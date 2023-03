50. Kai Havertz Chelsea Elfmeter verschossen von Kai Havertz, Chelsea FC

Es dauert eine Weile, ehe die Gemüter auf beiden Seiten abgekühlt sind und der Strafstoß endlich ausgeführt werden kann. Kai Havertz übernimmt die Verantwortung, läuft kurz an und guckt Meyer erfolgreich aus. Als der BVB-Keeper sich nach links bewegt, schießt Havertz aufs freie rechte Eck. Die Kugel klatscht erneut nur an den Innenpfosten. Wahnsinn!

49. Natürlich schaltet der VAR sich ein und schaut sich die Szene noch einmal an. Wolf wird zwar aus kurzer Distanz angeschossen, aber sein Arm ist eben leicht abgespreizt. Der Schiedsrichter macht sich ein eigenes Bild, geht zu den Monitoren an der Seitenlinie und trifft nach mehrmaligen Studien dann seine Entscheidung: Handelfmeter für Chelsea!

47. Havertz bedient Sterling, der Chilwell mit einer Seitenverlagerung mitnimmt. Dessen Flanke in die Box bekommt Wolf dann an den nicht wirklich angelegten Unterarm. Die Londoner reklamieren auf Strafstoß, aber der Schiedsrichter winkt ab.

46. Die Mannschaften sind zurück auf dem Feld und weitere Wechsel gibt es keine. Der Ball rollt wieder.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +3 Halbzeitfazit:

Mit 1:0 führt Chelsea zur Pause gegen Dortmund und der Zwischenstand ist aus Sicht der Schwarz-Gelben fast schon etwas schmeichelhaft. Bereits in den ersten zehn Minuten, in denen auch Brandt verletzt runter musste, stimmte beim BVB herzlich wenig, ehe die Blues den Faden verloren und die Westfalen im Spiel ankommen ließen. Eingeleitet von einem Pfostentreffer von Havertz startete dann aber eine fast 20-minütige Sturmphase der Londoner, in deren Rahmen Dortmund zwei Mal richtig viel Dusel hatte und sich überdies beim starken Meyer bedanken musste. Kurz vor der Pause konnte Sterling sein Team dann dennoch für einen zunehmend losgelösten Auftritt mit dem Treffer belohnen. Die gute Nachricht aus BVB-Sicht: In Verbindung mit dem Hinspiel steht es letztlich nur 1:1 und alles ist noch völlig offen.

45. +3 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Drei Minuten gibt es jetzt on top. Dortmund muss dieses Ergebnis gegen losgelöste Pensioners jetzt im ersten Schritt in die Pause bringen.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43. Raheem Sterling Chelsea Tooor für Chelsea FC, 1:0 durch Raheem Sterling

Kurz sieht es so aus, als würde Chelsea auch diese Chance auslassen, aber im Nachfassen wuchtet Sterling die Kugel dann zum hochverdienten 1:0 in die Maschen. Nach Flanke von links könnte er direkt abschließen, tritt jedoch am Ball vorbei. Sterling setzt jedoch gegen den etwas zu passiven Reus gut nach, lässt seinen Gegenspieler per Körpertäuschung stehen und schließt dann aus elf Metern ab. Der stramme Rechtsschuss schlägt direkt unter der Latte ein. Nichts zu machen für Meyer.

43. Havertz lässt bei einem Vorstoß durchs Zentrum in den Lauf von Chilwell prallen, der aus 14 Metern frei abschließen kann. Allerdings rutscht ihm das Leder über den Fuß und verzieht daraufhin auf die Tribüne.

41. Niklas Süle Dortmund Gelbe Karte für Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Dortmund ist inzwischen wieder gehörig am Schwimmen und Süle versucht, bei der Ausführung eines Freistoßes etwas Tempo aus der Partie zu nehmen. Der Unparteiische zeigt ihm umgehend die Gelbe Karte wegen Zeitspiels.

40. Wahnsinn! Schon wieder beißen die Blues sich an Meyer aus, der gegen Chilwells Rechtsschuss aus acht Metern einen irren Reflex zeigt. Bereits zuvor hätte bei einem Freistoß aber Koulibaly einschieben müssen, dem der Ball an die Hacke verspringt.

39. Der VAR bestätigt die Abseitsposition, aber die Bilder zeigen, dass es hier um wenige Millimeter ging. Erneut ist die Borussia extrem im Glück, dass es noch 0:0 steht.

38. Jetzt zappelt die Kugel erstmals im Kasten der Dortmunder, aber sofort geht die Fahne wegen einer vermeintlichen Abseitsposition nach oben. Sterling scheitert erst im Eins-gegen-Eins an einer bärenstarken Parade von Meyer, aber der Nachschuss von Havertz aus 15 Metern landet nun über die Unterkante der Latte unhaltbar für Meyer im Kasten. Jedoch startete Sterling zu früh, weshalb das Schiedsrichtergespannt den Treffer nicht gibt.

