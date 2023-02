45. +2 Halbzeitfazit:

Mit 1:0 führt Dortmund zur Pause in Bochum und nach der intensiven Schlussphase des ersten Durchgangs ist diese Führung auch verdient. Die Blau-Weißen waren über weite Strecken des Revierderbys sehr giftig und kompakt und stellten dem BVB so manche unangenehme Frage. Die Gäste, die sich viele hektische Ballverluste leisteten und zumeist nur aus der zweiten Reihe zu Abschlüssen kamen, sahen sich deshalb gezwungen, nach einer halben Stunde das Tempo rauszunehmen. Als alles bereits für das 0:0 zur Pause angerichtet war, drehten die Schwarzgelben dann jedoch noch einmal auf und erarbeiteten sich zwei dicke Chancen, die beide ungenutzt blieben. Nachdem Riemann weit vor dem eigenen Tor ins Zentrum klärte, traf Can anschließend aus 50 Metern.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. +1 Emre Can Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Emre Can

Mit einem irren Tor geht Dortmund jetzt doch mit 1:0 in Führung und es ist Emre Can, der von der Mittellinie aus trifft. Bei einem Brandt-Pass auf Haller muss Riemann aus dem Kasten kommen, nimmt die Kugel per Brust mit und klärt dann wuchtig und hoch ins Zentrum. Im Mittelkreis hält Can daraufhin einfach mal drauf, trifft das Leder perfekt und versenkt es aus über 50 Metern im Bochumer Tor. Wahnsinn!

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45. Dicke Chance für Dortmund! Auf einmal schwimmt Bochum defensiv. Erst rutscht eine Hereingabe von rechts zum völlig blanken Can durch, der am zweiten Pfosten mit links den Ball nicht richtig trifft, und dann landet der verunglückte Abschluss bei Bynoe-Gittens, der den zweiten Versuch aus sechs Meter ebenfalls über das Tor schießt. Das muss das 1:0 sein.

44. Kevin Stöger Bochum Gelbe Karte für Kevin Stöger (VfL Bochum)

Stöger räumt Wolf per Bodycheck ab. Damit handelt er sich die Gelbe Karte ein.

43. Brandt fängt im Zentrum einen zweiten Ball ab und bedient Bellingham, der einen sensationellen Steckpass in den Lauf von Haller spielt. Der Angreifer kann hoch und wuchtig abschließen, verfehlt die Querlatte jedoch um eine Haaresbreite. Glück für den VfL!

42. Süle schaut nicht, wo Kobel steht, und spielt den Rückpass weit rechts am Keeper vorbei. Hofmann wittert die Chance und setzt zum Sprint an, aber Hummels klärt in höchster Not resolut ins Seitenaus.

40. Bei einem weiten Einwurf klärt Özcan am ersten Pfosten, köpft dabei aber den ausgestreckten Arm von Wolf an, der einen halben Meter vor ihm ebenfalls zum Luftduell abspringt. Die Blau-Weißen fordern vehement einen Elfmeter, aber Schiedsrichter Stieler winkt sofort ab.

39. Saidy Janko Bochum Gelbe Karte für Saidy Janko (VfL Bochum)

Bei Ryerson gibt es zwar relativ zügig Entwarnung. Der Unparteiische nimmt sich Janko trotzdem zur Brust und zeigt ihm die erste Gelbe Karte der Partie.

38. Jetzt leistet sich der aufgerückte VfL einen hohen Ballverlust, woraufhin Dortmund mal Platz für einen Konter hat. Der Ball landet bei Ryerson, der jedoch rustikal von Janko abgeräumt wird und auf dem Feld behandelt werden muss.

35. Eine gute halbe Stunde ist rum und die Partie leistet sich nach einer kurzweiligen Anfangsphase die erste kleine Auszeit. Das haben insbesondere die Westfalen zu verantworten, die das Tempo etwas rausnehmen, die Bälle seltener im Aufbauspiel verlieren und zu längeren Ballbesitzphasen kommen. Der VfL hat durch das reduzierte Tempo allerdings keinerlei Probleme, hinten nichts anbrennen zu lassen.

