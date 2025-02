30. Halbzeitfazit:

Mit einer Vier-Tore-Führung der Dänen geht es in die Halbzeit. Kroatien tat sich zu Beginn extrem schwer Tore zu erzielen, weil die dänische Abwehr von Beginn an hellwach war und auch Nielsen sich früh auszeichnen konnten. Nach etwa einer Viertelstunde kamen die Kroaten besser in die Partie und hatten mehrfach die Chance auszugleichen. Allerdings war erneut Emil Nielsen zur Stelle und hielt die Führung fest. Nach der Roten Karte gegen den Abwehrchef Kroatiens, Marko Mamić, konnte sich Dänemark wieder absetzen und sich diesen Vier-Tore-Vorsprung erspielen. Noch ist alles offen in diesem Finale, aber Kroatien muss aufpassen nach Wiederbeginn nicht den Anschluss zu verlieren.

30. Ende 1. Halbzeit

30. Mathias Gidsel Dänemark Tor für Dänemark, 12:16 durch Mathias Gidsel

Starkes Zusammenspiel der beiden Rückraumspieler. Mit zwei Sekunden auf der Uhr kann sich Gidsel aus acht Metern die Ecke aussuchen, und haut den Ball in den Kasten.

30. Nikolaj Jacobsen nimmt kurz vor Schluss noch seine Team-Auszeit, um den wahrscheinlich letzten Angriff dieser ersten Halbzeit durchzusprechen.

30. Filip Glavaš Kroatien Tor für Kroatien, 12:15 durch Filip Glavaš



30. Simon Pytlick Dänemark Tor für Dänemark, 11:15 durch Simon Pytlick

Im fünf gegen fünf bricht Pytlick stark auf links durch und kann aus acht Metern relativ frei ins Tor werfen.

29. Zvonimir Srna Kroatien 2 Minuten für Zvonimir Srna (Kroatien)

Srna trifft Gidsel nach einer Drehung im Gesicht und bekommt die Zeitstrafe. Im Anschluss gibt es erneut eine Auseinandersetzung zwischen den Spielern.

29. Ivan Martinović Kroatien Tor für Kroatien, 11:14 durch Ivan Martinović



28. Magnus Saugstrup Jensen Dänemark 2 Minuten für Magnus Saugstrup Jensen (Dänemark)

Saugstrup Jensen bekommt den Ball an das Bein. Allerdings stand der Fuß schon da und wurde abgeworfen. Eine sehr harte Entscheidung, die eher falsch ist.

28. Niclas Kirkeløkke Dänemark Tor für Dänemark, 10:14 durch Niclas Kirkeløkke



28. Marin Šipić Kroatien Tor für Kroatien, 10:13 durch Marin Šipić



28. Die erste Team-Auszeit der Partie nimmt Dagur Sigurðsson. Seine Mannschaft droht erneut den Anschluss etwas zu verlieren, nachdem sie sich so stark zurückgekämpft hat. Vor allem Mathias Gidsel müssen sie wieder in den Griff bekommen.

27. Rasmus Lauge Dänemark Tor für Dänemark, 9:13 durch Rasmus Lauge



26. Mathias Gidsel Dänemark Tor für Dänemark, 9:12 durch Mathias Gidsel

Eigentlich lässt der Welthandballer den Ball beim Fangen fallen, doch er packt blitzschnell zu und sichert sich das Spielgerät im Nachfassen. Dann trifft er erneut sicher.

26. Ivan Martinović Kroatien Tor für Kroatien, 9:11 durch Ivan Martinović



25. Mathias Gidsel Dänemark Tor für Dänemark, 8:11 durch Mathias Gidsel

Gidsel dreht auf und erzieht innerhalb kürzester Zeit zwei Treffer aus dem Rückraum, nachdem er seinen Gegenspieler mit seiner typischen Körpertäuschung stehen gelassen hat.

24. Marin Jelinić Kroatien Tor für Kroatien, 8:10 durch Marin Jelinić



24. Mathias Gidsel Dänemark Tor für Dänemark, 7:10 durch Mathias Gidsel



23. Emil Jakobsen Dänemark Tor für Dänemark, 7:9 durch Emil Jakobsen



21. Marko Mamić Kroatien Rote Karte für Marko Mamić (Kroatien)

Im Gegenstoß kommt Mamić deutlich zu spät gegen Lauge und trifft den Mittelmann völlig ungestüm am Hals. Nach kurzer Sichtung der Videoaufzeichnung zeigen die Schiedsrichter die Rote Karte.

21. Kroatien kommt im Angriff inzwischen viel besser klar und schafft es auch aus dem Rückraum Treffer zu erzielen. So haben wir ein richtig enges Spiel in diesem Finale.

