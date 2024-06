Frankreich Polen 12. So muss es gegen die tief stehenden Polen für die Franzosen gehen: Die blitzschnellen Außenspieler mit Steckpässen einsetzen und dann nachrücken, um die Hereingaben zu verwerten.

Niederlande Österreich 11. Die Niederländer nun mit ihrer ersten Ballbesitzphase. Alles in der eigenen Hälfte, alles ungefährlich.

Niederlande Österreich 10. Stand jetzt führt Österreich die Tabelle der Gruppe D übrigens vor Frankreich an.

Frankreich Polen 11. Die erste große Chance der Partie für die Franzosen. Ousmane Dembélé ist auf der rechten Seite durch, dringt in den Strafraum ein. Seine scharfe Hereingabe findet am langen Pfosten Theo Hernandez, der allerdings knapp verzieht.

Frankreich Polen 10. Somit wächst der Druck auf Frankreich, deren erklärtes Ziel es ist, Gruppenerster zu werden. Dieser wäre wichtig, um in der K.o.-Phase in den unteren Turnierbaum zu rutschen, ein Duell mit Gastgeber Deutschland oder Spanien und Portugal wäre dann erst im Finale möglich.

Niederlande Österreich 9. Premiere in Berlin: Die Elftal ist nach fast zehn Minuten erstmals in der Nähe des österreichischen Strafraum. Die Flanke von Malen findet allerdings keinen in orange gekleideten Abnehmer.

Frankreich Polen 8. In der Parallelpartie der Gruppe D führt Österreich gegen die Niederlande mit 1:0. Damit wäre die Alpenrepublik aktuell Gruppenerster.

Niederlande Österreich 7. Auch wenn es nach nur wenigen absolvierten Minuten komisch klingen mag: Das Tor hatte sich angedeutet! Denn die Niederländer glänzen hier bislang nur durch die Farbe ihrer Trikots und Passivität. Österreich hat hingegen schwungvoll begonnen und sich für den couragierten Start früh belohnt.

Niederlande Österreich 6. Eigentooor für Niederlande, 0:1 durch Donyell Malen

Frankreich Polen 7. Der erste Abschluss der Partie gehört aber Polen. Piotr Zieliński sorgt für eine erste Tor-Annäherung, aber nicht wirklich für Gefahr.

Niederlande Österreich 6. Prass darf von der linken Seite unbedrängt flanken. Die Hereingabe kommt scharf in den Strafraum, wo Malen den Ball beim Klärungsversuch in die eigenen Maschen haut.

Niederlande Österreich 5. Österreich führt!!!

Niederlande Österreich 4. Flanke von Arnautovic - kein Problem für Keeper Verbruggen.

Frankreich Polen 6. Frankreich setzt sich in der gegnerischen Hälfte fest und hat die ersten beiden Ecken, die aber nichts einbringen. Bei den Polen wird die Dreier-Abwehrkette situativ immer wieder zur Fünferkette.

Niederlande Österreich 3. Das Stadiondach wirft einen Schatten auf das Spielfeld, der aktuell in der niederländischen Hälfte etwas größer ausfällt. Es lohnt sich also aus zweierlei Gründen für die ÖFB-Auswahl, sich dort aufzuhalten.

Frankreich Polen 4. Polen steht sehr tief, in den Anfangsminuten hat Frankreich deutlich mehr Ballbesitz. Auffällig ist, dass Mbappé sich bisher teilweise bis tief ins Mittelfeld fallen lässt. Der Superstar hat dadurch viele Ballkontakte.

Niederlande Österreich 2. Schmid mit dem ersten Abschluss für Österreich. Wobei: Es war ein Abschlussversuch, denn "Oranje" konnte den Schuss blocken.

Niederlande Österreich 1. Österreich lässt hier erst einmal ein bisschen die Kugel durch die eigenen Reihen laufen. Das Pressing der Elftal hält sich - sagen wir - in Grenzen.

Frankreich Polen 1. Frankreich läuft die Polen direkt hoch an.Und presst bis in den gegnerischen Sechszehner hinein.

Frankreich Polen 1. Spielbeginn

Niederlande Österreich Die Niederlande läuft hier wenig überraschend ganz in orange auf, Österreich in schneeweiß.

