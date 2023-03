30. Ende 1. Halbzeit

30. Jacob Holm Berlin Tor für Füchse Berlin, 22:16 durch Jacob Holm

Die Füchse spielen die Uhr in Unterzahl natürlich fast komplett runter, dann feuert Holm aus der Hüfte und trifft zum Halbzeitstand.

30. Lasse Andersson Berlin 2 Minuten für Lasse Andersson (Füchse Berlin)

Andersson kassiert die erste Zeitstrafe auf Berliner Seite.

29. Nils Lichtlein Berlin Tor für Füchse Berlin, 21:16 durch Nils Lichtlein

Lichtlein hält den Vorsprung mit seinem ersten Treffer bei fünf Toren.

29. Tom Jansen Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 20:16 durch Tom Jansen



29. 100 Sekunden vor der Sirene nimmt auch Jaron Siewert noch seine Auszeit und gibt den nächsten Angriff vor.

29. Julian Köster Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 20:15 durch Julian Köster



28. Fabian Wiede Berlin Tor für Füchse Berlin, 20:14 durch Fabian Wiede



27. Fabian Wiede Berlin Tor für Füchse Berlin, 19:14 durch Fabian Wiede

Die VfL-Abwehr steht jetzt besser und die Füchse finden zunächst keinen Wurf. Dann aber verlädt Wiede mit einer Finte zwei Verteidiger und überwindet Ivanišević, der mittlerweile wieder im Kasten steht.

26. Tom Jansen Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 18:14 durch Tom Jansen



25. Berlin hat in den letzten Minuten ein wenig den Fuß vom Gas genommen und sich den einen oder anderen Turnover geleistet. dadurch sind die Gäste aus Gummersbach nun wieder halbwegs in Schlagdistanz.

25. Julian Köster Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 18:13 durch Julian Köster

Köster wirft einfach über Max Darj hinweg und haut den Ball unter die Latte. Dann kann auch ein Milosavljev nichts machen.

24. Max Darj Berlin Tor für Füchse Berlin, 18:12 durch Max Darj

In Überzahl spielen es die Füchse gut aus und Holm kann auf seinen skandinavischen Kollegen Darf durchstecken, der seinen zweiten Treffer macht.

23. Tilen Kodrin Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 17:12 durch Tilen Kodrin



23. Fabian Wiede Berlin Tor für Füchse Berlin, 17:11 durch Fabian Wiede



22. Miro Schluroff Gummersbach 2 Minuten für Miro Schluroff (VfL Gummersbach)

Schluroff reißt Gidsel zu Boden und kassiert die nächste Zeitstrafe.

22. Elliði Snær Viðarsson Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 16:11 durch Elliði Snær Viðarsson

Jetzt verlieren auch die Füchse mal die Kugel, weil Wiedes Pass zu ungenau ist. Viðarsson bringt Gummersbach auf fünf heran.

21. Lukas Blohme Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 16:10 durch Lukas Blohme



21. Mathias Gidsel Berlin Tor für Füchse Berlin, 16:9 durch Mathias Gidsel

Langsam wird es bitter für den VfL! Sigurðsson bringt den siebten Feldspieler, doch die Gäste schmeißen vorne den Ball weg und Gidsel trifft ins leere Tor.

20. Jacob Holm Berlin Tor für Füchse Berlin, 15:9 durch Jacob Holm

Der dänische Weltmeister markiert seinen zweiten Treffer in Folge mit einem wuchtigen Kracher aus dem zentralen Rückraum.

20. Dejan Milosavljev packt zum sechsten Mal zu! Berlins Torhüter ist heute mal wieder sehr gut aufgelegt und längst in den Köpfen der Gummersbacher.

19. Jacob Holm Berlin Tor für Füchse Berlin, 14:9 durch Jacob Holm



18. Miro Schluroff Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 13:9 durch Miro Schluroff



17. Robert Weber Berlin Tor für Füchse Berlin, 13:8 durch Robert Weber

Marsenić ackert am Kreis den nächsten Siebenmeter heraus und Weber bleibt auch im dritten Versuch ganz cool. Er überwindet Fabian Norsten per Aufsetzer.

16. Paul Drux Berlin Tor für Füchse Berlin, 12:8 durch Paul Drux

Es geht mit rasantem Tempo hin und her. Beide Teams suchen den schnellen Abschluss. Drux wird diesmal besser verteidigt, tankt sich aber trotzdem durch und trifft im Fallen.

15. Finn Schroven Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 11:8 durch Finn Schroven



15. Mathias Gidsel Berlin Tor für Füchse Berlin, 11:7 durch Mathias Gidsel



14. Lukas Blohme Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 10:7 durch Lukas Blohme



13. Paul Drux Berlin Tor für Füchse Berlin, 10:6 durch Paul Drux

Drux erspäht eine riesige Lücke im Mittelblock der Gäste und ist dann natürlich nicht mehr zu bremsen. Unten links schlägt die Kugel ein. Treffer Nummer drei für Drux.

13. Tilen Kodrin Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 9:6 durch Tilen Kodrin



12. Auszeit VfL Gummersbach! Coach Guðjón Valur Sigurðsson ist stinksauer auf sein Team, dass sich zu viele Ballverluste leistet. Und der Isländer wird schon nach zwölf Minuten mal richtig laut. Ob's hilft?

