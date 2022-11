36. Niclas Ekberg THW Kiel Tor für THW Kiel, 17:16 durch Niclas Ekberg

Ekberg führt die Abwehr in die Irre durch einen Einläufer und trifft mit einem Gegendreher ins Tor.

36. Beide Mannschaften bestrafen die Abwehr-Angriff-Wechsel des Anderen. Der nicht so gute Rückzug wird gerade ausgenutzt für leichte Tore.

35. Lukas Blohme Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 16:16 durch Lukas Blohme



35. Nikola Bilyk THW Kiel Tor für THW Kiel, 16:15 durch Nikola Bilyk



35. Der THW drückt zu Beginn der Halbzeit mächtig aufs Tempo, Gummersbach hat Probleme zu wechseln und die zweite Welle der Norddeutschen zu verhindern.

33. Tom Jansen Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 15:15 durch Tom Jansen

Jansen springt durch die Lücke zwischen Außen und Halb und überwindet Landin mit einem Wurf in die linke Ecke.

33. Petter Øverby THW Kiel Tor für THW Kiel, 15:14 durch Petter Øverby

Die zweite Welle ist das Mittel der Wahl, dieses Mal trifft Øverby mit einem Aufsetzer.

32. In der zweiten Welle wird Magnus Landin auf Linksaußen gut freigespielt, aber scheitert am gut beginnenden Ivanišević.

31. Duvnjak versucht es mit einem Doppelwackler, aber scheitert frei von sechs Metern an Torwart Ivanišević.

31. Willkommen zurück zur zweiten Halbzeit des Topspiels. Große Freude auf Kieler Seiten ist das Zurückkommen von Starspieler Sagosen. Der Norweger wurde von den 10.000 Fans herzlich grüßt und konnte sofort treffen. Gerade das Leitzebra Duvnjak macht bisher einen guten Eindruck und traf sechs Mal bei sieben Versuchen. Auf Gummersbacher Seite trägt Vidarsson eine große Hypothek: Vorne am Kreis und hinten im Innenblock macht er einen guten Job, hat aber kurz vor dem Halbzeitpfiff seine zweite Zeitstrafe bekommen. Ein Ausscheiden von ihm wäre nur schwer zu kompensieren. Wer setzt sich am Ende durch? Rekordmeister aus Kiel oder Altmeister aus Gummersbach?

31. Beginn 2. Halbzeit

30. Halbzeitfazit:

Nach 30 Minuten steht es im Topspiel zwischen dem THW Kiel und dem VFL Gummersbach 14:14. Nach einem famosen Start der Gäste, haben die Norddeutschen nur schwer ins Spiel gefunden. Vor allem technische Fehler und Fehlwürfe sorgten dafür, dass der Aufsteiger mit 0:5 (6.Minute) in Führung gehen konnte. Die offensiv ausgerichtete 3:2:1-Abwehr der Kieler funktionierte nicht, deshalb stellte Kiel auf eine defensivere 6:0-Abwehr um, fortan lief es besser. Kiel konnte Stück für Stück verkürzen und die Gäste zu mehr Fehlern zwingen. Es war der Kieler Kapitän der in Minute 27 zu ersten Kieler Führung traf (14:13). Doch die Truppe von Trainer Sigurðsson hält weiter dagegen und glaubt weiter an zwei Auswärtspunkte. Es steht alles wieder auf null, es wird entscheidend sein, wer besser aus der Pause kommt. Bis gleich!

30. Ende 1. Halbzeit

30. Ole Pregler Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 14:14 durch Ole Pregler



29. Niclas Ekberg THW Kiel 7-Meter verworfen von Niclas Ekberg (THW Kiel)Das war ein starker Reflex von Tibor Ivanišević. Auch den Abpraller haben die Gummersbacher.

29. Ellidi Vidarsson Gummersbach 2 Minuten für Ellidi Vidarsson (VfL Gummersbach)

Schon die zweite Zeitstrafe. Völlig zurecht muss er runter nach einem Griff in den Wurfarm.

