47. Mudryk spielt einen guten Steckpass links in den Strafraum auf Chilwell. Die folgende Hereingabe des Engländers wird von Can zur Ecke geblockt.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit

Dortmund und Chelsea gehen mit einem torlosen Remis in die Halbzeit. Zu Beginn war es eine wilde Partie, weil beide Mannschaften konsequent ins Gegenpressing gingen und so Fehler provozierten. Zu ernsthaften Torchancen kam es in den ersten 15 Minuten aber nicht. Nach der Anfangsphase wurde der BVB besser und übernahm mehr und mehr die Spielkontrolle. Vor allem Brandt konnte einige gute Aktionen initiieren. Haller traf einmal das Außennetz. Chelsea ließ sich davon aber nicht beeindrucken und wurde mit zunehmender Spieldauer immer besser. Besonders nach Ballgewinnen wurden die Blues gefährlich. João Félix vergab zweimal aus aussichtsreicher Position. Es war insgesamt ein sehr unterhaltsames Spiel, in dem Chelsea der Führung etwas näher war.

45. Ende 1. Halbzeit

43. Brandt lässt den nächsten Gegner aussteigen. Diesmal rutscht Chilwell ins Leere. Dann legt Brandt auf Wolf zurück, der es von der rechten Strafraumecke mit einem Schlenzer versucht. Der Ball geht gut zwei Meter links daneben.

41. Chelsea hat die gute Dortmunder Phase überstanden und ist mittlerweile selbst die bessere Mannschaft. João Félix hatte schon zwei richtig gute Chancen. Das schnelle Umschalten der Blues bereitet dem BVB Probleme.

40. Chilwell schlägt von der linken Seite eine scharfe Flanke vor das Tor. Havertz probiert es mit der Hacke, er trifft den Ball aber nicht.

38. Havertz und João Félix spielen die Dortmunder Defensive schwindelig. Erst spielt der Portugiese einen langen Ball auf den Deutschen, der diesen gut verarbeitet und dann wieder zurücklegt. João Félix geht an einem Verteidiger vorbei und zieht frei vor Kobel mit links ab. Der Schuss fliegt gegen die Latte.

35. Julian Brandt zeigt bisher eine starke Leistung. Der Deutsche fordert jeden Ball in der Zentrale und findet auch unter Bedrängnis gute Lösungen.

33. Adeyemi hat die nächste Dortmunder Chance. Nach einer Ecke legt Brandt den Ball flach an die Strafraumgrenze, wo Adeyemi mit der rechten Innenseite abzieht. Der Ball fliegt knapp über das Tor.

32. João Félix hat das 1:0 auf dem Fuß. Ziyech geht über die rechte Seite und legt dann perfekt auf João Félix zurück. Der Portugiese hat an der Strafraumgrenze viel Platz und zieht mit der rechten Innenseite ab. Er setzt den Schlenzer über den rechten Winkel. Den darf man schon mal aufs Tor bringen.

30. Chelsea hat auch eine erste Torchance. Enzo Fernández bringt den zweiten Ball nach einem Freistoß hoch in den Strafraum. Koulibaly wird geblockt, aber João Félix kommt zum Abschluss. Kobel wehrt den Schuss ab. Danach geht die Fahne hoch.

27. Haller hat die beste Chance des Spiels. Brandt darf im Zentrum aufdrehen und nimmt Tempo auf. Er steckt rechts in den Strafraum auf Haller durch. Koulibaly ist an dem Stürmer dran, sodass der Abschluss schwierig wird. Der Schuss geht ins Außennetz.

26. Dortmund kombiniert sich über Haller und Guerreiro in den Strafraum. Adeyemi könnte links aufs Tor zugehen, er entscheidet sich aber für den Abschluss mit rechts, der geblockt wird.

23. Der BVB wird immer besser. Die Hausherren haben jetzt die Spielkontrolle und kombinieren sich häufiger ins letzte Drittel.

21. Die folgende Ecke landet in den Armen von Kepa.

21. Bellingham lässt mit einer tollen Bewegung einen Verteidiger an der Strafraumgrenze aussteigen und zieht dann einfach mal mit links ab. Der Schuss wird zur Ecke abgefälscht.

18. Dortmund kommt das erste Mal mit Tempo in den Strafraum. Bellingham spielt den Ball rechts in den Lauf von Wolf. Der Außenverteidiger zieht, umzingelt von mehreren Blauen, vor das Tor. Er kann sich aber nicht entscheiden, ob er schießen oder abspielen soll. Am Ende probiert er es mit einem Schuss, trifft den Ball aber ganz komisch, sodass dieser ins Toraus kullert.

