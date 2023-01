43. Mijajlo Marsenić Serbien Tor für Serbien, 29:26 durch Mijajlo Marsenić



43. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 29:25 durch Juri Knorr

Der Mannheimer probiert es gleich noch einmal und netzt diesmal wieder per Schlagwurf.

42. Stefan Dodić Serbien Tor für Serbien, 28:25 durch Stefan Dodić



42. Knorr findet aus dem linken Rückraum seinen Meister in Cupara, der ins serbische Tor zurückgekehrt ist.

41. Dragan Pechmalbec Serbien Tor für Serbien, 28:24 durch Dragan Pechmalbec



41. Jannik Kohlbacher Deutschland Tor für Deutschland, 28:23 durch Jannik Kohlbacher



40. Marko Milosavljević Serbien Tor für Serbien, 27:23 durch Marko Milosavljević

Milosavljević stößt in eine halbrechte Lücke und erzielt aus sechs Metern seinen ersten Treffer.

40. Die Deutschen bleiben äußerst zielstrebig im Positionsangriff, bringen sich fast immer in sehr gute Wurflagen.

40. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 27:22 durch Johannes Golla



40. Nemanja Ilić Serbien Tor für Serbien, 26:22 durch Nemanja Ilić

Ilić versenkt den fälligen Siebenmeter eiskalt in die flache linke Ecke.

40. Johannes Golla Deutschland 2 Minuten für Johannes Golla (Deutschland)

Auch Golla schlüpft für 120 Sekunden in die Zuschauerrolle.

39. Miloš Orbović Serbien 2 Minuten für Miloš Orbović (Serbien)

... sondern zieht auch noch eine Zeitstrafe gegen Orbović.

39. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 26:21 durch Johannes Golla

Fünf vor! Am Ende eines Konters baut Golla nicht nur den Vorsprung aus...

38. Lukas Mertens Deutschland Tor für Deutschland, 25:21 durch Lukas Mertens

Mertens lässt Bomaštar vom linken Flügel per Heber keine Abwehrchance.

38. Lazar Kukić Serbien Tor für Serbien, 24:21 durch Lazar Kukić



37. Die Deutschen glänzen in diesen Minuten mit einem grandiosen Kreisläuferspiel.

37. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 24:20 durch Johannes Golla



37. Đorđićs Schlagwurf aus dem linken Rückraum fliegt an der linken Ecke vorbei.

36. Lukas Mertens Deutschland Tor für Deutschland, 23:20 durch Lukas Mertens

Nach längerer Zeit gelingt dem DHB-Team infolge einer Parade Birlehms ein Tempogegenstoßtor.

35. Jannik Kohlbacher Deutschland Tor für Deutschland, 22:20 durch Jannik Kohlbacher



35. Lazar Kukić Serbien Tor für Serbien, 21:20 durch Lazar Kukić



34. Jannik Kohlbacher Deutschland Tor für Deutschland, 21:19 durch Jannik Kohlbacher

Kohlbacher verwertet ein präzises Bodenanspiel seines Vereinskollegen Knorr.

34. Ilija Abutović Serbien 2 Minuten für Ilija Abutović (Serbien)

Für seinen Schubser handelt sich der Ex-Mannheimer als erster Serbe eine Zeitstrafe ein.

34. Lazar Kukić Serbien Tor für Serbien, 20:19 durch Lazar Kukić

Der Spielmacher stellt nach einer tollen Einzelaktion den Anschluss her.

33. Häfners Wurf im Fallen aus halblinken acht Metern stoppt Bomaštar in der rechten Ecke.

33. Mijajlo Marsenić Serbien Tor für Serbien, 20:18 durch Mijajlo Marsenić

Auch die Serben schaffen den Wiedereinstieg mit einem Tor über den Kreis.

32. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 20:17 durch Johannes Golla

Häfner steckt auf halbrechts zu Golla an den Kreis durch. Der vollendet per Aufsetzer in die nahe Ecke.

31. Birlehm stoppt Đorđićs Sprungwurf aus zentralen neun Metern in der rechten Ecke mit der linken Hand.

31. Birlehm hütet weiterhin das deutsche Tor.

31. Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in Katowice! Nach dem wackeligen Auftritt im Auftaktmatch gegen Katar kommt die deutsche Leistung in diesem vorzeitigen Endspiel um den Sieg in Vorrundengruppe E konstanter daher und erreicht in offensiver Hinsicht ein beeindruckendes Niveau. Mit dem wie erwartet sehr variablen Angriffsvortrag Serbiens findet sich das DHB-Team allerdings bisher nicht zurecht – der Weg zu den Punkten drei und vier ist noch weit.

