22. Berat Djimsiti Atalanta Gelbe Karte für Berat Djimsiti (Atalanta)

Djimsiti kommt gegen Palacios zu spät, zieht aber trotzdem durch. Er erwischt den Argentinier hart am Spann, weshalb der Schiedsrichter ihm die erste Gelbe Karte der Partie zeigt.

20. Auf der anderen Seite lässt Lookman für Scamacca prallen, der aus 18 Metern keine Millisekunde lang zögert und sofort abdrückt. Der stramme Linksschuss rauscht aber über die Querlatte hinweg.

19. Da ist endlich das erste Lebenszeichen der Schwarzroten. Frimpong nimmt auf dem rechten Flügel Tempo auf, findet mit dem flachen Pass in den Rückraum aber nur Grimaldo, der beim Rechtsschuss den Ball nicht richtig trifft. Stanišić rückt nach und sucht den Abschluss, aber der abgefälschte Ball kommt zentral auf Musso, der keinerlei Mühe hat, das Leder sicher zu fangen.

17. Xabi Alonso hat alle Hände voll zu tun und gibt einige Anweisungen aufs Feld. Sein Team muss mehr dagegenhalten. Im Moment wird die Werkself im eigenen Drittel regelrecht eingeschnürt.

15. Die Rheinländer haben sichtliche Probleme. Atalanta Bergamo spielt mit der Führung im Rücken jetzt umso beflügelter nach vorne und zwingt die normalerweise so ballsichere Werkself zu einem Ballverlust nach dem nächsten. Jetzt ist es Wirtz, der am eigenen Sechzehner gegen Zappacosta den Ball verliert und Glück hat, dass der Unparteiische auf Offensivfoul entscheidet.

12. Ademola Lookman Atalanta Tooor für Atalanta, 1:0 durch Ademola Lookman

Die Bergamasken gehen mit 1:0 in Führung. Ausgangspunkt ist eine Ecke, die Éderson gegen Frimpong herausholt. Lookman bringt den ruhenden Ball selbst hoch ins Zentrum, wo Hincapié allerdings zunächst klärt. Abermals wird aber sofort das Gegenpressing ausgelöst. Nach der Balleroberung ist die Defensive der Werkself dann zu offen. Zappacosta hat mit der flachen Hereingabe von rechts das Auge für Lookman, der aus sieben Metern das Leder souverän im linken Eck versenkt.

11. Die Bergamasken sind bislang drückender. Die Werkself tut sich gegen das enorm hohe Pressing und die Intensität in den Zweikämpfen bisweilen schwer und kann sich auch spielerisch nicht immer lösen. Die Lombarden erzwingen immer wieder Ballverluste und bekommen ihr typisches Spiel zunehmend gut aufgezogen.

8. „La Dea“ mit der ersten Annäherung! Matteo Ruggeri hat auf dem linken Flügel richtig viel Platz und sucht den am zweiten Pfosten einlaufenden Gianluca Scamacca. Piero Hincapié kann allerdings den Kopfball des Goalgetters blocken und damit sogar einen Abstoß herausholen.

7. Hincapié legt De Ketelaere, was den Gästen einen Freistoß nahe des rechten Strafraumecks einbringt. Die zu flache und zu kurze Hereingabe von Koopmeiners stellt die Leverkusener Defensive aber vor keinerlei Probleme.

5. Bei einem hohen Ball in die Tiefe läuft sich Wirtz im Strafraum der Nerazzurri frei. Musso behält aber die Übersicht, kommt rechtzeitig raus und faustet die Kugel entschlossen aus der Box.

4. Es ist ein munterer Beginn beider Teams, die sich nicht verstecken wollen, sondern klar um die Initiative ringen. Das Ergebnis sind sehr intensive Zweikämpfe und ein Spiel, das sich bislang ausschließlich zwischen den Strafräumen abspielt.

1. Der Ball rollt im Europa-League-Finale. Die Italiener treten in schwarzblauen Trikots über schwarzen Hosen an. Der Bundesligist ist ganz in Weiß gekleidet. Los geht's.

