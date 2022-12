3. Kalidou Koulibaly lässt sich im eigenen Drittel von Jordan Henderson den Ball abjagen, aber England holt aus der Situation lediglich einen folgenlosen Einwurf heraus, weil sofort zwei Senegalesen zur Stelle sind, um Schlimmeres zu verhindern.

1. Anpfiff im Al Bayt Stadium. Beide Teams laufen in gewohnten Farben auf: England in Weiß und der Senegal in Grün. Der Ball rollt im vierten Achtelfinale der WM 2022.

1. Spielbeginn

Neun Mal in der gesamten WM-Geschichte hatten es in einer K.-o.-Runde ein afrikanisches und ein europäisches Team miteinander zu tun. In acht von neun Fällen kamen die Europäer weiter. Für die einzige Ausnahme sorgte ausgerechnet der Senegal, der sich im Achtelfinale der WM 2002 mit 2:1 gegen Schweden behaupten konnte. Das 0:2 gegen die Niederlande in der diesjährigen Vorrunde war für die Teranga-Löwen erst die zweite Niederlage im sechsten WM-Spiel gegen eine europäische Nation (drei Siege, ein Remis).

Obwohl es das allererste Länderspiel überhaupt zwischen beiden Nationen ist, spricht die Bilanz für die Three Lions. England hat in bislang 20 Länderspielen gegen Mannschaften aus Afrika noch nie verloren (14 Siege, sechs Remis). Auch im bis dato einzigen K.-o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft gegen ein afrikanisches Team gab es im Rahmen der WM 1990 einen 3:2-Sieg gegen Kamerun nach Verlängerung.

Beim amtierenden Afrikameister fehlt zwar mit Bayerns Sadio Mané der Superstar des Teams. Dass die Löwen der Teranga aber auch ohne den 30-Jährigen erfolgreich sein können, zeigt alleine der Umstand, dass die letzten zehn WM-Tore der Westafrikaner allesamt von unterschiedlichen Spielern erzielt wurden (inklusive Eigentore). Die fünf verschiedenen Torjäger, die der Senegal bei der WM 2022 stellt, sind die höchste Anzahl an unterschiedlichen Torschützen aller 32 WM-Teilnehmer. Entsprechend schwer ausrechenbar ist das Team von Aliou Cissé.

Die senegalesische Fußballnationalmannschaft feierte bei ihrem allerersten WM-Auftritt aller Zeiten bei der WM 2002 im ersten Gruppenspiel einen 1:0-Sieg über den Titelverteidiger Frankreich, mit dem es jetzt im Viertelfinale ein Wiedersehen geben könnte. Seitdem haben die Teranga-Löwen in ihren anschließenden zehn WM-Spielen jedoch stets mindestens ein Gegentor kassiert – so auch in den drei diesjährigen Gruppenspielen, von denen die Partien gegen Katar (3:1) und Ecuador (2:1) siegreich gestaltet werden konnten.

England steht zum achten Mal in der Geschichte im WM-Achtelfinale. Bei den bisherigen sieben Auftritten in dieser Runde schossen die Three Lions stets mindestens ein eigenes Tor (zwölf Tore insgesamt) und kamen in drei der letzten vier Fälle eine Runde weiter.

Im Vorfeld der WM steckte der amtierende Vizeeuropameister England noch etwas in der Krise. Die Three Lions gewannen kein einziges der sechs Partien in der UEFA Nations League und stiegen als Letzter der Gruppe A3 hinter Italien, Ungarn und Deutschland ab. Dafür ist England das einzige Team aus dieser Vierergruppe, das im Achtelfinale der Weltmeisterschaft vertreten ist. Die Auswahl von Gareth Southgate fuhr hierzu sieben von neun Punkten ein und schoss neun Tore in der Vorrunde.

Der senegalesische Trainer Aliou Cissé justiert nach dem 2:1-Sieg gegen Ecuador auf zwei Positionen nach: Nampalys Mendy und Krépin Diatta starten für Pape Gueye (Bank) und Idrissa Gueye (Gelbsperre).

Zunächst der Blick auf die Startaufstellungen: Englands Trainer Gareth Southgate bringt gegenüber dem 3:0-Sieg über Wales vom Dienstagabend Bukayo Saka für Marcus Rashford. Es ist der einzige Wechsel bei den Three Lions. Raheem Sterling, der zuletzt gegen Wales noch 90 Minuten auf der Bank saß, fehlt heute derweil aus familiären Gründen.