Niederlande Österreich 1. Spielbeginn

Frankreich Polen Mbappé hat seine Maske jetzt doch aufgezogen. Pünktlich zum Anpfiff. Das Risiko war wohl doch zu groß.

Frankreich Polen Shakehands und Wimpeltausch zwischen den Kapitänen Mbappé und Lewandowski. Gleicht geht's los.

Niederlande Österreich Österreich hat angestoßen. Das Spiel läuft.

Frankreich Polen Die eine Hälfte der Dortmunder Arena ist komplett in Rot gekleidet, die andere in Blau. Und alle singen inbrünstig die Hymnen mit. Ein Rahmen, wie er stimmungsvoller nicht sein könnte.

Niederlande Österreich Nun erklingt die Nationalhymne der Niederlande.

Niederlande Österreich Österreichs Nationalhymne wird abgespielt.

Frankreich Polen Die Mannschaften haben Aufstellung für die Nationalhymnen bezogen. Zuerst wird die polnische Hymne gespielt, dann die französische.

Niederlande Österreich Übrigens: Einige Fans der Österreicher haben sich trotz der Hitze als Weihnachtsmänner verkleidet.

Frankreich Polen Die beiden Mannschaften laufen ein. Mbappé trägt keine Maske. Es hieß ja, sie habe ihn im Training gestört. Aber Spiel ist ja nochmal was anderes als eine Übungseinheit. Ein bisschen Risiko ist es, so frisch nach einem Nasenbeinbruch.

Niederlande Österreich Das Schiedsrichter-Gespann und die Mannschaften betreten den Rasen.

Niederlande Österreich In wenigen Minuten beginnt die Partie in der Sauna Olympiastadion. Bleibt zu hoffen, dass Spieler und Zuschauer auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr achten - und die Sonnencreme nicht zu Hause vergessen haben.

Frankreich Polen Es sind zwar 28 Grad in Dortmund gerade, im proppevollen Stadion dürften allerdings noch einige Grad dazukommen. Es ist ein richtiger Brutofen. Gut vorstellbar, dass es später die ein oder andere Trinkpause geben wird.

Niederlande Österreich Freuen wir uns also auf einen spannenden und im wahrsten Sinne des Wortes heißen Fußball-Abend. Denn die Temperaturen in der Bundeshauptstadt bewegen sich schon den ganzen Tag um die 30 Grad herum. Das Wetter ist drückend und schwül. Bis 19 Uhr besteht noch eine Hitzewarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Niederlande Österreich Schiedsrichter der Partie ist der Slowake Ivan Kruzliak. Der 40-Jährige aus Bratislava leitet zum dritten Mal eine Partie der ÖFB-Auswahl. Und Kruzliak hat eine österreichische Vergangenheit: Er hütete zu Beginn der 2000er Jahre das Gehäuse des Amateurclubs SF Berg. Nach einem Kreuzbandriss schlug er dann die Schiedsrichter-Laufbahn ein.

Frankreich Polen Die Stimmung in der Dortmunder Arena ist prächtig, es brodelt richtig. 62.000 Zuschauer sorgen für den Rahmen, die Fans beider Lager für die Atmosphäre. Auch die polnischen Anhänger feiern noch einmal ihre Mannschaft, obwohl diese bereits ausgeschieden ist. Und ein wenig feiern sie auch sich selbst.

Niederlande Österreich Die Startelf Österreichs:

13 Pentz - 5 Posch, 2 Wöber, 15 Lienhart, 8 Prass - 6 Seiwald, 10 Grillitsch - 23 Wimmer, 9 Sabitzer, 18 Schmid - 7 Arnautović

Niederlande Österreich Auch Rangnick hat die Rotationsmaschine angeworfen. Österreichs Startelf ist im Vergleich zum Duell mit Polen (3:1) sogar auf vier Positionen verändert. Maximilian Wöber, Alexander Prass, Patrick Wimmer und Romano Schmid ersetzen Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Phillipp Mwene und den verletzten Gernot Trauner.

