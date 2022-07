Erstmals beißen sich die Östereicherinnen in der Hälfte des Gegners fest. In den Strafraum gelangen sie dabei allerdings nicht, weil Deutschland hinten links mit vereinten Kräften dicht macht.

Die Frauen in Rot bekommen ganz wenig Platz von den Deutschen. Tief in der gegnerischen Hälfte gewinnt die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg den Ball und baut sicher von hinten auf.

Österreich stößt an. Die Kugel rollt in Brentford und das Viertelfinale ist eröffnet. Los geht die wilde Fahrt!

Obwohl es wenige direkte Duelle gab, kennen sich die Spielerinnen auf dem Platz bestens. Beim letzten Spiel gegen Norwegen standen nur Spielerinnen in der Startelf, die zuvor Erfahrungen in der deutschen Bundesliga gesammelt hatten. Stürmerin Nicole Billa wurde 2021 sogar Torschützenkönigin sowie Fußballerin des Jahres in Deutschland.