1. Spielbeginn

Beide Mannschaften kennen sich übrigens schon. Gerade erst in der Saison 2021/22 wurden Atalanta Bergamo und Bayer Leverkusen im Achtelfinale der Europa League gegeneinander gelost. Nachdem die Nerazzurri im Hinspiel zunächst einen knappen 3:2-Heimsieg in der Lombardei feierten, setzte „La Dea“ sich auch im Rückspiel in der BayArena mit 1:0 durch. Die Bergamasken führen den direkten Vergleich somit an. Nur gegen Inter Mailand hat die Werkself noch mehr internationale Pflichtspiele bestritten, ohne jemals ein Remis, geschweige denn einen Sieg zu holen (drei).

Für die Werkself ist es heute Abend bereits das dritte Finale in einem europäischen Wettbewerb. 1988 sicherten die Schwarzroten sich im UEFA-Pokal, dem Vorgängerwettbewerb der Europa League, nach Hin- und Rückspiel gegen Espanyol Barcelona im Elfmeterschießen den Titel. 2002 zogen sie im berühmt-berüchtigten Jahr, das ihnen den inzwischen zu den Akten gelegten Beinamen „Vizekusen“ einbrachte, im Champions-League-Finale gegen Real Madrid den Kürzeren.

Leverkusen eliminierte auf dem Weg ins große Endspiel Qarabağ Ağdam, West Ham United und die AS Roma, wobei die Rheinländer ein ums andere Mal mit spektakulären Last-Minute-Toren für Furore sorgten. Der Weg von Atalanta Bergamo ist jedoch nicht minder eindrucksvoll. Die Lombarden kegelten der Reihe nach Sporting Lissabon, den Liverpool FC und Olympique Marseille aus dem Wettbewerb. Das klare Highlight: der 3:0-Auswärtssieg an der Anfield Road. Die Nerazzurri könnten damit heute Abend der erste italienische Gesamtsieger überhaupt in der Europa League werden.

Für Atalanta Bergamo wäre es heute Abend der erst zweite Titel in der Vereinsgeschichte nach dem Gewinn der Coppa Italia 1963. Seitdem hat „La Dea“ es noch fünf weitere Male ins Endspiel des italienischen Pokalwettbewerbs geschafft, den Titelgewinn aber stets verpasst. Zuletzt gab es im diesjährigen Endspiel vor genau einer Woche eine 0:1-Niederlage gegen Juventus Turin. Es war die einzige Pflichtspielniederlage der Nerazzurri unter ihren wettbewerbsübergreifend letzten neun Partien (sieben Siege, ein Remis).

Bayer Leverkusen möchte sich heute Abend den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte veredeln und das nächste Ausrufezeichen in einer absoluten Ausnahmesaison setzen. Nicht nur blieben die Schwarzroten in der Bundesliga und im DFB-Pokal gänzlich ungeschlagen, sondern sie haben auch keines ihrer zwölf Europa-League-Spiele auf dem Weg ins Finale verloren (neun Siege, drei Remis). Das letzte deutsche Team, das ungeschlagen das Endspiel dieses Wettbewerbs erreichte, hat den Titel übrigens gewonnen (Eintracht Frankfurt in 2021/22).

Atalanta Bergamo buchte am Samstag mit einem 2:0-Auswärtssieg bei der US Lecce das Ticket für die Champions League 2024/25. Trainer Gian Piero Gasperini vollzieht im Vergleich zu dieser Partie sogar sieben Wechsel: Lediglich Keeper Juan Musso, Goalgetter Gianluca Scamacca sowie Isak Hien und Davide Zappacosta laufen erneut von Beginn auf. Ebenfalls mit einer Ausnahme (Kolašinac spielt für den verletzten de Roon) ist es die gleiche Mannschaft, die Olympique Marseille im Halbfinale im Rückspiel mit 3:0 schlug.

Schauen wir uns gleich zu Beginn die Aufstellungen der beiden Teams an. Bei der Werkself gibt es im Vergleich zum jüngsten 2:1 gegen den FC Augsburg fünf Veränderungen: Im Tor übernimmt Europa-League-Keeper Kovář für Hrádecký (Bank). Außerdem starten Wirtz, Xhaka, Stanišić und Hincapié für Kossounou, Boniface, Hofmann und Andrich (alle vier ebenfalls Bank). Mit einer Ausnahme (Palacios für Andrich) ist es damit die Elf, die das Hinspiel im Halbfinale bei der AS Roma mit 2:0 gewann.