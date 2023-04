53. Kay Smits Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 30:25 durch Kay Smits

Smith trifft aus halbrechter Position zum 30:25.

52. Lukas Zerbe Lemgo 2 Minuten für Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe)



52. Lukas Zerbe Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 29:25 durch Lukas Zerbe

Erneut von Rechtsaußen verkürzt Zerbe zum 25:29.

52. Kay Smits Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 29:24 durch Kay Smits



51. Weber bekommt am Kreis die Hand ins Gesicht. Er fasst sich ins Gesicht, doch es scheint für den deutschen Spieler weiterzugehen.

51. Lukas Zerbe Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 28:24 durch Lukas Zerbe

Zerbe trifft von Rechtsaußen zum 24:28.

50. Lemgo nimmt zehn Minuten vor Schluss die Auszeit. Magdeburg spielt das bis jetzt souverän herunter und lässt Lemgo nicht mehr herankommen. Fällt dem 13. der Bundesliga noch was ein oder zieht der Meister heute ins Finale ein. Lemgo spielt jetzt mit sieben Feldspielern.

50. Matthias Musche Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 28:23 durch Matthias Musche

Musche versenkt den Ball von Linksaußen im kurzen Eck. Magdeburg bleibt weiter vorne stark.

49. Bennet Wiegert Magdeburg Gelbe Karte für Bennet Wiegert (SC Magdeburg)

Wiegert sieht an der Seitenlinie die Gelbe Karte.

48. Lukas Hutecek Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 27:23 durch Lukas Hutecek

Hutecek trifft aus sechs Metern zum 23:27.

48. Kay Smits Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 27:22 durch Kay Smits

Sicher tritt Smits an die Linie und wirft oben rechts ins Tor.

47. Portner kommt jetzt für Jensen für den Siebenmeter ins Spiel.

47. Gedeón Guardiola Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 26:22 durch Gedeón Guardiola

Gedeón Guardiola trifft von Links aus rund sechs Metern zum 22:26.

47. Gisli Kristjánsson Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 26:21 durch Gisli Kristjánsson



46. Lukas Zerbe Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 25:21 durch Lukas Zerbe

Jetzt tritt Zerbe an die Siebenmeterlinie und verwandelt sicher rechts zum 21:25.

45. Kay Smits Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 25:20 durch Kay Smits

Gisli Kristjánsson bedient auf rechts Kay Smits und der trifft von Rechtsaußen zum 25:20.

44. Gedeón Guardiola Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 24:20 durch Gedeón Guardiola

Gedeón Guardiola trifft aus dem Zentrum zum 20:24.

44. Kay Smits Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 24:19 durch Kay Smits



43. Gisli Kristjánsson Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 23:19 durch Gisli Kristjánsson

Gisli Kristjánsson macht zwei Tore hintereinander und Magdeburg führt weiter mit vier Toren gegen Lemgo.

42. Samuel Zehnder Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 22:19 durch Samuel Zehnder

Zehnder bekommt auf Linksaußen den Ball und Lemgo bleibt dran. Zehnder trifft um 19:22.

41. Gisli Kristjánsson Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 22:18 durch Gisli Kristjánsson



41. Lukas Zerbe Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 21:18 durch Lukas Zerbe

Zerbe setzt sich auf Rechtsaußen gegen Weber durch und trifft ins lange Eck zum 18:21. Weber hat Glück keine Zwitstrafe zu bekommen.

39. Magdeburg spielt jetzt mit einem Mann weniger und nimmt den Torhüter vom Feld und spielt jetzt mit dem siebten Feldspieler.

39. Kay Smits Magdeburg 2 Minuten für Kay Smits (SC Magdeburg)



39. Jan Brosch Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 21:17 durch Jan Brosch

Brosch trifft vom Kreis und verkürzt zum 17:21.

39. Kay Smits Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 21:16 durch Kay Smits

Smits bekommt im Zentrum und setzt sich gegen zwei Gegenspieler durch und wirft die Kugel rechts ins Tor. Lemgo will das Stürmerfoul bekommt es aber nicht und so führt Magdeburg mit 21:16.