31. Beginn 2. Halbzeit

30. Halbzeitfazit:

Die deutsche Nationalmannschaft führt zur Pause ihrer äußerst intensiven zweiten WM-Vorrundenpartie gegen die Auswahl Serbiens mit 19:17. Die DHB-Truppe legte offensiv einen perfekten Start hin, vollendete die ersten fünf Angriffe allesamt mit Würfen im gegnerischen Kasten unter (5.). Da auch die Orlovi zuverlässig trafen, ergab sich daraus in der Anfangsphase allerdings lediglich ein Vorteil von drei Treffern (11.). In der Folge musste sie sich ihre Erfolgserlebnisse zwar deutlich härter erarbeiten, steigerte sich aber durch taktische Anpassungen auch in der Deckungsarbeit. So verhinderte sie trotz fehlender Impulse von Torhüter Wolff nicht nur ein Gleichziehen der Serben, sondern baute ihre Führung sogar auf vier Tore aus (21.). In der Schlussphase ließen die Deutschen durch eine erhöhte Fehleranzahl im Zusammenspiel zu viele Kontertore des Widersachers zu, so dass der Zwischenstand trotz des Spektakels im Angriff ziemlich knapp ist. Bis gleich!

30. Ende 1. Halbzeit

30. Das DHB-Team hat gut 30 Sekunden für seinen letzten Angriff vor dem Kabinengang.

30. Bogdan Radivojević Serbien Tor für Serbien, 19:17 durch Bogdan Radivojević



30. Lukas Mertens Deutschland 2 Minuten für Lukas Mertens (Deutschland)

Wegen eines Wechselfehlers wird Mertens für 120 Sekunden in die Zuschauerrolle gezwungen.

29. Christoph Steinert Deutschland Tor für Deutschland, 19:16 durch Christoph Steinert

Der Erlanger zieht von halbrechts nach innen, hebt ab und donnert den Ball in das linke Kreuzeck.

28. Bogdan Radivojević Serbien Tor für Serbien, 18:16 durch Bogdan Radivojević

Der Ex-Deutschland-Legionär bringt auch seinen vierten Wurf im Netz unter.

28. Julian Köster Deutschland 2 Minuten für Julian Köster (Deutschland)

Der Gummersbacher erwischt Kukić mit der linken Hand am Hals. Er kassiert die erste Zeitstrafe der Partie.

28. Jannik Kohlbacher Deutschland Tor für Deutschland, 18:15 durch Jannik Kohlbacher



27. Beide Mannschaften drücken auf's Tempo, setzen nach Gegentoren auf schnelle Abschlüsse.

27. Bogdan Radivojević Serbien Tor für Serbien, 17:15 durch Bogdan Radivojević



27. Christoph Steinert Deutschland Tor für Deutschland, 17:14 durch Christoph Steinert



26. Uroš Borzaš Serbien Tor für Serbien, 16:14 durch Uroš Borzaš



25. Birlehm ersetzt den glücklosen Wolff im DHB-Gehäuse.

25. Dragan Pechmalbec Serbien Tor für Serbien, 16:13 durch Dragan Pechmalbec



24. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 16:12 durch Johannes Golla

Nach Knorrs Bodenpass probiert es der Kapitän gleich noch einmal. Diesmal schmeißt er den Ball aus halblinken sechs Metern in die flache rechte Ecke.

24. Der frische Drux bricht auf halbrechts durch, findet in der kurzen Ecke aber seinen Meister in Bomaštar.

23. Bomaštar ist zur Stelle! Serbiens Schlussmann stoppt Gollas bedrängten Wurf vom mittigen Kreis mit dem hohen rechten Bein.

22. Bogdan Radivojević Serbien Tor für Serbien, 15:12 durch Bogdan Radivojević

Der Rechtsaußen vollendet erneut präzise in die kurze Ecke.

22. Toni Gerona nimmt sein erstes Team-Timeout.

21. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 15:11 durch Juri Knorr

Der Spielmacher aus Mannheim zieht von halblinks nach innen und netzt per Schlagwurf in die obere rechte Ecke.

21. Die deutsche Deckung arbeitet mittlerweile wirksamer. Borzaš' Wurf aus dem linken Rückraum fliegt knapp über das Tor.

20. Juri Knorr Deutschland Tor für Deutschland, 14:11 durch Juri Knorr

... Knorrs Aufsetzer findet den Weg in die linke Ecke.

