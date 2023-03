30. Halbzeitfazit:

Der TBV Lemgo Lippe führt zur Pause des Bundesligaheimspiels gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 19:14. Die Badener legten einen defensivstarken Auftakt hin, doch nach einer schnellen Zwei-Tore-Führung (4.) strauchelten sie im offensiven Zusammenspiel und kassierten sie bei sich schnell im Positionsangriff stabilisierenden Hausherren drei Gegentreffer in Serie (8.). Auch in der Folge kamen die Lipper spielstärker daher und nutzten ihre zahlreichen guten Wurfpositionen zuverlässig, sodass ihr Vorteil schnell auf drei Tore anwuchs (14.). Nach den ordentlichen Anfangsminuten konzeptlose Gäste brachen in der anbrechenden Schlussphase an beiden Enden der Platte zwischenzeitlich komplett ein und und liefen durch einige katastrophale Aktionen sogar einem Sieben-Treffer-Rückstand hinterher (30.), der erst ganz spät noch so korrigiert wurde, dass noch etwas Hoffnung auf eine Aufholjagd besteht. Bis gleich!

30. Ende 1. Halbzeit

30. Lukas Nilsson Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 19:14 durch Lukas Nilsson

Mit der Pausensirene kann der Schwede den Pausennachteil des Favoriten noch etwas erträglicher gestalten.

30. Juri Knorr Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 19:13 durch Juri Knorr

Nach feiner Drehung im Zentrum jagt Knorr den Ball aus sieben Metern in den rechten Winkel.

30. Leve Carstensen Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 19:12 durch Leve Carstensen



29. Isaías Guardiola findet aus dem rechten Rückraum seinen Meister in Birlehm.

28. Florian Kehrmann nimmt seine erste Auszeit.

28. Forsell-Schefvert muss am rechten Ellenbogen behandelt werden.

28. Emil Lærke Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 18:12 durch Emil Lærke



26. Horžen jagt den Ball vom halbrechten Kreis an die Latte.

25. Isaías Guardiola Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 17:11 durch Isaías Guardiola

Das Kehrmann-Team rennt die Löwen in Grund und Boden! Nun ist es Isaías Guardiola, der per Gegenstoß netzt.

25. Isaías Guardiola Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 16:11 durch Isaías Guardiola



24. Kristjan Horžen Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 15:11 durch Kristjan Horžen

Der Slowene kann das heimische Momentum mit einem Treffer aus mittigen sechs Metern durchbrechen.

24. Lemgo Lippe steuert auf einen klaren Vorsprung zum Kabinengang hin. Derweil ersetzt Birlehm Appelgren im Gästekasten.

24. Leve Carstensen Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 15:10 durch Leve Carstensen



24. Forsell-Schefvert trifft vom halblinken Kreis nur den linken Pfosten.

23. Gedeón Guardiola Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 14:10 durch Gedeón Guardiola

Und dann sind's vier! Der Spanier schließt einen Konter mit dem 14. Heimtor ab.

23. Gensheimer verzweifel an Zecher! Nun scheitert der Ex-Nationalspieler auch aus dem laufenden Spiel am TBV-Torhüter.

22. Sebastian Hinze macht von der T1-Karte Gebrauch.

22. Gedeón Guardiola Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 13:10 durch Gedeón Guardiola



21. Kristjan Horžen Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 12:10 durch Kristjan Horžen

Am beständigsten sind die Badener in diesen Minuten über den Kreis.

21. Lukas Zerbe Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 12:9 durch Lukas Zerbe

... Zerbe tritt trotz Fehlwurf erneut an und bringt den Ball diesmal im linken Winkel unter.

21. Gedeón Guardiola wird durch Nilsson siebenmeterwürdig zu Fall gebracht...

20. Kristjan Horžen Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 11:9 durch Kristjan Horžen



20. Gedeón Guardiola Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 11:8 durch Gedeón Guardiola



19. Uwe Gensheimer Löwen 7-Meter verworfen von Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen)

Zecher lässt die Halle beben! Der frisch auf die Platte gekommene Torhüter stoppt Gensheimers versuchten Dreher mit der linken Hand.