36. João Félix probiert es einfach mal aus der zweiten Reihe, aber der Rechtsschuss wird zur Ecke geblockt. Ben Chilwell findet mit dem ruhenden Ball am zweiten Pfosten dann jedoch keinen Mitspieler. Der BVB klärt erfolgreich.

33. Reece James arbeitet sich über rechts durch und spielt dann die Seitenverlagerung auf Ben Chilwell, der dann flach in die Box flankt, wo sich Niklas Süle einen Querschläger leistet. Das Leder wird zwar frontal geklärt, aber Mateo Kovačić kann den zweiten Ball volley noch verwerten. Der satte Rechtsschuss rauscht jedoch deutlich übers Dortmunder Tor hinweg.

31. Schlotterbeck zieht auf dem linken Flügel das Foul und Guerreiro bringt den ruhenden Ball hoch in die Londoner Box, wo Kepa jedoch gut steht und das Leder resolut wegfaustet.

28. Innenpfosten für Chelsea! Irre! Was für ein Riesendusel für den BVB, der bei einem Angriff der Londoner den Rückraum überhaupt nicht besetzt. Prompt kommt Havertz dort an den Ball und kann aus 14 Metern scharf aufs kurze Eck abziehen. Meyer ist geschlagen und die Kugel knallt gegen den Innenpfosten, bleibt dann aber fast schon parallel zur Torlinie verlaufend im Spiel. Glück für Dortmund!

27. Can kommt nach einem Luftduell mit Havertz unglücklich auf der rechten Schulter auf und bleibt mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden liegen. Nach kurzer Behandlungspause geht es für den 29-Jährigen aber weiter.

25. Wolf steckt sehenswert in den Lauf von Reyna durch, der rechts in die Box eindringt und dann von der Grundlinie aus in Richtung zweiter Pfosten quer legt. Reus lauert jedoch im Rückraum und Bellingham startet nicht früh genug durch, sodass diese vielversprechende Hereingabe keinen Abnehmer findet. Da war mehr drin.

23. Die Begegnung besteht inzwischen hauptsächlich aus Mittelfeldgeplänkel, wobei beide Teams sich in den Zweikämpfen nichts schenken und es viele kleine Fouls und Nickligkeiten gibt, die den Spielfluss stören. Den Westfalen soll es recht sein. Das Remis reicht im Zweifelsfall zum Weiterkommen.

20. Inzwischen sind es die Blues, die dem Geschehen ein Stück weit hinterherlaufen. Die Truppe von Graham Potter hat den Esprit der starken ersten zehn Minuten verloren. Beim ersten Vorstoß ins gegnerische Drittel spielt Raheem Sterling einen uninspirierten Steckpass ins Nichts. Das stellt den BVB defensiv vor gar keine Probleme.

17. Fofana legt Reyna im Zentrum. Das bringt der Borussia einen vielversprechenden Freistoß aus gut 22 Metern halblinker Position ein. Reus übernimmt die Verantwortung und zirkelt das Leder gefährlich aufs linke Eck. Kepa klärt mit einer starken Parade zur Seite und verhindert den Einschlag.

15. Dortmund kommt zunehmend in der Partie an. Süle lässt im Dribbling zwei Gegenspieler stehen, spielt dann aber einen Fehlpass, nach dem Özcan sofort ins Gegenpressing geht und das Leder mit einer perfekt getimten Grätsche zurückerobert.

14. Eine erste längere Ballbesitzphase verschafft dem BVB jetzt doch einen Moment zum Durchschnaufen. Die Londoner arbeiten jedoch weiterhin sehr giftig gegen den Ball und versuchen, den Bundesligisten zu Fehlern zu zwingen.

11. Die Schwarz-Gelben wirken weiterhin extrem nervös und leisten sich etliche Ballverluste und Fehlpässe im Aufbauspiel. Das spielt Chelsea natürlich in die Karten. Die Blues halten die Partie bewusst hektisch und hindern den BVB daran, das Match zu beruhigen.

8. João Félix spielt einen bärenstarken Pass in den Lauf von Kai Havertz, der von Emre Can bedrängt aus zehn Metern halbrechter Position abschließen kann. Der nicht perfekt getroffene Ball rauscht knapp am Knick vorbei.

7. Chelsea kommt dank einem Dortmunder Fehlpass in die nächste Umschaltsituation, aber Meyer kann gegen João Félix gerade noch zur Ecke klären, die dann gefährlich auf den zweiten Pfosten kommt, dort aber keinen Abnehmer findet. Der BVB steht ganz gehörig unter Druck.