Frankreich Polen Hier noch die kompletten Startelf-Aufstellungen:



Frankreich: 16 Maignan - 5 Koundé, 4 Upamecano, 17 Saliba, 22 Hernández - 13 Kanté, 8 Tchouaméni, 14 Rabiot - 11 Dembélé, 10 Mbappé, 25 Barcola



Polen: 12 Skorupski - 5 Bednarek, 3 Dawidowicz, 14 Kiwior - 8 Moder, 10 Zieliński, 19 Frankowski, 21 Zalewski - 20 Szymanski, 9 Lewandowski, 26 Urbanski



Niederlande Österreich Koeman hat im Vergleich zur Partie gegen Frankreich (0:0) drei Änderungen in der Startelf vorgenommen. Lutsharel Geertruida, Donyell Malen und Joey Veerman ersetzen Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong und Xavi Simons.

Niederlande Österreich Aber Weghorst zählt auch im dritten Gruppenspiel der Elftal nicht zur Anfangsformation. Koeman hat folgende Startelf nominiert:

1 Verbruggen – 2 Geertruida, 6 De Vrij, 4 Van Dijk, 5 Aké - 14 Reijnders, 24 Schouten, 16 Veerman – 18 Malen, 10 Depay, 11 Gakpo

Frankreich Polen Für Polen geht es somit vor allem um einen versöhnlichen Abschluss. Lewandowski hatte vor dem Frankreich-Spiel trotz des ernüchternden EM-Abschneidens einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen. "Ich bin jetzt fast 36 Jahre alt und viele Menschen fragen sich, wie lange ich noch spielen werde. Aber ich spüre immer noch das Feuer in mir", so der Angreifer.

Frankreich Polen Sorgen, die die Polen gerne hätten. Für sie ist das Aus nach zwei Niederlagen schon besiegelt. Sie haben schon jetzt keine Chance mehr auf das Weiterkommen.

Niederlande Österreich Das bestimmende Thema in den vergangenen Tagen bei der Elftal war, ob Koeman Angreifer Memphis Depay im Sturmzentrum durch den zuletzt bei der TSG Hoffenheim spielenden Wout Weghorst ersetzen sollte. Der 31-Jährige hatte beim 2:1 gegen Polen zum Auftakt für den Sieg gesorgt. "So wie es im ersten Spiel gelaufen ist, ist es natürlich schön. Aber natürlich will ich von Anfang an spielen, das will jeder", sagte Weghorst.

Niederlande Österreich Diese fordert aber auch sein heutiger Gegenüber Koeman. Denn der Bondscoach will unbedingt verhindern, nur als Gruppendritter weiterzukommen. "Sonst könnten wir gegen England spielen", sagte er und forderte einen Sieg: "Der dritte Platz wäre nicht so gut für den Rest des Turniers."

Niederlande Österreich Und Rangnick hat bereits angekündigt, das Duell offensiv angehen zu wollen. "Unsere Spielweise ist nicht unbedingt darauf ausgerichtet, auf einen Punkt zu spielen", sagte der Coach, der sich von der niederländischen Spielanlage beeindruckt zeigte. "Die Holländer spielen, wie Holländer spielen. Seit Johan Cruyffs Zeiten sind sie auf der Suche nach spielerischen Lösungen." Das "Oranje"-Team sei ein Gegner, "der individuell ähnlich gut ist wie Frankreich", sagte der 65-Jährige. Seine Mannschaft brauche eine "absolute Top-Leistung".

Frankreich Polen Die Equipe Tricolore gehört zu den großen Favoriten bei der EM 2024, allerdings ließen die bisherigen zwei Auftritte auch noch Luft nach oben. Zudem warten die Bleus noch auf ihren ersten selbst erzielten Treffer bei dem Turnier in Deutschland. Der Sieg gegen Österreich war durch ein Eigentor zustande gekommen, es folgte die Nullnummer gegen die Niederlande.

Frankreich Polen Die Polen präferieren indes ein 3-2-4-1-System. Auch bei ihnen spielt mit Robert Lewandowski der bekannteste Spieler in der Angriffsmitte.

Niederlande Österreich Vergangenheit. Nach den überzeugenden Auftritten in den ersten beiden Gruppenspielen gegen Frankreich (0:1) und Polen (3:1) ist es Österreich zuzutrauen, seinen "Oranje"-Fluch heute Abend zu besiegen.