38. Jetzt verwirft auch noch Jan Brosch vom Kreis freistehend. Sein Wurf fliegt rechts über das Tor hinweg.

36. Beide Teams lassen jetzt etwas liegen. Erst ein Wurf von Lemgo aus der Distanz rechts daneben. Dann hält Finn Zecher einen Ball. Doch erneut lässt Suton den Punkt am Kreis liegen.

36. Matthias Musche Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 20:16 durch Matthias Musche

Musche trifft von Linksaueßen ins lange zum 20:16.

35. Tim Suton Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 19:16 durch Tim Suton

Suton trifft von der rechten Seite zum 16:19.

34. Magdeburg jetzt im Angriff. Lemgo steht jetzt hinten eng und Gisli Kristjánsson muss abziehen, verzieht aber und es bleibt beim 19:15 für den SCM.

33. Lukas Hutecek Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 19:15 durch Lukas Hutecek

Hutesek trifft im Gegenzug vom Kreis zum 15:19.

32. Lucas Meister Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 19:14 durch Lucas Meister

Meister trifft vom Kreis zum 19:14 für Magdeburg.

32. Niels Versteijnen Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 18:14 durch Niels Versteijnen



31. Gisli Kristjánsson Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 18:13 durch Gisli Kristjánsson

Gisli Kristjánsson macht in Halbzeit zwei gleich aus halbrechter Position zum 18:13!

31. Weiter geht's. Magdeburg mit dem Anwurf.

31. Beginn 2. Halbzeit

30. Halbzeitfazit:

Zur Pause führt Favorit Magdeburg mit 17:13 gegen den TBV Lemgo-Lippe, doch lange tat sich dem SCM schwer. Kurz vor der Pause zog der Meister dann erst auf drei Tore weg und konnte vor allem sein Überzahlspiel kurz vor der Pausensirene nutzen, um einige Treffer zu erzielen. Kurz vor dem Gang in die Kabine parierte Jensen dann auch noch einen Siebenmeter von Zehnder. Kommt Lemgo in der zweiten Hälfte nochmal ran?

30. Ende 1. Halbzeit

30. Gisli Kristjánsson Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 17:13 durch Gisli Kristjánsson

Gisli Kristjánsson tankt sich auf links durch und trifft aus sechs Metern zum 17:13 für den SCM.

30. Erneut tritt Zehnder an die Siebenmeterlinie, doch diesmal kommt Jensen dran und pariert die Kugel rechts neben den Kasten.

30. Samuel Zehnder Lemgo 7-Meter verworfen von Samuel Zehnder (TBV Lemgo Lippe)

29. Lemgo nimmt nochmal eine Auszeit und bespricht die Unterzahl-Taktik.

28. Tim Suton Lemgo 2 Minuten für Tim Suton (TBV Lemgo Lippe)

Suton muss für das Halten zwei Minuten von der Platte.

28. Philipp Weber Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 16:13 durch Philipp Weber

Weber tankt sich gegen Suton durch, der Abwehrspieler hält ihn und trotzdem trifft der deutsche Nataionalspieler zum 16:13 für den SCM.

27. Samuel Zehnder Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 15:13 durch Samuel Zehnder

Wieder tritt Zehnder an die Linie. Er wirft den Ball unten links über die Linie. Jensen versucht auf der Linie noch zu retten, doch der Wurf ist schon über der Linie.

27. Gisli Kristjánsson Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 15:12 durch Gisli Kristjánsson

Nach einem Fehlwurf von Gedeón Guardiola zieht der SCM jetzt durch einen Treffer von Kristjánsson auf drei Tore weg.

26. Lucas Meister Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 14:12 durch Lucas Meister

Meister trifft zum zweiten Mal hintereinande rund trifft zum 14:12.

25. Lukas Hutecek Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 13:12 durch Lukas Hutecek

Erneut braucht Lemgo lange im Angriff. Per Schlagwurf trifft Hutecek zum 12:13.