29. Wieder ist es der Innenblock der stark zusammen arbeitet auf Gummersbacher Seiten und den Ball blocken kann gegen Weinhold.

28. Vidarsson und Köster schaffen es Pekeler niederzuringen, es gibt Freiwurf.

27. Domagoj Duvnjak THW Kiel Tor für THW Kiel, 14:13 durch Domagoj Duvnjak

Mit einem Knalleffekt geht Kiel in Führung! Der Chef der Zebras übernimmt die Verantwortung und fackelt das Runde aus nem Freiwurf in die rechte obere Ecke.

26. Tom Kiesler verteidigt mit aller Kraft und kann das Anspiel an Wiencek gerade noch verhindern.

26. Aus der Kleingruppe heraus wirft Köster von acht Metern per Sprungwurf, doch der Ball landet knapp über dem Tor.

25. Steffen Weinhold THW Kiel Tor für THW Kiel, 13:13 durch Steffen Weinhold

In seiner unnachahmlichen Art trifft Weinhold in Schräglage in die rechte Ecke.

25. Tom Jansen Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 12:13 durch Tom Jansen



25. Harald Reinkind THW Kiel Tor für THW Kiel, 12:12 durch Harald Reinkind



24. Die Zebras warten immer noch auf die erste Führung, doch die Gummersbacher halten weiter mit allen Kräften dagegen.

24. Ole Pregler Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 11:12 durch Ole Pregler

Das war ein toller Schlagwurf. Der Ball schlägt unten links ein, dieses Mal ist Landin machtlos.

23. Der junge Pregler findet seinen Meister in Landin. Der Rückraumwurf aus mittigen neun Metern ist leichtes Futter für den Welthandballer.

22. Guðjón Valur Sigurðsson möchte den aufkommenden Flow der Kieler unterbrechen und nimmt seine erste Auszeit!

22. Domagoj Duvnjak THW Kiel Tor für THW Kiel, 11:11 durch Domagoj Duvnjak



22. Der jungen Gummersbacher Truppe fehlt die Konstanz. Mittlerweile machen sie zu viele einfache Fehler, Kiel beginnt diese gnadenlos zu bestrafen.

21. Harald Reinkind THW Kiel Tor für THW Kiel, 10:11 durch Harald Reinkind

Aus schlechtem Winkel und unter Bedrängnis trifft Reinkind oben links unter die Latte.

21. Kiel hat die eigene Überzahl sehr gut genutzt und kommt immer dichter heran. Jetzt schaffen sie es ebenfalls ihre eigene Zeitstrafe weit herunter zu spielen.

20. Petter Øverby THW Kiel 2 Minuten für Petter Øverby (THW Kiel)

Øverby war zu langsam und stößt Jansen in der Luft - das muss geahndet werden. Er muss nun zwei Minuten zuschauen.

19. Domagoj Duvnjak THW Kiel Tor für THW Kiel, 9:11 durch Domagoj Duvnjak

Der Kapitän geht voran und kann sich durchsetzen. Er trifft mit einem Aufsetzer in die rechte Ecke.

19. In Überzahl kann Landin den nächsten Ball parieren, seine Vorderleute versuchen nun auf zwei Tore zu verkürzen.

18. Steffen Weinhold THW Kiel Tor für THW Kiel, 8:11 durch Steffen Weinhold



18. Julian Köster Gummersbach 2 Minuten für Julian Köster (VfL Gummersbach)

Eben noch das Tor erzielt, muss Köster jetzt runter. Mit der rechten Hand trifft er Weinhold im Gesicht.

18. Julian Köster Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 7:11 durch Julian Köster



17. Rune Dahmke THW Kiel Tor für THW Kiel, 7:10 durch Rune Dahmke

Dahmke läuft den Konter und trifft mit einem Gegendreher.

