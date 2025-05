Braunschweig Nürnberg 17. Auf der linken Seite wird Tempelmann in den Lauf geschickt, der zur Flanke ansetzt. Allerdings wird seine Hereingabe geblockt. Dadurch gibt es den ersten Eckball für die Löwen.

Hertha BSC Hannover 16. Das muss der Ausgleich sein!

Schalke Elversberg 16. VAR: Das Tor wird nicht gegeben.



Köln K'lautern 17. Da zwischen Fürth und Hamburg noch kein Tor gefallen ist, rücken die Geißböcke durch die Führung auf den ersten Tabellenplatz vor. Derweil macht Elversberg Druck von unten, liegt auf Schalke mit 1:0 vorne. Das kümmerte den FC aber nur, wenn er verlieren sollte.

Darmstadt Regensburg 14. Die Gastgeber haben um die 60% Ballbesitz, können daraus momentan aber nicht genügend Gefahr generieren.

Karlsruhe Paderborn 14. Auch der KSC jetzt mal mit der ersten Annäherung. Auf der linken Seite kommt Wanitzek relativ frei zur Flanke. Vom linken Sechzehnereck findet er in der Mitte Conté, dessen Kopfball jedoch nicht aufs Tor kommt.

Braunschweig Nürnberg 15. Nun rollt die Kugel durch die Reihen der Braunschweiger, die sich dadurch etwas Sicherheit zurückholen. Noch haben die Hausherren viel Zeit, diesen Rückstand zu drehen. Die Führung des Clubs könnte sogar ein gutes Vorzeichen sein, denn die letzten vier Begegnungen haben die Gäste eine Führung wieder verschenkt.

Fürth Hamburg 17. Gelbe Karte für Marco John (SpVgg Greuther Fürth)



SSV Ulm Pr. Münster 11. Ein perfekter Start für die Gastgeber. Wie reagiert der abstiegsbedrohte Clubs aus dem Münsterland auf den Gegentreffer? Immerhin: Auch Eintracht Braunschweig kassierte in der 10. Spielminute das 0:1 beim 1. FC Nürnberg. Tabellarisch bleiben die Münsteraner damit weiterhin über dem Strich.

Fürth Hamburg 16. Eine Ecke von der rechten Seite wird am Fünfmeterraum geklärt, doch das Leder landet direkt auf dem Fuß von William Mikelbrencis, der es mit einem Volley probiert. Sein strammer Schuss wird noch abgefälscht, sodass das Leder hauchdünn links am Kasten vorbeifliegt.

Hertha BSC Hannover 14. Die Berliner sind nach dem Rückstand nun so richtig wach und drängen die Hannoveraner hinten rein. Dárdai probiert es nach einer Ecke von links artistisch mit der Hacke, der Ball aber fliegt ins Toraus.

Schalke Elversberg 16. Der VAR überprüft ein mögliches Tor.

In der Entstehung des Treffers könnte Petkov knapp im Abseits gestanden haben. Sie Szene wird überprüft.

Schalke Elversberg 16. Tooor für SV 07 Elversberg, 0:1 durch Semih Sahin

Sensationell! Die SVE setzt sich mal vorne fest und Petkov schlägt eine Flanke von rechts in die Box, die Kaminski mit dem Knie aus der Gefahrenzone befördert. Im hohen Bogen fliegt der Ball aus dem Strafraum und kommt 25 Meter vor dem Tor bei Sahin runter, der mit vollem Risiko volley abdrückt und das Ding unhaltbar für Heekeren in den linken Giebel jagt!

Braunschweig Nürnberg 13. Dieses Gegentor müssen die Gastgeber erstmal verkraften, die noch viel zu unsicher wirken. Dabei helfen die anderen Teams der Liga zum jetzigen Zeitpunkt mit. Der SSV Ulm führt zuhause gegen Münster und dadurch würden der Eintracht ein Unentschieden reichen.

Schalke Elversberg 15. Murkin holt auf der linken Bahn den ersten Eckball der Partie für seine Schalker heraus. Diese wird zunächst kurz ausgeführt ehe Buluzt wenig später aus dem Rückraum einen harmlosen Chipp in die Arme von Keeper Nicolas Kristof schlägt.

Fürth Hamburg 14. Die Gäste versuchen, Kontrolle über die Begegnung zu gewinnen, und halten die Kugel in den eigenen Reihen. Noch fehlt jedoch die Genauigkeit bei den langen Bällen nach vorne, sodass die Verteidigung der Hausherren vor keine Probleme gestellt wird.

Magdeburg Düsseldorf 15. Auf Schalke und in Karlsruhe ist noch nichts passiert. In Köln hat soeben der Effzeh die 1:0-Führung geschossen. Damit rückt der Relegationsplatz für den mit Düsseldorf punktgleichen 1. FC Kaiserslautern in weitere Ferne. Da Lautern eh ein schlechteres Torverhältnis hat, geht der Fortuna-Blick aber eh eher nach Gelsenkirchen und Karlsruhe.

Karlsruhe Paderborn 12. Momentan fehlt beiden Mannschaften noch der letzte Drive nach vorne. Neben dem fehlenden Tempo sorgen auch zahlreiche Abspielfehler dafür, dass mögliche Chancen früh im Keim erstickt werden.

Magdeburg Düsseldorf 15. Gelbe Karte für Ísak Jóhannesson (Fortuna Düsseldorf)



Darmstadt Regensburg 11. Das ist eine bittere Anfangsphase für die Lilien. Zunächst wird der eigene Treffer annulliert, nun ist man auch noch im Hintertreffen. Dennoch sieht man aber sofort den Drang zur Antwort.

Köln K'lautern 14. Tooor für 1. FC Köln, 1:0 durch Eric Martel

Martel bringt den FC nach einer knappen Viertelstunde in Führung! Nach eigenem Einwurf flankt Paçarada von der tiefen linken Außenbahn per linkem Innenrist mit viel Effet an die halblinke Fünferkante. Martel verlängert mit der Stirn trotz enger Bewachung sehenswert in den rechten Winkel.

Magdeburg Düsseldorf 12. Van Brederode und Jóhannesson kombinieren sich auf der linken Außenbahn gut nach vorne, Letzterer flankt schließlich flach in den Strafraum. Dort fängt Gnaka die Hereingabe ab.

Köln K'lautern 13. Waldschmidt scheitert erneut an an Krahl! Gegen ungeordnete Pfälzer bricht Kainz auf halblinks durch und berlagert verlagert flach in den Sechzehner. Waldschmidt nimmt mit dem linken Innenrist direkt in Richtung linker Ecke ab. Krahl rettet mit der rechten Hand.

Schalke Elversberg 13. Jetzt kriegen auch die Gäste ihren ersten Freistoß, da Murkin Petkov 35 Meter vor dem eigenen Tor von hinten in die Beine springt. Im Anschluss an den in die Box geschlagenen Freistoß fordern die Gäste schon wieder Strafstoß, weil diesmal eine Schalker Hand am Ball gewesen sein soll, doch auch diesmal gibt es korrekterweise keinen Pfiff.