17. Thiago Silva Chelsea Gelbe Karte für Thiago Silva (Chelsea FC)

James bringt einen Freistoß von der linken Seite scharf vor das Tor. Thiago Silva geht am ersten Pfosten hoch und haut den Ball mit der linken Hand ins Tor. Für diese ungewöhnliche Aktion gibt es zu Recht die Gelbe Karte.

15. Die Ecke führt zu einer weiteren Ecke, bei der Kobel unter Bedrängnis Probleme hat, den Ball zu fangen. Özcan klärt letztendlich.

14. Nach der Ecke geht Chelsea erneut in den Konter. Havertz flankt von links in die Mitte, wo Ziyech ziemlich frei steht. Süle klärt mit der Hacke zur Ecke.

13. Nach einer Ecke probiert es Can volley aus der zweiten Reihe. Ziyech fälscht den Ball ins Toraus ab. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

12. Es ist bisher ein wildes Spiel, weil beide Mannschaften voll ins Gegenpressing gehen und dabei immer wieder Fehler provozieren.

9. Reece James Chelsea Gelbe Karte für Reece James (Chelsea FC)

James kommt im Mittelfeld gegen Adeyemi zu spät und tritt dem Dortmunder voll auf den Fuß. Das ist eine klare Gelbe Karte.

8. Die Blues laufen teilweise sehr hoch an. Dortmund findet bisher noch keine Mittel gegen das Pressing.

6. Chelsea steht gegen den Ball im 5-3-2 mit Ziyech als rechter Außenverteidiger. Die Gäste setzen zunächst auf schnelles Umschalten.

4. Nach einem Fehlpass von Brandt geht Havertz auf den Strafraum zu. Der Deutsche legt sich den Ball zu weit vor, aber Kobel kommt nur zögerlich aus seinem Kasten. Am Ende ist der Torwart als Erstes am Ball, aber es kommt zu einem Zusammenprall mit Havertz. Kobel hat leichte Schmerzen, kann aber weiterspielen.

2. Dortmund kombiniert sich das erste Mal in den Strafraum. Am Ende wird ein Schuss von Brandt jedoch geblockt. Chelsea geht direkt in den Konter. Mudryk zieht in den Strafraum, aber Schlotterbeck stoppt ihn mit einem starken Tackling.

1. Spielbeginn

Graham Potter tauscht beim FC Chelsea auf drei Positionen im Vergleich zum 1:1 gegen West Ham am Samstag. Chilwell startet für Cucurella in der Linksverteidigung. Koulibaly ersetzt Badiashile in der Innenverteidigung und Ziyech beginnt anstelle von Madueke im rechten Mittelfeld.

Zum Personal: Edin Terzić nimmt beim BVB vier Änderungen im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen Bremen vor. Wolf startet für Ryerson in der Rechtsverteidigung. Özcan beginnt als defensivere Variante für Reus im zentralen Mittelfeld. Außerdem wird Reyna auf dem Flügel durch Adeyemi ersetzt und Haller startet im Sturm für den verletzten Moukoko.

Der FC Chelsea erlebt bisher ein biederes Jahr 2023. In sieben Premier-League-Spielen holten die Blues insgesamt nur sieben Punkte. Die letzten drei Spiele endeten alle unentschieden. Außerdem flog man mit 0:4 gegen Manchester City aus dem FA Cup. Die Champions League ist der letzte Strohhalm, an den sich die Londoner noch klammern können, wenn sie im nächsten Jahr wieder International vertreten sein wollen. Das Erreichen des internationalen Geschäfts wird auch den Neuzugängen wichtig sein, die im Winter für fast 330 Millionen Euro verpflichtet wurden.

Der BVB spielt bisher ein perfektes Jahr 2023, wenn man nur auf die Ergebnisse schaut. Es gab sechs Siege in sechs Pflichtspielen. Bei genauerem Hinschauen offenbarten die Schwarz-Gelb aber vor allem in der Defensive einige Probleme. Gegen Augsburg und Mainz schrammte man nur knapp am Unentschieden vorbei und auch der Auftritt im Pokal gegen Bochum war alles andere als glanzvoll. Trotzdem lässt sich eines festhalten: Borussia Dortmund ist 2023 sehr effizient.