16. Sander Sagosen THW Kiel Tor für THW Kiel, 6:10 durch Sander Sagosen

Mit seinem ersten Ballkontakt trifft Sagosen und erzielt sein erstes Tor.

16. Comeback von Sagosen - Er wird mit tobendem Applaus empfangen!

16. Ellidi Vidarsson Gummersbach 2 Minuten für Ellidi Vidarsson (VfL Gummersbach)

Nachdem er eben für Trikotziehen verwarnt wurde, muss er nun für Selbiges zwei Minuten zuschauen.

15. Tom Jansen Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 5:10 durch Tom Jansen

Jansen kommt über die Mitte und trifft mit einem anspruchsvollen Hüftwurf durch die Beine von Landin.

14. Harald Reinkind THW Kiel Tor für THW Kiel, 5:9 durch Harald Reinkind

Endlich kommt Wurfkraft aus dem Rückraum! Der Norweger trifft in die linke obere Ecke.

14. Ellidi Vidarsson Gummersbach Gelbe Karte für Ellidi Vidarsson (VfL Gummersbach)

Für Trikotziehen wird nun auch der Isländer verwarnt.

12. Patrick Wiencek THW Kiel Gelbe Karte für Patrick Wiencek (THW Kiel)

Der Kieler Abwehrchef ist engagiert dabei, schubst Köster aber etwas zu stark. Dafür sieht er die gelbe Karte.

12. Ellidi Vidarsson Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 4:9 durch Ellidi Vidarsson

Erneut ist Köster der Assistenten-Geber, das ist eine tolle Achse.

12. Auch Kiel findet im Angriff Lösungen, aber Dahmke vergibt aus großem Winkel eine klare Gelegenheit und wirft am Tor vorbei.

10. Ellidi Vidarsson Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 4:8 durch Ellidi Vidarsson

Vidarsson wird gut in Szene gesetzt von Köster und kann aus mittigen Position von sechs Metern einnetzen.

10. Domagoj Duvnjak THW Kiel Tor für THW Kiel, 4:7 durch Domagoj Duvnjak



10. Der Angriff war erneut überzeugend gespielt, aber Styrmisson kann nicht verwandeln.

9. Domagoj Duvnjak THW Kiel Tor für THW Kiel, 3:7 durch Domagoj Duvnjak

Der Kieler Kapitän reißt die zweite Welle Ansicht und geht voran. Im Zweikampf setzt er sich durch und kann verkürzen.

9. Personelle Veränderungen und eine Abwehrumstellung auf 6:0-Defensive soll Besserung bringen.

8. Time-Timeout von Filip Jícha! Der Tscheche ist überhaupt nicht zufrieden mit seiner Mannschaft!

8. Kiel mit dem nächsten leichten Ballverlust, doch Landin ist zur Stelle und pariert den Konter.

8. Tom Jansen Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 2:7 durch Tom Jansen



7. Ellidi Vidarsson Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 2:6 durch Ellidi Vidarsson



7. Nikola Bilyk THW Kiel Tor für THW Kiel, 2:5 durch Nikola Bilyk

Langsam findet der THW ins Tempospiel, Bilyk trifft im Gegenstoß.

7. Domagoj Duvnjak THW Kiel Tor für THW Kiel, 1:5 durch Domagoj Duvnjak



6. Hákon Daði Styrmisson Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 0:5 durch Hákon Daði Styrmisson



5. Lukas Blohme Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 0:4 durch Lukas Blohme

Nach einem Block von Ellidi Vidarsson läuft Blohme den Gegenstoß und hat keine Mühe den Ball an Landin vorbeizubringen.

5. Nach zwei technischen Fehlern und einen missglückten Wurf hat der THW keinen guten Start erwischt und liegt direkt mit drei Toren hinten.