Magdeburg Düsseldorf 11. Nachdem die Sachsen-Anhalter zu Beginn etwas mehr Ballbesitz hatten, hält nun die Fortuna die Kugel länger in den eigenen Reihen. Langsam spielen sich die Rheinländer nach vorne, schließlich wird eine Flanke Zimmermanns geblockt.

Karlsruhe Paderborn 10. Erster Torschuss der Partie! Filip Bilbija zieht von der rechten Seite in die Mitte und legt dann quer zu Ilyas Ansah. Der Angreifer der Gäste probiert es aus 20 Metern halblinker Position direkt – sein Versuch fliegt knapp am rechten Winkel vorbei.

Fürth Hamburg 11. Aus dem Nichts wird es laut im Sportpark Ronhoff. Über rechts zieht Robert Glatzel in die Mitte und bedient Ludovit Reis am Fünfmeterraum, der das Leder jedoch nicht unter Kontrolle bringen kann. Dann wird der Grund schnell ersichtlich. Sowohl Nürnberg als auch Ulm gehen in Führung, sodass die direkten Konkurrenten im Kampf um den direkten Klassenerhalt hinten liegen.

Hertha BSC Hannover 11. Beinahe der direkte Ausgleich! Ibrahim Maza hat an der Strafraumgrenze viel Platz und schließt mit einem Flachschuss ab. Seinen Abschluss lässt Zieler prallen, Niederlechner aber ist zu überrascht und bekommt keinen vernünftigen Abschluss zu Stande, sondern befördert den Ball direkt in die Arme von Zieler zurück.

Köln K'lautern 12. Waldschmidt verlangt Krahl alles ab! Nach Paçaradas Flachpass auf die linke Strafraumseite lässt der Ex-Freiburger Heuer mit einer schnellen Drehung ins Leere grätschen und schießt dann aus gut 14 Metern auf die flache rechte Ecke. Krahl taucht schnell ab und wehrt mit der linken Hand zur Seite ab.

Köln K'lautern 10. Für den FC geht es heute auch darum, die eigenen Nerven im Griff zu behalten. Er kommt in dieser Anfangsphase im Aufbau durchaus nervös daher, leistet sich einige ungenaue Anspiele.

Schalke Elversberg 10. Die Gäste verlagern das Spiel jetzt mal schön von der rechten auf die linke Seite, wo Tom Zimmerschied dann Platz hat und die Flanke nach innen schlägt. Justin Heekeren hat keine Probleme, die Kugel am Fünfer sicher herunterzupflücken.

Magdeburg Düsseldorf 9. Burcu steckt den Ball zum hinterlaufenden Hugonet zur Grundlinie durch. Dessen Flanke wird aber noch abgefälscht und macht so keine Probleme. Insgesamt geht es in Magdeburg weiter eher ruhig zu.

Karlsruhe Paderborn 8. Jetzt haben die Gastgeber den Ball in der gegnerischen Hälfte und lassen die Gäste laufen. Am Ende flankt Marcel Beifus in die Mitte, doch die Hereingabe ist kein Problem für Manuel Riemann.

Braunschweig Nürnberg 10. Tooor für 1. FC Nürnberg, 0:1 durch Mahir Emreli

Emreli lässt das Eintracht-Stadion verstummen. Braunschweig kann die Kugel nach einem Eckball von der rechten Seite nicht entscheidend klären und es gibt erneut eine Ecke von der linken Seite. Diese fliegt auf den kurzen Pfosten und Antiste verlängert den Ball in den Fünfmeterraum. Dort steht Emreli zur Stelle und drückt das Leder aus vier Metern über die Linie. Danach jubelt der Angreifer etwas zu ausgelassen, was den Anhängern des Heimteams alles andere als gefällt.

Braunschweig Nürnberg 9. Der Club wird in dieser Phase stärker. Sie setzen sich in der gegnerischen Hälfte fest und Braunschweig kommt nicht entscheidend dazwischen.

Braunschweig Nürnberg 6. Johansson gewinnt im Duell mit Emreli! Nürnberg zieht einen Angriff aus den eigenen Reihen sauber aus und über mehrere Stationen arbeiten sie sich bis ins letzte Drittel. So haben sie viel Raum und Überzahl im Zentrum. Justvan nutzt das und bedient mit einem starken Steckpass Emreli auf der rechten Seite im Sechzehner. Der Angreifer steht frei vor dem Keeper der Löwen und zieht aus 14 Metern ab. Doch Johansson ist blitzschnell am Boden und pariert die erste starke Gelegenheit der Gäste stark.

SSV Ulm Pr. Münster 10. Tooor für SSV Ulm 1846, 1:0 durch Semir Telalović

Drin ist das Ding! Die Hausherren gehen mit ihrem ersten Torschuss in Führung. Nach einem abgeblockten Schuss fällt der Ball an der STrafraumgrenze Felix Higl vor die Füße. Der steckt das Leder in die linke Strafraumhälfte auf Semir Telalović. Mit einem flachen Schuss bringt der Angreifer den Ball aus zwölf Metern im langen Eck unter.

Hertha BSC Hannover 9. Tooor für Hannover 96, 0:1 durch Nicolo Tresoldi

Die Führung für die Gäste! Toni Leistner klärt eine Flanke von rechts unzureichend direkt in den Fuß von Fabian Kunze. Dieser chippt das Leder gefühlvoll in den Sechzehner auf den Kopf von Tresoldi, der den Ball unten rechts ins Tor köpft.

SSV Ulm Pr. Münster 7. Nach einem druckvollen Start der Preußen hat der SSV Ulm jetzt erstmals längeren Ballbesitz. Die Kugel läuft ruhig durch die eigenen Reihen. Nach vorne geht es aber nur zögerlich.

Fürth Hamburg 9. Es bleibt dabei, dass die Begegnung noch sehr zerfahren ist. Es gibt nur selten Kombinationen, und sofern man dann doch mal tief in die gegnerische Hälfte kommt, fehlt die Präzision beim Zuspiel in den Sechzehner.

Hertha BSC Hannover 7. Nun folgt der erste Schuss aufs Tor in diesem Spiel. Nielsen kommt in zentraler Position 14 Meter vor dem Tor zum Abschluss. Sein Flachschuss aber ist viel zu harmlos und eine sichere Beute für Dennis Smarsch.

Schalke Elversberg 8. Die erste Standardsituation gehört den Hausherren: Kamiński schlägt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld scharf an den Fünfer, findet dort aber nur einen gegnerischen Kopf.

Köln K'lautern 8. Ache mit der Doppelchance! Infolge eines katastrophalen Rückpasses Huseinbašićs marschiert der Ex-Frankfurter im offensiven Zentrum in Richtung Sechzehner und schießt aus 17 Metern auf die flache linke Ecke. Schwäbe ist schnell unten und pariert zur Seite. Daraufhin flankt Kleinhansl an das ferne Fünfereck. Ache nickt unbedrängt knapp links am Ziel vorbei.

