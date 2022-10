Halbzeitfazit: Bayer Leverkusen liegt unglücklich zur Pause mit 0:1 gegen den FC Porto zurück. Bereits in der sechsten Minute wurde die Werkself überrascht, als Torwart Diogo Costa einen Pass hinter die hochstehende Abwehr schlug. Galeno nahm die Kugel perfekt mit und hatte dadurch leichtes Spiel, Hrádecký mit dem einzigen Schuss aufs Tor des Finnen zu überwinden. In der Folge baute Leverkusen zunehmend Druck auf, um den Ausgleich zu erzielen. Dabei verschoss Kerem Demirbay einen Elfmeter, Mitchel Bakker scheiterte im direkten Duell an Diogo Costa und Patrik Schick fälschte einen Schuss von Adli mit dem Ellenbogen ins Tor ab, sodass der Treffer nicht zählte. Irgendwie muss sich Leverkusen da rausziehen. Unter Seoane hatte es zuletzt nicht geklappt. Vielleicht hat Alonso die passenden Antworten!

Gelbe Karte für João Mário (FC Porto) Mário kommt in der gegnerischen Hälfte einen Schritt zu spät und grätscht mit offener Sohle in den Gegenspieler. Dafür gibt es natürlich den gelben Karton.

Links zieht Bakker mal bis zur Grundlinie durch, ehe er flach in den Rückraum spielt. Da hat sich Diaby davongestohlen, steht jedoch einen halben Schritt zu weit vorne. So schießt er das Ding recht deutlich links vorbei!

Plötzlich muss Hincapié als letzter Mann mit Taremi ins Laufduell. Der Ecuadorianer schiebt seinen Körper vor Taremi, der auf einmal am Trikot des Verteidigers zieht und damit wieder in Schussposition kommt. Das pfeift der Schiedsrichter natürlich ab.

Beim Sprint in die gegnerische Hälfte geht plötzlich Diaby zu Boden, weil ein Gegner ihm in die Hacken getreten hatte. Nach kurzer Behandlung geht's weiter. Der Angriff versinkt allerdings im Nichts.

Tooor für FC Porto, 0:1 durch Galeno Porto geht früh in Führung! Torwart Diogo Costa spielt einen starken Pass auf die linke Außenbahn, wo Gelano plötzlich den Vollsprint anzieht. Damit löst er sich von Kossounou und kann das Tempo dank wunderbarer Ballmitnahme mit in den Strafraum nehmen. Tah wird mit Leichtigkeit umkurvt und dann ist es ein leichtes, aus acht Metern flach ins linke Eck zu treffen. Bayer 04 steht unter Druck!

Bei Porto läuft! In den nationalen Wettbewerben haben sich die Iberer nur zwei kleine Ausrutscher erlaubt, weshalb sie noch immer Anschluss an die bislang unschlagbaren Adler von Benfica halten. Seitdem Porto letzte Woche gegen Leverkusen gewann, ist nun auch in der Champions League wieder alles möglich. Ebenso wie Bayer 04 wollen die Drachen also angreifen. Es ist alles bereitet für einen spannenden Abend!