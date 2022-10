Spielabbruch! Schiedsrichter Kruashvili holt die beiden Kapitäne zu sich und zeigt an: Die Partie wird endgültig unter- und abgebrochen. Verrückt!

Zunächst einmal versuchen die Spieler, warm zu bleiben. Sie schieben sich den Ball hin und her.

Seit einigen Minuten diskutieren Offizielle, Trainerstäbe und Spieler am Seitenrand über die Fortsetzung dieses Aufeinandertreffens. Es ist ein kleines Chaos.

+++Eil+++: Die Partie wird wird zunächst um 30 Minuten verschoben. Im Stadion herrscht so dichter Nebel, dass an Fußballspielen nicht zu denken ist. Mal schauen, ob es in einer halben Stunde wirklich weitergehen kann.