19. Niels Versteijnen Lemgo 2 Minuten für Niels Versteijnen (TBV Lemgo Lippe)

Der Niederländer erwischt Knorr mit dem linken Ellenbogen unglücklich am Hals.

18. Appelgren pariert Lærkes nächsten Versuch aus der Distanz.

17. Niclas Kirkeløkke Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 10:8 durch Niclas Kirkeløkke



16. Emil Lærke Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 10:7 durch Emil Lærke

Lærkes Sprungwurf aus dem linken Rückraum rutscht Appelgren in der kurzen Ecke durch die Finger.

15. Patrick Groetzki Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 9:7 durch Patrick Groetzki

Groetzki verwandelt seinen ersten Wurf von der rechten Außenbahn sicher.

15. Jan Brosch Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 9:6 durch Jan Brosch



15. Niclas Kirkeløkke Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 8:6 durch Niclas Kirkeløkke



14. Lukas Zerbe Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 8:5 durch Lukas Zerbe

Drei vor für den TBV! Zerbe bringt einen Tempogegenstoß erfoglreich zu Ende.

13. Lukas Zerbe Lemgo 7-Meter verworfen von Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe)

... Appelgren ist da! Der schwedische Schlussmann stoppt Zerbes halbhohen Wurf mit der linken Hand.

13. Versteijnen holt einen Siebenmeter heraus...

13. Gensheimers Wurf vom linken Flügel klatscht gegen den rechten und dann auch noch gegen den linken Innenpfosten.

12. Lukas Zerbe Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 7:5 durch Lukas Zerbe



12. Uwe Gensheimer Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 6:5 durch Uwe Gensheimer

... wieder schlägt Gensheimers Ausführung unten rechts ein.

12. Horžen erzwingt den zweiten Strafwurf...

11. Lukas Hutecek Lemgo Gelbe Karte für Lukas Hutecek (TBV Lemgo Lippe)



10. Frederik Simak Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 6:4 durch Frederik Simak

Infolge eines gegnerischen Schrittfehlers wirft Simak den Ball aus der eigenen Hälfte in den leeren Kasten der Löwen.

10. Ýmir Örn Gíslason Löwen 2 Minuten für Ýmir Örn Gíslason (Rhein-Neckar Löwen)

Der Isländer kann Huteceks erfolgreichen Sprungwurf nicht verhindern, obwohl er lange an dessen Trikot gezogen hat. Hinterher kassiert er dann noch die erste Zeitstrafe.

10. Lukas Hutecek Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 5:4 durch Lukas Hutecek



9. Uwe Gensheimer Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 4:4 durch Uwe Gensheimer

... Gensheimer täuscht gegen Kastelic von der Marke einmal an und bringt den Ball dann in der flachenr echten Ecke unter.

8. Horžen wird siebenmeterwürdig zu Fall gebracht...

8. Niels Versteijnen Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 4:3 durch Niels Versteijnen



8. Kirkeløkke taucht auf halbrechts frei vor Kastelic auf, doch sein sanfter Versuch aus kurzer Distanz segelt im hohen Bogen an der langen Ecke vorbei.

6. Gensheimer schenkt den Ball durch ein Offensivfoul an Zerbe her.

6. Jan Brosch Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 3:3 durch Jan Brosch

Der am halblinken Kreis durch Suton bediente Brosch überwindet Appelgren per Heber.

5. Kristjan Horžen Löwen Gelbe Karte für Kristjan Horžen (Rhein-Neckar Löwen)



4. Niels Versteijnen Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 2:3 durch Niels Versteijnen



4. Kristjan Horžen Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 1:3 durch Kristjan Horžen

Über ihren Kreisläufer kommen die Badener zu einem ersten Kontertreffer.