Darmstadt Regensburg 8. Tooor für Jahn Regensburg, 0:1 durch Leopold Wurm

Die Anfangsphase wird auf den Kopf gestellt! Die fällige Ecke wird von Spezialist Handwerker gefährlich in die Box getreten. Dort flippert der Ball etwas unkontrolliert durch die Gegend, bevor er vor den Füßen von Wurm landet, der schnell schaltet und links oben einnetzt.

Darmstadt Regensburg 7. Nun gibt es den ersten kleinen Aufreger im Strafraum der Hausherren. Ganaus wird gut auf dem rechten Flügel geschickt. Von dort bringt er eine Flanke scharf ans Tor, Schuhen pariert zur Ecke.

Darmstadt Regensburg 5. Darmstadt lässt sich vom nicht gegebenen Treffer aber nicht aus der Bahn werfen und kontrolliert weiter das Spielgeschehen. Bei Regensburg sind bislang lange Bälle das einzige Mittel, um aus der eigenen Hälfte zu entkommen.

Karlsruhe Paderborn 6. Jetzt kommt der KSC das erste Mal nach vorne. Nach einem langen Ball in die Tiefe kommt Bambasé Conté an das Leder. Der Unparteiische entscheidet jedoch sofort auf Abseits, und so entsteht zunächst keine Gefahr.

Magdeburg Düsseldorf 6. Den fälligen Freistoß führen die Magdeburger kurz aus. Nach ein paar Stationen darf Burcu zunächst wieder dazustoßen, er humpelt aber nach wie vor.

Hertha BSC Hannover 5. Erste längere Ballbesitzphase jetzt der Hertha, die es zu Beginn aber häufig mit langen Bällen links raus auf Reese oder Karbownik probieren.

Fürth Hamburg 6. Mit etwas Glück bekommt Robert Glatzel die Kugel zentral an der Strafraumkante zugespielt. Er dreht auf und sucht sofort den Abschluss, doch sein Schuss wird frühzeitig geblockt. Im Anschluss probiert es Adam Karabec, doch auch sein Versuch in Richtung Tor wird von einem Verteidiger abgeblockt.

Magdeburg Düsseldorf 5. Nach einem vorerst recht harmlos wirkenden Foul von Siebert bleibt Burcu vorerst liegen und muss auch behandelt werden. Humpelnd verlässt er das Spielfeld gen Seitenlinie.

Schalke Elversberg 6. S04 zeigt sich erstmals in der Offensive als ein langer Schlag von Kamiński hinter die Elversberger Kette fast im Lauf von Mohr runter fällt. Ein Schritt hat dem Schalker da nur gefehlt.

Karlsruhe Paderborn 4. Die Gäste lassen in den ersten Minuten das Leder sicher durch die eigenen Reihen laufen. Der KSC dagegen ist zunächst auf Sicherheit bedacht und attackiert erst kurz hinter der Mittellinie.

Fürth Hamburg 5. Jean-Luc Dompé wird unsanft von den Beinen geholt und muss behandelt werden. Nach einer rund zweiminütigen Unterbrechung geht es für ihn jedoch weiter.

Köln K'lautern 6. Waldschmidt dribbelt vom rechten Flügel in die Halbspur und zieht aus gut 22 Metern mit dem linken Spann ab. Der Ball rutscht ihm über den Fuß und fliegt weit am anvisierten linken Kreuzeck vorbei.

Braunschweig Nürnberg 3. Tempelmann liefert ein erstes Ausrufezeichen. Der Spielaufbau der Gastgeber erfolgt erstmal über die Dreierkette und dann werden die Außen gesucht. Ein langer Ball landet bei Rittmüller auf der rechten Seite, dessen Hereingabe allerdings geklärt werden kann. Doch die Löwen bleiben dran und Bell Bell findet Tempelmann im Zentrum. Aus 19 Metern zentraler Position zieht der Angreifer flach ab. Sein Abschluss ist stark, geht aber knapp am linken Pfosten vorbei.

Schalke Elversberg 4. Die Elv macht gleich mal Dampf und kommt zweimal gefährlich in den Schalker Strafraum, wo dann jeweils ein Elversberger nach leichtem Kontakt eines Gegners zu Boden geht. Dem erfahrenen Robert Hartmann an der Pfeife ist das aber zu wenig für einen Elfer.

SSV Ulm Pr. Münster 5. Gelbe Karte für Niko Koulis (Preußen Münster)

Im Zweikampf mit Semir Telalović rutscht Niko Koulis weg. Mit der Hand verhindert er, dass Telalović an den Ball kommt. Dafür sieht er zu Recht die Gelbe Karte.

Hertha BSC Hannover 2. Håvard Nielsen setzt sich auf rechts zu leicht gegen Karbownik durch und legt den Ball von der Grundlinie flach in die Mitte. Dort klärt Zeefuik in höchster Not vor einem einschussbereiten Hannoveraner.

Köln K'lautern 4. Die wieder in Vollzahl agierenden Roten Teufel bringt ihre erste längere Ballbesitzphase auf den Rasen. Ein erster langer Schlag Sirchs segelt in den Sechzehner. Keeper Schwäbe fängt den Ball sicher aus der Luft.

Magdeburg Düsseldorf 3. Die ersten Momente kommen ohne Strafraumaktionen aus. Nollenberger probiert es mal auf der Seite der Hausherren, wird auf der linken Außenbahn aber von Zimmermann abgelaufen.

Karlsruhe Paderborn 2. Marvin Wanitzek zeigt hier direkt, dass nichts verschenkt wird. So räumt der Kapitän der Gastgeber an der rechten Außenlinie Raphael Obermair ab.

Schalke Elversberg 3. Schalke geht die Partie mit einer Viererkette an, in der Bulut den zweiten Innenverteidiger neben Kamiński gibt. Schallenberg spielt neben Grüger auf der Doppelsechs. Die Gäste aus Elversberg spielen ebenfalls in einem 4-2-3-1.

Fürth Hamburg 3. Beide Seiten beginnen sehr verhalten in die Partie und so gibt es auf Höhe der Mittellinie einige Fehlpässe, die jedoch unbestraft bleiben.

Darmstadt Regensburg 2. VAR: Das Tor wird nicht gegeben.

Der Treffer hat keinen Bestand! Bei der Ballannahme verschafft sich Hornby klar einen Vorteil mit dem Arm. Aufgrund des Handspiels nimmt Referee Winter das Tor zurück.

SSV Ulm Pr. Münster 2. Es gibt nach einem Schuss von Daniel Kyerewaa den ersten Eckball für den SCP. Der fliegt von der linken Seite nah vor das Tor. SSV-Keeper Christian Ortag faustet den Ball mit einer Hand aus der Gefahrenzone.

Darmstadt Regensburg 2. Der VAR überprüft ein mögliches Tor.

Köln K'lautern 2. Kaloč muss schon behandelt werden, nachdem er mit Kollege Kleinhansl kollidiert ist. Der Tscheche kann aber wohl weitermachen.

