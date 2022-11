Wir verabschieden uns damit an dieser Stelle. Im Laufe des Abends gibt es dann noch alles Wissenswerte zum deutschen Spiel und die Chancen auf das Weiterkommen. Vielen Dank und schönen Abend noch! Spätestens bis Donnerstag.

Fazit So kommt Deutschland doch noch ins Achtelfinale! Zum 19. Mal kommt das DFB-Team in seiner WM-Historie nach einem 0:1-Rückstand zurück und holt nicht nur einen Punkt, sondern vor allem jede Menge Selbstvertrauen. Das Spiel ausgeglichen, Spanien mit mehr Spielanteilen, aber nicht gefährlicher. Auf der rechten Abwehrseite wieder mit vielen Problemen, Süle und Rüdiger im Zentrum dafür aber richtig stark. Und vorne wird es für Flick richtig schwer, nochmal an Füllkrug vorbeizukommen. Der Bremer in seinem dritten Spiel mit dem ersten Tor und vielen weiteren guten Aktionen. Seine Einwechslung hat Deutschland so viel gebracht und es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn er nicht auch am Donnerstag für den Achtelfinaleinzug gegen Costa Rica sorgen soll. Da muss das DFB-Team auf jeden Fall gewinnen. Ist das der Fall, ist das Weiterkommen bei einem Spanien-Sieg sicher, bei Unentschieden müsste das Torverhältnis gegen Japan entscheiden, gewinnen die Asiaten, braucht Deutschland ein Schützenfest.

90. Spielende

90. Kimmich zu nah ans Tor. Simon hat ihn. Das war die letzte Aktion.

90. Was eine Szene! Goretzka mit der grandiosen Grätsche, Gegenangriff und Sané ist durch, legt den Ball an Simon vorbei, aber der Winkel wird zu spitz. Ecke jetzt.

90. Wieder keine gute Ecke von Kimmich. Der Ball geht hinten durch, es wird nicht gefährlich. Nochmal: Das ist zu wenig bei ruhenden Ballen.

90. Die letzten drei Minuten - und es gibt nochmal Ecke für Deutschland. Wo ist Füllkrug?

90. Es geht gerade munter hin und her, beide gehen gerade schon etwas ins Risiko.

90. Deutschland ist hinten aber wach und kontert nun selbst.

90. Nachspielzeit: Es werden 6 Minuten nachgespielt.

Jetzt wird Spanien nochmal stärker.

90. Schlotterbeck meldet sich zurück mit einer Super-Grätsche. Morata ist durch, aber der Dortmunder kommt zurück, geht hohes Risiko, aber gewinnt.

89. Aber höchstwahrscheinlich ist es kein Muss. Was aber Pflicht ist, ist ein Sieg gegen Costa Rica.

89. Ein Update zum Thema Weiterkommen: Bei diesem Stand hat es Deutschland tatsächlich in der Theorie in der eigenen Hand. Gewinnt das DFB-Team gegen Costa Rica höher als Spanien (7:0), ist es sicher weiter.

87. Nico Schlotterbeck Deutschland Einwechslung bei Deutschland: Nico Schlotterbeck

87. David Raum Deutschland Auswechslung bei Deutschland: David Raum

85. Jonas Hofmann Deutschland Einwechslung bei Deutschland: Jonas Hofmann

85. Serge Gnabry Deutschland Auswechslung bei Deutschland: Serge Gnabry

85. Das Tor hat sich ein wenig angebahnt. Spanien ist total passiv und macht eigentlich gar nichts mehr nach vorne. Und hinten gab es immer wieder Lücken. Und mit Füllkrug gibt es auch noch mehr Gefahr. Da klopft einer ganz gewaltig an die Startelf-Tür fürs Finale gegen Costa Rica.

84. FÜLLKRUG!!! Das gibt es doch nicht. Mehr Joker-Tor geht kaum. Klostermann auf Sané, der auf Musiala weiterleitet. Der lenkt großartig weiter auf den Werder-Stürmer, der das Ding in den Winkel ballert.