12. Tim Freihöfer Berlin Tor für Füchse Berlin, 9:5 durch Tim Freihöfer

Im Tor der Gäste stehet mittlerweile Fabian Norsten. Auch er ist aber machtlos gegen den Wurf von Tim Freihöfer.

11. Dejan Milosavljev läuft langsam heiß! Der Berliner Keeper verbucht bereits seine vierte Parade und lässt auch den Wurf von Ole Pregler nicht vorbei. Die Füchse ziehen langsam an und auch langsam davon.

10. Robert Weber Berlin Tor für Füchse Berlin, 8:5 durch Robert Weber



9. Robert Weber Berlin Tor für Füchse Berlin, 7:5 durch Robert Weber

Weber verwandelt den ersten Siebenmeter der Partie sicher im linken Eck.

9. Štěpán Zeman Gummersbach 2 Minuten für Štěpán Zeman (VfL Gummersbach)

Zeman kassiert nach einem rüden Einsteigen am Kreis die erste Zeitstrafe der Partie.

9. Lukas Blohme Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 6:5 durch Lukas Blohme

Gummersbachs Toptorjäger Blohme fliegt von außen ein und überwindet Milosavljev im kurzen Eck. Saisontreffer Nummer 115 für Blohme.

8. Marko Kopljar Berlin Gelbe Karte für Marko Kopljar (Füchse Berlin)



8. Paul Drux Berlin Tor für Füchse Berlin, 6:4 durch Paul Drux



7. Štěpán Zeman Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 5:4 durch Štěpán Zeman



7. Robert Weber Berlin Tor für Füchse Berlin, 5:3 durch Robert Weber

Der Ball läuft schnell und gut bei den Füchsen. Weber bekommt außen zwei Meter Platz und überlistet Ivanišević per Heber.

6. Das zweite Duell der Geburtstagskinder geht an Berlins Keeper Dejan Milosavljev, der an seinem 27. Ehrentag den nächsten Wurf von Julian Köster wegnimmt.

5. Mijajlo Marsenić Berlin Tor für Füchse Berlin, 4:3 durch Mijajlo Marsenić

Erstmals geht es bei den Gastgebern über den Kreis und Marsenić bringt sein Team wieder in Front.

5. Ole Pregler Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 3:3 durch Ole Pregler



5. Paul Drux Berlin Tor für Füchse Berlin, 3:2 durch Paul Drux



4. Tilen Kodrin Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 2:2 durch Tilen Kodrin



4. Julian Köster Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 2:1 durch Julian Köster

Jetzt sind auch die Gäste auf der Anzeigetafel. Köster steigt an seinem 23. Geburtstag neun Meter vor dem Tor hoch und jagt die Kugel in den rechten Giebel.

2. Mathias Gidsel Berlin Tor für Füchse Berlin, 2:0 durch Mathias Gidsel

Blitzstart der Füchse! Zwei Gummersbacher Ballverluste werden eiskalt bestraft und Gidsel stellt auf 2:0.

1. Tim Freihöfer Berlin Tor für Füchse Berlin, 1:0 durch Tim Freihöfer



1. Auf geht's! Die Hausherren spielen in Grün und beginnen mit Dejan Milosavljev im Tor. Das Gehäuse der in Blau und Weiß gekleideten Gäste hütet Tibor Ivanišević.

1. Spielbeginn

Tatsächlich spielen die Gäste aus Gummersbach bisher eine starke Saison. Als Aufsteiger haben sie mit dem Abstiegskampf überhaupt nichts zu tun und rangieren mit neun Siegen und zehn Niederlagen im Mittelfeld der Tabelle. Zuletzt überzeugte der VfL mit einem deutlichen 31:23-Sieg gegen die MT Melsungen. Entsprechend optimistisch reist man nun nach Berlin. "Mit den Füchsen erwartet uns ein sehr schweres Auswärtsspiel! Wir wollen auch gegen Berlin wieder alles geben. Wenn wir ein sehr gutes Spiel zeigen, dann haben wir auch dort eine Chance", sagte Rückraumspieler Tom Jansen.

Für die Füchse ist es das erste Spiel nach der herben 29:34-Klatsche im Topspiel beim SCM, in dem die Berliner nahezu chancenlos waren. Nun soll es schleunisgt zurück in die Erfolgsspur gehen. Deswegen hat sich Jaron Siewert mit seinem Team "akribisch auf den Gegner vorbereitet", auch wenn einige Nationalspieler verspätet aus der Länderspielpause zurück in die Hauptstadt kamen. Vor Gummersbach hat der Füchse-Coach großen Respekt. "Ein echt unangenehmer Gegner. Schon im Hinspiel haben sie uns echte Probleme bereitet. Deshalb ein echter Gradmesser. Da können wir jetzt beweisen, dass wir wieder in der Spur sind“, so Siewert im Vorfeld der Partie.

Der Titelkampf in der HBL ist spannend wie lange nicht mehr. Die Füchse liegen aktuell punktgleich mit den Rhein-Neckar Löwen, die zeitgleich in Leipzig antreten, an der Tabellenspitze. Magdeburg hat zwei Spiele weniger absolviert, wäre aber ebenfalls punktgleich wenn beide gewonnen würden. Der SCM muss heute in Hannover ran. Und mittendrin ist noch der THW Kiel unterwegs, der nur einen Punkt weniger auf dem Konto hat. Es zählt also jeder Punkt im Titelrennen und Berlin will vor heimischem Publikum natürlich gegenüber der Konkurrenz vorlegen.