Darmstadt Regensburg 1. Tooor für SV Darmstadt 98, 1:0 durch Fraser Hornby

Das ist der Blitzstart für die Gastgeber! Eine Flanke vom linken Flügel ist zunächst etwas zu hoch für Lidberg, landet aber am zweiten Pfosten bei Hornby. Der nimmt die Kugel einmal an und schließt dann überlegt ins lange Eck ab.

SSV Ulm Pr. Münster 1. Der Ball rollt! Sichert sich Münster den Verbleib in der 2. Bundesliga oder geht es in die Relegation?

Darmstadt Regensburg 1. Darmstadt in Blau stößt an, Regensburg tritt ihnen in Rot gegenüber.

Köln K'lautern 1. Paçarada gibt nach 20 Sekunden aus mittigen 20 Metern einen verdeckten Premierenschuss ab. Der segelt weit über den Kasten der Pfälzer.

Magdeburg Düsseldorf 1. Die Fanlager beider Seiten präsentieren sich in bester Verfassung und präsentieren Choreos. Nun geht's auch auf dem Platz hoch her. Magdeburg spielt in Blau, die Fortunen in Rot.

Hertha BSC Hannover 1. Der Ball rollt, die Gastgeber haben angestoßen!

Schalke Elversberg 1. Der Ball rollt! Die Gastgeber spielen ganz klassisch in Blau und Weiß, Elversberg trägt Schwarz.

Darmstadt Regensburg 1. Spielbeginn

Karlsruhe Paderborn 1. Los geht’s! Die Gäste in den orangenen Trikots stoßen an und spielen in der ersten Hälfte von links nach rechts.

Fürth Hamburg 1. Pünktlich um 15:30 Uhr rollt der Ball und der letzte Tanz der Spielzeit 2024/25 geht also los. Die Hausherren sind in grün-weißen Trikots unterwegs, während der HSV in Rot aufläuft.

Köln K'lautern 1. Köln gegen Kaiserslautern – das Aufstiegsfinale in Müngersdorf läuft!

Hertha BSC Hannover 1. Spielbeginn

Köln K'lautern 1. Spielbeginn

Schalke Elversberg 1. Spielbeginn

Magdeburg Düsseldorf 1. Spielbeginn

Braunschweig Nürnberg 1. Der Ball rollt! Braunschweig sucht direkt den langen Ball in die Spitze. Allerdings kann Philippe die Kugel nicht behaupten, die in den Reihen der Nürnberger landet.

Karlsruhe Paderborn 1. Spielbeginn

Fürth Hamburg 1. Spielbeginn

Braunschweig Nürnberg 1. Spielbeginn

SSV Ulm Pr. Münster 1. Spielbeginn

Magdeburg Düsseldorf Patrick Ittrich wird die Partie als Unparteiischer leiten, Benjamin Cortus schaut sich im Kölner Keller knifflige Szenen an.

Köln K'lautern Die 22 Akteure betreten bei bester Stimmung auf den Rängen das Feld.

Braunschweig Nürnberg Es könnte sich aufgrund der Relegationssorgen der Hausherren ein hitziges Spiel entwickeln. Deshalb ist FIFA-Schiedsrichter Sven Jablonski heute Nachmittag der Unparteiische in dieser Partie. Jablonski steht an der Spitze der Protagonisten bereit, die in diesem Moment den Rasen im stimmungsvollen, ausverkauften Eintracht-Stadion betreten. Für Eintracht Braunschweig steht heute einiges auf dem Spiel und es werden mit Sicherheit packende 90 Minuten. Gleich geht es los!

Schalke Elversberg Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Robert Hartmann und seinen beiden Assistenten Christian Leicher und Alexander Sather. Für den Videobeweis ist Guido Winkmann verantwortlich.

Köln K'lautern Die Hymne des 1. FC Köln ertönt.

Hertha BSC Hannover Die Teams kommen auf den Rasen im Olympiastadion in Berlin. Schiedsrichter Florian Heft nimmt die Seitenwahl vor. Gleich geht es hier los!

Magdeburg Düsseldorf Beim FCM nimmt Coach Christian Titz zwei Änderungen vor. El-Zein und Burcu bekommen anstelle von Pfeiffer und Teixeira (nicht im Kader) einen Platz in der Startformation.

Magdeburg Düsseldorf Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune schickt die gleiche Startelf ins Rennen wie beim 2:0-Heimsieg gegen Schalke.

Magdeburg Düsseldorf Seit Magdeburgs Zweitliga-Aufstieg 2022 traf der FCM sechsmal auf die Fortuna – fünfmal in der Liga und einmal im DFB-Pokal. Nachdem Düsseldorf sich mit zunächst fünf Siegen in Folge zum wahrlichen Angstgegner zu mausern schien, gewann Magdeburg das Hinspiel in Düsseldorf dank einer furiosen zweiten Halbzeit mit 5:2.

Hertha BSC Hannover Nun ist es offiziell: Fabian Reese hat seinen Vertrag bei der Hertha verlängert! Dies verkündete der Spieler gerade live am Mikrofon im Stadion.

Karlsruhe Paderborn Schauen wir einmal auf die Aufstellungen. Christian Eichner nimmt im Vergleich zum Unentschieden bei Jahn Regensburg eine Änderung vor: Jensen startet für Rapp, der nicht im Kader steht. Łukasz Kwasniok wechselt auf Seiten der Gäste ebenfalls einmal: Michel sitzt heute nur auf der Bank, dafür beginnt Hoffmeier.

SSV Ulm Pr. Münster Beim SCP musste Aufstiegstrainer Sascha Hildmann nach fünf sieglosen Spielen in Folge drei Spieltage vor Saisonende seinen Stuhl räumen. Co-Trainer Kieran Schulze-Marmeling übernahm daraufhin den Chefposten. Die mutige Entscheidung sollte sich auszahlen: Direkt im ersten Spiel feierte er mit seiner Mannschaft einen furiosen 5:0-Auswärtserfolg beim 1. FC Magdeburg. Eine Woche später besorgte ein Doppelpack von Jorrit Hendrix einen 2:0-Heimsieg gegen Hertha BSC. Verletzungsbedingt fehlt Top-Torschütze Joshua Mees (Sprunggelenk). Er wird durch Florian Pick ersetzt.

Braunschweig Nürnberg Im Hinspiel erkämpften sich die Nürnberger zuhause ein knappes 1:0 gegen die Eintracht aus Braunschweig. Zum Abschluss der Hinrunde kamen die Braunschweiger als vorletzter in die zweitgrößte Stadt Bayerns und gingen als Außenseiter in das Aufeinandertreffen. Und tatsächlich hatten sie gegen das Spiel der Nürnberger nur wenig entgegenzusetzen. Der Club übernahm die Spielkontrolle und erkämpfte sich im ersten Durchgang mehr und mehr Torchancen. Zudem waren sie wacher und cleverer. Das zeigte sich auch beim einzigen Treffer der Hinrundenpartie. Justvan führte einen Freistoß blitzschnell aus, den die Braunschweiger verschliefen und dadurch Tsimas wuchtig zum 1:0 einnetzte. Kurz darauf sah Conteh noch die Ampelkarte und der Club verpasste in Überzahl die Entscheidung. Heute braucht der BTSV einen besseren Auftritt, um noch irgendwie den direkten Klassenerhalt zu erzielen.