83. Niclas Füllkrug Deutschland Tooor mit Rechts für Deutschland, 1:1 durch Niclas Füllkrug

82. Álex Baldé Spanien Einwechslung bei Spanien: Álex Baldé

82. Jordi Alba Spanien Auswechslung bei Spanien: Jordi Alba

82. Wirklich zwingend sind die Spanier bei ihren Offensivbemühungen aber nicht. Keine Gefahr.

81. Seine Ecke kommt auch zu kurz, Spanien kontert.

81. Kimmich schießt den Ball in die Mauer. Aus solchen Situationen muss Deutschland mehr machen.

80. Rodri nun mit dem Foul an Füllkrug, es gibt Freistoß aus 18 Metern.

80. Wieder ein starkes Zusammenspiel von Sané und Musiala, am Ende stochert Rodri aber noch im letzten Moment den Ball weg.

79. Was Mut macht: Es ist das 36. Mal, dass Deutschland bei einer WM 0:1 zurückliegt. In 18 Fällen gab es noch das Comeback - auch heute?

78. Spanien ist bei diesem Ergebnis übrigens noch nicht sicher im Achtelfinale. Wobei es bei sechs Punkten und 8:0 Toren auch äußerst unwahrscheinlich ist, dass da noch was anbrennt.

77. Spanien hat jetzt seit längerem mal wieder eine längere Ballbesitzphase. Besonders offensiv tritt die Mannschaft aber nicht auf.

75. Deutschland ist dran, die Einwechslungen haben auch beim DFB-Team richtig Schwung reingebracht. Sané spielte den starken Pass auf Musiala.

74. Kommentar von ZDF-Experte Sandro Wagner: "Den muss auch ein 12-Jähriger querlegen." Recht hat er.

74. Das muss das 1:1 sein Musiala taucht völlig frei vor dem Tor auf und schießt Simon ab. Er muss nur quer auf Füllkrug legen, der ins leere Tor einschieben kann.

73. Musiala mit einem großartigen Solo auf der rechten Seite. Füllkrug kommt an seine flache Flanke, kann den Ball aber nicht mehr aufs Tor ziehen.

72. Deutschland im letzten Drittel einfach zu ungenau. In einigen Situation wäre da durchaus mehr drin gewesen.

70. Leroy Sané Deutschland Einwechslung bei Deutschland: Leroy Sané

70. İlkay Gündoğan Deutschland Auswechslung bei Deutschland: İlkay Gündoğan

70. Lukas Klostermann Deutschland Einwechslung bei Deutschland: Lukas Klostermann

70. Thilo Kehrer Deutschland Auswechslung bei Deutschland: Thilo Kehrer

70. Es gab schon so viele deutsche Flanken, da ist die Einwechslung von Füllkrug durchaus sinnvoll. Deutschland braucht mehr Präsenz in der Luft.

70. Niclas Füllkrug Deutschland Einwechslung bei Deutschland: Niclas Füllkrug

70. Thomas Müller Deutschland Auswechslung bei Deutschland: Thomas Müller

68. Flick reagiert gleich. Unter anderem soll Klostermann die rechte Seite zumachen.

67. Deutschland nach aktuellem Stand mit null Punkten und 1:3 Toren Letzter in der Gruppe. Aber: Gewinnt das DFB-Team im letzten Spiel gegen Costa Rica und Japan verliert, ist das Weiterkommen wahrscheinlich. Dann kommt es auf die Tordifferenz an. Also noch alles drin.

66. Nico Williams Spanien Einwechslung bei Spanien: Nico Williams

66. Gavi Spanien Auswechslung bei Spanien: Gavi

66. Koke Spanien Einwechslung bei Spanien: Koke

66. Marco Asensio Spanien Auswechslung bei Spanien: Marco Asensio

65. Spanien jetzt on fire. Wieder Angriff über die deutsche rechte Seite, am Ende kommt Asensio völlig frei aus 16 Metern zum Abschluss, schießt den Ball aber gefühlt über das Stadiondach.

65. Drittes Gegentor, zum dritten Mal trifft ein Joker. Morata wurde erst kurz vorher eingewechselt. So war es schon gegen Japan.

64. Deutschland will sofort antworten. Starke Flanke diesmal von Raum, Müller verpasst aber knapp. Goretzka kommt aus 22 Metern zum Nachschuss, Rodri kann jedoch blocken.

63. Kehrer und Gnabry lassen den beiden Außen da viel zu viel Platz. Auch Süle ist zu weit weg von Morata. Das war die defensive Passivität, die schon der Grund für die Niederlage gegen Japan war. Das darf man sich gegen Spanien nicht erlauben, das wird sofort bestraft.

62. Da ist das Tor - ein wenig aus dem Nichts! Auf der rechten Seite ist Deutschland wieder viel zu passiv. Alba darf in Ruhe flanken, in der Mitte schiebt Morata ein.

