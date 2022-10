46. Beide Teams kehren ohne Wechsel aufs Feld zurück. Weiter geht's mit Durchgang zwei.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. Halbzeitfazit:

Zur Pause liegt Köln mit 0:1 gegen Partizan Belgrad hinten. Ohne langes Beschnuppern ging es zwischen zwei Teams, die hoch pressten und ihren Gegner früh störten, sofort heiß her. Nach einem starken Natcho-Freistoß köpfte Marković die Crno-beli früh in Führung (9.). Die Serben zogen sich daraufhin weit zurück und ließen die Geißböcke kommen, deren Offensivbemühungen lange Zeit ergebnislos blieben. Nach präzisen Flanken kamen allerdings auch Adamyan (23.) und Dietz (31.) zu Großchancen, bei denen nur die Latte, bzw. Partizan-Keeper Popović den Ausgleich verhinderten. Kurz vor der Pause lenkte dann allerdings auch Schwäbe einen Urošević-Abschluss ans Aluminium, wodurch dem Effzeh zumindest der höhere Rückstand erspart blieb. Die Führung der Gäste hängt dennoch am seidenden Faden.

45. Ende 1. Halbzeit

43. Auf der anderen Seite holt Duda eine weitere Ecke heraus. Kainz führt den ruhenden Ball jetzt kurz aus und legt für Duda ab, dessen Flanke allerdings mitten in einen Pulk der Crno-beli kommt. Auch dieser ruhende Ball der Domstädter sorgt für absolut gar keine Gefahr.

41. Pfosten für Partizan! Auf einmal sind die Gäste wieder da und bauen ihre Führung um ein Haar sogar aus. Diabaté ist über links kaum zu stoppen und legt für Urošević ab. Dessen Schuss aus sechs Metern wird von Soldo scharf aufs kurze Eck abgefälscht, aber Schwäbe bekommt irgendwie noch die Hand nach oben gerissen und lenkt die Kugel entscheidend an den Pfosten. Glück für die Kölner!

40. Dietz kann ein Zuspiel nicht festmachen und Partizan kommt ins Umschaltspiel. Urošević holt auf dem linken Flügel eine Ecke heraus, aber Natcho findet zunächst keinen Mitspieler. Weil Menigs Nachschuss noch abgefälscht wird, gibt es für die Gäste noch eine zweite Ecke, die dann aber am ersten Pfosten von der Effzeh-Defensive geklärt wird.

37. Die hohen Flanken kommen jetzt praktisch im Minutentakt in den serbischen Strafraum. Die Serben verteidigen jedoch im Moment alles souverän weg, was angeflogen kommt.

34. Kainz, Pedersen und Huseinbašić wirbeln jetzt auf der linken Seite, wo Filipović zum wiederholten Mal überfordert wirkt. Die Geißböcke holen aber lediglich eine Ecke heraus, die Kainz zum bereits dritten Mal zu nah aufs Tor zieht. Popović kann mühelos klären.

31. Großchance für Köln! Pedersen wird jetzt auf dem linken Flügel sträflich alleine gelassen und kann die Flanke präzise auf den zweiten Pfosten ziehen, wo Dietz steht. Aus fünf Metern muss er das Leder eigentlich nur ein kleines Bisschen präzise aufs Tor drücken und es steht hier 1:1. Stattdessen köpft er Keeper Popović an, der sich bedankt und sicher zupackt.

29. Das Defensivverhalten von Partizan ist nahezu tadellos. Nach Ballgewinn im Zentrum hat Kainz keine Anspielstation und nur einen eingeschränkten Korridor gen Tor. Er muss es daher aus 20 Metern direkt versuchen, schiebt die Kugel aber halbhoch und zentral direkt in die Arme von Popović, der keine Mühe hat, das Leder zu fangen.

28. Gerade sieht es so aus, als hätten die Crno-beli die erste Sturmphase der Kölner überstanden. Die Partie flacht erstmals ein wenig ab.

25. Sargis Adamyan arbeitet sich links bis zur Grundlinie vor und hat mit seiner Flanke mehrere Optionen, weil die Geißböcke den Strafraum sehr gut besetzen. Leider rutscht der Armenier bei der Hereingabe allerdings aus, sodass die Kugel im Toraus versandet.

23. Latte für Köln! Jetzt tankt sich Schindler auf dem rechten Flügel nach vorne und bringt die Flanke dann butterweich auf den Kopf vom völlig freien Adamyan. Aus neun Metern kann der ungestört die Kugel aufs Gästetor drücken, setzt das Leder aber nur an die Latte.

22. Duda sieht, dass Huseinbašić auf dem linken Flügel in die Schnittstelle startet, und spielt sofort den Pass. Leider hat das Zuspiel zu viel Wucht und landet unerreichbar für den Mitspieler im Toraus. Köln ist zwar am Drücker, aber gegen gut postierte Serben bleiben die Offensivbemühungen aktuell noch brotloses Stückwerk.

20. Nach starkem Diagonalball hat Adamyan Platz, schließt dann aber mit zwei Gegenspielern vor der Brust aus 15 Metern viel zu überhastet ab. Der Flachschuss mit links rauscht deutlich rechts am Gästetor vorbei. Abstoß Belgrad.