Frankreich Polen Frankreich wird im gewohnten 4-3-3 antreten, mit Mbappé im Sturmzentrum. Antoine Griezmann bekommt eine Verschnaufpause, dafür beginnt Bradley Barcola. Der Youngster von Paris St. Germain feiert somit sein EM-Debüt.

Niederlande Österreich An den bis dato letzten Sieg Österreichs gegen die Elftal können sich wohl nur noch die wenigsten Fans erinnern. Dieser datiert nämlich vom 30. Mai des Jahres 1990. An einen Mittwochabend gelang der ÖFB-Auswahl in einem Testspiel ein 3:2-Erfolg.

Frankreich Polen Mbappé macht sich übrigens ohne Maske warm. Es wird interessant zu sehen sein, ob er sie im Spiel auch weg lässt. So kurz nach einem Nasenbeinbruch wäre das doch ein ziemliches Rissiko.

Niederlande Österreich Beide Nationen trafen auch bei der EM 2021 in der Gruppenphase aufeinander. Seinerzeit setzten sich die Niederlande vor heimischer Kulisse in Amsterdam mit 2:0 durch. Memphis Depay (11.) und Denzel Dumfries (67.) erzielten die Tore für das damals noch von Frank de Boer gecoachte "Oranje"-Team. Auch bei Österreich saß damals ein anderer Trainer als jetzt auf der Bank: Franco Foda.

Frankreich Polen Geleitet wird die heutige Partie von Schiedsrichter Marco Guida aus Italien. Assisitiert wird der Referee von seinen beiden Landsleuten Filippo Meli und Giorgio Peretti.

Niederlande Österreich Für die bereits für die Runde der letzten 16 qualifizierten Niederländer geht es heute Abend noch um den Gruppensieg. Diesen erreicht das Team von Bondscoach Ronald Koeman bei einem Sieg gegen Österreich und wenn Frankreich nicht höher oder gar nicht gegen Polen gewinnt. Ein Remis gegen Österreich sichert Platz zwei ab und kann zum Gruppensieg reichen, falls Frankreich gegen Polen verliert oder dasselbe Ergebnis erzielt wie die Niederlande gegen Österreich. Bei einer Niederlage wird es Platz zwei oder drei, je nach Ergebnis von Frankreich.

Frankreich Polen Der Superstar ist also mit dabei, die Bühne ist gerichtet – und das bei Kaiserwetter: In Dortmund war den ganzen Tag über schon keine Wolke am Himmel zu sehen, aktuell hat es sommerliche 28 Grad. Viel besser geht’s nicht von den Bedingungen her.

Frankreich Polen Ein Einsatz Mbappés war nach seiner Verletzung, die er sich zum Auftakt gegen Österreich (1:0) zugezogen hatte, lange fraglich gewesen. Zuletzt hatte er mit Maske wieder trainiert. Frankreichs Trainer Didier Deschamps, der den Angreifer im zweiten Gruppenspiel gegen die Niederlande 90 Minuten auf der Bank gelassen hatte, hatte bereits auf der Pressekonferenz am Montag gesagt, dass Mbappé unbedingt spielen wolle

Niederlande Österreich Die Rechnung für das Team des deutschen Trainers Ralf Rangnick ist relativ einfach. Mit einem Sieg gegen die Niederlande würde Österreich den Gruppensieg holen, wenn Frankreich im Parallelspiel nicht gegen Polen gewinnt. Mit einem eigenen Sieg würde man Platz zwei belegen, wenn Frankreich gegen Polen gewinnt. Mit einem Remis bleibt man auf Platz drei und ist für das Achtelfinale qualifiziert. Selbst bei einer Niederlage mit bis zu drei Toren Unterschied wäre man über die besten Gruppendritten sicher weiter, weil Ungarn und Kroatien mit ihrer Ausbeute hinter dem ÖFB-Team bleiben.

Frankreich Polen Bei den Franzosen drehte sich vor dem Spiel einmal mehr alles um Superstar Kylian Mbappé und die Frage: Spielt er oder spielt er nicht? Nun ist es offiziell: Der Angreifer steht in der französischen Anfangsformation.