32. Philipp Hofmann kann auf dem rechten Flügel Fahrt aufnehmen und sucht dann mit der flachen Hereingabe Takuma Asano. Niklas Süle ist allerdings eng am Gegenspieler und kann mit starkem Stellungsspiel klären.

31. Ryerson wird im Zentrum nicht attackiert, aber alle Anspielstationen sind zugestellt. Abermals bleibt somit nur der Versuch aus der zweiten Reihe. Aus gut 25 Metern verzieht der Rechtsschuss jedoch völlig.

28. Die Mannen aus der Grönemeyer-Stadt machen das bislang defensiv sehr gut. Die in 2023 bislang so starken Borussen tun sich schwer, hinter die kompakte Kette der Blau-Weißen zu kommen.

25. Brandt schnappt sich die Kugel und prüft Riemann beim direkt ausgeführten Freistoß, der jedoch vermutlich knapp drüber gegangen wäre. Der VfL-Keeper geht trotzdem auf Nummer sicher und wischt das Leder über die Querlatte hinweg. Die anschließende Ecke bringt dann nichts weiter ein.

23. Soares geht mit gestrecktem Bein in Wolf rein, dessen Bein aber ebenfalls gestreckt ist. Der Bochumer ist zuerst am Ball, trifft dann aber auch seinen Gegenspieler. Sehr zeitverzögert pfeift der Unparteiische zum Ärger der Hausherren ein Foulspiel. Das bringt dem BVB nun einen Freistoß aus 21 Metern zentraler Position ein.

20. Unglaublich! Gleich zwei Mal in Folge hapert es beim VfL in vielversprechender Situation an der Abstimmung. Erst blockt Antwi-Adjei bei einem Hofmann-Schuss im Weg und dann blockt der Linksaußen auch noch den Nachschuss von Asano, dem mit hohem Pressing die direkte Rückeroberung des Leders glückte.

19. Özcan legt im Zentrum quer auf Brandt, der Bellingham rechts in die Box schickt. Aus 15 Metern zieht der 19-Jährige dann aber zu unplatziert ab. Der Rechtsschuss geht gut zwei Meter drüber.

17. Antwi-Adjei holt auf dem linken Flügel gegen Wolf die erste Bochumer Ecke raus. Stöger übernimmt die Standardsituation, zieht die Kugel vom Tor weg, findet im Zentrum aber keinen Mitspieler. Hummels klärt per Kopf.

14. Ein für Haller gedachter Wolf-Ball landet etwas glücklich am zweiten Pfosten bei Bynoe-Gittens, der es aus kompliziertem Winkel mit einem flachen Rechtsschuss aufs lange Eck probiert. Riemann steht aber gut und wehrt per Fußabwehr stark ab.

12. Asano schüttelt Ryerson im Zentrum ab, zögert mit dem Pass auf Förster dann aber zu lange. Weil vier Schwarzgelbe sofort wieder hinter dem Ball sind, muss der VfL den Angriff abbrechen.

9. Nach hohem Ball aus dem linken Halbfeld probiert es Hofmann nach einer sehenswerten Drehung einfach mal direkt. Der schwierig zu nehmende Ball ist aber nicht übermäßig platziert. Süle kann klären.

8. Auf der anderen Seite erobert Asano mit hohem Pressing die Kugel und legt direkt auf Förster ab, der aus 17 Metern wuchtig abzieht. Hummels kommt jedoch von rechts angerauscht, wirft sich per Grätsche dazwischen und blockt erfolgreich.

7. Erst wird ein Haller-Schuss aus 20 Metern geblockt, aber der BVB macht den zweiten Ball fest und kann nachsetzen. Dieses Mal wird Haller rechts in die Tiefe geschickt, muss allerdings aus vollem Lauf und sehr spitzem Winkel abschließen. Der stramme Rechtsschuss rauscht über die Querlatte hinweg.

