vorrücken, hat Trainer Markus Anfang im Vergleich zum 4:2-Auswärtserfolg bei der SpVgg Greuther Fürth zwei personelle Änderungen vorgenommen. Der unter der Woche ausgeliehene Bauer (FC Augsburg) und Zimmer ersetzen Gyamerah (Gelb-Rot-Sperre) und Aremu (Bank).

Paderborn Fürth Der SC Paderborn steht mit 31 Zählern und Platz sieben eigentlich gut dar, doch im Dezember ließen die Ostwestfalen einiges an Punkten liegen. Von drei Spielen verlor die Mannschaft von Lukas Kwasniok zwei und spielte einmal unentschieden. Auch das neue Jahr begann mit einer Niederlage und der SCP musste sich mit 1:2 der Hertha geschlagen geben. Gegen Absteiger Darmstadt konnte Paderborn vergangene Woche dann endlich wieder einen Sieg einfahren und schlug die Hessen knapp mit 1:0. Mit einem Sieg würde Paderborn auf Rang vier vorrücken und wäre punktgleich mit den drittplatzierten Hamburgern.

K'lautern Pr. Münster Auch der SC Preußen Münster ist dieser Tage mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen unterwegs. Hatte sich der Aufsteiger durch den 2:1-Sieg bei Hertha BSC und das torlose Heimunentschieden gegen den SSV Ulm 1846 bereits im Dezember auf Rang 15 vorgearbeitet, setzte er seine ungeschlagene Serie im Januar fort. So rangen die Westfalen zunächst vor eigenem Publikum die SpVgg Greuther Fürth durch einen späten Treffer Mees’ (90.) mit 2:1 nieder und ergatterten am letzten Sonntag ein 2:2-Auswärtsremis bei Hannover 96.

K'lautern Pr. Münster Der 1. FC Kaiserslautern ist einer der Gewinner des Rückrundenstarts des nationalen Fußball-Unterhauses. Nachdem die Roten Teufel mit Niederlagen beim SV Darmstadt 98 (1:5) und gegen den 1. FC Köln (0:1) in die Winterpause gegangen waren und diese auf dem neunte Tabellenplatz verbracht hatten, gewannen sie zum Jahresauftakt - jeweils nach Rückstand - gegen den SSV Ulm 1846 (2:1) und bei der SpVgg Greuther Fürth (4:2) und zogen punktetechnisch mit dem Aufstiegsrelegationsplatz gleich. In dieser Form hat das Anfang-Team zweifellos eine realistische Chance, nach 13 Jahren in die Bundesliga zurückzukehren.

Hamburg Hannover Nach acht langen Jahren in der 2. Liga will der HSV in dieser Saison endlich den Aufstieg schaffen. Momentan sieht es gut aus: Die Hamburger holten zuletzt unter Trainer Merlin Polzin drei Siege am Stück und könnten heute mit einem weiteren Dreier gegen 96 wieder die Tabellenspitze erklimmen.

K'lautern Pr. Münster Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Sonntagnachmittag! Der 1. FC Kaiserslautern empfängt 20. Spieltag den SC Preußen Münster. Pfälzer und Westfalen stehen sich ab 13:30 Uhr auf dem Rasen des Fritz-Walter-Stadions gegenüber.

Paderborn Fürth Herzlich willkommen zum 20. Spieltag der 2. Bundesliga. Um 13:30 Uhr treffen der SC Paderborn 07 und die SpVgg Greuther Fürth aufeinander. Geleitet wird die Partie von Richard Hempel.