60. Fazit:

Die Niederlande sichern sich die nächsten Punkte im Kampf um das Viertelfinale. Mit 32:30 schlagen sie die Mannschaft aus Katar und stehen nun bei vier Zählern. Bis zu diesem Sieg war es allerdings ein ganz schönes Stück Arbeit. Vor allem in der Defensive hatte man lange Zeit große Probleme. Den zwischenzeitlichen Rückstand von fünf Toren holte man erst kurz vor Schluss auf, als es in der 51. Minute erstmals die Führung für die Niederlande zu sehen gab. Hinten raus hatte die Mannschaft von Staffan Olsson aber etwas mehr Körner und leistete sich hinten heraus deutlich weniger leichte Ballverluste als Katar. Das und auch die beiden starken Außen Smits und ten Velde waren schlussendlich auch die Schlüssel zum Erfolg.

60. Spielende

60. Kay Smits Niederlande Tor für Niederlande, 30:32 durch Kay Smits



60. Eldar Memisevic Katar Tor für Katar, 30:31 durch Eldar Memisevic



59. Samir Benghamen Niederlande Tor für Niederlande, 29:31 durch Samir Benghamen

War's das? Katar kommt sogar noch auf einen Treffer heran und hat nach einem Fehlwurf von Jansen den Angriff, der den Ausgleich bringen könnte. Shebl Ebaid verliert jedoch den Ball und bereitet damit den Weg für die erneute Doppelführung und die Vorentscheidung.

58. Jovan Gacevic Katar Tor für Katar, 29:30 durch Jovan Gacevic



56. Ahmad Madadi Katar Tor für Katar, 28:30 durch Ahmad Madadi



55. Dani Baijens Niederlande Tor für Niederlande, 27:30 durch Dani Baijens

Nach einem Ballverlust der Kataris kann Baijens die Chance nutzen und sein Team erstmals mit drei Treffern in Führung bringen. Fünf Minuten vor dem Ende könnte der Zeitpunkt kaum besser sein.

53. Ahmad Madadi Katar 7-Meter verworfen von Ahmad Madadi (Katar)

Nun kommt es knüppeldick für die Kataris! Madadi, bisher unglaublich sicher, scheitert beim Siebenmeter am Pfosten.

53. Tom Jansen Niederlande 2 Minuten für Tom Jansen (Niederlande)



53. Luc Steins Niederlande Tor für Niederlande, 27:29 durch Luc Steins



52. Luc Steins Niederlande Tor für Niederlande, 27:28 durch Luc Steins



52. Ahmad Madadi Katar Tor für Katar, 27:27 durch Ahmad Madadi



51. Kay Smits Niederlande Tor für Niederlande, 26:27 durch Kay Smits

Die Niederlande dreht das Spiel! Luc Steins setzt sich nun mal stark durch und holt den Siebenmeter heraus. Smits bleibt vom Strich cool und verwandelt zur Führung!

51. Abdelrahman Abdalla Katar 2 Minuten für Abdelrahman Abdalla (Katar)



49. Rutger ten Velde Niederlande Tor für Niederlande, 26:26 durch Rutger ten Velde



49. Jovan Gacevic Katar Tor für Katar, 26:25 durch Jovan Gacevic



48. Niels Versteijnen Niederlande Tor für Niederlande, 25:25 durch Niels Versteijnen



45. Rutger ten Velde Niederlande Tor für Niederlande, 25:24 durch Rutger ten Velde



45. Youssef Ali Katar Tor für Katar, 25:23 durch Youssef Ali



45. Beide Mannschaften agieren heute sehr viel über die Außen. Dort scheinen die Teams Lücken in der jeweiligen Abwehr entdeckt zu haben und bespielen diese konsequent. Bei Katar ist es vor allem die linke Angriffsseite, bei den Niederlanden ist man etwas flexibler.

44. Rutger ten Velde Niederlande Tor für Niederlande, 24:23 durch Rutger ten Velde



43. Niels Versteijnen Niederlande Tor für Niederlande, 24:22 durch Niels Versteijnen



43. Ebrahim Shebl Ebaid Katar Tor für Katar, 24:21 durch Ebrahim Shebl Ebaid



42. Niels Versteijnen Niederlande Tor für Niederlande, 23:21 durch Niels Versteijnen



42. Youssef Ali Katar Tor für Katar, 23:20 durch Youssef Ali



41. Etwas mehr als zehn Minuten sind gespielt im zweiten Durchgang. Nachdem die Niederlande zu Beginn der Halbzeit schnell herangezogen war, hat sich Katar nun wieder gefangen und schafft es aktuell, den Gegner auf Abstand zu halten.