5. Der BVB probiert es erneut über den linken Flügel, aber die Hausherren stehen defensiv bislang sehr gut und lassen nichts zu.

2. Bynoe-Gittens holt gegen Ordets den ersten Eckball der Partie raus. Brandt findet Wolf am ersten Pfosten, der aus fünf Metern und spitzem Winkel aber genau in die sicheren Arme von Riemann köpft.

1. Anpfiff an der Castroper Straße. Der VfL tritt ganz in Blau an. Der BVB spielt in Gelb. Los geht's.

1. Spielbeginn

Insgesamt 80 Aufeinandertreffen hat es zwischen den beiden Teams aus dem Revier bislang gegeben und mit 36 Siegen führt der BVB den direkten Vergleich an (24 Remis, 20 Niederlagen). Die Schwarzgelben setzten sich auch im letzten Duell in der Bundesliga am 5. November 2022 mit 3:0 zu Hause in Dortmund durch und haben auswärts in Bochum keines der letzten vier Gastspiele verloren (zwei Siege, zwei Remis).

Am Wochenende glückte den Dortmundern gegen den SC Freiburg ein 5:1-Heimsieg im Verfolgerduell, an den es heute anzuknüpfen gilt. Trainer Edin Terzić setzt dafür auf etwas Rotation. Für Adeyemi (Rotsperre), Schlotterbeck, Reus und Guerreiro (alle drei Bank) starten heute Özcan, Hummels, Bynoe-Gittens und Ryerson. Vier Wechsel insgesamt.

Borussia Dortmund verbuchte auf dem Weg ins Achtelfinale ebenfalls zwei Siege ohne Gegentor bei 1860 München und Hannover 96. Auch in der Bundesliga lief es zuletzt wie geschmiert für die Schwarzgelben, die mit vier Siegen aus vier Spielen im Kalenderjahr 2023 den Rückstand auf Bayern München auf drei Zähler verkürzen konnten. Kein anderer Bundesligist gab dabei im neuen Jahr mehr Schüsse ab als der BVB (70). Insgesamt stehen 13 Tore aus vier Pflichtspielen zu Protokoll, wobei die Westfalen in allen vier Ligaspielen stets mindestens doppelt trafen.

Am Samstag feierten die Bochumer eine mehr als gelungene Generalprobe in der Bundesliga, als im eigenen Stadion die TSG Hoffenheim mit 5:2 geschlagen wurde. Drei Punkte beträgt damit der Vorsprung der Blau-Weißen auf den Relegationsplatz. Trainer Thomas Letsch, unter dem alle fünf Bundesliga-Heimspiele gewonnen wurden, sieht folgerichtig gar keinen Grund für Veränderungen und entsendet exakt die gleichen elf Spieler erneut von Anfang an aufs Feld.

Der VfL Bochum ließ bislang auswärts im DFB-Pokal bei unterklassigen Gegnern rein gar nichts anbrennen. Weder beim Sieg bei Viktoria Berlin noch beim Triumph beim starken Drittliga-Spitzenreiter Elversberg ging es in die Verlängerung. In beiden Fällen glückte den Blau-Weißen ein Zu-Null-Sieg in der regulären Spielzeit.

Gesucht wird heute Abend der achte und letzte Viertelfinalist. Für die Bochumer, die den Wettbewerb bei zwei Teilnahmen am Endspiel (1968 und 1988) noch nicht gewinnen konnten, wäre es das zweite erreichte Viertelfinale in Folge. Borussia Dortmund hingegen scheiterte bei vier der letzten fünf Austragungen im Achtelfinale. Die einzige Ausnahme stellte die Saison 2020/21 dar, in der es am Ende den fünften Gesamtsieg im DFB-Pokal zu feiern gab.