62. Álvaro Morata Spanien Tooor mit Rechts für Spanien, 1:0 durch Álvaro Morata

61. Musiala setzt sich richtig gut gegen seine Teenager-Konkurrenten durch. Am Ende foult Gavi den Bayern-Shootingstar. Kimmich flankt aber ins Aus. Die Standards gerade wirklich nicht gut.

60. Diese Verwarnung war anders als die von Goretzka sehr berechtigt! Damit nun drei Deutsche vorbelastet, unter anderem beide Spieler aus dem defensiven Mittelfeld.

60. Joshua Kimmich Deutschland Gelbe Karte für Joshua Kimmich (Deutschland)

59. Raum macht ein recht gutes Spiel, seine Flanken landen bisher aber eigentlich immer nur im Nichts. Liegt zum Teil aber auch daran, dass das Sturmzentrum nicht wirklich besetzt ist.

59. Jetzt Spanien mal wieder mit einem Schuss aufs Tor. Diesmal wird der Versuch von Olmo aber nicht gefährlich, Neuer packt ohne Probleme zu.

58. Puh, das war eine Gelbe Karte, die man nicht geben muss. Intensiver Zweikampf zwischen Goretzka und Asensio, beide arbeiten mit den Armen.

58. Leon Goretzka Deutschland Gelbe Karte für Leon Goretzka (Deutschland)

57. Großchance für Deutschland Kimmich fast mit dem 1:0! Der Bayern-Star grätscht in den Ball von Simon, kommt danach wieder in Ballbesitz und schießt direkt - Spaniens Torhüter aber mit einer starken Parade. Die anschließende Ecke wird nicht gefährlich.

55. Morata verliert seinen ersten Zweikampf direkt gegen Süle. Es bleibt dabei: Beide Innenverteidiger bisher mit einer richtig guten Leistung.

54. Torres zog gegen Raum immer wieder den Kürzeren, der spanische Wechsel durchaus nachvollziehbar.

54. Álvaro Morata Spanien Einwechslung bei Spanien: Álvaro Morata

54. Ferrán Torres Spanien Auswechslung bei Spanien: Ferrán Torres

54. Kehrer jetzt stark hinten rechts gegen Olmo. Trotzdem macht das Duell ein wenig Sorgen. Kehrer schon mit drei Fouls und Gelber Karte - viel darf er sich nicht erlauben.

53. Gündogan schickt Gnabry auf die Reise, der Ball ist aber ein wenig zu lang und landet bei Simon. Trotzdem gut und mutig.

52. Deutschland ist zu Beginn der zweiten Halbzeit das bessere Team.

51. Am Ende macht es doch Raum, die Flanke gerät aber zu lang - außerdem standen sechs Deutsche im Abseits.

50. Jetzt gibt es erneut einen deutschen Freistoß von einer gefährlichen Position. Es wird wieder eine Flanke geben, Kimmich wird den Ball Richtung Tor ziehen.

49. Spanien kombiniert sich wieder stark durch, am Ende fängt Rüdiger den letzten Pass jedoch ab. Der Abwehrchef startet auch stark in den zweiten Durchgang.

47. Das DFB-Team greift jetzt richtig früh an. Spanien löst sich aber und kommt ebenfalls über die linke Seite durch. Neuer kann aber abwehren.

46. Deutschland sofort offensiv und mit einer Flanke von Raum - Simon packt aber zu.

46. So, weiter geht´s. Beide Teams sind unverändert aus der Kabine gekommen.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

Fazit Der deutsche Auftakt gegen Japan war vor allem ergebnistechnisch eine Enttäuschung, gegen Spanien meldet sich das Flick-Team bisher aber recht gut zurück. Am Anfang machten die Passspezialisten aus Südeuropa zwar mächtig Druck, nach dem Lattentreffer von Olmo kam das deutsche Team aber immer besser in die Partie. Zu Beginn noch zu passiv nahm die Mannschaft immer mehr am Spiel teil und gewann selbst an Ballsicherheit. Gekrönt wurde diese Verbesserung beinahe mit dem 1:0, Rüdiger stand bei seinem Treffer aber mit einer halben Körperbreite im Abseits. Das Chancenverhältnis ausgeglichen, das Spiel auch weitestgehend. Spanien natürlich mit mehr Spielanteilen, vor allem aber in ungefährlichen Regionen.