19. Der Gast aus der serbischen Landeshauptstadt schaut sich das Geschehen im Moment recht passiv mit an. Partizan verdichtet das Zentrum, stellt die Anspielstationen gut zu und lauert auf günstige Gelegenheiten für Umschaltsituationen. Aus Kölner Sicht ist es gerade eine ganz schwere Partie.

16. Wirklich beeindruckt zeigt der Effzeh sich vom Rückstand wahrlich nicht. Im Gegenteil: Die Domstädter erhöhen ihre Bemühungen und setzen die Crno-beli mit hohem Pressing weiter unter Druck. Die Serben arbeiten allerdings sehr gut gegen den Ball und lassen aus dem Spiel heraus wenig zu.

13. Die Geißböcke setzen nach und erarbeiten sich eine weitere Ecke. Auch von der anderen Seite zieht Kainz die Kugel aber zu nah vors Tor. Im Fünf-Meter-Raum taucht Popović zwar zunächst unter dem Ball hindurch, aber Dietz geht beim Nachsetzen zu aggressiv in Gomes hinein. Der Unparteiische pfeift die Szene wegen eines Offensivfouls ab.

12. Adamyan zündet über links den Turbo und holt mit seinem Vorstoß eine Ecke heraus. Kainz bringt die Kugel aber etwas zu nah an den zweiten Pfosten. Keeper Popović kann per Faustabwehr resolut klären.

9. Svetozar Marković P. Belgrad Tooor für Partizan, 0:1 durch Svetozar Marković

Martel legt Ricardo Gomes, was den Serben einen Freistoß im linken Halbfeld einbringt, der prompt in die Führung mündet. Natcho bringt den ruhenden Ball mit viel Effet in die Box, wo Marković sich im Luftduell mit Kilian behauptet. Der Kopfball mit der hinteren Schläfe kommt präzise aufs rechte obere Eck. Keine Abwehrchance mehr für Schwäbe.

6. Kainz hat auf dem linken Flügel mal ein wenig Platz und sucht gleich zwei Mal Dietz mit einer hohen Flanke. Der Abwehr der Crno-beli verteidigt allerdings beide Hereingaben mustergültig und lässt nichts anbrennen.

4. Beide Teams suchen den direkten Weg ins gegnerische Drittel, finden aber in der gegnerischen Defensive noch keine Lücke und haben mit dem jeweils sehr hohen Pressing des Gegners durchaus Probleme.

1. Der Ball rollt in Köln. Die Hausherren treten in ihren rot-weißen Heimfarben an. Die Gäste aus der serbischen Landeshauptstadt sind ganz in Schwarz gekleidet. Los geht's.

1. Spielbeginn

Beide Mannschaften kennen sich übrigens schon. Vor fast 48 Jahren kreuzten sich einst im Achtelfinale vom UEFA-Cup ihre Wege. Nachdem die Crno-beli das Hinspiel mit 1:0 in Belgrad gewinnen konnten, glückte den Geißböcken im Rückspiel jedoch ein 5:1-Heimsieg.

Am Sonntag feierten die Serben eine sehr erfolgreiche Generalprobe, als im Ligabetrieb der FK Vojvodina mit 4:1 besiegt werden konnte. Im Vergleich zu dieser Partie gibt es heute Abend zwei Wechsel: Andrija Pavlović und Hamidou Traoré rücken für Ljubomir Fejsa (nicht im Kader) und Kristijan Belić (Rotsperre) in die erste Elf.

Partizan Belgrad ist in Europa ein durchaus großer Name. Die Crno-beli gewannen 27 nationale Meisterschaften und standen 1966 einst im Finale vom Europapokal der Landesmeister. Nach holprigem Saisonstart und frühem Trainerwechsel lief es zuletzt wieder gut für die Serben. Unter dem einstigen Abwehrchef Gordan Petrić, der seit Mitte August auf der Trainerbank sitzt, blieb Partizan in elf Pflichtspielen ungeschlagen (sieben Siege, vier Remis) und erzielte stets mindestens ein eigenes Tor. In der Conference League bewies Belgrad zwei Mal viel Moral, als nach Rückständen in beiden Gruppenspielen noch das Remis geholt wurde.

Am Wochenende feierten die Kölner einen starken 3:2-Heimsieg über Borussia Dortmund, an den es heute anzuknüpfen gilt. Steffen Baumgart wechselt dafür einmal munter durch. Von den elf Spielern, die am Samstag gegen den BVB in der Startelf standen, bleiben neben Keeper Marvin Schwäbe nur noch Luca Kilian, Florian Kainz und Ondrej Duda übrig. Insgesamt also sieben neue Gesichter beim Effzeh.

Die Geißböcke verkauften sich bei ihrer Rückkehr in einen internationalen Wettbewerb bislang sehr gut. Mit vier von sechs möglichen Punkten führt der Effzeh die Gruppe D an. Auch insgesamt glückte den Rot-Weißen ein starker Saisonstart. Nur zwei der 13 Pflichtspiele der Saison 2022/23 hat die Elf von Steffen Baumgart, die in der Bundesliga auf Rang sieben liegt, verloren.