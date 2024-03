45. Halbzeitfazit:

Der VfL Wolfsburg verabschiedet sich mit einer 3:0-Pausenführung und viel Applaus von den Rängen in den Kabine. Die Gastgeberinnen machten von Beginn an Druck und besonders über die rechte Seite von Wilms und Endemann wurde es aus Essener Sicht immer wieder brenzlig. Bis zur 14. Minute hielt die SGS dem Druck stand, dann köpfte Brand am zweiten Pfosten ein und Pajor legte keine zwei Minuten später aus rund sieben Metern nach (16.). Bei den Gästen zeigten die beiden Gegentore Wirkung und Essen wirkte nach vorne sehr zögerlich, fing sich nach der besten Phase um die 30. Spielminute herum dann noch das dritte Gegentor, weil Endemann die Kugel unhaltbar im langen Eck platzierte (37.). Favorit Wolfsburg steht damit bereits zur Halbzeit mit einem Bein im Endspiel!

45. Ende 1. Halbzeit

43. Gute Einzelleistung von Pajor: Hendrich macht einen im Sande verlaufenen Eckball noch mal scharf und hebt den Ball halbhoch auf die Polin. Die nimmt das Leder mit der Brust herunter, dreht sich um die eigene Achse und sucht aus rund 16 Metern den Abschluss. Eine Gegenspielerin bekommt noch den Fuß in die Schussbahn, Winkler kann den abgefälschten Ball sicher aufnehmen.

41. Essen probiert es mal mit einer Eckstoß-Variante, aber Kowalskis Schuss mit dem Außenrist landet in der Menschenmenge vor dem VfL-Tor.

39. Maier wird mit einem steilen Pass in die Tiefe geschickt, doch gleich zwei Wolfsburgerinnen sind mitgegangen und Hendrich spielt das Leder letztlich überlegt zurück zu Frohms. Essen bleibt nach vorne hin harmlos bisher.

37. Vivien Endemann Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 3:0 durch Vivien Endemann

Endemann trifft gegen ihren alten Verein! Meißners Klärungsversuch landet wenige Meter vor dem Strafraum bei Huth, die den Ball abfängt und halbrechts Endemann sieht. Die Stürmerin nimmt die Kugel nach vorne mit und platziert sie mit rechts flach im langen Eck.

33. Es ist die bisher beste Phase der Gäste: Essen kann sich zum ersten Mal in der gegnerischen Hälfte festsetzen und gehen nach Ballverlusten schnell drauf. Die Druckphase wird durch einen ungenauen Flankenball ins Zentrum beendet, Frohms packt zu und die SGS zieht sich wieder zurück.

31. Nuria Rábano Wolfsburg Gelbe Karte für Nuria Rábano (VfL Wolfsburg)

Nuria Rábano sieht die erste Verwarnung in diesem Spiel, weil sie Purtscheller deutlich am Trikot hält und ihrer Gegenspielerin zum Abschluss noch in die Hacken tritt.

28. Wolfsburg zieht drei Mal in Folge ab! Nach einem Freistoß landet die Kugel im Rückraum und Hagel zieht ab. Dabei schießt sie ihre Mitspielerin vor dem Tor an, Janssen packt sich den Abpraller und scheitert an einer auf der Linie stehenden Essenerin. Der zweite Rebound landet bei Pajor, aber der Polin rutscht das Spielgerät über den Schlappen und der Schuss geht links am Tor vorbei.

26. Erneut übernimmt Rieke Verantwortung und treibt den Ball in Richtung des Wolfsburger Strafraums. Doch ihre Ballführung wird ihr zum Verhängnis und sie legt sich das Leder zu weit vor, Hendrich ist zur Stelle und klärt rechtzeitig.

24. Essens Offensivbemühungen wirken durch den frühen Rückstand sehr zögerlich, wenig überzeugend laufen nur drei Mitspielerinnen mit als Rieke durch das Mittelfeld marschiert. Oberdorf stoppt ihre Gegenspielerin mit fairen Mitteln und schon ist der Ball wieder beim VfL.

21. Auch die nächste Chance gehört Wolfsburg: Nuria Rábano findet mit ihrem Eckball eine Mitspielerin in der Mitte, der Kopfball wird aber noch abgeblockt.

20. Die rechte Seite ist bei Wolfsburg die deutlich aktivere, sowohl Wilms als auch Endemann flanken den Ball immer wieder nach innen. Die Abwehr der SGS bekommt die beiden bisher nicht in den Griff.

18. Die Gastgeberinnen krönen ihre dominante Anfangsphase mit zwei Treffern innerhalb von 120 Sekunden. Für Essen scheint die Hürde VfL Wolfsburg bereits nach knapp 20 Minuten fast unüberwindbar.

16. Ewa Pajor Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 2:0 durch Ewa Pajor

Die Gastgeber legen sofort nach! Endemann zieht mit Tempo auf rechts an gleich zwei Gegenspielerinnen vorbei und passt flach in den Rückraum. Dort steht Pajor, nimmt den Ball kurz an und versenkt mit rechts im Tor - da war die Abwehr der SGS nicht aufmerksam genug im Zentrum.

