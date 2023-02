40. Nach einem Zusammenprall bleibt Frimpong am Boden liegen. Doch nach einer kurzen Behandlung scheint es für den Außenverteidiger weiterzugehen. Gute Nachrichten für Leverkusener, denn der Niederländer ist extrem wichtig für die Werkself.

38. Seit einigen Minuten zeigen sich die Leverkusener aktiver, aber meist ist 15 Meter vor dem Sechzehner Schluss. Da stehen die Monegassen sehr kompakt und lassen kaum Platz für die Angreifer der Gastgeber.

35. Aus dem Nichts kommt dann ein Wahnsinns-Zuspiel von Diaby in den Sechzehner. Er sucht aus dem rechten Halbfeld Amiri am zweiten Pfosten. Sein Zuspiel geht durch und käme perfekt auf den Fuß seines Mitspielers. Doch Nübel ist zur Stelle, eilt aus dem Kasten und faustet den Ball vor Amiri weg. Vielleicht gibt diese Szene Auftrieb für die Gastgeber.

33. Es ist in dieser Phase sehr zäh. Leverkusen versucht ihre Angriffe aufzuziehen, Monaco lässt die Hausherren machen und wartet auf den nächsten Konter. Auch Xabi Alonso sieht an der Seitenlinie gefrustet aus über den aktuellen Spielverlauf.

31. Tapsoba versucht es mal, sich in der gegnerischen Hälfte durchzusetzen und bricht durch die erste Kette. Doch dann steht er da und findet keine Anspielstation, weil einfach null Bewegung in der Offensive der Leverkusener stattfindet. Somit bricht der Innenverteidiger den Angriff wieder ab.

28. Nach knapp 30 Minuten sieht das Leverkusener Spiel sehr statisch aus. Nach vorne geht nicht viel außer ein, zwei Distanzschüsse. Aber das spielerische fehlt den Hausherren bisher am heutigen Abend. Die Gäste hingegen kombinieren sich schön nach vorne und vertrauen auf ihren Matchplan, der bisher gut aufgeht.

25. Adam Hložek fasst sich mal ein Herz. Der junge Angreifer erobert sich auf der linken Seite die Kugel und lässt zwei Gegner steht. Er zieht in die Mitte und hält einfach mal drauf. Sein Abschluss aus 23 Metern sieht gefährlich aus, doch Nübel entschärft das Ganze sehr sicher und hält die Kugel fest.

24. Wieder kommt der ASM in den Sechzehner, wieder ist Golovin der Protagonist dieser Szene. Mit Embolo spielt er dieses mal den Doppelpass in den Sechzehner. Das Zuspiel des ehemaligen Gladbachers ist schwer zu verarbeiten, doch Golovin nimmt die Pille stark runter und zieht aus zehn Metern halbrechter Position ab. Sein Abschluss misslingt ihm jedoch und Hrádecký hält den Ball fest.

21. Nächstes dicke Chance für Monaco! Die Gäste sind jetzt die klar bessere Mannschaft. Die Monegassen bekommen viel zu viel Platz und können es im Mittelfeld schön ausspielen. Golovin und Minamino kombinieren sich mit einem Doppelpass bis vor den Sechzehner. Golovin steckt durch zu Embolo, der aus halbrechter Position knapp 14 Meter vor dem Kasten abzieht. Sein strammer Rechtsschuss geht nur hauchzart am Pfosten vorbei. Das 0:2 liegt hier in der Luft.

19. Das kuriose Eigentor scheint den Leverkusenern noch in den Knochen zu stecken. Tah spielt unbedrängt an der Mittellinie den Ball in den Fuß von Breel Embolo. Der Angreifer schnappt sich die Kugel und geht an den Sechzehner. Er wartet bis Minamino einläuft und versucht es mit einem Zuspiel durch die Gasse. Doch Hincapié ist rechtzeitig zur Stelle und kann den Fehler seines Kollegen ausbügeln.