41. Niels Versteijnen Niederlande Tor für Niederlande, 22:20 durch Niels Versteijnen



41. Ahmad Madadi Katar Tor für Katar, 22:19 durch Ahmad Madadi



37. Kay Smits Niederlande Tor für Niederlande, 21:19 durch Kay Smits



36. Ahmad Madadi Katar Tor für Katar, 21:18 durch Ahmad Madadi



35. Jovan Gacevic Katar Tor für Katar, 20:18 durch Jovan Gacevic



35. Robin Schoenaker Niederlande 2 Minuten für Robin Schoenaker (Niederlande)



35. Samir Benghamen Niederlande 2 Minuten für Samir Benghamen (Niederlande)



33. Samir Benghamen Niederlande Tor für Niederlande, 19:18 durch Samir Benghamen

Benghamen nutzt die Überzahl direkt, um sich am Kreis stark freizulaufen. Der Pass kommt genau richtig und Benghamen setzt zum Heber über den Torwart hinweg an. Damit verkürzt er auf 18:19.

33. Youssef Ali Katar 2 Minuten für Youssef Ali (Katar)



32. Rutger ten Velde Niederlande Tor für Niederlande, 19:17 durch Rutger ten Velde



31. Rutger ten Velde Niederlande Tor für Niederlande, 19:16 durch Rutger ten Velde



31. Rein geht's in die zweite Hälfte! Können die Niederlande hier nochmal herankommen und das Spiel drehen? In 30 Spielminuten wissen wir mehr.

31. Beginn 2. Halbzeit

30. Halbzeitazit:

Zur Pause führt Katar zum Auftakt der Hauptrundengruppe Drei mit 19:15 gegen die Niederlande. Die Kataris erwischten einen besseren Start und konnten sich früh absetzen. Vor allem Ahmad Madadi tat sich dabei hervor und erzielte bereits sieben Treffer. Mitte der ersten Hälfte zog man dann sogar bis auf fünf Treffer davon. Die Niederländer ließen dies zwar nicht gänzlich wehrlos zu, stellten sich in der Abwehr allerdings nicht sonderlich gut an. Dies merkte auch Trainer Valero Rivera in seiner Auszeit an. Allerdings ohne Erfolg, denn es gelang nicht, den Kataris näher auf den Pelz zu rücken.

30. Ende 1. Halbzeit

30. Youssef Ali Katar Tor für Katar, 19:15 durch Youssef Ali



29. Rutger ten Velde Niederlande Tor für Niederlande, 18:15 durch Rutger ten Velde



29. Kay Smits Niederlande Tor für Niederlande, 18:14 durch Kay Smits



28. Jovan Gacevic Katar Tor für Katar, 18:13 durch Jovan Gacevic



28. Rutger ten Velde Niederlande Tor für Niederlande, 17:13 durch Rutger ten Velde



27. Ameen Zakkar Katar Tor für Katar, 17:12 durch Ameen Zakkar



27. Rutger ten Velde Niederlande Tor für Niederlande, 16:12 durch Rutger ten Velde



27. Youssef Ali Katar Tor für Katar, 16:11 durch Youssef Ali



24. Kay Smits Niederlande Tor für Niederlande, 15:11 durch Kay Smits



23. Ameen Zakkar Katar Tor für Katar, 15:10 durch Ameen Zakkar



23. Samir Benghamen Niederlande Tor für Niederlande, 14:10 durch Samir Benghamen



22. Abdelrahman Abdalla Katar Tor für Katar, 14:9 durch Abdelrahman Abdalla



21. Kay Smits Niederlande Tor für Niederlande, 13:9 durch Kay Smits



21. Ameen Zakkar Katar 2 Minuten für Ameen Zakkar (Katar)



19. Ahmad Madadi Katar Tor für Katar, 13:8 durch Ahmad Madadi



19. Der niederländische Trainer nimmt seine Auszeit und versucht sein Team neu einzustellen. "Wir müssen besser sein, vor allem in der Abwehr. Wir starten das Spiel jetzt von vorne", gibt der Übungsleiter seinen Mannen mit auf den Weg.

19. Robin Schoenaker Niederlande 2 Minuten für Robin Schoenaker (Niederlande)



18. Abdelrahman Abdalla Katar Tor für Katar, 12:8 durch Abdelrahman Abdalla



18. Bisher wenig zu sehen ist von Luc Steins. Der Superstar von Paris St. Germain tritt bisher vor allem negativ in Erscheinung und leistete sich einige Ballverluste.