45. Ende 1. Halbzeit

45. Nochmal Chaos im deutschen Strafraum! Kimmich kann den Ball nicht klären, am Ende blockt aber Goretzka ins Aus.

45. Nachspielzeit: Es werden 2 Minuten nachgespielt.

45. Kehrer wieder mit einem Foul an Olmo. In der zweiten Halbzeit muss der Rechtsverteidiger aufpassen.

45. Wieder geht der Ball auf Rüdiger, der volley draufhält. Simon mit Problemen, hat ihn aber am Ende sicher.

45. Der Ball liegt nun etwa 35 Meter vom Tor entfernt, Kimmich wird ihn wieder reinbringen.

Richtig starke Aktion von Musiala. Am Ende kann sich Busquets nur noch mit einem Foul helfen. Zuvor macht er Rodri richtig frisch.

44. Busquets Spanien Gelbe Karte für Busquets (Spanien)

42. Auf der anderen Seite ist Rüdiger wieder zur Stelle nach einer Asensio-Flanke. Starkes Spiel von ihm.

41. Was ein Pech, Rüdiger war nur ein paar Zentimeter zu weit vorne.

40. Das wäre beinahe das 1:0! Kimmich flankt auf Rüdiger, der vollkommen freistehend trifft - er steht aber im Abseits.

39. Jetzt gibt es mal eine Standardsituation für Deutschland. Nach Foul an Gnabry gibt es Freistoß von der rechten Seite.

37. Klares Foul von Kehrer an Torres. War so nicht nötig.

37. Thilo Kehrer Deutschland Gelbe Karte für Thilo Kehrer (Deutschland)

36. Nach einer Ecke wird es wieder gefährlich, weil Torres nach Kopfballverlängerung an den Ball kommt. Musiala blockt mit einer Grätsche aber den Schuss.

35. Was war denn da los? Laporte tritt gegen Kehrer nach - aber alles halb so wild. Er trifft ihn nicht, Kehrer macht auch nicht mehr aus der Situation. Trotzdem ermahnt Makkelie den Spanier hinterher.

34. Kurze Aufregung, weil es die zweite Chance für Spanien gab - es war aber Abseits.

32. Der Ballbesitz der Spanier ist mittlerweile auf 60 Prozent runtergegangen. Unheimlich wichtig für das DFB-Team, dass es jetzt nicht nur noch dem Ball hinterherläuft, sondern mehr selbst agiert. Zudem findet das Spiel in größten Teilen in der spanischen Hälfte statt.

30. Süle jetzt auch noch offensiv. Starke Flanke Richtung Müller, Rodri kommt aber noch mit dem Kopf dran. Dann auch Rüdiger offensiv, sein Schussversuch geht aber ungefähr 20 Meter drüber und daneben.

30. Was zu der These passt, dass es Süle und Rüdiger ganz gut machen: Beide haben eine Zweikampfquote von 100 Prozent!

29. Bisher steht auch das Innenverteidiger-Duo Süle/Rüdiger sehr stabil.

28. Klammern wir den Patzer von Neuer mal aus, macht Deutschland das gerade richtig gut. Das Flick-Team ist aktuell ebenbürtig.

27. Was macht Neuer da? Richtig schlampiger Pass des Torhüters - wie kurz vorher von seinem Gegenüber. Zum Glück wird das aber nicht bestraft, Raum blockt den Schussversuch von Torres.

26. Ein Ballgewinn von Raum leitete die Szene ein. Dabei hat sich der Linksverteidiger wehgetan - es geht aber offenbar weiter für ihn.

25. Deutschland mit dem ersten Torschuss. Serge Gnabry kommt zum Abschluss nach einem Fehlpass von Spaniens Keeper Simon. Der Schuss geht aber gut einen Meter am Tor vorbei.

25. Sprechen wir kurz über den Schiedsrichter. Makkelie pfeift bisher recht kleinlich. Aber nichts Entscheidendes.

24. Die Passquote von Deutschland steigt, das ist ein gutes Zeichen. Über 80 Prozent kommen nun an, bei Spanien sind es fast 90 Prozent.

22. Der zweite Schuss der Spanier. Diesmal versucht es Jordi Alba aus der Ferne - jedoch mit dem schwächeren rechten Fuß. Neuer hätte den gehabt, der Ball geht knapp vorbei.

21. Gut für Deutschland: Das Spiel beruhigt sich gerade ein wenig. Spanien nicht so druckvoll wie in der Phase rund um den Lattentreffer von Olmo.