5. Der frühe Wechsel ist vollzogen. Die Londoner laufen derweil sehr hoch an und wollen Profit aus dem Umstand schlagen, dass mit Gio Reyna nun ein noch nicht auf Betriebstemperatur befindlicher Akteur auf dem Feld steht.

5. Gio Reyna Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Gio Reyna

5. Julian Brandt Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

4. Schlechte Nachrichten für die Westfalen: Julian Brandt liegt verletzt auf dem Rasen, fasst sich an den linken Oberschenkel und kann offenkundig nicht weiterspielen. Edin Terzić muss früh wechseln. Gio Reyna macht sich hektisch warm.

2. Es geht munter los. Erst erarbeitet der BVB sich die erste Ecke, die James aber klären kann, und dann kontern die Blues über Raheem Sterling, der am gegnerischen Sechzehner dann aber ohne Grund das Tempo rausnimmt und es zu langsam und umständlich macht. Letztlich kann Kobel-Vertreter Meyer das Leder unter sich begraben, ohne dass es gefährlich wird.

1. Der Ball rollt an der Stamford Bridge. Die Hausherren treten ganz in Dunkelblau an. Dortmund im gewohnten Schwarz-Gelb. Los geht's.

1. Spielbeginn

Die Mannschaften sind auf den Rasen und die markante Champions-League-Hymne erklingt. In Kürze kann die mit Spannung erwartete Partie somit starten.

Weil der Mannschaftsbus von Borussia Dortmund eine Viertelstunde zu spät im Stadion eingetroffen ist, hat die UEFA übrigens beschlossen, diese Partie zehn Minuten später beginnen zu lassen. Anpfiff ist nach aktuellem Stand damit 21:10 Uhr.

Für Dortmund spricht die geballte Formstärke. Der BVB hat alle zehn absolvierten Pflichtspiele im Kalenderjahr 2023 gewonnen und tanzt damit weiterhin auf allen Hochzeiten. Hinzu kommt, dass der Druck klar auf Seiten der Londoner liegt, die nicht nur das Hinspiel verloren haben, sondern als Zehnter der Premier League nur noch durch den Gesamtsieg in der Champions League eine realistische Chance haben, auch in 2022/23 wieder international vertreten zu sein.

Borussia Dortmund kam zwar in fünf der letzten sechs K.-o.-Runden in der Champions League weiter, wenn das Hinspiel gewonnen wurde (mit Ausnahme des Duells mit PSG im Achtelfinale 2019/20). Insgesamt liest sich die Auswärtsbilanz der Schwarz-Gelben jedoch alles andere als gut. Die Westfalen haben einerseits ihre letzten fünf Champions-League-Auswärtsspiele in England allesamt verloren und stehen andererseits auch aktuell bei sieben Niederlagen unter den letzten acht Auswärtsspielen in der K.-o.-Phase der Königsklasse.

Zwar warten die Londoner aktuell seit zwei Champions-League-Heimspielen gegen Vertreter der Bundesliga auf einen weiteren Sieg (ein Remis, eine Niederlage). Entschieden ist die Angelegenheit aber trotz der aktuellen Formschwäche der Blues noch lange nicht. Nicht nur gewann Chelsea sieben der letzten neun Champions-League-Heimspiele (ein Remis, eine Niederlage), sondern die Pensioners haben in vier der letzten sieben Fälle, in denen sie in der K.-o.-Runde der Königsklasse das Hinspiel verloren haben, im Rückspiel noch das Weiterkommen geschafft.

Chelsea konnte nach sechs sieglosen Pflichtspielen in Folge (drei Remis, drei Niederlagen) am Samstag bei der Generalprobe einen 1:0-Heimsieg gegen Leeds United verbuchen. Graham Potter verändert seine Startelf im Vergleich zu dieser Partie auf zwei Positionen: Reece James und Cucurella erhalten den Vorzug vor Ruben Loftus-Cheek (Bank) und Benoît Badiashile, der nicht für die Champions League gemeldet ist.

Blicken wir gleich zu Beginn auf die Startaufstellungen. Edin Terzić sieht nach dem 2:1-Heimsieg über RB Leipzig vom vergangenen Freitag wenig Grund für Veränderungen und belässt es bei einem notgedrungenen Wechsel: Für Julian Ryerson (Gelbsperre) startet heute Raphaël Guerreiro.

Beim 1:0-Heimsieg im Hinspiel nach dem goldenen Tor durch Karim Adeyemi glückte dem BVB ein erster vorsichtiger Schritt ins Viertelfinale der Königsklasse. Nun müssen die Schwarz-Gelben jedoch an der Stamford Bridge bestehen. Die Ausgangslage ist denkbar einfach: Können die Westfalen eine Niederlage vermeiden, geht es in die Runde der besten acht Teams. Liegt der Bundesligist hingegen nach 90 Minuten mit einem Tor hinten, geht es in die Verlängerung. Bei einem Heimsieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung sind die Blues weiter.