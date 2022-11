45. Halbzeitfazit:

Köln liegt zur Pause mit 0:2 gegen Nizza hinten und braucht für das Überwintern in Europa nun drei Treffer im zweiten Durchgang. Dabei nahmen die Geißböcke von Anfang an das Heft in die Hand und fanden richtig gut in die Partie. Die Gäste von der Côte d’Azur hatten defensiv alle Hände voll zu tun, standen insgesamt aber sehr sicher und ließen wenig zu. Gerade als dann jedoch die Kölner zunehmend stärker wurden und regelmäßig in der gegnerischen Box vorstellig wurden, reichte den Aiglons dann aber ein stark vorgetragener Angriff zum umstrittenen Führungstor, bei dem Laborde sich die Kugel vor dem entscheidenden Nachschuss per Oberarm zurechtlegte. Weil der Effzeh nach diesem Rückschlag kurz unaufmerksam war, legten eiskalte Südfranzosen sogar noch den zweiten Treffer nach. Entsprechend groß ist die Hypothek für Durchgang zwei.

45. Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43. Bilal Brahimi OGC Nizza Tooor für OGC Nice, 0:2 durch Bilal Brahimi

Jetzt kommt es knüppeldick für die Kölner, denn gegen leicht geschockte Domstädter legen die Aiglons nun prompt nach und erhöhen auf 2:0. Nach einem Einwurf kann Nizza die Defensive der Geißböcke mit zwei simplen Pässen aushebeln. Brahimi hat dann an der Strafraumgrenze auch noch das Glück, dass sein Linksschuss genau durch die Beine von Schindler hindurch geht, weshalb Schwäbe bei dem eigentlich zu zentralen Abschluss voll auf dem falschen Fuß erwischt wird.

41. Doppelt bitter für die Geißböcke, die den Schiedsrichter nach dem Gegentor belagern: Die Wiederholung zeigt, dass Laborde den Ball am Boden mit dem Oberarm kontrolliert, weshalb es überhaupt erst zum Nachschuss kommt. Weil der VAR in der Conference League aber fehlt, bleibt das Tor bestehen.

40. Gaëtan Laborde OGC Nizza Tooor für OGC Nice, 0:1 durch Gaëtan Laborde

Bitter! Nizza zieht das Tempo an und geht prompt mit 1:0 in Führung. Nach Angriff über links landet das Leder bei Laborde, der aus elf Metern zunächst per Grätsche nur Hübers anschießt, dann aber im Liegen die Kugel behaupten kann, aufsteht und zum Nachschuss kommt. Durch die Kölner Hintermannschaft hindurch rauscht die Kugel irgendwie durch. Auch Schwäbe kann den Einschlag nicht mehr verhindern.

36. Adamyan steckt für Pedersen durch, aber erneut ist der aufmerksame Todibo zur Stelle und kann den finalen Pass abfangen, ehe es gefährlich wird. Köln macht zwar das Spiel, erarbeitet sich aber gegen defensiv sehr konzentrierte und präsente Aiglons kaum Chancen.

33. Schindler packt einfach mal die rechte Klebe aus. Der Schuss aus 22 Metern hat richtig viel Power, fliegt aber gut zwei Meter rechts am Kasten von Schmeichel vorbei. Abstoß Nizza.

32. Von den Franzosen kommt im Moment herzlich wenig. Nizza hat mit dem Verteidigen alle Hände voll zu tun und lässt bei den zaghaften Vorstößen die defensive Grundordnung stets intakt, sodass ohne Zutun der Kölner keine Überzahlsituationen entstehen. Die Partie spielt sich überwiegend in der Hälfte der Aiglons ab.

29. Der auffällige Kainz ist auf dem linken Flügel erneut nicht zu stoppen und bringt die Flanke flach in den gegnerischen Sechzehner, wo Todibo gerade noch zur Ecke klären kann, die dann nichts weiter einbringt. Der Effzeh ist am Drücker.

26. Dicke Chance für Köln! Nizza bekommt die Kugel nicht weg und Köln setzt nach. Ein hoher Ball von Kainz wird dann sehr glücklich zu Tigges abgefälscht, der aus fünf Metern halblinker Position per Kopf Maß aufs lange Eck nimmt. Der Abschluss ist präzise, aber nicht übermäßig druckvoll, sodass Schmeichel sich strecken und den Einschlag mit einem bärenstarken Reflex verhindern kann.

26. Kainz zieht eine Kölner Ecke von links auf den ersten Pfosten, wo Pedersen per Hinterkopf verlängert. Die Idee ist gut, jedoch geht die Weiterleitung in Richtung zweiter Pfosten an Freund und Feind vorbei und landet im Nirwana.

24. Lemina holt gegen Pedersen eine Ecke heraus. Den ruhenden Ball bringt Pépé hoch in die Box, wo Dante per Kopf zum Abschluss kommt. Sein Versuch aus knapp sechs Metern geht jedoch über die Querlatte hinweg.

22. Beinahe leistet sich Kristian Pedersen einen folgenschweren Fehlpass. Sein Querpass landet beim völlig freien Nicolas Pépé, der allerdings trotz ausreichend Platz noch außerhalb des Strafraums viel zu überhastet abzieht. Der schwache Linksschuss kommt gemächlich und zentral aufs Kölner Tor. Kein Problem für Marvin Schwäbe, der die Kugel sicher unter sich begräbt.