21. Zum Vergleich: Laporte hat bisher mit 37 die meisten Ballkontakte. Auf deutscher Seite hat Raum mit 12 Kontakten den Topwert.

20. Noch gar nicht ins Offensivspiel kommt bislang Thomas Müller. Keiner seiner Pässe kam bislang an.

19. Raum macht es wie Gündogan gegen Japan - erst ein schwerer Fehler, dann richtig stark. Wieder gewinnt er einen Zweikampf gegen Torres und feiert den dann wie ein Tor.

18. Mit 25 Torschüssen war die deutsche Mannschaft in dieser Hinsicht am 1. Spieltag das eifrigste Team - bisher steht hier noch die Null.

17. Jetzt hat sich Musiala mal aus der Umklammerung befreit und spielt drei Mann aus. Das verschafft Deutschland gleich Raum, der Ball zirkuliert mal durch die eigenen Reihen.

16. Man merkt den Spaniern an, wen sie ganz besonders auf dem Zettel haben: Jamal Musiala bekommt gefühlt keinen Zentimeter Platz, ein Gegner ist sofort da, wenn er den Ball bekommt.

16. 15 Minuten vorbei, die Statistiken: 70:30 Prozent Ballbesitz, 1:0 Torschüsse, 1:0 Ecken - jeweils für Spanien. Deutschland gewinnt dafür mehr Zweikämpfe.

15. Deutschland schiebt jetzt weiter vor, verteidigt deutlich höher. Da schleichen sich dann auch einige Ungenauigkeiten bei den Spaniern ein.

14. Gündogan ist bisher der Spieler, der die größte Sicherheit am Ball zeigt. Das Kurzpassspiel ist ihm von Manchester City ja bestens bekannt, das könnte sich heute auszahlen.

12. Jetzt wieder das gewohnte Bild: Spanien im Ballbesitz, die Deutschen laufen hinterher.

11. Was ein Angriff der deutschen Mannschaft - der erste gute, aber dafür einer der fast perfekten Art. Am Ende hält Simon gegen Gnabry - der stand jedoch im Abseits. Das Tor hätte also nicht gezählt. Trotzdem: So geht es!

10. Diesmal stark von Raum! Gegen Torres gewinnt der Leipzig-Linksverteidiger einen wichtigen Zweikampf.

9. Ja, Deutschland ist aggressiv. Aber nein, so wird das DFB-Team kaum bestehen können. Da muss mehr im eigenen Ballbesitz kommen.

8. Der Schuss hatte gefühlt 150 km/h, Neuer mit einer riesigen Tat. Und dann natürlich mit Glück.

7. Lattenschuss von Spanien Da wäre beinahe das 1:0 für Spanien! Dani Olmo knallt den Ball an die Latte, Neuer noch mit den Fingerspitzen dran.

7. Nach den ersten sechs Minuten hat Spanien knapp 70 Prozent Ballbesitz. Das wird richtig hart für Deutschland.

5. Deutschland zwar defensiv - abgesehen vom Raum-Ballverlust - wirklich wach, aber der Ball ist, wenn er in den eigenen Reihen ist, viel zu schnell weg.

5. Schlimmer Ballverlust von Raum am eigenen Strafraum - Asensio verspringt jedoch der Ball. Da wäre fast die erste Chance gewesen.

4. Was zumindest zu Beginn auffällt: Deutschland ist sehr aggressiv, kommt richtig gut in die Zweikämpfe. Es gab auch schon zwei Fouls. Nur so geht es aber gegen Spanien.

3. Jetzt gibt es Einwurf für Deutschland am gegnerischen Strafraum. Hätte man auch schneller ausspielen können.

3. Spanien presst richtig hoch, setzt Musiala am eigenen Strafraum extrem unter Druck. Der Ball wird aber mit der Hand abgewehrt.

2. Interessant bei Spanien: In der Innenverteidigung spielt mit Rodri wieder einer der besten Sechser der Welt. Er ist unter Pep Guardiola bei Manchester City absoluter Führungsspieler.

1. Spanien im Ballbesitz - das wird man heute wohl noch sehr häufig sehen.

1. Spielbeginn

Oft ein Thema in der Vergangenheit, daher kurz erwähnt: Alle Spieler haben mitgesungen.

Und jetzt gibt es die deutsche Nationalhymne.

So, die Spieler sind auf dem Platz. Die spanische Hymne läuft.