16. Es ist natürlich die optimale Ausgangslage für Monaco, die auf Konterspiel spezialisiert sind. Durch diese frühe Führung können sie ihre schnellen Umschaltqualitäten unter Beweis stellen.

14. Edmond Tapsoba Leverkusen Gelbe Karte für Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen)

Es ist nicht die Anfangsphase der Hausherren. Gegen Embolo kommt Tapsoba deutlich zu spät und bekommt die frühe Verwarnung. Jetzt muss er 75 Minuten acht geben.

14. Nachdem Gegentreffer hatten sowohl Lukáš Hrádecký als auch Xabi Alonso auf Foul von Embolo reklamiert. Doch der Schweizer Angreifer benutzt nur seinen Körper und der Schubser ist dadurch einfach nicht strafbar.

12. Nach diesem unfassbaren Treffer ist die Heimmannschaft um eine Antwort bemüht. Diaby wird auf der linken Seite in Szene gesetzt und legt sich den Ball in den Sechzehner. Aus spitzem Winkel hält er aus acht Metern drauf, doch Nübel steht sicher und wehrt die Kugel ins Toraus ab.

9. Lukáš Hrádecký Leverkusen Tooor für AS Monaco, 0:1 durch Lukáš Hrádecký (Eigentor)

Das gibt es doch nicht! Was für ein Fehler von Lukáš Hrádecký. In einer Phase ohne Druck spielt Tah den Ball zurück zu seinem Keeper. Hrádecký legt sich die Kugel in den eigenen Fünfer und unterschätzt den Druck von Embolo. Der Finne lässt sich viel zu viel Zeit und wird von Embolos Körpereinsatz aus dem Tritt gebracht. Dadurch verstolpert er die Kugel, die über die eigene Torlinie rollt. Es ist ein riesiger Patzer und der Treffer geht nur aufs Konto des Leverkusener Schlussmanns.

7. Diaby liefert einen ersten Abschluss. Aus der zweiten Reihe kommt der Franzose auf halblinker Position in den Ballbesitz. Er hat zwei, drei Meter Platz und setzt zum Abschluss an. Sein Flachschuss aus 25 Metern ist jedoch zu zentral und Nübel im Kasten der Gäste hat keinerlei Probleme.

5. Es ist ein eher ruhiger Beginn auf beiden Seiten. Die Teams versuchen Ruhe in ihr Spiel zu bringen und den Ballbesitz an sich zu reißen. Der anfängliche Schwung ist daher erstmal verpufft.

3. Die Leverkusener lassen den Ball erstmal laufen und suchen ihre Lücke. Viel läuft über Wirtz als Ballverteiler, der sich im Mittelfeld oft fallenlässt, um eine Gasse zu finden. Bisher jedoch ohne Erfolg.

1. Der Ball rollt und es ist sofort Tempo in der Begegnung. Monacos hoher Pass in die Spitze wird abgefangen und die Werkself macht es direkt schnell über die rechte Seite. Diaby geht ins Sprintduell, verstolpert an der rechten Seitenlinie jedoch die Kugel und es gibt Einwurf.

1. Spielbeginn

Der Unparteiische der Partie Orel Grinfeld führt beide Mannschaften auf den Rasen der BayArena. Die Kapitäne treten zur Platzwahl an und gleich kann es losgehen mit diesem Topduell in der Europa League. Wir freuen uns auf packende 90 Minuten!

Insgesamt trafen beide Mannschaften sechsmal aufeinander, bisher mit Vorteilen auf Seiten der Gäste. Lediglich ein Spiel konnten die Leverkusener für sich entscheiden. In der Saison 2016/17 gewann die Werkself in der Gruppenphase der Champions League mit 3:0 deutlich gegen den AS Monaco. Die Partien davor gingen zweimal Unentschieden aus und dreimal konnten die Monegassen gewinnen. Heute können die Gastgeber diese Statistik ein wenig korrigieren.