20. Golla holt einen Strafwurf heraus...

19. Nemanja Ilić Serbien Tor für Serbien, 13:11 durch Nemanja Ilić

... Ilić entscheidet auch das nächste Privatduell mit Wolff für sich.

19. Vejin wird siebenmeterwürdig zu Fall gebracht...

18. Christoph Steinert Deutschland Tor für Deutschland, 13:10 durch Christoph Steinert

Dann sind's wieder drei! Steinert vollendet nach Mertens' Kempa-Vorarbeit sehenswert in die halbhohe rechte Ecke.

18. Weber zieht gegen Orbović ein Offensivfoul.

18. Das DHB-Team deckt nun in einer 3-2-1-Formation.

18. Philipp Weber Deutschland Tor für Deutschland, 12:10 durch Philipp Weber

Der durch Knorr angespielte Weber bricht auf halblinks durch und befördert den Ball aus sechs Metern in die kurze Ecke.

16. Alfreð Gíslason ruft seine Mannschaft für die erste Auszeit zu sich.

16. Miloš Orbović Serbien Tor für Serbien, 11:10 durch Miloš Orbović



16. Bomaštar ersetzt Cupara im serbischen Kasten.

16. Lukas Mertens Deutschland Tor für Deutschland, 11:9 durch Lukas Mertens

Nach einem abgefälschten Versuch schnappt sich Mertens den Abpraller und versenkt vom halblinken Kreis auch seinen vierten Wurf.

15. Nemanja Ilić Serbien Tor für Serbien, 10:9 durch Nemanja Ilić

... der Frankreich-Legionär jagt den Ball in den rechten Winkel.

14. Johannes Golla Deutschland Gelbe Karte für Johannes Golla (Deutschland)

Golla verursacht gegen Marsenić den ersten Siebenmeter...

13. Lukas Mertens Deutschland Tor für Deutschland, 10:8 durch Lukas Mertens

Mertens' Abschlussweste bleibt weiß! Der Magdeburger netzt vom linken Flügel mit einem sehenswerten Leger in die lange Ecke.

13. Lazar Kukić Serbien Tor für Serbien, 9:8 durch Lazar Kukić

Der flinke Kukić krönt auch seinen dritten Durchbruch mit einem Treffer.

12. Ein unpräziser Pass Knorrs rutscht zum serbischen Torhüter Cupara durch.

12. Petar Đorđić Serbien Tor für Serbien, 9:7 durch Petar Đorđić



11. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 9:6 durch Johannes Golla

Drei vor für Deutschland! Der am mittigen Kreis durch Häfner bediente Flensburger wuchtet den Ball trotz enger Bewachung in die flache linke Ecke.

10. Wolff lässt die Bank aufspringen! Der deutsche Torhüter stoppt Marsenićs freien Wurf vom zentralen Kreis mit dem linken Fuß.

10. Kai Häfner Deutschland Tor für Deutschland, 8:6 durch Kai Häfner



9. Petar Đorđić Serbien Tor für Serbien, 7:6 durch Petar Đorđić

Đorđićs Fackel aus dem linken Rückraum findet den Weg in das rechte Kreuzeck.

9. Lukas Mertens Deutschland Tor für Deutschland, 7:5 durch Lukas Mertens

... und Augenblicke später trifft Mertens aus besserem Winkel erneut in die Maschen.

9. Golla fängt ein ungenaues Kreisanspiel ab...

8. Lukas Mertens Deutschland Tor für Deutschland, 6:5 durch Lukas Mertens

Der Magdeburger springt von der linken Außenbahn weit nach innen und befördert den Ball in den rechten Winkel.

7. Miloš Orbović Serbien Tor für Serbien, 5:5 durch Miloš Orbović

Ausgleich! Nach eigenem Ballgewinn rennt Obrbović durch und bringt den Tempogegenstoß erfolgreich zu Ende.

6. Bogdan Radivojević Serbien Tor für Serbien, 5:4 durch Bogdan Radivojević

Der Ex-Flensburger bringt den Ball vom rechten Flügel sicher in der langen Ecke unter.

6. Die Deutschen schaffen in offensiver Hinsicht einen perfekten Einstieg.

5. Kai Häfner Deutschland Tor für Deutschland, 5:3 durch Kai Häfner



5. Miloš Orbović Serbien Tor für Serbien, 4:3 durch Miloš Orbović



4. Johannes Golla Deutschland Tor für Deutschland, 4:2 durch Johannes Golla

Nach schneller Mitte stellt der Kapitän den alten Abstand direkt wieder her.