Danny Makkelie ist übrigens der Schiedsrichter. Der Niederländer pfiff unter anderem 2021 die Achtelfinalpartie gegen England, als Deutschland ausschied.

Ein überdimensionaler WM-Pokal steht auf dem Platz: Passend eigentlich, da heute zwei Teams aufeinandertreffen, die schon zum Kreise der Favoriten gehörten - oder noch gehören? Spanien hat das mit 7:0 untermauert, Deutschland will heute zurück in die Spur.

Bevor es fußballerisch heiß wird im Al Bayt gibt es noch eine kleine Eröffnungsshow samt Pyro-Einlage.

Die Spieler befinden sich nun im Tunnel, gleich geht es ab aufs Spielfeld. 10 Minuten bis zum Anstoß!

Thomas Müller, Mario Götze, Ilkay Gündogan - das sind die einzigen WM-Torschützen im deutschen Kader. Es sind also einige Offensivakteure im DFB-Team heute gefragt - auch um sich persönlich in die Geschichtsbücher der Weltmeisterschaft einzutragen.

Unter Hansi Flick war Deutschland noch stark gestartet, in diesem Jahr läuft es aber nicht mehr allzu prächtig. Die 2022-Bilanz: 3 Siege, 5 Unentschieden, 2 Niederlagen

Wer nochmal genau nachvollziehen will, wann Deutschland welche Chancen auf das Weiterkommen hat: https://www.sportschau.de/fussball/fifa-wm-2022/wm-2022-deutschland-szenarien-100.html

Deutschland hat übrigens noch nie drei WM-Spiele in Folge verloren. Gibt es gegen Spanien eine Pleite, wäre es aber soweit. In Russland gab es 2018 das Gruppen-Aus nach der Blamage gegen Südkorea, am Mittwoch den verpatzten Auftakt gegen Japan - und heute?

Das zweite Turnierspiel lief zuletzt übrigens ziemlich gut aus deutscher Sicht. 2018 gab es nach einer Auftaktniederlage gegen Mexiko einen deutschen Sieg gegen Ungarn, bei der EM im vergangenen Jahr gab es nach dem 0:1 gegen Frankreich einen 4:2-Erfolg gegen Portugal.

25 Minuten noch bis zum Anpfiff. Wer es verpasst hat: Japan hat sein zweites Gruppenspiel heute gegen Costa Rica verloren - Deutschland wird deswegen heute auf keinen Fall rausfliegen.

Noch eine Statistik: Deutschland beginnt heute mit der ältesten Elf seit 20 Jahren. Im Finale der WM 2022 waren die Starter noch ein wenig älter. Erfahrung ist also gefragt nach dem verpatzten Start.

Manuel Neuer rückt heute übrigens zu den WM-Rekordtorhütern auf. Die deutsche Nummer 1 bestreitet heute sein 18. Spiel bei einem Weltturnier - genauso viele haben auf seiner Position nur Sepp Maier und der Brasilianer Claudio Taffarel auf dem Konto. Gegen Costa Rica wird neuer aller Voraussicht nach also alleiniger Rekordhalter.

Im November 2020 gab es das bisher letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams. Spanien gewann mit 6:0 - Bundestrainer war damals noch Joachim Löw. Aus der damaligen Startelf beginnen mit Gnabry, Gündogan, Goretzka, Süle und Neuer fünf Spieler.

Die Aufstellungen im Überblick:

Spanien: Simon - Carvajal, Rodri, Laporte, Alba - Pedri, Busquets, Gavi - Asensio, Olmo, Torres

Deutschland: Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Gündogan, Musiala - Müller

Auch Luis Enrique stellt um, jedoch nur auf einer Position. Der Ex-Leverkusener Dani Carvajal ist im Vergleich zum 7:0 gegen Costa Rica bei Spanien neu dabei.

Die Aufstellungen Bundestrainer Hansi Flick wechselt im Vergleich zur Japan-Partie zweimal: Leon Goretzka rückt für Kai Havertz in die Startelf, Thilo Kehrer kommt für Nico Schlotterbeck. Thomas Müller wird damit wohl ganz vorne stürmen.

Hansi Flick startet heute mit sechs Spielern des FC Bayern, auf der anderen Seite stehen fünf Profis des FC Barcelona in der Startelf. Läuft es wie in der Champions League, ist das ein gutes Zeichen für Deutschland. In den vergangenen fünf Partien gab es deutliche Siege für München - das Torverhältnis beträgt 19:2.