Bei den Gästen gibt es durchaus eine kleine Überraschung. Die Viererkette und auch das Mittelfeld bleibt zunächst bestehen. Doch es startet heute eine neue Doppelspitze. Breel Embolo und Takumi Minamino stehen in der Startformation. Dafür sitzen Ben Seghir und Ben Yedder zunächst auf der Bank. Vor allem bei Letzterem eine kleine Überraschung, der am Wochenende mit seinem Doppelpack noch die Partie gegen Paris entscheiden konnte.

Die Aufstellungen zeigen jeweils zwei Veränderungen in den Startformationen der Teams. Bei Leverkusen entscheidet sich Alonso voraussichtlich für eine Viererkette. Frimpong zieht dadurch etwas weiter nach hinten auf die Rechtsverteidigerposition. Auf der linken Seite fehlt Sinkgraven, der nicht für die Europa League gemeldet ist. Dafür bildet sich ein Dreiermittelfeld aus Amiri, Palacios und Andrich. Demirbay sitzt zunächst nur auf der Bank. Der Dreiersturm aus Diaby, Wirtz und Hložek, der gegen Hoffenheim glänzend funktioniert hat, bleibt erstmal bestehen.

Dabei lief es in der Europa League für die Gäste nicht allzu rund. In einer Gruppe mit Ferencvárosi TC, Trabzonspor AŞ und FK Crvena zvezda gingen Les Monegasques als klarer Favorit in die Gruppe H. Doch am Ende gab es mit zehn Punkten nur einen zweiten Rang, denn Ferencvárosi TC konnte sich am Ende aufgrund des direkten Vergleiches durchsetzen. Somit muss Monaco in diese Playoff-Runde und bekommt es mit einem Gruppendritten der Champions League zu tun, in diesem Fall mit Bayer 04 Leverkusen.

Denn der Gegner könnte heute Abend unangenehm werden. Der AS Monaco hat im Kalenderjahr 2023 erst eine Niederlage erfahren und kommt mit drei Siegen im Rücken nach Leverkusen. Am vergangenen Wochenende schlugen die Monegassen sogar den Tabellenersten Paris St. Germain eindrucksvoll mit 3:1. In der Liga steht Monaco auf einem soliden dritten Platz und befindet sich nur zwei Punkte hinter Marseille. Es könnte heute somit eine spannende Begegnung werden, denn der AS Monaco befindet sich in herausragender Form.

Bayer Leverkusen befindet sich derzeit in der Bundesliga in einem stetigen Auf und Ab. Momentan steht die Werkself auf dem achten Tabellenrang und versucht den Anschluss an die oberen Ränge zu halten. Nach zwei verlorenen Ligaspielen gegen Dortmund und Augsburg gelang den Leverkusenern am Wochenende jedoch ein wichtiger Sieg. Gegen formschwache Hoffenheimer gewann Bayer in Sinsheim souverän mit 3:1 und kann doch mit breiter Brust in dieses wichtige Playoff-Spiel gehen. Heute Abend gilt es wieder alle Qualitäten abzurufen, um sich Zuhause in eine gute Ausgangslage für das Rückspiel kommende Woche zu bringen.

Für Bayer hat es in der Champions League nicht gereicht. In einer kniffligen Gruppe B mit Brügge, Porto und Atletico Madrid mussten sich die Leverkusener mit Rang drei zufriedengeben und konnten damit immerhin das Bestehen in einem europäischen Wettbewerb sichern. Dabei hatte die Gruppe einige Überraschungen übrig. Leverkusen sammelte vier ihrer fünf Punkte gegen die favorisierten Madrilenen, die sich mit ebenfalls fünf Punkten aufgrund des schlechteren direkten Vergleiches aus den europäischen Wettbewerben verabschieden mussten. Der letzte Punkt gelang der Werkself am letzten Spieltag bei einem 0:0 in Brügge, der jedoch reichte, um die Playoffs der Europa League zu erreichen.