4. Lazar Kukić Serbien Tor für Serbien, 3:2 durch Lazar Kukić



4. Kai Häfner Deutschland Tor für Deutschland, 3:1 durch Kai Häfner

Bei drohendem Zeitspiel donnert Häfner den Ball per Schlagwurf aus mittigen neun Metern in die halbhohe linke Ecke.

3. Lazar Kukić Serbien Tor für Serbien, 2:1 durch Lazar Kukić

Infolge eines zentralen Durchbruchs bringt Kukić die Serben auf die Anzeigetafel.

2. Patrick Groetzki Deutschland Tor für Deutschland, 2:0 durch Patrick Groetzki

Groetzki überwindet Cupara von der rechten Außenbahn per Aufsetzer in die kurze Ecke.

2. Wolff kann den ersten Distanzwurf Đorđićs aus dem linken Rückraum in der rechten Ecke parieren.

1. Philipp Weber Deutschland Tor für Deutschland, 1:0 durch Philipp Weber

Weber eröffnet den Torreigen mit einem erfolgreichen Sprungwurf aus mittigen neun Metern, der oben rechts einschlägt.

1. Alfreð Gíslason setzt im Angriff zu Beginn auf Mertens, Weber, Knorr, Häfner, Groetzki und Golla. Wolff steht zwischen den Pfosten des deutschen Kastens.

1. Die DHB-Auswahl gegen Serbien – Vorrundenspiel Nummer zwei ist eröffnet!

1. Spielbeginn

Es ist Zeit für die Nationalhymnen.

Soeben hat die Einlaufzeremonie begonnen.

Als Schiedsrichter hat die IHF mit den Dänen Mads Hansen und Jesper Madsen ein erfahrenes Gespann auf diese Partie angesetzt.

Deutschlands Torhüter Nummer eins Andreas Wolff, der sich vorgestern während des Auftaktspiels leicht verletzt hat, ist übrigens einsatzbereit. Es gibt keine Änderungen im DHB-Kader.

Serbien, in dessen Spieltagskader sich mit dem Berliner Mijajlo Marsenić nur ein Akteur aus der Handball-Bundesliga befindet, kann sich nicht nur auf den gewohnt wurfgewaltigen Rückraum sowie ein sehr robustes Kreisläuferspiel verlassen, sondern profitiert auch von der hohen Geschwindigkeit seiner Akteure auf den Außenbahnen.

Die Serben, die sich über die europäischen Playoffs Mitte April durch zwei knappe Erfolge gegen Slowenien zum fünften Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert haben, sind mit einem 36:27-Erfolg gegen das Team Algeriens in das Turnier gestartet. Die Mannschaft des spanischen Übungsleiters Toni Gerona konnte gegen die Nordafrikaner in offensiver Hinsicht auf ganzer Linie überzeugen; ohne den auch heute noch verletzten Torhüter Dejan Milosavljev (Füchse Berlin) ging ihr eine ordentliche Qualität in der Defensive ab.

"Wir haben im Lauf der zweiten Halbzeit, vor allem in der Abwehr, an Konzentration eingebüßt, auch weil Katar extrem lange Angriffe gespielt hat. Abpraller waren oft bei Katar, das war schon sehr ärgerlich und wir haben im Angriff einige Fehler gemacht. All das hat Katar wieder ins Spiel gebracht", kennt Coach Alfreð Gíslason die Gründe für den wackeligen Auftakt und erhofft sich mehr mentale Frische.

Der deutsche 31:27-Auftakterfolg gegen Katar war einer der Kategorie "Arbeitssieg", denn nur wenige Phasen gegen den personell angeschlagenen Vizeweltmeister 2015 gingen der Mannschaft von Bundestrainer Alfreð Gíslason leicht von der Hand. Angeführt von Spielmacher Juri Knorr, der mit acht Toren bester DHB-Werfer war, leistete sich sowohl am eigenen als auch am gegnerischen Kreis einige Ausschläge nach unten, die Nationen anderen Kalibers bestraft hätten.

Schon vor Beginn der Weltmeisterschaft wurde der heutige innereuropäische Vergleich mit Serbien für die DHB-Truppe als Schlüsselspiel im Kampf um eine makellose Vorrunde und die damit verbundene beste Ausgangslage in der Hauptrunde auserkoren. Dies dürfte sich durch die Ergebnisse des ersten Spieltags der in Schlesien beheimateten Staffel E bestätigt; mit großer Wahrscheinlichkeit wird heute Rang eins vorzeitig vergeben.