Hertha BSC Hannover Das Hinspiel zwischen diese beiden Teams endete kurz vor Weihnachten mit einem torlosen Remis. Die Berliner konnten nach der Gelb-Roten Karte für Kunze aus ihrer 30-minütigen Überzahl kein Kapital schlagen und mussten sich damals mit einem Punkt zufrieden geben. Es war das letzte Spiel des heutigen Berliner Coach Leitl an der Seitenlinie von Hannover 96.

Schalke Elversberg Horst Steffen will derweil mit seiner Elv einfach da weitermachen, wo sie letzte Woche aufgehört haben. "Wir wollen so auftreten wie in den vergangenen Wochen, also gut und konstant, wir wollen genau sein in unseren Abläufen. Das müssen wir auch, um auf Schalke erfolgreich zu sein", so der Trainer der Gäste, der sich noch gut an das 1:4 in der Hinrunde erinnert: "Da mussten wir Lehrgeld bezahlen. Das wollen wir diesmal nicht."

Magdeburg Düsseldorf So stark die meisten Auswärtsauftritte des FCM waren (31 Zähler in der Fremde, Stand jetzt die beste Auswärtsmannschaft der Liga), so ausbaufähig ist die Heimbilanz. Nur 19 Zähler holte Magdeburg im eigenen Stadion, erst vier Heimsiege verbuchten die Elbestädter – aktuell bedeutet das Platz 16 auf der Heimtabelle. Die Titz-Elf möchte sich mit einem Sieg vom heimischen Publikum verabschieden.

Magdeburg Düsseldorf Düsseldorf trat zwischenzeitlich auch ein wenig auf der Stelle, fuhr dreimal in Folge nur ein Unentschieden ein (1:1 in Elversberg, 3:3 gegen Nürnberg, 2:2 in Braunschweig) – Elversberg und Paderborn nutzten das aus. Umso wichtiger war der 2:0-Heimsieg gegen den FC Schalke 04 am vergangenen Wochenende, ohne den die Fortuna heute nicht mehr hoffen könnte.

Fürth Hamburg Obwohl die Ausgangslage für die Hausherren alles andere als schlecht ist, da man sowohl einen Punkt Vorsprung aufweist als auch ein deutlich besseres Torverhältnis hat als Eintracht Braunschweig, stehen die Vorzeichen nicht gerade ideal. Die Fürther haben bislang 19 Spiele gegen den HSV bestritten und nur drei Partien für sich entscheiden können. Dazu gab es acht Punkteteilungen, während die Gäste immerhin acht Siege einfahren konnten. Dazu kommt, dass die Spielvereinigung das zweitschwächste Team der Liga ist, über die letzten fünf Spieltage hinweg. Allerdings hat der HSV in diesem Zeitraum auch nur bedingt glänzen können und sammelte nur sieben von 15 möglichen Zählern, womit man Rang neun belegt. Doch zuletzt gewannen die Mannen von Merlin Polzin ihre letzten beiden Partien und erzielten dabei insgesamt zehn Tore.

Hertha BSC Hannover Zum Personal auf dem Rasen: Nach der Niederlage in Münster nimmt Leitl bei der Hertha drei Wechsel in seiner Startelf vor. Leistner kehrt nach seiner gelb-rot-Sperre zurück und ersetzt den gesperrten Gechter. Ebenfalls rückt Karbownik für Bouchalakis rein. Vorne drin beginnt, in seinem letzten Spiel für die Hertha, Niederlechner anstelle von Scherhant. Sein Gegenüber, Lars Barlemann, nimmt nach dem 1:1-Unentschieden letzte Woche gegen Fürth ebenfalls drei Wechsel vor. Knight (nach Gelb-Sperre), Nielsen und Oudenne sind neu im Team, dafür müssen Lee, Momuluh und Dehm auf die Bank.

Karlsruhe Paderborn Auch wenn die Gäste aus Ostwestfalen den möglichen Aufstieg nicht mehr in der eigenen Hand haben, will die Mannschaft von Łukasz Kwasniok ihrem Trainer zum Abschied noch ein Geschenk machen. Die Statistik der letzten Spiele spricht dabei für die Blau-Schwarzen: So gewann der SCP drei der letzten vier Partien und musste nur ein Unentschieden gegen den direkten Konkurrenten aus Elversberg hinnehmen. Mit Blick auf die Tabelle müssen die Gäste heute alles riskieren, um die Minimalchance noch zu wahren. Wir dürfen uns auf ein spannendes Duell freuen!

Schalke Elversberg S04-Coach Fimpel will sich mit seinem Team nochmal mit einer ordentlichen Leistung von den Fans verabschieden. "Es geht einzig darum, jetzt am Sonntag gegen Elversberg auch die Intensität und Qualität aus dem Training auf den Platz zu bringen", forderte der Schalker Interimstrainer und ergänzte: "Wir können Elversberg natürlich für eine starke Saison loben, aber mir geht es in erster Linie darum, eine deutlich bessere Leistung von unseren Spielern zu sehen."

Braunschweig Nürnberg Auch bei den Gästen gibt es drei Veränderungen. Ebenfalls fehlt der Keeper der Nürnberger Kukučka aufgrund einer Oberschenkelverletzung und wird von Mathenia zwischen den Pfosten ersetzt. Zudem fehlen Drexler und Lubach mit einer Gelbsperre. Für sie starten Danilo Soares und Karafiát in der ersten Elf. Der Club hat zuletzt nur einen Punkt aus den letzten vier Spielen geholt, traf mit Düsseldorf, Paderborn, Köln und Elversberg jedoch auch auf formstarke Gegner.

Magdeburg Düsseldorf Dass Magdeburg im Aufstiegskampf nicht mehr mitmischen darf, hat sich die Mannschaft von Christian Titz auf die eigene Fahne zu schreiben. Der FCM gehört zu den formschwächsten Mannschaften der Liga, nach dem 1:1-Remis bei Hertha BSC ließen sich die Magdeburger zu Hause 0:5 vom Abstiegskandidaten Preußen Münster abfertigen und verloren am vergangenen Wochenende im Duell mit der direkten Konkurrenz 1:2 beim SC Paderborn. Innerhalb von drei Spieltagen rutschte Magdeburg von Rang drei auf sieben ab und kann eine eigentlich so starke Saison nicht mehr krönen.

