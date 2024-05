Alonsos Gegenüber De Rossi erinnerte vor dem Rückspiel an das verrückte Comeback der Roma - damals stand er noch als Kapitän selbst auf dem Platz - gegen den FC Barcelona im Champions-League-Viertelfinale 2018, als die Giallorossi eine 1:4-Hinspielniederlage durch einen 3:0-Heimerfolg noch drehten. "Ich habe den Spielern vor dem Anpfiff damals nur gesagt, dass ich an sie glaube. Und dasselbe werde ich diesmal auch tun", betonte De Rossi im Vorfeld, ist sich aber auch der Größe der Aufgabe bewusst, "Natürlich ist es schwierig, das wieder aufzuholen. Sie haben die ganze Saison über noch nicht verloren. Aber wir sind da, um es bis zur allerletzten Minute zu versuchen".

Xabi Alonso sprach im Vorfeld von einem "guten Ergebnis" im Hinspiel, warnte aber dennoch vor zu viel Selbstsicherheit: "Es kann gefährlich sein. Ein Tor verändert die Situation schnell". Um das zu verhindern will der Bayer-Coach auch die Erinnerungen an das Vorjahr zurückholen: "Wir haben nicht vergessen, welchen Schmerz wir gefühlt haben. Wir müssen diese Energie für uns nutzen."

Auf der Gegenseite rotierte auch Cheftrainer Daniele De Rossi beim 1:1 gegen Juve und nimmt heute vier Änderungen in seiner Startelf vor: In der defensiven Viererkette beginnen Mancini und Spinazzola anstelle von Kristensen (nicht im Kader) und Llorente (Bank). Das Mittelfeld bleibt unverändert, vorne rücken El Shaarawy und die Leverkusener Leihgabe Azmoun für Dybala und Baldanzi (beide Bank) in die Anfangsformation. Im Vergleich zum Hinspiel gegen Bayer vor einer Woche ergibt das drei Wechsel. Karsdorp, der vor dem 0:1 folgeschwer patzte, wird durch Angeliño ersetzt, Ndicka erhält den Vorrang vor Smalling und Azmoun darf in der Offensive statt Dybala ran.

Bayers Erfolgscoach Xabi Alonso rotierte beim Kantersieg in Frankfurt ordentlich und bringt heute sechs Neue in die Startformation. Wie schon im Hinspiel setzt der Spanier dabei auf ein 3-4-3 ohne echte Spitze. Pokaltorwart Kovář ersetzt wie gewohnt Hrádecký, Tah und Hincapié rücken für Andrich und Kossounou in die defensive Dreierkette. Auf den Flügeln beginnen Grimaldo und Frimpong anstelle von Arthur und Tella, außerdem rückt Adli für Schick (alle Bank) in die Sturmspitze. Überraschenderweise nimmt auch Wirtz zunächst auf der Bank Platz. Im Vergleich zum Hinspiel in der ewigen Stadt ergibt das drei Änderungen: Palacios, Hofmann und Hložek für Stanišić, Andrich und Wirtz.

Die Roma musste im Kampf um Platz fünf, der auch in Italien in der kommenden Saison zur Champions-League-Teilnahme berechtigt, am Sonntag beim 1:1 gegen Juventus Turin einen Dämpfer hinnehmen. Weil Atalanta Bergamo bei der bereits abgestiegenen US Salernitana 2:1 gewinnen konnte, haben die Giallorossi Platz fünf nicht mehr in der eigenen Hand. Atalanta hat bei Punktgleichheit und einer Partie weniger einen klaren Vorteil, bereits am Sonntag kommt es in Bergamo jedoch zum direkten Duell.

In der Liga gab sich Bayer am Sonntag beim Gastspiel in Frankfurt keine Blöße und baute mit einem klaren 5:1 den Vorsprung auf Bayern München auf 15 Punkte aus. Die Werkself ist auf bestem Wege zur ungeschlagenen Saison, nach dem Halbfinale heute steht noch ein Auswärtsspiel in Bochum und ein abschließendes Heimspiel gegen Augsburg an. Heute haben die Leverkusener sicher noch das bittere Ausscheiden an gleicher Stelle im vergangenen Jahr im Kopf, als die Roma mit einer Perfektion des Zeitspiels unter Jose Mourinho durch ein 0:0 in der BayArena ins Finale (Niederlage gegen Sevilla) einziehen konnte.

Bayer Leverkusen will seine famose Saison mit dem Triple krönen und hierzu ins Finale der Europa League einziehen. Dabei hat die Werkself nach dem 2:0 im Hinspiel in Rom eine komfortable Ausgangsposition. Die Elf von Xabi Alonso treibt heute sicher nicht nur der Einzug ins Endspiel an, sondern auch die Fortsetzung der historischen Serie von mittlerweile 48 Partien ohne Niederlage.