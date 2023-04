6. Mit letzter Entschlossenheit geht der FC Bayern nicht drauf. Das gibt den Citizens Zeit, das Spiel von hinten heraus aufzubauen. Sonderlich weit aber kommen die Jungs von Pep Guardiola bislang nicht. Kurz nach der Mittellinie ist spätestens Schluss.

4. Einen Angriffswirbel gleich zu Beginn gibt es nicht. Dafür sind die Gäste einfach zu clever und zu gut. Fürs Erste wird Manchesters Defensive auch nicht ernsthaft auf die Probe gestellt.

3. Umgehend versuchen die Hausherren vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena die Initiative an sich zu reißen. Am Sechzehner schaut man auch schon vorbei. Mehr tut sich erst einmal nicht.

2. Farblich ist Manchester nah an Borussia Dortmund dran. Aber zusätzliche Motivation benötigen die Münchener sicher nicht. Ein gutes Omen ist das vielleicht, weil es gegen den BVB zuletzt gut lief.

1. Spielbeginn

Alle Sind da und stehen zum Anstoß bereit. Nur einer fehlt - der Schiedsrichter. Clément Turpin ist noch einmal in den Katakomben verschwunden. Was das Problem ist, entzieht sich unserer Kenntnis.

Zum achten Mal stehen sich beide Klubs in einem Pflichtspiel gegenüber. Zuvor war das stets in der Gruppenphase der Königsklasse der Fall. Zwischen 2011 und 2014 gab es zwei Münchner Heimsiege (2:0, 1:0), einmal aber zog man such den Kürzeren – im Dezember 2013 mit 2:3. Auch die Gesamtbilanz gegen die Skyblues fällt mit 3:4 Siegen zu Ungunsten des FC Bayern aus.

Weit mehr Meriten hat der FC Bayern vorzuweisen. In der Königsklasse triumphierte der deutsche Rekordpokalsieger bereitt dreimal, kommt zusammen mit dem Europapokal der Landesmeister auf sechs Titel und wird damit einzig von Milan (7) und Real Madrid (14) übertroffen. In der laufenden europäischen Saison lief es bis zum Viertelfinale auch ganz wunderbar. Unter Julian Nagelsmann gab es Siege in Serie, alle acht Partien wurden gewonnen – bei lediglich zwei Gegentreffern. Kaum war Thomas Tuchel da, setzt es die erste Pleite. Das aber hat natürlich in erster Linie mit dem Gegner zu tun. Neben Real war City das schwerste Los im Topf. Und gegen solch eine Truppe kannst Du auch mal den Kürzeren ziehen. Allerdings hat man beim deutschen Meister den Anspruch, sich in jedem Fall besser aus der Affäre zu ziehen als in der vergangenen Woche.

Auch in der Königsklasse sind die Citizens noch ohne Niederlage, erlaubten sich im Laufe des Wettbewerbs lediglich drei Unentschieden. So strebt der Europapokalsieger der Pokalsieger 1970 einmal mehr nach seinem zweiten internationalen Titel. Dafür müsste der Klub zunächst zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte das Halbfinale der Champions League erreichen. Richtig nah am großen Triumph war man nur einmal. Im Jahr 2021 machte ausgerechnet der FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel Manchester im Endspiel einen Strich durch die Rechnung.

Manchester ist überaus formstark, die Skyblues haben eine Serie von zehn Pflichtspielsiegen in Folge vorzuweisen. Seit 14 Partien hat City nicht mehr verloren. Die letzte Niederlage kassierte man Anfang Februar bei Tottenham Hotspur (0:1). Dennoch ist in der Premier League der FC Arsenal nach wie vor vier Punkte voraus. Ein Spiel hat der englische Meister noch in der Hinterhand, in Sachen Titelverteidigung ist also noch alles drin. Zudem steht der Verein im Halbfinale des FA Cups, besitzt also noch eine weitere Titelchance.

Nach dem 3:0-Erfolg der Citizens im Hinspiel gestaltet sich die Aufgabe für den deutschen Rekordmeister heute denkbar schwierig. Von vielen Seiten wurde der FC Bayern bereits abgeschrieben – vor allem auch weil die Mannschaft unabhängig vom Trainerwechsel weit von einer stabilen Form entfernt ist. In den letzten vier Pflichtspielen gab es nur einen Sieg und dafür zwei Niederlagen (inklusive Pokal-Aus). Am Samstag kam man in der Bundesliga zu Hause nicht über ein 1:1 gegen Hoffenheim hinaus. Letztmals zu überzeugen wusste man Anfang des Monats beim 4:2 gegen Dortmund. Aufgrund der Schwächen der Konkurrenz führen die Münchener die Tabelle aber noch immer mit zwei Punkten Vorsprung an.

Aufseiten der Hausherren gibt es im Vergleich zum Hinspiel zwei Veränderungen. Anstelle von Alphonso Davies und Serge Gnabry (beide Bank) rücken João Cancelo und Eric Maxim Choupo-Moting in die Münchener Startelf. Bei den Gästen sieht Pep Guardiola keine Notwendigkeit an Manchesters Anfangsformation irgendetwas zu korrigieren.