Fürth Hamburg Der Hamburger SV ist nach dem 6:1-Kantersieg gegen den SSV Ulm aus der Vorwoche bereits sicher aufgestiegen. Die Mannen von Merlin Polzin können allerdings die Meisterschaft der zweiten Liga gewinnen. Dazu benötigt man entweder einen Sieg oder das Patzen des 1. FC Köln, der zeitgleich zuhause auf den 1. FC Kaiserslautern trifft, der sich noch kleine Hoffnungen auf den Relegationsplatz macht. Sollten allerdings die Kleeblättler aus eigener Kraft nicht den Klassenerhalt perfekt machen können, muss man entweder auf die Unterstützung vom SSV Ulm hoffen oder ausgerechnet auf einen Erfolg des großen Erzrivalen 1. FC Nürnberg, der gegen Braunschweig antreten muss. In der Relegation würde übrigens der 1. FC Saarbrücken warten, der sich am gestrigen Samstag den dritten Platz sichern konnte.

Hertha BSC Hannover Doch es gibt auch gute Nachrichten aus Berlin zu vermelden. Verteidiger Zeefuik hat gestern seinen Vertrag bis 2027 verlängert und bleibt den Berlinern somit über den Sommer hinaus erhalten. Des Weiteren hat Kapitän Leistner unter der Woche seinen Vertrag ebenfalls verlängert. Zudem berichten mehrere Medien übereinstimmend, dass der Vertrag mit Top-Star Reese bis 2030 verlängert wird. Eine Verkündung der Verlängerung könnte noch heute im Stadion stattfinden.

SSV Ulm Pr. Münster Nach der 1:6-Niederlage (1:3) gegen den Hamburger SV war der Abstieg für die Ulmer Spatzen besiegelt. Der SSV kassierte bisher nur 46 Gegentore. Ein ungewöhnlich niedriger Wert für einen Absteiger. allerdings erzielte das Team von Trainer Robert Lechleiter (übernahm im März von Thomas Wörle) 34 Treffer. So waren nur sechs Siege und elf Untentschieden am Ende einfach zu wenig. Im Vergleich zum HSV-Spiel gibt es drei Veränderungen. Zwischen den Pfosten steht Christian Ortag für Niclas Thiede. Zudem weichen Tom Gaal (Sprunggelenkverletzung) und Aaron Keller (Bänderverletzung) für Thomas Geyer und Dennis Chessa.

Braunschweig Nürnberg Am vergangenen Spieltag mussten die Braunschweiger eine deutliche 0:3-Niederlage gegen den Aufstiegsaspiranten Elversberg einstecken. Dadurch endete die Serie von sieben ungeschlagenen Spielen für die Löwen. Im Vergleich zur Pleite gegen Elversberg nimmt Cheftrainer Daniel Scherning drei Veränderungen vor. Ausgerechnet zum Saisonfinale fehlt Hoffmann krankheitsbedingt im Kasten der Gastgeber und muss durch Johansson ersetzt werden. Zudem kehrt Kapitän Bičakčić in die Startelf zurück und ersetzt Nikolaou und im zentralen Mittelfeld startet Marie für Baas.

Karlsruhe Paderborn Schauen wir mal auf die Gastgeber. Für den KSC geht es heute sportlich um nicht mehr viel. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Christian Eichner noch von Platz 9 auf Platz 7 springen. Dafür dürften Hannover und Magdeburg ihre Spiele allerdings nicht gewinnen. Trotz allem wollen die Blau-Weißen heute ihren Fans einen versöhnlichen Abschied schenken und die Saison positiv ausklingen lassen. Dabei wartet mit dem Aufstiegsaspiranten Paderborn allerdings eine schwere Aufgabe.

Fürth Hamburg Um den direkten Klassenerhalt zu schaffen, setzt Thomas Kleine auf acht Spieler, die in der Vorwoche mit einem 1:1 einen Punkt gegen Hannover 96 geholt hatten. Im Mittelfeld kommen Simon Asta und Gideon Jung für Julian Green und Reno Münz in die Startaufstellung. Dazu sitzt Daniel Kasper vorerst auf der Bank und wird durch Jomaine Consbruch vertreten. Die Fürther werden mit einer 3-4-2-1-Formation in die Partie gehen. Bei den Gästen gibt es vier Wechsel zu verzeichnen. Łukasz Poręba, Ransford Königsdörffer, Emir Sahiti und Davie Selke weichen für Sebastian Schonlau, Adam Karabec, Fabio Baldé und Robert Glatzel. Am üblichen 4-3-3 hat sich unterdessen nichts geändert.

Köln K'lautern Bei den Pfälzern, die lediglich in drei der letzten 36 Pflichtspielvergleiche mit Köln unterlagen und die sieben Tore mehr erzielt, aber 13 Treffer mehr kassiert haben als ihr heutiger Gastgeber, stellt Coach Torsten Lieberknecht nach dem 2:1-Heimerfolg gegen den SV Darmstadt 98 gezwungenermaßen zweimal um. Anstelle von Redondo (Gelbsperre) und Yokota (Schambeinprobleme) beginnen Kleinhansl und Wekesser.

Darmstadt Regensburg Für dieses letzte Heimspiel nimmt Florian Kohfeldt noch einmal drei Startelfänderungen im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Kaiserslautern vor. Corredor, Maglica und Papela müssen Platz machen, dafür rücken Kempe, Müller und Vukotić in die Anfangsformation. Bei den Regensburgern gibt es nur einen Wechsel im Vergleich zum 2:2 gegen den KSC und der findet zwischen den Pfosten statt. Dort steht heute Gebhardt anstelle von Pollersbeck. Das Schiedsrichtergespann besteht aus Referee Nicolas Winter sowie seinen Assistenten Patrick Kessel und Fabian Maibaum. Der Vierte Offizielle ist Luca Schlosser.

Magdeburg Düsseldorf Wie die Fortuna spielt auch die gesamte Konkurrenz auswärts und hat knifflige Aufgaben. Die SV Elversberg muss in der Gelsenkirchener Veltins-Arena bestehen, Paderborn gastiert parallel in Karlsruhe. Kaiserslautern muss beim Tabellenzweiten 1. FC Köln ran.

Schalke Elversberg Die Gäste aus Elversberg hingegen haben im Saisonendspurt nochmal mächtig aufgedreht. Seit sieben Spielen ist die SVE ungeschlagen und hat dabei fünf Siege eingefahren. Vor allem die Offensive lief zuletzt wieder auf Hochtouren und erzielte 17 Treffer in den vergangenen sechs Partien, drei allein beim 3:0 gegen Braunschweig am letzten Wochenende. Dadurch hat Elversberg im Kampf um den Relegationsplatz die besten Karten und diesen mit einem Auswärtssieg auf Schalke quasi sicher. Sollte der 1. FC Köln zeitgleich gegen Kaiserslautern nicht punkten, könnte die Mannschaft von Horst Steffen sogar noch direkt in die Bundesliga durchmarschieren und den dritten Aufstieg innerhalb von vier Jahren feiern.

Hertha BSC Hannover Auch bei den Berliner steht bereits der zweite Trainer in dieser Saison an der Seitenlinie. Christian Fiel musste im Februar in einer prekären Lage gehen, Stefan Leitl kam und schaffte es die Hertha zu stabilisieren. Zwischenzeitlich waren die Herthaner acht Spiele in Folge unbesiegt, ehe es letzte Woche die 2:0-Niederlage gegen Preußen Münster gab. Berlin wird die Saison daher auf einem enttäuschenden zehnten oder elften Tabellenplatz abschließen.

