In der vergangenen CL-Spielzeit erwischte Club Brugge mit Manchester City, Paris Saint-Germain und RB Leipzig eine Hammergruppe. Die Belgier schieden als Gruppenletzter aus. Besser lief es 2020/21, als Brugge hinter Borussia Dortmund und Lazio Rom immerhin Gruppendritter wurde, im Sechzehntelfinale der Europa League an Dinamo Kiev scheiterte. In diesem Jahr komplettieren der FC Porto und Atlético Madrid die Gruppe B. Bayer hingegen spielte die vergangenen beiden Spielzeiten Europa League. Dort war 2020/21 im Viertelfinale gegen Inter Schluss, während es im Vorjahr bis ins Achtelfinale gegen Atalanta ging. Nun soll es die K.o.-Phase in der Champions League werden.

Deutlich erfolgreicher startete Brugge in die neue Spielzeit. Der Serienmeister der letzten drei Spielzeiten in Belgien verlor nur eins der ersten sieben Ligaspiele, zuletzt gab es vier Siege in Folge. Das beschert der KV den geteilten zweiten Rang mit KRC Genk, nur Royal Antwerp ist aktuell fünf Zähler davor. Das Team von Trainer Carl Hoefkens will nun den Schwung aus der Liga mit in die Champions League nehmen und dort die Gruppenphase überstehen.

Ein Lichtblick war jedoch die Einwechslung von Callum Hudson-Odoi. Der Engländer wurde auf Leihbasis vom FC Chelsea verpflichtet und steuerte in seiner ersten halben Stunde im Bayer-Trikot gleich einen Assist zum zwischenzeitlichen Ausgleich durch Patrik Schick bei. "Er hat gleich Einfluss nach seiner Einwechslung genommen", lobte Trainer Gerardo Seoane. Als Belohnung darf Hudson-Odoi heute erstmals beginnen. Er ist ebenso neu in Bayers Startelf wie Charles Aránguiz sowie die gegen Freiburg noch Gelb-Rot-gesperrten Piero Hincapié und Mitchel Bakker.

Nach dem Fehlstart in die neue Saison mit fünf Niederlagen in sechs Pflichtspielen inklusive Pokalaus beim SV Elversberg will Bayer in der Champions League neues Selbstvertrauen tanken. Man könne die aktuelle Lage zwar „nicht einfach ablegen und vergessen", so Trainer Gerardo Seoane, doch er setzt darauf, dass dieser Wettbewerb zusätzliche Energie und Motivation freisetzen wird." Bayer hatte am vergangenen Wochenende unglücklich mit 2:3 gegen den SC Freiburg verloren und dabei insbesondere Schwächen in der Abwehr von Standards offenbart, nach denen zwei der drei Gegentore fielen.