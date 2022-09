Jamal Naji nimmt die nächste Auszeit. "Zweikampfführung zwei Meter höher" ist eine der Ansagen. Mehr Zeit in der Tiefe soll dadurch erreicht werden. Christopher Rudeck hütet nun wieder den Kasten.

Tor für THW Kiel, 30:21 durch Patrick Wiencek Die 30 sind voll! Toll, wie Steffen Weinhold am Kreis noch die Übersicht für den hineinstürmenden Patrick Wiencek hat.

Tomáš Babák kann sich am Kreis durchsetzen, doch wieder ist Mrkva zur Stelle!

Tor für THW Kiel, 26:18 durch Niclas Ekberg Per Aufsetzer gegen den hochgewachsenen Christopher Rudeck.

7-Meter verworfen von Linus Arnesson (Bergischer HC) Sieben Punkte in Vorsprung lassen die Hausherren selbst Hektik aufkommen. Niklas Landin kommt für den Siebenmeter und pariert sowohl den ersten Versuch als auch den Nachwurf spektakulär!

Jamal Naji bittet seine Schützlinge zu sich. Der neue Coach wirkt sehr klar in seinen Ansprachen, erklärt die Marschrichtung auf Nachfrage noch einmal ganz genau.

Tor für THW Kiel, 23:16 durch Eric Johansson Alles in einem Wisch und mit einer Hand aus dem Rückraum!

Wer sich fragt, was eigentlich mit Niklas Landin passiert ist - die eigentliche Nummer Eins sitzt auf der Bank, ist fit. Doch Tomáš Mrkva macht seine Sache momentan einfach richtig gut und bietet keinen Grund, zu wechseln.

Tor für THW Kiel, 21:15 durch Niclas Ekberg Humorlos in das linke Eck.

Simen Schønningsen reißt Karl Wallinius um, Niclas Ekberg trifft zum Siebenmeter an.

Tor für THW Kiel, 20:14 durch Domagoj Duvnjak Die Gäste halten spielerisch eigentlich gut mit, Tim Nothdurft scheitert jedoch ein weiteres Mal an Tomáš Mrkva. Auf der Gegenseite zeigt sich der THW eiskalt.

Halbzeitfazit: Zu Beginn sah es nach bereits nach einem Kantersieg für den Favoriten aus. Der Bergische HC fand im Laufe des ersten Durchgangs allerdings besser rein, fand mehr Tiefe, größeren Zugriff in der Defensive und durch Einzelaktionen von Tomáš Babák auch Lösungen gegen den bislang wieder überragend parierenden Tomáš Mrkva. Mit vier Toren Rückstand ist für den BHC noch nichts verloren.

In der Schlusssekunde hat Tomáš Babák noch einmal die Chance, auf drei zu verkürzen, Tomáš Mrkva lenkt die Kugel aber noch irgendwie mit den Fingerspitzen an den aus seiner Sicht rechten Pfosten!

Tor für THW Kiel, 17:13 durch Domagoj Duvnjak Noch so ein Powerwurf!

Tor für THW Kiel, 16:12 durch Domagoj Duvnjak Domagoj Duvnjak feuert die Kugel einfach mal aus vollem Lauf unter die Querlatte. Ganz wichtig für den THW in dieser Phase.

Tor für Bergischer HC, 15:12 durch Tomáš Babák Vor der Einzelaktion von Tomáš Babák konnte sich Peter Johannesson endlich mal auszeichnen! Bislang geht das Torhüterduell allerdings klar an Tomáš Mrkva.

Tor für THW Kiel, 13:7 durch Karl Wallinius Gegen eine etwas notdürftige Deckung trifft Karl Wallinius sehenswert in das linke Winkeleck!

Tor für Bergischer HC, 9:4 durch Simen Schønningsen Immerhin können die Westdeutschen nun den 5:0-Lauf der Kieler unterbrechen. Simen Schønningsen trifft von halbrechts per Aufsetzer.

Doch sofort müssen die Gäste den nächsten Rückschlag hinnehmen. Alexander Weck bleibt aus dem linken Eck an der Fußabwehr von Tomáš Mrkva hängen.

Jamal Naji bittet zur Auszeit. "Spielt doch das, was wir besprochen haben! Auslösen, zentrieren und zügig rein", soll wohl der Matchplan sein.

Tor für THW Kiel, 8:3 durch Nikola Bilyk Der THW zieht davon. Das liegt allerdings vor allem daran, dass der Bergischer HC in der Offensive momentan viel zu harmlos agiert. Vor allem die Halbpositionen finden noch gar keine Lösungen.

Tor für THW Kiel, 5:3 durch Harald Reinkind Nach einer Passkette in das kurze Eck.

Vor Anwurf wird per Videowürfel noch bekanntgegeben, dass Magnus Landin seinen Vertrag bis 2015 verlängert!

Die Stimmung in der Wunderino Arena ist natürlich wieder klasse! Auch wenn so eine Lichtshow an einem Sonntagmittag natürlich eher ungewöhnlich ist.