Tor für Slowenien, 7:9 durch Aleks Vlah Aleks Vlah schraubt sich aus neun Metern in die Luft und hämmert die Kugel in die Maschen.

Tor für Frankreich, 5:7 durch Luka Karabatić Ludovic Fabregas schnappt sich am Kreis einen Abpraller und stellt den alten Abstand wieder her.

Frankreich hat beim Gruppenfinale einen ganz schmerzhaften Ausfall zu verkraften: Dika Mem leidet an einer Muskelverhärtung in den Bauchmuskeln und muss aussetzen. Stattdessen hat aber Kapitän Luka Karabatić seine Rückenprobleme auskuriert und ist erstmals bei diesem Turnier an Bord.

Auch Uroš Zorman gab sich aber vor dem Spiel durchaus angriffslustig. "Die Franzosen sind nicht nur in diesem Spiel der Favorit, sondern auch für den Gewinn der Weltmeisterschaft. Und das ist schon seit 20 Jahren so. Sie sind allen anderen weit voraus, was die physische Stärke angeht. Aber wir gehen nicht mit einer weißen Fahne in das Spiel. Wir werden gegen sie unser Bestes geben", sagte der slowenische Trainer, der ebenfalls ohne Verlustpunkt in die Hauptrunde gehen möchte.