20. Tom Kåre Nikolaisen BHC06 Tor für Bergischer HC, 10:9 durch Tom Kåre Nikolaisen



19. Petter Øverby THW Kiel Tor für THW Kiel, 9:9 durch Petter Øverby

Stark! Im 7:6 spielen sie konsequent die Stufe nach unten, am Ende kann sich der Norweger gegen den Rechtsaußen behaupten.

19. Linus Arnesson BHC06 Tor für Bergischer HC, 9:8 durch Linus Arnesson

Von der Siebenmeterlinie bleibt der Leader cool und verwandelt sicher mit einem Aufsetzer.

18. Auffallend sind die jeweils fünf technischen Fehler beider Mannschaften in der ersten Viertelstunde. Auch das bedingt den zähen und mühseligen Start in dieses Match.

18. Harald Reinkind THW Kiel Tor für THW Kiel, 8:8 durch Harald Reinkind



17. Isak Persson BHC06 Tor für Bergischer HC, 8:7 durch Isak Persson



17. Nikola Bilyk THW Kiel Tor für THW Kiel, 7:7 durch Nikola Bilyk



17. Frederik Ladefoged BHC06 Gelbe Karte für Frederik Ladefoged (Bergischer HC)



16. Lukas Stutzke BHC06 Tor für Bergischer HC, 7:6 durch Lukas Stutzke

Auch der BHC kann Tempo. Babak zieht auf der linken Seite an, dann hat Stutzke komplett freie Bahn.

16. Lukas Stutzke BHC06 Tor für Bergischer HC, 6:6 durch Lukas Stutzke



15. Elias Scholtes BHC06 Tor für Bergischer HC, 5:6 durch Elias Scholtes

Auch der Winterneuzugang der Löwen bringt sich schon mit seinem dritten Treffer ein! Er ist der einzige, der ungehemmt die Kieler im Zweikampf fordert und zielsicher einnetzt.

14. Nikola Bilyk THW Kiel Tor für THW Kiel, 4:6 durch Nikola Bilyk

Erste Zwei-Tore-Führung Kiel! Bilyk zieht mit seinen langen Schritten vor der Abwehr entlang und drischt das Leder im Fallen auf die rechte Seite.

13. Domagoj Duvnjak THW Kiel Tor für THW Kiel, 4:5 durch Domagoj Duvnjak

Das Chefzebra geht weiter voran, in der Druckphase übernimmt er die Kontrolle und erzielt seinen dritten Treffer.

12. Isak Persson BHC06 2 Minuten für Isak Persson (Bergischer HC)

Das war ungeschickt! Der Rechtsaußen zieht kurz, aber kräftig am Trikot von Wiencek.

12. Patrick Wiencek THW Kiel Tor für THW Kiel, 4:4 durch Patrick Wiencek



12. Beide Torhüter sind gut ins Spiel gekommen, Johannesson und Mrkva stehen jeweils bei drei Paraden. Das ist aber auch jeweils durch die sehr bewegliche, zupackende Abwehrarbeit bedingt. Gerade im Positionsspiel ergeben sich nur selten klare Wurfmöglichkeiten, insbesondere die Kieler sind in der Anfangsphase sehr auf ihr Tempospiel angewiesen.

11. Domagoj Duvnjak THW Kiel Tor für THW Kiel, 4:3 durch Domagoj Duvnjak

Hinten den Gegentreffer bekommen, haut sich der Kapitän im zweiten Tempo voll rein und kann verkürzen.

11. Linus Arnesson BHC06 Tor für Bergischer HC, 4:2 durch Linus Arnesson



9. Elias Scholtes BHC06 Tor für Bergischer HC, 3:2 durch Elias Scholtes

Starke Einzelleistung! Der spielerische Rückraum isoliert Wiencek, Scholtes tanzt den Abwehrchef eindrucksvoll aus und netzt unten links in die Ecke.

9. Frederik Ladefoged BHC06 Tor für Bergischer HC, 2:2 durch Frederik Ladefoged



8. Niclas Ekberg THW Kiel Tor für THW Kiel, 1:2 durch Niclas Ekberg

Jetzt macht es der Schwede deutlich besser aus sieben Metern, sein Gegendreher trudelt rechts unten in die Ecke.

8. Lukas Stutzke BHC06 Gelbe Karte für Lukas Stutzke (Bergischer HC)



6. Beide Teams beginnen sehr nervös, aber mit überragenden Abwehrreihen. Gerade dem BHC unterlaufen viele technische Fehler, die Kieler können sich aber kaum klare Gelegenheiten rausspielen.