24. Lemgo wechselt den Torhüter. Für Urh Kastelic ist jett Finn Zecher zwischen den Pfosten.

24. Lucas Meister Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 13:11 durch Lucas Meister



23. Lemgo verpasst jetzt durch Emil Lærke den Ausgleich. Sein Wurf fliegt über das Tor hinweg.

22. Matthias Musche Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 12:11 durch Matthias Musche

Nach einem hohen Zuspiel aus dem Zentrum wirft Musche den Ball ins kurze Ecke von Rechtsaußen.

22. Emil Lærke Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 11:11 durch Emil Lærke

Mit einem Schagwurf trifft Emil Lærke zum 11:11.

21. Magdeburg ist wieder komplett. Jensen ist wieder auf dem Feld.

20. Jan Brosch Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 11:10 durch Jan Brosch

Lemgo beibt dran und trifft von der rechten Seite zum 10:11.

20. Kay Smits Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 11:9 durch Kay Smits

Aus rund elf Metern steigt Smits auf links hoch und trifft zum 11:9 ins Tor.

19. Samuel Zehnder Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 10:9 durch Samuel Zehnder

Zehnder tritt erneut an die Siebenmeterlinie. Der Schiedsrichter braucht lange bis der Pfiff ertönt. Doch Zehnder bleibt gegen Jensen Sieger und trifft zum 9:10.

19. Matthias Musche Magdeburg 2 Minuten für Matthias Musche (SC Magdeburg)



18. Philipp Weber Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 10:8 durch Philipp Weber

Nur zehn Sekunden später erhöht Weber wieder auf einen Zwei-Tore-Vorsprung.

18. Lukas Hutecek Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 9:8 durch Lukas Hutecek

Wieder ist Lemgo lange im Ballbesitz und trifft kurz vorm Zeitspiel durch Lukas Hutecek zum 8:9.

17. Lucas Meister Magdeburg Gelbe Karte für Lucas Meister (SC Magdeburg)

Meister sieht die erste Gelbe für den SCM.

16. Gisli Kristjánsson Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 9:7 durch Gisli Kristjánsson

Nach einem Pass ins Zentrum steigt Gisli Kristjánsson hochund wirft aus neun Metern zum 9:7 ins Tor. Magdeburg setzt sich erstmals etwas ab.

15. Tim Suton Lemgo Gelbe Karte für Tim Suton (TBV Lemgo Lippe)

Suton kassiert die erste Verwarnung des Spiels.

15. Gedeón Guardiola Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 8:7 durch Gedeón Guardiola



14. Daniel Pettersson Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 8:6 durch Daniel Pettersson

Gisli Kristjánsson wirft die Kugel an den Kreis zu Daniel Pettersson und der trifft zum 8:6 für den SCM.

14. Wieder ist Urh Kastelic bei einem Wurf von der halbrechten Position da. Doch Magdeburg bleibt im Ballbesitz.

12. Kay Smits Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 7:6 durch Kay Smits

Smits tritt wieder an die Linie und verwandelt sicher zum 7:6 für den SCM.

12. Jan Brosch Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 6:6 durch Jan Brosch



12. Gisli Kristjánsson Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 6:5 durch Gisli Kristjánsson



11. Lukas Hutecek Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 5:5 durch Lukas Hutecek

Erneut trifft ein Spieler vom TBV Lemgo aus dem Zentrum. Diesmal trifft Lukas Hutecek zum 5:5-Ausgleich.

10. Ómar Ingi Magnússon Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 5:4 durch Ómar Ingi Magnússon

Magdeburg fängt in der eigenen Hälfte den Ball ab und Ómar Ingi Magnússon läuft frei auf Urh Kastelic zu und trifft aus dem Lauf zur 5:4-Führung.

9. Philipp Weber Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 4:4 durch Philipp Weber



8. Tim Suton Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 3:4 durch Tim Suton

Suton wirft einen Ball aus dem Zentrum aus rund neun Metern zum 4:3 ins Tor.

