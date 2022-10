Bei den Andalusiern, die in der laufenden Saison in elf Pflichtspielen nur ein einziges Mal ohne Gegentor blieben und die am Wochenende auf einen Abstiegsrang abrutschten, stellt Coach Jorge Sampaoli nach dem 1:1-Heimunentschieden gegen Athletic Bilbao achtmal um. Nur Ex-Münchener Nianzou, Marcão und Gudelj sind in der Startelf verblieben.

Der Sevilla FC hat erwartungsgemäß noch am Abend der Hinspielpleite gegen Borussia Dortmund die mehr als dreijährige Amtszeit Julen Lopeteguis beendet und am Donnerstag Jorge Sampaoli als neuen Cheftrainer vorgestellt. Der 62-jährige Argentinier heuert nach 2016 zum zweiten Mal bei den Nervionenses an und will ihren freien Fall sowohl in der Primera División als auch der europäischen Königsklasse so schnell wie möglich stoppen – für eine realistische Chance auf das Überwintern in der Champions League muss Sevilla heute gewinnen.