6. Domagoj Duvnjak THW Kiel Tor für THW Kiel, 1:1 durch Domagoj Duvnjak

Sagosen zieht in der zweiten Welle zum Kreuz an, Duvnjak bekommt einen Riesen Raum, da kann er seinen Schlagwurf durchhauen. Das ist das erste Kieler Tor nach über fünf Minuten...

5. Niclas Ekberg THW Kiel 7-Meter verworfen von Niclas Ekberg (THW Kiel) Das hat Seltenheitswert! Ekbergs Wurf fliegt fast zwei Meter über das Tor.

5. In der zweiten Welle tankt Sagosen sich im Mittelblock durch und zieht den ersten Siebenmeter...

4. Laut Statistik stellen die Kieler eine der besten Abwehrreihen der Liga. Die Zebras beginnen heute mit einer 3:2:1-Defensive, die den BHC vor große Herausforderungen stellt.

3. Elias Scholtes BHC06 Tor für Bergischer HC, 1:0 durch Elias Scholtes

Auch die Hausherren tun sich schwer im Positionsangriff, doch der Linkshänder findet einen Weg vorbei an Pekeler.

2. Die Bergischen starten mit einer kompakten Defensive und gehen die Kieler Shooter Sagosen und Reinkind sofort aggressiv an. Auch Keeper Peter Johannesson ist von Beginn an da und fischt den ersten Wurf von reinknie raus.

1. Los geht’s – Die Partie zwischen dem BHC und dem THW Kiel hat begonnen.

1. Spielbeginn

Die Partie wird von den Unparteiischen Hanspeter Brodbeck und Simon Reich geleitet, als Spielleitung verdingt sich Ronald Klein.

Tabellarisch sind die Verhältnisse eindeutig: Der Ligaprimus gastiert beim Elften, doch auch die Historie deutet eindeutig auf ein erfolgreiches Abschneiden der Ostsee-Handballer hin. In 18 Duellen konnten die Löwen vom BHC noch nicht einen einzigen Punkt gewinnen, jedes Mal hieß der Sieger THW Kiel. Das Hinspiel gewannen die Zebras souverän mit 35:29, doch letzte Saison zeigten die Bergischen, dass sie lange mit dem deutschen Rekordmeister mithalten können, so gab es vor einem Jahr nur eine 26:24-Niederlage. Können die Hausherren diesen Fluch brechen oder fahren die Gäste den 19. Sieg in Serie gegen den BHC ein?

Nachdem der SC Magdeburg bereits am Donnerstag vorgelegt hat und dabei mit einem 14-Tore-Auswärtssieg auch noch etwas für das Torverhältnis tun konnte, steht der THW Kiel heute unter Zugzwang. Noch haben die Norddeutschen zwei Punkte Vorsprung auf die Bördestädter, doch das Schlussprogramm beinhaltet noch zwei schwere Auswärtshürden, so auch heute. Nichtsdestotrotz kommt die Jícha-Truppe mit viel Rückenwind, in der Liga sind sie seit zehn Spielen ungeschlagen, zuletzt siegreich im kleinen Nordderby gegen Hamburg und damit auf dem besten Weg zum 23. Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Mit Entscheidungen in dieser Saison haben die Bergischen Löwen nichts mehr am Hut. Das Team von Trainer Jamal Naji konnte sich im Tabellenmittelfeld behauten, rangiert dort im Moment auf dem elften Platz. Während sich die Westdeutschen oft in der Fremde schwer taten, wussten sie umso mehr vor heimischer Kulisse zu überzeugen. Alle drei vergangenen Auswärtsspiele gingen verloren, zuletzt in Mannheim bei den Rhein-Neckar-Löwen mit 29:39. Hingegen gab es Mitte Mai eine kleine Sensation, denn da konnten die Bergischen die Füchse Berlin mit 34:30 in ihrem Wohnzimmer bezwingen. Dementsprechend sollte der THW vor der Heimstärke gewarnt sein.

Drei Spieltage sind in dieser Saison noch zu absolvieren, das heißt es stehen wichtige Entscheidungen an. Während bereits am Donnerstag nach dem ASV Hamm nun auch der zweite Absteiger GWD Minden feststeht, geht es gerade an der Tabellenspitze noch um die deutsche Meisterschaft, aber auch das Ringen ums internationale Geschäft ist noch im vollen Gange.