20. Zvonimir Srna Kroatien Tor für Kroatien, 7:8 durch Zvonimir Srna



19. Ivan Martinović Kroatien Tor für Kroatien, 6:8 durch Ivan Martinović



18. Emil Jakobsen Dänemark Tor für Dänemark, 5:8 durch Emil Jakobsen



14. Emil Jakobsen Dänemark Tor für Dänemark, 5:7 durch Emil Jakobsen



17. Ivan Martinović Kroatien Tor für Kroatien, 5:6 durch Ivan Martinović



16. Emil Jakobsen Dänemark Tor für Dänemark, 4:6 durch Emil Jakobsen



16. Zvonimir Srna Kroatien 2 Minuten für Zvonimir Srna (Kroatien)



16. Luka Lovre Klarica Kroatien Tor für Kroatien, 4:5 durch Luka Lovre Klarica



13. Mathias Gidsel Dänemark Tor für Dänemark, 3:5 durch Mathias Gidsel

Der erste Treffer vom Welthandballer. Der Angriff scheint eigentlich schon festgefahren, doch Gidsel steigt aus acht Metern einfach hoch und donnert den Ball unter die Latte.

13. Ivan Martinović Kroatien Tor für Kroatien, 3:4 durch Ivan Martinović



11. Filip Glavaš Kroatien Tor für Kroatien, 2:4 durch Filip Glavaš



10. Emil Jakobsen Dänemark Tor für Dänemark, 1:4 durch Emil Jakobsen

Ohne Anttäuschung verwandelt Jakobsen seinen zweiten Siebenmeter sicher durch die Beine von Kuzmanović.

9. Nielsen vernagelt weiter sein Tor. Gegen den Wurf von Domagoj Duvnjak aus dem Rückraum entschärft der Schlussmann vom FC Barcelona ohne Probleme.

8. Niclas Kirkeløkke Dänemark 2 Minuten für Niclas Kirkeløkke (Dänemark)

Der Rechtsaußen kommt etwas zu und greift in den Wurfarm. Erste Zeitstrafe für Dänemark.

8. Der nächste freie Wurf von Außen, den die Dänen nur an den Pfosten setzen. Diesmal ist es Kirkeløkke von rechts außen.

7. Niclas Kirkeløkke Dänemark Tor für Dänemark, 1:3 durch Niclas Kirkeløkke



6. Kroatien spielt die erste Unterzahl clever runter, scheitert aber aus neun Metern am stark reagierendem Emil Nielsen. Den schnellen Gegenstoß kann Emil Jakobsen von links außen aber nicht veredeln und trifft nur den Pfosten.

4. Emil Jakobsen Dänemark Tor für Dänemark, 1:2 durch Emil Jakobsen



4. Mateo Maraš Kroatien 2 Minuten für Mateo Maraš (Kroatien)



3. Marin Jelinić Kroatien Tor für Kroatien, 1:1 durch Leon Šušnja

Den ersten Versuch von Šušnja hat Nielsen noch.Der Abpraller landet aber bei Jelinić der aus sieben Metern sicher verwandelt.

2. Magnus Saugstrup Jensen Dänemark Gelbe Karte für Magnus Saugstrup Jensen (Dänemark)



1. Simon Pytlick Dänemark Tor für Dänemark, 0:1 durch Simon Pytlick

Das ging einfach. Gegen die offensive 5-1-Abwehr der Kroaten bricht Pytlick links durch und trifft sicher.

1. Spielbeginn

Um die kleine Sensation perfekt zu machen, müssen die Kroaten eine mindestens genauso gute Defensivleistung wie in der Anfangsphase gegen Frankreich auf die Platte bringen. Dabei müssen sie aber auf den Heimvorteil verzichten. Denn bisher absolvierten sie alle ihre Spiele im eigenen Land und konnten sich auf die lautstarke Unterstützung ihrer Fans verlassen. DAS Finale gegen die starken Dänen um den aktuellen Welthandballer Mathias Gidsel findet aber in Norwegens Hauptstadt statt.

Das Kroatien in diesem Finale steht, ist durchaus eine Überraschung. Das Team vom ehemaligen Bundestrainer Dagur Sigurðsson setzte sich in einem dramatischen Viertelfinale in letzter Sekunde mit 31:30 gegen Ungarn durch und bezwang im Halbfinale den favorisierten Europameister aus Frankreich mit 31:28. Dank einer bärenstarke Anfangsphase und angetrieben von der hervorragenden Stimmung in der Arena in Zagreb setzte sich das Team um Domagoj Duvnjak verdient durch. Bei seinem letzten internationalen Turnier kann der routinierter Rückraumspieler vom THW Kiel seine Nationalmannschaftskarriere krönen.

Dänemark geht als klarer Favorit in dieses Finale. Der Titelverteidiger kann sich heute zum vierten mal in Folge zum Weltmeister küren. So deutlich wie in diesem Turnier war es allerdings vorher noch nicht. Die Dänen gewinnen ihre Spiele bei dieser Weltmeisterschaft im Schnitt mit über zehn Toren Unterschied. Nach einem deutlichen 33:21 im Viertelfinale gegen Brasilien, folgte im Halbfinale ein ebenso deutliches 40:27 gegen den Deutschland-Bezwinger Portugal. Einzig gegen Tschechien, als man schon als Gruppensieger feststand, konnte man nicht mit einem zweistelligen Vorsprung gewinnen. Dort gab es "nur" ein 28:22.