Köln K'lautern Auf Seiten der Rheinländer, die das Hinspiel kurz vor Weihnachten auf dem Betzenberg durch einen Treffer Ljubicics (33.) mit 1:0 gewannen und die vier ihrer bisherigen 16 Heimspiele verloren, hat Trainer Friedhelm Funkel im Vergleich zum 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg eine personelle Änderung vorgenommen. Downs bekommt den Vorzug vor Lemperle, der zunächst auf der Bank sitzt.

Braunschweig Nürnberg Für den Gegner der Braunschweiger, den 1. FC Nürnberg, geht es am letzten Spieltag um die berühmt berüchtigte goldene Ananas. Der Club muss sich in dieser Saison mit einem Platz im Tabellenmittelfeld zufriedengeben und kann am Saisonfinale weder sonderlich weit nach vorne springen, noch nach unten rutschen. In dieser engen Zweitligakonstellation wäre für die Franken sicherlich mehr drin gewesen, aber die Konstanz hat dem Club gefehlt. Dennoch zeigt der 1. FC Nürnberg viele Voraussetzungen für eine ordentliche Aufstiegschance im kommenden Jahr, unter anderem die hohen Transfereinnahmen und eine vielversprechende Jugendarbeit. Außerdem könnte der Club heute das Zünglein an der Waage für den Erzrivalen sein. Bei einem Erfolg der Nürnberger würde Greuther Fürth sicher die Klasse halten und müsste sich bei den Nürnbergern bedanken. Allerdings wird das für das Team von Miroslav Klose keine große Rolle spielen. Der Club ist sich seiner Verantwortung im Abstiegskampf sehr wohl bewusst, will zum Saisonfinale eine gute Leistung zeigen und mit einem Erfolg die Spielzeit beenden.

Magdeburg Düsseldorf Dafür benötigt Düsseldorf aber mächtig Fortuna: Die SV Elversberg und der SC Paderborn (je 55 Zähler) müssten angesichts besserer Tordifferenzen wohl jeweils verlieren, Düsseldorf müsste in Magdeburg gewinnen und auf 56 Zähler kommen. Dazu dürfte Lautern zwar siegen, die um zwei Tore schlechtere Tordifferenz aber nicht aufholen.

Schalke Elversberg Nachdem es zu Beginn der Rückrunde mal kurz so aussah, als ob der FC Schalke sich gefangen hätte, waren die letzten zwei Monate wieder ein einziges Desaster. Ein glückliches 2:1 gegen Absteiger Ulm war der einzige Sieg, den die Knappen in den letzten acht Spielen einfahren konnten. Mehrere unerklärlich schwache Auftritte hätten Königsblau fast nochmal in akute Abstiegsnot gebracht. Auch der nächste Trainerwechsel brachte jüngst nicht den entscheidenden Impuls und der mittlerweile als Interimstrainer geübte Jakob Fimpel unterlag mit seiner Elf mit 0:2 bei Fortuna Düsseldorf.

SSV Ulm Pr. Münster Im Sommer 2024 feierten beide Vereine den Durchmarsch von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga. Fest steht: Der SSV Ulm (17.) muss ein Jahr später wieder den Gang in die 3. Liga antreten. Die Gäste aus Münster (15.) können mit einem Sieg den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Bei einem Remis oder einer Niederlage ist der Sportclub auf die Schützenhilfe von Eintracht Braunschweig (16.) und der SpVgg Greuther Fürth (14.) angewiesen.

Darmstadt Regensburg Für die Darmstädter gab es zuletzt nicht allzu viel zu jubeln, aus den letzten fünf Spielen konnte man nur fünf Punkte erbeuten, in den letzten beiden Partien gab es eine Pleite. Die Gäste schlagen sich hingegen zum Ende der Saison hin wacker, aus den letzten fünf Ligaspielen verlor man nur eines, momentan ist man seit drei Spielen ungeschlagen- wenn auch zugegebenermaßen durch drei Remis am Stück. Vielleicht kann man diesen Endspurt heute krönen und noch einen letzten Sieg einfahren- wie bereits beim 2:1 im Hinspiel.

Köln K'lautern Der 1. FC Kaiserslautern hat sich am vergangenen Sonntag durch einen hart erkämpften 2:1-Heimsieg gegen den SV Darmstadt 98, bei dem er einen frühen Rückstand (3.) durch die Treffer Ritters (15.) und Aches (45.+7) drehte, eine Minimalchance auf das Erreichen der Aufstiegsrelegation gesichert. Dazu müssten die Roten Teufel das dritte von Anfang-Nachfolger Torsten Lieberknecht in Müngersdorf gewinnen, während Elversberg (auf Schalke) sowie Paderborn (in Karlsruhe) verlieren und Düsseldorf (in Magdeburg) maximal einen Punkt holt.

Karlsruhe Paderborn Es ist der Showdown in Liga 2. Der SC Paderborn will mit einem Sieg in Karlsruhe seinen Teil dazu beitragen, die theoretische Chance auf den Aufstieg zu wahren. Um noch auf einen direkten Aufstiegsplatz zu springen, muss die Mannschaft von Łukasz Kwasniok heute einen Dreier holen und hoffen, dass Köln und Elversberg verlieren. Wenn Köln mindestens einen Punkt holt, ist der direkte Aufstiegsplatz futsch. Aufgrund der Punktgleichheit der Blau-Schwarzen und der SV Elversberg kommt es am Ende auf die Tordifferenz an. Da liegen die Elversberger jedoch deutlich vorne, und so muss der SCP heute mehr Punkte einfahren als die SV Elversberg, die zur gleichen Zeit bei Schalke 04 zu Gast ist.

Darmstadt Regensburg Vielerorts wird an diesem letzten Spieltag noch heiß mitgefiebert, es geht um Aufstiege und Klassenerhalte- in diesem Spiel geht es lediglich darum, mit welchem Gefühl man die Spielzeit abschließt. Die Gastgeber haben mit 39 Punkten auf Rang 12 den Klassenerhalt bereits gesichert und sind vom Aufstieg weit entfernt. Anders sieht es bei den Regensburgern aus, die mit 25 Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz liegen und bereits sicher abgestiegen sind.

Schalke Elversberg Gleich mal ein Blick auf die Aufstellungen: Bei den Hausherren gibt es im Vergleich zur Vorwoche zwei Änderungen. Adrian Gantenbein und Mehmet-Can Aydın starten anstelle von Christopher Antwi-Adjei und Amin Younes (Bank). Interessantes hat sich derweil auch auf der königsblauen Bank getan, wo heute die sonst in der zweiten Mannschaft aktiven Pierre-Michel Lasogga und Yassin Ben Balla sitzen. Deutlich weniger gibt es von der SVE zu erzählen, denn Horst Steffen schickt exakt die gleiche Elf ins Rennen, die letzte Woche erfolgreich war.