8. Magdeburg jetzt wieder im Angriff. Christian O'Sullivan probiert es mit einem Schlagwurf, gehalten von Urh Kastelic.

7. Niels Versteijnen Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 3:3 durch Niels Versteijnen

Lemgo spielt sich die Kugel um den Kreis hin und her. Es riecht schon fast nach Zeitspiel und dann zieht Niels Versteijnen aus zehn Metern halbhoch aufs Tor und trifft zum 3:3.

6. Kay Smits Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 3:2 durch Kay Smits

Smits bringt wieder die Magdeburger in Führung.

5. Philipp Weber Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 2:2 durch Philipp Weber

Vom Kreis trifft Weber zum Ausgleich.

4. Samuel Zehnder Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 1:2 durch Samuel Zehnder

Zehnder tritt an zum SIebenmeter. Nikola Portner steht im Tor, doch Zehnder ist sicher und trifft zur 2:1-Führung.

3. Lucas Meister kommt für Oscar Bergendahl ins Spiel. Der Spieler mit der Nummer 54 humpelt zu seinem Platz. Das sieht nicht gut.

3. Oscar Bergendahl verletzt sich bei einem Angriff am rechten Sprunggelenk und muss erstmal runter vom Platz.

2. Kay Smits Magdeburg Tor für SC Magdeburg, 1:1 durch Kay Smits

Kay Smith kommt an den Kreis und wirft die Kugel unten rechts zum 1:1 ins Tor.

2. Urh Kastelic hält einen Wurf aus der Distanz.

2. Niels Versteijnen Lemgo Tor für TBV Lemgo Lippe, 0:1 durch Niels Versteijnen

Versteijnen macht das erste Tor der Partie.

1. Los geh's. Lemgo mit dem Anwurf.

1. Spielbeginn

Die beiden Teams kommen auf die Platte. Die ausverkaufte Halle begrüßt die beiden Mannschaften frenetisch. Gleich geht's los!

Lemgo gewann von den vier Halbfinalisten als Letzter den Pokal im Jahr 2020. Magdeburg holte sich den DHB-Pokal zuletzt 2016. In der Liga gewann der SCM zuletzt beide Partien gegen Lemgo. Beide Male gewann der Meister von 2022 mit mindestens vier Toren Unterschied.

Der TBV Lemgo-Lippe setzte sich in der zweiten Runde des DHB-Pokals gegen den Zweitligsten VfB Lübeck-Schwartau mit 32:23 durch. Im Achtelfinale wartete dann der HC Elbflorenz 2006. Auch gegen die Norddeutschen gab es einen klaren 32:27-Sieg. Zuletzt Anfang Februar gewann Lemgo gegen den Bundesligisten VfL Gummersbach mit 33:30 und qualifizierte sich für das Final Four in Köln. Bereits zum dritten Mal in Folge steht Lemgo im Final Four.

Der Meister SC Magdeburg kam souverän ins Final Four in Köln. Nach einem Sieg in der zweiten Runde gegen die Eulen Ludwigshafen, gab es im Achtelfinale einen klaren 43:31-Erfolg über den Bergischen HC. Zuletzt im Viertelfinale schmiss die Mannschaft von Cheftrainer Bennet Wiegert in der Verlängerung den Titelverteidiger THW Kiel aus dem Pokal und rächte sich damit für die Final-Niederlage im vergangenen Jahr. Damit zählt Magdeburg zum Top-Favoriten auf den Pokal-Sieg.

Im zweiten DHB-Pokal-Halbfinale treffen der Dritte der Liga, der SC Magdeburg, auf den den TBV Lemgo Lippe, der 13. Liga. Magdeburg gilt zwar als Favorit, doch bereits im ersten Spiel setzten sich die Rhein-Neckar Löwen klar gegen die SG Flensburg-Handewitt mit 38:31 durch. Kann auch hier der leichte Underdog die Partie für sich entscheiden?

Erstmals findet das Final Four im DHB-Pokal in der Lanxess-Arena in Köln statt. Nach vielen Pokalnächten in Hamburg entschied sich der Verband neben dem Final Four der Champions-League, dass bereits seit 2011 in Deutz stattfindet, nun auch den DHB-Pokal in Köln ausspielen zu lassen.