4. Tom Jansen Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 0:3 durch Tom Jansen



4. Lukas Blohme Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 0:2 durch Lukas Blohme



4. Landin kann den Rückraumwurf von Tom Jansen parieren, dieser kam aus halbrechter Position.

2. Julian Köster Gummersbach Tor für VfL Gummersbach, 0:1 durch Julian Köster

Mit einem Sprungwurf von neun Metern trifft er durch Landins Beine in die linke untere Ecke.

1. Hendrik Pekeler THW Kiel Gelbe Karte für Hendrik Pekeler (THW Kiel)

Fürs Trikotziehen wird Pekeler von den Schiedsrichtern verwarnt.

1. Kiel beginnt mit einer offensiv ausgerichteten 3:2:1-Abwehr.

1. THW Kiel gegen VFL Gummersbach – Die erste Halbzeit ist durch Anwurf der Gummersbacher eröffnet.

1. Spielbeginn

Während auf Kieler Seiten immer mehr Langzeitverletzte zurückkommen, in Person von Hendrik Pekeler letzte Woche und Sander Sachsen am heutigen Tag, muss Gummersbach auf seinen Mittelmann Mappen verzichten.

Die Einlaufzeremonie hat soeben begonnen, gleich kommt es zum Sportlergruß.

Um die Einhaltung der Regeln durchzusetzen, wurden Marcus Hurst und Mirko Krag auf die Partie angesetzt. Das Schiedsrichter-Gespann aus Berlin ist Teil des Elite-Kaders des DHB. Als Zeitnehmer kommt Udo Ehlert zum Einsatz, als Sekretär verdingt sich Kai Loock.

Währenddessen gab es am Donnerstag Mittag die nächste Hiobs-Botschaft auf Seiten der Kieler: Im Abschlusstraining verletzte sich der zuletzt überragende Johansson und erlitt einen Mittelhandbruch in der Wurfhand. Diesen Ausfall gilt es nun personell abzufangen, insbesondere Bilyk und der andere schwedische Neuzugang Wallinius werden hier in die Bresche springen müssen.

Letzte Saison noch zweite Liga, dieses Jahr Favoritenschreck: Der VFL Gummersbach spielt bisher eine sehr gute Hinrunde im Oberhaus. Vor drei Jahren stieg der Handball-Dino erstmals aus der höchsten Liga ab, schaffte aber mit Trainer Sigurdsson die Kehrtwende und ist nun zurück – und wie! Vor zwei Wochen waren die Gummersbacher letztmalig im Einsatz, dort holten sie in den Schlusssekunden einen wichtigen Auswärtszähler beim BHC (30:30). Zuvor überraschten sie in eigener Halle mit einem 31:29-Sieg über das andere Top-Team aus dem Norden, die SG Flensburg-Handewitt. Doch ein starker zehnter Platz darf nicht täuschen, denn für den VFL stehen bis Weihnachten hauptsächlich noch Duelle gegen Mannschaften auf dem Spielplan, die über ihnen in der Tabelle stehen. Dementsprechend kommt es auf jeden Zähler an.

Der THW Kiel hat seine gewohnte Stärke wiedererlangt und eine Durststrecke zum Monatsbeginn überstanden. Zuletzt präsentierten sich die Zebras in bärenstarker Verfassung und konnten in der Liga sowohl das schwere Auswärtsspiel bei aufstrebenden Erlangern gewinnen (34:27), aber auch das Spitzenspiel am vergangenen Wochenende beim amtierenden Meister aus Magdeburg (34:33). Am Donnerstag gab es vor heimischer Kulisse eine tolle Aufholjagd in der Champions-League gegen den FC Barcelona, am Ende stand etwas unglücklich ein 30:30 auf der Anzeigetafel. Mit vier Minuspunkten in der Bundesliga sind die Ostsee-Städter derzeit im Soll, trotzdem müssen sie auch heute wieder an die überzeugenden Leistungen der letzten Spiele anknüpfen, wenn die beiden Punkte im hohen Norden bleiben sollen.