3. Uwe Gensheimer Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 1:2 durch Uwe Gensheimer

Der Linksaußen bringt den Gast per Wurf in die lange Ecke wieder nach vorne.

3. Lukas Hutecek Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 1:1 durch Lukas Hutecek

Am Ende ihres langen ersten Angriffs netzen die Hausherren durch Hutecek aus der zweiten Reihe.

3. Ýmir Örn Gíslason Löwen Gelbe Karte für Ýmir Örn Gíslason (Rhein-Neckar Löwen)



2. Versteijnens Sprungwurf wird ins Seitenaus geblockt.

1. Florian Kehrmann schickt offensiv Carstensen, Suton, Hutecek, Versteijnen, Zerbe und Brosch ins Rennen. Kastelic hütet den Heimkasten.

1. Juri Knorr Löwen Tor für Rhein-Neckar Löwen, 0:1 durch Juri Knorr

Der Nationalspieler stößt in eine halblinke Lücke und überwindet Kastelic aus sechs Metern per Aufsetzer in die kurze Ecke.

1. Sebastian Hinze setzt im Angriff auf Gensheimer, Nilsson, Knorr, Kirkeløkke, Groetzki und Horžen. Appelgren steht im Gästetor.

1. Lemgo Lippe gegen die Löwen – auf geht's in der Phoenix-Contact-Arena!

1. Spielbeginn

Bei den Gästen fehlen neben Jaganjac auch Kohlbacher und Lagergren. Auf Seiten der Hausherren setzen Zehnder und Schwarzer weiterhin aus.

Soeben hat die Einlaufzeremonie begonnen.

Als Schiedsrichter wurden Frederic Linker und Sascha Schmidt auf den 38. Bundesligavergleich zwischen diesen beiden Klubs angesetzt. Das Gespann aus Recklinghausen bzw. Bochum gehört zum Elitekader des DHB. Für die Spielaufsicht ist Christoph Immel zuständig; als Zeitnehmer kommt Ralf Herrewyn zum Einsatz.

Die Rhein-Neckar Löwen, in der vergangenen Saison in das graue Mittelmaß der deutschen Eliteklasse abgerutscht, bewegen sich in der laufenden Spielzeit weit über den Erwartungen und haben auch weiterhin Chancen auf ihre erste Meisterschaft seit sechs Jahren, doch nach zuvor acht Bundesligasiegen in Serie kassierten sie zuletzt zwei unerwartete Niederlagen: So mussten sie sich nicht nur dem formstarken SC DHfK Leipzig auswärts klar mit 29:37 geschlagen geben, sondern unterlagen vor eigenem Publikum auch Angstgegner Handball Sport Verein Hamburg mit 32:35.

Nachdem der TBV Lemgo Lippe den Aufwärtstrend der jüngeren Vergangenheit mit dem sechsten Platz in der Endabrechnung gekrönt hatte, verliefen die bisherigen 24 Spieltage dieser Saison weniger erfolgreich: Mit 19:29 Zählern findet sich die Kehrmann-Auswahl auf Rang 13 wieder. Dank eines klaren Vorsprung auf die Abstiegszone muss sie sich allerdings keine Sorgen um den Klassenerhalt machen und darf auch wegen des Restprogramms noch auf das Erreichen der oberen Tabellenhälfte hoffen. Zuletzt verlor der TBV bei der SG Flensburg-Handewitt mit 27:34.

Sowohl der TBV Lemgo Lippe als auch die Rhein-Neckar Löwen dürfen sich zehneinhalb Wochen vor der Sommerpause neben dem Alltag in der Handball-Bundesliga noch in einem weiteren Wettbewerb beweisen: Beim Final Four, das nach 29 Jahren in Hamburg Mitte April in der Kölner Lanxess-Arena stattfinden wird, schielen Lipper und Badener auf den Gewinn des DHB-Pokals – ein schnelles Wiedersehen nach dem heutigen Vergleich ist also möglich.