17. Jovan Gacevic Katar Tor für Katar, 11:8 durch Jovan Gacevic



17. Dani Baijens Niederlande Tor für Niederlande, 10:8 durch Dani Baijens



17. Youssef Ali Katar Tor für Katar, 10:7 durch Youssef Ali



16. Niels Versteijnen Niederlande Tor für Niederlande, 9:7 durch Niels Versteijnen



16. Ahmad Madadi Katar Tor für Katar, 9:6 durch Ahmad Madadi



16. Kay Smits Niederlande 2 Minuten für Kay Smits (Niederlande)



15. Niels Versteijnen Niederlande Tor für Niederlande, 8:6 durch Niels Versteijnen



15. Ameen Zakkar Katar 2 Minuten für Ameen Zakkar (Katar)



15. Moustafa Heiba Katar Tor für Katar, 8:5 durch Moustafa Heiba



14. Ameen Zakkar Katar Tor für Katar, 7:5 durch Ameen Zakkar



13. Jovan Gacevic Katar 2 Minuten für Jovan Gacevic (Katar)



13. Ahmad Madadi Katar Tor für Katar, 6:5 durch Ahmad Madadi

Die Kataris suchen immer wieder ihren Linksaußen. Gerade in der Überzahl lässt sich Madadi gut frei spielen. Und Madadi ist vor dem Tor heute extrem kalt und trifft bereits zum fünften Mal.

12. Niels Versteijnen Niederlande Tor für Niederlande, 5:5 durch Niels Versteijnen



11. Ahmad Madadi Katar Tor für Katar, 5:4 durch Ahmad Madadi



11. Dani Baijens Niederlande 2 Minuten für Dani Baijens (Niederlande)

Das Schiedsrichter-Duo greift in jedem Fall hart durch. Baijens Einsatz hätte nicht zwingend eine Strafe mit sich ziehen müssen, doch der Niederländer muss nun erstmal zuschauen.

10. Kay Smits Niederlande Tor für Niederlande, 4:4 durch Kay Smits



9. Rob Schmeits Niederlande Tor für Niederlande, 4:3 durch Rob Schmeits



7. Ahmad Madadi Katar 2 Minuten für Ahmad Madadi (Katar)

Ein Taktisches Foul, das sieht man beim Handball nicht allzu häufig. Madadi unterbindet den Tempogegenstoß und sieht dafür die Zwei-Minuten-Strafe.

5. Abdelrahman Abdalla Katar Tor für Katar, 4:2 durch Abdelrahman Abdalla



4. Ahmad Madadi Katar Tor für Katar, 3:2 durch Ahmad Madadi



3. Ahmad Madadi Katar Tor für Katar, 2:2 durch Ahmad Madadi



3. Kay Smits Niederlande Tor für Niederlande, 1:2 durch Kay Smits



2. Die ersten beiden Treffer können notiert werden. Während bei Katar Madadi per Siebenmeter trifft, ist für die Niederlande Benghanem erfolgreich. Verfolgt wird das von einer überschaubaren Anzahl an Zuschauern in der schlecht besuchten Halle.

2. Samir Benghamen Niederlande Tor für Niederlande, 1:1 durch Samir Benghamen



1. Ahmad Madadi Katar Tor für Katar, 1:0 durch Ahmad Madadi



1. Rein geht es in die Partie! Katar in den weinroten Jerseys greift zunächst an, die Niederländer agieren in der Defensive und das in Hellblau gekleidet.

1. Spielbeginn

Besser sieht es für die Niederlande aus. Die Oranje nimmt zwei Punkte aus dem Duell gegen Argentinien mit in die Hauptrunde. In der Vorrunde zeigte sich die Niederlande zudem in starker Form. Neben dem deutlichen Sieg gegen Nordmazedonien hielt man auch mit Gruppenfavorit Norwegen sehr gut mit. Am Ende zogen die Niederlande nur mit 27:26 den Kürzeren. Tabellarisch hilft das natürlich nicht weiter, macht aber Mut für die Hauptrunde.

Für die Katars wird ein möglicher Einzug in das Viertelfinale zur Mammutaufgabe. Gegen die DHB-Auswahl musste man ebenso eine Niederlage hinnehmen, wie gegen Serbien. Aus beiden Spielen nimmt man also null Punkte mit in die Hauptrunde. Das 29:24 gegen Algerien fällt in der Hauptrunde nicht in die Wertung.