Köln K'lautern Die Anhängerschaft des 1. FC Köln hat nervenaufreibende Tage erlebt, die nach ihrer Hoffnung heute in einem Happy End in Form der Meisterschaft oder des zweiten Platzes münden. Nachdem der glückliche 2:1-Auswärtserfolg beim 1. FC Nürnberg im ersten von Friedhelm Funkel verantworteten Spiel durch ausgebliebene Punktverluste Elversbergs und Paderborns noch nicht zum rechnerischen Aufstieg geführt hatte, gab es unter der Woche mächtig Ablenkung durch Lemperles Prügel- und Alkohol-Eklat. Können die Geißböcke die Nebengeräusche ausblenden?

Hertha BSC Hannover Für beide Teams endet heute eine Saison, in der die zuvor gesteckten Ziele nicht erreicht wurden. Die Berliner Hertha hatte nie ernsthaft etwas mit den Aufstiegsplätzen zu tun und befand sich zeitweise sogar im Abstiegskampf. Hannover wollte ebenfalls hoch in die Bundesliga, musste sich aber vor rund zwei Wochen ebenfalls von dem Traum von der ersten Liga verabschieden. Bei der Mission Aufstieg verschlangen die Niedersachen gleich drei Trainer. Nach Leitl und Breitenreiter steht nun Lars Barlemann interimsweise an der Seitenlinie. Ein neuer Cheftrainer für die kommende Spielzeit soll in Kürze vorgestellt werden.

Magdeburg Düsseldorf Fünf Teams sind noch in den Aufstiegskampf verwickelt, gemeinsam mit dem 1. FC Kaiserslautern hat Düsseldorf (beide 53 Punkte) die geringsten Chancen. Während der Zweitplatzierte 1. FC Köln mit 58 Punkten außer Reichweite liegt, ist Relegationsplatz drei noch möglich.

Fürth Hamburg Es ist das Spiel der Gegensätze. Während die Gäste aus Hamburg als Tabellenführer in die Begegnung gehen und mit einem Sieg die Zweitligameisterschaft perfekt machen können, kämpfen die Hausherren im Fernduell mit Preußen Münster und Eintracht Braunschweig um den direkten Klassenerhalt. Aktuell hat die Spielvereinigung einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz, der aktuell von den Niedersachsen belegt wird. Mit einem Erfolg würde Fürth sicher die Klasse halten. Bei einem Unentschieden dürften die beiden direkten Konkurrenten nicht gewinnen, und bei einer Niederlage der Fürther bräuchte Münster lediglich eine Punkteteilung und Braunschweig müsste dennoch gewinnen, um doch noch vorbeizuziehen. Somit bietet der letzte Spieltag große Spannungen.

Darmstadt Regensburg Herzlich willkommen zum finalen Spieltag in der 2. Bundesliga mit der Partie SV Darmstadt 98 gegen Jahn Regensburg!

SSV Ulm Pr. Münster Hallo und herzlich willkommen zum letzten Spieltag der Saison 2024/2025 in der 2. Bundesliga. Im Donaustadion empfängt der SSV Ulm 1864 den SC Preußen Münster. Viel Spaß beim Mitlesen!

Schalke Elversberg Ein Team kann vor diesem finalen Akt der Saison noch absteigen, eines kann in die Bundesliga aufsteigen. So hätte es mancher Fan und Experte wohl auch im Vorfeld der Saison prognostiziert, allerdings mit einer anderen Rollenverteilung. Denn während der mit großen Ambitionen in die Spielzeit gestartete S04 von einer Bundesligarückkehr weit entfernt ist und nur aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses gegenüber Eintracht Braunschweig sehr wahrscheinlich die Klasse halten wird, hat die SVE es in der eigenen Hand, mit einem Dreier mindestens den Relegationsplatz klarzumachen oder sogar noch direkt aufzusteigen.

Köln K'lautern Ein herzliches Willkommen zum Saisonfinale der 2. Bundesliga! Der 1. FC Köln benötigt für die direkte Rückkehr in die Eliteklasse lediglich einen Zähler, während der 1. FC Kaiserslautern für das Erreichen der Aufstiegsrelegation neben einem eigenen Sieg auf dreifache Schützenhilfe angewiesen ist. Geißböcke und Rote Teufel stehen sich ab 15:30 Uhr gegenüber.

Schalke Elversberg Hallo und herzlich willkommen zum letzten Spieltag der Zweitligasaison 2024/25! Der FC Schalke 04 empfängt um 15:30 Uhr die SV07 Elversberg in der Veltins-Arena!

Magdeburg Düsseldorf Während der 1. FC Magdeburg seine Aufstiegschancen am vergangenen Wochenende verspielte, ist Düsseldorf noch im Rennen um den Relegationsplatz vertreten – allerdings ist die Fortuna auf Patzer der Konkurrenz angewiesen. Um 15:30 Uhr ist der große Kampf um die Aufstiegsränge eröffnet – unter anderem in der Magdeburger Avnet Arena.

Karlsruhe Paderborn Herzlich willkommen zum 34. Spieltag in der 2. Bundesliga zwischen dem Karlsruher SC und dem SC Paderborn. Anstoß im BBBank Wildpark ist um 15:30 Uhr.

Fürth Hamburg Hallo und herzlich willkommen zum finalen Spieltag der 2. Bundesliga. Ab 15:30 Uhr empfängt die Spielvereinigung Greuther Fürth den aktuellen Tabellenführer, den Hamburger SV.

Braunschweig Nürnberg Für die Hausherren geht es am letzten Spieltag um alles. Nach 33 Partien stehen die Braunschweiger mit 35 Punkten auf Rang 16 und damit auf dem Relegationsplatz. Heute Nachmittag könnte der BTSV allerdings noch einen Sprung nach vorne machen und sich damit den heißersehnten Klassenerhalt sichern. Die Szenarien dafür sind klar: Braunschweig muss mindestens einen Punkt einfahren, bestenfalls jedoch einen Sieg. Dabei sind die Löwen auf Schützenhilfe angewiesen. Bei einem Unentschieden gegen den heutigen Gegner Nürnberg müsste Preußen Münster ihr Spiel gegen den sicheren Absteiger SSV Ulm verlieren. Sollten die Braunschweiger heute drei Punkte sammeln, reicht es, wenn Münster gegen Ulm oder Fürth gegen Hamburg nicht gewinnen. Somit müssen die Löwen heute erstmal ihre Hausaufgaben gegen Nürnberg machen, um dann mit einem Auge auf die anderen Plätze zu schielen. Sollten die Braunschweiger verlieren oder ein Punktgewinn wäre unzureichend, müssten sie in der kommenden Woche im Relegationsduell gegen Saarbrücken antreten. Natürlich möchten alle Beteiligten der Löwen dieses Szenario vermeiden.

Hertha BSC Hannover Hallo und herzlich willkommen zum letzten Spieltag in der 2. Bundesliga mit dem Duell zwischen Hertha BSC und Hannover 96. Anstoß bei dieser Partie ist um 15:30!