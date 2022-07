Das DFB-Team baut jetzt mal in Ruhe von hinten auf. Da Frankreich das Zentrum aber gut verdichtet, tut sich Deutschland schwer, aus der eigenen Hälfte zu kommen.

Erster Eckball für Les Bleues! Die hohe Hereingabe können die Deutschen zunächst entschärfen, aber Frankreich kommt an den zweiten Ball. Die Kugel landet rechts im Strafraum auf dem Kopf von Renard, die in die Mitte köpft. Frohms ist aufmerksam und faustet das Spielgerät dann aus der Gefahrenzone.

2.

Rauch schlägt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld hoch in den Sechzehner der Französinnen. Popp kommt vor Renard an das Leder, aber ihr Kopfball findet trotzdem nicht den Weg in Richtung Tor.