20. Die Domstädter sind weiterhin am Drücker, weil der OGC Nizza sehr passiv bleibt. Die Gäste von der Côte d’Azur verteidigen jedoch sehr konzentriert und bieten den Kölnern bislang so gut wie gar nichts an.

17. Kainz bringt eine gefährlich Ecke scharf auf den zweiten Pfosten, wo Skhiri und Soldo sich im Luftduell mit Dante jedoch nicht behaupten können.

15. Immer wieder gelingt es den Aiglons, mit giftigem Pressing den Ball in gefährlichen Zonen zu gewinnen. Allzu viel gelingt Nizza im Spiel nach vorne aber noch nicht. Khéphren Thuram will nach Ballgewinn für Nicolas Pépé durchstecken, der allerdings nicht in die Schnittstelle startet. Missverständnis.

12. Le Gym überlässt den Kölnern im Moment sehr bereitwillig das Feld und lauert auf weitere Möglichkeiten, ins Umschaltspiel zu kommen. Den Franzosen reicht im Zweifelsfall auch das Remis zum Weiterkommen.

9. Adamyan spielt einen verunglückten Rückpass, der im Lauf von Atal landet. Der hat das Auge für den freien Brahimi, der aus elf Metern halblinker Position abziehen kann. Huseinbašić kommt jedoch in letzter Sekunde angerauscht und blockt den Schuss mit einer perfekt getimten Grätsche.

7. Und noch einmal Köln: Nach Ballverlust der Aiglons kann Adamyan aus zentraler Position abziehen. Mit einem starken Reflex ist Schmeichel aber zur Stelle und verhindert den frühen Rückstand.

6. Auch der Effzeh erarbeitet sich jetzt den ersten Abschluss. Nach Steckpass setzt sich Adamyan gegen Todibo durch, muss dann aber aus sehr spitzem Winkel abziehen. Der Schuss aufs kurze Eck stellt Schmeichel vor keine Probleme.

4. Die Stimmung auf den Rängen ist bombastisch und die Geißböcke bauen auf dem Rasen von Anfang an Druck auf. Nizzza kann sich aber sehr gut spielerisch befreien und eine erste kleine Chance erarbeiten. Nach Diagonalball von Pépé trifft Laborde die Kugel aus halblinker Position beim Volley aber nicht richtig. Keine Gefahr.

1. Anpfiff im RheinEnergieStadion. Die Kölner treten ganz in Rot an. Die Gäste von der Côte d’Azur sind in Weiß gekleidet. Los geht's.

1. Spielbeginn

Die Bilanz zwischen beiden Teams, die sich schon im Achtelfinale vom UEFA-Cup 1973/74 begegneten, ist übrigens ausgeglichen. Nachdem vor 49 Jahren in beiden Partien die Heimmannschaft siegte, endete das Hinspiel der diesjährigen Conference-League-Saison am 8. September 2022 an der Côte d’Azur mit einem 1:1-Unentschieden.

Am Wochenende feierte die Mannschaft von Lucien Favre eine gelungene Generalprobe in der Bretagne. Trotz frühem 0:1-Rückstand siegte Nizza am Ende mit 2:1 beim FC Lorient. Zwei Veränderungen an der Startelf gibt es im Vergleich zu diesem Sieg bei den Aiglons: Khéphren Thuram und Gaëtan Laborde erhalten den Vorzug vor Pablo Rosario (Bank) und Ross Barkley (nicht im Kader).

Der OGC Nizza bekleidet in der Ligue 1 ebenfalls den zehnten Tabellenplatz, kam nach durchwachsenem Saisonstart zuletzt aber deutlich besser zurecht. Le Gym ist seit einer 1:2-Niederlage bei Paris Saint-Germain in vier aufeinanderfolgenden Ligaspielen ungeschlagen geblieben (zwei Siege, zwei Remis). Kann auch heute Abend die Niederlage vermieden werden, geht es für die Aiglons garantiert in die K.-o.-Phase der Conference League.

Am Wochenende kam Köln in der Bundesliga im eigenen Stadion gegen Hoffenheim nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Trainer Steffen Baumgart wechselt im Vergleich zu dieser Partie heute Abend drei Mal: Kingsley Schindler, Ellyes Skhiri und Sargis Adamyan übernehmen für Eric Martel, Benno Schmitz und Linton Maina (alle drei Bank).

Der 1. FC Köln gewann zwar das letzte Gruppenspiel beim 1. FC Slovácko mit 1:0. Allzu ausgeprägt ist das Momentum der Domstädter aktuell jedoch nicht. Der Sieg in Tschechien war einer von nur zwei Siegen unter den letzten sieben Pflichtspielen (ein Remis, vier Niederlagen). In der Bundesliga rutschten die Geißböcke bei nur vier von zwölf möglichen Punkten aus den letzten vier Partien auf Rang zehn ab.

Für den Effzeh zählt heute Abend nur der Sieg. Mit einem Dreier würden die Geißböcke auf der Zielgeraden noch an den Franzosen, die mit acht Punkten aus fünf Partien die Tabelle anführen, vorbeiziehen. Sollte es dann auch noch Schützenhilfe aus Tschechien geben und der 1. FC Slovácko punktet bei Partizan Belgrad, könnte der Bundesligist sogar noch Gruppensieger werden. Bei einem Remis hingegen wären die Kölner sicher ausgeschieden.