14. Jule Brand Wolfsburg Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch Jule Brand

Da ist die Führung für den VfL! Wilms' erste Flanke wird noch von Pucks geklärt, doch die Kugel landet wieder bei der Niederländerin. Wolfsburgs Außenverteidigerin hebt den Ball erneut hoch in die Mitte und am zweiten Pfosten setzt sich Brand durch und nickt per Kopf im linken, unteren Eck ein!

12. Nuria Rábano schlägt die Kugel hoch in die Mitte, wo Janssen mit dem Hinterkopf rankommt, weil Winkler beim Herauslaufen zögert. Platziert ist der Kopfball allerdings nicht und damit gibt es Abstoß.

11. Endemann ist auf der rechten Seite ein Aktivposten gegen ihren Ex-Verein. Im Duell mit Ostermeier holt die Stürmerin den ersten Wolfsburger Eckstoß heraus.

9. Dann wird es knifflig im SGS-Strafraum, denn Pajor zeigt ihr Tempo. Die Polin verpasst aber den Moment für ein Zuspiel und trennt sich nicht vom Bsll, am Ende kann es Essen doch noch klären.

8. Da ist die erste Entlastung: Meißner wird den Ball in der Innenverteidigung schnell genug los und verlagert nach rechts zu Sterner, die Tempo nach vorne macht. Über Umwege gibt es die Ecke, aber Kowalskis Hereingabe findet keine Abnehmerin im Zentrum.

6. Die SGS gerät früh in dieser Partie unter Dauerdruck: Essen muss den Ball immer wieder gezwungenermaßen nach vorne schlagen und Wolfsburg marschiert sofort wieder in Richtung Strafraum der Gäste.

4. Brand geht auf ihrer linken Seite zum ersten Mal ins Tempodribbling, Sterner beweist kurz vor der Strafraumgrenze aber ein gutes Timing mit ihrer Grätsche und klaut der Wolfsburgerin fair den Ball.

2. Erwartungsgemäß bestimmt der VfL von Beginn an die Partie, Essen hält aber körperbetont dagegen und scheut keine Zweikämpfe.

1. Die Schiedsrichterin gibt das Spiel frei und mit wenigen Minuten Verzögerung geht es los!

1. Spielbeginn

Die Teams sind da! Bei tollen Bedingungen haben einige Fans, auch aus dem Ruhrgebiet, den Weg in die AOK-Arena gefunden. In wenigen Minuten geht es los.

Während die Duelle in der Bundesliga zwischen Wolfsburg und Essen zumeist deutlich für den VfL ausfallen, sticht ausgerechnet ein Pokalspiel heraus: Die beiden Teams standen sich in der Saison 2019/20 im Endspiel des DFB-Pokals gegenüber, dabei zwang die SGS den Titelfavoriten aus Wolfsburg bis ins Elfmeterschießen! Damals schnürten noch bekannte Namen wie Lea Schüller und die heutige Wolfsburgerin Lena Oberdorf die Schuhe für Essen. Die Titelverteidigung machte der VfL am Ende doch noch perfekt, siegte nach Elfmeterschießen mit 4:2.

Seit mittlerweile 48 (!) Pokalspielen ist der VfL Wolfsburg ungeschlagen und eine erneute Titelverteidigung würde in dieser Saison vermutlich den einzigen Triumph überhaupt bringen: In der Qualifikation für die Königsklasse schied man in Paris aus und durch die empfindliche Niederlage im Spiel gegen den FCB ist die deutsche Meisterschaft wohl auch zugunsten der Münchnerinnen entschieden. Der Einzug ins Pokalfinale am 9. Mai ist demnach Pflicht für Tommy Stroot und sein Team.

Essen spielte am vergangenen Wochenende in der Liga 0:0 gegen Bayer Leverkusen und sicherte damit Rang sechs in der Tabelle - mit dem Abstieg wird die SGS bei aktuell elf Punkten Vorsprung nichts mehr zu tun haben. Am Startpersonal gibt es nur eine Veränderung im Mittelfeld: Pfluger ist heute nicht mit dabei und wird von Rieke ersetzt. Die Abwehrreihe um Meißner und Ostermeier ist gesetzt, auch Keeperin Winkler ist im Pokal mit dabei. Wichtigste Spielerin auf Seiten der Gäste ist Kowalski: Mit 14 Scorerpunkten (sechs Tore, acht Vorlagen) zieht die zentrale Mittelfeldspielerin klar die Strippen beim Verein aus dem Ruhrgebiet.

Die Gastgeberinnen aus Wolfsburg nehmen heute die klare Favoritenrolle ein, müssen aber auf drei Nationalspielerinnen verzichten: Lattwein und Popp hatten schon die letzten Partien verpasst - hinzu kommt nun auch Hegering, die sich im Topspiel gegen die Bayern (0:4) eine muskuläre Verletzung zuzog. Tommy Stroot baut seine Startelf wie folgt um: In der Viererkette rückt Janssen von der Außenverteidigung auf Hegerings Position neben Hendrich. Die defensiven Außenbahnen werden heute von Wilms (neu dabei für Wedemeyer) und Nuria Rábano bearbeitet. Das Mittelfeld um Huth, Oberdorf und Hagel bleibt unverändert und in der Offensive gibt es mit Endemann für Jónsdóttir nur eine Änderung. Damit kommt es für die junge Stürmerin zu einem Wiedersehen mit ihrem alten Team aus dem Ruhrgebiet.